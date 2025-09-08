Bitcoin phá vỡ kỷ lục lịch sử, giữ vững trên mức $100k trong 122 ngày liên tiếp, báo hiệu giai đoạn thị trường mới

Bài đăng Bitcoin Phá Vỡ Kỷ Lục Lịch Sử, Giữ Vững Trên $100k Trong 122 Ngày Liên Tiếp, Báo Hiệu Giai Đoạn Thị Trường Mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) đã thiết lập kỷ lục mới khi duy trì trên mức $100,000 trong 122 ngày liên tiếp, theo tiết lộ mới hôm nay từ nhà phân tích thị trường Crypto Patel. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ khi đồng tiền ảo này được thành lập. Lần cuối cùng tiền mã hóa này đạt được thành tích như vậy là vào ngày 11 tháng 6 năm 2025, khi nó duy trì trên mức $100k trong 30 ngày liên tiếp. Đợt tăng mới này bắt đầu vào ngày 23 tháng 6 năm 2025, khi đồng tiền mã hóa giao dịch ở mức $103,182. Kể từ đó, Bitcoin đã trải qua các giai đoạn hợp nhất giúp ổn định giá và xu hướng tăng đã đưa tài sản này đạt ATH mới là $123,000 ghi nhận vào ngày 23 tháng 8. Bitcoin Milestone Alert $BTC đã duy trì trên mức $100K trong 122 ngày liên tiếp. Đó là hơn 4 tháng nắm giữ vùng sáu chữ số, chứng minh rằng $100K không chỉ là một breakout, mà đang trở thành đường cơ sở thị trường mới. Câu hỏi không phải là liệu Bitcoin có thể giữ vững, mà là điều gì... pic.twitter.com/UbasbZZOGQ — Crypto Patel (@CryptoPatel) Ngày 7 tháng 9 năm 2025 Bitcoin Duy Trì Trên $100k: Ý Nghĩa Của Nó Tiền mã hóa này đã giao dịch trong biên độ hẹp từ $103,182 đến $123,364 trong hơn ba tháng qua. Việc duy trì giá trị thị trường trên vùng này trong những tháng đó tính đến ngày 7 tháng 9 năm 2025, là một kỷ lục đột phá mới. Bước đột phá này bác bỏ dự đoán năm 2019 của người bi quan về Bitcoin Peter Schiff, người đã tuyên bố rằng token này sẽ không bao giờ leo lên mức như vậy. Mức duy trì này nhấn mạnh sự tiến bộ đáng kể của đồng coin và sự tin tưởng của khách hàng vào khả năng của nó. Thành tựu đáng chú ý này cho thấy không chỉ là biến động giá - nó cho thấy thị trường tiếp tục trưởng thành với sự nhiệt tình ngày càng tăng của nhà đầu tư và nhu cầu mạnh mẽ trên toàn thế giới. Việc duy trì trên mức $100k trong một khoảng thời gian dài như vậy cho thấy tài sản này có thể đang chuyển sang một chương mới của...