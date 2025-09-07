$1,000 trong đợt Presale Ozak AI hôm nay có thể vượt qua $50,000 trong BTC vào năm 2026

Bài đăng $1.000 trong đợt bán trước Ozak AI hôm nay có thể vượt qua $50.000 trong BTC vào năm 2026 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khoản đầu tư $1.000 vào đợt bán trước của Ozak AI có thể cạnh tranh hoặc thậm chí vượt qua $50.000 đầu tư vào Bitcoin vào năm 2026. Bitcoin, hiện có giá khoảng $113,000, được nhiều nhà phân tích dự đoán sẽ đạt mức $180,000–$220,000 trong hai năm tới, tương đương mức tăng 1,5x–2x. Khoản đầu tư $50,000 vào Bitcoin ở giá hiện tại sẽ mang lại từ $79,650 đến $97,350 nếu những dự đoán này trở thành hiện thực. Nhưng khi xem xét tiềm năng của Ozak AI, những con số còn thú vị hơn nữa. Hiện tại, trong giai đoạn 5 của đợt bán trước, token chỉ có giá $0.01. Điều đó có nghĩa là với $1,000, nhà đầu tư sẽ nhận được 100,000 token. Nếu giá đạt $1 khi ra mắt, những token này sẽ có giá trị $100,000—lợi nhuận gấp 100 lần. So với mức tăng có thể có của Bitcoin, đó là một bước nhảy vọt lớn. Tất nhiên, nó đi kèm với nhiều rủi ro hơn, nhưng đối với các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận cơ hội đó, đợt bán trước của Ozak AI có thể mang đến một cơ hội hiếm có trong thế giới tiền mã hoá Hỗ trợ bởi AI đang phát triển nhanh chóng. Tiềm năng tăng trưởng của đợt bán trước Ozak AI Đợt bán trước Ozak AI (OZ) đã bán được 856,022,894.93 token $OZ, huy động được khoảng $2.76 triệu. Hiện tại, token $OZ có giá $0.01, với giai đoạn tiếp theo được ấn định ở mức $0.012. Dự báo đặt giá trị hợp lý ở mức từ $0.75 đến $2 vào năm 2026 tùy thuộc vào mức độ áp dụng. Ngay cả mức thấp nhất cũng cho thấy phép tính ấn tượng: $1,000 mua được 100,000 token hôm nay. Ở mức .75, khoản Stake đó tương đương ,000. Nếu đạt mức nghĩa là 0,000—vượt xa những gì hầu hết mọi người kỳ vọng từ đường cong tăng trưởng chậm hơn của Bitcoin. Cấu trúc bán trước theo từng giai đoạn này có nghĩa là người mua sau sẽ phải trả nhiều hơn dần, thưởng cho những người cam kết sớm. Tại sao Ozak AI nổi bật Ozak AI kết hợp trí tuệ nhân tạo và Ethereum blockchain để cung cấp khả năng Dự đoán giá thị trường, thông tin giao dịch tự động và khả năng DePIN (cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung). Lộ trình công nghệ của nó hấp dẫn các nhà giao dịch, dự án DeFi và các tổ chức quan tâm đến nhiều hơn là giá trị meme. Điểm nổi bật bao gồm: - Các đại lý dự đoán và bảng điều khiển phân tích Hỗ trợ bởi AI. - Hợp đồng thông minh...