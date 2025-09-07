2025-10-10 thứ sáu

WLFI Bảo Vệ Danh Sách Đen Ví Như Một Biện Pháp Bảo Vệ, Không Phải Trừng Phạt

WLFI Bảo Vệ Danh Sách Đen Ví Như Một Biện Pháp Bảo Vệ, Không Phải Trừng Phạt

Bài đăng WLFI Bảo vệ Danh sách đen Ví như Biện pháp Bảo vệ, Không Phải Trừng phạt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. World Liberty Financial Inc. (WLFI) đã thông báo đưa vào Danh sách đen 272 Ví tiền điện tử như một biện pháp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công lừa đảo và xâm phạm Ví ngày càng gia tăng. Biện pháp Bảo vệ, Không Phải Trừng phạt World Liberty Financial Inc. (WLFI), một tổ chức được gia đình Trump hậu thuẫn, đã đưa ra một tuyên bố chi tiết về quyết định gần đây của họ trong việc đưa vào Danh sách đen 272 Ví tiền điện tử. Động thái này, [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/wlfi-defends-wallet-blacklist-as-protective-not-punitive/
Các Ngôi Sao Lớn Tại U.S. Open 2025 Ngày 13

Các Ngôi Sao Lớn Tại U.S. Open 2025 Ngày 13

Bài đăng Các Ngôi Sao Lớn Tại Ngày 13 Giải U.S. Open 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NY – SEPTEMBER 5: Rachel Brosnahan được nhìn thấy tại Ngày 13 của Giải vô địch Quần vợt US Open 2025 tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 5 tháng 9 năm 2025 tại Flushing Meadows, Queens, Thành phố New York. (Ảnh bởi XNY/Star Max/GC Images) GC Images Giải U.S. Open 2025 đang trong cuối tuần cuối cùng thi đấu tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia Billie Jean King và với mỗi ngày trôi qua, sự kiện thứ tư và cuối cùng trong Grand Slam Quần vợt năm nay đang thu hút ngày càng nhiều ngôi sao lớn. Đầu tuần này, các ngôi sao của The Bear là Jeremy Allen White và Ebon Moss-Bachrach đã tham dự giải đấu, cùng với những người như Ben Stiller, Owen Wilson, Chris "Ludacris" Bridges, Bowen Yang, Emma Roberts, Issa Rae, Danai Gurira, Rami Malek, Questlove, Alec Baldwin và Leslie Odom Jr. ForbesPhim kinh dị '28 Years Later' Có Ngày Phát Hành Trên NetflixBởi Tim Lammers Vào thứ Sáu, ngôi sao của Superman và The Marvelous Mrs. Maisel Rachel Brosnahan đã có mặt tại U.S. Open theo dõi các trận đấu hướng tới cuối tuần chung kết, cũng như Hugh Jackman, Julianne Moore, Anna Kendrick, Keegan-Michael Key, Kaley Cuoco, Rainn Wilson, Adam Driver và Jon Bon Jovi. Xem ảnh bên dưới của các ngôi sao đã đề cập ở trên và những người khác đã tham dự Ngày 13 của U.S. Open. NEW YORK, NEW YORK – SEPTEMBER 05: Anna Wintour và Hugh Jackman tham dự trận Bán kết Đơn Nam giữa Felix Auger-Aliassime của Canada và Jannik Sinner của Ý vào Ngày Mười Ba của US Open 2025 tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 5 tháng 9 năm 2025 tại khu vực Flushing thuộc quận Queens, Thành phố New York. (Ảnh bởi Elsa/Getty Images) Getty Images Ngôi sao Deadpool & Wolverine Hugh Jackman đã tham gia cùng tổng biên tập Vogue trong các hoạt động Ngày 13 của U.S. Open vào thứ Sáu. NEW YORK, NY – SEPTEMBER 5: Anna Kendrick được nhìn thấy...
Tòa án bác bỏ vụ kiện về khoản đầu tư Đô la ảo bị mất

Tòa án bác bỏ vụ kiện về khoản đầu tư Đô la ảo bị mất

Bài đăng Tòa án bác bỏ vụ kiện về khoản đầu tư đô la ảo bị mất xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Một khoản đầu tư vào "đô la ảo" dẫn đến việc bác bỏ vụ kiện pháp lý. Tòa án: đầu tư ở nước ngoài không được bảo vệ bởi luật pháp Trung Quốc. Không có tác động thị trường nào đến các tiền mã hóa lớn được ghi nhận. Tòa án Nhân dân Trung cấp Vô Tích ở Giang Tô, Trung Quốc, đã bác bỏ một vụ kiện về khoản đầu tư thất bại vào "đô la ảo Mỹ" sau khi một nền tảng nước ngoài đột ngột sụp đổ, ảnh hưởng đến nhà đầu tư Châu Minh. Nhấn mạnh việc không có sự bảo vệ pháp lý cho các khoản đầu tư nước ngoài, điều này củng cố lập trường của Trung Quốc chống lại các hoạt động crypto không đăng ký, cảnh báo các nhà đầu tư về rủi ro tiếp xúc ngoài các nền tảng được quản lý. Phán quyết của Tòa án Vô Tích nhấn mạnh lập trường của Trung Quốc về rủi ro ở nước ngoài "Các khoản đầu tư được thực hiện trên các nền tảng nước ngoài vẫn không được bảo vệ bởi luật pháp Trung Quốc. Những hoạt động như vậy mang rủi ro vốn có với trách nhiệm thuộc về nhà đầu tư." — Tòa án Nhân dân Trung cấp Vô Tích, Người ra quyết định tư pháp, nguồn Việc bác bỏ nhấn mạnh lập trường lâu dài của các tòa án Trung Quốc về rủi ro đầu tư được thực hiện ở nước ngoài. Sự thiếu vắng biện pháp bảo vệ pháp lý cho các hoạt động như vậy phản ánh việc diễn giải tư pháp đang diễn ra phù hợp với chính sách quốc gia, nhắc lại lập trường của chính phủ trung ương về giới hạn bảo vệ được cung cấp cho các cam kết tài chính nước ngoài. Phản ứng của cộng đồng vẫn ôn hòa, bị lu mờ bởi những lo ngại quốc tế rộng lớn hơn về môi trường quy định trong Trung Quốc, do bản chất của các hiệp hội tiền mã hóa và các nỗ lực đầu cơ. Quy định Crypto của Trung Quốc và quan sát thị trường Bạn có biết? Trong một vụ án ở Phúc Kiến năm 2025, một lập trường pháp lý tương tự đã được ban hành, nhấn mạnh các hạn chế đối với đầu tư crypto nước ngoài không được bảo vệ trong hệ thống tư pháp của Trung Quốc. Ethereum (ETH) có vốn hóa thị trường là 518,70 tỷ đô la và giao dịch ở mức 4,297.26 đô la. Nó chiếm 13.60% thị trường với khối lượng giao dịch trong 24 giờ phản ánh sự giảm sút. Đáng chú ý, ETH đã tăng 72.74% trong 90 ngày. CoinMarketCap. Ethereum(ETH), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 03:08 UTC ngày 7 tháng 9 năm 2025. Nguồn: CoinMarketCap Phân tích chuyên gia chỉ ra khả năng thắt chặt quy định sau các quyết định tòa án như vậy. Lập trường từ hệ thống tư pháp Trung Quốc cho thấy việc tiếp tục giám sát các giao dịch nước ngoài để điều chỉnh các cách tiếp cận pháp lý với chính sách tiền tệ hiện có...
Kho bạc Marathon Digital hiện là lớn thứ 2 trong số các công ty Public Chain

Kho bạc Marathon Digital hiện là lớn thứ 2 trong số các công ty Public Chain

Bài đăng Quỹ cộng đồng Marathon Digital hiện là lớn thứ 2 trong số các công ty Public Chain đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. 6 tỷ USD bằng Bitcoin: Quỹ cộng đồng Marathon Digital hiện là lớn thứ 2 trong số các công ty Public Chain Đăng ký email nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Christian, một nhà báo và biên tập viên với vai trò lãnh đạo trong các cơ quan truyền thông Philippines và Canada, được thúc đẩy bởi tình yêu của anh đối với viết lách và tiền mã hóa. Ngoài công việc, anh là một đầu bếp và người yêu điện ảnh luôn bị thu hút bởi kích thước của vũ trụ. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm cá nhân hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/6b-in-bitcoin-marathon-digital-treasury-now-2nd-largest-among-public-firms/
Presale dựa trên Ethereum được dự đoán mang lại ROI gấp 75 lần – Smart Money xoay vòng sớm

Presale dựa trên Ethereum được dự đoán mang lại ROI gấp 75 lần – Smart Money xoay vòng sớm

Các nhà đầu tư tổ chức thường là những người đầu tiên chuyển hướng sang các cơ hội trước khi nhà đầu tư bán lẻ bắt kịp. Vào năm 2025, các nhà phân tích đang theo dõi một [...] Bài viết Presale dựa trên Ethereum được dự đoán có ROI gấp 75 lần - Smart money xoay vòng sớm xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Ethereum Foundation Di Chuyển 4,000 ETH từ Ví Không Hoạt Động

Ethereum Foundation Di Chuyển 4,000 ETH từ Ví Không Hoạt Động

Bài đăng Ethereum Foundation Chuyển 4,000 ETH từ Ví không hoạt động xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Ethereum Foundation đã chuyển 4,000 ETH không hoạt động sau 9 năm, ảnh hưởng đến động lực thị trường. Tài trợ cho các sáng kiến hệ sinh thái ảnh hưởng đến thanh khoản ETH. Phản ứng thị trường bao gồm sự sụt giảm nhẹ giá ETH. Một địa chỉ liên kết với Ethereum Foundation đã nhanh chóng chuyển 4,000 ETH, tương đương 17,19 triệu đô la, sau khi không hoạt động trong gần chín năm, theo Onchainlens. Giao dịch này phù hợp với việc bán ETH rộng rãi hơn của nền tảng, nhằm tài trợ cho hoạt động hệ sinh thái, có khả năng ảnh hưởng đến động lực thị trường Ethereum với áp lực bán nhẹ được quan sát thấy. Ethereum Foundation Chuyển 4,000 ETH Sau 9 Năm Hoạt động gần đây của Ethereum Foundation đã chứng kiến việc chuyển 4,000 ETH, trị giá khoảng 17,19 triệu đô la, từ một ví không hoạt động trong chín năm. Hành động này phù hợp với chiến lược của tổ chức nhằm tối ưu hóa quản lý tài sản và tài trợ cho các dự án hệ sinh thái đang diễn ra. Sự thay đổi trong phân phối dự trữ của Ethereum có thể ảnh hưởng đến thanh khoản ngay lập tức trên thị trường. Việc phân bổ nguồn lực chiến lược liên tục sẽ tài trợ cho nghiên cứu, phát triển và tài trợ cộng đồng theo thời gian, có khả năng ổn định tăng trưởng hệ sinh thái dài hạn. Phản ứng thị trường được đo lường, với sự sụt giảm nhẹ giá trị ETH, khoảng 1% trong vòng 24 giờ. Mặc dù không có bình luận trực tiếp từ lãnh đạo Ethereum, tính minh bạch trong hoạt động nâng cao sự hiểu biết của thị trường và thúc đẩy sự tin tưởng bền vững vào các thao tác tài chính của nó. "Không có tuyên bố trực tiếp từ tôi hoặc các quan chức cấp cao khác của EF liên quan đến việc chuyển ví không hoạt động đã được đăng trên các kênh đã xác minh của chúng tôi tính đến ngày truy vấn." - Vitalik Buterin, Đồng sáng lập, Ethereum Bối cảnh lịch sử và Thông tin thị trường về Ethereum Bạn có biết? Các động thái thị trường của Ethereum trong lịch sử đã dẫn đến biến động ngắn hạn. Các giao dịch của Foundation trong quá khứ, chẳng hạn như đợt bán tháng 7 năm 2025, đã tạo ra các phản ứng giá đáng chú ý thể hiện sự nắm giữ có ảnh hưởng của blockchain đối với hành vi thị trường altcoin. Ethereum, với vốn hóa thị trường là 518,52 tỷ đô la và chiếm 13,61% thị phần, có giá là 4,295.72 đô la. Tổng cung lưu hành của tiền mã hóa là 120,71 triệu ETH. Trong 90 ngày qua, nó đã tăng 72%, theo dữ liệu CoinMarketCap. Ethereum(ETH),...
Các cơ quan quản lý Mỹ công bố hội nghị bàn tròn chung để thảo luận về giám sát tài chính thống nhất

Các cơ quan quản lý Mỹ công bố hội nghị bàn tròn chung để thảo luận về giám sát tài chính thống nhất

Bài đăng Cơ quan quản lý Hoa Kỳ công bố Hội nghị bàn tròn chung để thảo luận về Giám sát tài chính thống nhất xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một hội nghị bàn tròn quan trọng báo hiệu nỗ lực mạnh mẽ nhằm thống nhất sự giám sát của SEC và CFTC, điều chỉnh quy tắc, cắt giảm thủ tục hành chính và mở ra kỷ nguyên mới cho đổi mới thị trường. Hội nghị bàn tròn chung sẽ xem xét sự phối hợp giữa SEC-CFTC về giám sát tài chính SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã thông báo vào ngày 5 tháng 9 rằng họ [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/us-regulators-announce-joint-roundtable-to-discuss-unified-financial-oversight/
Avantis Ra Mắt Công Cụ Kiểm Tra Token Airdrop AVNT Cho 65,000 Ví

Avantis Ra Mắt Công Cụ Kiểm Tra Token Airdrop AVNT Cho 65,000 Ví

Bài đăng Avantis Ra mắt Công cụ Kiểm tra token airdrop AVNT cho 65,000 Ví xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Avantis, nền tảng phái sinh Base, phát hành công cụ kiểm tra token airdrop AVNT, thu hút 65,000 ví. Khiếu nại Token bắt đầu ngày 9 tháng 9. Vòng tài trợ Series A 8 triệu đô la vào tháng 6 hỗ trợ phát hành token. Avantis, nền tảng phái sinh trong hệ sinh thái Base, đã ra mắt công cụ kiểm tra token airdrop AVNT vào ngày 7 tháng 9, cho phép hơn 65,000 ví có thể yêu cầu bắt đầu từ 22:00 ngày 9 tháng 9. Token AVNT, với tổng cung là 1 tỷ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự mở rộng của Avantis sau vòng Series A trị giá 8 triệu đô la do Founders Fund và Pantera Capital đồng dẫn đầu. Avantis Thu hút 65,000 Ví với token airdrop AVNT Avantis đã công bố ra mắt công cụ kiểm tra token airdrop AVNT vào ngày 7 tháng 9, nhắm đến hơn 65,000 ví trong hệ sinh thái Base. Việc phát hành các khiếu nại airdrop vào ngày 9 tháng 9 minh họa cho sự tương tác chiến lược của Avantis với cộng đồng của mình. Sau thông báo vào ngày 27 tháng 8, token AVNT, với tổng cung tối đa là 1 tỷ, phân bổ 51% cho các nỗ lực cộng đồng, nhấn mạnh cam kết kiểm soát phi tập trung. Airdrop chiếm 12,5% tổng cung, củng cố sự tham gia của cộng đồng. Vòng gọi vốn 8 triệu đô la gần đây của Avantis, do Founders Fund và Pantera Capital đồng dẫn đầu, dự kiến sẽ thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái DeFi thông qua động lực token và sự tham gia của người dùng. Nguồn vốn hỗ trợ nỗ lực của Avantis trong việc kết hợp giao dịch tài sản vĩ mô trên chuỗi và trong thế giới thực. Với vị thế là một người chơi chính trên chuỗi Base, kỳ vọng về ảnh hưởng của token trong thị trường vĩ mô đang tăng lên. "Avantis đang xây dựng lớp đòn bẩy phổ quát của DeFi cho tài sản và thị trường thế giới thực, cung cấp quyền truy cập liền mạch vào cả thị trường crypto và toàn cầu." — Harsehaj Singh, CEO, Lumena Labs. Các nhà quan sát thị trường lưu ý rằng các airdrop tương tự trong DeFi thường dẫn đến hoạt động trên chuỗi tăng lên, nâng cao khả năng hiển thị và cơ sở người dùng của giao thức. Tuy nhiên, không có tuyên bố trực tiếp nào từ lãnh đạo Avantis cung cấp thông tin chi tiết ngay lập tức về các mục tiêu chiến lược của airdrop. Mặc dù vậy,...
XRP, LINK và ADA Được Xếp Hạng Là Tiền Điện Tử Đáng Đầu Tư Dài Hạn Hàng Đầu Bởi Các Nhà Đầu Tư Tổ Chức

XRP, LINK và ADA Được Xếp Hạng Là Tiền Điện Tử Đáng Đầu Tư Dài Hạn Hàng Đầu Bởi Các Nhà Đầu Tư Tổ Chức

Sự phổ biến thường thống trị các chu kỳ tiền điện tử, nhưng những dự án cung cấp ứng dụng thực tế có xu hướng tồn tại lâu nhất. Tiện ích, không chỉ đầu cơ, [...] Bài đăng XRP, LINK và ADA Được Xếp Hạng Là Các Khoản Đầu Tư Tiền Điện Tử Dài Hạn Hàng Đầu Bởi Các Nhà Đầu Tư Tổ Chức xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Độ khó Mining Bitcoin đạt ATH mới

Độ khó Mining Bitcoin đạt ATH mới

Chi tiết: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-mining-difficulty-record-september/
