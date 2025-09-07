Liệu XRP Có Thể Được Quản Lý Như Dầu?

Bài đăng "XRP Có Thể Được Quản Lý Như Dầu Mỏ?" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bài đăng "XRP Có Thể Được Quản Lý Như Dầu Mỏ?" xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Trong nhiều năm, XRP đã tạo ra những tiêu đề trong thế giới tiền điện tử: một phần là người sống sót sau vụ kiện, một phần là phương tiện thanh toán, một phần là tài sản đầu cơ. Nhưng hiện nay, một sự so sánh mới đang được lan truyền: liệu tương lai của XRP có giống nhiều với dầu mỏ? Đó là câu hỏi được đặt ra bởi nhà phân tích Brad Kimes trên Podcast của Paul Barron, người nói rằng token này có thể một ngày nào đó được quản lý theo cách tương tự như cách OPEC giám sát thị trường dầu thô. Ý tưởng này không viển vông như vẻ ngoài của nó. Một Trang Từ Sách Lược Của OPEC Các nhà sản xuất dầu từ lâu đã cân bằng cung và cầu bằng cách mở và đóng vòi. Khi giá tăng quá cao, chính phủ cũng có thể dựa vào Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược, tràn ngập thị trường để làm mát mọi thứ xuống. Kết quả: một hàng hóa mang tính toàn cầu, thiết yếu và được quản lý chặt chẽ. Kimes thấy những dấu hiệu tương tự trong XRP. Ripple, công ty đã tạo ra token này, vẫn nắm giữ một lượng lớn tiền ký quỹ. Nếu được phát hành dần dần và có chiến lược, ông lập luận, những dự trữ đó có thể ổn định biến động giá, tạo ra một thị trường kỹ thuật số ít bị ảnh hưởng bởi Biến động thị trường mạnh mẽ vốn định nghĩa phần lớn tiền điện tử. Bước Tiến Chậm Rãi Hướng Tới Trạng Thái Tiền Tệ XRP đã đánh dấu hai trong ba tiêu chí của tiền: nó là nơi lưu trữ giá trị và Phương tiện trao đổi. Phần thứ ba còn thiếu, một đơn vị tính toán được chấp nhận rộng rãi, có thể đến với thời gian và sự rõ ràng về quy định. Ông so sánh quá trình này với sự trỗi dậy chậm rãi của đồng đô la Mỹ để thống trị toàn cầu sau Thế chiến II, một quá trình chuyển đổi kéo dài hơn một thập kỷ trước khi đồng đô la trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới. Trái Phiếu, Khủng Hoảng và "Tiền Mới" Sự đầu cơ không dừng lại ở đó. Kimes thấy một tương lai trong đó Bộ Tài chính Hoa Kỳ phát hành trái phiếu kỹ thuật số gắn với tài sản như XRP và Bitcoin. Hãy nghĩ về nó như "trái phiếu thời chiến"...