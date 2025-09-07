Giao dịch mua Bitcoin của quỹ dự trữ giảm trong bối cảnh nắm giữ đạt kỷ lục – Điều này có ý nghĩa gì?
Bitcoin (BTC) đã trải qua sự phục hồi giá vừa phải vào tuần trước, tăng lên khoảng 113,000 đô la trước khi chứng kiến một sự sụt giảm nhỏ. Đồng tiền dẫn đầu thị trường crypto hiện giao dịch gần mức giá 111,000 đô la và cách 10.46% so với ATH. Trong khi đó, dữ liệu gần đây từ công ty phân tích blockchain CryptoQuant đã làm nổi bật một xu hướng thú vị trong hoạt động tích lũy của các quỹ Bitcoin.
Nắm Giữ Quỹ Bitcoin Đạt 840K Vào Năm 2025
Trong báo cáo hàng tuần đăng vào ngày 5 tháng 9, CryptoQuant báo cáo rằng lượng Bitcoin nắm giữ bởi các công ty công khai và tư nhân đã đạt kỷ lục mới là 840,000 BTC vào năm 2025, thể hiện sự quan tâm áp đảo của các tổ chức trong chu kỳ thị trường hiện tại. Tuy nhiên, bên dưới cột mốc nổi bật này là một sự thay đổi rõ rệt, thận trọng trong động lực thị trường. Đáng chú ý, các giao dịch mua hàng tháng đã chậm lại đáng kể, làm dấy lên câu hỏi về tính bền vững của nhu cầu doanh nghiệp đối với Bitcoin.
Thông qua nỗ lực kết hợp với bitcointreasuries.net.data, CryptoQuant đã phát hiện ra rằng Strategy, là nhà tích lũy Bitcoin tổ chức tích cực nhất, đã giảm mạnh tốc độ mua vào 97% trong 12 tháng qua. Đáng chú ý, sau khi đạt được ATH là 134,000 BTC vào tháng 11 năm 2024, lượng mua vào của công ty do Saylor dẫn đầu đã giảm xuống chỉ còn 3,700 BTC vào tháng 8 năm 2025.
Trong khi các quỹ Bitcoin khác đã tham gia thận trọng hơn, thêm 14,800 BTC vào tháng 8 so với mức mua tương đối nhỏ 3,700 BTC của Strategy, khối lượng của họ vẫn còn thấp hơn nhiều so với đỉnh điểm được thấy vào đầu năm 2025. Đáng chú ý, các công ty này đã tạo ra một đợt tăng tạm thời vào đầu năm 2025, ghi nhận mức mua ATH là 66,000 BTC vào tháng 1, điều này đã rõ ràng giảm dần sau các báo cáo tháng 8 của họ.
Đáng chú ý, tất cả dữ liệu này cho thấy rằng mặc dù tổng số nắm giữ đang ở mức kỷ lục, dòng tiền mới từ các tổ chức dường như đang cạn kiệt.
Tổng Quan Giá Bitcoin
Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 110,942 đô la, tăng 0.48% trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch hàng ngày cũng...
