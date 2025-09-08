2025-10-10 thứ sáu

Chainlink Thực Hiện Những Bước Đi Táo Bạo Trong Diễn Đàn Blockchain

Bài đăng Chainlink Thực Hiện Những Bước Đi Táo Bạo Trong Diễn Đàn Blockchain xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chainlink đang củng cố vị thế của mình trong hệ sinh thái blockchain bằng cách tập trung vào tài sản thế giới thực (RWA) thông qua các dịch vụ oracle của mình. Là một nhân vật chính trong lĩnh vực tiền điện tử, Chainlink đang giải quyết nhu cầu token hóa của các tổ chức tài chính lớn, tận dụng Giao thức Khả năng tương tác Cross-Chain (CCIP) cùng với các đổi mới khác. Đọc tiếp: Chainlink Thực Hiện Những Bước Đi Táo Bạo Trong Diễn Đàn Blockchain Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/chainlink-takes-bold-steps-in-blockchain-forum
Email giả mạo từ Đại diện Moolenaar lan truyền khi các cuộc đàm phán thương mại Trump-Trung Quốc bắt đầu tại Thụy Điển

Bài đăng Email giả mạo từ Đại diện Moolenaar lan truyền khi đàm phán thương mại Trump-Trung Quốc bắt đầu tại Thụy Điển xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ngay trước khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khởi động tại Thụy Điển vào tháng 7 năm ngoái, một Email giả đã gây xáo trộn ở D.C. Nhân viên làm việc trong ủy ban Hạ viện về cạnh tranh Mỹ-Trung bắt đầu nhận được những câu hỏi kỳ lạ. Sự nhầm lẫn bắt đầu sau khi các công ty luật, nhóm vận động hành lang và các cơ quan Hoa Kỳ nhận được một Email trông như thể đến từ Đại diện John Moolenaar. Email này yêu cầu đề xuất về các biện pháp trừng phạt mà các nhà lập pháp có thể sử dụng chống lại Bắc Kinh. Vấn đề là Moolenaar chưa bao giờ gửi nó. Email này hoàn toàn giả mạo. Nhưng nó xuất hiện vào một thời điểm căng thẳng, ngay khi nhóm của Trump đang chuẩn bị cho một vòng đàm phán bế tắc khác với Trung Quốc. Theo Journal, các nhân viên không thể xác định ai đứng sau thông điệp giả mạo này, nhưng thời điểm đã khiến mọi người lo lắng. Rõ ràng có người muốn gây rối ngay khi Hoa Kỳ và Trung Quốc một lần nữa cố gắng giải quyết mớ hỗn độn của họ. Li Chenggang đến thăm nhưng tránh các quan chức cấp cao Hoa Kỳ Trong khi Email giả mạo Moolenaar đang lan truyền khắp Washington, Trung Quốc đang âm thầm thực hiện kế hoạch riêng. Li Chenggang, một quan chức cấp cao dưới quyền Phó Thủ tướng He Lifeng, đã bay đến D.C. vào cuối tháng 8. Nhưng chuyến đi của ông không được Nhà Trắng sắp xếp. Thậm chí nó còn không được thông qua với các quan chức cấp cao. Ông không gặp Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hay Đại diện Thương mại Jamieson Greer. Thay vào đó, ông gặp những người cấp thấp hơn tại Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và USTR. "Các cuộc họp không hiệu quả," một người gần gũi với các cuộc đàm phán cho biết. Li vẫn bám vào kịch bản thông thường của Trung Quốc, cắt giảm thuế quan và dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu công nghệ Hoa Kỳ. Nhưng ông không đưa ra điều gì mới. Chuyến thăm không thúc đẩy đàm phán tiến triển. Nó cho thấy Tập Cận Bình đang bám vào một chiến thuật: ở lại trong phòng, giữ hình ảnh tốt, nhưng không nhượng bộ gì. Thông điệp của Tập là...
Super Pepe, Solargy, hay Little Pepe?

Bài đăng Super Pepe, Solargy, hay Little Pepe? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức tiền điện tử Những gì từng được xem là thử nghiệm vui vẻ—Meme coin, token tập trung vào sinh thái và các dự án theo xu hướng văn hóa—giờ đây đang định hình hướng đi của việc áp dụng chính thống. Cả người mới và nhà đầu tư có kinh nghiệm đều đang đặt cùng một câu hỏi: đâu là loại tiền điện tử tốt nhất để mua ngay bây giờ? Vào năm 2025, vũ trụ tiền điện tử đã chuyển biến lạc quan trong 3 tháng đầu tiên so với vài năm trước đó, sau đó chúng ta đã thấy một xu hướng giảm nhẹ, nhưng siêu sao vẫn có thể giữ giá trị 100,000+ (BTC). Trong số các lựa chọn đang tạo sóng có Super Pepe, Solargy và Little Pepe. Mỗi loại đều có tầm nhìn riêng biệt, cơ chế khác nhau và sức hấp dẫn độc đáo. Hai trong số này—Super Pepe và Solargy—hiện đang trong giai đoạn bán trước, mang đến cho người tham gia sớm cơ hội định vị bản thân trước khi thị trường rộng lớn hơn bắt kịp. Nhưng làm thế nào để bạn quyết định đồng coin nào xứng đáng với sự chú ý của bạn, và nên mua Demo token nào ngay bây giờ nếu bạn muốn cả tăng trưởng và liên quan lâu dài? Hãy cùng tìm hiểu từng dự án. Super Pepe: Meme coin với Tham vọng Nghiêm túc Super Pepe không chỉ là một biến thể của meme internet, mà là một hệ sinh thái được lên kế hoạch cẩn thận được xây dựng để cưỡi trên làn sóng phổ biến của Pepe miễn là nó tồn tại, và vượt qua các chu kỳ khởi động mà các Meme coin khác đã rơi vào. Điểm mạnh chính 1. Ethereum-native: Nhóm lớn nhất các nhà phát triển, tích hợp và cơ sở hạ tầng DeFi. 2. Khan hiếm và Tiện ích: Chúng tôi sẽ sử dụng kết hợp giữa bán trước và tăng giá token để chứng minh niềm tin của những người ủng hộ sớm. Đốt token và staking tạo ra sự khan hiếm, trong khi liên kết NFT cung cấp tiện ích lâu dài. 3. Bản sắc Văn hóa: Pepe không còn là của riêng anh ấy. Không giống như những Meme coin suy giảm gần như ngay sau khi nổi lên, Super Pepe dựa trên một meme có sức lan tỏa mạnh mẽ và bền bỉ. Tại sao Điều này Quan trọng Một cộng đồng những người ủng hộ mạnh mẽ đã đang tập hợp xung quanh sáng kiến này, như được chứng minh bởi Super...
Mức tăng sản lượng mới của OPEC+ đánh dấu sự trở lại của 1,66 triệu thùng dầu mỗi ngày

Bài đăng Tăng sản lượng mới của OPEC+ đánh dấu sự trở lại của 1,66 triệu thùng dầu mỗi ngày xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một tàu chở dầu thô tại Cảng Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, vào ngày 3 tháng 8 năm 2025. (Ảnh: Costfoto) NurPhoto qua Getty Images Đợt tăng sản lượng dầu mới của OPEC+ đã gửi một tín hiệu rõ ràng khác đến thị trường dầu thô quốc tế rằng tổ chức này vẫn tập trung mạnh mẽ vào việc giành thị phần cao hơn. Tại cuộc họp vào Chủ nhật, tám thành viên của OPEC+, một nhóm các nhà sản xuất dầu do Nga dẫn đầu và Tổ chức các Quốc gia Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) do Ả Rập Saudi đứng đầu, đã quyết định tăng mức sản xuất tập thể của họ cho tháng 10 thêm 137,000 thùng mỗi ngày. Đợt tăng mới nhất đánh dấu sự trở lại của 1,66 triệu thùng mỗi ngày từ OPEC+. Đây là một phần trong nỗ lực của nhóm nhằm gỡ bỏ các mức cắt giảm đã thỏa thuận trước đó giữa tháng 4 và tháng 11 năm 2023. Trước thỏa thuận hôm Chủ nhật, OPEC+ đã có hai hướng cắt giảm đã công bố - cắt giảm 1,65 triệu thùng mỗi ngày bởi tám thành viên, và cắt giảm thêm 2 triệu thùng mỗi ngày bởi toàn bộ nhóm có hiệu lực đến quý 4 năm 2026. Tháng trước, OPEC+ đã đồng ý tăng sản lượng dầu thêm 547,000 thùng mỗi ngày cho tháng 9. Điều này diễn ra sau khi có mức tăng lớn hơn dự kiến là 548,000 thùng mỗi ngày cho tháng 8 và 411,000 thùng mỗi ngày trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7, khi họ tiếp tục đẩy mạnh việc đưa thêm nhiều thùng dầu ra thị trường. Trong một tuyên bố được OPEC đưa ra, các nhà sản xuất Ả Rập Saudi, Nga, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman đã viện dẫn "nền tảng thị trường hiện tại lành mạnh" là lý do cho đợt tăng mới nhất. "Với triển vọng kinh tế toàn cầu ổn định và nền tảng thị trường hiện tại lành mạnh, tám quốc gia tham gia đã quyết định thực hiện điều chỉnh sản lượng 137,000 thùng mỗi ngày từ 1,65 triệu thùng mỗi ngày điều chỉnh tự nguyện bổ sung được công bố vào tháng 4 năm 2023," tuyên bố cho biết. ForbesLời hứa mua năng lượng từ Mỹ trị giá 250 tỷ USD mỗi năm của EU không khả thiBy Gaurav Sharma ForbesTesla của Elon Musk có thể làm rung chuyển...
Chương Trình Thảm Đỏ MTV VMAs Bắt Đầu Lúc Mấy Giờ? Cách Xem

Bài đăng Thời gian bắt đầu chương trình khởi động thảm đỏ MTV VMAs là khi nào? Cách xem xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ELMONT, NEW YORK – SEPTEMBER 11: Sabrina Carpenter tham dự Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2024 tại UBS Arena vào ngày 11 tháng 9 năm 2024 tại Elmont, New York. (Ảnh của Jamie McCarthy/WireImage) WireImage Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025 diễn ra vào tối Chủ nhật, được mở đầu bằng chương trình khởi động thảm đỏ từ UBS Arena ở Long Island, N.Y. MTV VMAs 2025 sẽ do biểu tượng rap và ngôi sao thương hiệu NCIS LL Cool J dẫn chương trình và sẽ có các buổi biểu diễn trực tiếp của ứng cử viên hàng đầu MTV VMA năm nay Lady Gaga, cũng như một số nghệ sĩ khác, bao gồm Sabrina Carpenter, Alex Warren, Doja Cat, Post Malone, Conan Gray, Jelly Roll và Busta Rhymes. Forbes 'Wednesday' Đồng sáng tạo nói về cách vai diễn của Lady Gaga trong Mùa 2 hình thành Bởi Tim Lammers Trước khi MTV VMAs bắt đầu lúc 8 giờ tối ET/5 giờ chiều PT trên TV miễn phí trên CBS và phát trực tuyến trên Paramount+ Premium, sự kiện bắt đầu với chương trình khởi động thảm đỏ. Chương trình khởi động thảm đỏ MTV VMA 2025 bắt đầu lúc 7 giờ tối ET/4 giờ chiều PT trên cáp và vệ tinh đĩa và sẽ phát sóng trên MTV, BET, BET Her, Comedy Central, CMT, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TV Land và VH1. Chương trình khởi động thảm đỏ MTV VMA sẽ do Kevan Kenny và ca sĩ-nhạc sĩ Nessa dẫn dắt. Chương trình khởi động cũng sẽ có KATSEYE biểu diễn các bài hát "Gnarly" và "Gabriela" từ EP Beautiful Chaos mới của nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Những nghệ sĩ nào đang cạnh tranh cho giải thưởng cao nhất tại MTV VMAs? Giải thưởng MTV Video Music Awards được bình chọn bởi người hâm mộ. Các đề cử cho giải thưởng cao nhất của buổi tối năm nay, Video of the Year là: "Brighter Days Ahead" – Ariana Grande "Birds of a Feather" – Billie Eilish "Not Like Us" – Kendrick Lamar "Die With a Smile" – Lady Gaga & Bruno Mars "APT." – ROSÉ & Bruno Mars "Manchild" –...
Dự đoán giá Cardano cho năm 2025: Layer Brett thu hút các cá voi nhắm đến lợi nhuận dự đoán gấp 40 lần trong tháng này

Bài đăng Dự đoán giá Cardano cho năm 2025: Layer Brett thu hút Cá voi nhắm đến lợi nhuận dự đoán gấp 40 lần trong tháng này xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dự đoán giá Cardano mới nhất cho năm 2025 chỉ ra sự tăng trưởng, nhưng không có gì đột phá. Hệ sinh thái của ADA vẫn đang mở rộng và cộng đồng của nó vẫn trung thành như mọi khi, nhưng tốc độ phát triển chậm đã làm mòn mỏi các nhà đầu tư. Nền tảng vững chắc, nhưng thiếu tính cấp bách khiến Cardano (ADA) khó thu hút các nhà giao dịch đang tìm kiếm cơ hội chuyển động nhanh hơn. Đồng thời, dòng vốn đang chuyển sang các dự án mới hơn. Layer Brett ($LBRETT), một Meme coin trên Ethereum Layer 2, hiện đang thu hút cá voi khi họ nhìn thấy tiềm năng lợi nhuận gấp 40 lần trong tháng này. Tại sao tiềm năng tăng giá của Cardano có vẻ bị giới hạn Cardano (ADA) xây dựng danh tính của mình dựa trên phương pháp và nghiên cứu. Điều đó mang lại uy tín ban đầu, nhưng thị trường crypto không thưởng cho những người di chuyển chậm. Trong khi Solana, các Ethereum Layer 2, và thậm chí các token dựa trên meme đang cập nhật và thu hút sự chú ý, Cardano vẫn cảm thấy như đang tụt hậu. Đó là lý do tại sao hầu hết các dự đoán giá Cardano cho năm 2025 vẫn thận trọng. ADA có thể tăng cùng với thị trường rộng lớn hơn, nhưng các nhà phân tích không thấy tiềm năng tăng đột biến mà các nhà giao dịch mong đợi từ các token mới hơn, nhanh hơn. Đối với nhiều người, ADA đã chuyển từ một cược đặt vào tăng trưởng cao sang một khoản đầu tư dài hạn ổn định và chậm rãi. Nam châm mới cho tiền của cá voi Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư lớn hơn đang nhắm đến Layer Brett ($LBRETT). Vẫn đang trong giai đoạn presale, Brett đã trở thành một trong những token được thảo luận nhiều nhất trong các vòng tròn giao dịch. Cá voi nhìn thấy sự kết hợp mà họ thích: văn hóa meme, khả năng mở rộng của Ethereum Layer 2, và phần thưởng staking khổng lồ có thể thúc đẩy lợi nhuận theo cấp số nhân. Trong khi Cardano cảm thấy như một dự án nghiên cứu dài hạn, Brett cung cấp thiết lập rủi ro cao, phần thưởng cao có thể mang lại kết quả nhanh chóng. Tại sao cá voi đang luân chuyển vốn Cá voi không di chuyển một cách mù quáng. Họ đang phát hiện những lợi thế rõ ràng trong Layer Brett: Cơ sở hạ tầng Ethereum Layer 2: giao dịch tức thì với phí tối thiểu Năng lượng đặt meme lên hàng đầu: xây dựng thương hiệu được thiết kế cho đầu cơ lan truyền Phần thưởng staking sớm: 895% có sẵn cho những người di chuyển đầu tiên Thời điểm hoàn hảo: ra mắt...
Ripple (XRP) Mang Lại Lợi Nhuận Gấp 100 Lần, Liệu Mutuum Finance (MUTM) Có Thể Là Token Breakout Tiếp Theo Dưới $1?

Bài đăng Ripple (XRP) Mang Lại Lợi Nhuận Gấp 100 Lần, Liệu Mutuum Finance (MUTM) Có Thể Là Token Breakout Tiếp Theo Dưới $1? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ripple (XRP) có thể được coi là một trong những câu chuyện breakout phổ biến nhất trong lĩnh vực crypto. Trước những đợt tăng giá mạnh mẽ, số lượng XRP nắm giữ bởi các nhà đầu tư sớm đã tăng hơn 100 lần, biến những khoản đầu tư khiêm tốn thành tài sản khổng lồ. Mặc dù XRP tiếp tục duy trì vị thế là một trong những thành viên lớn nhất trên thị trường tài sản kỹ thuật số hiện nay, vốn hóa thị trường khổng lồ của nó khiến sự tăng trưởng phi thường như vậy gần như không thể xảy ra. Vì lý do này, các nhà đầu tư đang tìm kiếm sáng kiến tiếp theo dựa trên tiện ích, có giá cả phải chăng có thể tái hiện lợi nhuận ban đầu của XRP. Một đối thủ đã thu hút sự chú ý là Mutuum Finance (MUTM), một giao thức cho vay phi tập trung đã bắt đầu giai đoạn presale vào đầu năm 2025 và đã cho thấy sức hút ấn tượng. Câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra là; liệu MUTM có phải là token tiếp theo giảm xuống dưới $1? Câu Chuyện Tăng Trưởng Của XRP Để hiểu tại sao các nhà đầu tư hiện đang xem xét các token mới hơn như MUTM, việc thảo luận về lịch sử của XRP là điều hữu ích. Sự ra đời của XRP đã cho phép Ripple Labs đặt mình giữa công nghệ blockchain và tài chính truyền thống, cho phép các giao dịch xuyên biên giới được hoàn thành trong vài giây với chi phí rất thấp. Trong đỉnh điểm của thị trường bull năm 2017, XRP đã tăng vọt lên hơn $3 và mang lại cho các nhà sáng lập những phần thưởng không thể tin được. Một lần nữa vào năm 2020-2021, XRP trở nên đặc biệt sắc bén, ngay cả khi đối mặt với các rào cản pháp lý, điều này nhắc nhở rằng các dự án rõ ràng hữu ích không chết trong khủng hoảng và xuất hiện trong các chu kỳ mới. Những người tham gia sớm vào các đợt sóng của nó đã được hưởng lợi nhuận khổng lồ, thiết lập XRP là một trong số ít token mang lại lợi nhuận gấp 100 lần. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhảy đến năm 2025, và vì quy mô khổng lồ của nó, XRP không còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Giá trị thị trường của nó là hàng chục tỷ, vì vậy mức tăng ba con số có thể là khá phóng đại. Mặc dù XRP tiếp tục là một...
Nhà phát triển Polygon gọi World Liberty Financial là "lừa đảo của mọi lừa đảo"

Bài đăng Nhà phát triển Polygon gọi World Liberty Financial là "Lừa đảo qua mạng của mọi lừa đảo qua mạng" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà phát triển Polygon Bruno Skvorc đã chỉ trích World Liberty Financial (WLF) vào thứ Bảy, cáo buộc công ty này đánh cắp tiền của anh. Trong một bài đăng trên X, Skvorc viết: "...họ đã đánh cắp tiền của tôi, và vì đó là gia đình @POTUS, tôi không thể làm gì về điều đó." Skvorc là một trong số hàng trăm người dùng, bao gồm cả nhà sáng lập Tron và nhà đầu tư WLF Justin Sun, có token bị đóng băng bởi WLF. Công ty tài chính phi tập trung (DeFi) này có liên hệ chặt chẽ với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và gia đình ông. Một tổ chức của Trump sở hữu 60% WLF và thu về 75% doanh thu từ việc bán token. Các con trai của Trump, Eric và Donald Trump Jr. là thành viên trong ban quản lý của công ty. Theo ước tính được công bố bởi The New Yorker vào tháng Tám, gia đình Trump đã kiếm được khoảng 412,5 triệu đô la từ WLF. Skvorc đã đính kèm email phản hồi anh nhận được từ WLF vào bài đăng X của mình, trong đó ghi rằng công ty sẽ "không thể mở khóa" token của anh. Công ty biện minh cho việc đóng băng token "do rủi ro cao về blockchain liên quan đến" ví của Skvorc. Nhà phát triển Polygon so sánh WLF với 'mafia thời đại mới' Kể từ khi WLF bắt đầu giao dịch vào ngày 1 tháng 9, giao thức này đã chặn ít nhất 272 ví. Lên án giao thức này là "Lừa đảo qua mạng của mọi lừa đảo qua mạng," Skvorc lưu ý: "Đây là mafia thời đại mới. Không có ai để phàn nàn, không có ai để tranh luận, không có ai để kiện. Nó chỉ... là vậy." Skvorc không phải là người duy nhất chỉ trích việc WLF đóng băng tài sản. Trong một bài đăng dài trên X vào thứ Sáu, Sun, người đã đầu tư 45 triệu đô la vào WLF năm ngoái, tuyên bố rằng tài sản của anh đã bị "đóng băng một cách vô lý." Ngoài ra, Sun lưu ý rằng một thương hiệu tài chính lớn phải bắt nguồn từ "Công Bằng, Trung Thực và Chân thành." Và không phải "dựa trên các hành động đơn phương đóng băng tài sản của nhà đầu tư," anh viết, thêm rằng: "Những...
Tiếp tục drama WLFI: Đây có phải là 'Lừa đảo của mọi lừa đảo'?

Bài đăng WLFI Drama Continues: Is 'This Is the Scam of All Scams'? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thật là một tuần. Nếu bạn nghĩ crypto đã hoang dã trước đây, thì drama mới nhất xoay quanh World Liberty Financial (WLFI) chỉ đưa nó lên một tầm cao mới. Dự án token với thương hiệu Trump, dấu ấn cá nhân của Eric Trump, và hàng trăm triệu dường như bị mắc kẹt trong tình trạng bất định đã chứng kiến nhiều drama trong tuần này. WLFI 'Đánh cắp tiền của tôi': Từ Polygon đến POTUS Bruno Skvorc, một nhà phát triển Polygon nổi tiếng, không ngại ngùng khi chia sẻ trải nghiệm của mình trên X. Anh thậm chí còn gắn thẻ Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump, tuyên bố: "Tóm lại là, họ đã đánh cắp tiền của tôi, và vì đó là gia đình @POTUS, tôi không thể làm gì về điều đó... Đây là mafia thời đại mới. Không có ai để phàn nàn, không có ai để tranh luận, không có ai để kiện. Nó chỉ... là vậy. ĐÂY là lừa đảo của mọi lừa đảo." Với lời buộc tội cuối cùng của mình, Bruno đã gắn thẻ cố vấn Paradigm và nhà điều tra on-chain ZachXBT để giúp đỡ trong tình huống khó khăn của mình. Anh tiếp tục tóm tắt điều mà nhiều người cảm thấy như déjà vu trong không gian crypto vẫn đang vật lộn với các vấn đề tập trung hóa và tin cậy. Vấn đề là gì? Ví của Bruno đã bị gắn cờ vì bị cáo buộc có rủi ro cao do 40 ETH thông qua Tornado Cash, liên kết gián tiếp với các sàn giao dịch Nga bị trừng phạt Garantex và Netex24, và một "wusd-dashboard bị đánh dấu là lừa đảo bởi CA." Không hẳn là bằng chứng rõ ràng mà bạn mong đợi cho việc đóng băng như vậy. Tuy nhiên, trong thời đại tự động hóa tuân thủ, các cờ báo dính chặt và tài sản bị đóng băng. Đôi khi là vì những lý do mong manh như "cách xa tám bước" từ hoạt động đáng ngờ. ZachXBT, luôn thực tế, đã nhận xét: "Vấn đề là phần lớn thời gian, việc tiếp xúc 'rủi ro cao' là không chính xác nên bạn không thể phụ thuộc vào các công cụ tuân thủ với tư cách là một nhóm." Anh ấy đã mô tả chi tiết cách các đánh giá thủ công về các địa chỉ bị gắn cờ thường tiết lộ các công cụ tuân thủ bắt được nhiều trường hợp dương tính giả hơn là các tác nhân xấu thực sự. Đây là một rủi ro thực sự khi lệnh cấm toàn diện...
Quỹ Token hóa của Fidelity FDIT Vượt 200 Triệu USD AUM

Bài đăng Quỹ Token hóa FDIT của Fidelity Vượt Mốc 200 Triệu USD AUM xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: FDIT của Fidelity đạt 203 triệu USD, cạnh tranh với BUIDL của BlackRock trong lĩnh vực quỹ token hóa. Được triển khai trên Ethereum blockchain, được đảm bảo bằng trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ. Không có vấn đề quy định nào được báo cáo; Fidelity duy trì các quy tắc tuân thủ. Quỹ token hóa on-chain của Fidelity, Fidelity Digital Interest Token, đã vượt qua 203,7 triệu USD về tài sản, nổi bật sự tăng trưởng đầu tư tổ chức vào tài sản kỹ thuật số trên Ethereum. Sự tiến bộ này nhấn mạnh một sự chuyển dịch đáng kể hướng tới tài chính dựa trên blockchain, đánh dấu sự hiện diện chiến lược của Fidelity trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số cùng với các đối thủ cạnh tranh như BlackRock. Sự Tăng Trưởng của FDIT Thúc Đẩy Cuộc Đua Token Hóa Blockchain Digital Interest Token (FDIT) của Fidelity đã thành công tích lũy AUM hơn 200 triệu USD, đánh dấu sự xuất hiện của nó như một sự hiện diện đáng gờm trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số. Được triển khai trên Ethereum blockchain, FDIT cung cấp khả năng Rút cấp tổ chức, được đảm bảo bằng trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ. Sự mở rộng của Fidelity vào các quỹ on-chain cho thấy một bước chuyển chiến lược hướng tới tài sản kỹ thuật số. Việc ra mắt FDIT tạo ra một cảnh quan cạnh tranh, thách thức nỗ lực token hóa BUIDL của BlackRock trên cơ sở hạ tầng blockchain tương tự. Điều này báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng và sự di chuyển của các nhà quản lý tài sản truyền thống hướng tới việc khám phá công nghệ blockchain và kết nối chúng với các hệ thống tài chính truyền thống hơn. Các nhà phân tích tài chính và người trong ngành chỉ ra đây là một chỉ báo của việc áp dụng rộng rãi hơn ở cấp tổ chức. Đáng chú ý, CEO của Fidelity, Abigail P. Johnson, nhấn mạnh cam kết của họ đối với đổi mới dựa trên nhu cầu khách hàng đang phát triển và tích hợp tài sản kỹ thuật số. "Mọi sản phẩm và dịch vụ chúng tôi xây dựng... đều bắt nguồn từ việc lắng nghe khách hàng và dự đoán nhu cầu đang phát triển của họ." Ethereum Lưu Trữ Quỹ Token Hóa 203 Triệu USD của Fidelity Bạn có biết? Việc ra mắt FDIT của Fidelity và BUIDL của BlackRock thể hiện xu hướng ngày càng tăng của tài chính truyền thống trong việc khai thác quản lý tài sản on-chain, thiết lập tiền lệ cho các đổi mới tài chính trong tương lai. Ethereum (ETH), lưu trữ FDIT, duy trì mức giá thị trường hiện tại là 4.300,30 USD, theo CoinMarketCap. Tiền mã hóa này có vốn hóa thị trường là 519,07 tỷ USD, chiếm 13,52% thị phần. Trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch của ETH đạt 19,06 tỷ USD, với...
