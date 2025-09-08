Mức tăng sản lượng mới của OPEC+ đánh dấu sự trở lại của 1,66 triệu thùng dầu mỗi ngày
Một tàu chở dầu thô tại Cảng Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, vào ngày 3 tháng 8 năm 2025. (Ảnh: Costfoto) NurPhoto qua Getty Images Đợt tăng sản lượng dầu mới của OPEC+ đã gửi một tín hiệu rõ ràng khác đến thị trường dầu thô quốc tế rằng tổ chức này vẫn tập trung mạnh mẽ vào việc giành thị phần cao hơn. Tại cuộc họp vào Chủ nhật, tám thành viên của OPEC+, một nhóm các nhà sản xuất dầu do Nga dẫn đầu và Tổ chức các Quốc gia Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) do Ả Rập Saudi đứng đầu, đã quyết định tăng mức sản xuất tập thể của họ cho tháng 10 thêm 137,000 thùng mỗi ngày. Đợt tăng mới nhất đánh dấu sự trở lại của 1,66 triệu thùng mỗi ngày từ OPEC+. Đây là một phần trong nỗ lực của nhóm nhằm gỡ bỏ các mức cắt giảm đã thỏa thuận trước đó giữa tháng 4 và tháng 11 năm 2023. Trước thỏa thuận hôm Chủ nhật, OPEC+ đã có hai hướng cắt giảm đã công bố - cắt giảm 1,65 triệu thùng mỗi ngày bởi tám thành viên, và cắt giảm thêm 2 triệu thùng mỗi ngày bởi toàn bộ nhóm có hiệu lực đến quý 4 năm 2026. Tháng trước, OPEC+ đã đồng ý tăng sản lượng dầu thêm 547,000 thùng mỗi ngày cho tháng 9. Điều này diễn ra sau khi có mức tăng lớn hơn dự kiến là 548,000 thùng mỗi ngày cho tháng 8 và 411,000 thùng mỗi ngày trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7, khi họ tiếp tục đẩy mạnh việc đưa thêm nhiều thùng dầu ra thị trường. Trong một tuyên bố được OPEC đưa ra, các nhà sản xuất Ả Rập Saudi, Nga, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman đã viện dẫn "nền tảng thị trường hiện tại lành mạnh" là lý do cho đợt tăng mới nhất. "Với triển vọng kinh tế toàn cầu ổn định và nền tảng thị trường hiện tại lành mạnh, tám quốc gia tham gia đã quyết định thực hiện điều chỉnh sản lượng 137,000 thùng mỗi ngày từ 1,65 triệu thùng mỗi ngày điều chỉnh tự nguyện bổ sung được công bố vào tháng 4 năm 2023," tuyên bố cho biết.
