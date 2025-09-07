2025-10-10 thứ sáu

Tác Động Trong Môi Trường Làm Việc Hiện Đại

Tác Động Trong Môi Trường Làm Việc Hiện Đại

Bài đăng Tác động trong Môi trường Làm việc Hiện đại xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cách Sa thải Ảnh hưởng đến Những Người Ở lại: Tác động trong Môi trường Làm việc Hiện đại getty Năm 2011, tôi đã viết một bài báo cho Investopedia về những thách thức mà những người không bị sa thải phải đối mặt sau đợt sa thải. Vào thời điểm đó, trọng tâm là về khối lượng công việc nặng nề hơn, lương bị đóng băng và lo lắng khi thấy đồng nghiệp ra đi. Bài viết đó được dự định là bài viết trường tồn. Thông điệp là ngay cả khi bạn giữ được công việc, việc sa thải cũng có cách định hình lại cuộc sống của bạn. Nhưng văn hóa làm việc đã thay đổi kể từ đó, phần lớn do công nghệ thúc đẩy. Ngày nay, tác động của việc sa thải không còn chỉ là về giờ làm việc dài hơn hoặc nỗi sợ mất vị trí trong thời kỳ suy thoái. Thực tế là trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đang viết lại cảm giác khi sống sót sau đợt sa thải, và trải nghiệm của những người ở lại trông rất khác so với hơn một thập kỷ trước. Tại sao Sa thải Cảm thấy Khác biệt Trong Kỷ nguyên AI getty Tại sao Sa thải Cảm thấy Khác biệt Trong Kỷ nguyên AI Trong quá khứ, sa thải đồng nghĩa với cắt giảm chi phí. Hiện nay, sa thải thường theo sau lời hứa về hiệu quả do AI mang lại. Nhân viên còn lại được yêu cầu học hệ thống mới và trong nhiều trường hợp chính là những người đang đào tạo các công cụ mà sau này có thể thay thế họ. Điều đó tạo ra một loại căng thẳng không tồn tại vào năm 2011. Bạn vẫn được tuyển dụng, nhưng mỗi dự án mới đều đi kèm với câu hỏi liệu bạn đang xây dựng tương lai của mình hay đang tự đẩy mình ra khỏi tương lai. Điều đó đè nặng lên mọi người. Sống sót sau đợt sa thải từng có nghĩa là chứng minh năng suất và lòng trung thành của bạn. Ngày nay, việc sống sót có thể cảm thấy kém an toàn hơn vì bạn không chỉ cạnh tranh với đồng nghiệp mà còn với các thuật toán. Thước đo thành công không còn chỉ là về việc bạn làm được bao nhiêu mà còn là bạn làm tốt như thế nào...
2025/09/07
Nhà phân tích dự đoán Maxi Doge có tiềm năng trở thành Dogecoin tiếp theo

Nhà phân tích dự đoán Maxi Doge có tiềm năng trở thành Dogecoin tiếp theo

Bài đăng Nhà phân tích Dự đoán Maxi Doge Là Dogecoin Tiềm Năng Tiếp Theo xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin không còn mang lại mức lợi nhuận đột biến nữa, khiến mọi người đặt câu hỏi liệu nó có còn là loại tiền mã hóa tốt nhất để mua ngay bây giờ trong thị trường Meme coin hay không. Tuy nhiên, một lựa chọn thay thế đang nổi lên. Nó có sức hấp dẫn tương tự như Dogecoin, nhưng được "meme hóa" nhiều hơn và có một cốt lõi độc đáo mà DOGE ban đầu có lẽ đã quên mất. Dự án này là Maxi Doge, và theo các nhà phân tích, nó có tiềm năng trở thành Dogecoin tiếp theo. Cryptonews đã xếp nó là meme coin chó tốt nhất để mua ngay bây giờ, có thể là do hệ sinh thái mạnh mẽ mà nó đang tạo ra và cách nó có thể tách biệt khỏi câu chuyện tiêu chuẩn. Với hơn 1,8 triệu đô la đã huy động được, có thể nói rằng Maxi Doge đang rất được thị trường đón nhận. Phiên bản Cường Tráng của Dogecoin Dogecoin bắt đầu như một tài sản không có tiện ích, chỉ dựa vào hình ảnh chó Shiba Inu. Tuy nhiên, khi nó thu hút sự chú ý của những người chơi lớn như Elon Musk, đồng tiền mã hóa này đã từ bỏ hình ảnh "dễ thương" và chuyển sang chủ nghĩa vị tha. Điều này đã có hiệu quả trong một thời gian. Thực tế, Dogecoin đã đóng góp cho nhiều hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, sau đó đã trở nên rõ ràng rằng lời nói của Elon Musk đã trở thành yếu tố duy nhất đẩy lên hoặc kéo xuống giá trị của nó. Mặc dù Quỹ Dogecoin đã cố gắng làm phong phú hệ sinh thái của mình với các tiện ích, nhưng biến động giá DOGE đã trở nên trì trệ. Do đó, nó không còn là loại tiền mã hóa tốt nhất để mua ngay bây giờ cho những người yêu thích Meme coin. Mặt khác, Maxi Doge là một loại tiền mã hóa mới. Nó có hình ảnh mà nhiều người trong cộng đồng DOGE coi là Dogecoin ban đầu: một "Doge cường tráng". Vẻ ngoài cơ bắp rõ rệt này thể hiện "Maxi Doge" đang làm việc để "tối đa hóa lợi nhuận" trong văn phòng tại nhà và phòng tập thể dục của mình, mang lại cho dự án một vẻ ngoài mạnh mẽ. Và trong khi token...
2025/09/07
Ripple Và Grayscale Kỷ Niệm Sinh Nhật Đầu Tiên: ETF XRP Sẽ Là Tiếp Theo?

Ripple Và Grayscale Kỷ Niệm Sinh Nhật Đầu Tiên: ETF XRP Sẽ Là Tiếp Theo?

Quỹ đã ra mắt cách đây một năm sau một số trở ngại về quy định.
2025/09/07
CZ: Trợ lý AI là một lĩnh vực rộng lớn và đang phát triển nhanh chóng. Hãy kết hợp chúng với tiền điện tử.

CZ: Trợ lý AI là một lĩnh vực rộng lớn và đang phát triển nhanh chóng. Hãy kết hợp chúng với tiền điện tử.

PANews đưa tin vào ngày 7 tháng 9 rằng CZ đã viết, "Các AI companions là một lĩnh vực lớn và đang phát triển nhanh chóng, và người dùng sẵn sàng chi trả. Hãy đưa nó vào lĩnh vực tiền mã hóa, hoặc ngược lại, đưa tiền mã hóa vào lĩnh vực AI companions."
2025/09/07
Phân tích: Thỏa thuận lưu trữ HPC trị giá 11 tỷ đô la của Applied Digital với CoreWeave

Phân tích: Thỏa thuận lưu trữ HPC trị giá 11 tỷ đô la của Applied Digital với CoreWeave

Bài đăng Phân tích chi tiết: Thỏa thuận lưu trữ HPC trị giá 11 tỷ đô la của Applied Digital với CoreWeave đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thỏa thuận HPC trị giá 11 tỷ đô la của Applied Digital đưa công ty này vào cùng đẳng cấp với Core Scientific và TeraWulf. Nhưng liệu thị trường có đang bỏ qua nó? Thỏa thuận CoreWeave trị giá 11 tỷ đô la của Applied Digital Bài đăng khách sau đây đến từ Bitcoinminingstock.io, trung tâm tổng hợp cho tất cả các cổ phiếu khai thác Bitcoin, công cụ giáo dục và thông tin ngành. Ban đầu được xuất bản vào ngày 5 tháng 9 năm 2025, [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/breakdown-applied-digitals-hosting-deal-coreweave/
2025/09/07
Breakout Có Thể Gần Hơn Chúng Ta Nghĩ

Breakout Có Thể Gần Hơn Chúng Ta Nghĩ

Bài đăng "Một Breakout Có Thể Gần Hơn Chúng Ta Nghĩ" đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Token của Pi Network đang giao dịch ở mức $0,3406, sau khi chạm mức $0,3416 trong phiên giao dịch trước đó. Biểu đồ cho thấy nỗ lực phục hồi mong manh, nhưng cộng đồng vẫn còn chia rẽ về việc liệu Pi có thể tạo ra một bước tiến đáng kể trong những tuần tới hay không. Thiết lập Kỹ thuật Hành động gần đây cho thấy Pi đang phải vật lộn để duy trì đà tăng. Đồng coin đã bật lên từ vùng hỗ trợ gần $0,333, nhưng mức kháng cự đang hình thành gần $0,38–$0,40. Một breakout vượt qua mức này sẽ là điều kiện cần thiết trước khi các nhà đầu tư lạc quan có thể nói về một đợt tăng giá có ý nghĩa. Các đường trung bình động đang bắt đầu hội tụ, thường báo hiệu một động thái lớn sắp xảy ra — hoặc là breakout cao hơn hoặc là củng cố đi ngang (Sideway consolidation) thêm. Các nhà giao dịch tranh luận về kết quả nào có khả năng xảy ra hơn. Câu hỏi về mức $1 Để đạt được $1 từ $0,34, Pi sẽ cần một đợt tăng gần 190%, một bước nhảy vọt cực kỳ dốc với thanh khoản thấp và bản chất đầu cơ của nó. Các nhà phân tích lưu ý rằng một động thái như vậy là có thể trong thị trường altcoin biến động nhưng có thể sẽ cần một chất xúc tác lớn như ra mắt mainnet, niêm yết trên sàn giao dịch có uy tín, hoặc một quan hệ đối tác quy mô lớn. Bối cảnh và Tâm lý Cộng đồng Pi Network, ra mắt vào năm 2019 bởi các sinh viên tốt nghiệp Stanford, đã xây dựng cơ sở người dùng hơn 50 triệu thông qua khai thác di động. Tuy nhiên, token vẫn đang trong giai đoạn tiền mainnet và không được niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung hàng đầu, khiến biến động giá mỏng và mang tính đầu cơ cao. Mạng xã hội vẫn còn chia rẽ: một số nhà giao dịch đang hype về một breakout hướng tới $1, trong khi những người khác nhấn mạnh rằng Pi đã không duy trì được đà tăng trong các chu kỳ hype trước đây. Không có tin tức mới, nhiều người xem $0,40–$0,60 là phạm vi mục tiêu thực tế hơn vào cuối năm 2025. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc tiền điện tử cụ thể nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến với một...
2025/09/07
Thượng viện Mỹ đề xuất Ủy ban Tiền mã hóa chung SEC-CFTC

Thượng viện Mỹ đề xuất Ủy ban Tiền mã hóa chung SEC-CFTC

Bài đăng Thượng viện Hoa Kỳ Đề xuất Ủy ban Tiền mã hóa Chung SEC-CFTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Dự luật Thượng viện Hoa Kỳ đề xuất tìm kiếm sự giám sát Crypto thống nhất giữa SEC-CFTC. Tập trung vào bảo vệ nhà phát triển DeFi và làm rõ airdrops. Ủy ban mới nhằm tiêu chuẩn hóa phân loại tài sản Crypto. Một dự thảo luật cấu trúc thị trường được giới thiệu tại Thượng viện Hoa Kỳ nhằm giải quyết các tranh chấp quy định tiền mã hóa bằng cách thành lập một ủy ban chung giữa SEC và CFTC để phối hợp giám sát tài sản kỹ thuật số. Sáng kiến này có thể nâng cao hiệu quả thị trường, thu hút đổi mới và làm rõ quy tắc cho DeFi, airdrops và DePINs, thúc đẩy môi trường thuận lợi hơn cho các dự án tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Hoa Kỳ. Thượng viện Hoa Kỳ Soạn thảo Dự luật cho Giám sát Crypto Thống nhất Một dự thảo luật được giới thiệu tại Thượng viện Hoa Kỳ đề xuất thành lập một ủy ban chung giữa SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) để giải quyết những thách thức đang diễn ra trong quy định tiền mã hóa. Các điều khoản đáng chú ý bao gồm bảo vệ các nhà phát triển tài chính phi tập trung (DeFi) khỏi trách nhiệm pháp lý và sắp xếp một hội đồng tư vấn để hợp lý hóa việc xây dựng quy tắc. Dự thảo luật đưa ra sự phân biệt rõ ràng cho airdrops và quy định rằng các mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePINs) được loại trừ khỏi luật chứng khoán. Sự kết hợp của các biện pháp này phản ánh nỗ lực phối hợp để hài hòa hóa giám sát Crypto, báo hiệu sự chuyển dịch hướng tới các khuôn khổ toàn diện trong xử lý tài sản kỹ thuật số. "Đã đến lúc gạt bỏ địa bàn sang một bên và thực sự hợp tác," Chủ tịch SEC Paul Atkins nói, nhấn mạnh ý định hài hòa hóa giám sát. Phản ứng thị trường cho thấy triển vọng tích cực giữa các bên liên quan. Chủ tịch SEC Paul Atkins và Quyền Chủ tịch CFTC Caroline Pham nhấn mạnh mục tiêu của họ là giảm rào cản quy định và tăng cường hiệu quả thị trường. Các nhà quan sát ngành tin rằng những nỗ lực phối hợp như vậy có thể thu hút các dự án có trụ sở tại Hoa Kỳ trở về nhà, thúc đẩy đổi mới và dòng vốn. Tác động Tiềm tàng đến Thị trường DeFi và Airdrops Bạn có biết? Vào năm 2023, UNI của Uniswap đã được một số cơ quan quản lý phân loại là chứng khoán, một động thái hiện có thể được xem xét lại theo dự luật Hoa Kỳ đề xuất, có khả năng ảnh hưởng đến việc sử dụng nó trong các sàn giao dịch phi tập trung. Theo CoinMarketCap, Ethereum (ETH)...
2025/09/07
Stablecoin trên Ethereum đạt ATH 150 tỷ USD: Điều này có ý nghĩa gì đối với giá ETH

Stablecoin trên Ethereum đạt ATH 150 tỷ USD: Điều này có ý nghĩa gì đối với giá ETH

Nguồn cung stablecoin của Ethereum đã tăng lên mức kỷ lục 150 tỷ đô la khi sự tham gia của các validator cũng mạnh lên.
2025/09/07
Bitcoin vs Ethereum Weekly Showdown: Biến động giá, Chiến thắng lớn và Tin tức quan trọng

Bitcoin vs Ethereum Weekly Showdown: Biến động giá, Chiến thắng lớn và Tin tức quan trọng

Đọc toàn bộ bài viết tại coingape.com.
2025/09/07
Giải thích về các Launchpad Meme coin của Solana: Công cụ, Đánh đổi và Số liệu Hiện tại

Giải thích về các Launchpad Meme coin của Solana: Công cụ, Đánh đổi và Số liệu Hiện tại

Các launchpad token meme của Solana ghi nhận hoạt động mạnh mẽ trong ngày qua, với Pump.fun dẫn đầu về phát hành và giao dịch trong khi danh sách đối thủ cạnh tranh ngày càng tăng tiếp tục thu hút người dùng ổn định. Launchpad Meme Coin Là Gì — và Tại Sao Solana Có Nhiều Như Vậy Launchpad meme coin là một ứng dụng web cho phép bất kỳ ai tạo và liệt kê một [...]
2025/09/07
