Tiếp tục drama WLFI: Đây có phải là 'Lừa đảo của mọi lừa đảo'?

Bài đăng WLFI Drama Continues: Is 'This Is the Scam of All Scams'? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thật là một tuần. Nếu bạn nghĩ crypto đã hoang dã trước đây, thì drama mới nhất xoay quanh World Liberty Financial (WLFI) chỉ đưa nó lên một tầm cao mới. Dự án token với thương hiệu Trump, dấu ấn cá nhân của Eric Trump, và hàng trăm triệu dường như bị mắc kẹt trong tình trạng bất định đã chứng kiến nhiều drama trong tuần này. WLFI 'Đánh cắp tiền của tôi': Từ Polygon đến POTUS Bruno Skvorc, một nhà phát triển Polygon nổi tiếng, không ngại ngùng khi chia sẻ trải nghiệm của mình trên X. Anh thậm chí còn gắn thẻ Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump, tuyên bố: "Tóm lại là, họ đã đánh cắp tiền của tôi, và vì đó là gia đình @POTUS, tôi không thể làm gì về điều đó... Đây là mafia thời đại mới. Không có ai để phàn nàn, không có ai để tranh luận, không có ai để kiện. Nó chỉ... là vậy. ĐÂY là lừa đảo của mọi lừa đảo." Với lời buộc tội cuối cùng của mình, Bruno đã gắn thẻ cố vấn Paradigm và nhà điều tra on-chain ZachXBT để giúp đỡ trong tình huống khó khăn của mình. Anh tiếp tục tóm tắt điều mà nhiều người cảm thấy như déjà vu trong không gian crypto vẫn đang vật lộn với các vấn đề tập trung hóa và tin cậy. Vấn đề là gì? Ví của Bruno đã bị gắn cờ vì bị cáo buộc có rủi ro cao do 40 ETH thông qua Tornado Cash, liên kết gián tiếp với các sàn giao dịch Nga bị trừng phạt Garantex và Netex24, và một "wusd-dashboard bị đánh dấu là lừa đảo bởi CA." Không hẳn là bằng chứng rõ ràng mà bạn mong đợi cho việc đóng băng như vậy. Tuy nhiên, trong thời đại tự động hóa tuân thủ, các cờ báo dính chặt và tài sản bị đóng băng. Đôi khi là vì những lý do mong manh như "cách xa tám bước" từ hoạt động đáng ngờ. ZachXBT, luôn thực tế, đã nhận xét: "Vấn đề là phần lớn thời gian, việc tiếp xúc 'rủi ro cao' là không chính xác nên bạn không thể phụ thuộc vào các công cụ tuân thủ với tư cách là một nhóm." Anh ấy đã mô tả chi tiết cách các đánh giá thủ công về các địa chỉ bị gắn cờ thường tiết lộ các công cụ tuân thủ bắt được nhiều trường hợp dương tính giả hơn là các tác nhân xấu thực sự. Đây là một rủi ro thực sự khi lệnh cấm toàn diện...