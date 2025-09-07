Tòa án bác bỏ vụ kiện về khoản đầu tư Đô la ảo bị mất

Bài đăng Tòa án bác bỏ vụ kiện về khoản đầu tư đô la ảo bị mất xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Một khoản đầu tư vào "đô la ảo" dẫn đến việc bác bỏ vụ kiện pháp lý. Tòa án: đầu tư ở nước ngoài không được bảo vệ bởi luật pháp Trung Quốc. Không có tác động thị trường nào đến các tiền mã hóa lớn được ghi nhận. Tòa án Nhân dân Trung cấp Vô Tích ở Giang Tô, Trung Quốc, đã bác bỏ một vụ kiện về khoản đầu tư thất bại vào "đô la ảo Mỹ" sau khi một nền tảng nước ngoài đột ngột sụp đổ, ảnh hưởng đến nhà đầu tư Châu Minh. Nhấn mạnh việc không có sự bảo vệ pháp lý cho các khoản đầu tư nước ngoài, điều này củng cố lập trường của Trung Quốc chống lại các hoạt động crypto không đăng ký, cảnh báo các nhà đầu tư về rủi ro tiếp xúc ngoài các nền tảng được quản lý. Phán quyết của Tòa án Vô Tích nhấn mạnh lập trường của Trung Quốc về rủi ro ở nước ngoài "Các khoản đầu tư được thực hiện trên các nền tảng nước ngoài vẫn không được bảo vệ bởi luật pháp Trung Quốc. Những hoạt động như vậy mang rủi ro vốn có với trách nhiệm thuộc về nhà đầu tư." — Tòa án Nhân dân Trung cấp Vô Tích, Người ra quyết định tư pháp, nguồn Việc bác bỏ nhấn mạnh lập trường lâu dài của các tòa án Trung Quốc về rủi ro đầu tư được thực hiện ở nước ngoài. Sự thiếu vắng biện pháp bảo vệ pháp lý cho các hoạt động như vậy phản ánh việc diễn giải tư pháp đang diễn ra phù hợp với chính sách quốc gia, nhắc lại lập trường của chính phủ trung ương về giới hạn bảo vệ được cung cấp cho các cam kết tài chính nước ngoài. Phản ứng của cộng đồng vẫn ôn hòa, bị lu mờ bởi những lo ngại quốc tế rộng lớn hơn về môi trường quy định trong Trung Quốc, do bản chất của các hiệp hội tiền mã hóa và các nỗ lực đầu cơ. Quy định Crypto của Trung Quốc và quan sát thị trường Bạn có biết? Trong một vụ án ở Phúc Kiến năm 2025, một lập trường pháp lý tương tự đã được ban hành, nhấn mạnh các hạn chế đối với đầu tư crypto nước ngoài không được bảo vệ trong hệ thống tư pháp của Trung Quốc. Ethereum (ETH) có vốn hóa thị trường là 518,70 tỷ đô la và giao dịch ở mức 4,297.26 đô la. Nó chiếm 13.60% thị trường với khối lượng giao dịch trong 24 giờ phản ánh sự giảm sút. Đáng chú ý, ETH đã tăng 72.74% trong 90 ngày. CoinMarketCap. Ethereum(ETH), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 03:08 UTC ngày 7 tháng 9 năm 2025. Nguồn: CoinMarketCap Phân tích chuyên gia chỉ ra khả năng thắt chặt quy định sau các quyết định tòa án như vậy. Lập trường từ hệ thống tư pháp Trung Quốc cho thấy việc tiếp tục giám sát các giao dịch nước ngoài để điều chỉnh các cách tiếp cận pháp lý với chính sách tiền tệ hiện có...