2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Hệ sinh thái Điểm Thưởng Phổ quát

Hệ sinh thái Điểm Thưởng Phổ quát

Bài đăng Hệ sinh thái Điểm Thưởng Phổ quát đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. MiL.k (MLK) là token tiền mã hóa của MiL.k Alliance, một nền tảng phần thưởng dựa trên blockchain được thiết kế để tạo điều kiện trao đổi và quản lý điểm thưởng từ các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ khác nhau. Tổng hợp điểm thưởng MiL.k cho phép người dùng tổng hợp, trao đổi và quản lý điểm thưởng từ nhiều doanh nghiệp tham gia, bao gồm bán lẻ, hãng hàng không, khách sạn và nhiều hơn nữa. Điều này đơn giản hóa quy trình quản lý và đổi điểm thưởng. Nền tảng MiL.k được thiết kế để tương thích với các chương trình khách hàng thân thiết và hệ thống phần thưởng khác nhau. Nó nhằm mục đích cung cấp trải nghiệm liền mạch cho người dùng thường xuyên tích lũy điểm với các thương hiệu khác nhau. MiL.k cung cấp ứng dụng di động cho phép người dùng xem và quản lý điểm thưởng của họ, trao đổi chúng lấy token khác và đổi phần thưởng một cách liền mạch. MLK là token tiền mã hóa gốc của hệ sinh thái MiL.k. Người nắm giữ token MLK có thể stake token của họ để tham gia vào quản trị nền tảng và cơ chế đồng thuận, có khả năng kiếm phần thưởng. Token MLK có thể được sử dụng để thanh toán phí giao dịch trong hệ sinh thái MiL.k. Hơn nữa, doanh nghiệp và người dùng có thể sử dụng token MLK làm ưu đãi để khuyến khích tham gia vào chương trình khách hàng thân thiết hoặc khuyến mãi của họ. MiL.k nhấn mạnh việc người dùng kiểm soát điểm thưởng và dữ liệu cá nhân của họ. Người dùng có khả năng lựa chọn cách thức và nơi họ sử dụng điểm thưởng, nâng cao quyền riêng tư và tự chủ. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được xem là sự chứng thực của CoinIdol. Đây không phải là khuyến nghị mua hoặc bán tiền mã hóa. Độc giả nên tự nghiên cứu trước khi đầu tư vào quỹ. Nguồn: https://coinidol.com/mil-k-mlk-token/
Sidekick
K$0.05986-4.19%
Moonveil
MORE$0.03025-15.99%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003438-5.52%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:14
Chia sẻ
Liệu ADA Có Thể Đạt $1.75 Trước Khi ETF Được Phê Duyệt?

Liệu ADA Có Thể Đạt $1.75 Trước Khi ETF Được Phê Duyệt?

Bài đăng Liệu ADA Có Thể Đạt $1.75 Trước Khi ETF Được Phê Duyệt? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà phân tích tin tức tiền mã hóa cho rằng Cardano có thể tăng lên $1.75 trong Q4 khi việc phê duyệt ETF đang đến gần. Đây là lý do tại sao ADA đang được chú ý. Cardano từ lâu đã là một dự án được định nghĩa bởi sự kiên nhẫn và phát triển đặt nghiên cứu lên hàng đầu. Vào năm 2025, sự kiên nhẫn đó dường như đang được đền đáp. ADA đã tăng với các nhà phân tích dự báo đột phá lên $1.75 trong Q4. Chất xúc tác? Sự đồn đoán ngày càng tăng xung quanh việc phê duyệt ETF tiềm năng tại Hoa Kỳ. Trong khi Ethereum blockchain và hệ sinh thái Solana đã nhận được đèn xanh từ cơ quan quản lý, Cardano đang định vị mình là ứng viên tiếp theo. Động lực này đang thu hút sự chú ý từ cả các tổ chức và nhà giao dịch lẻ háo hức nắm bắt đà tăng trước các thông báo chính thức. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng đang tìm kiếm các cơ hội beta cao như MAGACOIN FINANCE, đang thu hút sự chú ý nhờ tiềm năng bùng nổ của chúng. Quản trị on-chain đang thu hút sự chú ý Nâng cấp Voltaire của Cardano là một cột mốc quan trọng. Bằng cách giới thiệu quản trị on-chain và kho bạc do cộng đồng quản lý, người nắm giữ ADA hiện có ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi của mạng lưới. Nhà phân tích tin rằng mô hình quản trị đầu tiên này giúp Cardano khác biệt so với các Layer 1 khác và mang lại sự tự tin cho các nhà đầu tư tổ chức về khả năng phục hồi của nó. Với nhiều dApps ra mắt trên Cardano và hoạt động của nhà phát triển tăng lên, hệ sinh thái đang xây dựng sức hút khi đồn đoán về ETF nóng lên. Động lực kỹ thuật Từ góc độ phân tích kỹ thuật, ADA đang củng cố gần mức $0.80, với các nhà phân tích nhấn mạnh $1 là mức kháng cự trước mắt. Nếu ADA phá vỡ mức này, việc di chuyển đến $1.75 trở nên thực tế. RSI vẫn ở vùng trung tính, cho thấy còn dư địa tăng trưởng trước khi điều kiện quá mua xuất hiện. Tiến trình quản trị của Cardano đã thúc đẩy sự lạc quan về đà chạy đến $1.75, nhưng các nhà đầu tư vẫn muốn tiếp xúc với đà tăng bất đối xứng. Nhà phân tích xếp hạng MAGACOIN FINANCE là cơ hội ROI 10,500%, gọi đây là token "cơ hội thứ hai" cho những người đã bỏ lỡ SHIB giai đoạn đầu. Các đợt bán trước nhanh chóng hết hàng cho thấy nhu cầu tăng vọt, trong khi kiểm toán kép từ CertiK và HashEx đảm bảo độ tin cậy. Nhà phân tích lập luận rằng sự kết hợp này...
NEAR
NEAR$2.993+4.17%
Union
U$0.010231+7.22%
SHIBAINU
SHIB$0.00001193-0.58%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:07
Chia sẻ
Cá Voi BlockDAG Đổ Vào $8,7M Khi Uniswap Đình Trệ & Chainlink Tăng Trưởng

Cá Voi BlockDAG Đổ Vào $8,7M Khi Uniswap Đình Trệ & Chainlink Tăng Trưởng

Bài đăng BlockDAG Cá voi Đổ vào $8,7M khi Uniswap Đình trệ & Chainlink Tăng trưởng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News BlockDAG với lượng mua $8,7M từ cá voi thống trị các tiêu đề khi triển vọng giá LINK của Chainlink mạnh lên, trong khi Uniswap UNI đang phải vật lộn để giữ trên mức $10. Khi cá voi hành động, thị trường chú ý. Những người chơi khối lượng lớn này thường tiết lộ nơi đang xây dựng niềm tin và sự tự tin dài hạn. Hiện tại, diễn biến giá UNI của Uniswap cho thấy áp lực bán tiếp tục, với token đang phải vật lộn để lấy lại ngưỡng $10. Trong khi đó, triển vọng giá LINK của Chainlink đã trở nên lạc quan hơn khi cá voi tích lũy, gợi ý về sự tự tin được đổi mới. Tuy nhiên, chính BlockDAG đang chiếm được sự chú ý. Khi giai đoạn bán trước của nó bước vào giai đoạn cuối, cá voi đã định hình lại bảng xếp hạng với các giao dịch mua trị giá hàng triệu đô la liên tiếp. Với gần $400M đã huy động được, động lực của BlockDAG đang định hướng cho thị trường. Nhà phân tích cho rằng đây không chỉ là đầu cơ mà là sự liên kết chiến lược với sự phát triển cơ sở hạ tầng và việc cung cấp sản phẩm. Đối với nhiều người theo dõi thị trường, BlockDAG(BDAG) đang nhanh chóng trở thành một trong những câu chuyện crypto nổi bật nhất của năm. Cuộc Chiến Cá voi Nóng lên khi BlockDAG Bước vào Giai đoạn Bán trước Cuối cùng Giai đoạn bán trước của BlockDAG đang chuyển sang giai đoạn cuối, và cá voi đang đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ bằng ví của họ. Chỉ trong vài ngày, hai giao dịch mua khổng lồ, một giao dịch trị giá $4,4M và một giao dịch khác trị giá $4,3M, đã truất ngôi người dẫn đầu trước đó, người nắm giữ $3,8M giá trị BDAG. Sự xáo trộn đột ngột này cho thấy các nhà đầu tư lớn đang định vị nghiêm túc như thế nào trước khi ra mắt. Quy mô tham gia nhấn mạnh lý do tại sao BlockDAG nổi bật. Giai đoạn bán trước hiện đã gần đạt $400M, bán được 25,7 tỷ đồng BDAG với giá cố định $0,0013. Những người ủng hộ sớm từ Batch 1 đã thấy lợi nhuận 2,900%, và đó là trước khi ra mắt mainnet hoặc niêm yết trên sàn giao dịch. Không giống như các đợt bán trước điển hình, nơi cá voi thống trị chỉ vì lợi nhuận ngắn hạn, tiến độ cơ sở hạ tầng của BlockDAG đã giữ được sự quan tâm dài hạn. Các cập nhật gần đây, như Dashboard V4, ứng dụng khai thác X1 vượt qua 3 triệu người dùng, và việc ra mắt TRADEBDAG, đã chuyển câu chuyện từ...
Moonveil
MORE$0.03025-15.99%
TokenFi
TOKEN$0.01232+1.14%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:04
Chia sẻ
Tại sao Bitcoin, ADA và LINK được các nhà quản lý quỹ gọi là "Cổ phiếu blue chip kỹ thuật số"

Tại sao Bitcoin, ADA và LINK được các nhà quản lý quỹ gọi là "Cổ phiếu blue chip kỹ thuật số"

Bài đăng Tại sao Bitcoin, ADA và LINK Được Các Nhà Quản lý Quỹ Gọi là "Blue Chips Kỹ thuật số" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này là một bài viết được tài trợ. Bitcoinsistemi.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tiêu cực nào có thể phát sinh từ thông tin trên hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết. Bitcoinsistemi.com khuyên độc giả nên tự nghiên cứu về công ty được đề cập trong bài viết và nhắc nhở rằng mọi trách nhiệm thuộc về cá nhân. Tài chính truyền thống từ lâu đã có khái niệm về cổ phiếu "blue chip" — các công ty ổn định, đã được thiết lập với thành tích hoạt động tốt. Vào năm 2025, các nhà quản lý quỹ ngày càng áp dụng nhãn hiệu tương tự cho tiền điện tử. Bitcoin, Cardano (ADA), và Chainlink (LINK) hiện thường được mô tả là "blue chips kỹ thuật số", phản ánh sự trưởng thành, tiện ích và khả năng phục hồi của chúng qua nhiều chu kỳ. Các nhà phân tích cho rằng sự công nhận này là dấu hiệu cho thấy tiền điện tử đã tiến xa như thế nào, chuyển từ biên độ đầu cơ sang phân bổ chính thống. Bên cạnh những tài sản đã được thiết lập này, các cuộc thảo luận cũng đề cập đến các hoạt động dựa trên văn hóa với độ tin cậy bất thường, chẳng hạn như MAGACOIN FINANCE, đang thu hút sự quan tâm ban đầu như một bổ sung beta cao cho cốt lõi blue chip. Bitcoin: nền tảng của tài chính kỹ thuật số Bitcoin vẫn là loại tiền điện tử an toàn, được công nhận và được áp dụng rộng rãi nhất. Với dòng tiền vào ETF vượt quá 20 tỷ đô la vào năm 2025 và việc áp dụng ngày càng tăng trong các quỹ đầu tư quốc gia, vai trò "vàng kỹ thuật số" của nó đã được củng cố. Sự khan hiếm và phi tập trung hóa làm cho nó trở thành điểm neo cho mọi danh mục đầu tư tiền điện tử của tổ chức. Mặc dù bội số của nó có thể nhỏ hơn so với các chu kỳ đầu, nhưng độ tin cậy và sự công nhận làm cho nó trở thành blue chip điển hình. ADA: quản trị và bền vững Cardano đã nổi lên như một dự án dài hạn với trọng tâm vào nghiên cứu và quản trị. Bản nâng cấp Voltaire của nó đang giới thiệu bỏ phiếu trên chuỗi và quản lý kho bạc, cho phép người nắm giữ ADA ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của mạng lưới. Cách tiếp cận ưu tiên quản trị này thu hút các tổ chức đang tìm kiếm các dự án có thể chịu được sự giám sát của cơ quan quản lý. Sự tăng trưởng ổn định và cam kết về tính bền vững của Cardano củng cố tuyên bố của nó như một blue...
BRC20.COM
COM$0.011199+3.25%
Sign
SIGN$0.06148-0.83%
Core DAO
CORE$0.3736-0.95%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:02
Chia sẻ
Worldcoin tiến bộ trong AMPC bảo mật lượng tử với UTEC Peru

Worldcoin tiến bộ trong AMPC bảo mật lượng tử với UTEC Peru

Worldcoin hợp tác với UTEC Peru để phát triển công nghệ bảo mật lượng tử được hỗ trợ bởi AMPC nhằm nâng cao quyền riêng tư và xác thực học thuật cho danh tính kỹ thuật số phi tập trung.
QUANTUM
QUANTUM$0.002916+0.24%
Chia sẻ
Blockchainreporter2025/09/07 07:00
Chia sẻ
Dự đoán tăng trưởng khổng lồ 19,763% cho đối thủ cạnh tranh viral của Shiba Inu (SHIB)

Dự đoán tăng trưởng khổng lồ 19,763% cho đối thủ cạnh tranh viral của Shiba Inu (SHIB)

Bài đăng Dự đoán tăng trưởng khổng lồ 19763% cho đối thủ cạnh tranh Shiba Inu (SHIB) xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các token mới thú vị đang xuất hiện trong thế giới tiền điện tử, và một ứng cử viên nổi bật trong làng Shiba Inu (SHIB) đang nhanh chóng thu hút sự chú ý. Little Pepe (LILPEPE), một Meme coin được xây dựng trên blockchain tương thích Ethereum Layer-2, đang phát triển nhanh chóng. Các chuyên gia dự đoán nó có thể đạt mức tăng trưởng phi thường 19,763% trong những năm tới! Với đợt bán trước gần như bán hết, chức năng mới và cộng đồng đang mở rộng nhanh chóng, Little Pepe đang trên đường vượt qua Shiba Inu, có khả năng biến những người tham gia sớm thành triệu phú. Con đường thành công của Shiba Inu và hành trình đến Little Pepe Biến động giá của Shiba Inu (SHIB) rất quan trọng đối với con đường tương lai của đồng tiền điện tử này. SHIB hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ tại $0.000012 và đã giữ ổn định trong những ngày gần đây. Nếu mất mức hỗ trợ này, nó có thể dẫn đến sự sụt giảm hơn nữa có thể kiểm tra vùng hỗ trợ trung tâm tiếp theo ở mức $0.000011. Về mặt tích cực, SHIB có mức kháng cự quan trọng là $0.00001226. Mức trên này sẽ tạo điều kiện cho việc kiểm tra lại mức $0.0000125-$0.0000126 với khả năng token phục hồi. Đây là những mức chính mà các nhà giao dịch sẽ theo dõi cẩn thận khi SHIB tìm đường đi qua giai đoạn củng cố đi ngang hiện tại. Shiba Inu (SHIB) đã vươn lên trong thế giới tiền điện tử và đạt đỉnh với mức tăng trưởng hơn 23,000% vào năm 2021. Sự tăng trưởng lịch sử này là dấu hiệu cho thấy tiềm năng của các Meme coin khác và Little Pepe (LILPEPE) đang tạo dấu ấn của mình như một trong những đối thủ cạnh tranh. LILPEPE không chỉ là một Meme coin đơn thuần; nó được phát triển trên blockchain tương thích Ethereum Layer-2, với đặc điểm phí thấp, tốc độ cao và khả năng mở rộng mà SHIB và các Meme coin khác không thể đạt được. Thành công của Little Pepe cũng được thể hiện qua đợt bán trước, với 15,13 tỷ token (96,08%) đã được bán trong Giai đoạn 12, huy động được 24,18 triệu đô la trong tổng số 25,475 triệu đô la...
NEAR
NEAR$2.993+4.17%
SHIBAINU
SHIB$0.00001193-0.58%
Sunrise Layer
RISE$0.01014-1.53%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:55
Chia sẻ
Các Gợi Ý Và Đáp Án Cho NYT Mini Crossword Hôm Nay Cho Chủ Nhật, Ngày 7 Tháng 9

Các Gợi Ý Và Đáp Án Cho NYT Mini Crossword Hôm Nay Cho Chủ Nhật, Ngày 7 Tháng 9

Bài đăng Các gợi ý và đáp án cho NYT Mini Crossword hôm nay, Chủ nhật, ngày 7 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đang tìm kiếm trợ giúp với câu đố NYT Mini Crossword hôm nay? Dưới đây là một số gợi ý và đáp án cho câu đố. Nguồn: NYT Tôi đã trở lại! Sau vài tuần nghỉ ngơi, tôi đã quay trở lại với các câu đố ô chữ cùng với các bạn, những người giải đố thân mến. Khi đó cảm giác như đang ở giữa mùa hè. Giờ đây mùa hè đang lẻn đi và mùa thu đang ùa đến, mát mẻ và hơi buồn man mác. Như mọi khi, hãy nhớ xem hướng dẫn xem phim cuối tuần của tôi với tất cả các lựa chọn phát trực tuyến tốt nhất hiện tại và các bộ phim chiếu rạp. Hãy cho tôi biết bạn đang xem gì nhé! Tôi luôn tìm kiếm các đề xuất. Đang tìm kiếm NYT Mini Crossword của ngày hôm qua? Hãy xem các gợi ý và đáp án của chúng tôi ngay tại đây. NYT Mini là phiên bản nhỏ hơn, nhanh hơn, dễ tiêu hóa hơn, phiên bản nhỏ gọn của NYT Crossword lớn hơn và thách thức hơn, và không giống như người anh em lớn hơn của nó, nó miễn phí để chơi mà không cần đăng ký The New York Times. Bạn có thể chơi nó trên web hoặc ứng dụng, mặc dù bạn sẽ cần ứng dụng để giải quyết kho lưu trữ. Spoiler phía trước! Cách giải Mini Crossword hôm nay Trước khi đi đến các đáp án, đây là chữ cái đầu tiên cho mỗi từ trong Mini hôm nay. Ngang 1A. Thắng kéo, thua giấy — R 5A. Angelina trong "Mr. & Mrs. Smith" — J 6A. "Thật là một thời điểm tuyệt vời để ___!" — A 7A. Trang phục Halloween với sừng đỏ — D 8A. Thành viên của C-suite — E Dọc 1D. Thương hiệu đồng hồ với khẩu hiệu "Một vương miện cho mỗi thành tựu" — R 2D. Đồ trang trí cho martini — O 3D. Mẫu xe Honda với tên đọc xuôi ngược đều giống nhau — C 4D. Đáy thuyền — K 5D. Đá quý màu xanh lá — J Được rồi, đến các đáp án! Hãy nhớ rằng, spoiler phía trước! Ngang 1A. Thắng kéo, thua giấy — ROCK 5A. Angelina trong "Mr. & Mrs. Smith" — JOLIE 6A. "Thật là một thời điểm tuyệt vời để...
Chainbase
C$0.16067-2.00%
DAR Open Network
D$0.03111+2.80%
Sidekick
K$0.05986-4.19%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:49
Chia sẻ
Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka sánh ngang thành tích của Serena Williams tại US Open

Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka sánh ngang thành tích của Serena Williams tại US Open

Bài đăng Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka lặp lại thành tích của Serena Williams tại US Open xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Aryna Sabalenka người Belarus thực hiện cú đánh thuận tay trả bóng cho Amanda Anisimova người Mỹ trong trận chung kết đơn nữ vào ngày thứ mười bốn của giải quần vợt US Open tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia Billie Jean King USTA ở thành phố New York, vào ngày 6 tháng 9 năm 2025. (Ảnh của TIMOTHY A.CLARY / AFP) (Ảnh của TIMOTHY A.CLARY/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Trong hai trận chung kết đơn Grand Slam đầu tiên của năm 2025, Aryna Sabalenka đã thua đau đớn trước các tay vợt nữ người Mỹ. Nhưng trong trận chung kết Slam thứ ba gặp đối thủ người Mỹ năm nay, tay vợt số 1 thế giới đã giành chức vô địch. Và cô ấy đã làm điều đó trên đất Mỹ. Trong cuộc đối đầu giữa hai tay vợt có cú đánh mạnh nhất trong làng quần vợt nữ, Sabalenka đã đánh bại Amanda Anisimova, hạt giống số 8, với tỷ số 6-3, 7-6 tại sân vận động Arthur Ashe chật kín người, để bảo vệ danh hiệu US Open và giành chiếc cúp danh giá thứ tư trong sự nghiệp. Trận đấu được diễn ra dưới mái che đóng kín tại Ashe do mưa lớn ở New York trước trận chung kết. Sabalenka là nữ tay vợt đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu US Open kể từ khi Serena Williams giành chức vô địch liên tiếp vào các năm 2013-14. Một năm trước, cô đã đánh bại một tay vợt nữ người Mỹ khác, Jessica Pegula, trong trận chung kết. Trong loạt tie-break, Sabalenka đã nhanh chóng dẫn trước 6-1, tấn công từ đường baseline và tận dụng một số lỗi của Anisimova. Sabalenka đã cải thiện thành tích lên 4-3 trong các trận chung kết giải đấu lớn, với cả bốn chiến thắng đều đến trên sân cứng, và giành chiến thắng thứ 100 trong sự nghiệp tại một giải đấu lớn. Cô sẽ nhận được 5 đô la cho chức vô địch, trong khi Anisimova kiếm được 2,5 triệu đô la. Sabalenka đã thua trận chung kết Australian Open trước Madison Keys và trận chung kết Roland Garros trước Coco Gauff – cả hai đều trong ba set. Amanda Anisimova người Mỹ thực hiện cú đánh vào Belarus's Aryna Sabalenka trong trận chung kết quần vợt đơn nữ...
Manchester City Fan
CITY$0.9697-0.51%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+14.22%
CROWN
CROWN$0.0466-1.68%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 06:40
Chia sẻ
Altcoin Dựa Trên Ethereum Blockchain Này Đang Được Nhà Phân Tích Gọi Là "Solana Tiếp Theo"

Altcoin Dựa Trên Ethereum Blockchain Này Đang Được Nhà Phân Tích Gọi Là "Solana Tiếp Theo"

Mỗi chu kỳ tăng giá đều tạo ra những token đột phá thay đổi câu chuyện thị trường và chiếm vị trí trung tâm trên các tiêu đề. Các nhà đầu tư đã được [...] Bài viết Altcoin dựa trên Ethereum blockchain này đang được gọi là "Solana tiếp theo" bởi các nhà phân tích xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
ChangeX
CHANGE$0.00158378-0.67%
Altcoin
ALTCOIN$0.0004057+1.14%
Tron Bull
BULL$0.0025-9.15%
Chia sẻ
Coindoo2025/09/07 06:00
Chia sẻ
Các khoản vay tín dụng tư nhân hệ sinh thái Token hóa đang hoạt động gần 16 tỷ USD, APR giảm xuống dưới 10%

Các khoản vay tín dụng tư nhân hệ sinh thái Token hóa đang hoạt động gần 16 tỷ USD, APR giảm xuống dưới 10%

Bài đăng Các khoản Vay vốn Token hóa Tín dụng Tư nhân Hoạt động Gần 16 tỷ USD, APR Giảm Xuống Dưới 10% xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các khoản vay hoạt động trong tín dụng tư nhân token hóa hiện đạt 15,95 tỷ USD, báo hiệu sự tăng trưởng nhanh chóng nhưng cũng cho thấy những điểm yếu rõ rệt hơn trong hiệu suất giao thức. Số lượng Khoản vay Giảm khi Thị trường Tín dụng Token hóa Hợp nhất Tín dụng tư nhân token hóa đã tăng trưởng đáng kể kể từ giữa tháng 6, bổ sung hơn 2 tỷ USD vào các khoản vay hoạt động và 4,3 tỷ USD vào tổng cho vay tích lũy. Tính đến ngày 6/9, [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/active-tokenized-private-credit-loans-near-16-billion-apr-slips-below-10/
NEAR
NEAR$2.993+4.17%
Moonveil
MORE$0.03025-15.99%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 05:53
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó