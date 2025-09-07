Stablecoin Euro chiếm 0.15% thị trường. Đây là cách châu Âu bắt kịp
Bài đăng Euro stablecoin chiếm 0,15% thị trường. Đây là cách châu Âu bắt kịp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dưới đây là bài viết khách mời và ý kiến của Eneko Knörr, CEO và đồng sáng lập của Stabolut. Vài tháng trước, trong một bài viết cho CryptoSlate, tôi đã cảnh báo rằng quy định crypto hàng đầu của EU, MiCA, sẽ đạt được kết quả ngược lại với mục tiêu của nó. Tôi lập luận rằng nó sẽ bóp nghẹt sự đổi mới của đồng euro trong khi củng cố sự thống trị của đồng đô la Mỹ cho thế hệ mới. Vào thời điểm đó, một số người cho rằng đây là quan điểm gây hoảng loạn. Ngày nay, với sự xác nhận đáng lo ngại, những mối quan tâm tương tự đang được phản ánh từ chính Ngân hàng Trung ương châu Âu. Trong một bài đăng blog gần đây, cũng được Financial Times nhấn mạnh, cố vấn ECB Jürgen Schaaf đã mô tả tình trạng thị trường stablecoin định danh bằng euro là "thảm hại" và cảnh báo rằng châu Âu có nguy cơ bị "nghiền nát" bởi các đối thủ dựa trên đồng đô la. Cảnh báo này đến vào thời điểm quan trọng. Trong nền kinh tế toàn cầu truyền thống, các loại tiền tệ không phải USD là mạch máu của thương mại. Chúng chiếm 73% GDP toàn cầu, 53% giao dịch SWIFT và 42% dự trữ ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, trong nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển, những loại tiền tệ này gần như vô hình. Đồng tiền quan trọng thứ hai thế giới, đồng euro, đã bị giảm xuống chỉ còn là một sai số làm tròn kỹ thuật số.
Qua các con số: Một khoảng cách kỹ thuật số
Dữ liệu cho thấy một sự mất kết nối đáng kinh ngạc. Trong khi các stablecoin định danh bằng đô la do tư nhân phát hành có vốn hóa thị trường gần 300 tỷ đô la, thì các đối tác định danh bằng euro của chúng đang phải vật lộn để đạt 450 triệu đô la, theo dữ liệu từ CoinGecko. Đó là thị phần chỉ 0,15%. Đây không phải là khoảng cách; đó là vực thẳm. Điều này có nghĩa là cứ mỗi 1€ giá trị giao dịch trên blockchain, có gần 700€ bằng đô la Mỹ. Sự đô la hóa của thế giới kỹ thuật số này tạo ra một rủi ro chiến lược sâu sắc đối với chủ quyền tiền tệ và khả năng cạnh tranh kinh tế của châu Âu.
Phanh tỷ euro của MiCA
Quy định Markets in Crypto-Assets (MiCA) mang tính bước ngoặt của EU nhằm tạo ra sự rõ ràng, nhưng trong tham vọng kiểm soát rủi ro, nó đã vô tình xây dựng một chiếc lồng. Mặc dù khuôn khổ của nó...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 13:02