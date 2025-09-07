2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Người Hâm Mộ Yêu Thích Hay Kẻ Phản Diện? Nhà 'Big Brother' Chấn Động Bởi Sự Ra Đi Gây Tranh Cãi

Người Hâm Mộ Yêu Thích Hay Kẻ Phản Diện? Nhà 'Big Brother' Chấn Động Bởi Sự Ra Đi Gây Tranh Cãi

Bài đăng Fan Favorite Or Villain? 'Big Brother' House Rocked By Controversial Departure xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. LOS ANGELES – JULY 10: Julie Chen Moonves, người dẫn chương trình cuộc thi mùa hè thường niên "Big Brother" trên CBS. (Ảnh của Sonja Flemming/CBS qua Getty Images) CBS qua Getty Images CẢNH BÁO SPOILER: Nếu bạn không muốn biết ai là người mới nhất rời khỏi nhà Big Brother, hãy dừng đọc ngay bây giờ. Nhưng hãy thừa nhận – bất kỳ drama nào trên mạng xã hội, tích cực hay tiêu cực, đều tốt cho bất kỳ chương trình thi đấu thực tế nào (hoặc bất kỳ series nào, về vấn đề đó). Im lặng không nhất thiết là vàng. Vì vậy, khi cựu vô địch Rachel Reilly trở lại tham gia truyền thống mùa hè thường niên của CBS lần thứ ba, mọi người kỳ vọng cô sẽ bị loại ngay lập tức. Yêu hay ghét cô ấy (và cá nhân tôi, tôi có cả hai cảm xúc), tại sao bất kỳ ai lại muốn giữ một chiến lược gia tài ba (và kẻ nói dối tuyệt vời) như vậy trong nhà? Nhưng điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, Reilly đã trở thành một thế lực thống trị mùa này — cho đến bây giờ. Sự ra đi gây sốc của cô – thông qua một cuộc loại không theo truyền thống – đã khiến mạng xã hội bùng nổ với phản ứng dữ dội. Vậy, tại sao nó lại không theo truyền thống? Hãy xem twist mới nhất: thử thách "White Locust Resort" không cần bỏ phiếu. Sau khi tránh được đề cử trong tám tuần liên tiếp, hành trình của Reilly đã kết thúc một cách đột ngột và bất ngờ. Sau cuộc loại trực tiếp ngày 4 tháng 9, trong đó Mickey Lee không mấy được yêu thích đã bị loại, các nguồn cấp trực tiếp đã tắt trong gần hai ngày. Trong thời gian mất tín hiệu, các thí sinh đã đối đầu trong thử thách "White Locust Resort" mới — một cuộc thi dựa trên mê cung gắn liền với trò chơi "chuỗi an toàn". Theo báo cáo, người chơi phải hoàn thành mê cung trong một giới hạn thời gian cụ thể. Reilly đã không thể hoàn thành trong thời gian được phân bổ 1 phút 30 giây và đã bị loại ngay lập tức. Không bỏ phiếu. Không cơ hội thứ hai. Không có cơ hội để chiến đấu cho sự an toàn. Chỉ đi thẳng vào ban giám khảo. "Bạn đưa một huyền thoại trở lại chỉ để loại cô ấy trong một...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:37
Quan điểm của Santiment về Bitcoin, Ethereum và Dogecoin

Quan điểm của Santiment về Bitcoin, Ethereum và Dogecoin

Bài đăng Nhận định của Santiment về Bitcoin, Ethereum và Dogecoin đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nền tảng phân tích tiền mã hóa Santiment cho biết vào hôm thứ Sáu rằng một số tài sản nổi tiếng đã thu hút nhiều sự chú ý nhất trong các cuộc thảo luận trực tuyến tuần này, với BTC, ETH, DOGE, USDT và EGLD dẫn đầu danh sách. Theo Santiment, BTC thống trị cuộc trò chuyện khi người dùng tranh luận về vai trò của nó như "vàng kỹ thuật số," sức hấp dẫn đầu tư dài hạn và ý nghĩa của sự tham gia ngày càng tăng của chính phủ và tổ chức. Công ty lưu ý rằng cuộc thảo luận cũng nhấn mạnh việc tự lưu ký và sử dụng các nút như một cách để bảo mật mạng lưới. ETH cũng nổi bật. Santiment nhận thấy ETH thường được đề cập trong các tài liệu quảng cáo cho các token ngắn hạn được tiếp thị là dễ dàng chuyển nhượng và chi tiêu, cho thấy ether tiếp tục đóng vai trò trong cách các sản phẩm mới được giới thiệu đến khán giả tiền mã hóa. Sự gia tăng chú ý đối với DOGE đến từ hai sự phát triển, Santiment cho biết. Rex-Osprey đang chuẩn bị ra mắt quỹ giao dịch trao đổi Dogecoin đầu tiên được niêm yết tại Mỹ, trong khi Thumzup được Trump hậu thuẫn đã thông báo mở rộng hoạt động khai thác với việc mua 3,500 máy đào. Tether thu hút sự quan tâm về chiến lược đầu tư mạnh mẽ hơn vào toàn bộ chuỗi cung ứng vàng, Santiment báo cáo. Công ty cho biết các giám đốc điều hành Tether mô tả kim loại này là "bitcoin tự nhiên," nhấn mạnh cách mà tổ chức phát hành stablecoin đang mở rộng danh mục đầu tư của mình ngoài tài sản kỹ thuật số. Cuối cùng, Santiment cho biết cuộc thảo luận xung quanh MultiversX tập trung vào những lo ngại về sự pha loãng từ việc tăng nguồn cung EGLD. Người dùng bày tỏ lo lắng về các dự án rời đi cho các blockchain khác như Sui, mặc dù một số người lưu ý công việc đang diễn ra trên các dịch vụ như xPortal và xMoney. Được thành lập vào năm 2016, Santiment theo dõi thị trường, tâm lý và dữ liệu on-chain trên hàng nghìn tài sản tiền mã hóa. Các bản tóm tắt hàng tuần của nó nêu bật các dự án nào đang tạo ra nhiều thảo luận nhất giữa các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Nguồn: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/06/santiment-highlights-five-of-this-week-s-top-trending-coins-btc-eth-doge-usdt-egld
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:20
BTC, USDT, USDC Dẫn Đầu Dòng Tiền Toàn Cầu: Chainalysis

BTC, USDT, USDC Dẫn Đầu Dòng Tiền Toàn Cầu: Chainalysis

Bài đăng BTC, USDT, USDC Dẫn đầu Dòng vốn Toàn cầu: Chainalysis xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ấn Độ và Hoa Kỳ đứng đầu thế giới về mức độ áp dụng tiền mã hóa năm nay, theo Báo cáo Địa lý Tiền mã hóa 2025 của Chainalysis, nhấn mạnh cách các lực lượng cơ sở và tổ chức đang định hình quỹ đạo giá của thị trường. Phiên bản thứ sáu của Chỉ số Áp dụng Crypto Toàn cầu hàng năm xếp Ấn Độ đứng đầu trong mọi danh mục phụ được đo lường, từ bán lẻ đến dòng vốn tổ chức. Hoa Kỳ đã vươn lên vị trí thứ hai tổng thể, được thúc đẩy bởi sự tham gia tổ chức tăng mạnh sau khi phê duyệt các quỹ ETF bitcoin giao ngay. Pakistan, Việt Nam và Brazil hoàn thiện top năm. Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương nổi lên là khu vực tăng trưởng nhanh nhất, với khối lượng giao dịch on-chain tăng vọt 69% so với cùng kỳ năm trước lên 2,36 nghìn tỷ USD, được thúc đẩy bởi hoạt động rộng rãi ở Ấn Độ, Pakistan và Việt Nam. Mỹ Latinh theo sau với mức tăng trưởng 63%, trong khi Châu Phi cận Sahara mở rộng 52% nhờ kiều hối và thanh toán hàng ngày. Bắc Mỹ và Châu Âu tiếp tục thống trị về mặt tuyệt đối, với 2,2 nghìn tỷ USD và 2,6 nghìn tỷ USD nhận được trong năm qua. Stablecoin vẫn là trụ cột của việc áp dụng toàn cầu với USDT và USDC chiếm hàng nghìn tỷ trong dòng tiền hàng tháng. EURC được hỗ trợ bằng euro của Circle, ra mắt theo chế độ MiCA của Châu Âu, đã tăng gần 90% so với tháng trước, đạt 7,5 tỷ USD vào tháng 6 năm 2025. PYUSD của PayPal cũng tăng tốc, tăng từ 783 triệu USD lên 3,95 tỷ USD. Các gã khổng lồ thanh toán bao gồm Visa và Mastercard cũng đã triển khai các sản phẩm liên kết với stablecoin. Bitcoin vẫn là điểm vào chính cho các on-ramp fiat, thu hút 4,6 nghìn tỷ USD dòng vốn chuyển vào từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, gấp hơn hai lần danh mục tiếp theo, các token Layer 1 không bao gồm BTC và ETH. Hoa Kỳ vẫn là on-ramp fiat lớn nhất thế giới với 4,2 nghìn tỷ USD, gấp bốn lần Hàn Quốc. Chainalysis lưu ý rằng việc áp dụng có cơ sở rộng rãi trên các mức thu nhập, với các quốc gia có thu nhập cao, trung bình và thấp cùng tăng trưởng, mặc dù nhóm sau vẫn dễ bị tổn thương hơn trước các cú sốc. Nguồn: https://www.coindesk.com/business/2025/09/06/bitcoin-and-stablecoins-dominate-as-india-u-s-top-2025-crypto-adoption-index
BitcoinEthereumNews2025/09/07 04:47
Trump Đe Dọa Chicago Với 'Bộ CHIẾN TRANH' Khi Thống Đốc Illinois Gọi Ông Là 'Kẻ Muốn Làm Nhà Độc Tài'

Trump Đe Dọa Chicago Với 'Bộ CHIẾN TRANH' Khi Thống Đốc Illinois Gọi Ông Là 'Kẻ Muốn Làm Nhà Độc Tài'

Bài đăng Trump Đe Dọa Chicago Với 'Bộ CHIẾN TRANH' Khi Thống Đốc Illinois Gọi Ông Là 'Kẻ Độc Tài Wannabe' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Thống đốc Illinois JB Pritzker, Thống đốc California Gavin Newsom và Thị trưởng Chicago Brandon Johnson đã lên án Tổng thống Donald Trump, người dường như đề xuất hôm thứ Bảy rằng chính quyền của ông sẽ "CHIẾN TRANH" với Chicago và triển khai quân Vệ binh Quốc gia trong thành phố. Thị trưởng Chicago nói rằng "những đe dọa của Trump là hạ thấp danh dự của quốc gia chúng ta." Getty Images Các Sự Kiện Chính "Đây không phải là trò đùa," Pritzker viết trên X để đáp lại một bài đăng Truth Social của Trump, trong đó viết, "Tôi yêu mùi hương của các cuộc trục xuất vào buổi sáng... Chicago [sic] sắp biết tại sao nó được gọi là Bộ CHIẾN TRANH," trong khi có một hình ảnh được tạo bởi AI trong một sự nhại lại rõ ràng của bộ phim về Chiến tranh Việt Nam "Apocalypse Now." Đây là một câu chuyện đang phát triển. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/tylerroush/2025/09/06/illinois-gov-pritzker-calls-trump-wannabe-dictator-over-latest-threat-to-deploy-troops-in-chicago/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 04:19
ALT5 Sigma Thêm 7,28 Tỷ Token WLFI Vào Quỹ

ALT5 Sigma Thêm 7,28 Tỷ Token WLFI Vào Quỹ

Bài đăng ALT5 Sigma Thêm 7,28 Tỷ Token WLFI vào Quỹ cộng đồng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: ALT5 Sigma tăng đáng kể lượng token WLFI nắm giữ. Khối lượng giao dịch 4,7 tỷ đô la trong ngày đầu tiên của WLFI. WLFI được định giá 1,31 tỷ đô la trong Quỹ cộng đồng của ALT5. Công ty công nghệ tài chính ALT5 Sigma Corp. thông báo vào ngày 4 tháng 9 rằng họ nắm giữ khoảng 7,28 tỷ token WLFI, đánh dấu hoạt động giao dịch đáng kể ngay sau khi ra mắt trên sàn giao dịch. Thông báo này thể hiện động thái chiến lược của ALT5 nhằm tăng cường Quỹ cộng đồng tài sản kỹ thuật số, định vị WLFI như một tài sản quan trọng, với việc tích hợp nhanh chóng vào các sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu. Chiến lược đẩy mạnh của ALT5 khi WLFI đạt khối lượng 4,7 tỷ đô la Vào ngày 4 tháng 9, ALT5 Sigma Corporation tiết lộ việc nắm giữ khoảng 7,28 tỷ token WLFI, tăng cường chiến lược Quỹ cộng đồng kỹ thuật số của họ. Token WLFI, ra mắt vào ngày 1 tháng 9, đã làm tăng sự quan tâm do khối lượng giao dịch Spot đạt 4,7 tỷ đô la trong vòng 24 giờ. Sự tập trung của ALT5 vào WLFI như một tài sản kỹ thuật số báo hiệu sự chuyển hướng sang việc tận dụng các tài sản giao dịch khối lượng lớn để tăng trưởng. Động thái này đã tăng vị thế thị trường của ALT5 và phù hợp với chiến lược tài chính rộng lớn hơn, thể hiện tiềm năng trong thị trường tài sản kỹ thuật số. Các nhà phân tích thị trường và nhà đầu tư đã thể hiện sự lạc quan thận trọng, lưu ý rằng việc WLFI ngay lập tức xếp hạng trong top mười tài sản theo khối lượng là một dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, phản ứng từ các nhân vật chính hoặc cơ quan quản lý vẫn chưa xuất hiện công khai, minh họa cách tiếp cận chờ đợi và quan sát từ các nhà lãnh đạo ngành. Sự phát triển này phù hợp với Đăng ký của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Sự tăng trưởng thần kỳ của WLFI: Giá 0,22 đô la và ý nghĩa đối với ngành Bạn có biết? Khối lượng giao dịch 4,7 tỷ đô la của WLFI trong vòng 24 giờ xếp nó vào hàng những tài sản tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn ra mắt. Theo CoinMarketCap, World Liberty Financial (WLFI) hiện có giá 0,22 đô la với vốn hóa thị trường 5,35 tỷ đô la. Token này cho thấy những biến động đáng kể, bao gồm mức tăng 20,17% trong 24 giờ qua, thể hiện sự quan tâm cao của thị trường mặc dù giảm 5,14% trong tháng qua. World Liberty Financial(WLFI), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 04:15
Top 5 Altcoin cần theo dõi trong tháng 9 này khi thị trường Heat Up

Top 5 Altcoin cần theo dõi trong tháng 9 này khi thị trường Heat Up

Bài đăng Top 5 Altcoin cần theo dõi trong tháng 9 này khi thị trường nóng lên đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Với thị trường tiền mã hóa trở nên nóng trở lại trong tháng 9 này, các nhà đầu tư đang chú ý đến các altcoin có tiềm năng tăng trưởng tốt. Khi sự thống trị của Bitcoin thay đổi và việc làm mới mạng Ethereum blockchain gây ra hiệu ứng lan tỏa, nhiều altcoin đang bắt đầu nổi lên như những đối thủ mạnh mẽ. Không chỉ các dự án này thể hiện một số công nghệ và tiện ích sáng tạo, mà chúng còn hứa hẹn một số lợi nhuận lớn. Đây là 5 altcoin tốt nhất để theo dõi trong tháng này. 5 Altcoin cần theo dõi trong tháng 9 này Ethereum (ETH) Ether tiếp tục là người dẫn đầu thông qua việc chuyển đổi sang Ethereum 2.0, hiện hỗ trợ Khả năng mở rộng và hiệu quả năng lượng. ETH là một lựa chọn tốt nhờ các bản cập nhật liên tục và mở rộng trong lĩnh vực DeFi. Cardano (ADA) Vì có tầm nhìn khoa học và nhấn mạnh vào Khả năng mở rộng, Cardano sẽ phát triển, đặc biệt khi mở ra tiềm năng Hợp đồng thông minh và các hợp tác. Solana (SOL) Solana là giao dịch nhanh, chi phí thấp đang mở rộng nhanh chóng trong ngành DeFi và Decentralized Application (DApp). Các nâng cấp hiện tại trong mạng đặt nó vào vị trí tốt để cạnh tranh trong không gian này. Polkadot (DOT) Khả năng tương tác của blockchain tại Polkadot đang gây ra sự áp dụng. Khi các cuộc đấu giá parachain và phát triển Cross-chain xuất hiện, DOT là một nơi khác để theo dõi sự phát triển của hệ sinh thái. Ozak AI (OZK) Ozak AI kết hợp AI với blockchain và cung cấp các giải pháp phi tập trung dựa trên AI. Với xu hướng ngày càng tăng của việc áp dụng AI, OZK có tiềm năng chuyển đổi các ngành công nghiệp. Tại sao presale $0.01 quan trọng Presale của $OZ được tổ chức theo chuỗi, và giá sẽ chỉ tăng theo sự tăng trưởng của nhu cầu. Các nhà đầu tư sớm sẽ có thể lấy token với giá thấp hơn so với các nhà đầu tư sau này, những người sẽ có thể mua chúng với giá $0.012. Ngay sau khi presale kết thúc, token sẽ được niêm yết trên các sàn giao dịch có thể...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:55
Làm thế nào hy vọng cắt giảm lãi suất của Fed xung đột với tăng trưởng việc làm chậm lại

Làm thế nào hy vọng cắt giảm lãi suất của Fed xung đột với tăng trưởng việc làm chậm lại

Bài đăng Làm thế nào hy vọng cắt giảm lãi suất của Fed xung đột với tăng trưởng việc làm chậm lại đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường chứng khoán đã khởi đầu tháng 9 - vốn là tháng khó khăn trong lịch sử - với một nốt trầm khi Wall Street suy đoán về mức độ của quyết định lãi suất tiếp theo từ Cục Dự trữ Liên bang. Ban đầu, S & P 500 và Nasdaq đạt mức cao nhất trong ngày vào sáng thứ Sáu khi các nhà đầu tư tiêu hóa dữ liệu tăng trưởng việc làm tháng 8 chậm hơn dự kiến. Dữ liệu yếu đã củng cố lập luận cho việc ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối tháng này, và có thể có thêm hai động thái tương tự trước khi kết thúc năm. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm xuống dưới 4,1% - mức thấp nhất kể từ tháng 4. Chiến lược "tin xấu là tin tốt" đã được kích hoạt. Tuy nhiên, ngay sau khi mở cửa, thị trường đã đảo chiều giảm khi những hy vọng cắt giảm lãi suất bị lu mờ bởi những lo ngại về tốc độ của thị trường lao động đang chậm lại. Việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 22,000 trong tháng trước, so với mức dự kiến 75,000, trong khi số liệu tháng 7 được điều chỉnh tăng lên mức vẫn còn yếu là 79,000, và tháng 6 được điều chỉnh để cho thấy mức giảm 13,000. Mặc dù S & P 500 và Nasdaq đều đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu với mức giảm nhẹ, cả hai vẫn đạt được mức tăng gần 0,3% và hơn 1%, tương ứng trong tuần. .SPX .IXIC 5D mountain S & P 500 và Nasdaq 1 tuần Jim Cramer không bận tâm về những biến động của thị trường, nói rằng cổ phiếu Club Home Depot sắp tăng cao hơn nữa. "Đó là những gì bạn nên mua ngay tại đây, ngay bây giờ," ông nói vào thứ Sáu. Chi phí vay thấp hơn sẽ là chất xúc tác cho cổ phiếu Home Depot vì hoạt động kinh doanh của công ty gắn chặt với sự phục hồi trong lĩnh vực nhà ở. Cổ phiếu Home Depot đã tăng từ giữa tháng 6 khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất tăng lên trong suốt mùa hè. Jim nghĩ rằng thị trường trái phiếu có thể thực sự hợp tác lần này khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất một lần nữa - không giống như...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:52
CleanCore Hoàn Thành Khoản Đầu Tư 175 Triệu USD; Thiết Lập Quỹ DOGE

CleanCore Hoàn Thành Khoản Đầu Tư 175 Triệu USD; Thiết Lập Quỹ DOGE

Bài đăng CleanCore Hoàn tất Khoản đầu tư 175 triệu USD; Thiết lập Quỹ cộng đồng DOGE xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: CleanCore Solutions hoàn tất khoản đầu tư 175 triệu USD cho Quỹ cộng đồng Dogecoin. Marco Margiotta gia nhập CleanCore với vai trò Chief Investment Officer. Điều này đặt Dogecoin vào hàng ngũ tài sản dự trữ của doanh nghiệp. CleanCore Solutions Ltd. đã hoàn tất khoản đầu tư cổ phần tư nhân trị giá 175 triệu USD, thiết lập Quỹ cộng đồng Dogecoin chính thức với Dogecoin Foundation, bổ nhiệm Marco Margiotta làm Chief Investment Officer. Điều này đánh dấu một bước chuyển đáng kể trong tài sản dự trữ của doanh nghiệp, có khả năng tăng cường việc áp dụng Dogecoin trên thị trường và vị thế của nó như một tài sản dự trữ khả thi bên cạnh Bitcoin và Ethereum. CleanCore Đầu tư 175 triệu USD vào Quỹ cộng đồng Dogecoin CleanCore Solutions đã thông báo hoàn tất khoản đầu tư cổ phần tư nhân trị giá 175 triệu USD để thiết lập Quỹ cộng đồng Dogecoin chính thức. Trong đó có các công ty lớn như MOZAYYX, Pantera và FalconX. Nguồn vốn mới được chỉ định cho việc mua token DOGE, định hình lại chiến lược tài sản của CleanCore. Công ty trở thành công ty đầu tiên chính thức tích hợp Dogecoin vào kho dự trữ của mình, đặt nó cùng hàng với Bitcoin và Ethereum. Động thái này có thể thúc đẩy thanh khoản của DOGE và ảnh hưởng đến thị trường altcoin. Dogecoin nhanh chóng, hiệu quả và đã ăn sâu vào văn hóa, và giờ đây chúng tôi đang làm cho nó trở nên thiết thực. Với công nghệ và quan hệ đối tác phù hợp, Dogecoin có thể trở thành một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái tài chính toàn cầu. — Marco Margiotta, Chief Investment Officer, CleanCore Solutions Việc Áp dụng Dogecoin Thúc đẩy Các Dự đoán Thị trường Bạn có biết? Trong một động thái tiên phong, CleanCore Solutions trở thành công ty niêm yết tại Hoa Kỳ đầu tiên tích hợp Dogecoin vào chiến lược kho dự trữ doanh nghiệp, báo hiệu sự chuyển dịch hướng tới việc áp dụng tài sản kỹ thuật số trong tài chính truyền thống. Theo CoinMarketCap, Dogecoin hiện giao dịch ở mức 0,21 USD với vốn hóa thị trường là 32,23 tỷ USD. Khối lượng giao dịch của token đã giảm 40,60% trong 24 giờ. Số liệu gần đây cho thấy mức thay đổi 1,36% trong 24 giờ và 0,69% trong bảy ngày. Dogecoin(DOGE), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 19:38 UTC ngày 6 tháng 9 năm 2025. Nguồn: CoinMarketCap Nghiên cứu của Coincu cho thấy sự phát triển này có thể đẩy nhanh sự tập trung của các cơ quan quản lý vào việc áp dụng tài sản kỹ thuật số trong kho dự trữ doanh nghiệp. Tài chính...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:45
Nhà Phân Tích Cấp Cao Bloomberg Đưa Ra Tuyên Bố Gây Tranh Cãi: "Giá Bitcoin Có Thể Mất Một Số 0"

Nhà Phân Tích Cấp Cao Bloomberg Đưa Ra Tuyên Bố Gây Tranh Cãi: "Giá Bitcoin Có Thể Mất Một Số 0"

Chiến lược gia hàng hóa cấp cao của Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, đã chia sẻ quan điểm của mình về tương lai của Bitcoin (BTC) và thị trường chung trong một cuộc phỏng vấn. McGlone mô tả việc Bitcoin tăng lên 100,000 đô la là "đỉnh của bong bóng", cho rằng giá có thể giảm xuống còn 10,000 đô la. Ông giải thích rằng nguyên nhân của sự sụt giảm tiềm năng này là do Bitcoin đã trở thành một tài sản rủi ro và có mối tương quan cao với chỉ số S&P 500. [...] Nguồn: Bitcoinsistemi.com
Bitcoin
BTC$121,227.16-0.31%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.25%
Coinstats2025/09/07 02:54
CME, Thị trường Dự đoán Thống nhất về Việc Fed Cắt giảm Một Phần Tư Điểm

CME, Thị trường Dự đoán Thống nhất về Việc Fed Cắt giảm Một Phần Tư Điểm

Các nhà giao dịch trên thị trường futures và dự đoán giá gần như đồng thuận: Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9, với mức giảm 25 điểm cơ bản là lựa chọn được ưa chuộng nhất. Quyết định của Fed đang cận kề với Thị trường chuẩn bị cho đợt nới lỏng Cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tiếp theo được ấn định vào ngày 17 tháng 9, hiện còn chưa đầy [...]
Coinstats2025/09/07 02:30
