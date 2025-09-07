2025-10-10 thứ sáu

Nguồn cung Bitcoin không thanh khoản đạt kỷ lục 14,3M khi người nắm giữ dài hạn tiếp tục tích luỹ

Nguồn cung Bitcoin không thanh khoản đạt kỷ lục 14,3M khi người nắm giữ dài hạn tiếp tục tích luỹ

Bài đăng Bitcoin Đạt Kỷ Lục 14,3 Triệu Nguồn Cung Không Lưu Thông Khi Người Nắm Giữ Dài Hạn Tiếp Tục Tích Lũy xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nguồn cung không lưu thông của Bitcoin—phần coin được nắm giữ bởi các tổ chức có ít lịch sử chi tiêu—đã tăng lên mức cao kỷ lục mới, vượt quá 14,3 triệu BTC vào cuối tháng 8, theo Glassnode. Với 19,9 triệu BTC hiện đang lưu hành, khoảng 72% tổng cung hiện đã trở thành không lưu thông, được nắm giữ bởi các tổ chức như người nắm giữ dài hạn và nhà đầu tư lưu trữ lạnh. Sự tăng trưởng này nhấn mạnh xu hướng tích lũy bền vững, ngay cả trong thời kỳ biến động thị trường gần đây. Vào giữa tháng 8, bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại là $124,000 trước khi giảm khoảng 15%. Mặc dù có sự thị trường pullback về giá, nguồn cung không lưu thông vẫn tiếp tục tăng, cho thấy những người nắm giữ vẫn không bị ảnh hưởng bởi các điều chỉnh ngắn hạn. Chỉ trong 30 ngày qua, sự thay đổi ròng trong nguồn cung không lưu thông đã tăng thêm 20,000 BTC, nhấn mạnh niềm tin bền vững của nhà đầu tư. Sự gia tăng liên tục trong danh mục này cho thấy động lực thắt chặt nguồn cung có thể tạo tiền đề cho động lực mới khi cảm xúc thị trường phục hồi. Hiện tại, xu hướng này phản ánh sự tin tưởng ngày càng tăng vào bitcoin như một kho giá trị dài hạn. Nguồn: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/07/bitcoin-illiquid-supply-hits-record-14-3m-as-long-term-holders-continue-to-accumulate
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:44
Cục Dự Trữ Liên Bang Như Một Nguồn Tăng Trưởng Kinh Tế Là Một Ảo Tưởng Khủng Khiếp

Cục Dự Trữ Liên Bang Như Một Nguồn Tăng Trưởng Kinh Tế Là Một Ảo Tưởng Khủng Khiếp

Bài đăng Fed Là Nguồn Tăng Trưởng Kinh Tế Là Một Ảo Tưởng Khủng Khiếp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. WASHINGTON, DC – NGÀY 08 THÁNG 11: Chủ tịch FRB Jerome Powell chuẩn bị phát biểu tại Hội nghị Kỷ niệm 100 năm của Bộ phận Nghiên cứu và Thống kê của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 08 tháng 11 năm 2023 tại Washington, DC. Các nhà quan sát thị trường và các nhà hoạch định chính sách đang lắng nghe cẩn thận Powell để tìm dấu hiệu về việc liệu FRB có cần tăng lãi suất thêm để giảm lạm phát hay không. (Ảnh của Chip Somodevilla/Getty Images) Getty Images "Tôi tin rằng ông sẽ không bao giờ quên thực tế rằng hàng triệu người Mỹ đang phụ thuộc vào Fed tiếp tục hỗ trợ sự phục hồi của nền kinh tế." Đó là những lời của Dân biểu Đảng Dân chủ James Clyburn nói với Chủ tịch FRB Jerome Powell trong một phiên điều trần năm 2021. Trích dẫn này được đăng trên Wall Street Journal bởi Allysia Finley. Finley đang nêu lên quan điểm về cách Đảng Dân chủ thay đổi thái độ đối với cái gọi là "độc lập" của FRB. Đột nhiên điều này trở nên có ý nghĩa với họ khi không phải họ là người gây áp lực lên ngân hàng trung ương để có được bất kỳ sự hỗ trợ kinh tế nào mà họ nghĩ FRB có thể cung cấp. Điều này có nghĩa là trong khi không có sự phản đối nào từ Đảng Dân chủ khi Clyburn gây áp lực lên Powell vào năm 2021, thì tiếng ồn về tầm quan trọng của sự độc lập của FRB đôi khi có chất lượng đinh tai nhức óc vào năm 2025 khi Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông gây áp lực lên FRB để được cho là làm mọi thứ tốt hơn. Hãy nói thẳng rằng cả hai bên đều vô vọng. Thực sự, chúng ta quên nhanh như thế nào, đặc biệt là Đảng Cộng hòa, rằng chính phủ không có nguồn lực. Và nó chỉ có nguồn lực khi các nhà sản xuất thực sự có ít hơn. Điều này đòi hỏi phải suy nghĩ lại về yêu cầu kín đáo của Clyburn đối với Powell vào năm 2021 liên quan đến những gì Đảng Cộng hòa đang nói hiện nay. Ngay cả trước báo cáo việc làm yếu kém hôm thứ Sáu, các thành viên Đảng Cộng hòa trong và ngoài chính quyền, và thậm chí cả Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Nhà Trắng, đều đang yêu cầu FRB cắt giảm lãi suất...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:40
Giá Pi Coin đối mặt với sự sụp đổ thảm khốc và Bitcoin không thể cứu vãn

Giá Pi Coin đối mặt với sự sụp đổ thảm khốc và Bitcoin không thể cứu vãn

Bài đăng Giá Pi Coin Đối Mặt Với Sự Sụp Đổ Thảm Khốc Và Bitcoin Không Thể Cứu Nó xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Pi Coin đã không duy trì được sự phục hồi trong vài ngày qua, khiến các nhà đầu tư ngày càng hoài nghi về triển vọng ngắn hạn của nó. Mặc dù Bitcoin giữ vững trên mức $110,000, sự tách rời của Pi Coin khỏi thị trường rộng lớn hơn khiến khả năng tiếp tục suy giảm càng cao. Pi Coin Còn Nhiều Việc Phải Làm Mối tương quan giữa Pi Coin và Bitcoin hiện chỉ ở mức 0.12, báo hiệu rằng altcoin này không còn theo dõi các động thái của đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới. Sự phân kỳ ngày càng tăng này đáng lo ngại, đặc biệt khi Bitcoin cho thấy dấu hiệu ổn định. Sponsored Sponsored Sự tách rời của Pi Coin khỏi Bitcoin là phản tác dụng vào thời điểm BTC đang giữ vững trên mức $110,000, một mức hỗ trợ quan trọng. Thay vì hưởng lợi từ sức mạnh của Bitcoin, sự yếu kém của Pi Coin báo hiệu niềm tin của nhà đầu tư đang bị xói mòn, khiến nguy cơ suy giảm thêm trở nên rõ ràng hơn. Muốn có thêm thông tin về token như thế này? Đăng ký nhận bản tin Crypto hàng ngày của Biên tập viên Harsh Notariya tại đây. Mối tương quan của Pi Coin với Bitcoin. Nguồn: TradingView Các chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy biến động giá của Pi Coin có thể sớm tăng lên. Chỉ báo động lượng Squeeze đang nhấp nháy các chấm đen, dấu hiệu cho thấy một sự nén đang hình thành. Khi điều này được giải phóng, hành động giá có thể trải qua những biến động mạnh tùy thuộc vào hướng thị trường rộng lớn hơn. Với môi trường thị trường Bear, đợt tăng biến động có thể đẩy nhanh sự suy giảm của Pi Coin thay vì kích hoạt sự phục hồi. Nếu không có dòng tiền vào mạnh hơn hoặc tâm lý nhà đầu tư hỗ trợ, đợt nén sắp tới có thể trở thành yếu tố chính đẩy token này gần hơn đến mức thấp mới. Chỉ báo Momentum Squeeze của Pi Coin. Nguồn: TradingView Giá PI Cần Sự Trợ Giúp Giá Pi Coin hiện đang giao dịch ở mức $0.345, chỉ cao hơn một chút so với mức hỗ trợ quan trọng $0.344. Hiện tại, khả năng phục hồi ngắn hạn của altcoin này phụ thuộc vào việc duy trì mức này, nhưng các tín hiệu thị trường cho thấy nó có thể không kéo dài lâu hơn nữa. Nếu mức hỗ trợ thất bại, giá Pi Coin có thể trượt qua mức $0.334 và giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:36
ADA Có Thể Nắm giữ Vị Thế Của Mình Trên $0,80?

ADA Có Thể Nắm giữ Vị Thế Của Mình Trên $0,80?

Bài đăng Liệu ADA Có Thể Nắm giữ Vị Thế Trên $0.80? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Củng cố đi ngang (Sideway consolidation) Thị Trường Tiền Điện Tử Thị trường tiền điện tử nói chung đã bước vào giai đoạn củng cố đi ngang. Biểu đồ tổng vốn hóa thị trường cho thấy sự đình trệ ngay dưới mức $4 nghìn tỷ sau khi đạt đỉnh vào giữa tháng 8. Các nhà giao dịch vẫn thận trọng khi điều kiện toàn cầu gây áp lực lên các tài sản rủi ro. Chuyển động đi ngang này, mặc dù gây thất vọng cho các nhà giao dịch động lượng, thường báo hiệu những đợt bứt phá lớn hơn và tạo điều kiện cho altcoin hoạt động vượt trội. Tổng vốn hóa thị trường bằng USD – TradingView Sự Ổn Định Của Bitcoin Trên $110K Bitcoin ($BTC) đang Nắm giữ vững trên mức $110,000, sau khi rút lui từ mức cao gần $120,000. Mặc dù BTC không còn tăng mạnh, sự củng cố đi ngang của nó báo hiệu rằng hỗ trợ đang hình thành. Theo lịch sử, những giai đoạn bình lặng trong biến động giá Bitcoin thường dẫn đến thanh khoản luân chuyển vào altcoin, châm ngòi cho các đợt tăng giá mới. Miễn là BTC duy trì trên $110K, các altcoin như Cardano ($ADA) có thể tìm thấy không gian để kiểm tra mức cao hơn. Biểu đồ BTC/USD trong 6 tháng qua – TradingView Phân Tích Giá Cardano $Cardano (ADA) hiện đang giao dịch ở mức $0.82, thể hiện khả năng phục hồi sau đợt tăng mạnh vào tháng 8. Trên biểu đồ, một số mức quan trọng nổi bật: Kháng cự tức thời: $0.83–$0.85 (SMA 50 ngày ở $0.83 và rào cản ngang). Hỗ trợ chính: $0.72 (SMA 200 ngày) và $0.62 như lưới an toàn sâu hơn. Rủi ro giảm giá quan trọng: $0.55, vẫn là hỗ trợ mạnh cuối cùng từ đầu năm nay. Biểu đồ ADA/USD 1 ngày – TradingView RSI đứng ở mức khoảng 49, cho thấy động lượng trung tính, không quá mua cũng không quá bán. Điều này cho thấy ADA có thể dao động theo cả hai hướng tùy thuộc vào tín hiệu thị trường rộng lớn hơn. Triển Vọng Ngắn Hạn Trong ngắn hạn, ADA đối mặt với kháng cự ở mức $0.85. Đột phá trên mức này có thể kích hoạt chuyển động hướng tới $1.00, với tiềm năng tăng mạnh hơn lên $1.20 nếu động lượng tiếp tục. Tuy nhiên, nếu không vượt qua được $0.85, có nguy cơ rút lui về vùng $0.72–$0.73. Triển Vọng Trung Hạn Nhìn xa hơn, nếu Bitcoin duy trì ổn định trên $110K và thị trường altcoin mạnh lên, ADA...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:30
Bitcoin Gains Traction while Market Waits AI: Bitcoin Tăng Sức Hút Trong Khi Thị Trường Chờ Đợi

Bitcoin Gains Traction while Market Waits AI: Bitcoin Tăng Sức Hút Trong Khi Thị Trường Chờ Đợi

Bài đăng Bitcoin Gains Traction while Market Waits xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tiền mã hóa đang chứng kiến sự hồi sinh nhẹ nhàng khi Bitcoin vượt qua mốc 111,300 đô la, dẫn đến lợi nhuận nhỏ cho các altcoin từ 1-2%. Sự chú ý của các nhà đầu tư đang tập trung vào dữ liệu lạm phát sắp tới, dự đoán những hiểu biết về khả năng điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Đọc tiếp: Bitcoin Gains Traction while Market Waits Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-gains-traction-while-market-waits
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:29
Kỳ vọng cắt giảm lãi suất Fed định hình triển vọng thị trường chứng khoán Hoa Kỳ

Kỳ vọng cắt giảm lãi suất Fed định hình triển vọng thị trường chứng khoán Hoa Kỳ

Bài đăng Kỳ vọng Cắt giảm Lãi suất của Fed Định hình Triển vọng Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Cục Dự trữ Liên bang chuẩn bị cho việc cắt giảm lãi suất tiềm năng giữa các tín hiệu kinh tế. Sự ổn định thị trường phụ thuộc vào việc công bố dữ liệu Consumer price index（CPI）sắp tới. Các nhà giao dịch quyền chọn chuẩn bị cho phiên giao dịch then chốt của thị trường Hoa Kỳ. Việc cắt giảm lãi suất dự kiến vào tháng 9 của FRB đang tiến triển, chịu ảnh hưởng bởi số liệu việc làm yếu của Hoa Kỳ, khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho việc công bố CPI vào thứ Năm. Sự ổn định thị trường được kỳ vọng duy trì bất chấp khả năng biến động từ dữ liệu lạm phát, tác động đến các tài sản rủi ro như tiền mã hoá nếu số liệu vượt quá dự báo. Quyết định của Fed và Ý nghĩa Kinh tế đối với Nhà đầu tư Các quyết định của FRB khiến các nhà giao dịch kỳ vọng một đợt cắt giảm lãi suất, sau dữ liệu thất nghiệp cho thấy tăng trưởng kinh tế chậm lại. Các chuyên gia nhấn mạnh tình hình bấp bênh khi dữ liệu CPI sắp được công bố: "Bất kỳ dữ liệu rất tích cực hoặc rất tiêu cực nào cũng có thể thay đổi triển vọng thị trường," Eric Teal, CIO tại Comerica Wealth Management phát biểu. Kỳ vọng biến động giá thấp nhấn mạnh sự thận trọng của thị trường, phản ánh qua dự báo S&P 500 với mức dao động khiêm tốn 0,7% sau công bố CPI. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn nếu dữ liệu lạm phát vượt dự đoán, có thể dẫn đến biến động thị trường mạnh hơn. Dữ liệu lạm phát cao có thể gây ra biến động thị trường, với những ảnh hưởng rộng rãi đến chiến lược kinh tế Hoa Kỳ. Eric Teal lưu ý rằng những thay đổi dữ liệu như vậy có thể kích hoạt điều chỉnh chiến lược lớn. Các nhà giao dịch đã hoàn toàn tiêu hóa các hành động tiềm năng của Fed, và những người chơi chính dự đoán những thay đổi thị trường khiêm tốn trừ khi xuất hiện những bất ngờ lạm phát đáng kể. Các giới tài chính và người trong ngành đang theo dõi chặt chẽ. Một số nhân vật nổi bật đã đưa ra nhận xét thận trọng. Dominic Pappalardo từ Morningstar nhấn mạnh kỳ vọng phổ biến về việc cắt giảm lãi suất. Như Jerome Powell, Chủ tịch FRB, đã gợi ý trong bài phát biểu về chính sách tiền tệ, "Một điều chỉnh đối với lập trường chính sách của ngân hàng trung ương 'có thể được đảm bảo' với sự cân bằng rủi ro đang thay đổi liên quan đến thị trường lao động." Khi tình hình tiếp tục diễn biến, các nhà giao dịch và phân tích viên tiếp tục theo dõi các sự kiện đang phát triển. Động lực Thị trường Tiền mã hoá Giữa Thay đổi Kinh tế Bạn có biết? Trong những thay đổi kinh tế trước đây, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của FRB đã...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:15
Độ khó khai thác Bitcoin đạt mức cao mới sau điều chỉnh gần đây

Độ khó khai thác Bitcoin đạt mức cao mới sau điều chỉnh gần đây

Bài đăng Bitcoin Mining Difficulty Đạt Mức Cao Mới Sau Điều Chỉnh Gần Đây xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Điểm chính 1 Điểm chính 2 Điểm chính 3 Vào ngày 7 tháng 9 năm 2025, độ khó khai thác Bitcoin đã được điều chỉnh tại chiều cao khối 913,248, tăng 4,89% lên mức kỷ lục 136,04 T, theo dữ liệu từ CloverPool. Sự điều chỉnh này nhấn mạnh tính cạnh tranh ngày càng tăng và Tỷ lệ Hash trong mạng Bitcoin, ảnh hưởng đến sự tham gia và lợi nhuận của thợ đào nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến các tiền mã hóa khác hoặc thị trường tài chính. Độ Khó Mining Tăng 4,89% Lên Mức Kỷ Lục 136,04T Mạng khai thác Bitcoin đã trải qua một đợt điều chỉnh với độ khó tăng 4,89% lên 136,04T tại chiều cao khối 913,248. Dữ liệu của CloverPool nhấn mạnh sức mạnh tính toán ngày càng tăng của mạng, đạt đỉnh cao kỷ lục này, cho thấy sự tham gia của thợ đào và bảo mật mạng được tăng cường. Sự tham gia chủ đạo của các mining pool nổi tiếng như F2Pool và Foundry USA tiếp tục định hình bối cảnh này. Với sự gia tăng này, thời gian khối trung bình gần hơn với mức lý tưởng 10 phút, phản ánh sự tham gia của thợ đào. Sự thay đổi này làm nổi bật môi trường khai thác cạnh tranh nơi Tỷ lệ Hash tăng vọt, cho thấy một hệ sinh thái đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự kiện do giao thức điều khiển này không kích thích phản ứng đáng chú ý từ các nhân vật có ảnh hưởng trong ngành hoặc các tổ chức tài chính, phù hợp với kỳ vọng tiêu chuẩn cho các điều chỉnh giao thức tự động. Không có lãnh đạo tiền mã hóa nổi bật hoặc chuyên gia nào đã bình luận công khai về thay đổi độ khó khai thác này cho đến nay. Bitcoin Giao Dịch Trên $111K Trong Bối Cảnh Mining Tăng Bạn có biết? Độ khó khai thác Bitcoin điều chỉnh khoảng hai tuần một lần để đảm bảo các khối được khai thác với tốc độ ổn định. Bitcoin (BTC) hiện giao dịch ở mức $111,208.89, với vốn hóa thị trường là $2,21 nghìn tỷ và sự thống trị thị trường là 57,86%, theo CoinMarketCap. Tổng cung lưu hành của nó là 19,917,421 trên tổng số tối đa 21,000,000. Điều chỉnh giá trong 90 ngày qua cho thấy mức tăng 3,62%, với khối lượng giao dịch 24 giờ gần đây giảm 37,34%. Bitcoin(BTC), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 20:39 ngày 7/9/2025 (Giờ VN). Nguồn: CoinMarketCap Theo Coincu, biến động trong độ khó của Bitcoin có thể ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu của thợ đào,...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:45
Theo Dõi Giá Bitcoin: Biên Độ Thu Hẹp Khi Mức $111K Vẫn Giữ Vững

Theo Dõi Giá Bitcoin: Biên Độ Thu Hẹp Khi Mức $111K Vẫn Giữ Vững

Bài đăng Theo dõi giá Bitcoin: Biên độ thu hẹp khi mức $111K vẫn giữ vững xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin dao động ở mức $111,092 mỗi đồng vào thứ Bảy, giữ vững trong phạm vi hẹp từ $110,032 đến $111,369 mặc dù động lượng đang giảm dần. Với vốn hóa thị trường đạt $2,21 nghìn tỷ và khối lượng giao dịch hàng ngày $22,66 tỷ, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đang củng cố vị thế khi các nhà đầu tư lạc quan chuẩn bị cho đợt tăng tiềm năng vượt qua ngưỡng kháng cự. Bitcoin Trên biểu đồ ngày, bitcoin [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-range-narrows-as-111k-holds-strong/
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:35
XRP đang tăng đều đặn. Khai thác điện toán đám mây BJMINING giúp bạn kiếm 4,000 XRP mỗi ngày.

XRP đang tăng đều đặn. Khai thác điện toán đám mây BJMINING giúp bạn kiếm 4,000 XRP mỗi ngày.

Bài đăng XRP đang tăng đều đặn. Khai thác điện toán đám mây BJMINING giúp bạn kiếm 4,000 XRP mỗi ngày xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hiệu suất thị trường của XRP vẫn ổn định hôm nay, hiện đang giao dịch ở mức khoảng $2.81, với những biến động nhỏ trong ngày nhưng nhìn chung vẫn mạnh. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy XRP đang dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, và các nhà phân tích tin rằng một đợt bứt phá có thể kích hoạt một vòng tăng giá mới. Trong bối cảnh này, ngày càng nhiều người nắm giữ XRP đang tìm kiếm lợi nhuận hàng ngày ổn định trong khi chờ đợi sự tăng giá tài sản. Nền tảng khai thác điện toán đám mây BJMINING cung cấp một con đường khả thi để đạt được điều này, cho phép người dùng đạt được tình huống đôi bên cùng có lợi: "nắm giữ tăng giá trị và thu nhập hàng ngày. Tại sao những người nắm giữ XRP đổ xô đến BJMINING? Được thành lập vào năm 2015 và có trụ sở tại Vương quốc Anh, BJMINING đã triển khai hơn 60 trang trại khai thác xanh trên toàn thế giới, quản lý 1,2 triệu máy đào. Sau hơn một thập kỷ phát triển, nền tảng của họ có hơn 5 triệu người dùng đăng ký, bao phủ hơn 180 quốc gia trên toàn thế giới. Những lợi thế cạnh tranh cốt lõi của họ là hợp đồng minh bạch, thanh toán hàng ngày, hoạt động dựa trên năng lượng xanh và bảo hiểm, thu hút các nhà đầu tư. Những lợi thế cốt lõi của BJMINING Thanh toán hàng ngày và lợi nhuận minh bạch BJMINING cung cấp một hệ thống lợi nhuận hiệu quả cho tất cả người dùng. Hệ thống tự động thanh toán tài khoản hàng ngày, không có phí ẩn, và tỷ lệ lợi nhuận được hiển thị rõ ràng. Không cần đầu tư thiết bị, khai thác không lo lắng Người dùng không cần phải mua máy đào đắt tiền hoặc lo lắng về bảo trì thiết bị và khó khăn kỹ thuật. Các trang trại khai thác chuyên nghiệp toàn cầu của BJMINING sẽ quản lý toàn bộ quá trình khai thác cho người dùng, cho phép các nhà đầu tư chỉ cần ngồi xuống và tận hưởng lợi nhuận. Vận hành dễ dàng và trải nghiệm thân thiện với người dùng Nền tảng có giao diện trực quan và thân thiện với người dùng, giúp cả nhà đầu tư mới và có kinh nghiệm đều có thể bắt đầu nhanh chóng. Các ứng dụng di động cũng có sẵn, cho phép người dùng theo dõi tiến trình khai thác và thu nhập của họ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Ngưỡng cực thấp, bạn có thể bắt đầu khai thác chỉ bằng cách đăng ký Người dùng mới có thể nhận được tiền thưởng người dùng mới khi đăng ký, có thể được sử dụng trực tiếp để trải nghiệm...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 21:04
Một Trong Những Thành Tích Chart Ấn Tượng Nhất Của Linkin Park Đã Được San Bằng

Một Trong Những Thành Tích Chart Ấn Tượng Nhất Của Linkin Park Đã Được San Bằng

Bài đăng Một trong những thành tích Chart ấn tượng nhất của Linkin Park đã được sánh ngang xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Deftones tạo nên lịch sử Billboard khi mọi bài hát từ Private Music lọt vào bảng xếp hạng, với ban nhạc chiếm toàn bộ sáu vị trí đầu trong bảng xếp hạng Hot Hard Rock Songs. Chino Moreno của Deftones biểu diễn trong Live 105's BFD tại Shoreline Amphitheatre vào ngày 6 tháng 6 năm 2010 tại Mountain View, California. (Ảnh của Tim Mosenfelder/Getty Images) Getty Images Ban nhạc rock Deftones đang tận hưởng có lẽ là tuần lễ lớn nhất trong sự nghiệp của nhóm trên các bảng xếp hạng Billboard. Album mới Private Music của họ đã trở nên cực kỳ thành công về mặt thương mại — đến mức không chỉ album ra mắt ở vị trí cao, mà mỗi bài hát trong danh sách bài hát đều trở thành chiến thắng trong bảng xếp hạng rock cứng tại quốc gia này. Khi Deftones xâm chiếm bảng xếp hạng Hot Hard Rock Songs — danh sách các bài hát được tiêu thụ nhiều nhất trong phong cách đó, kết hợp doanh số bán hàng, lượt stream và phát sóng radio — ban nhạc đã tạo nên lịch sử và sánh ngang với hai nghệ sĩ thành công nhất trong mảng rock cứng của những năm gần đây. Deftones thống trị Top 10 Tuần này, Deftones chiếm sáu vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Hot Hard Rock Songs. "Infinite Source" ra mắt ở vị trí số 1, trong khi "My Mind Is a Mountain" và "Milk of the Madonna" lần lượt leo lên vị trí số 2 và 3. Các bài hát mới "I Think About You All the Time," "Ecdysis," và "Locked Club" lần lượt bắt đầu ở vị trí số 4, 5 và 6. Deftones gia nhập danh sách rất ngắn Billboard báo cáo Deftones hiện chỉ là nghệ sĩ thứ ba trong lịch sử chiếm toàn bộ sáu vị trí đầu cùng một lúc. Linkin Park trở thành người đầu tiên làm được điều này khi album comeback From Zero của nhóm ra mắt vào tháng 11 năm ngoái, khi đoàn nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy lấp đầy toàn bộ top 10 cùng một lúc. Sleep Token cũng đạt được thành tích tương tự Thành tích này, chưa từng đạt được trước tháng 11 năm 2024,...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 20:49
