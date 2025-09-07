Bạn đang nghĩ đến việc mua vàng lần đầu tiên? Đây là những gì bạn cần làm

Vàng đang bùng nổ một lần nữa. Những người mua mới đang đổ xô vào, những tên tuổi cũ đang phá vỡ kỷ lục, và nỗi sợ hãi toàn cầu đang làm những gì nó vẫn luôn làm, thúc đẩy mọi người săn đuổi kim loại này như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng trong một thị trường đang chìm. Và nếu bạn đang nghĩ đến việc tham gia vào cuộc chơi này lần đầu tiên, thì bạn đã muộn, nhưng may mắn thay, chưa quá muộn. Bạn chỉ cần biết chuyện gì đang xảy ra, và vì vậy, chúng tôi sẽ giúp bạn. Bạn thấy đấy, các nhà đầu tư đang lo lắng về chiến tranh, lạm phát, chính sách ngân hàng trung ương, và các quyết định lãi suất dường như không bao giờ rõ ràng. Kết quả là một cuộc đổ xô vào vàng, với Chỉ số NYSE Arca Gold Miners phá vỡ cao nhất mọi thời đại lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng nợ châu Âu năm 2011 và việc hạ cấp tín dụng của Mỹ. Lần này, chính là các cuộc chiến ở Trung Đông, Nga-Ukraine, và vâng, Donald Trump đang cố gắng đá Lisa Cook ra khỏi Fed, đã khuấy động tình hình. Không ai biết lãi suất đang làm gì nữa. Cổ phiếu khai thác vàng phá vỡ kỷ lục Các công ty khai thác đang bùng nổ. Những tên tuổi lớn như Newmont Corp., Agnico Eagle Mines Ltd., Wheaton Precious Metals Corp., và Barrick Mining Corp. đều đã tăng hơn 80% trong năm nay. Thu nhập của Newmont đã tăng gấp đôi trong năm 2024. Các nhà phân tích nói rằng nó sẽ tăng thêm 50% trong năm nay. Đó là sau hai năm đầy đủ với những con số yếu. Hiện nó đang giao dịch ở mức giá cao nhất trong hơn ba năm. "Newmont là lựa chọn hàng đầu của tôi," Martin Pradier của Veritas Investment Research cho biết. "ROI gần như cao gấp đôi so với năm ngoái." Anh ấy không phải là người duy nhất chú ý. Agnico Eagle cũng nằm trong danh sách của anh ấy, chủ yếu vì tài sản của họ ở Canada và "thực hiện mạnh mẽ." Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của Agnico đã tăng vọt hơn 90% trong năm nay, đạt mức cao kỷ lục. Thu nhập của công ty cũng được dự kiến sẽ...