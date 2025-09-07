Đánh giá chu kỳ Bitcoin-vàng có thể kích hoạt đột phá của BTC
Bài đăng Đánh giá chu kỳ Bitcoin-vàng có thể kích hoạt đợt breakout của BTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Bitcoin đã bước vào giai đoạn củng cố đi ngang (Sideway consolidation) khi mối tương quan với altcoin yếu đi, một tín hiệu sớm về biến động tiềm năng. Trong khi đó, giá vàng tiếp tục tăng, và các mô hình mới nổi cho thấy rằng đợt breakout của Bitcoin có thể chỉ xảy ra sau khi vàng đạt đỉnh. Động thái gần đây của Galaxy Digital khi chuyển ra 1,800 Bitcoin [BTC] đã thu hút sự chú ý, xuất hiện vào thời điểm mối tương quan thông thường của BTC với altcoin dường như đang phai nhạt. Trong khi đó, vàng tiếp tục đà tăng trong khi Bitcoin vẫn ở chế độ điều chỉnh. Liệu BTC có đang tự thiết lập cho một đợt tăng giá đột phá khi động lượng của vàng hạ nhiệt?
Về mối tương quan giảm và biến động
Dòng chuyển ra 1,800 BTC của Galaxy Digital xuất hiện khi mối tương quan của Bitcoin với altcoin giảm bớt. Lưu ý rằng, đó là xu hướng thường báo hiệu những biến động thị trường sắp tới.
Nguồn: X
Khi mối tương quan của altcoin với BTC giảm, biến động thường theo sau. Thông thường, điều này xảy ra khi Bitcoin đi ngang trong một phạm vi, cho phép altcoin tăng giá trong thời gian ngắn trước khi BTC "kéo thảm" và kéo chúng xuống trở lại.
Nguồn: Alphractal
Ngược lại, trong xu hướng giảm mạnh của BTC, mối tương quan tăng trở lại khi altcoin giảm theo quỹ đạo giá của Bitcoin. Sự sụt giảm hiện tại là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đang bước vào giai đoạn biến động, với khả năng thị trường Pullback.
Vàng đạt đỉnh trước khi BTC breakout
Biểu đồ cho thấy một mô hình giữa vàng và Bitcoin: vàng pump, Bitcoin dump, vàng đạt đỉnh, và sau đó Bitcoin tăng giá. Nhà phân tích Ted Pillows lập luận rằng thị trường đang ở giai đoạn hai, với vàng đang tăng và BTC đang trong các đợt điều chỉnh.
Nguồn: X
Các chu kỳ trước đã chứng minh rằng một khi vàng đạt đỉnh, Bitcoin có xu hướng thay đổi mọi thứ và tăng vọt hướng tới các mức cao mới. Tuy nhiên, cho đến thời điểm đó, mọi đợt pump ngắn hạn của BTC có thể tiếp tục bị xóa bỏ. Với đà tăng của vàng vẫn đang diễn ra và Bitcoin đang củng cố, đợt breakout có thể sẽ bùng nổ khi thời điểm thích hợp.
BTC đình trệ khi động lượng giảm dần
Tại thời điểm báo chí,...
