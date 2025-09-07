Sàn giao dịch MEXC
BTC Tăng Vọt Đáng Kinh Ngạc Vượt $111,000
Bitcoin Tăng Giá Mạnh: BTC Tăng Đáng Kinh Ngạc Vượt $111,000
BTC
$121,256.99
-0.27%
COM
$0.011199
+3.26%
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 16:41
Paxos đề xuất Stablecoin cho Hyperliquid với việc mua lại HYPE
Công ty cơ sở hạ tầng Stablecoin Paxos đã đệ trình đề xuất ra mắt USDH, một stablecoin ưu tiên Hyperliquid sẽ tuân thủ đầy đủ với Đạo luật Hướng dẫn và Thiết lập Đổi mới Quốc gia cho Stablecoin Hoa Kỳ (GENIUS Act) và tiêu chuẩn quy định Thị trường Tài sản Tiền mã hóa (MiCA). Theo thông báo được công bố vào thứ Bảy, 95% lãi suất kiếm được từ dự trữ USDH sẽ được sử dụng để Mua lại token gốc HYPE của Hyperliquid, phân phối lại cho người dùng, người xác thực và các giao thức đối tác. "Chúng tôi đề xuất ra mắt USDH, một stablecoin ưu tiên Hyperliquid, tuân thủ đầy đủ được xây dựng với mục đích thúc đẩy áp dụng, điều chỉnh các ưu đãi và neo hệ sinh thái cho kỷ nguyên tăng trưởng tiếp theo," Paxos viết. Paxos Labs, một tổ chức mới được thành lập trong Paxos, sẽ dẫn đầu sáng kiến này. Nó đã mua lại công ty cơ sở hạ tầng Molecular Labs, nhà phát triển đứng sau các nguyên tố Hyperliquid LHYPE và WHLP, nâng cao hiểu biết của mình về kiến trúc tài chính trên chuỗi của Hyperliquid. USDH kết nối Hyperliquid với các tổ chức USDH sẽ được triển khai trên cả chuỗi HyperEVM và HyperCore. Dự án nhằm mục đích làm cho Hyperliquid hấp dẫn hơn đối với các tổ chức và nền tảng fintech chính thống bằng cách kết nối nó với hệ thống ngân hàng toàn cầu và sự rõ ràng về quy định, theo Paxos. Paxos, đã tích hợp với hơn 70 đối tác tài chính và hoạt động tại các thị trường chính bao gồm Hoa Kỳ, EU, Singapore, Abu Dhabi và Mỹ Latinh, sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng này để phân phối USDH. Đề xuất đi kèm với cơ chế phần thưởng tích hợp. Paxos có kế hoạch phân bổ phần lớn lợi nhuận từ dự trữ USDH để Mua lại HYPE và chuyển giá trị trở lại hệ sinh thái Hyperliquid. Điều này bao gồm phân phối trực tiếp cho các nhà xây dựng, người xác thực và người dùng. Ngoài stablecoin, Paxos cho biết họ sẽ tích hợp HYPE vào cơ sở hạ tầng Tài khoản trung gian của mình, vốn đã cung cấp dịch vụ tiền mã hóa cho PayPal, Venmo và MercadoLibre.
HYPE
$43.95
-1.96%
MORE
$0.03023
-16.46%
TOKEN
$0.01234
+1.56%
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 16:29
IPA Ngon Nhất Thế Giới—Theo Giải Thưởng Bia Thế Giới 2025
Wolf Gang Black IPA từ nhà máy bia zum WØL BrauArt ở Đức giành giải thưởng cao nhất. Kết quả của World Beer Awards 2025 đã có và khi nói đến hạng mục IPA được yêu thích bền bỉ, người chiến thắng chắc chắn sẽ khiến một số người ngạc nhiên. Cuộc thi thường niên này được tổ chức bởi cùng những người đứng sau World Whiskies Awards. Kể từ khi ra mắt vào năm 2007, công ty đã tự khẳng định mình bằng cách mời những chuyên gia thẩm định từ mọi ngóc ngách của ngành: nhà văn, bartender, chuyên gia rượu vang, nhà chưng cất, nhà sản xuất bia và nhà sản xuất rượu vang. Phương pháp được các chuyên gia này sử dụng có tính chính trực không thỏa hiệp. Nó luôn được tiến hành một cách mù, với các quy trình được áp dụng để tránh bất kỳ ảnh hưởng không đáng có nào, từ trả tiền để tham gia đến mệt mỏi vị giác. Có tổng cộng 10 "Người chiến thắng về Hương vị" năm nay tại WBA, mỗi người từ 10 hạng mục riêng biệt. Hạng mục mà những người sành điệu thường quan tâm nhất, tất nhiên, là India Pale Ale. Người chiến thắng năm nay – Wolf Gang, từ nhà máy bia zum WØL BrauArt ở Saarbrücken, Đức – là minh chứng cho việc danh mục này đã đa dạng hóa như thế nào.
T
$0.01516
+0.79%
CHANGE
$0.00158323
-0.02%
PHOTO
$0.811
+14.22%
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 16:27
BullZilla Presale Tăng Vượt 181K$ Với Động Lượng Từ Fartcoin & Hyperliquid
Thị trường Meme coin đang viết lại cuốn sách hướng dẫn vào năm 2025, và các nhà đầu tư đang đặt một câu hỏi lớn: đâu là những Meme coin hàng đầu để đầu tư vào năm 2025? Meme coin không còn đơn thuần là những trò đùa trên internet. Chúng đã trở thành một trong những công cụ tạo ra tài sản mạnh mẽ nhất trong thế giới tiền điện tử, với các cộng đồng thúc đẩy câu chuyện và hành động giá nhanh hơn các dự án dựa trên tiện ích. Đó là lý do tại sao các dự án như BullZilla, Fartcoin và Hyperliquid hiện đang được định vị là những Meme coin hàng đầu để đầu tư vào năm 2025, mỗi dự án mang đến một câu chuyện độc đáo. BullZilla Presale: Dự án nổi bật trong số các Meme coin hàng đầu để đầu tư vào năm 2025 Ở trung tâm của động lượng năm nay là BullZilla ($BZIL). Dự án đã huy động được hơn 200k$ trong giai đoạn presale, thu hút hơn 700 người nắm giữ chỉ trong vài ngày. Hiện được định giá ở mức $0,00002575 trong Giai đoạn 1 (The Project Trinity Boom), Pha 4, nó đã tạo ra một môi trường nơi sự khan hiếm và cấp bách thúc đẩy quyết định mua. Mô hình presale tăng giá token cứ mỗi 48 giờ hoặc bất cứ khi nào huy động được $100,000, đảm bảo rằng chỉ những nhà đầu tư quyết đoán mới được thưởng. Thiết kế này đã làm cho BullZilla trở thành ứng cử viên nổi bật nhất trong số các Meme coin hàng đầu để đầu tư vào năm 2025, và không có gì ngạc nhiên khi các nhà phân tích đang gọi đây là cơ hội BullZilla tăng 1000x tiếp theo. Với giá niêm yết dự kiến là $0,00527, tiềm năng tăng trưởng cho những người tin tưởng sớm là rất lớn. ROI cho người mua Pha 1D đạt 347,82%, trong khi những người tham gia vào vòng đầu tiên có thể thấy lợi nhuận hơn 20,000%. Trong một không gian nơi niềm tin thống trị, BullZilla Presale đã nhanh chóng thiết lập vị thế của mình không chỉ là sự phấn khích, mà còn là loại tiền điện tử tốt nhất để mua ngay hôm nay.
HYPE
$43.95
-1.96%
BOOM
$0.033388
+12.08%
MORE
$0.03023
-16.46%
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 16:18
WLFI Điều Tra Cáo Buộc Thao túng Token Bởi Các Sàn Giao Dịch
WLFI bắt đầu điều tra cáo buộc thao túng token bởi các sàn giao dịch và những người nắm giữ lớn. Báo cáo từ cộng đồng và sự kiện dữ liệu on-chain chỉ ra hành vi lạm dụng thị trường. Biến động giá được chứng kiến với những biến động thị trường gần đây của WLFI. Ryan Fang của WLFI đề cập đến các sự cố thao túng tiền mã hóa tiềm ẩn bởi những người nắm giữ token lớn, làm dấy lên suy đoán của cộng đồng về các vấn đề hệ thống trong hoạt động của sàn giao dịch. Sự giám sát này làm dấy lên lo ngại về tính toàn vẹn của thị trường, làm nổi bật những lỗ hổng tiềm ẩn có thể phá vỡ niềm tin vào các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số và ảnh hưởng đến nhận thức về giá trị token. WLFI Điều tra các sàn giao dịch về cáo buộc Thao túng giá Trong một động thái quan trọng, WLFI nghi ngờ rằng những người nắm giữ token lớn và các sàn giao dịch tập trung có thể đã tham gia vào thao túng giá, dẫn đến biến động đáng kể trên thị trường. Ryan Fang của WLFI đã bày tỏ lo ngại về điều này trong một cuộc phỏng vấn. Các cáo buộc bao gồm việc các sàn giao dịch di chuyển tài sản đáng kể để thao túng giá thị trường, giành lợi thế không công bằng và thu lợi nhuận. Nỗ lực của WLFI hiện tập trung vào việc gỡ rối những thủ thuật tài chính phức tạp này. Phản ứng của cộng đồng nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của việc thao túng thị trường tiềm ẩn, với một số thành viên chủ động thông báo cho WLFI. Điều này tạo thêm áp lực lên các sàn giao dịch để đảm bảo tính minh bạch và toàn vẹn trong giao dịch tiền mã hóa. Khối lượng giao dịch cao làm dấy lên lo ngại về quy định đối với WLFI World Liberty Financial (WLFI) thể hiện hoạt động thị trường đáng kể với giá hiện tại là 0,24 USD, được hỗ trợ bởi dữ liệu. Vốn hóa thị trường của token đạt 5,87 tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch trong 24h cho thấy mức tăng 96,78%, phản ánh sự lo lắng gần đây và biến động giá.
WLFI
$0.1756
--%
TRUST
$0.0003664
-5.17%
PLAY
$0.04607
-5.01%
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 15:44
Hơn 16,000 Nhà đầu tư đã ủng hộ Mutuum Finance (MUTM), đây là lý do tại sao các chuyên gia dự đoán nó có thể là Token tăng 30x
Hai chỉ số quan trọng nhất khi xem xét một token giai đoạn đầu trong thế giới tiền mã hoá: bằng chứng về nhu cầu và không gian để phát triển. Mutuum Finance (MUTM), một giao thức cho vay phi tập trung hiện đang trong giai đoạn presale đang thể hiện cả hai điều này. MUTM đã là một trong những dự án DeFi dưới một đô la được thảo luận nhiều nhất với hơn 16,100 người nắm giữ đã tham gia
DEFI
$0.001652
-5.11%
TOKEN
$0.01234
+1.56%
HERE
$0.000229
-4.58%
Cryptopolitan
2025/09/07 15:30
Thị trường crypto đối mặt với thời kỳ bất ổn
Giá Bitcoin đã đi ngang ở mức $110,500, đánh dấu một giai đoạn biến động giá giảm trên thị trường tiền mã hoá. Sự trì trệ này không chỉ xảy ra với Bitcoin, vì các altcoin cũng đang tr
T
$0.01516
+0.79%
Coinstats
2025/09/07 15:28
Dự đoán giá Kaspa (KAS) trong tuần
Giá Kaspa đã chịu áp lực kể từ mức cao trong tháng 7 gần $0.12. Trong vài tuần qua, giá đã dần trượt xuống phạm vi $0.07–$0.08. Hiện tại, nó đang giao dịch quanh mức $0.078, đây là mức mà thị trường đã kiểm tra trước đây. Sáng nay, đã có một đợt giảm mạnh xuống dưới mức này, nhưng người mua nhanh chóng bước vào
NEAR
$2.997
+4.42%
KAS
$0.073684
+0.41%
NOW
$0.00416
+0.72%
Coinstats
2025/09/07 13:58
Tâm lý Crypto chuyển sang Sợ hãi khi sự quan tâm giảm đối với 'altcoin mờ nhạt'
Các nhà giao dịch Crypto đang cân nhắc tài sản lớn nào có thể dẫn đầu đợt tăng giá tiếp theo khi sự thích ứng rủi ro giảm nhiệt, theo Santiment. Market Sentiment của thị trường Crypto đã trượt vào trạng thái Lo sợ, với các dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư tạm thời đang lùi bước khỏi việc di chuyển xa hơn xuống đường cong rủi ro, theo các nguồn Phân tích cảm xúc. "Rõ ràng là các nhà giao dịch ít quan tâm hơn đến các altcoin mờ nhạt và thay vào đó đang tranh luận về tài sản lớn nào sẽ bứt phá tiếp theo," nền tảng Phân tích cảm xúc Santiment cho biết trong một báo cáo vào thứ Bảy. Santiment cho biết thị trường crypto ngày càng tập trung vào các tài sản crypto vốn hóa lớn như Bitcoin (BTC), Ether (ETH) và XRP (XRP). "Sự tập trung mạnh mẽ vào các tài sản vốn hóa lớn có thể chỉ ra tâm lý thận trọng hơn hoặc 'tránh rủi ro' giữa các nhà giao dịch," Santiment cho biết. Đọc thêm
BTC
$121,256.99
-0.27%
MORE
$0.03023
-16.46%
CAP
$0.11289
-11.25%
Coinstats
2025/09/07 13:54
Từ mức tăng 50% của SHIB đến dự báo 10,001% của APC: Tại sao các Nhà phân tích Call chúng là những Meme coin mới hàng đầu để đầu tư ngay bây giờ
Thị trường Meme coin không ngừng gây bất ngờ cho thị trường. Ngay khi các nhà đầu tư nghĩ rằng cơn sốt đã đạt đỉnh, một làn sóng token khác lại xuất hiện với những cộng đồng mạnh mẽ, sự áp dụng rộng rãi hơn và những câu chuyện thu hút sự chú ý. Trong số đó, Shiba Inu tiếp tục là một trong những Meme coin có ảnh hưởng nhất, với các nhà phân tích dự đoán tiềm năng tăng giá 50% [...]
SHIB
$0.00001193
-0.41%
TOP
$0.000096
--%
CATCH
$0.0119
-4.03%
Coinstats
2025/09/07 13:45
