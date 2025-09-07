Bitcoin (BTC) Không Mừng Vì Kỳ Vọng Cắt Giảm Lãi Suất Của Fed. Điều Gì Tiếp Theo?

Tin xấu chỉ là tin xấu trong 24 giờ qua. Báo cáo việc làm yếu của Mỹ vào thứ Sáu đã củng cố kỳ vọng về việc Fed cắt giảm sâu hơn, nhưng bitcoin BTC$110,204.87 không hưởng ứng. Đồng tiền mã hoá hàng đầu theo giá trị thị trường vẫn nặng nề dưới mức $112,000, thay vì tăng giá trước triển vọng chính sách tiền tệ dễ dàng hơn như nhiều người đã dự đoán. Khả năng không tìm thấy đà tăng cho thấy tiềm năng bán tháo sâu hơn phía trước. Cú sốc NFP Người tìm việc đã trải qua thời gian khó khăn trong tháng 8 khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp chỉ tiết lộ 22,000 việc làm được tạo thêm, ít hơn đáng kể so với dự báo 75,000 của Dow Jones. Báo cáo cũng điều chỉnh giảm tổng số việc làm được tạo ra trong tháng 6 và tháng 7 xuống 21,000. Đáng chú ý, con số tháng 6 được điều chỉnh cho thấy mức lỗ ròng là 13,000. Chín ngành, bao gồm sản xuất, xây dựng, thương mại bán buôn và dịch vụ chuyên nghiệp, đã ghi nhận mất việc làm, trong khi dịch vụ y tế và giải trí, khách sạn là những điểm sáng. The Kobeissi Letter gọi báo cáo việc làm là "hoàn toàn điên rồ." Dịch vụ bản tin này mô tả việc điều chỉnh giảm trong những tháng trước là dấu hiệu của một hệ thống bị hỏng và thị trường lao động đang bước vào lãnh thổ suy thoái. Sau dữ liệu việc làm, xác suất Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 17 tháng 9 đã tăng lên 100%, và tỷ lệ cược cho việc cắt giảm 50 điểm cơ bản đã tăng lên 12%. Khả năng cắt giảm lãi suất bổ sung vào tháng 11 và tháng 12 cũng tăng lên, khiến lợi suất Kho bạc giảm. Các điều chỉnh sắp tới đối với báo cáo việc làm trước đó được dự kiến sẽ thêm nhiên liệu cho kỳ vọng cắt giảm lãi suất. "BLS sẽ công bố điều chỉnh chuẩn hàng năm vào thứ Ba, và dự kiến sẽ chỉ ra tăng trưởng việc làm yếu hơn trước đó. Một số khảo sát cho thấy giữa 500k và 1 triệu việc làm có thể bị điều chỉnh giảm," Giám đốc Điều hành và Chiến lược gia Thị trường Trưởng của Bannockburn Global Forex, Marc Chandler cho biết trong bản cập nhật thị trường. Đỉnh đôi của BTC vẫn nguyên vẹn; biến động trong lợi suất Kho bạc có thể tăng Bitcoin ngắn gọn...