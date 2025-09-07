BullZilla Presale Tăng Vượt 181K$ Với Động Lượng Từ Fartcoin & Hyperliquid

Bài đăng BullZilla Presale Vượt Qua 181K$ với Động lượng từ Fartcoin & Hyperliquid xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Khám phá lý do tại sao BullZilla Presale đang dẫn đầu cuộc đua trong số các Meme coin hàng đầu để đầu tư vào năm 2025, khi Fartcoin và Hyperliquid thu hút sự chú ý với các cập nhật thị trường lớn. Thị trường Meme coin đang viết lại cuốn sách hướng dẫn vào năm 2025, và các nhà đầu tư đang đặt một câu hỏi lớn: đâu là những Meme coin hàng đầu để đầu tư vào năm 2025? Meme coin không còn đơn thuần là những trò đùa trên internet. Chúng đã trở thành một trong những công cụ tạo ra tài sản mạnh mẽ nhất trong thế giới tiền điện tử, với các cộng đồng thúc đẩy câu chuyện và hành động giá nhanh hơn các dự án dựa trên tiện ích. Đó là lý do tại sao các dự án như BullZilla, Fartcoin và Hyperliquid hiện đang được định vị là những Meme coin hàng đầu để đầu tư vào năm 2025, mỗi dự án mang đến một câu chuyện độc đáo. BullZilla Presale: Dự án nổi bật trong số các Meme coin hàng đầu để đầu tư vào năm 2025 Ở trung tâm của động lượng năm nay là BullZilla ($BZIL). Dự án đã huy động được hơn 200k$ trong giai đoạn presale, thu hút hơn 700 người nắm giữ chỉ trong vài ngày. Hiện được định giá ở mức $0,00002575 trong Giai đoạn 1 (The Project Trinity Boom), Pha 4, nó đã tạo ra một môi trường nơi sự khan hiếm và cấp bách thúc đẩy quyết định mua. Mô hình presale tăng giá token cứ mỗi 48 giờ hoặc bất cứ khi nào huy động được $100,000, đảm bảo rằng chỉ những nhà đầu tư quyết đoán mới được thưởng. Thiết kế này đã làm cho BullZilla trở thành ứng cử viên nổi bật nhất trong số các Meme coin hàng đầu để đầu tư vào năm 2025, và không có gì ngạc nhiên khi các nhà phân tích đang gọi đây là cơ hội BullZilla tăng 1000x tiếp theo. Với giá niêm yết dự kiến là $0,00527, tiềm năng tăng trưởng cho những người tin tưởng sớm là rất lớn. ROI cho người mua Pha 1D đạt 347,82%, trong khi những người tham gia vào vòng đầu tiên có thể thấy lợi nhuận hơn 20,000%. Trong một không gian nơi niềm tin thống trị, BullZilla Presale đã nhanh chóng thiết lập vị thế của mình không chỉ là sự phấn khích, mà còn là loại tiền điện tử tốt nhất để mua ngay hôm nay. Đối với các nhà đầu tư...