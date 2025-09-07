Dogecoin & SEI Trì Trệ, BlockDAG Gần Đạt Mức Bán Trước $400M
Bài đăng Dogecoin & SEI Chậm Lại, BlockDAG Gần Đạt Mốc Presale 400 Triệu Đô đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Tức Crypto So sánh mức hỗ trợ mong manh của Dogecoin, tín hiệu thận trọng của SEI và đà phát triển presale của BlockDAG để khám phá đồng crypto nào dẫn đầu vào năm 2025. Thị trường crypto một lần nữa đang thử thách sự kiên nhẫn, mang đến ba câu chuyện rất khác nhau. Dogecoin đã giảm sau đợt tăng ngắn hạn, để lộ chiến trường mong manh quanh mức 0,225 đô la khi các nhà giao dịch trải qua mô hình "bán tin" quen thuộc. SEI đang thể hiện sự do dự của riêng mình. Phân tích kỹ thuật cho thấy token này đang bị mắc kẹt trong giai đoạn củng cố đi ngang (Sideway consolidation), giữ vững ngay trên mức 0,2917 đô la trong khi khối lượng giảm và chỉ báo động lượng (RSI) trung tính khiến niềm tin bị hạn chế. Điều này cho thấy người mua đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn trước khi cam kết thêm. Với gần 400 triệu đô la huy động được trong presale, 25,9 tỷ BDAG đã bán, 200,000 người nắm giữ, hơn 19,500 máy đào đã bán và 3 triệu người dùng ứng dụng X1, BDAG đang định vị mình như một đối thủ đáng gờm. Các nhà phân tích hiện gợi ý rằng BlockDAG (BDAG) có thể lọt vào top 50 crypto, vượt qua các cột mốc ban đầu từng được thiết lập bởi Avalanche và Aptos.
Dogecoin Đối Mặt Áp Lực Tại Mức Hỗ Trợ 0,225 Đô
Dogecoin giảm 2,04% xuống 0,2314 đô la trong 24 giờ qua, lùi lại các khoản lãi từ đợt tăng ngắn hạn liên quan đến việc mua lại một công ty khai thác lớn. Hoạt động giao dịch liên quan đến đồng rupiah Indonesia dao động từ 3,679 đến 3,977, trong khi khối lượng tăng vọt 69%, cho thấy sự tham gia gia tăng nhưng thận trọng. Động thái này phản ánh phản ứng "bán tin" quen thuộc khi các nhà giao dịch chốt lời sau thông báo. Tín hiệu thị trường vẫn còn chia rẽ. Các vị thế Long vẫn vượt trội hơn các vị thế Short, nhưng các lệnh bán tập trung gần mức 0,25 đô la có thể hạn chế đà tăng trong ngắn hạn. Nếu Dogecoin không giữ được mức hỗ trợ khoảng 0,225 đô la, rủi ro giảm giá rộng hơn sẽ tăng lên, khiến đây trở thành mức quan trọng đối với bất kỳ ai theo dõi dự đoán giá Dogecoin.
SEI Giữ Vững Mức Hỗ Trợ Quan Trọng Giữa Các Tín Hiệu Trái Chiều
SEI đang giao dịch ngay trên mức hỗ trợ quan trọng ở 0,2917 đô la, đánh dấu một thời điểm quan trọng cho động thái tiếp theo của nó. Các nhà phân tích cho rằng việc vượt qua đường trung bình động 20 ngày gần mức 0,3172 đô la có thể tạo tiền đề cho...
