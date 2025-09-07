Ethereum Foundation Di Chuyển 4,000 ETH từ Ví Không Hoạt Động
Bài đăng Ethereum Foundation Chuyển 4,000 ETH từ Ví không hoạt động xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Ethereum Foundation đã chuyển 4,000 ETH không hoạt động sau 9 năm, ảnh hưởng đến động lực thị trường. Tài trợ cho các sáng kiến hệ sinh thái ảnh hưởng đến thanh khoản ETH. Phản ứng thị trường bao gồm sự sụt giảm nhẹ giá ETH. Một địa chỉ liên kết với Ethereum Foundation đã nhanh chóng chuyển 4,000 ETH, tương đương 17,19 triệu đô la, sau khi không hoạt động trong gần chín năm, theo Onchainlens. Giao dịch này phù hợp với việc bán ETH rộng rãi hơn của nền tảng, nhằm tài trợ cho hoạt động hệ sinh thái, có khả năng ảnh hưởng đến động lực thị trường Ethereum với áp lực bán nhẹ được quan sát thấy. Ethereum Foundation Chuyển 4,000 ETH Sau 9 Năm Hoạt động gần đây của Ethereum Foundation đã chứng kiến việc chuyển 4,000 ETH, trị giá khoảng 17,19 triệu đô la, từ một ví không hoạt động trong chín năm. Hành động này phù hợp với chiến lược của tổ chức nhằm tối ưu hóa quản lý tài sản và tài trợ cho các dự án hệ sinh thái đang diễn ra. Sự thay đổi trong phân phối dự trữ của Ethereum có thể ảnh hưởng đến thanh khoản ngay lập tức trên thị trường. Việc phân bổ nguồn lực chiến lược liên tục sẽ tài trợ cho nghiên cứu, phát triển và tài trợ cộng đồng theo thời gian, có khả năng ổn định tăng trưởng hệ sinh thái dài hạn. Phản ứng thị trường được đo lường, với sự sụt giảm nhẹ giá trị ETH, khoảng 1% trong vòng 24 giờ. Mặc dù không có bình luận trực tiếp từ lãnh đạo Ethereum, tính minh bạch trong hoạt động nâng cao sự hiểu biết của thị trường và thúc đẩy sự tin tưởng bền vững vào các thao tác tài chính của nó. "Không có tuyên bố trực tiếp từ tôi hoặc các quan chức cấp cao khác của EF liên quan đến việc chuyển ví không hoạt động đã được đăng trên các kênh đã xác minh của chúng tôi tính đến ngày truy vấn." - Vitalik Buterin, Đồng sáng lập, Ethereum Bối cảnh lịch sử và Thông tin thị trường về Ethereum Bạn có biết? Các động thái thị trường của Ethereum trong lịch sử đã dẫn đến biến động ngắn hạn. Các giao dịch của Foundation trong quá khứ, chẳng hạn như đợt bán tháng 7 năm 2025, đã tạo ra các phản ứng giá đáng chú ý thể hiện sự nắm giữ có ảnh hưởng của blockchain đối với hành vi thị trường altcoin. Ethereum, với vốn hóa thị trường là 518,52 tỷ đô la và chiếm 13,61% thị phần, có giá là 4,295.72 đô la. Tổng cung lưu hành của tiền mã hóa là 120,71 triệu ETH. Trong 90 ngày qua, nó đã tăng 72%, theo dữ liệu CoinMarketCap. Ethereum(ETH),...
