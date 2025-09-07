StablecoinX Huy động 530 Triệu Đô Trước Khi Niêm Yết Trên Nasdaq
Bài đăng StablecoinX huy động được 530 triệu USD trước khi niêm yết trên Nasdaq đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: StablecoinX nhận được 530 triệu USD vốn tài trợ PIPE bổ sung. Tổ chức mới sẽ có tên StablecoinX Inc. Phản ứng của nhà đầu tư phần lớn tích cực đối với stablecoin của Ethena. StablecoinX và TLGY Acquisition đã đảm bảo 530 triệu USD vốn tài trợ bổ sung, tổng cộng 890 triệu USD, trước khi sáp nhập và dự định niêm yết trên Nasdaq, hình thành StablecoinX Inc. Việc sáp nhập này đặt StablecoinX Inc. như một người chơi chính trong thị trường stablecoin, có khả năng ảnh hưởng đến thanh khoản và tăng trưởng trong hệ sinh thái Ethena và hơn thế nữa.
StablecoinX đảm bảo 530 triệu USD cho màn ra mắt Nasdaq
StablecoinX hợp tác với TLGY Acquisition, đã nhận được 530 triệu USD vốn tài trợ PIPE bổ sung. Điều này nâng tổng vốn tài trợ của họ lên 890 triệu USD trước khi sáp nhập và niêm yết trên Nasdaq. Tổ chức mới sẽ có tên StablecoinX Inc., và được giao nhiệm vụ nắm giữ hơn 3 tỷ ENA để hỗ trợ hệ sinh thái Ethena. Vốn bổ sung sẽ tăng cường thanh khoản, củng cố khả năng phục hồi của ENA, và hỗ trợ sự phát triển của stablecoin USDe và USDtb, theo Marc Piano của Quỹ Ethena, người mô tả những quỹ này như củng cố cốt lõi của hệ sinh thái.
"Vốn tài trợ bổ sung củng cố khả năng phục hồi của hệ sinh thái, làm sâu sắc thanh khoản ENA, và hỗ trợ sự tăng trưởng bền vững của USDe, USDtb, và các sản phẩm Ethena trong tương lai." — Marc Piano, Giám đốc, Quỹ Ethena.
Xu hướng thị trường Ethena (ENA) và Thông tin chuyên gia
Bạn có biết? Trong một sự thay đổi tài chính, StablecoinX trở thành công ty giao dịch công khai đầu tiên quản lý kho bạc token DeFi đơn lẻ, thiết lập tiền lệ trong khuôn khổ stablecoin.
Tính đến ngày 7 tháng 9 năm 2025, Ethena (ENA) có giá 0,74 USD, với vốn hóa thị trường 5,07 tỷ USD và tổng cung tối đa 15 tỷ. Nó trải qua mức giảm 1,60% trong 24 giờ qua nhưng đã tăng 123,60% trong ba tháng, theo dữ liệu CoinMarketCap.
Ethena(ENA), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 17:38 ngày 7/9/2025 (Giờ VN). Nguồn: CoinMarketCap
Các nhà phân tích từ Coincu gợi ý rằng với vốn tài trợ chiến lược...
