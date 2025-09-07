2025-10-10 thứ sáu

5 Altcoin tốt nhất để mua với tiềm năng tăng 100x — Cardano, PEPE và MAGACOIN FINANCE thống trị danh sách

Bài đăng 5 Altcoin Tốt Nhất Để Mua Với Tiềm Năng 100x — Cardano, PEPE và MAGACOIN FINANCE Thống Trị Danh Sách xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhà đầu tư altcoin luôn tìm kiếm cơ hội lớn tiếp theo, và MAGACOIN FINANCE hiện đang tham gia vào các cuộc thảo luận hàng đầu. Bên cạnh những cái tên nổi tiếng như Cardano, PEPE, Trump Coin và XRP, đồng coin mới này đang thu hút hàng nghìn người mua sớm, những người xem nó là altcoin tốt nhất để mua với tiềm năng tăng 100 lần. Cardano: Con Đường Đến $4 Vào Cuối Năm Cardano (ADA) đã chứng kiến những đợt giảm gần đây, giảm xuống $0,81 sau khi đạt $1,02 vào đầu tháng này. Mặc dù có sự điều chỉnh này, các nhà phân tích và cộng đồng ADA vẫn tự tin về con đường dài hạn của nó. Một số tin rằng Cardano có thể vượt qua mức cao nhất mọi thời đại trước đó là $3,10 và thậm chí đạt $4 trước cuối năm. Triển vọng này đến từ sự phát triển nhất quán và niềm tin của cộng đồng rằng biến động giá hiện tại chỉ là tạm thời. Những người ủng hộ như Mintern, một nhân vật nổi tiếng trong hệ sinh thái Cardano, dự đoán ADA có thể tăng cao hơn khi nó giành lại các mức quan trọng trên biểu đồ. Các tiếng nói khác trong cộng đồng kỳ vọng những cột mốc thậm chí còn lớn hơn, với mục tiêu $10 được đề cập. Với sự lạc quan này, ADA tiếp tục được liệt kê là một trong những altcoin tốt nhất để mua vào năm 2025, đặc biệt là đối với những người tìm kiếm lợi nhuận lớn. PEPE: Sức Mạnh Meme Tiếp Tục PEPE vẫn là một yếu tố chính trong các cuộc thảo luận về meme coin. Mặc dù nó không có cùng nền tảng cơ bản như các dự án lớn hơn, sức hấp dẫn lan truyền của nó giúp nó vẫn phù hợp với các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Đối với nhiều người, PEPE vẫn giữ vị trí là một trong những altcoin tốt nhất để mua với tiềm năng 100x đơn giản vì chu kỳ hype do cộng đồng thúc đẩy. MAGACOIN FINANCE: Ứng Cử Viên 100x Mạnh Nhất Khi nói đến các đồng coin mới với tiềm năng 100x, MAGACOIN FINANCE đang nhanh chóng trở thành cái tên đáng chú ý. Người mua sớm nhận được 50% tiền thưởng bổ sung với mã PATRIOT50X, tạo ra sự phấn khích giữa hàng nghìn nhà đầu tư. Không giống như các altcoin khác trong danh sách này, MAGACOIN FINANCE vẫn đang trong giai đoạn đầu, điều đó có nghĩa là người mua ngày hôm nay đang...
Lợi suất trái phiếu chính phủ đang gây áp lực lên mọi thứ, từ các khoản vay mua nhà đến tài sản

Bài đăng Lợi nhuận trái phiếu chính phủ đang gây áp lực lên mọi thứ, từ khoản vay mua nhà đến cổ phiếu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Lợi nhuận trái phiếu chính phủ đang tác động mạnh mẽ đến mọi thứ hiện nay. Chủ nhà, nhà giao dịch cổ phiếu, chính phủ; không ai thoát khỏi tác động này. Điều bắt đầu như một sự thay đổi chậm trong chi phí vay nợ giờ đã biến thành điều mà các nhà phân tích tại Deutsche Bank gọi là "vòng tròn luẩn quẩn di chuyển chậm". Họ không sai. Các chính phủ, từ Mỹ đến Anh, Pháp và Nhật Bản, đều đang vật lộn với các khoản thanh toán lãi suất tăng cao trên thâm hụt khổng lồ. Khi nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ liệu các quốc gia này có thể xử lý nợ của họ hay không, họ đòi hỏi nhiều bồi thường hơn để cho vay. Điều đó đẩy lợi nhuận trái phiếu lên cao hơn nữa, khiến các khoản nợ đó trở nên tồi tệ hơn. Cứ thế lặp đi lặp lại. Lợi nhuận tăng vọt và khoản vay mua nhà chịu tác động Vào giữa tuần, trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã vượt qua 5%, mức cao nhất kể từ tháng 7. Tại Nhật Bản, trái phiếu 30 năm của họ đạt mức kỷ lục mới. Trái phiếu 30 năm của Anh tăng vọt lên mức cao nhất trong 27 năm. Mặc dù lợi nhuận giảm nhẹ vào thứ Năm và thứ Sáu, chúng vẫn cao hơn nhiều so với mức trước năm 2020. Vấn đề lớn hơn? Chi phí vay cao này sẽ còn tồn tại. "Những cái đầu lạnh hơn sẽ chiếm ưu thế, và thị trường sẽ hoạt động như bình thường," Jonathan Mondillo, giám đốc toàn cầu về thu nhập cố định tại Aberdeen cho biết. Nhưng đừng giả vờ rằng biến động này là bình thường. Lợi nhuận di chuyển theo hướng ngược lại với giá trái phiếu, và kiểu biến động giá này có nghĩa là thị trường đang lo lắng. Thực sự lo lắng. Lãi suất thế chấp đang chịu áp lực. Lợi nhuận trái phiếu kho bạc 30 năm tác động trực tiếp đến khoản thế chấp 30 năm, vẫn là khoản vay mua nhà phổ biến nhất ở Mỹ. Khi lợi nhuận đó tăng vọt, các khoản thanh toán hàng tháng tăng nhanh. "Điều đó đáng lo ngại," Giám đốc Quỹ W1M James Carter cho biết. Ông chỉ ra lợi nhuận dài hạn đang tăng và nói thẳng, "điều này sẽ không giúp ích gì cho những người có khoản thế chấp." Đúng vậy, áp lực từ Trump có thể dẫn đến cắt giảm lãi suất ngắn hạn, và dữ liệu việc làm yếu hơn đã khiến các quan chức Fed chuẩn bị cho điều đó. Carter gọi đó là "trái với trực giác" và cảnh báo rằng...
Terminus hợp tác với Rabiti AI để thúc đẩy việc áp dụng Web3 trong khu vực APAC

Bài đăng Terminus hợp tác với Rabiti AI để thúc đẩy việc áp dụng Web3 trong khu vực APAC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Terminus, một nền tảng PayFi phổ biến, đã hợp tác với Rabbiti AI, một tổ chức blockchain được hỗ trợ bởi AI. Mục tiêu của sự hợp tác này là đóng góp vào việc áp dụng Web3 rộng rãi hơn trong khu vực APAC với các giao dịch DeFi và tài sản được token hóa. Theo thông báo chính thức từ Terminus, sự hợp tác này sẽ tích hợp các công cụ AI không cần mã hóa và hệ sinh thái của cơ chế token $RIAI để đơn giản hóa việc tham gia vào Web3. Do đó, động thái này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ khả năng tiếp cận, trải nghiệm thân thiện với người dùng và đổi mới trong nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển. Terminus x Rabiti AI (@RabitiAI): Đối tác mới trong vũ trụ 🤝. Rabiti AI là người tiên phong trong việc kết hợp AI và blockchain để tạo ra trải nghiệm Web3 dễ dàng. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi đang nhấn mạnh việc áp dụng web3 bằng cách cho phép các giao dịch liền mạch cho tài sản được token hóa... pic.twitter.com/9n6qUXHGvE — Terminus (@terminus_pos) ngày 6 tháng 9 năm 2025 Terminus và Rabiti AI hợp tác để thúc đẩy mở rộng Web3 trên khắp khu vực APAC Trong quan hệ đối tác với Rabiti, Terminus nỗ lực mang đến nhiều cơ hội đa dạng để thúc đẩy sự phát triển của Web3 với sự tham gia liền mạch. Về mặt này, sự phát triển này cho phép các doanh nghiệp và người dùng cá nhân dễ dàng điều hướng các mạng phi tập trung mà không gặp phải các phức tạp kỹ thuật thường cản trở việc tham gia. Ngoài ra, hệ sinh thái $RIAI sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc áp dụng này, cung cấp cấu trúc thanh toán vô song nhắm vào tài sản được token hóa và các ứng dụng DeFi mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Terminus cung cấp chuyên môn của mình để phát triển các giải pháp kết hợp hiệu quả các phương thức thanh toán kỹ thuật số với công nghệ mới nhất và đang nổi lên. Đồng thời, cả hai tập trung vào việc thiết lập một hệ sinh thái toàn diện kết hợp khả năng tiếp cận và đổi mới, đảm bảo rằng người tiêu dùng trên khắp khu vực APAC có thể tận dụng các công cụ tài chính được hỗ trợ bởi AI. Ngoài ra, sự hợp tác này cũng nhấn mạnh một bước chuyển đổi hướng tới việc áp dụng hệ sinh thái Web3 vào dòng chính trên các thị trường khác nhau. Tương tự, nỗ lực kết hợp nhấn mạnh xu hướng ngày càng tăng của việc sử dụng các nền tảng không cần mã hóa để dân chủ hóa quyền truy cập vào các công nghệ độc quyền. Do đó, các công cụ AI không cần mã hóa của...
Tapzi Nổi Lên Mạnh Mẽ Trước Các Meme Coin Hàng Đầu Để Đầu Tư: Đây Là Lý Do

Bài đăng Tapzi Nổi Lên Mạnh Mẽ Chống Lại Các Meme Coin Hàng Đầu Để Đầu Tư: Đây Là Lý Do đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Tức Crypto Thị trường tiền mã hóa năm 2025 không khác gì một chuyến tàu lượn siêu tốc. Với sự bất ổn vĩ mô, các cuộc tranh luận về quy định và sự thay đổi liên tục trong tâm lý nhà đầu tư, tài sản kỹ thuật số đang trải qua giai đoạn củng cố đi ngang. Meme coin, từng thống trị sự chú ý của nhà đầu tư bán lẻ với những đợt tăng giá dựa trên sự hype, giờ đây đang cho thấy dấu hiệu mệt mỏi. Nhiều đồng tiền thiếu tính hữu dụng, chỉ phụ thuộc vào động lực từ mạng xã hội và đang phải vật lộn để duy trì giá trị trước một thị trường crypto tập trung vào tính hữu dụng. Các nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn, không còn hài lòng với các dự án chỉ mang lại những đợt bơm giá ngắn hạn. Thay vào đó, họ đang chuyển hướng sang các token hứa hẹn các trường hợp sử dụng cụ thể, tính bền vững dài hạn và khả năng áp dụng thực tế. Sự thay đổi này đã mở ra cánh cửa cho các dự án đổi mới bước vào ánh đèn sân khấu; những dự án kết hợp tiềm năng của blockchain với chức năng thực tế. Trong bối cảnh đang phát triển này, Tapzi ($TAPZI) đang nổi lên như một đối thủ mạnh mẽ. Không giống như các Meme coin hàng đầu dựa vào sự hype và đầu cơ, Tapzi định vị mình là nền tảng trò chơi Web3 phi tập trung dựa trên kỹ năng đầu tiên trên thế giới. Đây không chỉ là một token, mà là một hệ sinh thái hoàn chỉnh nơi người chơi cạnh tranh trong các trò chơi thời gian thực như Cờ vua, Cờ đam và Oẳn tù tì, với các quỹ giải thưởng được tài trợ trực tiếp bởi người tham gia. Bằng cách loại bỏ may mắn, bot và tokenomics lạm phát, Tapzi cung cấp một hệ thống minh bạch, công bằng và bền vững thu hút cả game thủ lẫn nhà đầu tư. Với nguồn cung có giới hạn, hợp đồng thông minh đã được kiểm toán và lộ trình đầy ắp các sản phẩm ra mắt, giải đấu và tích hợp nhà phát triển, Tapzi đang tạo ra một con đường đáng tin cậy và hướng đến tăng trưởng hơn nhiều so với các Meme coin truyền thống. Mức tăng 186% từ giai đoạn presale đến niêm yết chỉ càng nhấn mạnh sự cấp bách phải chú ý. Từ Hype đến Hữu Dụng: Tại Sao Tapzi Vượt Trội Hơn Các Meme Coin Hàng Đầu Để Đầu Tư Sự khác biệt lớn nhất giữa các Meme coin hàng đầu để đầu tư và Tapzi rất đơn giản: mục đích. Meme coin được thúc đẩy bởi các xu hướng viral, văn hóa internet và đầu cơ. Mặc dù điều này tạo ra những đợt bơm giá ngắn hạn thú vị...
Thượng viện Hoa Kỳ sửa đổi luật tài sản kỹ thuật số: Miễn trừ cho Staking, Airdrops

Bài đăng Thượng viện Hoa Kỳ sửa đổi Luật Tài sản Kỹ thuật số: Miễn trừ cho Staking, Airdrops xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Miễn trừ staking và token airdrop khỏi luật chứng khoán. Ủy ban cố vấn chung giữa SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) và CFTC. Kỳ vọng sự chắc chắn pháp lý lớn hơn sẽ thúc đẩy thị trường tiền mã hóa. Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ đã công bố bản dự thảo sửa đổi của 'Đạo luật Cơ cấu Thị trường Tài sản Kỹ thuật số', miễn trừ staking, token airdrop và DePIN khỏi luật chứng khoán và thành lập ủy ban cố vấn SEC-CFTC. Thay đổi pháp lý này có thể tăng cường sự rõ ràng về quy định, thúc đẩy niềm tin vào đầu tư tài sản kỹ thuật số và các dự án tiền mã hóa có trụ sở tại Hoa Kỳ, có khả năng tác động đến động lực thị trường và cách tiếp cận quy định trên toàn cầu. Các sửa đổi pháp luật có thể thúc đẩy tăng trưởng thị trường tiền mã hóa Bản dự thảo sửa đổi, được giới thiệu bởi Ủy ban Ngân hàng Thượng viện do Thượng nghị sĩ Sherrod Brown làm chủ tịch, bao gồm các biện pháp miễn trừ staking, token airdrop và DePIN khỏi luật chứng khoán hiện hành. Bước này tiếp theo các đề xuất trước đó chưa giải quyết cụ thể các miễn trừ này. Luật này cũng tìm cách tạo điều kiện cho cách tiếp cận hợp tác giữa SEC, do Gary Gensler lãnh đạo, và CFTC, do Rostin Behnam làm chủ tịch. Phản ứng thị trường nổi bật là triển vọng mang tính xây dựng, mặc dù chưa có tuyên bố công khai trực tiếp nào từ các lãnh đạo tiền mã hóa về các chi tiết cụ thể. Cộng đồng rộng lớn hơn thể hiện sự quan tâm cao, với các diễn đàn và kênh nhà phát triển tích cực thảo luận về các tác động tiềm tàng đối với các dự án như Helium và IoTeX. Thượng nghị sĩ Sherrod Brown, Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, tuyên bố: "Bản dự thảo sửa đổi này nhằm cung cấp sự rõ ràng toàn diện và khuôn khổ hợp tác để điều chỉnh tài sản kỹ thuật số một cách hiệu quả." Dữ liệu thị trường và Thông tin chi tiết Bạn có biết? Nỗ lực lập pháp lớn gần đây nhất của Hoa Kỳ xung quanh tài sản kỹ thuật số đã dẫn đến sự tăng giá token tạm thời, gợi ý về khả năng có lợi nhuận tích cực do các miễn trừ hiện tại cho thị trường trị giá hàng tỷ đô la. Theo CoinMarketCap, Ethereum (ETH) hiện có giá trị là 4,286.11 đô la với vốn hóa thị trường là 517.36 tỷ đô la và nắm giữ 13.61% thị phần. Tổng cung lưu hành bao gồm 120.71 triệu token. Trong 90 ngày qua, ETH đã tăng giá 71.52%, phản ánh sức mạnh thị trường đáng kể. Ethereum(ETH), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 08:08 (Giờ VN)...
Dogecoin & SEI Trì Trệ, BlockDAG Gần Đạt Mức Bán Trước $400M

Bài đăng Dogecoin & SEI Chậm Lại, BlockDAG Gần Đạt Mốc Presale 400 Triệu Đô đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Tức Crypto So sánh mức hỗ trợ mong manh của Dogecoin, tín hiệu thận trọng của SEI và đà phát triển presale của BlockDAG để khám phá đồng crypto nào dẫn đầu vào năm 2025. Thị trường crypto một lần nữa đang thử thách sự kiên nhẫn, mang đến ba câu chuyện rất khác nhau. Dogecoin đã giảm sau đợt tăng ngắn hạn, để lộ chiến trường mong manh quanh mức 0,225 đô la khi các nhà giao dịch trải qua mô hình "bán tin" quen thuộc. SEI đang thể hiện sự do dự của riêng mình. Phân tích kỹ thuật cho thấy token này đang bị mắc kẹt trong giai đoạn củng cố đi ngang (Sideway consolidation), giữ vững ngay trên mức 0,2917 đô la trong khi khối lượng giảm và chỉ báo động lượng (RSI) trung tính khiến niềm tin bị hạn chế. Điều này cho thấy người mua đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn trước khi cam kết thêm. Với gần 400 triệu đô la huy động được trong presale, 25,9 tỷ BDAG đã bán, 200,000 người nắm giữ, hơn 19,500 máy đào đã bán và 3 triệu người dùng ứng dụng X1, BDAG đang định vị mình như một đối thủ đáng gờm. Các nhà phân tích hiện gợi ý rằng BlockDAG (BDAG) có thể lọt vào top 50 crypto, vượt qua các cột mốc ban đầu từng được thiết lập bởi Avalanche và Aptos. Dogecoin Đối Mặt Áp Lực Tại Mức Hỗ Trợ 0,225 Đô Dogecoin giảm 2,04% xuống 0,2314 đô la trong 24 giờ qua, lùi lại các khoản lãi từ đợt tăng ngắn hạn liên quan đến việc mua lại một công ty khai thác lớn. Hoạt động giao dịch liên quan đến đồng rupiah Indonesia dao động từ 3,679 đến 3,977, trong khi khối lượng tăng vọt 69%, cho thấy sự tham gia gia tăng nhưng thận trọng. Động thái này phản ánh phản ứng "bán tin" quen thuộc khi các nhà giao dịch chốt lời sau thông báo. Tín hiệu thị trường vẫn còn chia rẽ. Các vị thế Long vẫn vượt trội hơn các vị thế Short, nhưng các lệnh bán tập trung gần mức 0,25 đô la có thể hạn chế đà tăng trong ngắn hạn. Nếu Dogecoin không giữ được mức hỗ trợ khoảng 0,225 đô la, rủi ro giảm giá rộng hơn sẽ tăng lên, khiến đây trở thành mức quan trọng đối với bất kỳ ai theo dõi dự đoán giá Dogecoin. SEI Giữ Vững Mức Hỗ Trợ Quan Trọng Giữa Các Tín Hiệu Trái Chiều SEI đang giao dịch ngay trên mức hỗ trợ quan trọng ở 0,2917 đô la, đánh dấu một thời điểm quan trọng cho động thái tiếp theo của nó. Các nhà phân tích cho rằng việc vượt qua đường trung bình động 20 ngày gần mức 0,3172 đô la có thể tạo tiền đề cho...
Dự đoán giá Dogecoin 2025: DOGE có thể đạt 1$?

Bài đăng Dự đoán giá Dogecoin 2025: Liệu DOGE có thể đạt $1? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà phân tích tiền điện tử tranh luận liệu Dogecoin có thể đạt $1 vào năm 2025 khi nhu cầu bán lẻ và động lực Meme coin tăng trưởng. Nhu cầu bán lẻ tăng mạnh Dogecoin phát triển nhờ khả năng tiếp cận. Không giống như Bitcoin hoặc Ethereum, nó có giá rẻ trên mỗi đơn vị và đã trở thành đồng tiền khởi đầu cho nhiều nhà đầu tư mới. Dữ liệu Robinhood cho thấy khối lượng giao dịch DOGE đã tăng gấp đôi kể từ giữa năm 2025, trong khi tăng trưởng ví trên chuỗi đã tăng tốc. Nhà phân tích cho rằng sự gia tăng hoạt động này phản ánh cả sự hoài niệm và sự thèm muốn mới đối với tài sản theo xu hướng meme. Tiện ích và áp dụng Mặc dù thường bị coi là một meme, Dogecoin tiếp tục đảm bảo các tích hợp. Các thương gia ngày càng chấp nhận nó cho thanh toán, và các nhà phát triển đang khám phá cách nâng cao khả năng mở rộng của nó. Những bước này thêm một lớp tiện ích bổ sung cho sức mạnh văn hóa của nó. Nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù tiện ích giúp ích, động lực lớn nhất của DOGE vẫn là tình cảm và sự tham gia của người bán lẻ. Khi Dogecoin tiến dần đến $1, với dự báo tăng trưởng 55 lần, MAGACOIN FINANCE đang thống trị danh sách nhà phân tích hàng đầu như một trong những presale đầy hứa hẹn nhất. Nó kết hợp văn hóa meme với tính hợp pháp được kiểm toán, đã vượt qua cả đánh giá của CertiK và HashEx. Nền tảng hiếm có này tách biệt nó khỏi các Meme coin chỉ dựa vào sự phổ biến. Presale đã bán hết nhanh chóng, được khuếch đại bởi mã thưởng PATRIOT50X, cung cấp cho người mua sớm tăng 50% phân bổ. Cộng đồng Telegram và X đang sôi nổi với các so sánh với SHIB và PEPE giai đoạn đầu, nhưng nhà phân tích lập luận rằng tính hợp pháp và mô hình khan hiếm của MAGACOIN FINANCE mang lại tiềm năng tuổi thọ lớn hơn. Đối với các nhà giao dịch theo đuổi khoảnh khắc DOGE $1 tiếp theo, MAGACOIN FINANCE đang nổi lên như người dẫn đầu đầu cơ. Các lựa chọn bổ sung Nhà phân tích nhấn mạnh rằng Dogecoin và MAGACOIN FINANCE phục vụ các vai trò khác nhau. DOGE cung cấp sự thống trị văn hóa đã được thiết lập, trong khi MAGACOIN FINANCE cung cấp sự bất đối xứng rủi ro cao, phần thưởng cao mà các nhà đầu tư sớm khao khát. Phân bổ cân bằng giữa hai loại có thể cung cấp tiếp xúc với cả độ tin cậy của Meme coin và tăng trưởng presale theo cấp số nhân. Kết luận Hành trình của Dogecoin đến $1...
Dự đoán giá Dogecoin cho năm 2025 – Liệu DOGE 1$ có thể trở thành hiện thực?

Nhu cầu bán lẻ tăng cao Dogecoin phát triển mạnh nhờ khả năng tiếp cận dễ dàng. Không giống như Bitcoin hoặc Ethereum, nó có giá rẻ trên mỗi đơn vị và đã trở thành [...] Bài viết Dự đoán giá Dogecoin cho năm 2025 – Liệu DOGE $1 có thể trở thành hiện thực? xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Những Bước Đi Lớn Tiếp Theo Của Crypto: HBAR Nhắm Đến $0.25, ARB Hướng Tới 280%, BlockDAG Vượt Lên Phía Trước

Chi tiết: https://coincu.com/pr/hbar-0-25-arb-280-rally-blockdags-nearly-400m-presale-boom/
Bitcoin có thể giảm 'dưới $50K' trong thị trường giá xuống? Câu chuyện WLFI của Justin Sun tiếp tục: Hodler's Digest, 31 tháng 8 – 6 tháng 9

Một nhà phân tích dự đoán Bitcoin có thể chạm mức $50,000 trong thị trường Bear năm 2026, Justin Sun kêu gọi WLFI mở đóng băng token: Hodler's Digest Nhiều tổ chức tài chính và nhà phân tích thị trường hiện đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, ngân hàng trung ương của quốc gia, sẽ cắt giảm lãi suất từ mức mục tiêu hiện tại 4,25%-4,5% ít nhất hai lần trong năm 2025. Các dự báo ngân hàng này theo sau báo cáo việc làm tháng Tám yếu kém chỉ thêm 22,000 việc làm trong tháng, so với kỳ vọng khoảng 75,000. Các nhà phân tích tại Bank of America, một công ty dịch vụ ngân hàng và tài chính, đã đảo ngược quan điểm lâu dài của họ về việc không cắt giảm lãi suất trong năm 2025 và hiện đang dự đoán hai đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản (BPS) - một vào tháng Chín và một vào tháng Mười Hai - theo Bloomberg. Đọc thêm
