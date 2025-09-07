2025-10-10 thứ sáu

ChatGPT-5 chọn 2 đồng tiền mã hoá có thể tạo ra triệu phú để mua vào tháng 9

ChatGPT-5 chọn 2 đồng tiền mã hoá có thể tạo ra triệu phú để mua vào tháng 9

Bài đăng ChatGPT-5 chọn 2 tiền mã hoá có thể tạo ra triệu phú để mua vào tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tiền mã hoá vẫn đang trong trạng thái củng cố đi ngang (Sideway consolidation) khi tháng 9 bắt đầu, với các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản để mua trong môi trường hiện tại. Để giúp xác định cơ hội dài hạn, Finbold đã nhờ đến mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất của OpenAI, ChatGPT-5, để làm nổi bật hai tài sản đáng cân nhắc. Sei (SEI) Sei định vị mình là blockchain Layer-1 hiệu suất cao được thiết kế để phục vụ như "lớp tốc độ" cho DeFi (Decentralized Finance). Kiến trúc của nó tận dụng thực thi giao dịch song song và cơ chế đồng thuận chuyên biệt, cho phép hoạt động với độ trễ thấp và thông lượng cao. Theo ChatGPT, điều này làm cho Sei đặc biệt phù hợp với các sàn giao dịch phi tập trung, giao thức sổ lệnh và các ứng dụng khác đòi hỏi thực thi nhanh. Mô hình lưu ý rằng hệ sinh thái đang mở rộng của các ứng dụng DeFi và sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng đã định vị Sei như một "Solana tiếp theo" tiềm năng, cung cấp tốc độ, khả năng mở rộng và cơ sở hạ tầng được thiết kế riêng cho các ứng dụng tập trung vào giao dịch. Tại thời điểm báo chí, SEI đang giao dịch ở mức $0,29, tăng 3,5% trong 24 giờ qua và khoảng 2% trên khung thời gian hàng tuần. Biểu đồ giá SEI bảy ngày. Nguồn: CMC Ondo Finance (ONDO) ChatGPT cũng chọn Ondo Finance, đại diện cho sự gia tăng của tài sản thế giới thực được token hóa. Dự án tập trung vào việc kết nối tài chính truyền thống với các nền tảng phi tập trung bằng cách đưa các công cụ sinh lợi nhuận như Kho bạc Hoa Kỳ và trái phiếu doanh nghiệp lên blockchain. Thật vậy, Ondo đã cố gắng giữ giá của mình trên mức $1. Tại thời điểm báo chí, token này đang giao dịch ở mức $0,90, tăng gần 1% trong 24 giờ qua. Biểu đồ giá ONDO bảy ngày. Nguồn: CMC Đáng chú ý, bằng cách nhấn mạnh vào việc tuân thủ quy tắc tuân thủ và uy tín với người dùng tổ chức, ChatGPT lưu ý rằng Ondo có tiềm năng trở thành người dẫn đầu trong một phong trào dự kiến sẽ đưa hàng nghìn tỷ đô la tài sản truyền thống vào tài chính kỹ thuật số. Hình ảnh nổi bật qua Shutterstock Nguồn: https://finbold.com/chatgpt-5-picks-2-millionaire-maker-cryptocurrencies-to-buy-in-september/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:25
Cố Gắng Liên Hệ CSKH Trực Tuyến

Cố Gắng Liên Hệ CSKH Trực Tuyến

Bài đăng Cố Gắng Liên Hệ Với Dịch vụ CSKH Trực Tiếp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Menu tự động không nên khiến khách hàng muốn hét lên. getty Bạn đã bao giờ gọi đến số điện thoại hỗ trợ khách hàng và bị "mắc kẹt" trong hệ thống menu tự động, khiến bạn liên tục hét lên "Nhân viên" hoặc "Đại diện" vào điện thoại trước khi cuối cùng, vì quá thất vọng, bạn đành cúp máy? Chúng tôi đã khảo sát hơn 1.000 người tiêu dùng Hoa Kỳ và đặt câu hỏi đó. Bảy mươi sáu phần trăm trong số họ trả lời "Có." Là các công ty, chúng ta đầu tư một lượng tiền đáng kể vào tiếp thị để thu hút khách hàng để họ trở nên quan tâm và mua các sản phẩm chúng ta bán. Tuy nhiên, khi chúng ta cố gắng giữ chân họ, một số nỗ lực của chúng ta, mà chúng ta nghĩ là chấp nhận được, có thể khiến họ khó nhận được sự trợ giúp, có câu hỏi được trả lời và giải quyết khiếu nại của người dùng. Không có lý do gì mà việc này lại khó khăn đến vậy. Trên thực tế, việc kết nối và giải quyết vấn đề càng dễ dàng, niềm tin của khách hàng vào công ty càng lớn, thường vượt quá mức độ mà lẽ ra sẽ có nếu vấn đề chưa từng xảy ra. Điều này được gọi là Nghịch lý Phục hồi Dịch vụ CSKH. Có một chỉ số thành công mà tôi chia sẻ với khách hàng của mình gọi là Thời gian đến Hạnh phúc. Cách tốt nhất để mô tả điều này là mất bao lâu để một khách hàng không hài lòng trở nên hài lòng trở lại. Nhiều công ty không nhận ra rằng khách hàng thường không gọi ngay khi họ gặp vấn đề. Vấn đề của họ có thể bắt đầu từ lâu trước khi họ nhấc điện thoại lên để gọi và nhận trợ giúp. Và khi khách hàng cuối cùng quyết định liên hệ để được giúp đỡ, trải nghiệm khi cố gắng kết nối với nhân viên Giao Dịch hỗ trợ khách hàng như thế nào? Có dễ dàng không? Hay các hệ thống IVR (Phản hồi Thoại Tương tác) phức tạp và hệ thống tự động khiến việc tiếp cận với người có thể giúp đỡ trở nên khó khăn? Hoặc tệ hơn, hệ thống có thất bại, khiến việc nhận trợ giúp dường như là không thể? Hãy nhớ rằng, khách hàng đã thất vọng hoặc...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:51
Bitcoin Gains Momentum as Bulls Eye $112,000 AI: Bitcoin tăng đà khi các nhà đầu tư lạc quan hướng đến mức $112,000

Bitcoin Gains Momentum as Bulls Eye $112,000 AI: Bitcoin tăng đà khi các nhà đầu tư lạc quan hướng đến mức $112,000

Bài đăng Bitcoin Gains Momentum as Bulls Eye $112,000 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hoạt động gần đây của Bitcoin đã khơi dậy sự nhiệt tình trong số những người tham gia thị trường khi giá trị của nó đã chạm mức $111,000 nhưng vẫn chưa phá vỡ ngưỡng giới hạn $112,500. Sự chậm lại trong giao dịch vào cuối tuần dẫn đến biến động giá thấp hơn, một kịch bản quen thuộc đối với các giao dịch tiền điện tử. Đọc tiếp: Bitcoin Gains Momentum as Bulls Eye $112,000 Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-gains-momentum-as-bulls-eye-112000
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:49
Đây Là Mức Thấp Mà Bitcoin Có Thể Giảm, Theo Chiến Lược Gia Hàng Đầu Của Bloomberg

Đây Là Mức Thấp Mà Bitcoin Có Thể Giảm, Theo Chiến Lược Gia Hàng Đầu Của Bloomberg

Bài đăng Đây Là Mức Giảm Có Thể Xảy Ra Với Bitcoin, Theo Nhà chiến lược Hàng đầu của Bloomberg xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi thị trường tiến gần đến giai đoạn cuối của năm 2025, chiến lược gia của Bloomberg Intelligence Mike McGlone tin rằng các nhà đầu tư đang nhìn thấy sự phân chia rõ rệt giữa các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống và tài sản kỹ thuật số rủi ro. Thông điệp của ông: vàng có thể đạt mức cao kỷ lục, trong khi Bitcoin đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Thay vì coi Bitcoin như "vàng kỹ thuật số," McGlone cảnh báo rằng tiền mã hóa này ngày càng hoạt động giống như cổ phiếu beta cao. Biến động của nó, ông nói, hiện phản ánh chỉ số S&P 500 chặt chẽ hơn bao giờ hết, khiến nó dễ bị tổn thương nếu cổ phiếu suy yếu. Để Bitcoin duy trì gần mức cao hiện tại, thị trường chứng khoán cần tiếp tục tăng — một kịch bản mà ông không kỳ vọng. Điểm Vỡ Của Bong Bóng Theo McGlone, đà tăng của Bitcoin hướng tới 100,000 đô la không phải là một cột mốc bền vững mà là giai đoạn cuối cùng của một bong bóng đầu cơ. Trong trường hợp suy thoái rộng hơn, ông tin rằng tiền mã hóa này có thể giảm xuống mức thấp 10,000 đô la, xóa bỏ phần lớn lợi nhuận đạt được trong đợt tăng giá. Ông cũng chỉ ra sự suy giảm tính độc đáo của Bitcoin. Năm 2009, nó là loại tiền mã hóa duy nhất. Hiện tại, với hơn 21 triệu token khác nhau đang lưu hành, vai trò của nó như một tài sản kỹ thuật số duy nhất đã bị mờ nhạt, làm suy yếu thêm câu chuyện dài hạn của nó. Tương Lai Tươi Sáng Của Vàng Trong khi giọng điệu của ông về Bitcoin ảm đạm, triển vọng của McGlone về vàng lại hoàn toàn ngược lại. Ông dự đoán kim loại này có thể tăng lên mức 4,000 đô la mỗi ounce, được thúc đẩy bởi sự chuyển dịch của nhà đầu tư từ cổ phiếu và các tài sản đầu cơ khác. Theo quan điểm của ông, sự suy giảm của cổ phiếu sẽ là chất xúc tác đưa vàng lên tầm cao mới. Cảnh Báo Quý Bốn McGlone không úp mở về những tháng sắp tới: quý cuối cùng của năm 2025, ông nói, có khả năng sẽ không thuận lợi cho các tài sản rủi ro. Cổ phiếu, tiền mã hóa và thị trường đầu cơ đều sẽ phải đối mặt với khó khăn. Đối với những người tìm kiếm sự ổn định, ông lập luận, vàng có thể...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:36
Tìm Cách Giảm Thiểu Rủi Ro Thao túng Dữ Liệu Hoặc Sai Lệch

Tìm Cách Giảm Thiểu Rủi Ro Thao túng Dữ Liệu Hoặc Sai Lệch

Bài đăng Tìm Cách Giảm Nguy Cơ Thao túng thị trường Hoặc Sai Lệch Dữ Liệu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. DIA (Decentralized Information Asset) là một dự án tiền mã hoá và nền tảng oracle được thiết kế để cung cấp dữ liệu đáng tin cậy và minh bạch cho các ứng dụng phi tập trung (dApps), đặc biệt là trong hệ sinh thái phi tập trung DeFi (Decentralized Finance). Một oracle dữ liệu phi tập trung DIA hoạt động như một dịch vụ oracle dữ liệu phi tập trung, cung cấp cho các hợp đồng thông minh trên nhiều mạng blockchain quyền truy cập vào dữ liệu off-chain chất lượng cao, chính xác và đáng tin cậy. Dữ liệu này có thể bao gồm nguồn cấp giá, dữ liệu thị trường tài chính và thông tin từ các nguồn thực tế. Nền tảng oracle dữ liệu của DIA dựa vào cộng đồng các nhà cung cấp dữ liệu, người xác thực và người tiêu dùng. Các thành viên cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc tìm nguồn, xác thực và quản lý dữ liệu. Các cá nhân và tổ chức có thể trở thành nhà cung cấp dữ liệu bằng cách gửi dữ liệu lên nền tảng DIA. Họ được khuyến khích cung cấp dữ liệu chính xác và được thưởng bằng token DIA cho những đóng góp của họ. Người xác thực chịu trách nhiệm kiểm tra và xác nhận độ chính xác của dữ liệu do nhà cung cấp dữ liệu cung cấp. Người xác thực cũng được thưởng bằng token DIA cho công việc của họ. DIA là token tiền mã hoá gốc của nền tảng DIA. Token DIA được sử dụng để khuyến khích các nhà cung cấp dữ liệu và người xác thực cho những đóng góp của họ vào nền tảng. Người nắm giữ token DIA có thể có quyền quản trị trong hệ sinh thái DIA, cho phép họ tham gia vào các quyết định liên quan đến nâng cấp và thay đổi nền tảng. Người dùng có thể stake token DIA để tham gia vào bảo mật mạng, quản trị và quy trình đồng thuận, có khả năng kiếm phần thưởng. Token DIA cũng có thể được sử dụng để truy cập các dịch vụ và tính năng dữ liệu cao cấp trên nền tảng. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được xem là sự chứng thực của CoinIdol. Đây không phải là khuyến nghị mua hoặc bán tiền mã hoá. Độc giả nên tự nghiên cứu trước khi đầu tư vào quỹ. Nguồn: https://coinidol.com/dia-decentralized-information-asset/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:31
Ethereum Mirrors Bitcoin Post ATH Movement, As Market Bears Target 20% Correction AI: Ethereum Phản Chiếu Biến Động Sau ATH Của Bitcoin, Khi Các Nhà Đầu Tư Giá Xuống Nhắm Đến Mức Điều Chỉnh 20%

Ethereum Mirrors Bitcoin Post ATH Movement, As Market Bears Target 20% Correction AI: Ethereum Phản Chiếu Biến Động Sau ATH Của Bitcoin, Khi Các Nhà Đầu Tư Giá Xuống Nhắm Đến Mức Điều Chỉnh 20%

Bài đăng Ethereum Mirrors Bitcoin Post ATH Movement, As Market Bears Target 20% Correction đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Semilore Faleti là một nhà văn tiền điện tử chuyên về lĩnh vực báo chí và sáng tạo nội dung. Mặc dù anh bắt đầu viết về nhiều chủ đề khác nhau, Semilore sớm phát hiện ra năng khiếu giải mã những phức tạp và chi tiết trong thế giới hấp dẫn của blockchain và tiền điện tử. Semilore bị thu hút bởi hiệu quả của tài sản kỹ thuật số trong việc lưu trữ và chuyển giao giá trị. Anh là người ủng hộ mạnh mẽ cho việc áp dụng tiền điện tử vì anh tin rằng nó có thể cải thiện số hóa và tính minh bạch của các hệ thống tài chính hiện có. Trong hai năm viết về tiền điện tử, Semilore đã đề cập đến nhiều khía cạnh của không gian tài sản kỹ thuật số bao gồm blockchain, tài chính phi tập trung (DeFi), staking, non-fungible tokens (NFT), quy định và nâng cấp mạng lưới cùng nhiều lĩnh vực khác. Trong những năm đầu, Semilore đã trau dồi kỹ năng của mình như một người viết nội dung, tạo ra các bài viết giáo dục phục vụ cho đối tượng rộng rãi. Các bài viết của anh đặc biệt có giá trị cho những người mới trong không gian tiền điện tử, cung cấp những giải thích sâu sắc giúp làm sáng tỏ thế giới tiền kỹ thuật số. Semilore cũng tạo ra các bài viết cho người dùng tiền điện tử kỳ cựu, đảm bảo họ được cập nhật với những blockchain, ứng dụng phi tập trung và cập nhật mạng lưới mới nhất. Nền tảng viết lách giáo dục này tiếp tục định hình công việc của anh, đảm bảo rằng công việc hiện tại của anh vẫn dễ tiếp cận, chính xác và nhiều thông tin. Hiện tại tại NewsBTC, Semilore tập trung vào việc đưa tin mới nhất về biến động giá tiền điện tử, phát triển on-chain và hoạt động của các "cá voi". Anh cũng đề cập đến phân tích token mới nhất và dự đoán giá từ các chuyên gia thị trường hàng đầu, từ đó cung cấp cho độc giả thông tin có tiềm năng sâu sắc và có thể hành động. Thông qua nghiên cứu tỉ mỉ và phong cách viết hấp dẫn, Semilore cố gắng thiết lập bản thân như một nguồn đáng tin cậy trong lĩnh vực báo chí tiền điện tử để thông tin và giáo dục khán giả của mình về xu hướng và phát triển mới nhất trong thế giới tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng. Ngoài công việc, Semilore có những đam mê khác như tất cả mọi người. Anh...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:28
Đợt bán trước của PepeNode bùng nổ đạt 800K$: Khai thác tiền meme đã xuất hiện

Đợt bán trước của PepeNode bùng nổ đạt 800K$: Khai thác tiền meme đã xuất hiện

Bài đăng Đợt Bán Trước Bùng Nổ Của PepeNode Đạt 800K$: Mining Meme coin Đã Xuất Hiện đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đợt Bán Trước Bùng Nổ Của PepeNode Đạt 800K$: Mining Meme coin Đã Xuất Hiện Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Là một nhà văn crypto, trách nhiệm của Bogdan được chia thành nghiên cứu và viết bài, đồng thời giải trí cho đội ngũ bằng lối hài hước gần như không chính trị của anh ấy, một Bill Burr đầy khát vọng, nếu bạn muốn. Nhờ hơn 12 năm kinh nghiệm viết lách trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ, bảo mật mạng, người mẫu, thể hình, crypto và các chủ đề khác không thể nêu tên, anh đã trở thành một tài sản thực sự cho đội ngũ. Trong khi vị trí của anh ấy như một nhà văn cấp cao tại PrivacyAffairs đã dạy anh những bài học quý giá về sức mạnh của tự quản lý, toàn bộ sự nghiệp viết lách của anh đã và đang là một bài tập về việc tự hoàn thiện. Bây giờ, anh ấy đã sẵn sàng đắm mình vào crypto và dạy mọi người cách kiểm soát tiền của họ trên blockchain. Với fiat là một loại tiền tệ luôn mất giá, Bitcoin và altcoin dường như là lựa chọn thay thế phù hợp nhất cho Bogdan. Thành tựu chuyên môn lớn nhất của Bogdan, ngoài việc đảm bảo vị trí là một nhà văn chính cho Bitcoinist, là 5 năm làm quản lý viết lách tại Blackwood Productions, nơi anh điều phối một nhóm bốn nhà văn. Trong thời gian đó, anh đã học được giá trị của làm việc nhóm và tạo ra một môi trường làm việc nuôi dưỡng hiệu quả, tích cực và tình bạn. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/pepenode-presale-reaches-800k-allows-users-to-mine-meme-coins/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:10
Kế hoạch Stablecoin USDH của Hyperliquid thu hút đề xuất từ Paxos

Kế hoạch Stablecoin USDH của Hyperliquid thu hút đề xuất từ Paxos

Bài đăng Kế hoạch Stablecoin USDH của Hyperliquid thu hút đề xuất từ Paxos xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Kế hoạch của Hyperliquid giới thiệu stablecoin bản địa USDH đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ hai công ty lớn trong lĩnh vực này. Paxos và Frax Finance đều đã đệ trình các đề xuất cạnh tranh, mỗi đề xuất đưa ra một mô hình riêng biệt về cách USDH nên hoạt động và mang lại lợi ích cho hệ sinh thái rộng lớn hơn. Tài trợ Tài trợ Paxos nhấn mạnh việc tuân thủ quy tắc và tiếp cận tổ chức cho USDH Vào ngày 6 tháng 9, Paxos đã nêu rõ ý định đưa USDH ra thị trường, nhấn mạnh thành tích của họ trong lĩnh vực stablecoin được quản lý và các đối tác toàn cầu. Công ty lập luận rằng kinh nghiệm phát hành BUSD, từng đạt hơn 25 tỷ đô la lưu hành, giúp họ có thể cung cấp stablecoin được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn GENIUS và MiCA. Xét điều này, Paxos nhấn mạnh rằng USDH sẽ được hỗ trợ bởi các khoản dự trữ chất lượng cao như Kho bạc Hoa Kỳ, repos và USDG. Tài trợ Tài trợ "Chúng tôi đã phát hành stablecoin được quản lý trong hơn 7 năm và có kinh nghiệm vận hành stablecoin trị giá hơn 25 tỷ đô la cho sàn giao dịch lớn nhất thế giới (BUSD). Chúng tôi mang đến mức độ đáng tin cậy cho Hyperliquid để giúp tiếp cận các tổ chức và nhân rộng 10 lần toàn bộ hệ sinh thái Hyperliquid. Có thể là 100 lần," Max Fantle, một giám đốc điều hành của Paxos cho biết. Paxos đã phác thảo một mô hình doanh thu chuyển 95% lợi nhuận từ dự trữ USDH để mua lại token HYPE. Công ty dự định phân phối các token đó cho các validator, giao thức và người dùng, củng cố hệ thống builder-code của Hyperliquid để thưởng cho những người đóng góp. Công ty cũng cam kết niêm yết HYPE trên mạng lưới môi giới của họ, hỗ trợ giao dịch cho các nền tảng như PayPal, Venmo, Nubank, MercadoLibre và Interactive Brokers. Frax Finance cung cấp chia sẻ lợi nhuận và truy cập đa chuỗi Đề xuất của Frax Finance áp dụng một cách tiếp cận khác, định vị đề xuất của họ hoàn toàn do cộng đồng điều hành. Tài trợ Tài trợ Công ty cho biết USDH sẽ được hỗ trợ theo tỷ lệ một-đổi-một bởi frxUSD của riêng họ cùng với chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ được quản lý bởi các nhà quản lý tài sản như BlackRock. Để khuyến khích áp dụng, Frax đề xuất việc rút liền mạch giữa frxUSD, USDC, USDT và tiền fiat. Các chuỗi hiệu suất cao xứng đáng...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:05
BTC Giữ Nguyên Phạm Vi Trong Khi Nhà Phân Tích Ủng Hộ Remittix Vượt Trội Với Tiềm Năng Tăng 20 Lần

BTC Giữ Nguyên Phạm Vi Trong Khi Nhà Phân Tích Ủng Hộ Remittix Vượt Trội Với Tiềm Năng Tăng 20 Lần

Bài đăng BTC Giữ Biên Độ Trong Khi Nhà phân tích Ủng Hộ Remittix Vượt Trội Với Tiềm Năng Tăng 20 Lần xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tiền mã hoá vẫn đầy biến động, khi Bitcoin bị kẹt trong một phạm vi hẹp, khiến các nhà đầu tư hoảng loạn. Một số nhà phân tích đang chờ đợi thời cơ cho đến khi Bitcoin có bước đi lớn tiếp theo, nhưng những người khác ngày càng xác định các dự án có tiềm năng cao. Một cái tên liên tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận đầu tư là Remittix (RTX), một altcoin PayFi có thể mang lại lợi nhuận gấp 20 lần trong chu kỳ sắp tới. Bitcoin Giữ Giá Ổn Định Bitcoin đang trong một kênh xu hướng tăng trong trung và dài hạn. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đã mua đồng tiền này ở mức giá cao hơn theo thời gian, cho thấy sự phát triển tốt cho đồng tiền. BTC đã đạt mục tiêu ở mức $115,727 sau khi phá vỡ hình thái hình chữ nhật. Giá hiện đã giảm, nhưng hình thái cho thấy khả năng tăng tiếp. Đồng tiền đang tiến gần đến mức hỗ trợ ở $106,000, điều này có thể tạo ra phản ứng tích cực. Tuy nhiên, việc phá vỡ dưới mức $106,000 sẽ là tín hiệu tiêu cực. Đường chỉ báo dao động RSI cho thấy xu hướng giảm, một tín hiệu sớm về khả năng đảo chiều xu hướng giá đi xuống. Nhìn chung, đồng tiền được đánh giá là tích cực về mặt kỹ thuật trong trung và dài hạn. Theo dự đoán giá Bitcoin của Ali Martinez, xu hướng giảm của BTC sẽ bắt đầu khi giá giảm xuống dưới mức giá thực hiện Ngắn hạn và thường đảo chiều dưới mức giá thực hiện Dài hạn. Nguồn: Ali_chart qua X. Hiện tại, - STH = $109,400 - LTH = $36,700 Trong khi những người khác đang chờ đợi hướng đi tiếp theo của BTC, các nhà đầu tư thông minh đang chuyển sự tập trung sang các altcoin nhỏ hơn có tiện ích và tiềm năng tăng trưởng giai đoạn đầu, như Remittix (RTX). Remittix Nổi Lên Như Một Lựa Chọn Đầu Tư Không giống như các dự án tiện ích thanh toán khác, Remittix (RTX) thu hẹp phạm vi: giao dịch nhanh, rẻ và đáng tin cậy cho các khoản thanh toán từ tiền mã hoá sang tiền pháp định. Remittix (RTX) đang định nghĩa lại cách xử lý các khoản thanh toán xuyên biên giới. Remittix là nền tảng thanh toán dựa trên Ethereum tạo điều kiện cho các giao dịch từ tiền mã hoá sang tiền pháp định trên hơn 30 loại tiền tệ. Nó giải quyết khoảng cách thanh toán trong thế giới thực trị giá 19 nghìn tỷ đô la giữa truyền thống (Web2) và tiền mã hoá (Web3). Nó có...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:01
Shibarium của Shiba Inu ra mắt Kế hoạch tiếp thị đáng xấu hổ khi sự tức giận của Cộng đồng gia tăng

Shibarium của Shiba Inu ra mắt Kế hoạch tiếp thị đáng xấu hổ khi sự tức giận của Cộng đồng gia tăng

Bài đăng Kế hoạch mua đáng xấu hổ của Shibarium của Shiba Inu khi sự tức giận của Cộng đồng tăng lên xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sự tức giận của cộng đồng tăng lên SHIB rời khỏi top 30 Tài khoản X chính thức của mạng Shibarium của Shiba Inu đã gây ngạc nhiên khi công khai khuyến khích người nắm giữ SHIB spam các phần bình luận tiền mã hóa với các đề cập đến loại tiền mã hóa từng phổ biến này. Hơn nữa, họ đặc biệt yêu cầu người dùng sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa việc tạo bình luận, điều này dường như là một mức độ tuyệt vọng hoàn toàn mới. Tài khoản này dường như muốn tăng cường sự hiện diện một cách giả tạo của bản sao Dogecoin thành công nhất với sự trợ giúp của spam. Bạn cũng có thể thích "Chiến lược thị trường" cực kỳ đáng xấu hổ này rõ ràng cho thấy dự án không còn khả năng tạo ra sự quan tâm hữu cơ, đó là lý do tại sao nó đang phải cầu xin người theo dõi để có các phản hồi spam. Sự tức giận của cộng đồng tăng lên "SHIB đã chết, và bạn cũng chết rồi," một người bình luận đã nói để đáp lại bài đăng X đáng xấu hổ. Một số người cũng bày tỏ sự thất vọng với sự thiếu phát triển hệ sinh thái. SHIB rời khỏi top 30 Theo dữ liệu CoinGecko, token Shiba Inu (SHIB) không thể tìm thấy trong top 30 của CoinMarketCap. Vào năm 2021, token này đã tạm thời lọt vào top 10 và vượt qua DOGE về vốn hóa thị trường. Những người đã đầu tư vào SHIB ở mức Cao nhất mọi thời đại vào năm 2021 hiện đã giảm tới 86% sau gần bốn năm mặc dù thị trường đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể kể từ đó. Đồng tiền meme lớn thứ hai hiện nhỏ hơn Litecoin (LTC) và Toncoin (TON). Nguồn: https://u.today/shiba-inus-shibarium-debuts-embarrassing-marketing-plan-as-community-anger-grows
BitcoinEthereumNews2025/09/07 18:46
