Do Kwon thua giá để lấy lại khoản đặt cọc căn penthouse 14,2 triệu đô la Singapore
Bài đăng Do Kwon thất bại trong nỗ lực lấy lại khoản đặt cọc căn hộ penthouse Singapore trị giá 14,2 triệu USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon đã thấy yêu cầu lấy lại khoản đặt cọc 14,2 triệu USD mà ông đã thực hiện cho một căn penthouse sang trọng tại Singapore bị từ chối. Do Kwon đã đưa yêu cầu của mình lên tòa án tối cao quốc gia và sau đó thấy Khiếu nại của mình bị thẩm phán phụ trách vụ việc bác bỏ. Theo báo cáo, số tiền này chiếm một nửa trong tổng số 28,4 triệu USD cần thiết để mua căn penthouse trên đường Orchard. Cựu giám đốc Terraform Labs đã nhắm đến căn hộ Sculptural Admore, được định giá 38,8 triệu đô la Singapore, năm tháng trước khi tài sản kỹ thuật số TerraUSD và Luna của ông không may sụp đổ vào năm 2022. Theo tài liệu tòa án, Do Kwon đã chọn căn hộ duplex ưa thích rộng 7,600 feet vuông với bốn phòng ngủ trên tầng 19 của khu phát triển, một trong ba căn penthouse trong khu phát triển. Tòa án Singapore bác bỏ nỗ lực của Do Kwon nhằm lấy lại khoản đặt cọc căn hộ penthouse Do Kwon, vốn là người Hàn Quốc, đã trả khoảng 19,4 triệu đô la Singapore, tương đương một nửa số tiền cần thiết để đảm bảo quyền sở hữu đầy đủ căn nhà. Theo hồ sơ, ông đã thanh toán cho căn penthouse bằng phí quyền chọn và các khoản thanh toán tiếp theo thông qua vợ mình. Ông không thể hoàn tất việc mua căn hộ, và căn penthouse sau đó đã được bán lại cho một bên khác với giá 34,5 triệu đô la Singapore. Trong khi nhà phát triển tuyên bố rằng ông đã mất số tiền nhận được từ Do Kwon, người sáng lập Terraform Labs lập luận rằng việc tịch thu là không hợp lệ và đã nộp đơn Khiếu nại tại Tòa án Tối cao Singapore thông qua vợ mình. Đơn của ông sau đó đã bị bác bỏ. Ngoài ra, Kwon và vợ đã ký hợp đồng thuê 16 tháng từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023 cho căn hộ, trả khoảng 40,000 đô la Singapore mỗi tháng. Cặp đôi đã trả trước 640,000 đô la Singapore và thực hiện cải tạo căn nhà. Vào tháng 5 năm 2023, Kwon đã yêu cầu vợ mình trả 1,000 đô la Singapore cho các nhà phát triển, thực hiện quyền chọn...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 17:18