2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Vitalik Buterin Điểm nổi bật Đề xuất leanVM để Thúc đẩy Lộ trình của Ethereum

Vitalik Buterin Điểm nổi bật Đề xuất leanVM để Thúc đẩy Lộ trình của Ethereum

Vitalik Buterin nhấn mạnh leanVM trong lộ trình của Ethereum, tập trung vào khả năng mở rộng với ISA đơn giản hơn, tổng hợp XMSS, đệ quy và cải thiện hiệu suất.]]>
Crypto News Flash2025/09/07 13:52
Belarus Nhằm Củng Cố 'Thiên Đường Kỹ Thuật Số' Của Mình Với Luật Crypto Mạnh Mẽ Hơn

Belarus Nhằm Củng Cố 'Thiên Đường Kỹ Thuật Số' Của Mình Với Luật Crypto Mạnh Mẽ Hơn

Bài đăng Belarus Nhằm Củng Cố 'Thiên Đường Kỹ Thuật Số' Với Luật Crypto Mạnh Mẽ Hơn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đã tiếp tục thúc đẩy quy định toàn diện về tiền điện tử, kêu gọi các quy tắc rõ ràng, minh bạch và cơ chế giám sát để theo kịp với lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng. Sự Thất Vọng Của Lukashenko Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko được cho là đã ban hành chỉ thị mới để đẩy nhanh các quy định toàn diện về tiền điện tử, nhấn mạnh nhu cầu về giám sát minh bạch và rõ ràng pháp lý [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/belarus-aims-to-reinforce-its-digital-haven-with-stronger-crypto-laws/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 13:34
El Salvador đã tăng số lượng nắm giữ của mình thêm 8 BTC trong 7 ngày qua, nâng tổng số nắm giữ lên 6,292.18.

El Salvador đã tăng số lượng nắm giữ của mình thêm 8 BTC trong 7 ngày qua, nâng tổng số nắm giữ lên 6,292.18.

PANews đưa tin vào ngày 7 tháng 9 rằng El Salvador đã tăng lượng nắm giữ thêm 8 Bitcoin trong 7 ngày qua. Vị thế nắm giữ hiện tại của Bitcoin đã đạt 6,292.18, với tổng giá trị 696 triệu USD.
PANews2025/09/07 13:28
Linea: Phần thưởng Chương trình Khuyến khích Tính thanh khoản sẽ Tăng lên 160 Triệu LINEA vào Tuần tới

Linea: Phần thưởng Chương trình Khuyến khích Tính thanh khoản sẽ Tăng lên 160 Triệu LINEA vào Tuần tới

PANews đưa tin vào ngày 7 tháng 9 rằng Linea đã thông báo trong một tweet rằng chương trình khuyến khích thanh khoản Linea Ignition sẽ phân bổ 160 triệu token LINEA vào tuần tới (ban đầu là 150 triệu). 80% số này sẽ được phân bổ cho các LP của nhóm cho vay, với tổng giải thưởng là 128 triệu token LINEA cho USDC, USDT và ETH trong các nhóm cho vay Aave và Euler. 20% sẽ được phân bổ cho giao dịch Ethereum, với các cặp giao dịch bao gồm USDC/ETH, WBTC/ETH, USDT/ETH và ETH/REX, với tổng giải thưởng là 32 triệu token LINEA.
PANews2025/09/07 13:09
Liệu XRP Có Thể Được Quản Lý Như Dầu?

Liệu XRP Có Thể Được Quản Lý Như Dầu?

Bài đăng "XRP Có Thể Được Quản Lý Như Dầu Mỏ?" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bài đăng "XRP Có Thể Được Quản Lý Như Dầu Mỏ?" xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Trong nhiều năm, XRP đã tạo ra những tiêu đề trong thế giới tiền điện tử: một phần là người sống sót sau vụ kiện, một phần là phương tiện thanh toán, một phần là tài sản đầu cơ. Nhưng hiện nay, một sự so sánh mới đang được lan truyền: liệu tương lai của XRP có giống nhiều với dầu mỏ? Đó là câu hỏi được đặt ra bởi nhà phân tích Brad Kimes trên Podcast của Paul Barron, người nói rằng token này có thể một ngày nào đó được quản lý theo cách tương tự như cách OPEC giám sát thị trường dầu thô. Ý tưởng này không viển vông như vẻ ngoài của nó. Một Trang Từ Sách Lược Của OPEC Các nhà sản xuất dầu từ lâu đã cân bằng cung và cầu bằng cách mở và đóng vòi. Khi giá tăng quá cao, chính phủ cũng có thể dựa vào Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược, tràn ngập thị trường để làm mát mọi thứ xuống. Kết quả: một hàng hóa mang tính toàn cầu, thiết yếu và được quản lý chặt chẽ. Kimes thấy những dấu hiệu tương tự trong XRP. Ripple, công ty đã tạo ra token này, vẫn nắm giữ một lượng lớn tiền ký quỹ. Nếu được phát hành dần dần và có chiến lược, ông lập luận, những dự trữ đó có thể ổn định biến động giá, tạo ra một thị trường kỹ thuật số ít bị ảnh hưởng bởi Biến động thị trường mạnh mẽ vốn định nghĩa phần lớn tiền điện tử. Bước Tiến Chậm Rãi Hướng Tới Trạng Thái Tiền Tệ XRP đã đánh dấu hai trong ba tiêu chí của tiền: nó là nơi lưu trữ giá trị và Phương tiện trao đổi. Phần thứ ba còn thiếu, một đơn vị tính toán được chấp nhận rộng rãi, có thể đến với thời gian và sự rõ ràng về quy định. Ông so sánh quá trình này với sự trỗi dậy chậm rãi của đồng đô la Mỹ để thống trị toàn cầu sau Thế chiến II, một quá trình chuyển đổi kéo dài hơn một thập kỷ trước khi đồng đô la trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới. Trái Phiếu, Khủng Hoảng và "Tiền Mới" Sự đầu cơ không dừng lại ở đó. Kimes thấy một tương lai trong đó Bộ Tài chính Hoa Kỳ phát hành trái phiếu kỹ thuật số gắn với tài sản như XRP và Bitcoin. Hãy nghĩ về nó như "trái phiếu thời chiến"...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 13:07
Mạng ICB Hợp Tác Với Okratech Để Thúc Đẩy Các Trường Hợp Sử Dụng DeFi Thế Giới Thực Thông Qua Khả Năng Cross-Chain Web3

Mạng ICB Hợp Tác Với Okratech Để Thúc Đẩy Các Trường Hợp Sử Dụng DeFi Thế Giới Thực Thông Qua Khả Năng Cross-Chain Web3

Bài đăng ICB Network Hợp tác Với Okratech Để Thúc Đẩy Các Trường Hợp Sử Dụng DeFi Thế Giới Thực Thông Qua Khả Năng Cross-Chain Web3 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ICB Network, một chuỗi Layer-1 PoS, hôm nay đã công bố liên minh chiến lược với Okratech, một nền tảng phi tập trung cho các sản phẩm Web3. Sự tiến bộ này mang lại hỗ trợ gốc cho Okratech vào ICB Network, cho phép khách hàng của Okratech truy cập hiệu quả vào hệ sinh thái DApps và các dịch vụ của ICB từ ví của họ. Bằng cách thêm Okratech vào chuỗi các giao thức được hỗ trợ, ICB mở rộng khả năng tương tác của blockchain đa chuỗi và tiếp tục tiến tới trải nghiệm người dùng cross-chain tích hợp. ICB Network là một blockchain Layer-1 PoS cung cấp giao dịch tiền mã hóa có thể mở rộng và thân thiện với người dùng, các ứng dụng nâng cao và các tùy chọn staking cho người dùng có kinh nghiệm và người mới bắt đầu trên toàn thế giới. Mặt khác, Okratech là một hệ sinh thái phi tập trung được công nhận vì kết nối các freelancer và người tiêu dùng và cung cấp nhiều sản phẩm Web3 đa dạng cho người dùng. Tin lớn! Thông báo hợp tác với Okratech, một nền tảng tiện ích cho các sản phẩm Web3. Sự hợp tác này với @Ortcoin1 sẽ mang cộng đồng khổng lồ và cơ sở hạ tầng hỗ trợ bởi AI của họ đến #ICB Network. Đây là một đối tác quan trọng cho cả blockchain Layer-1 của chúng tôi và sự phát triển... pic.twitter.com/va4CfESRfi — ICB Network (@icbx_network) Ngày 6 tháng 9 năm 2025 ICB Network Tích Hợp Okratech Cho Một Hệ Sinh Thái Web3 Linh Hoạt Hơn Dựa trên sự tích hợp của hai nền tảng, Okratech sẽ mang cộng đồng khổng lồ và cơ sở hạ tầng hỗ trợ bởi AI của họ đến ICB Network, như minh họa trong dữ liệu trên. Việc kết nối công nghệ AI của Okratech với ICB Network là điều cần thiết để nâng cao độ tin cậy của dữ liệu ICB và hiệu quả của việc ra quyết định thông minh. Ngoài ra, việc tích hợp có nghĩa là cộng đồng người dùng toàn cầu của Okratech giờ đây có thể truy cập nền tảng ICB trong hệ sinh thái Okratech, liệt kê các DApps, tài sản và sản phẩm dựa trên ICB. Khách hàng Okratech giờ đây có thể trao đổi và chuyển tài sản đến ICB Network hoặc mua token ICB trực tiếp trong hệ sinh thái Okratech. Cách tiếp cận kết nối này loại bỏ các rào cản từ giao dịch đa chuỗi, làm cho quá trình tương tác với các giao thức sáng tạo như ICB trở nên liền mạch. Việc tích hợp Okratech với ICB giải quyết...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 13:04
Stablecoin Euro chiếm 0.15% thị trường. Đây là cách châu Âu bắt kịp

Stablecoin Euro chiếm 0.15% thị trường. Đây là cách châu Âu bắt kịp

Bài đăng Euro stablecoin chiếm 0,15% thị trường. Đây là cách châu Âu bắt kịp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dưới đây là bài viết khách mời và ý kiến của Eneko Knörr, CEO và đồng sáng lập của Stabolut. Vài tháng trước, trong một bài viết cho CryptoSlate, tôi đã cảnh báo rằng quy định crypto hàng đầu của EU, MiCA, sẽ đạt được kết quả ngược lại với mục tiêu của nó. Tôi lập luận rằng nó sẽ bóp nghẹt sự đổi mới của đồng euro trong khi củng cố sự thống trị của đồng đô la Mỹ cho thế hệ mới. Vào thời điểm đó, một số người cho rằng đây là quan điểm gây hoảng loạn. Ngày nay, với sự xác nhận đáng lo ngại, những mối quan tâm tương tự đang được phản ánh từ chính Ngân hàng Trung ương châu Âu. Trong một bài đăng blog gần đây, cũng được Financial Times nhấn mạnh, cố vấn ECB Jürgen Schaaf đã mô tả tình trạng thị trường stablecoin định danh bằng euro là "thảm hại" và cảnh báo rằng châu Âu có nguy cơ bị "nghiền nát" bởi các đối thủ dựa trên đồng đô la. Cảnh báo này đến vào thời điểm quan trọng. Trong nền kinh tế toàn cầu truyền thống, các loại tiền tệ không phải USD là mạch máu của thương mại. Chúng chiếm 73% GDP toàn cầu, 53% giao dịch SWIFT và 42% dự trữ ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, trong nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển, những loại tiền tệ này gần như vô hình. Đồng tiền quan trọng thứ hai thế giới, đồng euro, đã bị giảm xuống chỉ còn là một sai số làm tròn kỹ thuật số. Qua các con số: Một khoảng cách kỹ thuật số Dữ liệu cho thấy một sự mất kết nối đáng kinh ngạc. Trong khi các stablecoin định danh bằng đô la do tư nhân phát hành có vốn hóa thị trường gần 300 tỷ đô la, thì các đối tác định danh bằng euro của chúng đang phải vật lộn để đạt 450 triệu đô la, theo dữ liệu từ CoinGecko. Đó là thị phần chỉ 0,15%. Đây không phải là khoảng cách; đó là vực thẳm. Điều này có nghĩa là cứ mỗi 1€ giá trị giao dịch trên blockchain, có gần 700€ bằng đô la Mỹ. Sự đô la hóa của thế giới kỹ thuật số này tạo ra một rủi ro chiến lược sâu sắc đối với chủ quyền tiền tệ và khả năng cạnh tranh kinh tế của châu Âu. Phanh tỷ euro của MiCA Quy định Markets in Crypto-Assets (MiCA) mang tính bước ngoặt của EU nhằm tạo ra sự rõ ràng, nhưng trong tham vọng kiểm soát rủi ro, nó đã vô tình xây dựng một chiếc lồng. Mặc dù khuôn khổ của nó...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 13:02
Dự án nổi bật năm 2025: MAGACOIN FINANCE đạt 13,5 triệu USD khi so sánh với ADA và SOL ngày càng tăng

Dự án nổi bật năm 2025: MAGACOIN FINANCE đạt 13,5 triệu USD khi so sánh với ADA và SOL ngày càng tăng

Giới thiệu Cuộc tìm kiếm đồng tiền mã hóa bứt phá tiếp theo đang trở nên gay gắt hơn khi chúng ta tiến sâu vào năm 2025. Trong số các tên tuổi mới nổi, MAGACOIN FINANCE đã thu hút sự chú ý đáng kể sau khi đạt mức định giá 13,5 triệu đô la. Các nhà phân tích bắt đầu so sánh quỹ đạo của nó với các giai đoạn tăng trưởng ban đầu của Cardano (ADA) và Solana (SOL), cả hai đều chuyển mình từ [...]
Cryptopolitan2025/09/07 13:00
SEC thành lập lực lượng đặc nhiệm để chống gian lận xuyên biên giới

SEC thành lập lực lượng đặc nhiệm để chống gian lận xuyên biên giới

Bài đăng SEC Thành lập Lực lượng Đặc nhiệm để Chống Gian lận Xuyên biên giới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: SEC ra mắt Lực lượng Đặc nhiệm Xuyên biên giới để giải quyết gian lận quốc tế. Nhằm bảo vệ nhà đầu tư bằng cách nhắm vào các kế hoạch gian lận nước ngoài. Tập trung vào thao túng tiền điện tử và người gác cổng thị trường. SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã ra mắt Lực lượng Đặc nhiệm Xuyên biên giới vào ngày 5 tháng 9 năm 2025, nhắm vào gian lận giao dịch quốc tế ảnh hưởng đến các nhà đầu tư Mỹ. Sáng kiến này nhấn mạnh việc bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường giữa các kế hoạch thị trường tiền điện tử nước ngoài, đặc biệt là "pump và dump", ảnh hưởng đến Quy tắc tuân thủ và hành động quản lý trên các bối cảnh tài chính toàn cầu. SEC Tăng cường Thực thi Chống Gian lận với Lực lượng Đặc nhiệm Mới Được thành lập bởi SEC, Lực lượng Đặc nhiệm Cross-chain sẽ điều tra các vi phạm tiềm ẩn đối với luật chứng khoán Hoa Kỳ. Những nỗ lực này liên quan đến việc xem xét kỹ lưỡng các công ty nước ngoài và trung gian, đặc biệt là những công ty tham gia vào thao túng thị trường tiền điện tử, chẳng hạn như các kế hoạch "pump và dump". Lực lượng đặc nhiệm, do Chủ tịch SEC Paul Atkins dẫn đầu, đại diện cho một nỗ lực phối hợp để củng cố các nguồn lực điều tra. Những thay đổi do lực lượng đặc nhiệm khởi xướng bao gồm việc tăng cường giám sát "người gác cổng", chẳng hạn như kiểm toán viên và bên bảo lãnh phát hành, tạo điều kiện cho các công ty nước ngoài tiếp cận thị trường Mỹ. Sự tập trung của lực lượng đặc nhiệm vào tài sản tiền điện tử nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì tính toàn vẹn của thị trường và bảo vệ nhà đầu tư, với những tác động ngay lập tức đối với việc tuân thủ của các khu vực pháp lý nước ngoài. Phản ứng của thị trường đối với thông báo của SEC đã được đo lường, không có tuyên bố ngay lập tức từ các nhân vật lớn trong ngành tiền điện tử. Tuy nhiên, Chủ tịch Paul Atkins đã tái khẳng định cam kết của SEC trong việc ngăn chặn các tác nhân xấu lợi dụng biên giới quốc tế, nhấn mạnh quyết tâm của cơ quan này trong việc truy tố các hoạt động gian lận ảnh hưởng đến các nhà đầu tư Mỹ. Các Hành động Lịch sử của SEC Chống Gian lận Xuyên biên giới Bạn có biết? SEC trước đây đã tăng cường thực thi chống gian lận xuyên biên giới trong đầu những năm 2010 để giải quyết các vụ sáp nhập ngược từ Trung Quốc và gian lận ICO. Điều này dẫn đến việc tăng cường giám sát quy định và hủy niêm yết trong những năm tiếp theo. Theo dữ liệu mới nhất từ CoinMarketCap, Ethereum (ETH) có giá $4,295.56, với vốn hóa thị trường formatNumber(518496281782, 2) và 13.60% thống trị thị trường. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ giảm formatNumber(18692576774,...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 12:44
Michael Saylor Gia Nhập Chỉ Số Tỷ Phú Bloomberg Với 7,37 Tỷ Đô La

Michael Saylor Gia Nhập Chỉ Số Tỷ Phú Bloomberg Với 7,37 Tỷ Đô La

Chi tiết: https://coincu.com/bitcoin/michael-saylor-bloomberg-billionaires-index/
Coinstats2025/09/07 12:12
