2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Độ Khó Khai Thác Bitcoin Tăng Vọt Lên 135 Nghìn Tỷ

Độ Khó Khai Thác Bitcoin Tăng Vọt Lên 135 Nghìn Tỷ

Bài đăng Bitcoin Mining Difficulty Soars To 135 Trillion xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Người ta nói rằng các nhà báo không bao giờ thực sự ngừng làm việc. Nhưng đối với Christian, đó không chỉ là một phép ẩn dụ, mà là một lối sống. Ban ngày, anh điều hướng qua những thay đổi không ngừng của thị trường tiền mã hóa, vận dụng từ ngữ như một biên tập viên dày dặn kinh nghiệm và tạo ra những bài viết giải mã thuật ngữ chuyên môn cho đại chúng. Tuy nhiên, khi máy tính chuyển sang chế độ ngủ đông, sở thích của anh lại chuyển sang hướng cơ khí (và đôi khi là triết học). Hành trình của Christian với ngôn từ bắt đầu từ lâu trước kỷ nguyên Bitcoin. Trong những giảng đường thiêng liêng của học thuật, anh đã trau dồi kỹ năng viết lách với tư cách là một cây bút đặc sắc cho tờ báo đại học. Tình yêu sớm dành cho việc kể chuyện này đã mở đường cho một thời gian thành công với vai trò biên tập viên tại một công ty kỹ thuật dữ liệu, nơi bài luận đoạt giải trong tháng đầu tiên của anh đã tài trợ cho nguồn cung cấp thức ăn cho chó và mèo kéo dài nhiều tháng - minh chứng cho sự tận tâm của anh với những người bạn lông xù (sẽ nói thêm về điều này sau). Christian sau đó đã chu du trong thế giới báo chí, làm việc tại các tờ báo ở Canada và thậm chí cả Hàn Quốc. Cuối cùng anh đã định cư tại một tập đoàn tin tức địa phương ở quê nhà Philippines trong một thập kỷ, trở thành một người nghiện tin tức thực thụ. Nhưng rồi, điều gì đó mới mẻ đã thu hút sự chú ý của anh: tiền mã hóa. Nó giống như một cuộc săn kho báu kết hợp với kể chuyện - đúng sở trường của anh! Vì vậy, anh đã có được một công việc tuyệt vời tại NewsBTC, nơi anh là một trong những chuyên gia hàng đầu về tất cả mọi thứ liên quan đến crypto. Anh phân tích những thông tin phức tạp thành những phần nhỏ dễ hiểu, giúp mọi người dễ dàng nắm bắt (anh cảm ơn đội ngũ quản lý đã dạy anh kỹ năng này). Bạn nghĩ Christian chỉ toàn công việc mà không có thời gian vui chơi? Không đời nào! Khi không ngồi trước máy tính, bạn sẽ thấy anh đang đắm mình trong niềm đam mê với xe máy. Là một người đam mê cơ khí thực thụ, Christian thích nghịch ngợm với chiếc xe của mình và tận hưởng niềm vui trên những cung đường mở với chiếc Yamaha R3 320cc. Từng là một tay đua tốc độ đã từng đạt...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:07
StablecoinX Huy động 530 Triệu Đô Trước Khi Niêm Yết Trên Nasdaq

StablecoinX Huy động 530 Triệu Đô Trước Khi Niêm Yết Trên Nasdaq

Bài đăng StablecoinX huy động được 530 triệu USD trước khi niêm yết trên Nasdaq đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: StablecoinX nhận được 530 triệu USD vốn tài trợ PIPE bổ sung. Tổ chức mới sẽ có tên StablecoinX Inc. Phản ứng của nhà đầu tư phần lớn tích cực đối với stablecoin của Ethena. StablecoinX và TLGY Acquisition đã đảm bảo 530 triệu USD vốn tài trợ bổ sung, tổng cộng 890 triệu USD, trước khi sáp nhập và dự định niêm yết trên Nasdaq, hình thành StablecoinX Inc. Việc sáp nhập này đặt StablecoinX Inc. như một người chơi chính trong thị trường stablecoin, có khả năng ảnh hưởng đến thanh khoản và tăng trưởng trong hệ sinh thái Ethena và hơn thế nữa. StablecoinX đảm bảo 530 triệu USD cho màn ra mắt Nasdaq StablecoinX hợp tác với TLGY Acquisition, đã nhận được 530 triệu USD vốn tài trợ PIPE bổ sung. Điều này nâng tổng vốn tài trợ của họ lên 890 triệu USD trước khi sáp nhập và niêm yết trên Nasdaq. Tổ chức mới sẽ có tên StablecoinX Inc., và được giao nhiệm vụ nắm giữ hơn 3 tỷ ENA để hỗ trợ hệ sinh thái Ethena. Vốn bổ sung sẽ tăng cường thanh khoản, củng cố khả năng phục hồi của ENA, và hỗ trợ sự phát triển của stablecoin USDe và USDtb, theo Marc Piano của Quỹ Ethena, người mô tả những quỹ này như củng cố cốt lõi của hệ sinh thái. "Vốn tài trợ bổ sung củng cố khả năng phục hồi của hệ sinh thái, làm sâu sắc thanh khoản ENA, và hỗ trợ sự tăng trưởng bền vững của USDe, USDtb, và các sản phẩm Ethena trong tương lai." — Marc Piano, Giám đốc, Quỹ Ethena. Xu hướng thị trường Ethena (ENA) và Thông tin chuyên gia Bạn có biết? Trong một sự thay đổi tài chính, StablecoinX trở thành công ty giao dịch công khai đầu tiên quản lý kho bạc token DeFi đơn lẻ, thiết lập tiền lệ trong khuôn khổ stablecoin. Tính đến ngày 7 tháng 9 năm 2025, Ethena (ENA) có giá 0,74 USD, với vốn hóa thị trường 5,07 tỷ USD và tổng cung tối đa 15 tỷ. Nó trải qua mức giảm 1,60% trong 24 giờ qua nhưng đã tăng 123,60% trong ba tháng, theo dữ liệu CoinMarketCap. Ethena(ENA), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 17:38 ngày 7/9/2025 (Giờ VN). Nguồn: CoinMarketCap Các nhà phân tích từ Coincu gợi ý rằng với vốn tài trợ chiến lược...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:44
Paxos đề xuất Stablecoin USDH để hỗ trợ hệ sinh thái Hyperliquid và tài trợ mua lại

Paxos đề xuất Stablecoin USDH để hỗ trợ hệ sinh thái Hyperliquid và tài trợ mua lại

Bài đăng Paxos Đề xuất Stablecoin USDH để Hỗ trợ Hệ sinh thái Hyperliquid và Tài trợ Mua lại xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Paxos đã đề xuất phát hành USDH, một stablecoin được quản lý ưu tiên cho Hyperliquid, nhằm đẩy nhanh việc áp dụng và tích hợp doanh nghiệp trong toàn bộ hệ sinh thái Hyperliquid. Sáng kiến Paxos Labs, được hỗ trợ bởi một thập kỷ phát hành stablecoin được quản lý của Paxos và việc mua lại gần đây Molecular Labs, sẽ tạo ra USDH một cách tự nhiên trên HyperEVM và HyperCore, cung cấp tuân thủ đa khu vực pháp lý (bao gồm các khiếu nại MiCA/GENIUS), và định tuyến onchain và [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/paxos-proposes-usdh-stablecoin-to-anchor-hyperliquid-ecosystem-and-fund-buybacks/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:31
Paxos đề xuất Stablecoin USDH để hỗ trợ Hệ sinh thái Hyperliquid

Paxos đề xuất Stablecoin USDH để hỗ trợ Hệ sinh thái Hyperliquid

Bài đăng Paxos đề xuất Stablecoin USDH để hỗ trợ Hệ sinh thái Hyperliquid xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin Paxos đã đặt mục tiêu vào Hyperliquid với một đề xuất mới có thể định hình lại cách stablecoin tương tác với các hệ sinh thái blockchain. Công ty muốn ra mắt USDH, một token được neo giá với đồng đô la Mỹ, hoạt động như stablecoin chủ lực của Hyperliquid trong khi tuân thủ một số khuôn khổ quy định nghiêm ngặt nhất trên toàn cầu. Thay vì chỉ đơn giản cung cấp một token khác được đảm bảo bằng đô la, Paxos đã thiết kế USDH với một cơ chế phần thưởng tích hợp. Gần như toàn bộ lãi suất kiếm được từ dự trữ — khoảng 95% — sẽ được sử dụng để mua lại HYPE, tài sản gốc của Hyperliquid. Những token này sau đó sẽ quay trở lại mạng lưới, thưởng cho các validator, nhà phát triển Game và người dùng hoạt động. Cơ chế này, theo Paxos, sẽ gắn kết stablecoin trực tiếp với sự tăng trưởng của Hyperliquid và tăng cường động lực trên toàn hệ sinh thái của nó. Một nhánh mới cho Paxos Nỗ lực này được thúc đẩy bởi Paxos Labs, một nhánh mới thành lập của công ty. Để chuẩn bị, Paxos Labs đã mua lại Molecular Labs, đội ngũ chịu trách nhiệm cho các yếu tố cơ bản của Hyperliquid như LHYPE và WHLP. Việc mua lại này mang lại cho đơn vị mới cái nhìn nội bộ về kiến trúc tài chính của Hyperliquid và đảm bảo nó có thể thiết kế USDH để hoạt động liền mạch với cả chuỗi HyperEVM và HyperCore. Sách lược cho tổ chức Paxos đang giới thiệu USDH không chỉ như một công cụ cho người dùng crypto gốc mà còn như một cầu nối cho các tổ chức truyền thống. Bằng cách đảm bảo tuân thủ cả Đạo luật GENIUS được đề xuất ở Mỹ và MiCA ở Châu Âu, Paxos nhằm loại bỏ một trong những rào cản lớn nhất cản trở việc áp dụng stablecoin ở quy mô lớn: sự không chắc chắn về quy định. Công ty đang ở vị thế tốt để đưa USDH vào dòng chính. Paxos đã hỗ trợ hơn 70 tổ chức tài chính trên toàn cầu và cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho các nền tảng như PayPal, Venmo và MercadoLibre. Với mạng lưới phân phối đó, USDH có thể nhanh chóng tìm đường vào cả các bàn giao dịch tổ chức và các nền tảng fintech hướng đến người tiêu dùng. Không chỉ là một Stablecoin Ngoài chính stablecoin, Paxos có kế hoạch...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:30
Coinbase bị cáo buộc thao túng giá XRP, cuộc tranh luận của cộng đồng ngày càng gay gắt

Coinbase bị cáo buộc thao túng giá XRP, cuộc tranh luận của cộng đồng ngày càng gay gắt

Bài đăng Coinbase bị cáo buộc thao túng giá XRP, cuộc tranh luận cộng đồng trở nên gay gắt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin Tin đồn về thao túng giá đã xuất hiện trở lại trong cộng đồng XRP, lần này nhắm vào Coinbase. Cuộc tranh luận được châm ngòi bởi nhà hoạt động Stern Drew, người đã sử dụng nền tảng phân tích blockchain XRPScan để theo dõi những thay đổi trong số dư của sàn giao dịch. Theo Drew, số dư XRP của Coinbase đã giảm mạnh trong mùa hè - từ gần một tỷ token vào tháng 6 xuống còn chưa đến một phần ba số đó vào cuối tháng 8. Số lượng ví nắm giữ XRP trên nền tảng cũng giảm, từ 52 xuống chỉ còn 16. Ông cho rằng những thay đổi này trùng khớp với những thời điểm XRP liên tục không vượt qua được mức kháng cự 1,20 đô la. Cáo buộc còn đi xa hơn: Drew tin rằng sàn giao dịch đã chuyển XRP vào nhiều ví khác nhau và bán trong các khoảng thời gian thanh khoản thấp, hướng một số dòng tiền đến các quầy Over-the-Counter (OTC) có liên kết với các tổ chức tài chính lớn. Theo quan điểm của ông, chiến lược như vậy sẽ giúp các tổ chức dễ dàng tích lũy XRP với giá rẻ hơn. Không phải ai cũng bị thuyết phục. Nhà phân tích cảnh báo rằng chỉ riêng các chuyển động trên chuỗi không thể chứng minh việc thao túng thị trường. Các sàn giao dịch thường điều chỉnh cấu trúc ví cho mục đích thanh khoản, và sự sụt giảm tương tự trong số dư đã được quan sát thấy trên các nền tảng khác. Người ủng hộ Ripple, Bill Morgan, lập luận rằng biến động giá phản ánh xu hướng thị trường rộng lớn hơn, nhắc lại rằng hành vi của XRP là tương đương khi Coinbase hủy niêm yết tài sản này trong những năm trước đó. CTO của Ripple, David Schwartz, cũng bác bỏ ý tưởng về việc cố tình đàn áp. Ông nhấn mạnh rằng giá trị của XRP tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như sự không chắc chắn về quy định và các lực lượng kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn, không phải bởi các thao tác đằng sau hậu trường từ một sàn giao dịch duy nhất. Coinbase chưa phản hồi về những cáo buộc này, và các cơ quan quản lý chưa công bố bất kỳ cuộc điều tra nào. Hiện tại, câu chuyện vẫn là một cuộc tranh luận do cộng đồng thúc đẩy hơn là một trường hợp sai phạm đã được xác nhận. Tuy nhiên, cuộc thảo luận nhấn mạnh sự không tin tưởng lâu dài mà một số người ủng hộ XRP dành cho các sàn giao dịch lớn của Mỹ và những thách thức của...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:27
Các nhà đầu tư tiên phong vào Shiba Inu đạt lợi nhuận hơn 100 lần, giờ đây Layer Brett được dự đoán sẽ vượt qua con số đó

Các nhà đầu tư tiên phong vào Shiba Inu đạt lợi nhuận hơn 100 lần, giờ đây Layer Brett được dự đoán sẽ vượt qua con số đó

Bài đăng Nhà đầu tư sớm của Shiba Inu đạt lợi nhuận hơn 100 lần, giờ đây Layer Brett được dự đoán sẽ vượt qua điều đó xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Huyền thoại về lợi nhuận 100 lần của Shiba Inu là một chương được tôn vinh trong lịch sử crypto, nhưng thị trường đang tìm kiếm dự án để viết câu chuyện lớn hơn tiếp theo. Trong khi các nhà đầu tư sớm của Shiba Inu đã đảm bảo lợi nhuận thay đổi cuộc sống, bối cảnh hiện tại buộc các nhà giao dịch phải tự hỏi liệu lịch sử có thể lặp lại. Layer Brett ($LBRETT) đang nổi lên như một công thức mới, một Meme coin Layer 2 Ethereum thế hệ tiếp theo được xây dựng để vượt qua những gã khổng lồ của ngày hôm qua. Phân tích hiện tượng Shiba Inu Sự trỗi dậy của Shiba Inu là một bài học kinh điển về động lượng do cộng đồng thúc đẩy, thu hút trí tưởng tượng của thị trường và biến một meme token đơn giản thành một thương hiệu toàn cầu. Di sản của nó vẫn tiếp tục, với khối lượng giao dịch SHIB khổng lồ khi các nhà đầu tư lạc quan bảo vệ các mức hỗ trợ quan trọng. Những phát triển như tốc độ đốt Token bùng nổ nhằm giảm nguồn cung và tạo giá trị dài hạn. Tuy nhiên, đây là những hành động của một tài sản trưởng thành. Các tín hiệu thị trường mâu thuẫn, như Bollinger Bands thu hẹp và giá giảm gần đây, cho thấy SHIB hiện là chiến trường cho những người nắm giữ đã thiết lập, không phải là bệ phóng cho lợi nhuận theo cấp số nhân. Tại sao việc lặp lại 100 lần là không thể đối với SHIB Để một token tăng 100 lần, nó cần có vốn hóa thị trường thấp và một câu chuyện để thu hút hàng tỷ đô la thanh khoản mới. Shiba Inu đã hoàn thành hành trình đó. Định giá hàng tỷ đô la của nó có nghĩa là một lần tăng 100 lần nữa sẽ yêu cầu nó thách thức vốn hóa thị trường của các tiền điện tử hàng đầu—một kỳ vọng không thực tế. Mặc dù đội quân SHIB mạnh mẽ, chức năng chính của nó đã chuyển từ thúc đẩy tăng trưởng bùng nổ sang bảo vệ lãnh thổ hiện có. Cơ hội cho lợi nhuận khổng lồ đã qua, khi token giờ đây điều hướng qua những phức tạp của một tài sản trưởng thành. Bản thiết kế của Layer Brett để vượt qua thành công trong quá khứ Layer Brett không cố gắng sao chép sách lược của Shiba Inu; nó đang viết một cái tiên tiến hơn. Được xây dựng như một giải pháp Layer 2 của Ethereum, nó giải quyết những hạn chế kỹ thuật mà các meme token cũ bỏ qua. Bằng cách xử lý giao dịch ngoài chuỗi, Layer...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:18
Chỉ báo Bitcoin Quay lại Vùng Tích lũy Sau 147 Ngày

Chỉ báo Bitcoin Quay lại Vùng Tích lũy Sau 147 Ngày

Bài đăng Bitcoin Indicator Re-Enters Accumulation Zone After 147 Days xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Indicator Re-Enters Accumulation Zone After 147 Days – Chi tiết Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Semilore Faleti làm việc như một nhà báo crypto tại Bitconist, cung cấp những cập nhật mới nhất về sự phát triển của blockchain, quy định về tiền mã hoá và hệ sinh thái DeFi. Anh ấy là một người đam mê tiền mã hoá mạnh mẽ, nhiệt tình về việc đưa tin dấu ấn ngày càng tăng của công nghệ blockchain trong thế giới tài chính. Trang web này sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookies. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-re-enters-accumulation-after-147-days/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:16
Giá XRP Giữ ở Mức $2,80 khi Nhà Đầu Tư Chuyển Hướng Sang Layer Brett

Giá XRP Giữ ở Mức $2,80 khi Nhà Đầu Tư Chuyển Hướng Sang Layer Brett

Bài đăng Giá XRP Giữ ở mức $2,80 khi Nhà đầu tư Chuyển hướng sang Layer Brett xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá XRP đã dao động quanh mức $2,80, cho thấy loại Biến động giá mà những người nắm giữ lâu dài đã quen thuộc. Trong khi XRP vẫn là một trong những tiền mã hóa lớn nhất theo vốn hóa thị trường, nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm nơi khác để có tiềm năng tăng trưởng cao hơn. Sự chú ý hiện đang hướng về Layer Brett, một Meme coin layer 2 Ethereum mới đang nhanh chóng tạo đà phát triển. Với presale tiền mã hóa đã vượt $2,9 triệu và giá $LBRETT vẫn ở mức $0,0055, những người tham gia sớm đang theo đuổi phần thưởng Staking khổng lồ hứa hẹn mang lại nhiều hứng thú hơn so với sự tăng trưởng chậm chạp của các đồng tiền kỳ cựu. Tại sao nhà đầu tư hào hứng về Layer Brett Các token truyền thống như XRP có trường hợp sử dụng mạnh mẽ nhưng phải đối mặt với những hạn chế thực tế. Biến động giá, quy định liên tục và giới hạn tăng trưởng đều ảnh hưởng đến triển vọng dài hạn. Trong khi đó, Layer Brett cung cấp sự kết hợp giữa năng lượng meme và hiệu suất blockchain thực tế. Bằng cách xây dựng trên Ethereum layer 2, nó mang lại các giao dịch nhanh như chớp và phí gas cực thấp. Nhà phân tích kỳ vọng các mạng layer 2 sẽ xử lý hàng nghìn tỷ hàng năm vào năm 2027, đó là lý do tại sao các dự án như Layer Brett nổi bật. Những người tham gia staking sớm có thể kiếm được lên đến 895% APY, lợi nhuận mà đơn giản là không tồn tại với XRP. Layer Brett là gì? Layer Brett không chỉ là một token meme. Đây là một dự án tiền mã hóa layer 2 được xây dựng có mục đích kết hợp văn hóa cộng đồng với khả năng mở rộng thực tế. Lấy cảm hứng từ nguồn gốc của Brett trên Base, sự phát triển này mang lại một hệ sinh thái hoàn toàn chức năng được hỗ trợ bởi Ethereum. Cốt lõi của Layer Brett là tập trung vào việc làm cho các giao dịch rẻ, nhanh và có lợi. Với giá $LBRETT vẫn chỉ ở mức $0,0055, presale đang mang đến cho người mua sớm một cơ hội hiếm có để tham gia vào thứ mà nhiều người gọi là một trong những presale tiền mã hóa tốt nhất của năm 2025. Cách Layer Brett hoạt động Layer Brett xử lý giao dịch off-chain, giảm phí gần như bằng không trong khi giữ cho các giao dịch gần như tức thì. Người mua có thể kết nối ví như MetaMask hoặc Trust Wallet, chọn...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:13
Nhà đầu tư tỷ phú Ray Dalio đưa ra những bình luận đặc biệt về Bitcoin – Vừa bị chỉ trích vừa được khen ngợi

Nhà đầu tư tỷ phú Ray Dalio đưa ra những bình luận đặc biệt về Bitcoin – Vừa bị chỉ trích vừa được khen ngợi

Bài đăng Nhà đầu tư tỷ phú Ray Dalio đưa ra nhận xét đặc biệt về Bitcoin - Vừa bị chỉ trích vừa được khen ngợi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà đầu tư tỷ phú Ray Dalio đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về khả năng Fed cắt giảm lãi suất. Theo Dalio, việc cắt giảm lãi suất có thể dẫn đến sự mất giá của đồng đô la và sự sụt giảm giá cổ phiếu. Phát biểu trong một phiên hỏi đáp trên Reddit, Dalio nói, "Nếu Fed cắt giảm lãi suất, lãi suất ngắn hạn và đồng đô la sẽ suy yếu, trong khi lãi suất dài hạn sẽ tăng, làm dốc đường cong lợi nhuận." Ông nói thêm rằng trong tình huống này, cổ phiếu có thể hoạt động kém hiệu quả, như dự kiến, do sự suy yếu niềm tin của nhà đầu tư và lo ngại về lạm phát trì trệ. Trong khi khả năng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm vào tháng 9 nổi bật trên thị trường, các tổ chức lớn như Bank of America dự đoán ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất bổ sung trong năm nay và chính sách mở rộng sẽ kéo dài đến năm 2026. Dalio cũng nhấn mạnh những rủi ro kinh tế dài hạn. Ông lưu ý rằng nợ quốc gia của Mỹ, đã đạt 37 nghìn tỷ đô la và tương đương với 124% GDP, là mức cao nhất kể từ Thế chiến II. Dalio, người trước đây đã ví vấn đề nợ của Mỹ như "mảng bám tích tụ trong tĩnh mạch" và nền kinh tế như "một con tàu đang hướng về phía đá ngầm," dự đoán rằng đất nước có thể đối mặt với cuộc khủng hoảng liên quan đến nợ trong ba năm tới. Tuyên bố rằng niềm tin vào đồng đô la và trái phiếu Mỹ có thể suy yếu do thâm hụt ngân sách ngày càng tăng, chi phí vay mượn tăng và thiếu kỷ luật tài chính, Dalio muốn 15% danh mục đầu tư được phân bổ cho tài sản thay thế như vàng và Bitcoin. Dalio đã đưa ra tuyên bố sau đây trong đánh giá của ông về Bitcoin: Bitcoin hiện là một loại tiền tệ thay thế với nguồn cung hạn chế. Nếu nguồn cung đô la tăng hoặc nhu cầu giảm, tiền mã hóa có thể trở thành một lựa chọn thay thế hấp dẫn. Tuy nhiên, Bitcoin cũng có những nhược điểm: nó có thể bị theo dõi và có khả năng bị kiểm soát bởi chính phủ, và lập trình của nó có thể bị phá vỡ bởi các công nghệ mới...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 17:55
Coinbase có đang thao túng XRP? Đợt bán tháo của Coinbase: Trùng hợp hay có sự phối hợp?

Coinbase có đang thao túng XRP? Đợt bán tháo của Coinbase: Trùng hợp hay có sự phối hợp?

Coinbase bị cáo buộc đã bán tháo khối lượng lớn XRP trong những giờ Thanh khoản thấp khiến các nhà giao dịch hoảng sợ. Khiếu nại liên kết dòng tiền ra khỏi sàn giao dịch với XRP bị kẹt ở mức kháng cự trong khi những lời đồn về trò chơi của Phố Wall gia tăng. Một cuộc tranh luận mới đã nổi lên trong không gian tiền mã hoá sau những cáo buộc rằng Coinbase cố tình thao túng giá XRP. Những cáo buộc tập trung vào việc bán tháo hàng loạt đã làm giảm [...]]]>
Crypto News Flash2025/09/07 17:26
