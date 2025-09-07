Cục Dự Trữ Liên Bang Như Một Nguồn Tăng Trưởng Kinh Tế Là Một Ảo Tưởng Khủng Khiếp

WASHINGTON, DC – NGÀY 08 THÁNG 11: Chủ tịch FRB Jerome Powell chuẩn bị phát biểu tại Hội nghị Kỷ niệm 100 năm của Bộ phận Nghiên cứu và Thống kê của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 08 tháng 11 năm 2023 tại Washington, DC. Các nhà quan sát thị trường và các nhà hoạch định chính sách đang lắng nghe cẩn thận Powell để tìm dấu hiệu về việc liệu FRB có cần tăng lãi suất thêm để giảm lạm phát hay không. (Ảnh của Chip Somodevilla/Getty Images) Getty Images "Tôi tin rằng ông sẽ không bao giờ quên thực tế rằng hàng triệu người Mỹ đang phụ thuộc vào Fed tiếp tục hỗ trợ sự phục hồi của nền kinh tế." Đó là những lời của Dân biểu Đảng Dân chủ James Clyburn nói với Chủ tịch FRB Jerome Powell trong một phiên điều trần năm 2021. Trích dẫn này được đăng trên Wall Street Journal bởi Allysia Finley. Finley đang nêu lên quan điểm về cách Đảng Dân chủ thay đổi thái độ đối với cái gọi là "độc lập" của FRB. Đột nhiên điều này trở nên có ý nghĩa với họ khi không phải họ là người gây áp lực lên ngân hàng trung ương để có được bất kỳ sự hỗ trợ kinh tế nào mà họ nghĩ FRB có thể cung cấp. Điều này có nghĩa là trong khi không có sự phản đối nào từ Đảng Dân chủ khi Clyburn gây áp lực lên Powell vào năm 2021, thì tiếng ồn về tầm quan trọng của sự độc lập của FRB đôi khi có chất lượng đinh tai nhức óc vào năm 2025 khi Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông gây áp lực lên FRB để được cho là làm mọi thứ tốt hơn. Hãy nói thẳng rằng cả hai bên đều vô vọng. Thực sự, chúng ta quên nhanh như thế nào, đặc biệt là Đảng Cộng hòa, rằng chính phủ không có nguồn lực. Và nó chỉ có nguồn lực khi các nhà sản xuất thực sự có ít hơn. Điều này đòi hỏi phải suy nghĩ lại về yêu cầu kín đáo của Clyburn đối với Powell vào năm 2021 liên quan đến những gì Đảng Cộng hòa đang nói hiện nay. Ngay cả trước báo cáo việc làm yếu kém hôm thứ Sáu, các thành viên Đảng Cộng hòa trong và ngoài chính quyền, và thậm chí cả Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Nhà Trắng, đều đang yêu cầu FRB cắt giảm lãi suất...