BTC, USDT, USDC Dẫn Đầu Dòng Tiền Toàn Cầu: Chainalysis
Bài đăng BTC, USDT, USDC Dẫn đầu Dòng vốn Toàn cầu: Chainalysis xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ấn Độ và Hoa Kỳ đứng đầu thế giới về mức độ áp dụng tiền mã hóa năm nay, theo Báo cáo Địa lý Tiền mã hóa 2025 của Chainalysis, nhấn mạnh cách các lực lượng cơ sở và tổ chức đang định hình quỹ đạo giá của thị trường. Phiên bản thứ sáu của Chỉ số Áp dụng Crypto Toàn cầu hàng năm xếp Ấn Độ đứng đầu trong mọi danh mục phụ được đo lường, từ bán lẻ đến dòng vốn tổ chức. Hoa Kỳ đã vươn lên vị trí thứ hai tổng thể, được thúc đẩy bởi sự tham gia tổ chức tăng mạnh sau khi phê duyệt các quỹ ETF bitcoin giao ngay. Pakistan, Việt Nam và Brazil hoàn thiện top năm. Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương nổi lên là khu vực tăng trưởng nhanh nhất, với khối lượng giao dịch on-chain tăng vọt 69% so với cùng kỳ năm trước lên 2,36 nghìn tỷ USD, được thúc đẩy bởi hoạt động rộng rãi ở Ấn Độ, Pakistan và Việt Nam. Mỹ Latinh theo sau với mức tăng trưởng 63%, trong khi Châu Phi cận Sahara mở rộng 52% nhờ kiều hối và thanh toán hàng ngày. Bắc Mỹ và Châu Âu tiếp tục thống trị về mặt tuyệt đối, với 2,2 nghìn tỷ USD và 2,6 nghìn tỷ USD nhận được trong năm qua. Stablecoin vẫn là trụ cột của việc áp dụng toàn cầu với USDT và USDC chiếm hàng nghìn tỷ trong dòng tiền hàng tháng. EURC được hỗ trợ bằng euro của Circle, ra mắt theo chế độ MiCA của Châu Âu, đã tăng gần 90% so với tháng trước, đạt 7,5 tỷ USD vào tháng 6 năm 2025. PYUSD của PayPal cũng tăng tốc, tăng từ 783 triệu USD lên 3,95 tỷ USD. Các gã khổng lồ thanh toán bao gồm Visa và Mastercard cũng đã triển khai các sản phẩm liên kết với stablecoin. Bitcoin vẫn là điểm vào chính cho các on-ramp fiat, thu hút 4,6 nghìn tỷ USD dòng vốn chuyển vào từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, gấp hơn hai lần danh mục tiếp theo, các token Layer 1 không bao gồm BTC và ETH. Hoa Kỳ vẫn là on-ramp fiat lớn nhất thế giới với 4,2 nghìn tỷ USD, gấp bốn lần Hàn Quốc. Chainalysis lưu ý rằng việc áp dụng có cơ sở rộng rãi trên các mức thu nhập, với các quốc gia có thu nhập cao, trung bình và thấp cùng tăng trưởng, mặc dù nhóm sau vẫn dễ bị tổn thương hơn trước các cú sốc. Nguồn: https://www.coindesk.com/business/2025/09/06/bitcoin-and-stablecoins-dominate-as-india-u-s-top-2025-crypto-adoption-index
BitcoinEthereumNews2025/09/07 04:47