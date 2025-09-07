Liệu ADA Có Thể Đạt $1.75 Trước Khi ETF Được Phê Duyệt?

Bài đăng Liệu ADA Có Thể Đạt $1.75 Trước Khi ETF Được Phê Duyệt? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà phân tích tin tức tiền mã hóa cho rằng Cardano có thể tăng lên $1.75 trong Q4 khi việc phê duyệt ETF đang đến gần. Đây là lý do tại sao ADA đang được chú ý. Cardano từ lâu đã là một dự án được định nghĩa bởi sự kiên nhẫn và phát triển đặt nghiên cứu lên hàng đầu. Vào năm 2025, sự kiên nhẫn đó dường như đang được đền đáp. ADA đã tăng với các nhà phân tích dự báo đột phá lên $1.75 trong Q4. Chất xúc tác? Sự đồn đoán ngày càng tăng xung quanh việc phê duyệt ETF tiềm năng tại Hoa Kỳ. Trong khi Ethereum blockchain và hệ sinh thái Solana đã nhận được đèn xanh từ cơ quan quản lý, Cardano đang định vị mình là ứng viên tiếp theo. Động lực này đang thu hút sự chú ý từ cả các tổ chức và nhà giao dịch lẻ háo hức nắm bắt đà tăng trước các thông báo chính thức. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng đang tìm kiếm các cơ hội beta cao như MAGACOIN FINANCE, đang thu hút sự chú ý nhờ tiềm năng bùng nổ của chúng. Quản trị on-chain đang thu hút sự chú ý Nâng cấp Voltaire của Cardano là một cột mốc quan trọng. Bằng cách giới thiệu quản trị on-chain và kho bạc do cộng đồng quản lý, người nắm giữ ADA hiện có ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi của mạng lưới. Nhà phân tích tin rằng mô hình quản trị đầu tiên này giúp Cardano khác biệt so với các Layer 1 khác và mang lại sự tự tin cho các nhà đầu tư tổ chức về khả năng phục hồi của nó. Với nhiều dApps ra mắt trên Cardano và hoạt động của nhà phát triển tăng lên, hệ sinh thái đang xây dựng sức hút khi đồn đoán về ETF nóng lên. Động lực kỹ thuật Từ góc độ phân tích kỹ thuật, ADA đang củng cố gần mức $0.80, với các nhà phân tích nhấn mạnh $1 là mức kháng cự trước mắt. Nếu ADA phá vỡ mức này, việc di chuyển đến $1.75 trở nên thực tế. RSI vẫn ở vùng trung tính, cho thấy còn dư địa tăng trưởng trước khi điều kiện quá mua xuất hiện. Tiến trình quản trị của Cardano đã thúc đẩy sự lạc quan về đà chạy đến $1.75, nhưng các nhà đầu tư vẫn muốn tiếp xúc với đà tăng bất đối xứng. Nhà phân tích xếp hạng MAGACOIN FINANCE là cơ hội ROI 10,500%, gọi đây là token "cơ hội thứ hai" cho những người đã bỏ lỡ SHIB giai đoạn đầu. Các đợt bán trước nhanh chóng hết hàng cho thấy nhu cầu tăng vọt, trong khi kiểm toán kép từ CertiK và HashEx đảm bảo độ tin cậy. Nhà phân tích lập luận rằng sự kết hợp này...