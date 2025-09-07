Bitcoin Có Thể Mang Lại ROI Gấp 25 Lần Vào Năm 2026 Khi VET và WLD Nhận Được Sự Ủng Hộ Của Nhà Phân Tích

Thị trường Crypto vẫn đang được chú ý khi các nhà phân tích dự đoán một chu kỳ siêu tăng mới cho tài sản kỹ thuật số. Bitcoin dẫn đầu, VeChain và Worldcoin nhận được sự hỗ trợ mới, và MAGACOIN FINANCE hiện được xem là một trong những cơ hội altcoin mới mạnh mẽ nhất. Bitcoin Hướng Tới Mức $200,000 Các nhà phân tích tại Bernstein tin rằng Bitcoin có thể giao dịch trong khoảng từ $150,000 đến $200,000 trong năm tới. Họ kỳ vọng đà tăng này sẽ kéo dài đến năm 2027, lâu hơn so với các chu kỳ bốn năm trước đó. Dự báo này được đưa ra sau khi Bitcoin đạt ATH mới ở mức $124,457 vào tháng Tám trước khi giảm xuống khoảng $107,000. Mặc dù sự điều chỉnh này khiến một số người lo ngại, các nhà phân tích cho rằng biến động giá là điều bình thường trong xu hướng thị trường tăng dài hạn. Sự áp dụng của các tổ chức là động lực lớn cho dự báo này. Những thay đổi chính sách ở Mỹ dưới thời chính quyền Trump đã góp phần vào triển vọng này, bao gồm việc cho phép tiền điện tử trong các kế hoạch hưu trí 401(k). Điều này mở ra cánh cửa cho hàng triệu người tham gia mới. Đồng thời, sự rõ ràng về quy định đang được đưa ra. Chủ tịch SEC Paul Atkins đã khởi động "Project Crypto" để đơn giản hóa các quy tắc cho tài sản kỹ thuật số, trong khi đạo luật GENIUS mới thiết lập khuôn khổ liên bang cho stablecoin được hỗ trợ bằng đồng đô la. Những thay đổi này có thể giúp duy trì sự tăng trưởng của thị trường, khiến Bitcoin trở thành một trong những crypto tốt nhất để mua hướng tới năm 2026. Nâng Cấp VeChain VET Khơi Dậy Sự Lạc Quan Của Nhà Phân Tích VeChain (VET) đang thu hút sự chú ý sau khi nâng cấp Hayabusa được thông qua với 98% phiếu bầu tán thành từ cộng đồng. Bản cập nhật này định hình lại mô hình staking của dự án, làm cho phần thưởng bền vững hơn và gắn kết những người nắm giữ dài hạn với sự phát triển của mạng lưới. Nhà phân tích Michaël van de Poppe đã gọi VeChain là "nằm trong tầm ngắm của ông", ám chỉ một đợt bứt phá như động thái tiếp theo. VET hiện giao dịch gần mức $0.024 sau một đợt điều chỉnh lớn, nhưng các nhà phân tích thấy có khả năng tăng lên mức $0.12 trong chu kỳ tiếp theo. Với sự tập trung của VeChain vào đổi mới chuỗi cung ứng và các nâng cấp gần đây, các nhà phân tích cho rằng nó...