Tether Xác Nhận Nắm Giữ 8,61 Tỷ USD Bitcoin
Bài đăng Tether Xác Nhận Nắm Giữ Bitcoin Trị Giá 8,61 Tỷ USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Tether duy trì dự trữ Bitcoin đáng kể, củng cố chiến lược thị trường của họ. Tether nắm giữ 77,447 BTC, trị giá 8,61 tỷ USD. Hành động của Tether hỗ trợ giá trị Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị doanh nghiệp. CEO của Tether Paolo Ardoino đã xác nhận qua mạng xã hội rằng phần lớn Bitcoin họ nắm giữ, tổng cộng 77,447 BTC trị giá 8,61 tỷ USD, được lưu trữ trực tiếp tại một địa chỉ cụ thể. Điều này thể hiện chiến lược ưu tiên Bitcoin của Tether, ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư và có khả năng ổn định thị trường tiền mã hóa trong những giai đoạn biến động. Xác Nhận Chiến Lược Dự Trữ Bitcoin Trị Giá 8,61 Tỷ USD Của Tether Việc Tether xác nhận lượng Bitcoin nắm giữ đáng kể diễn ra khi CEO Paolo Ardoino nhắc lại chiến lược ưu tiên Bitcoin của công ty. Trước đó, Ardoino đã nhấn mạnh việc công ty tập trung duy trì dự trữ Bitcoin như một phần trong chiến lược ngân khố. Địa chỉ Bitcoin của Tether, bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4, chứa 77,447 BTC, tương đương 8,61 tỷ USD. Động thái này nhấn mạnh vai trò của Bitcoin như một tài sản chiến lược cho đầu tư tổ chức. Ardoino đã khẳng định rằng Tether sẽ tiếp tục phân bổ lợi nhuận vào Bitcoin và các tài sản khác như vàng, duy trì quan điểm đa dạng hóa giữa những biến động thị trường. "Chúng tôi đang xây dựng doanh nghiệp với tinh thần ưu tiên Bitcoin, đầu tư vào khai thác, tận dụng Mạng Lightning, và sử dụng Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị cho bảng cân đối của chúng tôi." — Paolo Ardoino, CEO, Tether Phản ứng thị trường đối với việc công bố của Tether vẫn được theo dõi chặt chẽ. Nhà phân tích tiền mã hóa Samson Mow lưu ý rằng chiến lược phân bổ minh bạch của Tether có thể nâng cao nhận thức về giá trị Bitcoin, có khả năng ảnh hưởng tích cực đến tâm lý nhà đầu tư. Phân Tích Giá Bitcoin Giữa Việc Công Bố Nắm Giữ Của Tether Bạn có biết? Sự chuyển hướng chiến lược của Tether sang nắm giữ Bitcoin trực tiếp phản ánh chiến thuật lịch sử của họ trong việc tận dụng công nghệ blockchain để củng cố thanh khoản và đa dạng hóa tài sản. Cách tiếp cận lâu dài này đã liên tục ảnh hưởng đến sự tham gia rộng rãi của thị trường với Bitcoin. Dữ liệu mới nhất từ CoinMarketCap liệt kê giá Bitcoin ở mức 111.324,94 USD, với vốn hóa thị trường là 2,22 nghìn tỷ USD. Khối lượng giao dịch 24h của Bitcoin đạt 26,55 tỷ USD, phản ánh mức giảm 8,37%. Trong 90 ngày qua, Bitcoin đã tăng 3,25%,...
BitcoinEthereumNews2025/09/07 23:45