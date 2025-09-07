Bitcoin Đạt Đỉnh Liên Quan Đến Chính Sách Tiền Tệ, Tuyên Bố Đối Tác Placeholder VC

Điểm chính: Chris Burniske thảo luận về sự phụ thuộc của Bitcoin vào chính sách tiền tệ. Bitcoin đạt đỉnh khi thanh khoản thắt chặt, theo Burniske. Thanh khoản tiếp tục dự kiến sẽ làm tăng giá trị tiền mã hoá. Chris Burniske, đối tác tại Placeholder VC, lưu ý vào ngày 7 tháng 9 rằng đỉnh của Bitcoin phụ thuộc vào chính sách tiền tệ, nhấn mạnh biến động ngắn hạn so với xu hướng tăng trưởng dài hạn. Phân tích của Burniske liên kết đỉnh Bitcoin với nguồn cung tiền, ảnh hưởng đến cách nhà đầu tư diễn giải chu kỳ thị trường trong bối cảnh điều chỉnh chính sách tiền tệ đang diễn ra. Burniske Kết nối Đỉnh Bitcoin với Chu kỳ Tiền tệ Chris Burniske của Placeholder VC đã quan sát thấy rằng hiệu suất của Bitcoin gắn liền với các chính sách tiền tệ. Ông gợi ý rằng đỉnh thị trường phù hợp với các giai đoạn khi sự mở rộng tiền tệ dừng lại. Burniske nổi tiếng với những hiểu biết vĩ mô, thường xuyên chia sẻ phân tích trên tài khoản X của mình và từ lâu đã ủng hộ các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Tiềm năng đỉnh của Bitcoin phụ thuộc vào các chu kỳ tiền tệ này. Burniske lập luận rằng điều kiện thanh khoản hiện tại làm tăng giá trị tiền mã hoá và khi điều này giảm đi, một đỉnh có thể xuất hiện. Các lý thuyết của ông thu hút sự chú ý đáng kể từ các nhà đầu tư theo dõi các chỉ số kinh tế vĩ mô như một phần trong chiến lược của họ. Cộng đồng tiền mã hoá rộng lớn hơn đã phần lớn đồng cảm với quan điểm của Burniske về tầm quan trọng của thanh khoản trong định giá tài sản. Không có phản hồi trực tiếp từ các nhân vật nổi bật khác như Arthur Hayes hoặc CZ, nhưng nhiều tiếng nói trong ngành công nhận rằng hành động của ngân hàng trung ương đóng vai trò là động lực chính trong xu hướng định giá tiền mã hoá. Lịch sử Bitcoin Cho thấy Đỉnh với Sự Thay đổi Chính sách Fed Bạn có biết? Trong năm 2020 và 2021, đỉnh giá Bitcoin thường trùng với những thay đổi đáng kể trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, nhấn mạnh ảnh hưởng của thanh khoản toàn cầu đối với thị trường tài sản kỹ thuật số. Tính đến ngày 7 tháng 9 năm 2025, Bitcoin (BTC) đang giao dịch ở mức 111,133.28 USD với vốn hóa thị trường là 2.21 nghìn tỷ. Đồng tiền mã hoá này nắm giữ thị phần thống trị là 57.87%, với vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn là 2.33 nghìn tỷ. Khối lượng giao dịch gần đây là 24.09 tỷ, cho thấy...