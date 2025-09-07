Breakout Có Thể Gần Hơn Chúng Ta Nghĩ
Bài đăng "Một Breakout Có Thể Gần Hơn Chúng Ta Nghĩ" đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Token của Pi Network đang giao dịch ở mức $0,3406, sau khi chạm mức $0,3416 trong phiên giao dịch trước đó. Biểu đồ cho thấy nỗ lực phục hồi mong manh, nhưng cộng đồng vẫn còn chia rẽ về việc liệu Pi có thể tạo ra một bước tiến đáng kể trong những tuần tới hay không.
Thiết lập Kỹ thuật
Hành động gần đây cho thấy Pi đang phải vật lộn để duy trì đà tăng. Đồng coin đã bật lên từ vùng hỗ trợ gần $0,333, nhưng mức kháng cự đang hình thành gần $0,38–$0,40. Một breakout vượt qua mức này sẽ là điều kiện cần thiết trước khi các nhà đầu tư lạc quan có thể nói về một đợt tăng giá có ý nghĩa. Các đường trung bình động đang bắt đầu hội tụ, thường báo hiệu một động thái lớn sắp xảy ra — hoặc là breakout cao hơn hoặc là củng cố đi ngang (Sideway consolidation) thêm. Các nhà giao dịch tranh luận về kết quả nào có khả năng xảy ra hơn.
Câu hỏi về mức $1
Để đạt được $1 từ $0,34, Pi sẽ cần một đợt tăng gần 190%, một bước nhảy vọt cực kỳ dốc với thanh khoản thấp và bản chất đầu cơ của nó. Các nhà phân tích lưu ý rằng một động thái như vậy là có thể trong thị trường altcoin biến động nhưng có thể sẽ cần một chất xúc tác lớn như ra mắt mainnet, niêm yết trên sàn giao dịch có uy tín, hoặc một quan hệ đối tác quy mô lớn.
Bối cảnh và Tâm lý Cộng đồng
Pi Network, ra mắt vào năm 2019 bởi các sinh viên tốt nghiệp Stanford, đã xây dựng cơ sở người dùng hơn 50 triệu thông qua khai thác di động. Tuy nhiên, token vẫn đang trong giai đoạn tiền mainnet và không được niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung hàng đầu, khiến biến động giá mỏng và mang tính đầu cơ cao. Mạng xã hội vẫn còn chia rẽ: một số nhà giao dịch đang hype về một breakout hướng tới $1, trong khi những người khác nhấn mạnh rằng Pi đã không duy trì được đà tăng trong các chu kỳ hype trước đây. Không có tin tức mới, nhiều người xem $0,40–$0,60 là phạm vi mục tiêu thực tế hơn vào cuối năm 2025.
BitcoinEthereumNews2025/09/07 14:30