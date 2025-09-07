2025-10-10 thứ sáu

Võ sĩ UFC kỳ cựu tuyên bố giải nghệ trong lồng bát giác sau cú knock-out vào phút chót

Võ sĩ UFC kỳ cựu tuyên bố giải nghệ trong lồng bát giác sau cú knock-out vào phút chót

Bài đăng Cựu Chiến Binh UFC Tuyên Bố Giải Nghệ Trong Octagon Sau KO Vào Phút Chót xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. LAS VEGAS, NEVADA -(Ảnh của Chris Unger/Zuffa LLC) Zuffa LLC Cựu chiến binh UFC lâu năm Paul Craig đã kết thúc sự nghiệp sau thất bại KO tàn khốc vào thứ Bảy tại Accor Arena ở Paris trước Modestas Bukauskas. Bukauskas đã đánh bất tỉnh Craig bằng một cú đánh chỏ mạnh từ vị trí trên cùng ngay trước tiếng còi. Trọng tài Marc Goddard đã cho Craig cơ hội đứng dậy sau khi nhận đòn, nhưng anh không thể đứng lên và phần còn lại của trận đấu đã bị hủy bỏ. Đây là cú đánh đã kết thúc đêm thi đấu và sự nghiệp của Craig. Sau khi quyết định chính thức được đọc, Craig đã để lại găng tay của mình ở giữa Octagon và anh đã phát biểu với đám đông. Kết quả UFC Paris, Tiền thưởng và Điểm nổi bật Kết quả UFC Paris là gì? Nassourdine Imavov vs. Caio Borralho Benoit Saint Denis thắng Mauricio Ruffy bằng submission (khóa siết cổ sau) – Vòng 2, 2:56 Modestas Bukauskas thắng Paul Craig bằng knockout (chỏ) – Vòng 1, 5:00 Mason Jones thắng Bolaji Oki bằng TKO (chỏ) – Vòng 2, 3:18 Axel Sola thắng Rhys McKee bằng TKO (đòn đánh vào thân) – Vòng 3, 2:02 William Gomis thắng Robert Ruchala bằng quyết định nhất trí (30-27, 29-28, 29-28) Oumar Sy thắng Brendson Ribeiro bằng TKO (đấm) – Vòng 1, 4:42 Ante Delija thắng Marcin Tybura bằng KO (đấm) – Vòng 1, 2:03 Kaue Fernandes thắng Harry Hardwick bằng TKO (đá chân) – Vòng 1, 3:21 Sam Patterson thắng Trey Waters bằng TKO (đấm) – Vòng 1, 3:01 Robert Bryczek thắng Brad Tavares bằng TKO (đấm) – Vòng 3, 1:43 Rinat Fakhretdinov thắng Andreas Gustafsson bằng TKO (đấm) – Vòng 1, 0:54 Sam Hughes thắng Shauna Bannon bằng submission (khóa siết cổ sau) – Vòng 2, 1:58 Ai đã giành tiền thưởng tại UFC Paris? Benoit Saint-Denis, Mason Jones và Modestas Bukauskas Ai đã giải nghệ trong Octagon tại UFC Paris? Cựu...
Phân tích mới tiết lộ Disney chi tiêu quá mức cho gần một nửa số phim và chương trình của mình

Phân tích mới tiết lộ Disney chi tiêu quá mức cho gần một nửa số phim và chương trình của mình

Bài đăng Phân tích mới tiết lộ Disney chi tiêu quá mức cho gần một nửa số phim và chương trình của mình đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Disney đã chi tiêu quá mức cho gần một nửa số sản phẩm được phân tích (Ảnh của Jeremy Moeller/Getty Images) Getty Images Hai câu hỏi được hỏi nhiều nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh cuối cùng đã có câu trả lời - tỷ lệ phần trăm phim của Disney vượt ngân sách là bao nhiêu và những thương hiệu nổi tiếng nào của họ hoạt động kém hiệu quả nhất. Số tiền Disney chi cho các bộ phim và chương trình phát trực tuyến đã trở thành chủ đề bàn tán kể từ khi đại dịch bắt đầu vì họ đã phát hành một loạt các sản phẩm tốn kém nhưng hoạt động kém hiệu quả. Giám đốc điều hành của Disney, Bob Iger, giải thích rằng trong đại dịch, chất lượng làm phim của họ bị ảnh hưởng do thiếu sự giám sát trên phim trường trong khi chi phí tăng vọt vì "nhu cầu mang đến một mức độ hoành tráng nhất định," theo Kevin Feige, giám đốc bộ phận Marvel Studios. Feige nói với Variety rằng các bộ phim mới nhất của Marvel "rẻ hơn khoảng một phần ba so với hai năm trước đó" mặc dù ông từ chối cho biết liệu chúng có vượt ngân sách hay không. Thông tin đó không được tiết lộ trong các báo cáo của Disney tại Hoa Kỳ vì họ kết hợp chi phí của tất cả các sản phẩm và không phân tích kết quả của từng sản phẩm. Nói một cách đơn giản, nếu một bộ phim vượt ngân sách, điều đó có nghĩa là chi phí của nó đang tăng lên nên cần phải bán nhiều vé rạp hơn để hòa vốn tại phòng vé. Việc thiếu công bố thông tin khiến các nhà quan sát phải đoán về khả năng tuân thủ ngân sách của Disney. Cho đến bây giờ. Mặc dù các báo cáo của Disney tại Hoa Kỳ không liệt kê chi tiết tài chính của từng sản phẩm, nhưng thông tin này có sẵn ở nơi khác nếu bạn biết nơi để tìm. Mặc dù là một thương hiệu Mỹ điển hình, nhiều bộ phim của Disney không được quay tại Hoa Kỳ và có lý do chính đáng cho điều này. Nói từ Hollywood, Feige giải thích rằng kể từ năm 2012, rất ít phim Marvel...
Hồng Kông Chuẩn Bị Cho Đợt Phát Hành Trái Phiếu Kỹ Thuật Số Thứ Ba Vào Năm 2025

Hồng Kông Chuẩn Bị Cho Đợt Phát Hành Trái Phiếu Kỹ Thuật Số Thứ Ba Vào Năm 2025

Bài đăng Hồng Kông Chuẩn Bị Phát Hành Trái Phiếu Kỹ Thuật Số Lần Thứ Ba Vào Năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Sự kiện chính, thay đổi lãnh đạo, tác động thị trường, biến động tài chính, hoặc nhận định chuyên gia. Hồng Kông chuẩn bị phát hành trái phiếu kỹ thuật số lần thứ ba. Việc tích hợp blockchain vào tài chính công của Hồng Kông tiếp tục phát triển. Chính phủ Đặc khu Hành chính Hồng Kông lên kế hoạch phát hành trái phiếu kỹ thuật số lần thứ ba, tận dụng blockchain cho tài chính công khi ghi nhận những tiến bộ vượt bậc trong trái phiếu xanh token hóa kể từ năm 2023. Động thái này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Hồng Kông trong đổi mới tài chính blockchain, nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường tài chính toàn cầu bên cạnh các thành phố như Singapore và London. Trái Phiếu Kỹ Thuật Số Củng Cố Vị Thế Tài Chính Của Hồng Kông Các đợt phát hành trái phiếu trước đây của chính phủ đã huy động được 800 triệu HK$ vào năm 2023 và 6 tỷ HK$ vào năm 2024 sử dụng các nền tảng như Orion và GS DAP. Việc tích hợp chức năng Lưu ký Chứng khoán Trung tâm vào các giải pháp blockchain nhằm nâng cao hiệu quả. Những sáng kiến như vậy đưa Hồng Kông trở thành nhà đổi mới hàng đầu trong lĩnh vực tài chính token hóa. "Đấu thầu mở lại Trái phiếu Chính phủ Thể chế ĐKĐC Hồng Kông kỳ hạn 5 năm bằng HKD sẽ được tổ chức vào thứ Tư, ngày 13 tháng 8 năm 2025." – Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông "Đấu thầu mở lại Trái phiếu Chính phủ Thể chế ĐKĐC Hồng Kông kỳ hạn 5 năm bằng HKD sẽ được tổ chức vào thứ Tư, ngày 13 tháng 8 năm 2025." – Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông Dữ Liệu Thị Trường và Nhận Định Bạn có biết? Đợt phát hành năm 2023 của Hồng Kông là lần đầu tiên trên toàn cầu về trái phiếu xanh token hóa của chính phủ, thiết lập tiêu chuẩn cho tài chính dựa trên blockchain. Giá hiện tại của Ethereum là 4,283.57$, với vốn hóa thị trường đạt 517.05 tỷ đô la và chiếm 13.63% thị phần. Biến động gần đây cho thấy mức giảm 0.46% trong 24 giờ, nhưng tăng đáng kể 69.52% trong 90 ngày qua, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Ethereum(ETH), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 22:09 UTC ngày 6 tháng 9 năm 2025. Nguồn: CoinMarketCap Nhận định từ đội nghiên cứu Coincu cho thấy việc tiếp tục tích hợp blockchain với tài chính khu vực công có thể thúc đẩy hệ sinh thái tài chính của Hồng Kông. Xu hướng lịch sử nhấn mạnh rằng những bước đi đổi mới như vậy có thể mở đường cho sự chấp nhận rộng rãi hơn đối với tài sản kỹ thuật số...
Peter Schiff Chỉ Trích Hiệu Suất Của Bitcoin Sau Đà Tăng Của Vàng

Peter Schiff Chỉ Trích Hiệu Suất Của Bitcoin Sau Đà Tăng Của Vàng

Bài đăng Peter Schiff Chỉ trích Hiệu suất của Bitcoin Sau Đà Tăng của Vàng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Người ủng hộ vàng nổi tiếng Peter Schiff đã chỉ trích sự yếu kém của Bitcoin so với vàng, gọi đó là gần với vùng thị trường bearish. Vàng đã đạt mức kỷ lục mới trên 3,586 đô la, nhấn mạnh quan điểm của ông. Mức Cao Kỷ lục của Vàng Tương phản Với Hiệu suất Biến động của Bitcoin Schiff lưu ý rằng Bitcoin được định giá bằng vàng đã giảm 18% kể từ ngày 12 tháng 8, khi nó đạt đỉnh ở mức 37,2 ounce. Sự sụt giảm này khiến nó chỉ còn cao hơn 2% so với vùng thị trường bearish chính thức. So với tỷ lệ tháng 11 năm 2021, Bitcoin vẫn thấp hơn gần 16%. Được định giá bằng vàng, kể từ khi đạt mức cao khoảng 37,2 ounce vào ngày 12 tháng 8, Bitcoin đã giảm 18%, chỉ cao hơn 2% so với vùng thị trường bearish chính thức. Thực tế, khi được định giá bằng vàng, Bitcoin hiện tại thấp hơn gần 16% so với mức cao tháng 11 năm 2021. Làm thế nào để bạn giải thích hiệu suất ảm đạm này với tất cả những hype? — Peter Schiff (@PeterSchiff) ngày 6 tháng 9 năm 2025 Điều này càng củng cố lập luận của ông rằng tiền điện tử không thể cạnh tranh với kim loại quý như một kho giá trị đáng tin cậy. Trước đó, Peter Schiff đã tuyên bố rằng ông sẽ chọn Bitcoin thay vì Ethereum, nếu cần phải lựa chọn. Hiệu suất mới nhất của vàng càng làm tăng thêm sức nặng cho quan điểm của Schiff. Dữ liệu TradingView cho thấy kim loại quý đã vượt qua mức 3,586 đô la, đánh dấu một cao nhất mọi thời đại mới. Vàng đã tăng hơn 36% từ đầu năm đến nay và 42% trong 12 tháng qua. Nó đã tăng hơn 23% chỉ trong sáu tháng qua. Trong năm năm, giá đã tăng hơn 85%, cho thấy nó có thể duy trì tăng trưởng ổn định qua các chu kỳ. Sự ổn định này đã tiếp tục xác nhận vàng là tài sản trú ẩn an toàn tối ưu. Trong khi đó, Bitcoin mang lại kết quả hỗn hợp. Đồng tiền điện tử giao dịch gần mức 110,160 đô la, giảm 0,46% trong ngày qua và giảm hơn 4% trong tháng qua. Bitcoin tăng 18% từ đầu năm đến nay và 36% trong sáu tháng, mặc dù nó đã ghi nhận thua lỗ trong ngắn hạn...
Top 3 đồng ETH khi Tom Lee nhìn thấy 50% cơ hội Ethereum Flipping Bitcoin

Top 3 đồng ETH khi Tom Lee nhìn thấy 50% cơ hội Ethereum Flipping Bitcoin

Bài đăng Top 3 đồng ETH khi Tom Lee nhìn thấy 50% cơ hội Ethereum Flipping Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ethereum ETH/USD có thể vượt qua Bitcoin BTC/USD về giá trị mạng lưới, theo đồng sáng lập Fundstrat và chủ tịch Bitmine BMNR Tom Lee, người đã nói rằng có ít nhất 50% cơ hội giá trị mạng lưới của Ethereum flips Bitcoin. Phí gas đã ổn định sau các bản nâng cấp, và Địa chỉ hoạt động hàng ngày tiếp tục vượt quá 500,000. Những yếu tố này đã khiến các nhà đầu tư xem xét lại các dự đoán tiền mã hóa về việc Ethereum flipping Bitcoin về tổng giá trị. Tuy nhiên, giữa dự đoán này, các nhà đầu tư cũng đang tìm kiếm altcoin lớn tiếp theo, và đây là 3 đồng ETH hàng đầu là tiền mã hóa tốt nhất để mua. Little Pepe (LILPEPE) – Đồng ETH hàng đầu cần theo dõi Ở trung tâm của văn hóa meme và đổi mới blockchain, Little Pepe (LILPEPE) đã chứng minh mình là một trong những dự án thú vị nhất của năm. Được xây dựng như một blockchain Layer 2 với trọng tâm vào tốc độ, bảo mật và phí cực kỳ thấp, nó cung cấp điều mà thị trường Meme coin đã chờ đợi từ lâu: tiện ích thực sự kết hợp với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng. Động lực presale đằng sau LILPEPE đã rất phi thường. Với hơn 23,89 triệu đô la đã huy động được, hiện đang ở giai đoạn 12, với giá chỉ 0,0021 đô la mỗi token. Hơn 22 triệu đô la hỗ trợ cho đến nay chứng minh sự tin tưởng của nhà đầu tư và sự mong đợi về tăng trưởng trong tương lai. Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ sớm này là lý do tại sao các nhà phân tích nhấn mạnh LILPEPE là tiền mã hóa tốt nhất để mua trước tiềm năng flippening của Ethereum đối với Bitcoin. Tokenomics của LILPEPE được cấu trúc cho giá trị dài hạn. Trong tổng cung 100 tỷ, 26,5% được phân bổ cho presale, đảm bảo áp dụng sớm rộng rãi. Phần còn lại được phân phối như sau: 10% thanh khoản, 30% dự trữ chuỗi, 10% phân bổ DEX, 10% tiếp thị và 13,5% staking và phần thưởng. Quan trọng là, có 0% thuế, làm cho giao dịch hấp dẫn hơn đối với cả nhà đầu tư và nhà giao dịch. Dự án đã bảo đảm được niêm yết trên CoinMarketCap và sẽ ra mắt trên hai sàn giao dịch hàng đầu, với kế hoạch...
Bitcoin (BTC) Không Mừng Vì Kỳ Vọng Cắt Giảm Lãi Suất Của Fed. Điều Gì Tiếp Theo?

Bitcoin (BTC) Không Mừng Vì Kỳ Vọng Cắt Giảm Lãi Suất Của Fed. Điều Gì Tiếp Theo?

Bài đăng Bitcoin (BTC) Không Mừng Vì Kỳ Vọng Cắt Giảm Lãi Suất Fed. Điều Gì Tiếp Theo? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin xấu chỉ là tin xấu trong 24 giờ qua. Báo cáo việc làm yếu của Mỹ vào thứ Sáu đã củng cố kỳ vọng về việc Fed cắt giảm sâu hơn, nhưng bitcoin BTC$110,204.87 không hưởng ứng. Đồng tiền mã hoá hàng đầu theo giá trị thị trường vẫn nặng nề dưới mức $112,000, thay vì tăng giá trước triển vọng chính sách tiền tệ dễ dàng hơn như nhiều người đã dự đoán. Khả năng không tìm thấy đà tăng cho thấy tiềm năng bán tháo sâu hơn phía trước. Cú sốc NFP Người tìm việc đã trải qua thời gian khó khăn trong tháng 8 khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp chỉ tiết lộ 22,000 việc làm được tạo thêm, ít hơn đáng kể so với dự báo 75,000 của Dow Jones. Báo cáo cũng điều chỉnh giảm tổng số việc làm được tạo ra trong tháng 6 và tháng 7 xuống 21,000. Đáng chú ý, con số tháng 6 được điều chỉnh cho thấy mức lỗ ròng là 13,000. Chín ngành, bao gồm sản xuất, xây dựng, thương mại bán buôn và dịch vụ chuyên nghiệp, đã ghi nhận mất việc làm, trong khi dịch vụ y tế và giải trí, khách sạn là những điểm sáng. The Kobeissi Letter gọi báo cáo việc làm là "hoàn toàn điên rồ." Dịch vụ bản tin này mô tả việc điều chỉnh giảm trong những tháng trước là dấu hiệu của một hệ thống bị hỏng và thị trường lao động đang bước vào lãnh thổ suy thoái. Sau dữ liệu việc làm, xác suất Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 17 tháng 9 đã tăng lên 100%, và tỷ lệ cược cho việc cắt giảm 50 điểm cơ bản đã tăng lên 12%. Khả năng cắt giảm lãi suất bổ sung vào tháng 11 và tháng 12 cũng tăng lên, khiến lợi suất Kho bạc giảm. Các điều chỉnh sắp tới đối với báo cáo việc làm trước đó được dự kiến sẽ thêm nhiên liệu cho kỳ vọng cắt giảm lãi suất. "BLS sẽ công bố điều chỉnh chuẩn hàng năm vào thứ Ba, và dự kiến sẽ chỉ ra tăng trưởng việc làm yếu hơn trước đó. Một số khảo sát cho thấy giữa 500k và 1 triệu việc làm có thể bị điều chỉnh giảm," Giám đốc Điều hành và Chiến lược gia Thị trường Trưởng của Bannockburn Global Forex, Marc Chandler cho biết trong bản cập nhật thị trường. Đỉnh đôi của BTC vẫn nguyên vẹn; biến động trong lợi suất Kho bạc có thể tăng Bitcoin ngắn gọn...
Doanh số NFT giảm mạnh xuống 104,5m USD, doanh số CryptoPunks tăng trưởng

Doanh số NFT giảm mạnh xuống 104,5m USD, doanh số CryptoPunks tăng trưởng

Bài đăng Doanh số NFT lao dốc xuống 104,5 triệu USD, doanh số CryptoPunks tăng trưởng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường Non-fungible Token (NFT) đã trải qua một đợt giảm mạnh khác, với khối lượng bán hàng giảm 22,65% xuống còn 104,5 triệu USD. Đây là một trong những đợt giảm hàng tuần mạnh nhất trong những tháng gần đây, bất chấp sự phục hồi khiêm tốn của thị trường tiền điện tử. Tóm tắt Doanh số NFT lao dốc 22,6% xuống 104,5 triệu USD trong đợt sụt giảm hàng tuần mạnh nhất trong nhiều tháng. CryptoPunks nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi với mức tăng trưởng 4,7% và tiếp tục dẫn đầu trong các giao dịch giá trị cao. Sự tham gia thị trường mở rộng với số lượng người mua và người bán tăng hơn 14%. Thị trường NFT đã trải qua một đợt giảm mạnh khác, với khối lượng bán hàng giảm 22,65% xuống còn 104,5 triệu USD. Đây là một trong những đợt giảm hàng tuần mạnh nhất trong những tháng gần đây, bất chấp sự phục hồi khiêm tốn của thị trường tiền điện tử. Theo dữ liệu từ CryptoSlam, sự tham gia thị trường tiếp tục tăng mạnh với số người mua NFT tăng 14,89% lên 622.535, và số người bán NFT tăng 16,25% lên 447.821. Tuy nhiên, giao dịch NFT đã giảm 3,07% xuống còn 1.699.318. Điều này xảy ra vào thời điểm giá Bitcoin (BTC) đã phục hồi lên mức 110.000 USD. Đồng thời, Ethereum (ETH) đã duy trì mức 4.300 USD. Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu hiện là 3,81 nghìn tỷ USD, tăng từ mức vốn hóa thị trường 3,75 nghìn tỷ USD của tuần trước. Ethereum duy trì vị trí dẫn đầu về doanh số Ethereum đã duy trì vị trí dẫn đầu với doanh số 37,7 triệu USD, giảm 29,88% so với tuần trước. Giao dịch rửa tiền của Ethereum đã giảm mạnh 68,03% xuống còn 6,4 triệu USD. Polygon (POL) đã giữ vị trí thứ hai với 15,7 triệu USD, giảm 17,43%. Mythos Chain đứng thứ ba với 10,1 triệu USD, giảm 1,73%. Nguồn: Blockchains theo Khối lượng Bán hàng NFT (CryptoSlam) BNB Chain (BNB) chiếm vị trí thứ tư với 9,5 triệu USD, giảm 23,59%. Bitcoin đứng thứ năm với 7,8 triệu USD, giảm 32,40%. Solana (SOL) giữ vị trí thứ sáu với 5,1 triệu USD, giảm 6,81%. Số lượng người mua đã tăng trên tất cả các blockchain chính, với Polygon dẫn đầu ở mức tăng trưởng 38,34%, tiếp theo...
Huấn luyện viên của Jannik Sinner cập nhật tình hình chấn thương trước trận chung kết US Open

Huấn luyện viên của Jannik Sinner cập nhật tình hình chấn thương trước trận chung kết US Open

Bài đăng Huấn luyện viên của Jannik Sinner Cập nhật về Chấn thương Trước Chung kết US Open xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 05 THÁNG 9: Jannik Sinner của Ý đánh trả Felix Auger-Aliassime của Canada trong trận Bán kết Nam của họ vào Ngày Thứ Mười Ba của US Open 2025 tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 5 tháng 9 năm 2025 tại khu vực Flushing thuộc quận Queens của Thành phố New York. (Ảnh của Elsa/Getty Images) Getty Images Một ngày trước chung kết nam US Open vào Chủ nhật, huấn luyện viên của Jannik Sinner đã cung cấp thông tin cập nhật về chấn thương của tay vợt số 1 thế giới. Sinner bị chấn thương bụng trong set thứ hai, do Felix Auger-Aliassime giành chiến thắng, và đã nhận được điều trị y tế. Anh đã kết thúc bằng việc thắng bốn set và sẽ đối đầu với Carlos Alcaraz, hạt giống số 2 trong trận chung kết. "Anh ấy chỉ bị khó chịu ở bụng tại một thời điểm, nhưng sau khi được điều trị với bác sĩ vật lý trị liệu, nó đã biến mất," Simone Vagnozzi, huấn luyện viên của Sinner, nói theo SuperTennis. "Khi anh ấy trở lại, anh ấy không chắc chắn về tình trạng của mình trong vài game đầu tiên, vì vậy anh ấy không ép. Sau đó anh ấy bắt đầu ép và cú giao bóng của anh ấy ngày càng tốt hơn. Tôi nghĩ anh ấy sẽ ổn cho Chủ nhật." NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 05 THÁNG 9: Jannik Sinner của Ý thực hiện cú đánh bóng trái chống lại Felix Auger-Aliassime của Canada trong trận Bán kết Đơn Nam của họ vào Ngày Thứ Mười Ba của US Open 2025 tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 5 tháng 9 năm 2025 tại khu vực Flushing thuộc quận Queens của Thành phố New York (Ảnh của Clive Brunskill/Getty Images) Getty Images Chấn thương đã ảnh hưởng đến cú giao bóng của Sinner – anh chỉ thực hiện được 53% cú giao bóng đầu tiên – và đội của anh đã đưa ra những gợi ý về cách anh có thể thay đổi chuyển động của mình. "Trong trận đấu, chúng tôi đã khuyên anh ấy thực hiện nhiều cú giao bóng xoáy hơn để bắt đầu rally với lợi thế," anh nói. "Sau đó cơn đau bụng làm phức tạp tình hình; anh ấy cảm thấy đau hơn khi...
Các công ty đại chúng đón nhận Bitcoin với số lượng kỷ lục

Các công ty đại chúng đón nhận Bitcoin với số lượng kỷ lục

Bài đăng Các Công ty Đại chúng Đón nhận Bitcoin với Số lượng Kỷ lục xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các công ty niêm yết công khai đã tích lũy tổng cộng hơn một triệu Bitcoin, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong việc các tổ chức chấp nhận đồng tiền kỹ thuật số này. Sự tích lũy này chiếm gần 5% tổng giới hạn của Bitcoin là 21 triệu, thể hiện sự tin tưởng ngày càng tăng vào tiền mã hóa như một tài sản khả thi. Đọc tiếp: Các Công ty Đại chúng Đón nhận Bitcoin với Số lượng Kỷ lục Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/public-companies-embrace-bitcoin-in-record-numbers
Tuyên bố gây tranh cãi từ Nhà phân tích cấp cao của Bloomberg: "Giá Bitcoin có thể mất một số 0"

Tuyên bố gây tranh cãi từ Nhà phân tích cấp cao của Bloomberg: "Giá Bitcoin có thể mất một số 0"

Bài đăng Tuyên bố gây tranh cãi từ Nhà phân tích cấp cao của Bloomberg: "Giá Bitcoin có thể mất một số 0" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chiến lược gia hàng hóa cấp cao của Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, đã chia sẻ quan điểm của mình về tương lai của Bitcoin (BTC) và thị trường chung trong một cuộc phỏng vấn. McGlone mô tả sự tăng giá của Bitcoin lên 100,000 đô la là "đỉnh của bong bóng," gợi ý rằng giá có thể giảm xuống còn 10,000 đô la. Ông giải thích sự sụt giảm tiềm năng này là do Bitcoin trở thành tài sản rủi ro và mối tương quan cao của nó với S&P 500. McGlone lập luận rằng mối tương quan này đang ở mức cao nhất mọi thời đại và thị trường chứng khoán Mỹ phải duy trì ở mức cao để Bitcoin tiếp tục tăng. Ông lưu ý rằng một yếu tố rủi ro khác là hiện có hơn 21 triệu loại tiền mã hóa khác nhau trên thị trường tiền mã hóa, so với chỉ một loại, Bitcoin, vào năm 2009. McGlone dự đoán rằng giá vàng sẽ tiếp tục vượt trội hơn hầu hết các tài sản rủi ro. McGlone, người nhìn nhận sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ là chất xúc tác chính cho đợt tăng giá vàng, thấy vàng đang hướng tới mức 4,000 đô la. Ông lập luận rằng quý cuối cùng của năm 2025 "sẽ không tốt cho cổ phiếu, tài sản rủi ro và Bitcoin." *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/controversial-claim-from-bloomberg-senior-analyst-bitcoin-price-could-lose-one-zero/
