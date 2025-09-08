Từ người tích trữ Bitcoin đến Tỷ phú: Michael Saylor lọt vào danh sách Bloomberg 500
Bài đăng Từ người tích trữ Bitcoin đến Tỷ phú: Michael Saylor lọt vào danh sách Bloomberg 500 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Michael Saylor's Strategy Inc., với lượng Bitcoin lớn, đã đưa giá trị tài sản ròng của ông lên 7,37 tỷ đô la, làm dấy lên cuộc thảo luận về khả năng được đưa vào S&P 500. Đồng sáng lập và chủ tịch điều hành của Strategy (trước đây là MicroStrategy) Michael Saylor một lần nữa lên tiêu đề báo chí, lần này vì gia nhập hàng ngũ những cá nhân giàu có nhất thế giới. Tài sản của ông đã tăng thêm 1 tỷ đô la kể từ đầu năm, giúp ông có vị trí ra mắt trong Chỉ số Tỷ phú Bloomberg 500. Xếp hạng 491, giá trị tài sản ròng của Saylor hiện ở mức ước tính 7,37 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 15,8% từ đầu năm đến nay. Dữ liệu của Bloomberg cho thấy khoảng 650 triệu đô la tài sản của ông được nắm giữ bằng tiền mặt, trong khi phần lớn, khoảng 6,72 tỷ đô la, gắn liền với cổ phần của ông trong MicroStrategy. Chi tiết về sự phân chia tài sản của Saylor Phần lớn tài sản của Saylor vẫn gắn liền với Strategy Inc., công ty kho bạc Bitcoin [BTC] mà ông đồng sáng lập và biến thành một gã khổng lồ doanh nghiệp đồng nghĩa với việc tích lũy tiền mã hoá. Bloomberg báo cáo rằng Strategy nắm giữ lượng Bitcoin giao dịch công khai lớn nhất, tăng từ 580,000 token trị giá khoảng 60 tỷ đô la vào tháng 5 năm 2025 lên con số đáng kinh ngạc 629,376 BTC vào tháng 8. Saylor sở hữu cá nhân khoảng 8% cổ phần trong công ty, bao gồm 19,6 triệu cổ phiếu Loại B và 382,000 cổ phiếu Loại A, theo hồ sơ ủy quyền năm 2025 của Strategy. Mặc dù Saylor tiết lộ sở hữu 17,732 BTC trong một bài đăng trên X vào tháng 10 năm 2020, Bloomberg loại trừ những tài sản này khỏi tính toán tài sản tỷ phú của ông vì không có sẵn xác minh độc lập về số dư hiện tại của ông. Ông báo cáo dự trữ tiền mặt khoảng 650 triệu đô la, chủ yếu từ việc bán hơn 410 triệu đô la cổ phiếu MicroStrategy trong năm 2024. Bloomberg điều chỉnh những khoản thu này, cùng với cổ tức, cho thuế và biến động thị trường để ước tính giá trị tài sản ròng mới nhất của ông. Hiệu suất cổ phiếu MSTR Trong khi đó, cổ phiếu MSTR tăng 2,53% trong 24 giờ qua lên 335,87 đô la, mặc dù nó giảm 16,45% trong...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:08