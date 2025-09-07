2025-10-10 thứ sáu

Uy tín của Tether được thử thách khi nó mở rộng vào Thị trường mới

Uy tín của Tether được thử thách khi nó mở rộng vào Thị trường mới

Bài đăng Uy tín của Tether được thử thách khi công ty mở rộng sang Thị trường mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Fintech Công ty tiền mã hoá đứng sau USDT đang hướng tầm nhìn vượt xa các stablecoin. Sau khi thu về hàng tỷ đô lợi nhuận từ token chủ lực, Tether hiện đang tìm hiểu việc thâm nhập mạnh mẽ vào ngành công nghiệp vàng toàn cầu – một ngành mà cho đến nay vẫn chưa bị các công ty tài sản kỹ thuật số động đến nhiều. Tether đã có mối liên hệ sâu sắc với vàng thông qua sản phẩm vàng token hóa, Tether Gold (XAUT). Hiện có hơn 250,000 token đang lưu hành, mỗi token được đảm bảo bằng dự trữ lưu trữ trong các kho bạc Thụy Sĩ và có thể đổi lấy vàng thỏi vật lý. Nhưng các nguồn tin thân cận với kế hoạch của công ty đã nói với Financial Times rằng Tether đang cân nhắc đầu tư trên toàn bộ chuỗi cung ứng — không chỉ nắm giữ vàng, mà còn mở rộng sang khai thác đám mây, tinh chế và giao dịch. Chiến lược đó sẽ dựa trên thỏa thuận đạt được vào đầu năm nay, khi Tether mua lại 33% cổ phần trong công ty tiền bản quyền Canada Elemental Altus Royalties Corp., giúp công ty tiếp cận với sản xuất kim loại quý trên nhiều lục địa. Phản ứng của ngành Đối với ngành vàng, sự quan tâm ngày càng tăng của Tether đã gặp phải sự hoài nghi. Các cựu chiến binh trong lĩnh vực khai thác đám mây mô tả công ty là khó đoán và khó hiểu, đặt câu hỏi liệu họ thực sự có lộ trình hay chỉ đơn giản là sử dụng lợi nhuận khổng lồ để mua ảnh hưởng. "Họ thích vàng. Tôi không nghĩ họ có chiến lược," một giám đốc điều hành nói với FT. Một người khác còn đi xa hơn, gọi Tether là "công ty kỳ lạ nhất mà tôi từng làm việc cùng." Một bước ngoặt đúng thời điểm Thời điểm của sự mở rộng tiềm năng này rất đáng chú ý. Vàng hiếm khi có giá trị cao như vậy, với giá giao ngay tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là 3,650 đô la vào chiều thứ Sáu. CEO của Tether Paolo Ardoino dường như đã ám chỉ rằng những tin đồn là chính xác, đăng cụm từ bí ẩn "Stability maximalism" để phản hồi tin tức về báo cáo này. Nếu công ty thực hiện, đây sẽ là một trong những sự kết hợp bất thường nhất giữa tiền mã hoá và hàng hóa...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 12:06
Đánh giá chu kỳ Bitcoin-vàng có thể kích hoạt đột phá của BTC

Đánh giá chu kỳ Bitcoin-vàng có thể kích hoạt đột phá của BTC

Bài đăng Đánh giá chu kỳ Bitcoin-vàng có thể kích hoạt đợt breakout của BTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Bitcoin đã bước vào giai đoạn củng cố đi ngang (Sideway consolidation) khi mối tương quan với altcoin yếu đi, một tín hiệu sớm về biến động tiềm năng. Trong khi đó, giá vàng tiếp tục tăng, và các mô hình mới nổi cho thấy rằng đợt breakout của Bitcoin có thể chỉ xảy ra sau khi vàng đạt đỉnh. Động thái gần đây của Galaxy Digital khi chuyển ra 1,800 Bitcoin [BTC] đã thu hút sự chú ý, xuất hiện vào thời điểm mối tương quan thông thường của BTC với altcoin dường như đang phai nhạt. Trong khi đó, vàng tiếp tục đà tăng trong khi Bitcoin vẫn ở chế độ điều chỉnh. Liệu BTC có đang tự thiết lập cho một đợt tăng giá đột phá khi động lượng của vàng hạ nhiệt? Về mối tương quan giảm và biến động Dòng chuyển ra 1,800 BTC của Galaxy Digital xuất hiện khi mối tương quan của Bitcoin với altcoin giảm bớt. Lưu ý rằng, đó là xu hướng thường báo hiệu những biến động thị trường sắp tới. Nguồn: X Khi mối tương quan của altcoin với BTC giảm, biến động thường theo sau. Thông thường, điều này xảy ra khi Bitcoin đi ngang trong một phạm vi, cho phép altcoin tăng giá trong thời gian ngắn trước khi BTC "kéo thảm" và kéo chúng xuống trở lại. Nguồn: Alphractal Ngược lại, trong xu hướng giảm mạnh của BTC, mối tương quan tăng trở lại khi altcoin giảm theo quỹ đạo giá của Bitcoin. Sự sụt giảm hiện tại là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đang bước vào giai đoạn biến động, với khả năng thị trường Pullback. Vàng đạt đỉnh trước khi BTC breakout Biểu đồ cho thấy một mô hình giữa vàng và Bitcoin: vàng pump, Bitcoin dump, vàng đạt đỉnh, và sau đó Bitcoin tăng giá. Nhà phân tích Ted Pillows lập luận rằng thị trường đang ở giai đoạn hai, với vàng đang tăng và BTC đang trong các đợt điều chỉnh. Nguồn: X Các chu kỳ trước đã chứng minh rằng một khi vàng đạt đỉnh, Bitcoin có xu hướng thay đổi mọi thứ và tăng vọt hướng tới các mức cao mới. Tuy nhiên, cho đến thời điểm đó, mọi đợt pump ngắn hạn của BTC có thể tiếp tục bị xóa bỏ. Với đà tăng của vàng vẫn đang diễn ra và Bitcoin đang củng cố, đợt breakout có thể sẽ bùng nổ khi thời điểm thích hợp. BTC đình trệ khi động lượng giảm dần Tại thời điểm báo chí,...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 12:04
3 Altcoin để xây dựng tài sản

3 Altcoin để xây dựng tài sản

Bài đăng 3 Altcoin để Xây dựng Tài sản xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto WLFI, HYPE và MAGACOIN FINANCE đang nổi lên như những altcoin hàng đầu để xây dựng tài sản trong chu kỳ tăng giá tiếp theo. Các nhà đầu tư đã đang tìm kiếm những token có tiềm năng mang lại lợi nhuận đột phá khi thị trường tiền mã hóa chuẩn bị cho chu kỳ bùng nổ tiếp theo. Trái ngược với các chu kỳ trước đây khi Ethereum hoặc Solana thống trị cuộc thảo luận, năm 2025 đang giới thiệu những đối thủ mới. Nhờ sự kết hợp độc đáo giữa động lượng, thương hiệu và nhu cầu từ cộng đồng, ba cái tên WLFI, HYPE và MAGACOIN FINANCE đang thu hút nhiều sự chú ý. Những altcoin này đang được định vị là những nơi tốt nhất để tham gia vào đợt tăng giá sắp tới cho các nhà giao dịch muốn tham gia sớm. WLFI: Token dưới 1 đô la với động lượng hype WLFI đã nhanh chóng trở thành một trong những token được nhắc đến nhiều nhất trong năm 2025. Giao dịch dưới 1 đô la, nó đã kích hoạt tâm lý FOMO của nhà đầu tư bán lẻ trên các cộng đồng X và Telegram, với các nhà giao dịch gọi đây là cơ hội thứ hai để đón đầu tăng trưởng theo cấp số nhân. Sự tăng trưởng của nó phản ánh thương hiệu văn hóa của Dogecoin và Shiba Inu thời kỳ đầu, nơi chỉ riêng sự hype đã tạo ra những tài sản lớn. Sức hấp dẫn của WLFI nằm ở khả năng tiếp cận, giá vào thấp, sức hút cộng đồng lớn và tiềm năng mang lại lợi nhuận vượt trội nếu động lượng tiếp tục. Đối với những người tìm kiếm cơ hội đầu tư giai đoạn đầu bùng nổ, WLFI là một trong những cược đặt dựa trên hype mạnh nhất trên thị trường. MAGACOIN FINANCE: Presale viết lại cẩm nang Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho đợt tăng giá tiếp theo đang hướng đến các token giai đoạn đầu với thương hiệu mạnh. MAGACOIN FINANCE phù hợp hoàn hảo với tiêu chí đó. Các vòng presale của nó đang diễn ra nhanh chóng, với mỗi giai đoạn mới thu hút phân bổ lớn hơn từ những người mua háo hức. Sự tăng trưởng cộng đồng đang tăng vọt, một dấu hiệu của sức hút văn hóa bền vững. Dự báo nhấn mạnh hệ số nhân giữa 55x và 85x, đủ để biến các vị thế nhỏ thành lợi nhuận định nghĩa chu kỳ. Khi các altcoin truyền thống mang lại lợi nhuận ổn định, MAGACOIN FINANCE được định vị như động cơ đầu cơ có thể đưa danh mục đầu tư vào lãnh thổ tài sản, phản ánh cách...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 12:03
Cá voi di chuyển: Ví Ethereum luân chuyển 12,5 tỷ đô la trong khi UNI và NEAR cho thấy sự tích lũy của Smart money

Cá voi di chuyển: Ví Ethereum luân chuyển 12,5 tỷ đô la trong khi UNI và NEAR cho thấy sự tích lũy của Smart money

Thị trường tiền mã hóa đang chứng kiến hoạt động của Cá voi một lần nữa. Các ví Ethereum blockchain đã tăng hàng tỷ đô, UNI và NEAR đang thu hút Smart money, và MAGACOIN FINANCE đang thu hút sự chú ý khi các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Bitcoin, Cá voi Ethereum Chuyển Hàng Tỷ vào ETH Ethereum đang trở lại tâm điểm khi các cá voi tiếp tục tích lũy. Một [...] Bài viết Động thái của Cá voi: Các Ví Ethereum Xoay vòng 12,5 tỷ đô Trong khi UNI và NEAR Cho thấy Sự Tích lũy của Smart money xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
Blockonomi2025/09/07 12:00
Tin tức Bitcoin: Sự chấp nhận phát triển mạnh mẽ nhất ở những nơi căng thẳng tài chính nghiêm trọng

Tin tức Bitcoin: Sự chấp nhận phát triển mạnh mẽ nhất ở những nơi căng thẳng tài chính nghiêm trọng

Bài đăng Tin tức Bitcoin: Sự chấp nhận phát triển mạnh nhất ở những nơi có áp lực tài chính nghiêm trọng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong tin tức Bitcoin gần đây, một cuộc khảo sát do Câu lạc bộ Bitcoin Đại học Cornell thực hiện cho thấy những người sống trong điều kiện áp lực tài chính cao hơn có nhiều khả năng chuyển sang Bitcoin. Những người tham gia khảo sát cảm thấy rằng "tài chính của họ kiểm soát cuộc sống của họ" thể hiện quyền sở hữu và niềm tin mạnh mẽ hơn vào tiền mã hóa này. Bitcoin được chấp nhận nhiều hơn khi áp lực tài chính tăng Một cuộc khảo sát mới của Đại học Cornell cho thấy quan điểm của mọi người về Bitcoin khác nhau rất nhiều giữa các khu vực. Kết quả nghiên cứu cho thấy áp lực tài chính và niềm tin vào chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cách mọi người nhìn nhận tiền mã hóa. Ở một số quốc gia, áp lực và niềm tin thấp có thể thúc đẩy sự chấp nhận cao hơn, trong khi ở những nơi khác, sự ổn định khiến mức độ quan tâm thấp hơn. Ví dụ, cuộc khảo sát phát hiện ra các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Kenya và Nam Phi báo cáo mức độ căng thẳng cao nhất cùng với một số tỷ lệ chấp nhận Bitcoin mạnh mẽ nhất. Trong khi đó, các quốc gia cho thấy áp lực tài chính thấp hơn cũng thể hiện ít sự quan tâm đến Bitcoin. El Salvador, Thụy Sĩ, Trung Quốc và Ý báo cáo một số mức độ căng thẳng thấp nhất, và công dân của họ ít có khả năng sở hữu hoặc tin tưởng vào tiền mã hóa này. Thú vị là Mexico, Ý và Nhật Bản nằm trong số những nước thấp nhất cả về áp lực tài chính và việc chấp nhận Bitcoin. 💡Tài chính & Bitcoin Những người chịu áp lực tài chính nhiều hơn có xu hướng chuyển sang bitcoin không? Chúng tôi đã hỏi người tham gia khảo sát họ cảm thấy thường xuyên như thế nào: "Tài chính của tôi kiểm soát cuộc sống của tôi." Biểu đồ này cung cấp bối cảnh cảm xúc, cho thấy áp lực tài chính thay đổi như thế nào trên toàn cầu và có thể ảnh hưởng đến sự cởi mở đối với... pic.twitter.com/AycnchFhhZ — Cornell Bitcoin Club (@CornellBitcoin) 20:00, 03/09/2025 (Giờ VN) Mức độ tin cậy của Bitcoin Cuộc khảo sát cũng kiểm tra mức độ tin cậy của Bitcoin bằng cách yêu cầu mọi người đánh giá nó trên thang điểm từ 0 đến 10, với 0 nghĩa là không tin tưởng và 10 nghĩa là tin tưởng rất nhiều. Trên 25 quốc gia, Bitcoin đạt điểm trung bình là 4,67. Kết quả là, những phát hiện đặt ra câu hỏi về những gì mọi người tin tưởng, những gì họ không tin tưởng, và Bitcoin so sánh như thế nào...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 12:00
Quỹ Token hóa của Fidelity Vượt Mốc 200 Triệu Đô la trên Ethereum

Quỹ Token hóa của Fidelity Vượt Mốc 200 Triệu Đô la trên Ethereum

Bài đăng Quỹ Token hóa của Fidelity Vượt 200 Triệu USD trên Ethereum xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Quỹ kỹ thuật số của Fidelity vượt 200 triệu USD, thách thức BlackRock. Ethereum blockchain hỗ trợ tokenization dẫn đầu thị trường. Sự quan tâm của tổ chức đối với tài sản token hóa tăng đáng kể. Fidelity Investments đã ra mắt Fidelity Digital Interest Token (FDIT) trên Ethereum blockchain, vượt qua 200 triệu USD tài sản và thách thức quỹ BUIDL của BlackRock. Sự phát triển của FDIT báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của tổ chức đối với các sản phẩm tài chính token hóa, có khả năng định hình lại các lĩnh vực tài chính truyền thống và phi tập trung. Sự chuyển dịch của tổ chức: Từ tài sản truyền thống sang tài sản kỹ thuật số Quỹ on-chain của Fidelity, FDIT, đã đạt 203,685,560 USD, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong chứng khoán token hóa. Thành công của sản phẩm nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng đối với tài sản thực tế token hóa, khi nó cạnh tranh trực tiếp với quỹ BUIDL của BlackRock. Khi các tổ chức phân bổ nguồn lực cho FDIT, sự chuyển dịch từ phương pháp truyền thống sang tài sản kỹ thuật số là rõ ràng. Sự chuyển động này tăng cường thanh khoản và chứng minh tính khả thi của blockchain cho các sản phẩm tài chính chính thống. Abigail P. Johnson, CEO của Fidelity, nhấn mạnh bước đi chiến lược của họ hướng tới tài sản kỹ thuật số: "Mọi sản phẩm và dịch vụ chúng tôi xây dựng—từ dịch vụ hưu trí và chăm sóc sức khỏe tích hợp đến các công cụ kỹ thuật số và giải pháp đầu tư mới—đều bắt nguồn từ việc lắng nghe khách hàng và dự đoán nhu cầu phát triển của họ." Thông tin thị trường Bạn có biết? FDIT cạnh tranh với BUIDL của BlackRock, cho thấy cách các gã khổng lồ tài chính truyền thống ngày càng sử dụng blockchain cho việc token hóa tài sản, một xu hướng đang phát triển mạnh mẽ kể từ khi BlackRock tham gia. Theo CoinMarketCap, Ethereum (ETH) giữ vị thế thị trường quan trọng với giá 4,298.98 USD và vốn hóa thị trường 518.91 tỷ USD. Đồng tiền điện tử này chiếm 13.60% thị trường, với những biến động giá gần đây cho thấy tính biến động của nó. Ethereum(ETH), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 10:38, 07/09/2025 (Giờ VN). Nguồn: CoinMarketCap Nghiên cứu của Coincu cho thấy xu hướng hướng tới tài sản token hóa có khả năng sẽ mạnh mẽ hơn. Sự áp dụng của tổ chức đang tăng tốc, được thúc đẩy bởi sự rõ ràng về quy định và tiến bộ công nghệ, có khả năng định hình lại bối cảnh tài chính truyền thống. Khám phá niềm tin hàng quý của Fidelity về bối cảnh kỹ thuật số đang phát triển. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này là...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 11:44
Quản lý phát triển WLFI: Có xác suất cao là người dùng CEX đang chuyển WLFI để bán. Mặc dù chưa có bằng chứng, chúng tôi đang điều tra.

Quản lý phát triển WLFI: Có xác suất cao là người dùng CEX đang chuyển WLFI để bán. Mặc dù chưa có bằng chứng, chúng tôi đang điều tra.

PANews đưa tin vào ngày 7 tháng 9 rằng Ryan Fang, Trưởng bộ phận Phát triển tại WLFI, đã nói trong một cuộc phỏng vấn vào tối thứ Năm, "Chúng tôi tin rằng một số người nắm giữ token rất lớn có thể đã thao túng giá, về cơ bản là để chốt lời. Chúng tôi thực sự tin rằng trong một thế giới mà các sàn giao dịch tập trung nắm giữ một lượng lớn tiền của người dùng, một số sàn giao dịch có thể thu hút token của người dùng và gửi chúng đến các sàn giao dịch khác để bán. Một lần nữa, chúng tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi vẫn đang khám phá và tìm hiểu về điều này. Nhưng khả năng xảy ra tình huống trên là chắc chắn. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng một sàn giao dịch lớn nắm giữ một lượng lớn tài sản của người dùng và gửi một lượng lớn tài sản của người dùng đến các sàn giao dịch khác có thể có thanh khoản tốt hơn và một token duy nhất, đồng thời cũng mở một vị thế short rất lớn. Điều này là có thể. Thực tế, một số thành viên cộng đồng đã thông báo cho chúng tôi vào thứ Năm. Họ tin rằng kịch bản mà tôi vừa đề cập có thể đã xảy ra. Đó sẽ là một sự thao túng hệ thống rất lớn. Chúng tôi sẽ điều tra việc này, và nó có thể đã gây ra những tổn thất lớn trong những ngày qua. Nhưng một lần nữa, hiện tại không có bằng chứng cụ thể cho thông tin này, nhưng chúng tôi tin rằng đã có điều gì đó thực sự xảy ra trong những ngày qua."
PANews2025/09/07 11:28
Nên Mua Tiền Mã Hóa Nào Hôm Nay? Các Chuyên Gia Ưa Chuộng Mutuum Finance (MUTM) Hơn SHIB và PEPE

Nên Mua Tiền Mã Hóa Nào Hôm Nay? Các Chuyên Gia Ưa Chuộng Mutuum Finance (MUTM) Hơn SHIB và PEPE

Bài đăng Tiền mã hóa nào nên mua hôm nay? Các chuyên gia ưa chuộng Mutuum Finance (MUTM) hơn SHIB và PEPE xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi các nhà đầu tư tìm kiếm tiền mã hóa để mua hôm nay, các Meme coin như Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) thường chiếm ưu thế trong các cuộc trò chuyện nhờ nét văn hóa độc đáo và sự nổi tiếng trong quá khứ. Nhưng các nhà phân tích đang chỉ ra Mutuum Finance (MUTM), hiện có giá dưới $0.05, như một lựa chọn chiến lược hơn. Đây là lý do tại sao các yếu tố cơ bản ủng hộ nhận định đó. SHIB và PEPE: Giàu văn hóa, tăng trưởng hạn chế Shiba Inu (SHIB) đang giao dịch ở mức khoảng $0.0000123 USD, với Tổng cung lưu hành khổng lồ gần 589 nghìn tỷ token. Hệ sinh thái của nó bao gồm ShibaSwap và Shibarium Layer-2 đang nổi lên, phản ánh một câu chuyện rộng lớn hơn do cộng đồng thúc đẩy. Tuy nhiên, nguồn cung khổng lồ như vậy có nghĩa là ngay cả những mức tăng giá nhỏ cũng chỉ mang lại lợi nhuận khiêm tốn. Pepe (PEPE) giao dịch gần mức $0.0000099 USD, khiến nó trở thành một Meme coin dễ tiếp cận khác với động lực văn hóa mạnh mẽ. Mặc dù có nhu cầu lan truyền nhanh chóng, PEPE thiếu đổi mới ở cấp độ giao thức, thay vào đó dựa vào các xu hướng xã hội, điều này có thể không duy trì được tăng trưởng dài hạn. Cả hai đều có vị thế Meme coin không thể phủ nhận. Nhưng đối với các nhà đầu tư hướng đến sự tăng trưởng dựa trên thiết kế cấu trúc chứ không chỉ là sự kết hợp token, có một người chơi khác đang được chú ý. Mutuum Finance (MUTM) Mutuum Finance (MUTM) là một giao thức DeFi (Decentralized Finance) kết hợp người cho vay, người đi vay và người thanh lý trong một hệ sinh thái duy nhất. Yếu tố chính thúc đẩy giá trị dài hạn của nó là cơ chế mua lại và phân phối lại, trong đó một phần phí nền tảng được sử dụng để mua lại MUTM trên thị trường mở và phân phối lại token cho người dùng đang stake mtTokens trong mô-đun an toàn. Cách tiếp cận này duy trì áp lực mua ổn định trong khi thưởng cho những người tham gia tích cực, củng cố đà tăng trưởng hữu cơ. Dự án cũng nổi bật khi ra mắt phiên bản beta cùng với việc niêm yết token, đảm bảo nền tảng hoạt động và chức năng ngay từ ngày đầu tiên. Khả năng sử dụng ngay lập tức này tăng khả năng được niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu, thúc đẩy thanh khoản và sự hiện diện theo cách mà các Meme coin hiếm khi đạt được. Mutuum Finance tiếp tục xây dựng uy tín với việc hoàn thành kiểm toán hợp đồng thông minh CertiK, đạt điểm 95/100 xác nhận các hợp đồng thông minh của mình và củng cố niềm tin của nhà đầu tư...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 11:01
Bitcoin có giảm xuống dưới $110K không? – Đây là những gì Funding Rates tiết lộ

Bitcoin có giảm xuống dưới $110K không? – Đây là những gì Funding Rates tiết lộ

Tỷ lệ tài trợ của Bitcoin giảm xuống gần 300.000 USD/giờ khi hoạt động bán lẻ tăng mạnh và tỷ lệ NVM suy yếu.
Coinstats2025/09/07 11:00
Sự phấn khích về ETF XRP báo hiệu mùa ROI 1000% - Đây là những Altcoin sẵn sàng theo sau

Sự phấn khích về ETF XRP báo hiệu mùa ROI 1000% - Đây là những Altcoin sẵn sàng theo sau

XRP một lần nữa thống trị các tiêu đề, lần này khi Đầu cơ gia tăng xung quanh việc phê duyệt các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tập trung vào XRP. Nếu được chấp thuận, động thái này sẽ đánh dấu một bước ngoặt cho token của Ripple, đưa nó vào cùng tầm nhìn tổ chức như Bitcoin và Ethereum blockchain. Nhà phân tích cho rằng một ETF có thể kích hoạt một đợt tăng giá bùng nổ, với XRP tiềm năng [...] Đọc tiếp: Sự phấn khích về ETF XRP báo hiệu mùa ROI 1000% - Đây là những altcoin sẵn sàng theo sau
Coinstats2025/09/07 11:00
