2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Billie Eilish Cuối Cùng Đã Bị Truất Ngôi

Bài đăng Billie Eilish Cuối Cùng Đã Bị Truất Ngôi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sau 55 tuần liên tiếp ở vị trí số 1, ca khúc "Birds of a Feather" của Billie Eilish cuối cùng đã tụt xuống vị trí số 2 trên bảng xếp hạng Hot Rock & Alternative Songs. STOCKHOLM, THỤY ĐIỂN - NGÀY 23 THÁNG 4: Billie Eilish biểu diễn tại Avicii Arena vào ngày 23 tháng 4 năm 2025 tại Stockholm, Thụy Điển. (Ảnh của Samir Hussein/WireImage for Live Nation) WireImage for Live Nation Billie Eilish đã đạt được thành công lớn trong sự nghiệp với "Birds of a Feather", ca khúc âm thầm vươn lên đứng đầu nhiều bảng xếp hạng Billboard và duy trì vị trí đó trong một thời gian dài. Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã có nhiều bản hit thành công trong suốt những năm làm ngôi sao, nhưng không có bài nào đạt được những thành tích mà "Birds of a Feather" đã làm được. Lâu sau khi người hâm mộ lần đầu được nghe bài hát này, nó vẫn là một trong những bản nhạc rock và alternative được yêu thích nhất tại Mỹ. Lần đầu tiên sau hơn một năm, "Birds of a Feather" không còn dẫn đầu một trong những danh sách thể loại cạnh tranh nhất của Billboard. Sombr Thay Thế Billie Eilish ở Vị Trí Số 1 "Birds of a Feather" rơi từ vị trí số 1 xuống số 2 trên bảng xếp hạng Hot Rock & Alternative Songs. Nó bị thay thế bởi "Undressed" của tân binh Sombr, ca khúc này leo từ vị trí á quân lên ngôi vương lần đầu tiên, sau 23 tuần có mặt trong bảng xếp hạng các bài hát rock và alternative được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ. Kết Thúc Chuỗi 55 Tuần Thống Trị Tuần này đánh dấu lần đầu tiên sau hơn một năm "Birds of a Feather" không còn thống trị bảng xếp hạng Hot Rock & Alternative Songs. Eilish đã dẫn đầu bảng xếp hạng này trong 55 tuần liên tiếp, ngăn chặn nhiều đối thủ cạnh tranh giành ngôi vương mới. Một Trong Những Thời Gian Thống Trị Dài Nhất "Birds of a Feather" là bài hát giữ vị trí số 1 lâu thứ hai trong lịch sử bảng xếp hạng Hot Rock & Alternative Songs. Panic! At...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:43
Phát hiện kho báu Bitcoin trị giá 5 tỷ đô la liên quan đến trang web vi phạm bản quyền trong các ví Đức

Bài đăng $5 Billion Bitcoin Treasure Tied to Piracy Website Found in German Wallets đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. $5 Billion Bitcoin Treasure Tied to Piracy Website Found in German Wallets Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Christian, một nhà báo và biên tập viên với vai trò lãnh đạo trong các cơ quan truyền thông Philippines và Canada, được thúc đẩy bởi tình yêu của anh đối với viết lách và tiền mã hóa. Ngoài công việc, anh là một đầu bếp và người yêu điện ảnh luôn bị thu hút bởi kích thước của vũ trụ. Trang web này sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookies. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/5-billion-bitcoin-treasure-tied-to-piracy-website-found-in-german-wallets/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:17
$1,000 trong đợt Presale Ozak AI hôm nay có thể vượt qua $50,000 trong BTC vào năm 2026

$1,000 trong đợt Presale Ozak AI hôm nay có thể vượt qua $50,000 trong BTC vào năm 2026

Bài đăng $1.000 trong đợt bán trước Ozak AI hôm nay có thể vượt qua $50.000 trong BTC vào năm 2026 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khoản đầu tư $1.000 vào đợt bán trước của Ozak AI có thể cạnh tranh hoặc thậm chí vượt qua $50.000 đầu tư vào Bitcoin vào năm 2026. Bitcoin, hiện có giá khoảng $113,000, được nhiều nhà phân tích dự đoán sẽ đạt mức $180,000–$220,000 trong hai năm tới, tương đương mức tăng 1,5x–2x. Khoản đầu tư $50,000 vào Bitcoin ở giá hiện tại sẽ mang lại từ $79,650 đến $97,350 nếu những dự đoán này trở thành hiện thực. Nhưng khi xem xét tiềm năng của Ozak AI, những con số còn thú vị hơn nữa. Hiện tại, trong giai đoạn 5 của đợt bán trước, token chỉ có giá $0.01. Điều đó có nghĩa là với $1,000, nhà đầu tư sẽ nhận được 100,000 token. Nếu giá đạt $1 khi ra mắt, những token này sẽ có giá trị $100,000—lợi nhuận gấp 100 lần. So với mức tăng có thể có của Bitcoin, đó là một bước nhảy vọt lớn. Tất nhiên, nó đi kèm với nhiều rủi ro hơn, nhưng đối với các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận cơ hội đó, đợt bán trước của Ozak AI có thể mang đến một cơ hội hiếm có trong thế giới tiền mã hoá Hỗ trợ bởi AI đang phát triển nhanh chóng. Tiềm năng tăng trưởng của đợt bán trước Ozak AI Đợt bán trước Ozak AI (OZ) đã bán được 856,022,894.93 token $OZ, huy động được khoảng $2.76 triệu. Hiện tại, token $OZ có giá $0.01, với giai đoạn tiếp theo được ấn định ở mức $0.012. Dự báo đặt giá trị hợp lý ở mức từ $0.75 đến $2 vào năm 2026 tùy thuộc vào mức độ áp dụng. Ngay cả mức thấp nhất cũng cho thấy phép tính ấn tượng: $1,000 mua được 100,000 token hôm nay. Ở mức .75, khoản Stake đó tương đương ,000. Nếu đạt mức nghĩa là 0,000—vượt xa những gì hầu hết mọi người kỳ vọng từ đường cong tăng trưởng chậm hơn của Bitcoin. Cấu trúc bán trước theo từng giai đoạn này có nghĩa là người mua sau sẽ phải trả nhiều hơn dần, thưởng cho những người cam kết sớm. Tại sao Ozak AI nổi bật Ozak AI kết hợp trí tuệ nhân tạo và Ethereum blockchain để cung cấp khả năng Dự đoán giá thị trường, thông tin giao dịch tự động và khả năng DePIN (cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung). Lộ trình công nghệ của nó hấp dẫn các nhà giao dịch, dự án DeFi và các tổ chức quan tâm đến nhiều hơn là giá trị meme. Điểm nổi bật bao gồm: - Các đại lý dự đoán và bảng điều khiển phân tích Hỗ trợ bởi AI. - Hợp đồng thông minh...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:16
XRP Hết Cơ hội Đối đầu với Bitcoin (BTC)

XRP Hết Cơ hội Đối đầu với Bitcoin (BTC)

Bài đăng XRP Hết Cơ hội còn lại Trước Bitcoin (BTC) xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nỗ lực của XRP để chứng minh bản thân trước Bitcoin đã hết đà, và các biểu đồ đang bắt đầu làm rõ điều đó hơn với mỗi tuần trôi qua. Điều ban đầu trông giống như sự khởi đầu của một đợt bứt phá lớn trên cặp XRP/BTC giờ đây giống hình dạng của một đỉnh đôi, một hình thái thường chỉ ra sự yếu kém hơn là sức mạnh và về cơ bản cho thấy xu hướng đã cạn kiệt. Bạn Cũng Có Thể Thích Đợt tăng giá bắt đầu vào đầu năm nay đã đưa XRP vượt trên mức trung bình 200 tuần. Trong một khoảnh khắc, có vẻ như token này có thể thu hẹp khoảng cách với Bitcoin. Giá đã đẩy vào vùng 0.00003200 BTC hai lần, chỉ để bị từ chối cả hai lần, đưa cặp này trở lại các mức hỗ trợ quen thuộc. Nguồn: TradingView Việc không thể mở rộng cao hơn sau những nỗ lực đó đã để lại 0.00002200 BTC như là mức cần theo dõi, bởi vì, theo lịch sử, một khi mức này bị mất, cấu trúc thường sẽ phá vỡ hướng tới 0.00002000 BTC. Các đường trung bình động đi ngang trên toàn bộ biểu đồ càng củng cố cho lập luận rằng tiềm năng tăng giá đã cạn kiệt. Đào sâu hơn Trên các khung thời gian ngắn hơn, bức tranh không khả quan hơn. Cặp này đã bị kẹt giữa mức kháng cự gần 0.00002600 BTC và đường trung bình 200 ngày. Mỗi lần phục hồi đều nhanh chóng bị dập tắt, và mỗi lần phòng thủ trông kém thuyết phục hơn lần trước. Người bán đã quyết định nhịp độ, trong khi người mua chỉ làm đủ để giữ vững lập trường mà không làm thay đổi cán cân. Bạn Cũng Có Thể Thích Tất cả điều này diễn ra trong khi chính Bitcoin giao dịch trên $111,000. Trong khi đó, XRP giữ ở mức $2.83 so với đồng đô la nhưng gặp khó khăn trước BTC. Trừ khi XRP có thể phá vỡ trần của nó một cách dứt khoát, ấn tượng hiện tại là token này đã cạn kiệt cơ hội của mình, với Bitcoin duy trì vị thế thượng phong. Nguồn: https://u.today/xrp-runs-out-of-chances-vs-bitcoin-btc
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:05
Bitcoin Có Vùng Nảy 'Hợp Lý' Tại $100,000

Bitcoin Có Vùng Nảy 'Hợp Lý' Tại $100,000

Bài đăng Bitcoin Có Vùng Hồi Phục 'Hợp Lý' ở Mức $100,000 Xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Bitcoin thấy sự phục hồi khiêm tốn vào lúc đóng nến tuần, nhưng các nhà giao dịch thấy kháng cự quan trọng phía trên. Giá BTC có nguy cơ giảm sâu hơn nếu phe tăng không thể giành lại vùng kháng cự đó. Phân tích Fibonacci cho thấy mức giảm như vậy có thể không vượt quá 10%. Bitcoin (BTC) đã trở lại trên $111,000 vào phiên đóng cửa tuần Chủ nhật khi phân tích cho thấy dấu hiệu phục hồi "đầy hứa hẹn". Biểu đồ BTC/USD một giờ. Nguồn: Cointelegraph/TradingView Vùng hồi phục "hợp lý" của giá BTC gần $100,000 Dữ liệu từ Cointelegraph Markets Pro và TradingView cho thấy BTC/USD tăng khoảng 1% trong ngày để đạt mức cao cục bộ $111,369. Đợt giảm mới nhất của cặp tiền này, diễn ra sau dữ liệu kinh tế vĩ mô Hoa Kỳ, cho thấy phe tăng giá đã bảo vệ được mức hỗ trợ $110,000. "Điều này thực sự đầy hứa hẹn cho $BTC," nhà giao dịch crypto, nhà phân tích và doanh nhân Michaël van de Poppe đã phản hồi trên X. "Nó tạo ra mức thấp cao hơn mới và giữ được mức hỗ trợ tại $110K. Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta phá vỡ $112K và kích hoạt bull run." Biểu đồ BTC/USDT một ngày với dữ liệu RSI. Nguồn: Michaël van de Poppe/X Những người tham gia thị trường tiếp tục có quan điểm khác nhau về hành động giá BTC ngắn hạn. Nhà giao dịch nổi tiếng Cipher X gợi ý rằng $112,000 có thể kích hoạt mức thấp mới nếu phe tăng không thể giành lại nó trong thời gian tới. $BTC giữ ở mức khoảng $111K, nhưng cấu trúc cho thấy khả năng giảm Nếu động lượng chững lại dưới $112K, tôi dự đoán sẽ có sự điều chỉnh về mức hỗ trợ $108K Không có gì lớn đang xảy ra trên thị trường lúc này - đây là cuối tuần nên tốt nhất là giữ kiên nhẫn và thư giãn. pic.twitter.com/JP8lUHoKNz — Cipher X (@Cipher2X) Ngày 7 tháng 9, 2025 "Hoặc chúng ta lật ngược $113,000 và bơm lên mức cao mới, hoặc nếu chúng ta bị từ chối ở đây, chúng ta sẽ giảm xuống $100,000," nhà giao dịch Crypto Tony bổ sung trong ngày, áp dụng quan điểm phân loại rõ ràng hơn dựa trên biểu đồ tuần. Nhà giao dịch TurboBullCapital đề cập đến đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 200 ngày (SMAs) lần lượt ở mức $115,035 và $101,760, như các mức quan trọng cần...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:50
Robinhood Lọt Vào S&P 500 Cùng Với AppLovin, Emcor

Robinhood Lọt Vào S&P 500 Cùng Với AppLovin, Emcor

Bài đăng Robinhood Gia Nhập S&P 500 Cùng Với AppLovin, Emcor xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm nổi bật Robinhood gia nhập S&P 500, tăng cường tính thanh khoản và sự công nhận. AppLovin và Emcor thay thế MarketAxess, Caesars, Enphase. Cổ phiếu Robinhood tăng vọt 7% sau giờ giao dịch sau thông báo. Robinhood Gia Nhập S&P 500: Ý Nghĩa Nền tảng giao dịch Robinhood Markets Inc. sẽ chính thức gia nhập chỉ số chứng khoán S&P 500 vào ngày 22 tháng 9 năm 2025, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho công ty đã nổi tiếng trong thời kỳ bùng nổ nhà đầu tư bán lẻ trong đại dịch. Thông tin cập nhật đã được S&P Dow Jones Indices xác nhận và được Bloomberg đưa tin. Cùng với Robinhood, AppLovin Corp. và Emcor Group Inc. cũng sẽ được thêm vào, thay thế MarketAxess Holdings Inc., Caesars Entertainment Inc., và Enphase Energy Inc. Cổ Phiếu Robinhood Tăng Vọt Sau Tin Tức Thông báo này ngay lập tức thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư. Cổ phiếu Robinhood tăng hơn 7% trong giao dịch sau giờ. AppLovin tăng 7,5%, trong khi Emcor tăng 2,5%. Robinhood Markets Inc HOOD. Nguồn: CNBC/Nasdaq Được thành lập vào năm 2013 bởi Vlad Tenev và Baiju Bhatt, Robinhood đã cách mạng hóa đầu tư với giao dịch không phí hoa hồng và ứng dụng dễ sử dụng. Nền tảng này đã trở thành tên tuổi quen thuộc trong cơn sốt "Meme coin" GameStop và AMC. Tại Sao Việc Robinhood Được Đưa Vào Lại Quan Trọng Robinhood đạt được tính thanh khoản và khả năng hiển thị lớn hơn, khi các quỹ chỉ số và quỹ hưu trí giờ đây sẽ tự động bao gồm cổ phiếu của họ. Công ty tham gia cùng các công ty tập trung vào tiền mã hóa khác đã có trong chỉ số, như Coinbase Global Inc. và Block Inc. Việc được đưa vào này có thể giúp mở rộng cơ sở nhà đầu tư và tăng cường uy tín lâu dài. Robinhood quản lý hàng tỷ đô la tài sản khách hàng trên cổ phiếu, quyền chọn và tiền mã hóa. Việc gia nhập S&P 500 không chỉ xác nhận sự hiện diện trên thị trường của công ty mà còn phản ánh cách giao dịch bán lẻ và việc áp dụng tiền mã hóa đã định hình lại tài chính hiện đại. Vào tháng 5, Coinbase trở thành sàn giao dịch tiền mã hóa đầu tiên được thêm vào S&P 500, báo hiệu thêm sự chuyển dịch của Wall Street hướng tới tài sản kỹ thuật số. Nguồn: https://coinpaper.com/10915/robinhood-finally-makes-it-into-the-s-and-p-500-after-years-of-waiting
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:33
Phát hành Polkadot 2.0: Thông báo cập nhật Mạng lớn

Phát hành Polkadot 2.0: Thông báo cập nhật Mạng lớn

Bài đăng Polkadot 2.0 Release: Thông báo Nâng cấp Mạng lớn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Polkadot 2.0 dự kiến phát hành, tác động đến kiến trúc mạng. Nâng cấp mạng có thể tăng sự quan tâm của người dùng tổ chức vào blockchain. Giá DOT có thể trải qua biến động giá giữa các thông báo nâng cấp mới. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2025, Polkadot báo hiệu một bản nâng cấp quan trọng — Polkadot 2.0 — dự kiến sẽ định nghĩa lại kiến trúc mạng, được khởi xướng bởi Web3 Foundation và Parity Technologies. Bản nâng cấp giới thiệu các cải tiến công nghệ, thu hút sự quan tâm của tổ chức và dòng vốn tài chính tiềm năng, tác động đáng kể đến token DOT và các hoạt động thị trường rộng hơn. Phát triển chính, Tác động và Phản ứng Polkadot 2.0 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của mạng. Dẫn đầu bởi Web3 Foundation và Parity Technologies, việc nâng cấp liên quan đến các cải tiến kiến trúc phức tạp. Mặc dù thiếu tuyên bố trực tiếp từ Tiến sĩ Gavin Wood, bản nâng cấp được thiết lập để tăng hiệu suất hợp đồng thông minh và thu hút sự quan tâm đầu tư từ tổ chức. Không có phản ứng chính thức nào từ chính phủ được ghi nhận, mặc dù các kênh tài chính hiện tại đã dự đoán khả năng dòng vốn chảy vào với tin đồn về ETF Polkadot sắp được phê duyệt, mang theo những ảnh hưởng tiềm tàng cho thị trường tổng thể. Polkadot (DOT) hiện được định giá ở mức $3,87, với vốn hóa thị trường là $6,25 tỷ, chiếm 0,16% thị phần. Khối lượng giao dịch đã giảm đáng kể 48,71%, theo dữ liệu gần đây của CoinMarketCap. Tiền mã hoá này đã trải qua mức tăng giá 1,45% trong 24 giờ qua. "Bất kể chủ đề cuối cùng là 'Lễ kỷ niệm ra mắt Hub' hay 'Lễ kỷ niệm phát hành Polkadot 2.0', đây sẽ là cửa sổ phát hành lớn nhất cho Polkadot trong bốn năm qua, và chúng ta có mọi lý do để cùng nhau ăn mừng." – Đội ngũ Polkadot Bối cảnh lịch sử và Tác động thị trường của Polkadot Bạn có biết? Việc ra mắt parachain của Polkadot năm 2021 ban đầu dẫn đến biến động, nhưng cuối cùng đã nâng cao chức năng mạng, tương tự như việc nâng cao tiềm năng cho các khoản đầu tư tổ chức lớn hơn ngày nay. Nghiên cứu của Coincu cho thấy rằng Polkadot 2.0 có thể thiết lập các tiêu chuẩn mới trong khả năng tương tác của blockchain và có thể định hình tương lai...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:18
Nhà Kinh Tế Nổi Tiếng Peter Schiff Cảnh Báo Bitcoin Đang Gần Lãnh Thổ Thị trường Bear

Nhà Kinh Tế Nổi Tiếng Peter Schiff Cảnh Báo Bitcoin Đang Gần Lãnh Thổ Thị trường Bear

Bài đăng Nhà kinh tế nổi tiếng Peter Schiff cảnh báo Bitcoin đang gần khu vực Thị trường Bear xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi giá vàng vượt qua vùng chưa từng có trên 3,586 đô la, sự chú ý một lần nữa chuyển sang vai trò của Bitcoin như một "nơi trú ẩn an toàn kỹ thuật số". Đối với Peter Schiff, một trong những người bảo vệ vàng mạnh mẽ nhất, sự so sánh này thậm chí không gần nhau. Nhà đầu tư kỳ cựu gần đây đã lưu ý rằng khi Bitcoin được định giá bằng ounce vàng thay vì đô la Mỹ, tiền mã hóa trông yếu hơn nhiều so với những con số tiêu đề gợi ý. Kể từ giữa tháng Tám, giá trị của Bitcoin so với vàng đã giảm gần một phần năm, trượt gần đến mức mà Schiff coi là bắt đầu của thị trường bearish một chiều. Từ góc độ đỉnh năm 2021, tỷ lệ này vẫn giảm hai con số. Câu chuyện về hai tài sản Vàng đã tăng mạnh trong năm 2025, tăng hơn 36% trong năm nay và hơn 40% trong 12 tháng qua. Hiệu suất của nó đã ổn định trong nhiều khung thời gian — tăng hơn 23% trong sáu tháng và gần như tăng gấp đôi trong năm năm qua. Sự nhất quán này là nền tảng cho lập luận của Schiff: vàng giữ vững vị thế của mình trong các chu kỳ thị trường, trong khi Bitcoin tiếp tục biến động mạnh. Trong khi đó, Bitcoin đã có một đợt tăng ấn tượng theo đồng đô la, với mức tăng 96% trong năm qua và gần 1,000% trong năm năm. Tuy nhiên, những khó khăn ngắn hạn của nó — bao gồm cả Thị trường Pullback xuống dưới 110,200 đô la vào đầu tháng Chín — khiến nó trở thành mục tiêu dễ dàng cho các nhà phê bình coi nó là tài sản công nghệ đầu cơ hơn là kho giá trị. Phê bình rộng hơn của Schiff Schiff từ lâu đã bác bỏ ý tưởng rằng Bitcoin có thể cạnh tranh với vàng như một biện pháp phòng ngừa trước sự bất ổn. Ngay cả khi thừa nhận trong quá khứ rằng ông sẽ chọn Bitcoin thay vì Ethereum nếu bị buộc, quan điểm trung tâm của ông không hề dao động: chỉ có vàng mới mang lại sự ổn định mà các nhà đầu tư có thể tin cậy. Hiện tại, đợt tăng giá kỷ lục của vàng đang giúp ông chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận. Nhưng...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:09
Tâm lý thị trường Pi Network hạ nhiệt khi các nhà giao dịch ưa chuộng Rollblock cho một lộ trình tăng 50x rõ ràng hơn trước năm 2025

Tâm lý thị trường Pi Network hạ nhiệt khi các nhà giao dịch ưa chuộng Rollblock cho một lộ trình tăng 50x rõ ràng hơn trước năm 2025

Bài đăng Pi Network Sentiment Cools As Traders Favor Rollblock For A Cleaner 50x Path Ahead Of 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Thị trường crypto đang sôi động hiện nay về Pi Network và Rollblock, hai dự án ở các giai đoạn rất khác nhau trong hành trình của họ. Pi Network đã hứa hẹn đột phá từ lâu, nhưng Rollblock đã đang mang lại kết quả cụ thể trong GambleFi và được dự đoán có tiềm năng tăng 50x trong năm nay. Market Sentiment đang chuyển hướng về Rollblock trở thành người dẫn đầu của đợt bull run mới. Rollblock (RBLK): Được kiểm toán đầy đủ và quản lý để phát triển Rollblock (RBLK) đã nổi lên như một trong những dự án crypto hàng đầu của năm 2025, với nền tảng game Web3 đang hoạt động bao gồm hàng nghìn trò chơi năng động được hỗ trợ bởi AI, poker có người chia bài trực tiếp, blackjack và cá cược thể thao. Tất cả hoạt động được bảo mật minh bạch trên Ethereum blockchain, đảm bảo mọi khoản thanh toán và cược đều được xác thực trên blockchain. Không giống như nhiều đồng tiền crypto mới chỉ giao dịch dựa trên lời hứa, Rollblock được kiểm toán, cấp phép bởi Anjouan Gaming và được quản lý đầy đủ để cung cấp cả bảo mật và niềm tin. Tokenomics giảm phát của nó nổi bật trong thị trường đông đúc: Mỗi tuần, lên đến 30% doanh thu được sử dụng để mua lại RBLK, 60% trong số đó bị đốt vĩnh viễn để giảm nguồn cung, trong khi 40% tài trợ cho phần thưởng staking lên đến 30% APY. Điều này làm cho RBLK trở thành một trong những crypto tốt nhất để đầu tư cho những người muốn kết hợp giữa tăng trưởng và phần thưởng định kỳ. Người nắm giữ được hưởng lợi thông qua rakeback, tiền thưởng VIP và doanh thu chia sẻ, phù hợp với động lực của nhà đầu tư dài hạn với sự tăng trưởng hữu cơ của nền tảng. - Hơn $15 triệu đã được đặt cược - 83% token đã bán trong presale với giá $0,068 - Người tham gia sớm tăng 500% với các sàn niêm yết sắp tới - Presale đã huy động được $11,5 triệu, chỉ còn 24 ngày nữa - Tiền thưởng 20% vẫn còn hiệu lực cho người mua hôm nay Một tweet gần đây gọi token presale là "tấm vé VIP của bạn đến tương lai của trò chơi trực tuyến", nhấn mạnh dự án này cảm thấy khác biệt như thế nào so với các đợt ra mắt đầu cơ. Crypto Octo đã phân tích lý do tại sao việc kiểm toán của Rollblock...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:03
Các lực lượng thị trường xa xỉ xếp hàng chống lại sự độc lập của Tập đoàn Giorgio Armani

Các lực lượng thị trường xa xỉ xếp hàng chống lại sự độc lập của Tập đoàn Giorgio Armani

Bài đăng Các lực lượng thị trường xa xỉ xếp hàng chống lại sự độc lập của Tập đoàn Giorgio Armani xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – 25 THÁNG 5: Mọi người đi ngang qua cửa hàng Giorgio Armani trên Đại lộ Madison trong dịp cuối tuần Ngày Tưởng niệm vào ngày 25 tháng 5 năm 2025 tại Thành phố New York. (Ảnh của Craig T Fruchtman/Getty Images) Getty Images Kể từ khi thành lập vào năm 1975, Giorgio Armani đã quyết liệt bảo vệ sự độc lập của công ty mình. Ngay cả khi đế chế thời trang của ông phát triển và các tập đoàn xa xỉ ham mua sắm đến gõ cửa, ông vẫn kiên quyết duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với công ty của mình, từ chối thỏa hiệp tinh thần doanh nhân và tầm nhìn nghệ thuật của mình. Quyết tâm duy trì sự độc lập của công ty, ông đã thành lập Quỹ Giorgio Armani để tiếp tục hoạt động của công ty như một thực thể độc lập sau khi ông qua đời. Giờ đây khi ông đã ra đi ở tuổi 91, liệu những biện pháp bảo vệ mà ông thiết lập có đủ mạnh để bảo tồn di sản của ông? Liệu những người thừa kế và những người kiểm soát lợi ích của quỹ có thể chống lại những cám dỗ không thể tránh khỏi sẽ được đặt ra trước mặt họ? "Những thương hiệu như thế này hiếm khi xuất hiện trên thị trường, tôi mong đợi sự quan tâm đáng kể từ ngành công nghiệp," nhà phân tích Bernstein Luca Solca chia sẻ. Đồng thời, ông lưu ý rằng thương hiệu đã mất đi một số sức hấp dẫn, bao gồm thương hiệu cốt lõi Giorgio Armani, Emporio Armani và A|X Armani Exchange, cùng với các doanh nghiệp làm đẹp, nội thất và trang trí nhà cửa, nhà hàng và khách sạn. Solca cũng nhận xét rằng công ty sẽ được hưởng lợi từ "sự hồi sinh và góc nhìn mới," khiến quyền sở hữu mới, với lời hứa về quy mô và giá trị cổ đông tối đa, trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Doanh thu của Tập đoàn Armani đạt 2,7 tỷ đô la (2,3 tỷ euro) vào năm 2024, giảm 5% so với năm trước ở tỷ giá hối đoái không đổi. Về mặt lợi nhuận, EBITDA giảm 24% xuống còn 466 triệu đô la (398 triệu euro) sau khi mức kỷ lục 389 triệu đô la (332 triệu euro) được đầu tư trở lại vào công ty. "Tôi tin rằng theo đuổi tính nhất quán và liên tục và tránh theo đuổi lợi nhuận tức thời là chiến lược tốt nhất...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 19:57
