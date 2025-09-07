Tin tức Bitcoin: Sự chấp nhận phát triển mạnh mẽ nhất ở những nơi căng thẳng tài chính nghiêm trọng

Bài đăng Tin tức Bitcoin: Sự chấp nhận phát triển mạnh nhất ở những nơi có áp lực tài chính nghiêm trọng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong tin tức Bitcoin gần đây, một cuộc khảo sát do Câu lạc bộ Bitcoin Đại học Cornell thực hiện cho thấy những người sống trong điều kiện áp lực tài chính cao hơn có nhiều khả năng chuyển sang Bitcoin. Những người tham gia khảo sát cảm thấy rằng "tài chính của họ kiểm soát cuộc sống của họ" thể hiện quyền sở hữu và niềm tin mạnh mẽ hơn vào tiền mã hóa này. Bitcoin được chấp nhận nhiều hơn khi áp lực tài chính tăng Một cuộc khảo sát mới của Đại học Cornell cho thấy quan điểm của mọi người về Bitcoin khác nhau rất nhiều giữa các khu vực. Kết quả nghiên cứu cho thấy áp lực tài chính và niềm tin vào chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cách mọi người nhìn nhận tiền mã hóa. Ở một số quốc gia, áp lực và niềm tin thấp có thể thúc đẩy sự chấp nhận cao hơn, trong khi ở những nơi khác, sự ổn định khiến mức độ quan tâm thấp hơn. Ví dụ, cuộc khảo sát phát hiện ra các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Kenya và Nam Phi báo cáo mức độ căng thẳng cao nhất cùng với một số tỷ lệ chấp nhận Bitcoin mạnh mẽ nhất. Trong khi đó, các quốc gia cho thấy áp lực tài chính thấp hơn cũng thể hiện ít sự quan tâm đến Bitcoin. El Salvador, Thụy Sĩ, Trung Quốc và Ý báo cáo một số mức độ căng thẳng thấp nhất, và công dân của họ ít có khả năng sở hữu hoặc tin tưởng vào tiền mã hóa này. Thú vị là Mexico, Ý và Nhật Bản nằm trong số những nước thấp nhất cả về áp lực tài chính và việc chấp nhận Bitcoin. 💡Tài chính & Bitcoin Những người chịu áp lực tài chính nhiều hơn có xu hướng chuyển sang bitcoin không? Chúng tôi đã hỏi người tham gia khảo sát họ cảm thấy thường xuyên như thế nào: "Tài chính của tôi kiểm soát cuộc sống của tôi." Biểu đồ này cung cấp bối cảnh cảm xúc, cho thấy áp lực tài chính thay đổi như thế nào trên toàn cầu và có thể ảnh hưởng đến sự cởi mở đối với... pic.twitter.com/AycnchFhhZ — Cornell Bitcoin Club (@CornellBitcoin) 20:00, 03/09/2025 (Giờ VN) Mức độ tin cậy của Bitcoin Cuộc khảo sát cũng kiểm tra mức độ tin cậy của Bitcoin bằng cách yêu cầu mọi người đánh giá nó trên thang điểm từ 0 đến 10, với 0 nghĩa là không tin tưởng và 10 nghĩa là tin tưởng rất nhiều. Trên 25 quốc gia, Bitcoin đạt điểm trung bình là 4,67. Kết quả là, những phát hiện đặt ra câu hỏi về những gì mọi người tin tưởng, những gì họ không tin tưởng, và Bitcoin so sánh như thế nào...