Doanh số NFT giảm mạnh xuống 104,5m USD, doanh số CryptoPunks tăng trưởng
Bài đăng Doanh số NFT lao dốc xuống 104,5 triệu USD, doanh số CryptoPunks tăng trưởng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường Non-fungible Token (NFT) đã trải qua một đợt giảm mạnh khác, với khối lượng bán hàng giảm 22,65% xuống còn 104,5 triệu USD. Đây là một trong những đợt giảm hàng tuần mạnh nhất trong những tháng gần đây, bất chấp sự phục hồi khiêm tốn của thị trường tiền điện tử. Tóm tắt Doanh số NFT lao dốc 22,6% xuống 104,5 triệu USD trong đợt sụt giảm hàng tuần mạnh nhất trong nhiều tháng. CryptoPunks nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi với mức tăng trưởng 4,7% và tiếp tục dẫn đầu trong các giao dịch giá trị cao. Sự tham gia thị trường mở rộng với số lượng người mua và người bán tăng hơn 14%. Thị trường NFT đã trải qua một đợt giảm mạnh khác, với khối lượng bán hàng giảm 22,65% xuống còn 104,5 triệu USD. Đây là một trong những đợt giảm hàng tuần mạnh nhất trong những tháng gần đây, bất chấp sự phục hồi khiêm tốn của thị trường tiền điện tử. Theo dữ liệu từ CryptoSlam, sự tham gia thị trường tiếp tục tăng mạnh với số người mua NFT tăng 14,89% lên 622.535, và số người bán NFT tăng 16,25% lên 447.821. Tuy nhiên, giao dịch NFT đã giảm 3,07% xuống còn 1.699.318. Điều này xảy ra vào thời điểm giá Bitcoin (BTC) đã phục hồi lên mức 110.000 USD. Đồng thời, Ethereum (ETH) đã duy trì mức 4.300 USD. Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu hiện là 3,81 nghìn tỷ USD, tăng từ mức vốn hóa thị trường 3,75 nghìn tỷ USD của tuần trước. Ethereum duy trì vị trí dẫn đầu về doanh số Ethereum đã duy trì vị trí dẫn đầu với doanh số 37,7 triệu USD, giảm 29,88% so với tuần trước. Giao dịch rửa tiền của Ethereum đã giảm mạnh 68,03% xuống còn 6,4 triệu USD. Polygon (POL) đã giữ vị trí thứ hai với 15,7 triệu USD, giảm 17,43%. Mythos Chain đứng thứ ba với 10,1 triệu USD, giảm 1,73%. Nguồn: Blockchains theo Khối lượng Bán hàng NFT (CryptoSlam) BNB Chain (BNB) chiếm vị trí thứ tư với 9,5 triệu USD, giảm 23,59%. Bitcoin đứng thứ năm với 7,8 triệu USD, giảm 32,40%. Solana (SOL) giữ vị trí thứ sáu với 5,1 triệu USD, giảm 6,81%. Số lượng người mua đã tăng trên tất cả các blockchain chính, với Polygon dẫn đầu ở mức tăng trưởng 38,34%, tiếp theo...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:30