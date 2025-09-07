Lợi suất trái phiếu chính phủ đang gây áp lực lên mọi thứ, từ các khoản vay mua nhà đến tài sản

Lợi nhuận trái phiếu chính phủ đang tác động mạnh mẽ đến mọi thứ hiện nay. Chủ nhà, nhà giao dịch cổ phiếu, chính phủ; không ai thoát khỏi tác động này. Điều bắt đầu như một sự thay đổi chậm trong chi phí vay nợ giờ đã biến thành điều mà các nhà phân tích tại Deutsche Bank gọi là "vòng tròn luẩn quẩn di chuyển chậm". Họ không sai. Các chính phủ, từ Mỹ đến Anh, Pháp và Nhật Bản, đều đang vật lộn với các khoản thanh toán lãi suất tăng cao trên thâm hụt khổng lồ. Khi nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ liệu các quốc gia này có thể xử lý nợ của họ hay không, họ đòi hỏi nhiều bồi thường hơn để cho vay. Điều đó đẩy lợi nhuận trái phiếu lên cao hơn nữa, khiến các khoản nợ đó trở nên tồi tệ hơn. Cứ thế lặp đi lặp lại. Lợi nhuận tăng vọt và khoản vay mua nhà chịu tác động Vào giữa tuần, trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã vượt qua 5%, mức cao nhất kể từ tháng 7. Tại Nhật Bản, trái phiếu 30 năm của họ đạt mức kỷ lục mới. Trái phiếu 30 năm của Anh tăng vọt lên mức cao nhất trong 27 năm. Mặc dù lợi nhuận giảm nhẹ vào thứ Năm và thứ Sáu, chúng vẫn cao hơn nhiều so với mức trước năm 2020. Vấn đề lớn hơn? Chi phí vay cao này sẽ còn tồn tại. "Những cái đầu lạnh hơn sẽ chiếm ưu thế, và thị trường sẽ hoạt động như bình thường," Jonathan Mondillo, giám đốc toàn cầu về thu nhập cố định tại Aberdeen cho biết. Nhưng đừng giả vờ rằng biến động này là bình thường. Lợi nhuận di chuyển theo hướng ngược lại với giá trái phiếu, và kiểu biến động giá này có nghĩa là thị trường đang lo lắng. Thực sự lo lắng. Lãi suất thế chấp đang chịu áp lực. Lợi nhuận trái phiếu kho bạc 30 năm tác động trực tiếp đến khoản thế chấp 30 năm, vẫn là khoản vay mua nhà phổ biến nhất ở Mỹ. Khi lợi nhuận đó tăng vọt, các khoản thanh toán hàng tháng tăng nhanh. "Điều đó đáng lo ngại," Giám đốc Quỹ W1M James Carter cho biết. Ông chỉ ra lợi nhuận dài hạn đang tăng và nói thẳng, "điều này sẽ không giúp ích gì cho những người có khoản thế chấp." Đúng vậy, áp lực từ Trump có thể dẫn đến cắt giảm lãi suất ngắn hạn, và dữ liệu việc làm yếu hơn đã khiến các quan chức Fed chuẩn bị cho điều đó. Carter gọi đó là "trái với trực giác" và cảnh báo rằng...