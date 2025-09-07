Độ khó khai thác Bitcoin đạt mức cao mới sau điều chỉnh gần đây
Bài đăng Bitcoin Mining Difficulty Đạt Mức Cao Mới Sau Điều Chỉnh Gần Đây xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Điểm chính 1 Điểm chính 2 Điểm chính 3 Vào ngày 7 tháng 9 năm 2025, độ khó khai thác Bitcoin đã được điều chỉnh tại chiều cao khối 913,248, tăng 4,89% lên mức kỷ lục 136,04 T, theo dữ liệu từ CloverPool. Sự điều chỉnh này nhấn mạnh tính cạnh tranh ngày càng tăng và Tỷ lệ Hash trong mạng Bitcoin, ảnh hưởng đến sự tham gia và lợi nhuận của thợ đào nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến các tiền mã hóa khác hoặc thị trường tài chính.
Độ Khó Mining Tăng 4,89% Lên Mức Kỷ Lục 136,04T
Mạng khai thác Bitcoin đã trải qua một đợt điều chỉnh với độ khó tăng 4,89% lên 136,04T tại chiều cao khối 913,248. Dữ liệu của CloverPool nhấn mạnh sức mạnh tính toán ngày càng tăng của mạng, đạt đỉnh cao kỷ lục này, cho thấy sự tham gia của thợ đào và bảo mật mạng được tăng cường. Sự tham gia chủ đạo của các mining pool nổi tiếng như F2Pool và Foundry USA tiếp tục định hình bối cảnh này. Với sự gia tăng này, thời gian khối trung bình gần hơn với mức lý tưởng 10 phút, phản ánh sự tham gia của thợ đào. Sự thay đổi này làm nổi bật môi trường khai thác cạnh tranh nơi Tỷ lệ Hash tăng vọt, cho thấy một hệ sinh thái đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự kiện do giao thức điều khiển này không kích thích phản ứng đáng chú ý từ các nhân vật có ảnh hưởng trong ngành hoặc các tổ chức tài chính, phù hợp với kỳ vọng tiêu chuẩn cho các điều chỉnh giao thức tự động. Không có lãnh đạo tiền mã hóa nổi bật hoặc chuyên gia nào đã bình luận công khai về thay đổi độ khó khai thác này cho đến nay.
Bitcoin Giao Dịch Trên $111K Trong Bối Cảnh Mining Tăng
Bạn có biết? Độ khó khai thác Bitcoin điều chỉnh khoảng hai tuần một lần để đảm bảo các khối được khai thác với tốc độ ổn định.
Bitcoin (BTC) hiện giao dịch ở mức $111,208.89, với vốn hóa thị trường là $2,21 nghìn tỷ và sự thống trị thị trường là 57,86%, theo CoinMarketCap. Tổng cung lưu hành của nó là 19,917,421 trên tổng số tối đa 21,000,000. Điều chỉnh giá trong 90 ngày qua cho thấy mức tăng 3,62%, với khối lượng giao dịch 24 giờ gần đây giảm 37,34%.
Bitcoin(BTC), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 20:39 ngày 7/9/2025 (Giờ VN). Nguồn: CoinMarketCap
Theo Coincu, biến động trong độ khó của Bitcoin có thể ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu của thợ đào,...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:45