Sự Pha Trộn Gây Nghiện Của Nỗi Lo Âu Tuổi Teen

Sự Pha Trộn Gây Nghiện Của Nỗi Lo Âu Tuổi Teen

Bài đăng Sự Kết Hợp Gây Nghiện Của Nỗi Lo Âu Tuổi Teen xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ashby Gentry, Nikki Rodriguez, Noah LaLonde tại buổi chụp ảnh "My Life with the Walter Boys" của Netflix được tổ chức tại Văn phòng Netflix New York vào ngày 27 tháng 8 năm 2025 tại New York, New York. (Ảnh của Stephanie Augello/Variety qua Getty Images) Variety qua Getty Images Với thành công của Virgin River, không có gì ngạc nhiên khi Netflix tìm kiếm một bộ phim tình cảm đẹp mắt khác. Chỉ có điều lần này, thay vì nhắm đến phụ nữ lớn tuổi, tại sao không thử một bộ phim tâm lý tuổi teen theo tinh thần của Party of Five từng nổi tiếng với giới trẻ của Fox? Và thế là có My Life with the Walter Boys. Mặc dù ra mắt vào tháng 12 năm 2023 và dựa trên tiểu thuyết cùng tên năm 2014 của Ali Novak, tôi chỉ mới khám phá ra mùa đầu tiên gồm 10 tập của nó — và giờ đây tôi không thể ngừng xem hai mùa đầu tiên. Và để ghi nhận, tôi không hoàn toàn phù hợp với bất kỳ đối tượng mục tiêu nào — nhưng điều đó không ngăn tôi đắm chìm vào gia đình hư cấu này. My Life with the Walter Boys không chỉ dành cho thanh thiếu niên — mà còn dành cho bất kỳ ai từng phải bắt đầu lại. Bất kỳ ai cảm thấy mình là người ngoài cuộc. Bất kỳ ai bị nỗi đau buồn tấn công bất ngờ và vẫn tìm được cách tiến về phía trước. Có lẽ My Life With the Walter Boys của Netflix lẽ ra không nên thành công như vậy. Nó đầy những motif quen thuộc: cô gái tuổi teen lạc lõng, một gia đình rộng lớn với quá nhiều tên để nhớ, một tam giác tình yêu kiểu sẽ-hay-không, và rất nhiều khoảnh khắc "Tại sao bạn không nhắn tin lại cho anh ấy?" Và tuy nhiên... nó hoàn toàn gây nghiện. Tóm tắt: Nikki Rodriguez vào vai Jackie Howard, một cô gái 15 tuổi bị bứt khỏi cuộc sống đặc quyền ở Manhattan sau khi bố mẹ và chị gái cô bi thảm qua đời trong một tai nạn kỳ lạ. Cô được gửi đến sống ở vùng nông thôn Silver Falls, Colorado, với gia đình Walter — một "nhóm mười người" ồn ào bao gồm Will (Johnny...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 02:43
Theo một Nhà phân tích chuyên gia, Ngày mai là một Ngày đặc biệt cho Bitcoin: Ông ấy cảnh báo nên Rất cẩn trọng

Theo một Nhà phân tích chuyên gia, Ngày mai là một Ngày đặc biệt cho Bitcoin: Ông ấy cảnh báo nên Rất cẩn trọng

Bài đăng Theo Nhà phân tích Chuyên gia, Ngày Mai là Ngày Đặc Biệt cho Bitcoin: Ông Cảnh Báo Phải Rất Thận Trọng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà phân tích tiền mã hóa Timothy Peterson đã đưa ra đánh giá thuyết phục về hiệu suất của Bitcoin vào ngày 8 tháng 9. Theo Peterson, dữ liệu lịch sử cho thấy ngày 8 tháng 9 là một trong những ngày tồi tệ nhất đối với Bitcoin. Nhà phân tích cho biết, "Bitcoin có xác suất tăng trung bình 53% vào bất kỳ ngày nào, với mức tăng điển hình khoảng 0,10%. Tuy nhiên, tình hình khác biệt vào ngày 8 tháng 9. Ngày đó đóng cửa giảm 72% thời gian, với mức lỗ trung bình 1,30%. Điều này khiến ngày 8 tháng 9 trở thành ngày tồi tệ thứ bảy trong năm." Peterson cũng lập luận rằng ngày 8 tháng 9 là một chỉ báo quan trọng không chỉ cho hiệu suất hàng ngày mà còn cho cả tháng 9. Ông lưu ý rằng dữ liệu lịch sử cho thấy việc đóng cửa tích cực vào ngày 8 tháng 9 có nghĩa là có 75% cơ hội Bitcoin sẽ đóng cửa tháng cao hơn, trong khi đóng cửa tiêu cực có nghĩa là có 90% cơ hội tháng sẽ kết thúc thấp hơn. Các chuyên gia nhắc nhở các nhà đầu tư rằng những thống kê này có thể cung cấp manh mối để hiểu hướng thị trường ngắn hạn, nhưng chúng không nên được coi là lời khuyên đầu tư đơn thuần.
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 02:41
Bitcoin phá vỡ kỷ lục lịch sử, giữ vững trên mức $100k trong 122 ngày liên tiếp, báo hiệu giai đoạn thị trường mới

Bitcoin phá vỡ kỷ lục lịch sử, giữ vững trên mức $100k trong 122 ngày liên tiếp, báo hiệu giai đoạn thị trường mới

Bài đăng Bitcoin Phá Vỡ Kỷ Lục Lịch Sử, Giữ Vững Trên $100k Trong 122 Ngày Liên Tiếp, Báo Hiệu Giai Đoạn Thị Trường Mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) đã thiết lập kỷ lục mới khi duy trì trên mức $100,000 trong 122 ngày liên tiếp, theo tiết lộ mới hôm nay từ nhà phân tích thị trường Crypto Patel. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ khi đồng tiền ảo này được thành lập. Lần cuối cùng tiền mã hóa này đạt được thành tích như vậy là vào ngày 11 tháng 6 năm 2025, khi nó duy trì trên mức $100k trong 30 ngày liên tiếp. Đợt tăng mới này bắt đầu vào ngày 23 tháng 6 năm 2025, khi đồng tiền mã hóa giao dịch ở mức $103,182. Kể từ đó, Bitcoin đã trải qua các giai đoạn hợp nhất giúp ổn định giá và xu hướng tăng đã đưa tài sản này đạt ATH mới là $123,000 ghi nhận vào ngày 23 tháng 8. Bitcoin Milestone Alert $BTC đã duy trì trên mức $100K trong 122 ngày liên tiếp. Đó là hơn 4 tháng nắm giữ vùng sáu chữ số, chứng minh rằng $100K không chỉ là một breakout, mà đang trở thành đường cơ sở thị trường mới. Câu hỏi không phải là liệu Bitcoin có thể giữ vững, mà là điều gì... pic.twitter.com/UbasbZZOGQ — Crypto Patel (@CryptoPatel) Ngày 7 tháng 9 năm 2025 Bitcoin Duy Trì Trên $100k: Ý Nghĩa Của Nó Tiền mã hóa này đã giao dịch trong biên độ hẹp từ $103,182 đến $123,364 trong hơn ba tháng qua. Việc duy trì giá trị thị trường trên vùng này trong những tháng đó tính đến ngày 7 tháng 9 năm 2025, là một kỷ lục đột phá mới. Bước đột phá này bác bỏ dự đoán năm 2019 của người bi quan về Bitcoin Peter Schiff, người đã tuyên bố rằng token này sẽ không bao giờ leo lên mức như vậy. Mức duy trì này nhấn mạnh sự tiến bộ đáng kể của đồng coin và sự tin tưởng của khách hàng vào khả năng của nó. Thành tựu đáng chú ý này cho thấy không chỉ là biến động giá - nó cho thấy thị trường tiếp tục trưởng thành với sự nhiệt tình ngày càng tăng của nhà đầu tư và nhu cầu mạnh mẽ trên toàn thế giới. Việc duy trì trên mức $100k trong một khoảng thời gian dài như vậy cho thấy tài sản này có thể đang chuyển sang một chương mới của...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 02:38
Từ người tích trữ Bitcoin đến Tỷ phú: Michael Saylor lọt vào danh sách Bloomberg 500

Từ người tích trữ Bitcoin đến Tỷ phú: Michael Saylor lọt vào danh sách Bloomberg 500

Bài đăng Từ người tích trữ Bitcoin đến Tỷ phú: Michael Saylor lọt vào danh sách Bloomberg 500 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Michael Saylor's Strategy Inc., với lượng Bitcoin lớn, đã đưa giá trị tài sản ròng của ông lên 7,37 tỷ đô la, làm dấy lên cuộc thảo luận về khả năng được đưa vào S&P 500. Đồng sáng lập và chủ tịch điều hành của Strategy (trước đây là MicroStrategy) Michael Saylor một lần nữa lên tiêu đề báo chí, lần này vì gia nhập hàng ngũ những cá nhân giàu có nhất thế giới. Tài sản của ông đã tăng thêm 1 tỷ đô la kể từ đầu năm, giúp ông có vị trí ra mắt trong Chỉ số Tỷ phú Bloomberg 500. Xếp hạng 491, giá trị tài sản ròng của Saylor hiện ở mức ước tính 7,37 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 15,8% từ đầu năm đến nay. Dữ liệu của Bloomberg cho thấy khoảng 650 triệu đô la tài sản của ông được nắm giữ bằng tiền mặt, trong khi phần lớn, khoảng 6,72 tỷ đô la, gắn liền với cổ phần của ông trong MicroStrategy. Chi tiết về sự phân chia tài sản của Saylor Phần lớn tài sản của Saylor vẫn gắn liền với Strategy Inc., công ty kho bạc Bitcoin [BTC] mà ông đồng sáng lập và biến thành một gã khổng lồ doanh nghiệp đồng nghĩa với việc tích lũy tiền mã hoá. Bloomberg báo cáo rằng Strategy nắm giữ lượng Bitcoin giao dịch công khai lớn nhất, tăng từ 580,000 token trị giá khoảng 60 tỷ đô la vào tháng 5 năm 2025 lên con số đáng kinh ngạc 629,376 BTC vào tháng 8. Saylor sở hữu cá nhân khoảng 8% cổ phần trong công ty, bao gồm 19,6 triệu cổ phiếu Loại B và 382,000 cổ phiếu Loại A, theo hồ sơ ủy quyền năm
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:08
Bitmain bị kiện vì cáo buộc vi phạm thỏa thuận lưu trữ

Bitmain bị kiện vì cáo buộc vi phạm thỏa thuận lưu trữ

Bài đăng Bitmain bị kiện với cáo buộc vi phạm thoả thuận lưu trữ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitmain, nhà sản xuất thiết bị khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới, đang đối mặt với vụ kiện từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, Old Const. Old Const cáo buộc rằng Bitmain Technologies Georgia Limited, một công ty liên kết của Bitmain tại Mỹ, đã chấm dứt hợp đồng lưu trữ của họ mà không có lý do thích đáng. Họ tuyên bố rằng Bitmain đã bịa đặt các vi phạm thoả thuận để chấm dứt quan hệ đối tác. Trong hồ sơ kiện tụng, Old Const viết rằng Bitmain "đã bịa đặt các vi phạm được cho là để chấm dứt thoả thuận ngay lập tức." Thông báo chấm dứt, được đưa ra vào ngày 22 tháng 8, được Old Const mô tả là vi phạm nghiêm trọng và dự đoán trước các hợp đồng của các bên. Old Const yêu cầu lệnh cấm đối với Bitmain Old Const đã ký Thoả thuận Dịch vụ Lưu trữ (HSA) với Bitmain vào tháng 11 năm 2024 để cung cấp dịch vụ lưu trữ trung tâm dữ liệu cho Máy chủ Điện toán Siêu HASH của Bitmain. Vụ kiện cũng đề cập đến các thoả thuận bổ sung, bao gồm Thoả thuận Hợp tác, Thoả thuận Bán hàng và Thoả thuận Mua & Bán OnRack. Tất cả đều có các điều khoản yêu cầu tranh chấp phải được giải quyết tại tòa án Texas hoặc thông qua trọng tài ở Houston. Old Const cáo buộc rằng Bitmain không chỉ đơn giản là chấm dứt quan hệ đối tác mà còn thực sự đe dọa xin lệnh tòa án, được gọi là "lệnh thu hồi tài sản", để tịch thu thiết bị khai thác của họ. Theo đơn khiếu nại, Bitmain muốn có được lệnh từ một tòa án bên ngoài Texas. Vì hợp đồng HSA quy định rõ ràng rằng tất cả tranh chấp pháp lý phải được xử lý tại Texas, Old Const tuyên bố rằng động thái này sẽ vi phạm các điều khoản trong hợp đồng của họ. Hồ sơ kiện tụng nói rằng, "Mặc dù có các điều khoản lựa chọn diễn đàn bắt buộc, Bitmain đã đe dọa xin lệnh thu hồi tài sản hoặc sở hữu từ một tòa án bên ngoài Texas, vi phạm các điều khoản lựa chọn diễn đàn độc quyền của HSA và các thoả thuận khác." Để ngăn chặn Bitmain bỏ qua quy trình giải quyết tranh chấp đã thỏa thuận, Old Const đang yêu cầu tòa án ban hành Lệnh Bảo trì tạm thời và một...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:52
Hơn 1 Triệu Bitcoin bị khoá trong các kho bạc khi các tổ chức đổ vào 1 tỷ đô la

Hơn 1 Triệu Bitcoin bị khoá trong các kho bạc khi các tổ chức đổ vào 1 tỷ đô la

Bài đăng Hơn 1 Triệu Bitcoin bị khóa trong kho bạc khi các tổ chức đổ vào 1 tỷ đô la đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hơn 1 Triệu Bitcoin bị khóa trong kho bạc khi các tổ chức đổ vào 1 tỷ đô la Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Christian, một nhà báo và biên tập viên với vai trò lãnh đạo trong các cơ quan truyền thông Philippines và Canada, được thúc đẩy bởi tình yêu của anh đối với viết lách và tiền điện tử. Ngoài công việc, anh là một đầu bếp và người yêu điện ảnh luôn bị thu hút bởi kích thước của vũ trụ. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/over-1-million-in-bitcoin-locked-in-treasuries-as-institutions-pour-in-1-billion/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:26
Bitcoin Miners Đạt Mức Độ Khó Kỷ Lục Trong Bối Cảnh Giao Dịch Thấp

Bitcoin Miners Đạt Mức Độ Khó Kỷ Lục Trong Bối Cảnh Giao Dịch Thấp

Bài đăng Bitcoin Miners Hit Record Difficulty Amid Low Transaction Levels xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Độ khó mạng lưới Bitcoin đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trên 136 nghìn tỷ, tạo ra điều kiện khó khăn hơn cho các thợ đào vốn đã đang đối mặt với doanh thu đang thu hẹp. Sự điều chỉnh, được ghi nhận tại chiều cao khối 913,248, đánh dấu mức tăng 4% từ 129,6 nghìn tỷ và kéo dài chuỗi năm lần tăng liên tiếp kể từ tháng 6, theo số liệu từ Mempool. Bitcoin Miners Face Tight Margins With Record Difficulty And Weakening Income Cơ chế này là trung tâm của thiết kế Bitcoin. Mức độ khó được hiệu chỉnh lại sau mỗi 2,016 khối—khoảng hai tuần một lần—để giữ cho sản xuất khối gần với mục tiêu mười phút. Sponsored Sponsored Sự tăng lên báo hiệu rằng nhiều năng lực tính toán hơn đã tham gia vào mạng lưới, trong khi sự giảm xuống phản ánh việc thợ đào rời đi. Trong cả hai trường hợp, sự điều chỉnh đảm bảo sự ổn định trong tốc độ tạo khối mới. Bitcoin Mining Difficulty. Nguồn: Mempool Trong khi đó, ngưỡng tăng đến vào thời điểm đầy thách thức cho các thợ đào Bitcoin. Dữ liệu từ Hashrate Index cho thấy rằng hashprice—thước đo chuẩn cho doanh thu của thợ đào trên mỗi đơn vị năng lực tính toán—đã giảm xuống còn khoảng 51 USD. Mức đó là yếu nhất kể từ tháng 6, nhấn mạnh áp lực doanh thu đang gia tăng ngay cả khi cạnh tranh trở nên gay gắt hơn. Bitcoin Hashprice Index. Nguồn: Hashrate Index. Theo Hashrate Index, số liệu tháng 8 đã làm nổi bật sự ép này. Trong tháng đó, hashprice trung bình của Bitcoin trong suốt thời kỳ đã ổn định ở mức 56,44 USD, thấp hơn khoảng 5% so với tháng 7. Đồng thời, công ty lưu ý rằng phí giao dịch BTC hầu như không hỗ trợ trong thời gian này. Hashrate Index chỉ ra rằng các thợ đào BTC chỉ thu được trung bình 0,025 BTC mỗi khối—giảm 19,6% so với tháng 7 và là hiệu suất yếu nhất kể từ cuối năm 2011. Tính theo đồng đô la, điều đó chuyển thành 2,904 USD thu nhập phí trung bình hàng ngày, giảm gần 20% so với tháng trước và là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2013. Xét những điều trên, các thợ đào Bitcoin đang gặp khó khăn khi sự kết hợp giữa mức độ khó kỷ lục và dòng doanh thu yếu hơn khiến hoạt động của họ ở mức biên lợi nhuận thấp.…
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:24
Dữ Liệu On-Chain Cho Thấy Các Cá Voi Solana Đang Chuyển Sang Memecoin Viral Này Để Đạt Lợi Nhuận Tối Đa Trong Năm 2025

Dữ Liệu On-Chain Cho Thấy Các Cá Voi Solana Đang Chuyển Sang Memecoin Viral Này Để Đạt Lợi Nhuận Tối Đa Trong Năm 2025

Bài đăng Dữ liệu On-chain Cho Thấy Các Cá Voi Solana Đang Chuyển Sang Memecoin Viral Này Để Đạt Lợi Nhuận Tối Đa Vào Năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tiền mã hóa luôn mang đến những bất ngờ, nhưng Dữ liệu on-chain gần đây tiết lộ điều thực sự thú vị: Một sự chuyển dịch đáng chú ý giữa một số nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao, bao gồm cả những người nắm giữ đáng kể Hệ sinh thái Solana, hướng tới một Meme coin đột phá mới. Đây không chỉ là một token nhất thời khác; đợt bán trước của Layer Brett đã vượt qua 2,8 triệu đô la, thể hiện động lực ban đầu to lớn khi nó chuẩn bị kết hợp văn hóa meme viral với tiện ích Layer 2 thực tế. Nhà phân tích đang thì thầm rằng $LBRETT có thể mang lại lợi nhuận gấp 100 lần, định vị nó như một đối thủ mạnh mẽ đối với những tên tuổi đã được thiết lập như Solana trong đợt tăng giá sắp tới. Layer Brett – Tương lai Tại sao các nhà đầu tư thông minh, những người thường cưỡi trên làn sóng của những gã khổng lồ như Solana (SOL), đột nhiên chú ý đến gương mặt mới này? Nó quy về tiềm năng và mục đích. Trong khi Solana tự hào về tốc độ ấn tượng, vốn hóa thị trường khổng lồ của nó, hiện trên 109 tỷ đô la, có nghĩa là lợi nhuận theo cấp số nhân khó đạt được hơn. Tuy nhiên, Layer Brett cung cấp sự kết hợp đột phá: năng lượng không thể phủ nhận của một Meme coin kết hợp với những lợi thế tốc độ cao, chi phí thấp của giải pháp Layer 2 của Ethereum. Chỉ riêng cơ chế staking sáng tạo của nó đã hứa hẹn APY đáng kinh ngạc 895% cho những người tham gia sớm, một cấu trúc phần thưởng được thiết kế để thu hút những người nắm giữ dài hạn nghiêm túc. Hãy tưởng tượng lợi nhuận so với những biến động nhỏ của Solana hiện nay. Layer Brett là gì? Layer Brett không chỉ đơn thuần là một nhân vật; nó là một cuộc cách mạng. Được sinh ra từ meme ếch yêu thích của internet, dự án này vượt qua nguồn gốc của nó trên Base bằng cách thiết lập blockchain Layer 2 chuyên dụng của riêng mình trên Ethereum. Điều này có nghĩa là nó cung cấp một lối thoát thực sự khỏi các giao dịch chậm, đắt đỏ vốn gây khó khăn cho nhiều Meme coin, và thậm chí một số chuỗi Layer 1. Đây là một token meme đặt cộng đồng lên hàng đầu, được hỗ trợ bởi công nghệ, hứa hẹn một tương lai với khả năng mở rộng, giao dịch nhanh như chớp và phí gas thực sự thấp. Solana là gì? Solana bùng nổ trên thị trường như một blockchain Layer 1 hiệu suất cao, thường được gọi là "Ethereum...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:16
Cathie Wood Kêu Gọi Cắt Giảm Lãi Suất Trong Bối Cảnh Thất Nghiệp Cao

Cathie Wood Kêu Gọi Cắt Giảm Lãi Suất Trong Bối Cảnh Thất Nghiệp Cao

Bài đăng Cathie Wood Kêu Gọi Cắt Giảm Lãi Suất Trong Bối Cảnh Tỷ Lệ Thất Nghiệp Cao xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Cathie Wood kêu gọi cắt giảm lãi suất do tỷ lệ thất nghiệp cao. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ vượt quá đỉnh chu kỳ trước đây, mức trước năm 2008. Tác động tiềm tàng đến thị trường cổ phiếu và tiền mã hóa được ghi nhận. Cathie Wood, CEO của ARK Invest, đã kêu gọi giảm lãi suất vào ngày 7 tháng 9 năm 2025, trích dẫn tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vượt quá đỉnh chu kỳ khủng hoảng trước năm 2008-09 thông qua X. Tuyên bố của Wood nhấn mạnh tác động tiềm tàng đến thị trường cổ phiếu và tiền mã hóa, nhấn mạnh những thách thức kinh tế vĩ mô và nhu cầu điều chỉnh chính sách tiền tệ. Cathie Wood về Thất Nghiệp và Lãi Suất Tuyên bố của Cathie Wood đề cập đến tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ, lưu ý rằng nó vượt quá đỉnh chu kỳ lịch sử trước cuộc khủng hoảng 2008-09. Bà đã trích dẫn nhu cầu giảm lãi suất trên tài khoản X của mình, liên kết các thách thức kinh tế vĩ mô với ảnh hưởng tiềm tàng đến thị trường. Ý nghĩa của tuyên bố của Wood rất quan trọng đối với thị trường tài chính. Những hiểu biết của bà cho thấy tỷ lệ thất nghiệp cao có thể gây áp lực lên các nhà hoạch định chính sách để xem xét cắt giảm lãi suất. Những cắt giảm này có thể kích thích nền kinh tế và gián tiếp có lợi cho các tài sản rủi ro như tiền mã hóa. Cathie Wood, CEO, ARK Invest, bình luận, "Chúng tôi kỳ vọng sự thịnh vượng dựa trên năng suất mà chúng tôi dự đoán sẽ rút ngắn thời gian thất nghiệp, nhưng tỷ lệ thất nghiệp hiện tại cao hơn đỉnh của mỗi chu kỳ trước năm 2008-2009 (khủng hoảng). Điều này một lần nữa nhấn mạnh lời kêu gọi giảm lãi suất." Thị Trường Tiền Mã Hóa và Tác Động Tiềm Tàng của Việc Cắt Giảm Lãi Suất Bạn có biết? Lời kêu gọi cắt giảm lãi suất của Cathie Wood phù hợp với xu hướng được thấy trong các thách thức tài chính trước năm 2008, nơi các hành động tương tự nhằm kích thích phục hồi kinh tế. Theo CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) hiện giao dịch ở mức $111,188.27 với vốn hóa thị trường là $2.21 nghìn tỷ. Sự thống trị thị trường của đồng tiền mã hóa này là 57.80%, và khối lượng giao dịch trong 24h là $24.23 tỷ, giảm 18.31%. Giá đã cho thấy mức tăng khiêm tốn 0.85% trong 24 giờ qua, trong bối cảnh biến động thị trường đang diễn ra. Bitcoin(BTC), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 17:09 UTC vào tháng 9...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:15
Ai sẽ biểu diễn tại MTV VMAs 2025? Đây là danh sách đầy đủ các nghệ sĩ

Ai sẽ biểu diễn tại MTV VMAs 2025? Đây là danh sách đầy đủ các nghệ sĩ

Bài đăng Ai Sẽ Biểu Diễn Tại MTV VMAs 2025? Đây Là Danh Sách Đầy Đủ Các Nghệ Sĩ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. LAS VEGAS, NEVADA – NGÀY 16 THÁNG 7: (Độc quyền) Lady Gaga biểu diễn trong buổi mở màn chuyến lưu diễn The MAYHEM Ball tại T-Mobile Arena vào ngày 16 tháng 7 năm 2025 tại Las Vegas, Nevada. (Ảnh của Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation) Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025 diễn ra tối nay tại UBS Arena ở New York, quy tụ những ngôi sao lớn nhất trong ngành để tôn vinh những bài hát và video xuất sắc nhất trong năm. Hãy đọc tiếp để xem danh sách đầy đủ các nghệ sĩ sẽ xuất hiện trên sân khấu. Rapper đoạt giải Grammy LL Cool J sẽ trở lại dẫn chương trình MTV VMAs sau lần đầu đồng dẫn chương trình vào năm 2022. Năm nay, lễ trao giải sẽ được phát sóng trực tiếp trên CBS lần đầu tiên, cũng như phát song song trên MTV và phát trực tuyến trên Paramount+. ForbesLàm Thế Nào Để Xem Lễ Trao Giải MTV Video Music Awards 2025 Trên Truyền Hình Cáp, Trực Tuyến Và Miễn PhíBởi Monica Mercuri Lady Gaga dẫn đầu với 12 đề cử, bao gồm Nghệ sĩ của năm, Album xuất sắc nhất cho Mayhem, và Đạo diễn xuất sắc nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất cho video âm nhạc Abracadabra của cô. Bruno Mars, người song ca với cô trong Die With a Smile, theo sát với 11 đề cử. Các nghệ sĩ hàng đầu khác bao gồm Kendrick Lamar với 10 đề cử, ROSÉ và Sabrina Carpenter, mỗi người với 8 đề cử, và Ariana Grande cùng The Weeknd, mỗi người với 7 đề cử. Ba biểu tượng âm nhạc cũng sẽ được vinh danh vì những thành tựu của họ và biểu diễn những bản hit đứng đầu bảng xếp hạng. Mariah Carey sẽ nhận giải Vanguard Award, trong khi Busta Rhymes và Ricky Martin sẽ được trao giải Rock the Bells Visionary Award và Latin Icon Award. Ai Sẽ Biểu Diễn Tại MTV VMAs 2025? LOS ANGELES, CALIFORNIA – NGÀY 02 THÁNG 2: Sabrina Carpenter biểu diễn trên sân khấu trong Lễ trao giải GRAMMY lần thứ 67 tại Crypto.com Arena vào ngày 02 tháng 2 năm 2025 tại Los Angeles, California. (Ảnh của John Shearer/Getty Images for The Recording...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 00:46
