Đây Là Mức Thấp Mà Bitcoin Có Thể Giảm, Theo Chiến Lược Gia Hàng Đầu Của Bloomberg
Bài đăng Đây Là Mức Giảm Có Thể Xảy Ra Với Bitcoin, Theo Nhà chiến lược Hàng đầu của Bloomberg xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi thị trường tiến gần đến giai đoạn cuối của năm 2025, chiến lược gia của Bloomberg Intelligence Mike McGlone tin rằng các nhà đầu tư đang nhìn thấy sự phân chia rõ rệt giữa các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống và tài sản kỹ thuật số rủi ro. Thông điệp của ông: vàng có thể đạt mức cao kỷ lục, trong khi Bitcoin đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Thay vì coi Bitcoin như "vàng kỹ thuật số," McGlone cảnh báo rằng tiền mã hóa này ngày càng hoạt động giống như cổ phiếu beta cao. Biến động của nó, ông nói, hiện phản ánh chỉ số S&P 500 chặt chẽ hơn bao giờ hết, khiến nó dễ bị tổn thương nếu cổ phiếu suy yếu. Để Bitcoin duy trì gần mức cao hiện tại, thị trường chứng khoán cần tiếp tục tăng — một kịch bản mà ông không kỳ vọng.
Điểm Vỡ Của Bong Bóng
Theo McGlone, đà tăng của Bitcoin hướng tới 100,000 đô la không phải là một cột mốc bền vững mà là giai đoạn cuối cùng của một bong bóng đầu cơ. Trong trường hợp suy thoái rộng hơn, ông tin rằng tiền mã hóa này có thể giảm xuống mức thấp 10,000 đô la, xóa bỏ phần lớn lợi nhuận đạt được trong đợt tăng giá. Ông cũng chỉ ra sự suy giảm tính độc đáo của Bitcoin. Năm 2009, nó là loại tiền mã hóa duy nhất. Hiện tại, với hơn 21 triệu token khác nhau đang lưu hành, vai trò của nó như một tài sản kỹ thuật số duy nhất đã bị mờ nhạt, làm suy yếu thêm câu chuyện dài hạn của nó.
Tương Lai Tươi Sáng Của Vàng
Trong khi giọng điệu của ông về Bitcoin ảm đạm, triển vọng của McGlone về vàng lại hoàn toàn ngược lại. Ông dự đoán kim loại này có thể tăng lên mức 4,000 đô la mỗi ounce, được thúc đẩy bởi sự chuyển dịch của nhà đầu tư từ cổ phiếu và các tài sản đầu cơ khác. Theo quan điểm của ông, sự suy giảm của cổ phiếu sẽ là chất xúc tác đưa vàng lên tầm cao mới.
Cảnh Báo Quý Bốn
McGlone không úp mở về những tháng sắp tới: quý cuối cùng của năm 2025, ông nói, có khả năng sẽ không thuận lợi cho các tài sản rủi ro. Cổ phiếu, tiền mã hóa và thị trường đầu cơ đều sẽ phải đối mặt với khó khăn. Đối với những người tìm kiếm sự ổn định, ông lập luận, vàng có thể...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:36