Trung Quốc Khởi Động Nghiên Cứu Quản Trị Rủi Ro Stablecoin

Trung Quốc Khởi Động Nghiên Cứu Quản Trị Rủi Ro Stablecoin

Bài đăng Trung Quốc Khởi động Nghiên cứu Quản trị Rủi ro Stablecoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Trung Quốc đang khởi động một dự án nghiên cứu về rủi ro stablecoin. Sáng kiến này nhắm vào các khuôn khổ quy định xuyên biên giới. Stablecoin là yếu tố quan trọng đối với hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu và hội nhập tài chính. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2025, Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc đã công bố Dự án Quản lý Khẩn cấp để giải quyết vấn đề quản trị rủi ro stablecoin và hợp tác quy định xuyên biên giới. Sáng kiến này nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng về tác động của stablecoin đối với tài chính toàn cầu, nhấn mạnh các thách thức tiềm ẩn về quy định mà không có tác động thị trường ngay lập tức. Trung Quốc Tập trung vào Hợp tác Quy định Stablecoin Hiện tại, chưa có phản hồi chính thức từ những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử hoặc các nhân vật chính phủ quan trọng. Tuy nhiên, quy định về stablecoin vẫn là một chủ đề liên quan trên toàn cầu, thúc đẩy việc kiểm tra có hệ thống về tác động thanh khoản của nó. "Stablecoin, như một hình thức tài sản kỹ thuật số được thiết kế để gắn với giá trị của tiền pháp định hoặc một tài sản cụ thể, đã trở thành cầu nối cốt lõi kết nối tài chính truyền thống và hệ sinh thái tiền điện tử nhờ tiềm năng thanh khoản xuyên biên giới hiệu quả. Quy mô và ảnh hưởng của stablecoin đặt ra một thách thức sâu sắc đối với hệ thống tiền tệ quốc tế hiện tại và khuôn khổ quy định tài chính toàn cầu." – Thông báo Chính thức của NSFC "Stablecoin, như một hình thức tài sản kỹ thuật số được thiết kế để gắn với giá trị của tiền pháp định hoặc một tài sản cụ thể, đã trở thành cầu nối cốt lõi kết nối tài chính truyền thống và hệ sinh thái tiền điện tử nhờ tiềm năng thanh khoản xuyên biên giới hiệu quả. Quy mô và ảnh hưởng của stablecoin đặt ra một thách thức sâu sắc đối với hệ thống tiền tệ quốc tế hiện tại và khuôn khổ quy định tài chính toàn cầu." – Thông báo Chính thức của NSFC Phân tích Ảnh hưởng của Stablecoin đối với Hệ thống Tài chính Toàn cầu Bạn có biết? Stablecoin đã là trọng tâm trong các cuộc thảo luận quy định toàn cầu do tác động tiềm tàng của chúng đối với chính sách tiền tệ và giao dịch xuyên biên giới. Tether USDt (USDT) duy trì mức giá 1,00 USD, với vốn hóa thị trường là 168,906,045,782, chiếm 4,42% thị phần, theo dữ liệu của CoinMarketCap. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của nó giảm...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 17:44
Do Kwon thua giá để lấy lại khoản đặt cọc căn penthouse 14,2 triệu đô la Singapore

Do Kwon thua giá để lấy lại khoản đặt cọc căn penthouse 14,2 triệu đô la Singapore

Bài đăng Do Kwon thất bại trong nỗ lực lấy lại khoản đặt cọc căn hộ penthouse Singapore trị giá 14,2 triệu USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon đã thấy yêu cầu lấy lại khoản đặt cọc 14,2 triệu USD mà ông đã thực hiện cho một căn penthouse sang trọng tại Singapore bị từ chối. Do Kwon đã đưa yêu cầu của mình lên tòa án tối cao quốc gia và sau đó thấy Khiếu nại của mình bị thẩm phán phụ trách vụ việc bác bỏ. Theo báo cáo, số tiền này chiếm một nửa trong tổng số 28,4 triệu USD cần thiết để mua căn penthouse trên đường Orchard. Cựu giám đốc Terraform Labs đã nhắm đến căn hộ Sculptural Admore, được định giá 38,8 triệu đô la Singapore, năm tháng trước khi tài sản kỹ thuật số TerraUSD và Luna của ông không may sụp đổ vào năm 2022. Theo tài liệu tòa án, Do Kwon đã chọn căn hộ duplex ưa thích rộng 7,600 feet vuông với bốn phòng ngủ trên tầng 19 của khu phát triển, một trong ba căn penthouse trong khu phát triển. Tòa án Singapore bác bỏ nỗ lực của Do Kwon nhằm lấy lại khoản đặt cọc căn hộ penthouse Do Kwon, vốn là người Hàn Quốc, đã trả khoảng 19,4 triệu đô la Singapore, tương đương một nửa số tiền cần thiết để đảm bảo quyền sở hữu đầy đủ căn nhà. Theo hồ sơ, ông đã thanh toán cho căn penthouse bằng phí quyền chọn và các khoản thanh toán tiếp theo thông qua vợ mình. Ông không thể hoàn tất việc mua căn hộ, và căn penthouse sau đó đã được bán lại cho một bên khác với giá 34,5 triệu đô la Singapore. Trong khi nhà phát triển tuyên bố rằng ông đã mất số tiền nhận được từ Do Kwon, người sáng lập Terraform Labs lập luận rằng việc tịch thu là không hợp lệ và đã nộp đơn Khiếu nại tại Tòa án Tối cao Singapore thông qua vợ mình. Đơn của ông sau đó đã bị bác bỏ. Ngoài ra, Kwon và vợ đã ký hợp đồng thuê 16 tháng từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023 cho căn hộ, trả khoảng 40,000 đô la Singapore mỗi tháng. Cặp đôi đã trả trước 640,000 đô la Singapore và thực hiện cải tạo căn nhà. Vào tháng 5 năm 2023, Kwon đã yêu cầu vợ mình trả 1,000 đô la Singapore cho các nhà phát triển, thực hiện quyền chọn...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 17:18
Bitcoin Đạt Đỉnh Liên Quan Đến Chính Sách Tiền Tệ, Tuyên Bố Đối Tác Placeholder VC

Bitcoin Đạt Đỉnh Liên Quan Đến Chính Sách Tiền Tệ, Tuyên Bố Đối Tác Placeholder VC

Bài đăng Đỉnh của Bitcoin Liên quan đến Chính sách Tiền tệ, Tuyên bố Đối tác Placeholder VC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Chris Burniske thảo luận về sự phụ thuộc của Bitcoin vào chính sách tiền tệ. Bitcoin đạt đỉnh khi thanh khoản thắt chặt, theo Burniske. Thanh khoản tiếp tục dự kiến sẽ làm tăng giá trị tiền mã hoá. Chris Burniske, đối tác tại Placeholder VC, lưu ý vào ngày 7 tháng 9 rằng đỉnh của Bitcoin phụ thuộc vào chính sách tiền tệ, nhấn mạnh biến động ngắn hạn so với xu hướng tăng trưởng dài hạn. Phân tích của Burniske liên kết đỉnh Bitcoin với nguồn cung tiền, ảnh hưởng đến cách nhà đầu tư diễn giải chu kỳ thị trường trong bối cảnh điều chỉnh chính sách tiền tệ đang diễn ra. Burniske Kết nối Đỉnh Bitcoin với Chu kỳ Tiền tệ Chris Burniske của Placeholder VC đã quan sát thấy rằng hiệu suất của Bitcoin gắn liền với các chính sách tiền tệ. Ông gợi ý rằng đỉnh thị trường phù hợp với các giai đoạn khi sự mở rộng tiền tệ dừng lại. Burniske nổi tiếng với những hiểu biết vĩ mô, thường xuyên chia sẻ phân tích trên tài khoản X của mình và từ lâu đã ủng hộ các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Tiềm năng đỉnh của Bitcoin phụ thuộc vào các chu kỳ tiền tệ này. Burniske lập luận rằng điều kiện thanh khoản hiện tại làm tăng giá trị tiền mã hoá và khi điều này giảm đi, một đỉnh có thể xuất hiện. Các lý thuyết của ông thu hút sự chú ý đáng kể từ các nhà đầu tư theo dõi các chỉ số kinh tế vĩ mô như một phần trong chiến lược của họ. Cộng đồng tiền mã hoá rộng lớn hơn đã phần lớn đồng cảm với quan điểm của Burniske về tầm quan trọng của thanh khoản trong định giá tài sản. Không có phản hồi trực tiếp từ các nhân vật nổi bật khác như Arthur Hayes hoặc CZ, nhưng nhiều tiếng nói trong ngành công nhận rằng hành động của ngân hàng trung ương đóng vai trò là động lực chính trong xu hướng định giá tiền mã hoá. Lịch sử Bitcoin Cho thấy Đỉnh với Sự Thay đổi Chính sách Fed Bạn có biết? Trong năm 2020 và 2021, đỉnh giá Bitcoin thường trùng với những thay đổi đáng kể trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, nhấn mạnh ảnh hưởng của thanh khoản toàn cầu đối với thị trường tài sản kỹ thuật số. Tính đến ngày 7 tháng 9 năm 2025, Bitcoin (BTC) đang giao dịch ở mức 111,133.28 USD với vốn hóa thị trường là 2.21 nghìn tỷ. Đồng tiền mã hoá này nắm giữ thị phần thống trị là 57.87%, với vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn là 2.33 nghìn tỷ. Khối lượng giao dịch gần đây là 24.09 tỷ, cho thấy...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 17:14
Blazpay và Pilot AI Đơn giản hóa Tương tác Crypto cho Người dùng

Blazpay và Pilot AI Đơn giản hóa Tương tác Crypto cho Người dùng

Blazpay đang hợp tác với Pilot AI để đơn giản hóa tương tác tiền mã hoá nhằm giúp cộng đồng người dùng quản lý các tác vụ DeFi dễ dàng bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên.
Blockchainreporter2025/09/07 17:00
Cuộc khủng hoảng lượng tử thầm lặng có thể làm suy yếu DeFi

Cuộc khủng hoảng lượng tử thầm lặng có thể làm suy yếu DeFi

Bài đăng Cuộc khủng hoảng lượng tử thầm lặng có thể làm suy yếu DeFi đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tiết lộ: Quan điểm và ý kiến được trình bày ở đây chỉ thuộc về tác giả và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của ban biên tập crypto.news. Stablecoin là xương sống của nền kinh tế kỹ thuật số. Chúng cho phép thanh toán và giao dịch, cung cấp sự ổn định và hiệu quả trên blockchain. Với việc các tổ chức ngày càng áp dụng và các quy định được cải thiện sau khi thông qua Đạo luật GENIUS, thị trường stablecoin dường như mạnh hơn bao giờ hết. Tóm tắt Stablecoin đối mặt với mối đe dọa lượng tử sắp xảy ra — mật mã hiện tại (RSA, đường cong elliptic) có thể bị phá vỡ khi máy tính lượng tử đạt đến "Ngày Q", khiến hàng tỷ tài sản có nguy cơ bị đánh cắp ngay lập tức. Rủi ro là cấp bách và bị đánh giá thấp — các chuyên gia cảnh báo máy tính lượng tử có thể xuất hiện trong vòng một thập kỷ, trong khi tài chính đã chuẩn bị với các công cụ rủi ro lượng tử; tuy nhiên crypto vẫn đang nguy hiểm ở phía sau. Tính bất biến của blockchain là con dao hai lưỡi — stablecoin không thể dễ dàng thay thế mật mã cũ, khiến các ví không hoạt động và địa chỉ tĩnh rất dễ bị tổn thương. Giải pháp: mật mã an toàn lượng tử + khả năng thích ứng crypto — chữ ký dựa trên mạng lưới hoặc hash, kết hợp với cơ sở hạ tầng có thể nâng cấp, có thể bảo vệ stablecoin khỏi các cuộc tấn công trong tương lai. Quy định đang bắt kịp — Luật pháp Hoa Kỳ như Đạo luật GENIUS, cùng với các tiêu chuẩn toàn cầu từ NIST, sẽ sớm yêu cầu khả năng phục hồi lượng tử, khiến việc chuẩn bị trở thành một sự cần thiết về cạnh tranh và tuân thủ. Tuy nhiên, thế giới tài chính đang đối mặt với thảm họa lượng tử. Trong khi hàng tỷ đồng chảy qua stablecoin, rất ít người trong lĩnh vực crypto thảo luận về cuộc khủng hoảng lượng tử có thể xóa sổ sự ổn định qua đêm. Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ để tạo ra stablecoin chống lượng tử, toàn bộ nền kinh tế tài sản kỹ thuật số có thể sụp đổ chỉ với một bước đột phá. Bên dưới sự thành công của tài sản kỹ thuật số là một mối đe dọa: điện toán lượng tử. Trong khi các nhà phát hành stablecoin ăn mừng sự tuân thủ và đổi mới, nhiều người vẫn dễ bị tổn thương trước nguy cơ ngày càng tăng của các cuộc tấn công lượng tử. Mật mã mà stablecoin dựa vào, chẳng hạn như đường cong elliptic và chữ ký RSA, có thể dễ bị tấn công từ máy tính lượng tử. Các cơ quan an ninh quốc gia và chuyên gia an ninh mạng đã cảnh báo về điều này,...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:50
Paxos đề xuất hỗ trợ stablecoin USDH mới của Hyperliquid

Paxos đề xuất hỗ trợ stablecoin USDH mới của Hyperliquid

Bài đăng Paxos đề xuất hỗ trợ stablecoin USDH mới của Hyperliquid xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty stablecoin Paxos đã gửi đề xuất vào thứ Bảy tới SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) để hỗ trợ Hyperliquid ra mắt stablecoin USDH. USDH sẽ được triển khai trên cả HyperEVM và HyperCore. Công ty đảm bảo tuân thủ phân phối toàn cầu với Đạo luật GENIUS của Hoa Kỳ, MiCA của châu Âu và các khuôn khổ quy định trên khắp APAC, Trung Đông, Mỹ Latinh và Châu Phi. Paxos tin rằng phạm vi tuân thủ toàn cầu và kết nối với ngân hàng tiêu dùng sẽ giúp Hyperliquid chuyển đổi từ một hệ sinh thái cho người dùng tiền mã hóa thành một nền tảng tài chính cho người dùng toàn cầu. Paxos có kế hoạch sử dụng lợi nhuận USDH để mua lại và phân phối lại HYPE Đề xuất đã gửi: USDH được hỗ trợ bởi Paxos USDH do Paxos phát hành sẽ có nghĩa là: ❏ Phát hành toàn cầu tuân thủ GENIUS ❏ Phân phối lợi nhuận thúc đẩy HYPE, các giao thức và người xác thực ❏ Rõ ràng về quy định + quy mô toàn cầu để phù hợp với sự tăng trưởng bùng nổ của @HyperliquidX Hyperliquid. pic.twitter.com/iKIFUOT0bQ — Paxos (@Paxos) ngày 6 tháng 9 năm 2025 Paxos cho biết sứ mệnh của họ luôn là mở rộng quy mô tiếp cận tài chính on-chain bằng cách hợp tác với các nền tảng trong khi duy trì bảo mật, công nghệ và tuân thủ cấp doanh nghiệp. Theo công ty, USDH có cơ chế chia sẻ doanh thu hỗ trợ HYPE và các người xác thực. Nó đảm bảo sự tuân thủ và quy mô để phù hợp với sự tăng trưởng nhanh chóng của Hyperliquid. Hyperiquid là người đầu tiên giới thiệu khái niệm chia sẻ doanh thu trao đổi với những người thúc đẩy khối lượng cho giao thức của họ. Paxos cho biết USDH của họ sẽ thúc đẩy sáng kiến cho phép những người đóng góp vào sự tăng trưởng của stablecoin giữ lại một phần doanh thu cơ bản. Công ty có kế hoạch sử dụng 95% lãi suất được tạo ra từ dự trữ hỗ trợ USDH để mua lại HYPE và phân phối lại cho các sáng kiến hệ sinh thái. Paxos có kế hoạch nắm giữ dự trữ chất lượng cao nhất của T-Bills, Repos và USDG, thừa nhận rằng USDH sẽ cần được hỗ trợ bởi các nhà tạo lập thị trường và sàn giao dịch Hoa Kỳ. Theo báo cáo, phần chia sẻ doanh thu sẽ bằng với...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:48
Các Cá Voi Bitcoin Tích Lũy Giữa Dự Đoán Cắt Giảm Lãi Suất Liên Bang

Các Cá Voi Bitcoin Tích Lũy Giữa Dự Đoán Cắt Giảm Lãi Suất Liên Bang

Bài đăng Cá voi Bitcoin tích lũy giữa dự đoán cắt giảm lãi suất Liên bang xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Những người nắm giữ Bitcoin lớn tăng vị thế giữa dự đoán cắt giảm lãi suất Liên bang. 89% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Sự tích lũy BTC bù đắp cho việc bán ra của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất 89% về việc cắt giảm 25 điểm cơ bản bởi Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9 năm 2025. Mặc dù thiếu xác nhận chính thức, hoạt động gần đây của cá voi BTC và triển vọng lãnh đạo của Ethereum cho thấy vị thế thị trường cho những thay đổi kinh tế vĩ mô tiềm năng. Cá voi Bitcoin chuẩn bị cho khả năng cắt giảm lãi suất 89% Các địa chỉ cá voi, tích lũy khối lượng Bitcoin đáng kể, thể hiện sự kỳ vọng của thị trường về những thay đổi chính sách tiền tệ của Fed. Công cụ FedWatch cho thấy khả năng 89% cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản và khả năng 11% cho việc giảm 50 điểm cơ bản trong tháng này. Những thay đổi tiềm năng trong chính sách tiền tệ này đã ảnh hưởng đến hành vi thị trường. Sự tích lũy của cá voi trong Bitcoin, đặc biệt, cho thấy vị thế đáp ứng với những gì được kỳ vọng là một lập trường chính sách thuận lợi hơn. Sự tích lũy này đối trọng với áp lực bán ra từ những người nắm giữ nhỏ lẻ. Trong lĩnh vực tiền mã hóa, những nhân vật nổi tiếng như Vitalik Buterin của Ethereum duy trì sự tự tin mạnh mẽ. Mặc dù Vitalik không bình luận trực tiếp về các chính sách kinh tế Hoa Kỳ, những tuyên bố gần đây của ông nhấn mạnh sự vững chắc của Ethereum. "Đội ngũ Ethereum hoạt động mạnh mẽ năm nay", sẽ đạt được các cột mốc quan trọng thông qua lộ trình khả năng mở rộng ngắn hạn. Trong khi đó, các cuộc tranh luận trên các nền tảng xã hội vẫn tiếp tục, với các thảo luận về tác động của việc giảm lãi suất đối với tài sản kỹ thuật số. Giá Bitcoin tăng lên 111k USD giữa dự đoán chính sách Bạn có biết? Về mặt lịch sử, hoạt động của cá voi trong Bitcoin thường đi trước các thông báo chính sách lãi suất đáng chú ý, phản ánh sự tự tin của các nhà đầu tư tổ chức vào những biến động thị trường dự kiến. Tính đến ngày 7 tháng 9 năm 2025, giá Bitcoin đứng ở mức 111,189.81 USD. Số liệu gần đây từ CoinMarketCap phản ánh vốn hóa thị trường 2.21 nghìn tỷ USD, với mức thống trị 57.79% trong thị trường tiền mã hóa. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đạt 23.73 tỷ USD, cho thấy sự giảm mạnh 53.21%. Bitcoin(BTC), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap tại...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:47
Vance đã trả lời về việc liệu ông có tranh cử tổng thống vào năm 2028 hay không: "Tôi không nghĩ về điều đó. Tôi tập trung nhiều hơn vào hiện tại."

Vance đã trả lời về việc liệu ông có tranh cử tổng thống vào năm 2028 hay không: "Tôi không nghĩ về điều đó. Tôi tập trung nhiều hơn vào hiện tại."

PANews đưa tin vào ngày 7 tháng 9 rằng theo Jinshi, Fox News đã phát hành một cuộc phỏng vấn với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Cyril Vance vào ngày 6 tháng 9. Khi được hỏi liệu ông có tranh cử tổng thống vào năm 2028 hay không, Vance đã trả lời: "Tôi không nghĩ về điều đó. Tôi tập trung nhiều hơn vào hiện tại."
PANews2025/09/07 16:41
Coinbase có đang Thao túng Giá XRP? Các Quan chức Ripple và Chuyên gia Lên tiếng

Coinbase có đang Thao túng Giá XRP? Các Quan chức Ripple và Chuyên gia Lên tiếng

Bài đăng Coinbase Có Đang Thao Túng Giá XRP? Phản Hồi Từ Các Quan Chức Ripple Và Chuyên Gia xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một tranh cãi gần đây trong thế giới tiền mã hoá đã tập trung vào cáo buộc rằng Coinbase thao túng giá XRP. Cáo buộc được đưa ra bởi nhà hoạt động cộng đồng XRP Stern Drew sử dụng công cụ phân tích on-chain XRPScan. Theo phân tích của Drew, lượng nắm giữ XRP của Coinbase đã giảm từ khoảng 970 triệu vào tháng 6 xuống còn từ 260 đến 300 triệu vào cuối tháng 8. Trong cùng thời gian đó, số lượng ví XRP của sàn giao dịch cũng giảm từ 52 xuống 16. Drew tuyên bố rằng Coinbase đã bán XRP trong thời kỳ thanh khoản thấp và phân phối nó qua nhiều ví khác nhau, trùng với việc XRP không thể phá vỡ mức kháng cự $1.20 vào thời điểm đó. Ông cũng tuyên bố rằng các giao dịch này được chuyển đến các quầy giao dịch Over-the-Counter (OTC) liên kết với các tổ chức tài chính truyền thống, cho thấy chiến lược kiềm chế giá có thể đã được thiết kế để tạo cơ hội cho việc mua của người dùng tổ chức. Hiện tại không có bằng chứng chính thức nào hỗ trợ những tuyên bố này. Coinbase chưa bình luận về vấn đề này, và không có cuộc điều tra hay biện pháp trừng phạt nào đang được tiến hành. Các chuyên gia tin rằng sự sụt giảm trong lượng nắm giữ XRP của Coinbase chủ yếu là do quản lý thanh khoản và điều chỉnh danh mục đầu tư. Các mô hình giao dịch tương tự cũng đang được quan sát thấy trên các sàn giao dịch lớn và quầy giao dịch OTC. "Tất cả chúng ta đều biết Coinbase không thích XRP, nhưng biến động giá tương tự đã xảy ra khi nó bị hủy niêm yết khỏi Coinbase trong quá khứ. Biến động giá thực tế gắn liền với xu hướng thị trường tổng thể," theo lời của người ủng hộ XRP Bill Morgan. CTO của Ripple, David Schwartz, cũng bác bỏ cáo buộc thao túng thị trường, lập luận rằng giá XRP được quyết định bởi những bất ổn thị trường, vấn đề pháp lý và xu hướng kinh tế vĩ mô. Tuyên bố rằng Coinbase đang thao túng giá XRP hiện tại chỉ là đầu cơ dựa trên phân tích nội bộ của cộng đồng. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/is-coinbase-manipulating-the-xrp-price-ripple-officials-and-experts-respond/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 16:27
Musk: Grok Imagine đang trong giai đoạn thử nghiệm sớm, phát hành chính thức trong vài tuần tới

Musk: Grok Imagine đang trong giai đoạn thử nghiệm sớm, phát hành chính thức trong vài tuần tới

PANews đưa tin vào ngày 7 tháng 9 rằng Musk đã tweet rằng xét thấy Grok Imagine vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, hiệu suất thử nghiệm hiện tại khá tốt. Một bản phát hành chính sẽ được ra mắt trong vài tuần tới, và dự kiến việc thử nghiệm sẽ kết thúc vào mùa xuân năm sau.
PANews2025/09/07 16:17
