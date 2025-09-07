2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Bài đăng về Bộ Chiến tranh của Trump nhắm vào Chicago 'Bị hiểu sai,' Người phụ trách Biên giới nói

Bài đăng về Bộ Chiến tranh của Trump nhắm vào Chicago 'Bị hiểu sai,' Người phụ trách Biên giới nói

Bài đăng về Bộ Chiến tranh của Trump nhắm vào Chicago 'Bị hiểu sai,' Người phụ trách biên giới nói xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Tom Homan, người phụ trách biên giới của Tổng thống Donald Trump, cho biết bài đăng gây tranh cãi "Apocalypse Now" của tổng thống trên Truth Social hôm thứ Bảy đã "bị hiểu sai," nói với Jake Tapper của CNN rằng chính quyền chỉ đang chiến đấu với "các băng đảng tội phạm" và "người nhập cư bất hợp pháp" ở Chicago, thêm rằng "hầu hết các thành phố trú ẩn trên khắp đất nước" có thể sẽ thấy các hành động thực thi di trú. Chính quyền Trump có kế hoạch nhắm vào 'các băng đảng tội phạm' ở Chicago, Tom Homan nói với Jake Tapper của CNN vào Chủ nhật. Getty Images Các sự kiện chính Đây là tin đang phát triển và sẽ được cập nhật. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/07/tom-homan-says-trumps-apocalypse-now-post-directed-at-chicago-was-taken-out-of-context/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7,508-0,93%
TOMCoin
TOM$0,000239+0,42%
BRC20.COM
COM$0,011198+3,25%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:43
Chia sẻ
Tether Xác Nhận Nắm Giữ 8,61 Tỷ USD Bitcoin

Tether Xác Nhận Nắm Giữ 8,61 Tỷ USD Bitcoin

Bài đăng Tether Xác Nhận Nắm Giữ Bitcoin Trị Giá 8,61 Tỷ USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Tether duy trì dự trữ Bitcoin đáng kể, củng cố chiến lược thị trường của họ. Tether nắm giữ 77,447 BTC, trị giá 8,61 tỷ USD. Hành động của Tether hỗ trợ giá trị Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị doanh nghiệp. CEO của Tether Paolo Ardoino đã xác nhận qua mạng xã hội rằng phần lớn Bitcoin họ nắm giữ, tổng cộng 77,447 BTC trị giá 8,61 tỷ USD, được lưu trữ trực tiếp tại một địa chỉ cụ thể. Điều này thể hiện chiến lược ưu tiên Bitcoin của Tether, ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư và có khả năng ổn định thị trường tiền mã hóa trong những giai đoạn biến động. Xác Nhận Chiến Lược Dự Trữ Bitcoin Trị Giá 8,61 Tỷ USD Của Tether Việc Tether xác nhận lượng Bitcoin nắm giữ đáng kể diễn ra khi CEO Paolo Ardoino nhắc lại chiến lược ưu tiên Bitcoin của công ty. Trước đó, Ardoino đã nhấn mạnh việc công ty tập trung duy trì dự trữ Bitcoin như một phần trong chiến lược ngân khố. Địa chỉ Bitcoin của Tether, bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4, chứa 77,447 BTC, tương đương 8,61 tỷ USD. Động thái này nhấn mạnh vai trò của Bitcoin như một tài sản chiến lược cho đầu tư tổ chức. Ardoino đã khẳng định rằng Tether sẽ tiếp tục phân bổ lợi nhuận vào Bitcoin và các tài sản khác như vàng, duy trì quan điểm đa dạng hóa giữa những biến động thị trường. "Chúng tôi đang xây dựng doanh nghiệp với tinh thần ưu tiên Bitcoin, đầu tư vào khai thác, tận dụng Mạng Lightning, và sử dụng Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị cho bảng cân đối của chúng tôi." — Paolo Ardoino, CEO, Tether Phản ứng thị trường đối với việc công bố của Tether vẫn được theo dõi chặt chẽ. Nhà phân tích tiền mã hóa Samson Mow lưu ý rằng chiến lược phân bổ minh bạch của Tether có thể nâng cao nhận thức về giá trị Bitcoin, có khả năng ảnh hưởng tích cực đến tâm lý nhà đầu tư. Phân Tích Giá Bitcoin Giữa Việc Công Bố Nắm Giữ Của Tether Bạn có biết? Sự chuyển hướng chiến lược của Tether sang nắm giữ Bitcoin trực tiếp phản ánh chiến thuật lịch sử của họ trong việc tận dụng công nghệ blockchain để củng cố thanh khoản và đa dạng hóa tài sản. Cách tiếp cận lâu dài này đã liên tục ảnh hưởng đến sự tham gia rộng rãi của thị trường với Bitcoin. Dữ liệu mới nhất từ CoinMarketCap liệt kê giá Bitcoin ở mức 111.324,94 USD, với vốn hóa thị trường là 2,22 nghìn tỷ USD. Khối lượng giao dịch 24h của Bitcoin đạt 26,55 tỷ USD, phản ánh mức giảm 8,37%. Trong 90 ngày qua, Bitcoin đã tăng 3,25%,...
Bitcoin
BTC$121 226,05-0,30%
Capverse
CAP$0,11289-11,25%
Movement
MOVE$0,108+0,37%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 23:45
Chia sẻ
Chuyển khoản XRP trị giá $6 tỷ của Ripple và ETF Hype, Bitcoin (BTC) đối mặt với cuộc tranh luận về sự sụp đổ $100,000, Shiba Inu (SHIB) chuẩn bị cho đợt tăng giá tháng 9 — Tin tức tiền mã hóa hàng đầu trong tuần

Chuyển khoản XRP trị giá $6 tỷ của Ripple và ETF Hype, Bitcoin (BTC) đối mặt với cuộc tranh luận về sự sụp đổ $100,000, Shiba Inu (SHIB) chuẩn bị cho đợt tăng giá tháng 9 — Tin tức tiền mã hóa hàng đầu trong tuần

Bài đăng $6 Billion Ripple's XRP Transfers and ETF Hype, Bitcoin (BTC) Faces $100,000 Crash Debate, Shiba Inu (SHIB) Prepares for September Rally — Top Weekly Crypto News xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ripple & XRP: chuyển khoản $6 tỷ, khởi động ETF và hoạt động thị trường kỷ lục Ripple và XRP đã có một tuần bận rộn với những chuyển động on-chain lớn, đồn đoán về ETF XRP và hoạt động mới trên sổ cái. Điều này giúp đồng tiền mã hóa lớn thứ ba luôn xuất hiện trên các tiêu đề như một trong những tài sản hoạt động tích cực nhất trên thị trường. Điểm chính: Tổng cộng $6,08 tỷ được mở khóa từ escrow với $830 triệu được giải phóng. Tỷ lệ phê duyệt ETF XRP đạt 94%, với bảy hồ sơ đang chờ thời hạn tháng 10. Futures XRP đạt $1 tỷ lãi suất mở kỷ lục. Tiền mã hóa tăng vọt 44% lên $6,57 tỷ khối lượng giao dịch hàng ngày với giá $2,84. Việc mở khóa escrow tháng 9 của Ripple rất lớn, với hơn $6,08 tỷ giá trị XRP di chuyển qua các ví. Trong một loạt các lần mở khóa, 500 triệu XRP ($1,38 tỷ), 300 triệu XRP ($830 triệu) và 200 triệu XRP ($553 triệu) đã được luân chuyển on-chain. Cuối cùng, 700 triệu token được gửi trở lại escrow, dẫn đến việc giải phóng ròng 300 triệu XRP, trị giá khoảng $830 triệu vào đầu tuần. Trong khi đó, đồn đoán về ETF XRP đã trở lại trung tâm sân khấu. Dữ liệu từ Polymarket đặt tỷ lệ phê duyệt gần 94%, và hồ sơ cho bảy quỹ liên kết XRP khác nhau hiện đang trong quy trình của SEC. Đối với Nate Geraci, một chuyên gia ETF đã dự đoán việc ra mắt các ETF Bitcoin và Ethereum, kỳ vọng về nhu cầu quá thấp vì sức hút từ tổ chức đã có thể nhìn thấy trên CME. Chỉ trong tháng 8, các hợp đồng futures liên kết với XRP đã đạt một cột mốc chưa từng có, trở thành hợp đồng nhanh nhất từng vượt qua $1 tỷ lãi suất mở. Tuy nhiên, những người hoài nghi chỉ ra rằng các công ty lớn như BlackRock và Fidelity đã tránh thị trường XRP, thay vào đó tập trung vào Bitcoin, Ethereum và gần đây nhất là Solana. Hoạt động thị trường đã hỗ trợ sự phấn khích tổng thể xung quanh altcoin này. Vào đầu tháng 9, khối lượng giao dịch hàng ngày của XRP tăng vọt...
SHIBAINU
SHIB$0,00001194-0,33%
Bitcoin
BTC$121 226,05-0,30%
Hyperliquid
HYPE$43,97-1,91%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 23:26
Chia sẻ
Goldman và T. Rowe ký kết hợp tác trị giá 1 tỷ đô la khi Phố Wall nhắm mục tiêu vào tiền hưu trí

Goldman và T. Rowe ký kết hợp tác trị giá 1 tỷ đô la khi Phố Wall nhắm mục tiêu vào tiền hưu trí

Bài đăng Goldman và T. Rowe ký kết hợp tác trị giá $1 tỷ khi Phố Wall nhắm đến tiền hưu trí xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Goldman Sachs đang đầu tư lên đến $1 tỷ để sở hữu 3,5% cổ phần trong công ty quản lý tài sản T. Rowe Price, công ty xác nhận vào hôm thứ Năm, theo Yahoo Finance. Mục tiêu là bơm vào thị trường hưu trí khả năng tiếp cận các tài sản tư nhân (như bất động sản, cơ sở hạ tầng, tín dụng và cổ phần tư nhân) - những thứ trước đây chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức. Giờ đây, kế hoạch là làm cho chúng có sẵn cho người Mỹ bình thường, đặc biệt là những người đang tiết kiệm cho hưu trí. Quan hệ đối tác này muốn xây dựng một hệ thống cho phép các tài sản thay thế này chảy trực tiếp vào tay người về hưu, nhà tài trợ tài khoản và các cố vấn tài chính. CEO Goldman David Solomon cho biết sự hợp tác này "thể hiện niềm tin của chúng tôi vào di sản thành công chung trong việc mang lại kết quả cho các nhà đầu tư." Ông cũng nói rằng với "hàng thập kỷ dẫn đầu đổi mới trên các thị trường công và tư" của Goldman và "chuyên môn trong đầu tư chủ động" của T. Rowe, khách hàng có thể mong đợi tiếp cận tốt hơn đến các cách mới để tiết kiệm cho hưu trí và xây dựng tài sản. Cổ phiếu T. Rowe Price đã tăng tới 9% vào hôm thứ Sáu sau thông báo. Cổ phiếu Goldman cũng tăng nhẹ, nhưng với biên độ nhỏ hơn. CEO T. Rowe Rob Sharps cho biết: "Là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực hưu trí, chúng tôi có thành tích đã được chứng minh trong việc sử dụng chuyên môn của mình để thúc đẩy các giải pháp giúp khách hàng tự tin chuẩn bị, tiết kiệm và sống trong giai đoạn hưu trí." Goldman và T. Rowe chuẩn bị danh mục đầu tư đồng thương hiệu Một phần của kế hoạch chung bao gồm việc ra mắt các quỹ mục tiêu ngày kết hợp cổ phiếu công, trái phiếu và tài sản tư nhân. Những quỹ kết hợp này dự kiến sẽ ra mắt vào giữa năm sau. Điều này sẽ đưa các khoản đầu tư tư nhân trực tiếp vào danh mục đầu tư hưu trí theo cách chưa từng có trước đây. Hai công ty cũng muốn ra mắt các danh mục đầu tư đồng thương hiệu và cung cấp tư vấn tài chính, nhắm đến cả nhà đầu tư giàu có phổ thông và có giá trị tài sản ròng cao. Trong khi đó, ngay hôm thứ Năm này, Citigroup cho biết...
Threshold
T$0,01516+0,79%
STUFF.io
STUFF$0,00389-2,75%
RealLink
REAL$0,082-0,17%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 23:25
Chia sẻ
Bitcoin STH-SOPR Chỉ Số Lấy Lại Mức Quan Trọng — Thêm Đau Đớn Cho Người Nắm Giữ Ngắn Hạn?

Bitcoin STH-SOPR Chỉ Số Lấy Lại Mức Quan Trọng — Thêm Đau Đớn Cho Người Nắm Giữ Ngắn Hạn?

Bài đăng Bitcoin STH-SOPR Metric Reclaims Critical Level — More Pain For Short-Term Holders? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Bitcoin đã cho thấy dấu hiệu kiên cường và mạnh mẽ trong cuối tuần này sau khi đối mặt với áp lực giảm giá đáng kể trước đó. Vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 8, đồng tiền mã hóa hàng đầu này đã trải qua một đợt điều chỉnh nhẹ sau khi dữ liệu việc làm tại Hoa Kỳ được công bố yếu hơn dự kiến. Mặc dù giá Bitcoin đã gặp khó khăn trong việc thoát khỏi trạng thái biến động hiện tại, việc duy trì ổn định trên mức tâm lý 110,000 đô la thể hiện quyết tâm hiện tại của các nhà đầu tư. Dữ liệu on-chain mới nhất cho thấy thị trường có thể đã hấp thụ áp lực bán quá mức và có thể đang lấy lại đà tăng. BTC Đã Sẵn Sàng Cho Một Đợt Tăng Bền Vững Hơn? Trong một bài đăng ngày 6 tháng 9 trên nền tảng X, nhà phân tích tiền mã hóa ẩn danh Frank đã tiết lộ sự thay đổi trong hoạt động của một nhóm nhà đầu tư Bitcoin chính trong vài tuần qua. Theo chuyên gia thị trường này, những người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn (STH) (với thời gian nắm giữ ít hơn 155 ngày) đang bắt đầu chốt lời một phần. Quan sát on-chain này dựa trên chỉ số Short-Term Holder Spent Output Profit Ratio (STH-SOPR), đánh giá tỷ lệ lợi nhuận của các đầu ra đã chi tiêu (được nắm giữ hơn 1 giờ nhưng ít hơn 155 ngày). Chỉ báo này cung cấp thông tin về việc liệu các STH đang bán có lãi hay lỗ. Khi chỉ số Bitcoin STH-SOPR có giá trị lớn hơn 1, điều này ngụ ý rằng các nhà đầu tư ngắn hạn đang bán có lãi. Mặt khác, giá trị STH-SOPR nhỏ hơn 1 cho thấy những người nắm giữ ngắn hạn đang đầu hàng và bán lỗ. Frank chia sẻ rằng chỉ số Bitcoin STH-SOPR đã trở lại trên ngưỡng quan trọng 1 lần đầu tiên trong 20 ngày. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư ngắn hạn, những người đã bận rộn bán lỗ trong ba tuần qua, hiện đang quay trở lại thực hiện lợi nhuận. Thông thường, khi chỉ số STH-SOPR là...
Bitcoin
BTC$121 226,05-0,30%
Moonveil
MORE$0,03025-16,41%
Movement
MOVE$0,108+0,37%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 23:11
Chia sẻ
Peter Schiff chỉ trích "hiệu suất thảm hại" của Bitcoin so với vàng: 'Chỉ cao hơn 2%...'

Peter Schiff chỉ trích "hiệu suất thảm hại" của Bitcoin so với vàng: 'Chỉ cao hơn 2%...'

Bài đăng Peter Schiff chỉ trích "hiệu suất thảm hại" của Bitcoin so với vàng: "Chỉ cao hơn 2%..." xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Bitcoin Thị trường Pullback gần đây đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích mới từ Peter Schiff, mặc dù những người ủng hộ chỉ ra lợi nhuận dài hạn và sự tăng trưởng mạnh mẽ của tỷ lệ BTC-vàng. Bitcoin [BTC] Thị trường Pullback gần đây từ mức Cao nhất mọi thời đại đã làm dấy lên những lời chỉ trích quen thuộc từ người hoài nghi lâu năm Peter Schiff. Sau khi đạt đỉnh $124,500, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã giảm xuống dưới ngưỡng $120,000, khiến Schiff nhấn mạnh hiệu suất kém của nó so với vàng. Nhận xét của ông được đưa ra khi kim loại quý ghi nhận mức kỷ lục mới trên $3,586. Thực tế, theo dữ liệu từ CoinMarketCap, vàng đã tăng vọt hơn 36% kể từ đầu năm và 42% trong 12 tháng qua, trong khi Bitcoin đã giảm hơn 5% trong tháng vừa qua. Peter Schiff nhận định Tận dụng cơ hội này, Schiff đã đăng trên X và lưu ý: "Tính theo giá vàng, kể từ khi đạt mức cao khoảng 37.2 ounce vào ngày 12 tháng 8, Bitcoin đã giảm 18%, chỉ cao hơn 2% so với ngưỡng thị trường gấu chính thức." Thêm vào đó, ông nói: "Thực tế, tính theo giá vàng, Bitcoin hiện tại thấp hơn gần 16% so với mức cao tháng 11 năm 2021. Làm thế nào để bạn giải thích hiệu suất thảm hại này với tất cả những lời hype?" Schiff lập luận rằng sự sụt giảm của Bitcoin càng chứng minh thêm khả năng không thể cạnh tranh với vàng như một kho lưu trữ giá trị đáng tin cậy. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với quan điểm của ông. Cộng đồng bác bỏ nhận xét của Schiff Phản hồi trên X, một người dùng tên Adam Well đã thách thức quan điểm của Schiff, phản bác lại ý kiến cho rằng sự tăng giá của vàng tự động làm suy yếu tiềm năng dài hạn của Bitcoin. "Vàng là công cụ phòng hộ của ngày hôm qua. Bitcoin là hệ thống của ngày mai. Biến động ngắn hạn không xóa bỏ được sự thay đổi của cả một thế hệ." Đồng tình với quan điểm tương tự, một người dùng X khác, Brandon, đã thêm: "Bạn đúng đấy - thị trường tăng giá của chu kỳ này mới chỉ bắt đầu." Một số người dùng thậm chí còn tiến xa hơn, cố gắng thay đổi quan điểm của Schiff và chỉ ra: Nguồn: Yohann/X Hiệu suất của Bitcoin Hiện tại, trong khi lời chỉ trích của Schiff đã làm dấy lên cuộc tranh luận, các chỉ số hiệu suất rộng hơn của Bitcoin...
Threshold
T$0,01516+0,79%
Bitcoin
BTC$121 226,05-0,30%
Hyperliquid
HYPE$43,97-1,91%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 23:02
Chia sẻ
Bitcoin Có Thể Mang Lại ROI Gấp 25 Lần Vào Năm 2026 Khi VET và WLD Nhận Được Sự Ủng Hộ Của Nhà Phân Tích

Bitcoin Có Thể Mang Lại ROI Gấp 25 Lần Vào Năm 2026 Khi VET và WLD Nhận Được Sự Ủng Hộ Của Nhà Phân Tích

Bài đăng Bitcoin Có Thể Mang Lại ROI Gấp 25 Lần Vào Năm 2026 Khi VET và WLD Nhận Được Sự Ủng Hộ Của Nhà Phân Tích đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường Crypto vẫn đang được chú ý khi các nhà phân tích dự đoán một chu kỳ siêu tăng mới cho tài sản kỹ thuật số. Bitcoin dẫn đầu, VeChain và Worldcoin nhận được sự hỗ trợ mới, và MAGACOIN FINANCE hiện được xem là một trong những cơ hội altcoin mới mạnh mẽ nhất. Bitcoin Hướng Tới Mức $200,000 Các nhà phân tích tại Bernstein tin rằng Bitcoin có thể giao dịch trong khoảng từ $150,000 đến $200,000 trong năm tới. Họ kỳ vọng đà tăng này sẽ kéo dài đến năm 2027, lâu hơn so với các chu kỳ bốn năm trước đó. Dự báo này được đưa ra sau khi Bitcoin đạt ATH mới ở mức $124,457 vào tháng Tám trước khi giảm xuống khoảng $107,000. Mặc dù sự điều chỉnh này khiến một số người lo ngại, các nhà phân tích cho rằng biến động giá là điều bình thường trong xu hướng thị trường tăng dài hạn. Sự áp dụng của các tổ chức là động lực lớn cho dự báo này. Những thay đổi chính sách ở Mỹ dưới thời chính quyền Trump đã góp phần vào triển vọng này, bao gồm việc cho phép tiền điện tử trong các kế hoạch hưu trí 401(k). Điều này mở ra cánh cửa cho hàng triệu người tham gia mới. Đồng thời, sự rõ ràng về quy định đang được đưa ra. Chủ tịch SEC Paul Atkins đã khởi động "Project Crypto" để đơn giản hóa các quy tắc cho tài sản kỹ thuật số, trong khi đạo luật GENIUS mới thiết lập khuôn khổ liên bang cho stablecoin được hỗ trợ bằng đồng đô la. Những thay đổi này có thể giúp duy trì sự tăng trưởng của thị trường, khiến Bitcoin trở thành một trong những crypto tốt nhất để mua hướng tới năm 2026. Nâng Cấp VeChain VET Khơi Dậy Sự Lạc Quan Của Nhà Phân Tích VeChain (VET) đang thu hút sự chú ý sau khi nâng cấp Hayabusa được thông qua với 98% phiếu bầu tán thành từ cộng đồng. Bản cập nhật này định hình lại mô hình staking của dự án, làm cho phần thưởng bền vững hơn và gắn kết những người nắm giữ dài hạn với sự phát triển của mạng lưới. Nhà phân tích Michaël van de Poppe đã gọi VeChain là "nằm trong tầm ngắm của ông", ám chỉ một đợt bứt phá như động thái tiếp theo. VET hiện giao dịch gần mức $0.024 sau một đợt điều chỉnh lớn, nhưng các nhà phân tích thấy có khả năng tăng lên mức $0.12 trong chu kỳ tiếp theo. Với sự tập trung của VeChain vào đổi mới chuỗi cung ứng và các nâng cấp gần đây, các nhà phân tích cho rằng nó...
NEAR
NEAR$3,001+4,56%
Worldcoin
WLD$1,228+2,24%
Sidekick
K$0,05995-4,24%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:59
Chia sẻ
Định danh dựa trên Blockchain có thể giúp HR xử lý các đơn ứng tuyển được tạo bởi AI

Định danh dựa trên Blockchain có thể giúp HR xử lý các đơn ứng tuyển được tạo bởi AI

Bài đăng Danh tính dựa trên Blockchain có thể giúp HR điều hướng các đơn ứng tuyển được tạo bởi AI xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ý kiến của: Ignacio Palomera, đồng sáng lập và CEO của Bondex Bối cảnh tuyển dụng toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Người tìm việc ngày nay ngày càng chuyển sang AI tạo sinh để soạn thảo thư xin việc, điều chỉnh hồ sơ và thậm chí mô phỏng chuẩn bị phỏng vấn. AI Agent đang tự động ứng tuyển, AI tạo sinh đang soạn thảo đơn ứng tuyển cá nhân hóa ở quy mô lớn, và các công cụ tự động ứng tuyển bằng AI cho phép ứng viên nộp đơn vào hàng nghìn vị trí chỉ trong vài phút. Nhà tuyển dụng bị ngập trong các đơn ứng tuyển trông bóng bẩy, thuyết phục và được điều chỉnh riêng — nhưng thường thiếu dấu hiệu thực sự về nỗ lực, năng lực hoặc tính xác thực. Khi bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một đơn ứng tuyển hoàn chỉnh, chất lượng cao chỉ với một vài lệnh AI, thư xin việc truyền thống — từng được xem là cơ hội để nổi bật và thể hiện ý định thực sự — trở thành một hàng hóa. Nó không còn thể hiện nỗ lực hay nhiệt huyết và bắt đầu trông giống như đầu ra tiêu chuẩn hóa. Các nhà quản lý tuyển dụng giờ đây đang nhìn chằm chằm vào hộp thư đầy những đơn ứng tuyển cá nhân hóa bóng bẩy nhưng tất cả đều cảm thấy kỳ lạ giống nhau. Và đó là lúc vấn đề thực sự xuất hiện: Nếu mọi người đều có vẻ đủ điều kiện trên giấy tờ, làm thế nào bạn có thể biết ai có kỹ năng và biết cách khai thác một lệnh? Vấn đề không phải là ai viết tốt nhất mà là ai có thể chứng minh họ có thể thực hiện trong thế giới thực. Hệ thống tin cậy mong manh trở nên tồi tệ hơn với AI Tuyển dụng truyền thống từ lâu đã dựa vào các tín hiệu dựa trên niềm tin như hồ sơ, giới thiệu và bằng cấp, nhưng những thứ này luôn là những đại diện yếu. Chức danh có thể được phóng đại, học vấn được thổi phồng và kinh nghiệm làm việc trong quá khứ được cường điệu. AI làm mọi thứ trở nên mờ mịt hơn, che đậy những tuyên bố không thể xác minh bằng sự hùng biện nhân tạo. Đối với các ngành công nghiệp có tốc độ nhanh, làm việc từ xa như tiền mã hoá hoặc hệ sinh thái phi tập trung, mức độ rủi ro thậm chí còn cao hơn, vì hiếm khi có thời gian cho thẩm định sâu. Niềm tin được mở rộng nhanh chóng và thường không chính thức — rủi ro trong môi trường ẩn danh, toàn cầu. Thêm công cụ HR hoặc phát hiện AI sẽ không giải quyết được vấn đề này. Điều cần thiết là một hệ thống mạnh mẽ hơn...
Prompt
PROMPT$0,1332-2,77%
Threshold
T$0,01516+0,79%
RealLink
REAL$0,082-0,17%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:56
Chia sẻ
Bitcoin Đối Mặt Với Mối Đe Dọa Lượng Tử: Thảo Luận Về Khả Năng Nakamoto Quay Trở Lại

Bitcoin Đối Mặt Với Mối Đe Dọa Lượng Tử: Thảo Luận Về Khả Năng Nakamoto Quay Trở Lại

Bài đăng Bitcoin Đối Mặt Với Mối Đe Dọa Lượng Tử: Thảo Luận Về Khả Năng Nakamoto Quay Trở Lại xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Điện toán đám mây đặt ra thách thức cho bảo mật của Bitcoin. Joseph Chalom suy đoán Satoshi Nakamoto có thể quay trở lại. 25% Bitcoin có nguy cơ do các địa chỉ dễ bị tổn thương. Joseph Chalom của SharpLink Gaming gợi ý rằng Satoshi Nakamoto có thể tái xuất hiện nếu bảo mật của Bitcoin bị đe dọa bởi điện toán đám mây, được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Bitcoin Lượng tử ở San Francisco. Mối đe dọa từ điện toán đám mây làm nổi bật các lỗ hổng tiềm ẩn trong mã hóa cốt lõi của Bitcoin, thúc đẩy các cuộc thảo luận khẩn cấp về các biện pháp bảo mật trong tương lai và vai trò của các quỹ không hoạt động. Tiến Bộ Lượng Tử Đe Dọa 25% Lượng Bitcoin Nắm Giữ Cơ sở hạ tầng mã hóa của Bitcoin đang gặp rủi ro do những tiến bộ trong điện toán đám mây. Joseph Chalom, Đồng CEO của SharpLink Gaming, cho rằng nếu mối đe dọa trở thành hiện thực, Satoshi Nakamoto có thể xuất hiện để hướng dẫn các quyết định về giao thức. Jameson Lopp và Daniel Bruno Corvelo Costa là những nhân vật chính trong việc xây dựng các khuôn khổ chống lượng tử, trước mối đe dọa đang đến gần. Hard Fork có thể là cần thiết để bảo vệ Bitcoin, trong khi việc đóng băng các ví dễ bị tổn thương, không hoạt động cũng đang được xem xét. Điều này bao gồm cả những ví liên quan đến Satoshi Nakamoto, hiện chiếm khoảng 25% nguồn cung Bitcoin, khiến một lượng giá trị đáng kể bị phơi bày. Jameson Lopp, CTO, Casa, "Chữ ký hiện tại của Bitcoin (ECDSA/Schnorr) sẽ là mục tiêu hấp dẫn: bất kỳ UTXO nào đã từng tiết lộ khóa công khai trên chuỗi (khoảng 25% tổng số bitcoin) có thể bị đánh cắp bởi một máy tính lượng tử có liên quan đến mật mã." Cộng đồng tiền điện tử đang tham gia vào cuộc tranh luận nghiêm túc. Các nhân vật chính đề xuất các giải pháp khác nhau, nhưng chưa có sự đồng thuận chính thức. Jameson Lopp nhấn mạnh mối đe dọa đối với mật mã hiện tại của Bitcoin, thúc giục sự cần thiết phải di chuyển để bảo vệ các tài sản không hoạt động này. Thay Đổi Quy Định và Giải Pháp Được Thúc Đẩy bởi Các Chuyên Gia Hàng Đầu Bạn có biết? Vào năm 2018, một lỗ hổng trong lỗi lạm phát của Bitcoin (CVE-2018-17144) đã đặt ra một rủi ro mã hóa chưa từng có tương tự, được đánh dấu bằng phản ứng nhanh chóng của cộng đồng — mặc dù chưa bao giờ ở quy mô của mối đe dọa lượng tử. Bitcoin (BTC) có vốn hóa thị trường là 2,214,195,308,872 với khối lượng giao dịch...
Bitcoin
BTC$121 226,05-0,30%
Capverse
CAP$0,11289-11,25%
TOP Network
TOP$0,000096--%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:45
Chia sẻ
Người chiến thắng ở Texas và Missouri Phân chia Giải thưởng Powerball 1,78 tỷ đô la

Người chiến thắng ở Texas và Missouri Phân chia Giải thưởng Powerball 1,78 tỷ đô la

Bài đăng Danh sách trúng thưởng ở Texas và Missouri Phân chia Giải thưởng Powerball 1,78 Tỷ USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Hai vé Powerball trúng thưởng đã được bán ở Missouri và Texas vào thứ Bảy, có nghĩa là hai người chơi may mắn sẽ chia nhau 1,78 tỷ USD tiền thưởng—giải jackpot lớn thứ hai trong lịch sử xổ số này. Những người trúng thưởng sẽ lựa chọn giữa 895 triệu USD thanh toán hàng năm hoặc một khoản tiền trọn gói 410 triệu USD—nhưng sẽ nhận về ít hơn sau khi nộp thuế. Getty Images Các Sự Kiện Chính Đây là một tin tức đang phát triển và sẽ được cập nhật. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/07/two-winners-will-split-second-largest-powerball-jackpot-in-history/
BRC20.COM
COM$0,011198+3,25%
MetaDOS
SECOND$0,0000095--%
Overtake
TAKE$0,28725-2,18%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 22:37
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó