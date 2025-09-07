2025-10-10 thứ sáu

Robert Kiyosaki Nói 'Châu Âu Đã Hết Cứu' Khi Sự Điên Rồ Về Kinh Tế Khiến Ông Mua Thêm Bitcoin

Bài đăng Robert Kiyosaki Nói 'Châu Âu Đã Hết Cửa' khi Sự Điên Rồ Kinh Tế Khiến Ông Mua Thêm Bitcoin đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin đang tăng vọt như một công cụ phòng hộ tối ưu trong khi các nền kinh tế toàn cầu sụp đổ, thị trường trái phiếu lao dốc, và các đồng tiền Fiat mất đi sự tin tưởng, cảnh báo từ nhà giáo dục tài chính nổi tiếng Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki Cảnh Báo về Sự Điên Rồ Kinh Tế và Kiên Định với Bitcoin như Một Sự Bảo Vệ Robert Kiyosaki, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất Rich Dad Poor Dad, một lần nữa đã cảnh báo về [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/robert-kiyosaki-says-europe-is-toast-as-economic-insanity-has-him-buying-more-bitcoin/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 09:22
Giao dịch mua Bitcoin của quỹ dự trữ giảm trong bối cảnh nắm giữ đạt kỷ lục – Điều này có ý nghĩa gì?

Bài đăng Mua vào Quỹ Bitcoin Giảm Giữa Lúc Nắm Giữ Đạt Kỷ Lục - Điều Này Có Ý Nghĩa Gì? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) đã trải qua sự phục hồi giá vừa phải vào tuần trước, tăng lên khoảng 113,000 đô la trước khi chứng kiến một sự sụt giảm nhỏ. Đồng tiền dẫn đầu thị trường crypto hiện giao dịch gần mức giá 111,000 đô la và cách 10.46% so với ATH. Trong khi đó, dữ liệu gần đây từ công ty phân tích blockchain CryptoQuant đã làm nổi bật một xu hướng thú vị trong hoạt động tích lũy của các quỹ Bitcoin. Nắm Giữ Quỹ Bitcoin Đạt 840K Vào Năm 2025 Trong báo cáo hàng tuần đăng vào ngày 5 tháng 9, CryptoQuant báo cáo rằng lượng Bitcoin nắm giữ bởi các công ty công khai và tư nhân đã đạt kỷ lục mới là 840,000 BTC vào năm 2025, thể hiện sự quan tâm áp đảo của các tổ chức trong chu kỳ thị trường hiện tại. Tuy nhiên, bên dưới cột mốc nổi bật này là một sự thay đổi rõ rệt, thận trọng trong động lực thị trường. Đáng chú ý, các giao dịch mua hàng tháng đã chậm lại đáng kể, làm dấy lên câu hỏi về tính bền vững của nhu cầu doanh nghiệp đối với Bitcoin. Thông qua nỗ lực kết hợp với bitcointreasuries.net.data, CryptoQuant đã phát hiện ra rằng Strategy, là nhà tích lũy Bitcoin tổ chức tích cực nhất, đã giảm mạnh tốc độ mua vào 97% trong 12 tháng qua. Đáng chú ý, sau khi đạt được ATH là 134,000 BTC vào tháng 11 năm 2024, lượng mua vào của công ty do Saylor dẫn đầu đã giảm xuống chỉ còn 3,700 BTC vào tháng 8 năm 2025. Trong khi các quỹ Bitcoin khác đã tham gia thận trọng hơn, thêm 14,800 BTC vào tháng 8 so với mức mua tương đối nhỏ 3,700 BTC của Strategy, khối lượng của họ vẫn còn thấp hơn nhiều so với đỉnh điểm được thấy vào đầu năm 2025. Đáng chú ý, các công ty này đã tạo ra một đợt tăng tạm thời vào đầu năm 2025, ghi nhận mức mua ATH là 66,000 BTC vào tháng 1, điều này đã rõ ràng giảm dần sau các báo cáo tháng 8 của họ. Đáng chú ý, tất cả dữ liệu này cho thấy rằng mặc dù tổng số nắm giữ đang ở mức kỷ lục, dòng tiền mới từ các tổ chức dường như đang cạn kiệt. Tổng Quan Giá Bitcoin Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 110,942 đô la, tăng 0.48% trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch hàng ngày cũng...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:37
Liệu Matt LaFleur Và Green Bay Packers Có Thể Giành Lại NFC North?

Bài đăng Liệu Matt LaFleur Và Green Bay Packers Có Thể Giành Lại NFC North? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Huấn luyện viên trưởng Green Bay Matt LaFleur và đội Packers của ông chỉ đạt thành tích 1-5 tại NFC North mùa giải trước. Getty Images Huấn luyện viên trưởng Detroit Lions Dan Campbell cao 6-foot-5 và nặng 265 pounds. Ông chủ Green Bay Packers Matt LaFleur thấp hơn khoảng sáu inch và nhẹ hơn 100 pounds so với Campbell. Nếu hai người là đối thủ thời trung học, có thể nói Campbell đã có thể lấy tiền ăn trưa của LaFleur bất cứ khi nào ông ta muốn. Tuy nhiên, cả hai đều là người trưởng thành, và những trận chiến của họ diễn ra trên mặt sân thiêng Lambeau Field và FieldTurf tại Ford Field. Vấn đề là Campbell đã lấy tiền ăn trưa của LaFleur trong 3 năm rưỡi qua. Và nếu Packers hy vọng đáp ứng được kỳ vọng lớn của mùa giải, điều đó phải thay đổi. Green Bay từng thống trị Detroit trong khoảng thời gian 16 năm, với thành tích 24-8 trước Lions từ 2005-2021. Tuy nhiên, trong bảy lần gặp nhau gần đây, Lions của Campbell đã thắng 6-1 trước Packers của LaFleur. Detroit cũng đã thắng ba trận liên tiếp tại Lambeau Field và trở thành kẻ bắt nạt mới của NFC North. Green Bay hy vọng đảo ngược xu hướng đáng lo ngại này khi họ đón tiếp Detroit vào Chủ nhật lúc 3:25 p.m. "Họ đã là tiêu chuẩn trong hai mùa giải gần đây," LaFleur nói về Lions, đội đã giành hai chức vô địch NFC North liên tiếp. "Và tôi rất tôn trọng những gì họ đã đạt được. Rất tôn trọng Dan, những gì anh ấy đã thiết lập, vì vậy đây sẽ là một thử thách lớn." LaFleur, người tiếp quản vị trí huấn luyện viên Green Bay vào năm 2019, đã làm chủ giải đấu trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ của mình. Sự thống trị của Packers tại NFC North là lý do lớn giúp họ đạt được các trận chung kết hội nghị liên tiếp vào năm 2019 và 2020 và là hạt giống số 1 của NFC vào năm 2020 và 2021. LaFleur bắt đầu sự nghiệp Packer của mình bằng việc...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:33
Bitcoin, Ethereum ETF Inflows Near $2.16B as AVAX and TRX Dominate Rotational Trades

Bài đăng Bitcoin, Ethereum ETF Chuyển vào Gần $2.16B khi AVAX và TRX Thống Trị Giao Dịch Luân Chuyển xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tài sản kỹ thuật số thu hút hàng tỷ đô la Chuyển vào mới trong tuần trước, với Bitcoin và Ethereum ETF dẫn đầu. Avalanche (AVAX) và Tron (TRX) nổi bật trong các giao dịch luân chuyển, trong khi MAGACOIN FINANCE thu hút sự chú ý khi các Nhà phân tích đánh dấu nó là lựa chọn altcoin mới cho những người tìm kiếm đa dạng hóa sau khi bỏ lỡ đà tăng trưởng trước đó của Bitcoin và Ethereum. Bitcoin và Ethereum ETF Thúc Đẩy Chuyển vào $2.16B Theo CoinShares, các quỹ tài sản kỹ thuật số ghi nhận Chuyển vào $2.48 tỷ trong tuần trước, nâng tổng số tháng 8 lên $4.37 tỷ và đưa Chuyển vào từ đầu năm đến nay lên $35.5 tỷ. Tuy nhiên, tổng tài sản quản lý giảm 10% xuống còn $219 tỷ khi dữ liệu lạm phát Hoa Kỳ vào thứ Sáu thúc đẩy việc chốt lời ngắn hạn. Hoa Kỳ dẫn đầu với Chuyển vào $2.29 tỷ, được hỗ trợ bởi hoạt động ở Thụy Sĩ, Đức và Canada. Mặc dù Chuyển ra vào thứ Sáu báo hiệu tâm lý thận trọng, nhưng cả tuần phản ánh nhu cầu mạnh mẽ do ETF thúc đẩy. Ethereum vượt trội hơn Bitcoin, ghi nhận Chuyển vào $1.4 tỷ so với $748 triệu của Bitcoin. Đối với tháng 8, Ethereum thu thập gần $3.95 tỷ, trong khi Bitcoin ghi nhận Chuyển ra $301 triệu. Nhà phân tích cho rằng các nhà giao dịch đang luân chuyển phân bổ vào Ethereum do lạc quan xung quanh việc phê duyệt ETF của Hoa Kỳ. Trong khi đó, Solana và XRP cũng được hưởng lợi, thu hút $177 triệu và $134 triệu, nhấn mạnh sự lan rộng hơn của nhu cầu tổ chức trên các altcoin. Avalanche AVAX Duy Trì Sự Quan Tâm Của Thị Trường Avalanche (AVAX) đã chứng kiến sự tham gia tích cực bất chấp sự sụt giảm giá gần đây. Token này tăng gần 25% vào đầu tháng 8, trước khi hạ nhiệt gần mức $23–$27. Tại thời điểm báo chí, AVAX giao dịch quanh mức $23, duy trì mức tăng hàng tháng nhỏ. Dữ liệu on-chain cho thấy Avalanche đã xử lý gần 12 triệu giao dịch, tăng 66% phản ánh hoạt động hệ sinh thái đang phát triển. Mặc dù Địa chỉ hoạt động giảm 13% so với tuần trước, sự tham gia mạnh mẽ hơn giữa những người tham gia tích cực nhất báo hiệu sự áp dụng lành mạnh. Thị trường phái sinh cũng cho thấy sự tự tin, với lãi suất mở ở mức $877 triệu và các nhà giao dịch thể hiện sự sẵn sàng giữ vị thế mở. Các nhà quan sát thị trường tiếp tục theo dõi đột phá trên...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:25
Bạn đang nghĩ đến việc mua vàng lần đầu tiên? Đây là những gì bạn cần làm

Bài đăng Nghĩ đến việc mua vàng lần đầu tiên? Đây là những gì bạn cần làm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vàng đang bùng nổ một lần nữa. Những người mua mới đang đổ xô vào, những tên tuổi cũ đang phá vỡ kỷ lục, và nỗi sợ hãi toàn cầu đang làm những gì nó vẫn luôn làm, thúc đẩy mọi người săn đuổi kim loại này như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng trong một thị trường đang chìm. Và nếu bạn đang nghĩ đến việc tham gia vào cuộc chơi này lần đầu tiên, thì bạn đã muộn, nhưng may mắn thay, chưa quá muộn. Bạn chỉ cần biết chuyện gì đang xảy ra, và vì vậy, chúng tôi sẽ giúp bạn. Bạn thấy đấy, các nhà đầu tư đang lo lắng về chiến tranh, lạm phát, chính sách ngân hàng trung ương, và các quyết định lãi suất dường như không bao giờ rõ ràng. Kết quả là một cuộc đổ xô vào vàng, với Chỉ số NYSE Arca Gold Miners phá vỡ cao nhất mọi thời đại lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng nợ châu Âu năm 2011 và việc hạ cấp tín dụng của Mỹ. Lần này, chính là các cuộc chiến ở Trung Đông, Nga-Ukraine, và vâng, Donald Trump đang cố gắng đá Lisa Cook ra khỏi Fed, đã khuấy động tình hình. Không ai biết lãi suất đang làm gì nữa. Cổ phiếu khai thác vàng phá vỡ kỷ lục Các công ty khai thác đang bùng nổ. Những tên tuổi lớn như Newmont Corp., Agnico Eagle Mines Ltd., Wheaton Precious Metals Corp., và Barrick Mining Corp. đều đã tăng hơn 80% trong năm nay. Thu nhập của Newmont đã tăng gấp đôi trong năm 2024. Các nhà phân tích nói rằng nó sẽ tăng thêm 50% trong năm nay. Đó là sau hai năm đầy đủ với những con số yếu. Hiện nó đang giao dịch ở mức giá cao nhất trong hơn ba năm. "Newmont là lựa chọn hàng đầu của tôi," Martin Pradier của Veritas Investment Research cho biết. "ROI gần như cao gấp đôi so với năm ngoái." Anh ấy không phải là người duy nhất chú ý. Agnico Eagle cũng nằm trong danh sách của anh ấy, chủ yếu vì tài sản của họ ở Canada và "thực hiện mạnh mẽ." Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của Agnico đã tăng vọt hơn 90% trong năm nay, đạt mức cao kỷ lục. Thu nhập của công ty cũng được dự kiến sẽ...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:24
Nắm bắt 3 tiền điện tử hàng đầu này vào tháng 9 năm 2025 trước đợt tăng giá thị trường tiếp theo

Bài đăng Nắm Bắt 3 Crypto Hàng Đầu Này Vào Tháng 9 Năm 2025 Trước Đợt Tăng Giá Tiếp Theo xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Tức Crypto Crypto không bao giờ ngủ, và trong một thị trường chuyển động với tốc độ chớp nhoáng, việc đứng ngoài cuộc có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ đợt bùng nổ Meme coin tiếp theo. Với rất nhiều token tràn ngập thị trường, thách thức không phải là tìm kiếm lựa chọn - mà là xác định một vài token thực sự có thể mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc. Vào năm 2025, cuộc săn lùng Meme coin breakout tiếp theo đang đạt đến đỉnh điểm, và việc tham gia sớm có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Đó là lúc MoonBull ($MOBU) trở thành tâm điểm. Không chỉ là một Meme coin khác, MoonBull được xây dựng trên Ethereum với tokenomics chính xác được thiết kế để thúc đẩy lợi nhuận khổng lồ. Nó đã được ca ngợi là một trong những Crypto hàng đầu của tháng 9 năm 2025, và whitelist của nó đang nhanh chóng hết chỗ - mang đến cho những người tham gia sớm cơ hội hiếm có để tiếp cận hàng đầu trước khi phần còn lại của thị trường đổ xô vào. Nhưng MoonBull không đơn độc. Bone ShibaSwap (BONE) tiếp tục phát triển như một phần cốt lõi của hệ sinh thái Shiba Inu, trong khi AI Companions (AIC) đang thu hút sự chú ý với sự kết hợp táo bạo giữa AI và văn hóa meme. Cùng nhau, chúng đại diện cho làn sóng mới của Meme coin kết hợp giữa sự phấn khích, cộng đồng và đổi mới. Đối với những người sẵn sàng tham gia đợt tăng giá tiếp theo, đây là những Meme coin phải theo dõi của năm 2025, và MoonBull đang dẫn đầu. MoonBull ($MOBU) không chỉ là một Meme coin khác; nó được xây dựng cho những người đang theo đuổi lợi nhuận khổng lồ trong thế giới tiền mã hóa. Đối với những người đam mê Meme coin và các nhà giao dịch degen đang tìm kiếm lợi thế cạnh tranh, MoonBull cung cấp cơ hội whitelist độc đáo, hoàn hảo cho bất kỳ ai muốn đảm bảo vị trí của mình trong xu hướng Crypto lớn tiếp theo. MoonBull được thiết kế để thưởng cho những người ủng hộ sớm với phần thưởng staking cao cấp và các đợt phát hành token bí mật, khiến nó trở thành một trong những dự án Meme coin hàng đầu trên Ethereum. Các thành viên whitelist sẽ có quyền truy cập độc quyền vào những phần thưởng này,...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:18
Ethereum – ETH có sắp sửa sao chép đợt tăng giá năm 2021 của Bitcoin?

Bài đăng Ethereum – Liệu ETH sắp sao chép đợt tăng giá năm 2021 của Bitcoin? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà báo Đăng: Ngày 7 tháng 9 năm 2025 Những điểm chính Ethereum đang cho thấy dấu hiệu của sự trưởng thành thị trường. Với ETH phá vỡ mô hình dài hạn, nhu cầu có thể là yếu tố kích hoạt lớn tiếp theo. Ethereum [ETH] đang ngày càng trở nên giống một trụ cột thị trường với mỗi ngày trôi qua! Một phần dòng tiền vào ETF đang phù hợp với mức độ quan tâm mở trên hợp đồng tương lai CME, và hoạt động on-chain đang tăng cao hơn. Cấu trúc này gợi nhớ đến đợt bứt phá năm 2021 của Bitcoin [BTC], mặc dù con đường của Ethereum có những động lực và rủi ro riêng biệt. Dưới đây là phân tích về những yếu tố đang thúc đẩy động lực này. Cấu trúc thị trường đang trưởng thành Hơn một nửa dòng tiền vào ETF Ethereum gần đây đã được phù hợp với sự gia tăng mức độ quan tâm mở trên hợp đồng tương lai CME, theo dữ liệu từ Glassnode. Điều này có nghĩa là gì? Các tổ chức không chỉ đơn giản mua ETH để tiếp xúc theo hướng, mà còn tham gia vào các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá và phòng hộ. Nguồn: Glassnode Mô hình này tương tự như dòng tiền vào ETF của Bitcoin, nơi TradFi xây dựng vị thế trong cả thị trường spot và phái sinh. Với ETH vẫn giao dịch dưới mức cao cục bộ bất chấp hoạt động này, đây là một dấu hiệu rõ ràng của sự trưởng thành. Lý do cho sự kiên cường Ngoài dòng tiền ETF và hợp đồng tương lai, việc sử dụng cơ bản của Ethereum đang trở nên mạnh mẽ hơn. Số lượng giao dịch đã duy trì xu hướng tăng ổn định, ngay cả trong các giai đoạn thị trường biến động. Điều này có nghĩa là hoạt động trên mạng không chỉ gắn liền với đầu cơ. Nguồn: Glassnode Sự nhất quán này là dấu hiệu của nền tảng nhu cầu bền vững giúp Ethereum luôn phù hợp bất kể biến động giá. ETH và các con đường phía trước Nguồn: TradingView Ethereum đang củng cố quanh vùng $4,300 tại thời điểm báo chí, với RSI hàng ngày dao động gần mức trung lập và MACD cho thấy động lực đang giảm dần. Nguồn: X Sự tạm dừng này diễn ra sau một đợt tăng mạnh, và trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn có thể thấy sự do dự, bức tranh lớn hơn trông khác biệt. Điều bạn cần lưu ý là ETH đang phá vỡ một mô hình hình nêm kéo dài nhiều năm, giống như Bitcoin đã làm trước khi...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:08
Top 5 Altcoin Có Tiện Ích Thực Tế Để Mua Ngay Và Nắm Giữ Đến Năm 2030

Bài đăng Top 5 Altcoin Có Tiện Ích Thực Tế Để Mua Ngay và Nắm Giữ Đến 2030 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Tức Crypto Ethereum, Chainlink, Polkadot và các altcoin khác nổi bật với tiện ích thực tế, cùng với một tân binh bất ngờ đang nổi lên. Trong khi sự phổ biến thường thống trị các chu kỳ crypto, những dự án tồn tại lâu nhất là những dự án mang lại các trường hợp sử dụng thực tế. Tiện ích, không chỉ là đầu cơ, ngày càng trở thành yếu tố phân biệt giữa xu hướng nhất thời và tài sản bền vững. Khi hướng đến năm 2030, các nhà đầu tư đang thu hẹp sự tập trung vào các altcoin có sự chấp nhận đã được chứng minh, hoạt động phát triển mạnh mẽ và mối liên hệ rõ ràng trong nền kinh tế kỹ thuật số. Ethereum, Chainlink và Polkadot xếp hạng cao trong cuộc trò chuyện này, cùng với Solana và XRP. Tuy nhiên vào năm 2025, một tân binh bất ngờ, MAGACOIN FINANCE, đã xuất hiện, mang đến một loại giá trị khác cho sự kết hợp này. Ethereum: Xương sống phi tập trung Ethereum vẫn là đồng tiền tiện ích quan trọng nhất trên thị trường, cung cấp năng lượng cho hàng nghìn ứng dụng phi tập trung và đóng vai trò nền tảng cho DeFi, NFT và tài sản token hóa. Với hàng tỷ đô lưu thông qua hệ sinh thái của nó hàng ngày, ETH đại diện cho trái tim đập của Web3. Các giải pháp Layer-2 tiếp tục mở rộng phạm vi của Ethereum, mang lại khả năng mở rộng mà không ảnh hưởng đến bảo mật. Các nhà đầu tư tìm kiếm sự tiếp xúc lâu dài với tiện ích thực tế không thể bỏ qua ETH. Chainlink: Kết nối Crypto với dữ liệu thực Chainlink đã thiết lập vị thế là mạng lưới oracle thống trị, kết nối các hợp đồng thông minh blockchain với nguồn cấp dữ liệu bên ngoài. Từ lãi suất cho vay DeFi đến hợp đồng bảo hiểm và ứng dụng doanh nghiệp, LINK đảm bảo các hệ thống phi tập trung hoạt động trên dữ liệu đáng tin cậy, không thể giả mạo. Tầm quan trọng của nó tăng lên khi tài sản thế giới thực được token hóa mở rộng, làm cho cơ sở hạ tầng của Chainlink trở nên không thể thiếu. Đến năm 2030, vai trò của nó trong cả hệ thống tài chính và phi tài chính có thể củng cố LINK như một trong những altcoin có giá trị nhất. MAGACOIN FINANCE: Động lực từ sự khan hiếm với tiềm năng tăng trưởng lớn Trong khi Ethereum, Chainlink và Polkadot mang lại tiện ích công nghệ rõ ràng, MAGACOIN FINANCE đang tạo ra một loại tiện ích khác, thương hiệu văn hóa và động lực từ sự khan hiếm. Nhà phân tích dự báo ROI lên đến 10,000%, coi đây là một trong những cơ hội bất đối xứng nhất của chu kỳ này. Đợt bán trước...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 08:01
Gợi ý và giải pháp NYT Pips hôm nay cho Chủ nhật, ngày 7 tháng 9

Bài đăng Gợi ý và Giải pháp cho NYT Pips Hôm nay Chủ nhật, ngày 7 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một Chủ nhật nữa, một Pips khác để giải. Cái này khá khó! Tôi gặp nhiều khó khăn với Bậc Trung bình hôm nay hơn bất kỳ lúc nào trước đây, và Bậc Khó cũng làm tôi bối rối một lúc. Ít nhất Bậc Dễ thì cực kỳ đơn giản . . . . Hãy bắt đầu ngay! Đang tìm Pips của thứ Bảy? Đọc hướng dẫn của chúng tôi tại đây. Cách chơi Pips Trong Pips, bạn có một lưới các ô nhiều màu. Mỗi khu vực màu đại diện cho một "điều kiện" khác nhau mà bạn phải đạt được. Bạn có một số lượng quân domino nhất định để điền vào lưới. Bạn phải sử dụng mọi quân domino và đạt được mọi điều kiện đúng cách để thắng. Có các Bậc Dễ, Trung bình và Khó. Đây là một ví dụ về Pips Bậc khó: Ví dụ Pips Ảnh chụp màn hình: Erik Kain Như bạn có thể thấy, lưới có nhiều ký hiệu và số với mỗi màu. Ở bên trái xa, ba ô vuông màu tím không được bằng nhau (do đó dấu bằng bị gạch chéo). Hai ô vuông màu hồng bên cạnh đó phải có tổng bằng 0. Các ô vuông màu xanh dương zic-zac phải bằng nhau. Bạn nhấp vào quân domino để xoay chúng, và sẽ cần làm vậy vì chúng phải được xoay để phù hợp với vị trí của chúng. Không hiển thị trên lưới này là các điều kiện khác, chẳng hạn như "nhỏ hơn" hoặc "lớn hơn". Nếu có nhiều ô với dấu > hoặc <, tổng của các ô đó phải lớn hơn hoặc nhỏ hơn số được liệt kê. Nó thay đổi theo lưới. Các ô trống có thể chứa bất cứ thứ gì. Các điều kiện có thể có là: = Tất cả các chấm phải bằng nhau trong nhóm này. ≠ Tất cả các chấm phải không bằng nhau trong nhóm này. > Chấm trong ô này (hoặc các ô) phải lớn hơn...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 07:31
Độ khó khai thác mạng Bitcoin tăng lên mức cao nhất mọi thời đại

Độ khó khai thác mạng Bitcoin tiếp tục xu hướng tăng dài hạn, đạt ATH 134,7 nghìn tỷ vào thứ Sáu. Độ khó khai thác Bitcoin (BTC), mức độ khó trung bình để khai thác một khối trên mạng, đã tăng lên mức ATH mới là 134,7 nghìn tỷ vào thứ Sáu. Độ khó của mạng đã đạt ATH trước đó vào tháng 8 và tăng đều đặn trong suốt tháng, bất chấp dự đoán rằng độ khó của mạng sẽ giảm. Tỷ lệ Hash của Bitcoin, trung bình của tổng số hash mỗi giây từ tất cả các thợ đào trên mạng, đã giảm xuống 967 tỷ hash mỗi giây, giảm so với mức ATH hơn 1 nghìn tỷ hash mỗi giây được ghi nhận vào ngày 4 tháng 8, theo CryptoQuant. Đọc thêm
Coinstats2025/09/07 06:31
