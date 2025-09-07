Cá Voi BlockDAG Đổ Vào $8,7M Khi Uniswap Đình Trệ & Chainlink Tăng Trưởng
Bài đăng BlockDAG Cá voi Đổ vào $8,7M khi Uniswap Đình trệ & Chainlink Tăng trưởng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News BlockDAG với lượng mua $8,7M từ cá voi thống trị các tiêu đề khi triển vọng giá LINK của Chainlink mạnh lên, trong khi Uniswap UNI đang phải vật lộn để giữ trên mức $10. Khi cá voi hành động, thị trường chú ý. Những người chơi khối lượng lớn này thường tiết lộ nơi đang xây dựng niềm tin và sự tự tin dài hạn. Hiện tại, diễn biến giá UNI của Uniswap cho thấy áp lực bán tiếp tục, với token đang phải vật lộn để lấy lại ngưỡng $10. Trong khi đó, triển vọng giá LINK của Chainlink đã trở nên lạc quan hơn khi cá voi tích lũy, gợi ý về sự tự tin được đổi mới. Tuy nhiên, chính BlockDAG đang chiếm được sự chú ý. Khi giai đoạn bán trước của nó bước vào giai đoạn cuối, cá voi đã định hình lại bảng xếp hạng với các giao dịch mua trị giá hàng triệu đô la liên tiếp. Với gần $400M đã huy động được, động lực của BlockDAG đang định hướng cho thị trường. Nhà phân tích cho rằng đây không chỉ là đầu cơ mà là sự liên kết chiến lược với sự phát triển cơ sở hạ tầng và việc cung cấp sản phẩm. Đối với nhiều người theo dõi thị trường, BlockDAG(BDAG) đang nhanh chóng trở thành một trong những câu chuyện crypto nổi bật nhất của năm.
Cuộc Chiến Cá voi Nóng lên khi BlockDAG Bước vào Giai đoạn Bán trước Cuối cùng
Giai đoạn bán trước của BlockDAG đang chuyển sang giai đoạn cuối, và cá voi đang đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ bằng ví của họ. Chỉ trong vài ngày, hai giao dịch mua khổng lồ, một giao dịch trị giá $4,4M và một giao dịch khác trị giá $4,3M, đã truất ngôi người dẫn đầu trước đó, người nắm giữ $3,8M giá trị BDAG. Sự xáo trộn đột ngột này cho thấy các nhà đầu tư lớn đang định vị nghiêm túc như thế nào trước khi ra mắt. Quy mô tham gia nhấn mạnh lý do tại sao BlockDAG nổi bật. Giai đoạn bán trước hiện đã gần đạt $400M, bán được 25,7 tỷ đồng BDAG với giá cố định $0,0013. Những người ủng hộ sớm từ Batch 1 đã thấy lợi nhuận 2,900%, và đó là trước khi ra mắt mainnet hoặc niêm yết trên sàn giao dịch. Không giống như các đợt bán trước điển hình, nơi cá voi thống trị chỉ vì lợi nhuận ngắn hạn, tiến độ cơ sở hạ tầng của BlockDAG đã giữ được sự quan tâm dài hạn. Các cập nhật gần đây, như Dashboard V4, ứng dụng khai thác X1 vượt qua 3 triệu người dùng, và việc ra mắt TRADEBDAG, đã chuyển câu chuyện từ...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:04