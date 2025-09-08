Bitcoin, vàng, đồng franc Thụy Sĩ cạnh tranh vị thế trú ẩn an toàn khi đồng đô la Mỹ suy yếu
Căng thẳng kinh tế và địa chính trị đang diễn ra đã thúc đẩy nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn, với Bitcoin, vàng và đồng franc Thụy Sĩ đang dẫn đầu. Mặc dù giá Bitcoin (BTC) đã giảm gần đây, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Ngoài ra, các ETF Bitcoin tiếp tục bổ sung tài sản trong năm nay, với dòng tiền tích lũy tăng 54 tỷ đô la kể từ tháng 1 năm ngoái.
Tóm tắt
Bitcoin, vàng và đồng franc Thụy Sĩ đã tăng trong năm nay.
Chỉ số đồng đô la Mỹ đã giảm hơn 10% so với mức cao nhất từ đầu năm đến nay.
Ba tài sản này đã trở thành tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh rủi ro gia tăng.
Rủi ro địa chính trị và kinh tế cao
Nền kinh tế Mỹ cho thấy dấu hiệu của tình trạng đình lạm khi lạm phát tiêu dùng và sản xuất tiếp tục tăng. Tỷ lệ lạm phát tiêu dùng hàng năm của Mỹ (Consumer price index（CPI）) tăng từ 2,4% vào tháng 6 lên 2,7% vào tháng 7. CPI cơ bản, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng lên 3,1%. Tăng trưởng việc làm của Mỹ cũng đang chậm lại, theo dữ liệu công bố vào thứ Sáu. Nền kinh tế chỉ tạo thêm 22,000 việc làm trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3% - mức cao nhất kể từ đại dịch.
Các nhà kinh tế dự đoán rằng báo cáo lạm phát sắp tới sẽ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tăng lên 3% trong tháng 8, tiếp tục xu hướng đã diễn ra trong nhiều tháng. Do đó, các nhà kinh tế kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp sắp tới. Việc cắt giảm lãi suất trong tình trạng đình lạm có nguy cơ đẩy lạm phát cao hơn trong những tháng tới.
Nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn cũng tăng vọt khi quan hệ thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác xấu đi. Ví dụ, Ấn Độ được cho là đang liên kết với Trung Quốc do thuế quan của chính quyền Trump. Rủi ro đáng kể khác là mối đe dọa đối với sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang. Trump đã cân nhắc việc sa thải chủ tịch Fed Jerome Powell và gần đây đã sa thải Lisa Cook trong nỗ lực đạt được lãi suất thấp hơn. Bitcoin, Thụy Sĩ...
