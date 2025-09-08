2025-10-10 thứ sáu

ATT Global Và Hashrate Asset Group Tiên Phong Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng RWA Phi Tập Trung

ATT Global Và Hashrate Asset Group Tiên Phong Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng RWA Phi Tập Trung

Bài đăng ATT Global Và Hashrate Asset Group Tiên Phong Trong Cơ Sở Hạ Tầng RWA Phi Tập Trung xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ATT Global, một tổ chức blockchain RWA phổ biến, đã hợp tác với Hashrate Asset Group, token bảo mật đầu tiên được đăng ký với SEC cho việc khai thác Bitcoin ($BTC). Quan hệ đối tác này nhằm kết hợp chuyên môn của ATT Global trong phát triển Web3 và RWA với các giải pháp tài chính tuân thủ, được hỗ trợ bởi khai thác của Hashrate Asset Group. Theo thông báo chính thức trên mạng xã hội của nền tảng, sự hợp tác này sẵn sàng thiết lập một tiêu chuẩn mới cho việc tạo ra giá trị và tính minh bạch do blockchain dẫn dắt. Do đó, sự phát triển tập trung vào việc đẩy nhanh tăng trưởng cơ sở hạ tầng phi tập trung đồng thời mang lại lợi ích cho cá nhân và doanh nghiệp. 🤝Cùng nhau Thúc đẩy Tương lai: ATT Global Hợp tác với @HashrateAsset (HAG)! ATT Global vui mừng thông báo quan hệ đối tác chiến lược với Hashrate Asset Group (HAG), nhà cung cấp Tài sản Tỷ lệ Hash Bitcoin đầu tiên được đăng ký với SEC, cung cấp cổ tức WBTC hàng tháng.🖊️ Sự hợp tác này… pic.twitter.com/0HwBVUdyDf — ATT (@aiwayworld) September 7, 2025 ATT Global và Hashrate Asset Group Hợp tác để Tăng cường Lĩnh vực RWA Quan hệ đối tác giữa ATT Global và Hashrate Asset Group (HAG) đánh dấu một bước tiến đáng chú ý hướng tới việc thu hẹp khoảng cách giữa phổ biến giá trị thế giới thực và cơ sở hạ tầng phi tập trung. Với việc tích hợp mô hình Tỷ lệ Hash minh bạch và tạo ra lợi nhuận của HAG, ATT Global dự định tăng cường quảng cáo kỹ thuật số đang phát triển cũng như hệ sinh thái Tài sản thế giới thực. Do đó, động thái này xây dựng niềm tin trong một môi trường tuân thủ quy định với phần thưởng liên kết với Bitcoin hàng tháng. Các Nhà phát triển Có thể Mong đợi Điều gì từ Quan hệ Đối tác này? Theo ATT Global, sự hợp tác này mang đến cho các nhà phát triển cơ hội tiếp cận độc đáo khi nói đến việc phát triển các ứng dụng blockchain tuân thủ và tập trung vào lợi nhuận. Các nhà xây dựng có thể tận dụng hệ sinh thái Web3 của ATT Global, được tăng cường bởi mô hình tài chính được hỗ trợ bởi Tỷ lệ Hash của HAG. Điều này cho phép họ thiết kế các giải pháp thế hệ tiếp theo với việc tích hợp tài sản thế giới thực, tạo ra doanh thu bền vững và quảng cáo phi tập trung. Nhìn chung, điều này thúc đẩy đổi mới và đảm bảo lợi ích lâu dài thông qua phần thưởng nhất quán, tuân thủ và minh bạch. Umair Younas là một nhà văn nội dung liên quan đến tiền mã hoá gắn liền với công việc này...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:35
Sự Hợp Tác Mới Nhất Của Rosé Tiếp Tục Thăng Hạng Trên Pop Radio

Sự Hợp Tác Mới Nhất Của Rosé Tiếp Tục Thăng Hạng Trên Pop Radio

Bài đăng Sự hợp tác mới nhất của Rosé tiếp tục leo thang trên Pop Radio xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sự hợp tác của Rosé với Alex Warren, "On My Mind," đạt đỉnh cao mới trên bảng xếp hạng Pop Airplay (Số 18) và Adult Pop Airplay (Số 14) của Billboard trong tuần này. NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 25 THÁNG 7: Rosé của Blackpink được nhìn thấy ở Upper East Side vào ngày 25 tháng 7 năm 2025 tại New York City. (Ảnh bởi TheStewartofNY/GC Images) GC Images Rosé đã phát hành album solo đầu tay Rosie vào cuối năm 2024, và cô đã quảng bá album đầy đủ với nhiều đĩa đơn, tất cả đều được phát hành trong cùng một năm. Lớn nhất trong số đó là "Apt.," vẫn đang được xếp hạng ở Mỹ. Trong năm 2025, Rosé đã phát hành thêm hai đĩa đơn (không từ Rosie) và tái hợp với Blackpink. Khi cô tiếp tục quảng bá sản phẩm mới nhất từ nhóm nhạc nữ đã làm nên tên tuổi của mình, sự hợp tác gần đây nhất của cô — và đĩa đơn gần đây nhất với tư cách nghệ sĩ solo — đạt đỉnh cao mới trên một số bảng xếp hạng Billboard ở Mỹ. Sự hợp tác của Rosé với Alex Warren "On My Mind," do Alex Warren dẫn đầu và ghi công Rosé như một nghệ sĩ khách mời, xuất hiện trên hai bảng xếp hạng tuần này và tăng lên mức cao mới trên cả hai danh sách. Bài hát tăng một vị trí lên Số 14 trên danh sách Adult Pop Airplay, và tăng ba vị trí lên Số 18 trên bảng xếp hạng Pop Airplay. Bài song ca này đã có mặt chín tuần trên cả hai bảng xếp hạng. Thành công ngày càng tăng của Alex Warren Warren đã phát hành "On My Mind" như đĩa đơn thứ ba từ album đầu tay của anh You'll Be Alright, Kid. Bài hát ra mắt vào ngày 27 tháng 6, vài tuần trước khi album đầy đủ phát hành vào ngày 18 tháng 7. "On My Mind" theo sau bản hit bùng nổ "Ordinary" của anh, đã chinh phục Hot 100 trong nhiều tháng, và "Bloodline" với ngôi sao đa thể loại Jelly Roll. Anh tiếp tục với "Eternity," đĩa đơn thứ tư từ album, được phát hành cùng ngày với dự án. Rosé...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:34
Bitcoin, vàng, đồng franc Thụy Sĩ cạnh tranh vị thế trú ẩn an toàn khi đồng đô la Mỹ suy yếu

Bitcoin, vàng, đồng franc Thụy Sĩ cạnh tranh vị thế trú ẩn an toàn khi đồng đô la Mỹ suy yếu

Bài đăng Bitcoin, vàng, đồng franc Thụy Sĩ cạnh tranh vị thế tài sản trú ẩn an toàn khi đồng đô la Mỹ suy yếu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Căng thẳng kinh tế và địa chính trị đang diễn ra đã thúc đẩy nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn, với Bitcoin, vàng và đồng franc Thụy Sĩ đang dẫn đầu. Mặc dù giá Bitcoin (BTC) đã giảm gần đây, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Ngoài ra, các ETF Bitcoin tiếp tục bổ sung tài sản trong năm nay, với dòng tiền tích lũy tăng 54 tỷ đô la kể từ tháng 1 năm ngoái. Tóm tắt Bitcoin, vàng và đồng franc Thụy Sĩ đã tăng trong năm nay. Chỉ số đồng đô la Mỹ đã giảm hơn 10% so với mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Ba tài sản này đã trở thành tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh rủi ro gia tăng. Rủi ro địa chính trị và kinh tế cao Nền kinh tế Mỹ cho thấy dấu hiệu của tình trạng đình lạm khi lạm phát tiêu dùng và sản xuất tiếp tục tăng. Tỷ lệ lạm phát tiêu dùng hàng năm của Mỹ (Consumer price index（CPI）) tăng từ 2,4% vào tháng 6 lên 2,7% vào tháng 7. CPI cơ bản, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng lên 3,1%. Tăng trưởng việc làm của Mỹ cũng đang chậm lại, theo dữ liệu công bố vào thứ Sáu. Nền kinh tế chỉ tạo thêm 22,000 việc làm trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3% - mức cao nhất kể từ đại dịch. Các nhà kinh tế dự đoán rằng báo cáo lạm phát sắp tới sẽ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tăng lên 3% trong tháng 8, tiếp tục xu hướng đã diễn ra trong nhiều tháng. Do đó, các nhà kinh tế kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp sắp tới. Việc cắt giảm lãi suất trong tình trạng đình lạm có nguy cơ đẩy lạm phát cao hơn trong những tháng tới. Nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn cũng tăng vọt khi quan hệ thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác xấu đi. Ví dụ, Ấn Độ được cho là đang liên kết với Trung Quốc do thuế quan của chính quyền Trump. Rủi ro đáng kể khác là mối đe dọa đối với sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang. Trump đã cân nhắc việc sa thải chủ tịch Fed Jerome Powell và gần đây đã sa thải Lisa Cook trong nỗ lực đạt được lãi suất thấp hơn. Bitcoin, Thụy Sĩ...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:33
Dự đoán giá $1 của Dogecoin thu hút sự chú ý, nhưng con đường tăng 100x của Ozak AI có vẻ lớn hơn

Dự đoán giá $1 của Dogecoin thu hút sự chú ý, nhưng con đường tăng 100x của Ozak AI có vẻ lớn hơn

Bài đăng Dự đoán giá Dogecoin đạt $1 gây chú ý, nhưng con đường tăng 100x của Ozak AI có vẻ lớn hơn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin một lần nữa thu hút sự chú ý trong thị trường tiền mã hóa, với người mua bàn tán về việc liệu nó có thể sớm hay muộn đạt được mốc $1 được mong đợi. Hiện đang giao dịch ở mức khoảng $0,2138, DOGE vẫn là lựa chọn yêu thích của những người đam mê Meme coin và tiếp tục được hưởng lợi từ sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng. Tuy nhiên, ngay cả khi hành trình của Dogecoin tiến gần đến $1 đang tạo ra sự phấn khích, một dự án mới được hỗ trợ bởi AI có tên là Ozak AI đang nhanh chóng tạo đà phát triển, với các nhà phân tích dự đoán tiềm năng tăng 100x có thể dễ dàng vượt trội so với quỹ đạo tăng trưởng của DOGE vào năm 2025. Con đường của Dogecoin đến $1 Là một trong những Meme coin độc đáo, Dogecoin luôn được thúc đẩy bởi sự khởi động của mạng lưới và sự ủng hộ của người nổi tiếng hơn là tiện ích cơ bản. Sự nổi tiếng của nó tăng vọt vào năm 2021 khi các xu hướng mạng xã hội và những người ủng hộ có ảnh hưởng đã giúp đẩy giá của nó lên gần $0,70. Hiện nay, Dogecoin vẫn là một loại tiền mã hóa hàng đầu; tuy nhiên, việc đạt mức $1 vẫn là một cột mốc tâm lý phụ thuộc nhiều vào tâm lý của nhà đầu tư. Với mức giá hiện tại là $0,2138, Dogecoin sẽ cần tăng gần năm lần để đạt được mục tiêu này. Mặc dù sự tăng trưởng như vậy là có thể trong một thị trường mạnh, nguồn cung không giới hạn và tiện ích thực tế hạn chế của DOGE khiến việc tăng giá bền vững trở nên khó khăn. Đối với nhiều nhà đầu tư, tiềm năng tăng giá bị giới hạn so với các dự án mới tham gia vào thị trường với tiện ích độc đáo và tokenomics hấp dẫn hơn. Ozak AI: Dự án tăng 100× đang lên Trái ngược với câu chuyện dựa trên meme của Dogecoin, Ozak AI đang xây dựng nền tảng bắt nguồn từ tiện ích và đổi mới. Dự án kết hợp trí tuệ nhân tạo với công nghệ blockchain để cung cấp thông tin dự đoán trên các thị trường, mang đến cho các nhà giao dịch và doanh nghiệp một công cụ mạnh mẽ để ra quyết định. Mô hình hỗ trợ bởi AI này mang lại cho Ozak AI một lợi thế đáng kể trong việc thu hút sự áp dụng lâu dài ngoài việc đầu cơ. Hiện đang ở giai đoạn presale thứ năm, Ozak AI có giá chỉ $0,01 mỗi token. Dự án đã huy động được hơn $2,7...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:29
Tether đầu tư dự trữ Bitcoin vào XXI trong bối cảnh tập trung vào sự ổn định

Tether đầu tư dự trữ Bitcoin vào XXI trong bối cảnh tập trung vào sự ổn định

Bài đăng Tether Đầu tư Dự trữ Bitcoin vào XXI Trong Bối cảnh Tập trung vào Sự Ổn định xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: CEO Paolo Ardoino thông báo về sự thay đổi đầu tư dự trữ Bitcoin của Tether. Tether tập trung vào tài sản ổn định trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Cộng đồng vẫn còn chia rẽ về chiến lược phân bổ lại tài sản. CEO Tether Paolo Ardoino đã thông báo vào ngày 7 tháng 9 năm 2025 rằng công ty đã đầu tư một phần dự trữ Bitcoin của mình vào một tổ chức có tên XXI. Động thái này nhấn mạnh chiến lược đa dạng hóa đầu tư của Tether trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, liên quan đến các tài sản như Bitcoin, vàng và đất đai, mặc dù tác động cụ thể đến thị trường vẫn chưa chắc chắn. Đầu tư XXI của Tether Nhằm Đảm bảo Sự Ổn định của Bitcoin Paolo Ardoino cho biết Tether đã đầu tư một phần dự trữ Bitcoin của mình vào XXI. Động thái này phản ánh nỗ lực liên tục của công ty nhằm chuyển hướng lợi nhuận sang các tài sản ổn định như Bitcoin, vàng và đất đai. Như Ardoino nhấn mạnh, mục đích là để bảo vệ trước những bất ổn kinh tế. "Tether không bán Bitcoin nào, mà thay vào đó đã đầu tư một phần dự trữ Bitcoin của mình vào XXI. Khi thế giới ngày càng trở nên tối tăm hơn, Tether sẽ tiếp tục đầu tư một phần lợi nhuận của mình vào các tài sản an toàn như Bitcoin, vàng và đất đai. Tether là một công ty ổn định." — Paolo Ardoino, Nguồn Phản ứng của cộng đồng và ngành công nghiệp đối với thông báo của Ardoino rất đa dạng. Một số xem đây là chiến lược tài chính thận trọng, trong khi những người khác bày tỏ lo ngại về tính minh bạch trong các động thái tài chính của Tether. Tuy nhiên, việc không có sự gián đoạn thị trường đáng kể cho thấy trạng thái ổn định của Bitcoin và tài sản giao dịch của Tether. Dữ liệu Thị trường Bitcoin và Thông tin Chiến lược Bạn có biết? Các động thái gần đây của Tether phản ánh các khoản đầu tư trước đây của họ vào vàng, phù hợp với nhận thức truyền thống về vàng như một tài sản "trú ẩn an toàn" trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu. Theo CoinMarketCap, vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt 2,21 nghìn tỷ USD, với giá hiện tại đạt 111,145.56 USD. Khối lượng giao dịch 24h giảm 12.28%, phản ánh hoạt động thị trường ôn hòa. Sự thống trị thị trường của Bitcoin hiện ở mức 57.84%, với những thay đổi giá tích cực nhỏ trong 90 ngày qua. Bitcoin(BTC), hàng ngày...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:15
Dự đoán giá Solana cho thấy SOL có thể nhắm mục tiêu 350$ khi các quỹ hỗ trợ Rollblock với tiềm năng tăng 30 lần

Dự đoán giá Solana cho thấy SOL có thể nhắm mục tiêu 350$ khi các quỹ hỗ trợ Rollblock với tiềm năng tăng 30 lần

Bài đăng Dự đoán giá Solana cho thấy SOL có thể nhắm mục tiêu $350 khi các quỹ hỗ trợ Rollblock với tiềm năng tăng 30 lần xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Solana đang thể hiện dấu hiệu mạnh mẽ khi giao dịch ở mức trên $203. Altcoin này đang tiến gần đến mức kháng cự $211, và các nhà phân tích cho rằng một breakout có thể đưa giá Solana tiến tới $218 trong vài tuần. Một số thậm chí dự đoán mức tăng lên $350 trước cuối năm nếu động lượng được duy trì. Nhưng trong khi Solana tiếp tục thu hút sự chú ý, một dự án tiền điện tử mới đang chiếm spotlight. Rollblock đã tăng 50 0% trong giai đoạn presale, và các nhà phân tích thấy có khả năng tăng 30 lần khi nó mở rộng hệ sinh thái GameFi của mình. Dự đoán giá Solana: Liệu $350 có khả thi? Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ biểu đồ giá Solana. Mức $211 đã trở thành chiến trường chính. Nếu các bull đẩy qua được, con đường hướng tới $220–$230 sẽ nhanh chóng mở ra. Từ đó, các mô hình dài hạn cho thấy giá Solana có thể kiểm tra mức $350, đặc biệt với sự áp dụng ngày càng tăng trong lĩnh vực game Web3. Thêm vào sự phấn khích, Play Solana đã xác nhận rằng máy chơi game cầm tay Web3 đầu tiên của họ, PSG1, sẽ bắt đầu vận chuyển vào ngày 6 tháng 10. Thông báo đó đã mang lại động lực mới cho giá Solana, kết nối tiện ích blockchain với phần cứng tiêu dùng thực tế. Các nhà phân tích tin rằng sự kết hợp này vào thị trường game chính thống có thể đóng vai trò như chất xúc tác cho đợt tăng giá lớn tiếp theo. Tuy nhiên, mức kháng cự vẫn còn mạnh. Nếu không có khối lượng, giá Solana có nguy cơ giảm trở lại vùng hỗ trợ $195–$198. Các nhà giao dịch đang chia rẽ, nhưng các bull đang đặt cược vào câu chuyện game sẽ thúc đẩy đà tăng. Rollblock thay đổi thị trường game trị giá $450 tỷ với Crypto Rollblock đang viết lại các quy tắc của game trực tuyến. Mọi trò chơi, từ bàn poker đến cá cược thể thao, đều được vận hành hoàn toàn on-chain, được bảo mật bởi Ethereum. Điều đó có nghĩa là kết quả công bằng không có giả mạo ác ý, và mọi kết quả đều được ghi lại mãi mãi. Điểm nổi bật thực sự của Rollblock là tốc độ. Các nền tảng game truyền thống có thể mất hàng giờ để xử lý nạp và rút tiền. Rollblock chuyển tiền gần như ngay lập tức, hỗ trợ hơn 20 loại tiền điện tử hàng đầu. Trong năm qua, Rollblock đã xử lý $15 triệu trong các giao dịch...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:46
'KPop Demon Hunters' Làm Nên Lịch Sử Khi 'Golden' Gia Nhập BTS Và 'Baby Shark'

'KPop Demon Hunters' Làm Nên Lịch Sử Khi 'Golden' Gia Nhập BTS Và 'Baby Shark'

Bài đăng 'KPop Demon Hunters' Làm Nên Lịch Sử Khi 'Golden' Gia Nhập BTS Và 'Baby Shark' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. "Golden" của Huntr/x từ KPop Demon Hunters dành tuần thứ ba ở vị trí số 1 trên Hot 100, trở thành bản hit nhóm nữ K-pop thứ hai tồn tại ít nhất 10 tuần trên bảng xếp hạng. NEW YORK, NEW YORK – AUGUST 23: (L-R) Maggie Kang, REI AMI, Arden Cho và Kevin Woo tham gia KPop Demon Hunters-Sing Along Experience tại Paris Theater vào ngày 23 tháng 8 năm 2025 tại New York City. (Ảnh của Roy Rochlin/Getty Images for Netflix) Getty Images for Netflix Bản hit dẫn đầu KPop Demon Hunters "Golden" tiếp tục giữ vị trí số 1 trên Hot 100, dẫn đầu trong khung thời gian thứ ba, điều vẫn còn rất hiếm đối với các bài hát K-pop tại Mỹ. Bài hát này hiện đã có thời gian lưu trú hai chữ số trên Hot 100 — danh sách những bài hát được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ — và nó làm nên lịch sử khi đạt được con số mốc quan trọng này. "Golden" Gia Nhập "Cupid" "Golden" chỉ là bài hát thứ hai của một nhóm nhạc nữ K-pop đạt được số khung thời gian hai chữ số trên Hot 100. Bài hát duy nhất khác làm được điều này là "Cupid" của Fifty Fifty. Bài hát đó đã ở trên danh sách trong 25 tuần, nhưng chỉ đạt đỉnh cao nhất ở vị trí số 17. "Golden" được ghi công cho Huntr/x, một nhóm nhạc nữ hư cấu được tạo ra cho KPop Demon Hunters, cũng như ba ca sĩ cá nhân – con người thật – Ejae, Rei Ami và Audrey Nuna. BTS, Saja Boys và Pinkfong Nhìn vào tất cả các nhóm K-pop, "Golden" là bài hát thứ tám dành ít nhất 10 tuần ở đâu đó trên Hot 100. Một nửa trong số tất cả các bản hit là của BTS, và danh sách của nhóm nhạc này bao gồm "Dynamite" (32 tuần), "Butter" (20), "My Universe" với Coldplay (17), và "Mic Drop" với Desiigner (10). Cũng được bao gồm trong nhóm đặc biệt này là bài hát viral "Baby Shark" của Pinkfong (20 tuần) và một KPop Demon Hunters khác...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:30
Tín hiệu tâm lý thị trường có thể kích hoạt đợt tăng giá tiếp theo

Tín hiệu tâm lý thị trường có thể kích hoạt đợt tăng giá tiếp theo

Bài đăng Phân tích cảm xúc có thể châm ngòi cho đợt tăng giá tiếp theo đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Phân tích mới nhất của Santiment cho thấy các chỉ số on-chain và Phân tích cảm xúc đang thành công trong việc báo hiệu các điểm chuyển hướng của tiền mã hóa, từ đỉnh của XRP đến đáy của Cardano. Tóm tắt Santiment báo cáo rằng tâm lý tiền mã hóa đã chuyển sang sợ hãi trên toàn thị trường. Hoạt động của Cá voi đã báo hiệu đỉnh của XRP, trong khi nỗi sợ đánh dấu đáy giá của Cardano. Dữ liệu yếu của Hoa Kỳ thúc đẩy đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed, thúc đẩy hành vi giao dịch tránh rủi ro. Bitcoin tách biệt khỏi thị trường truyền thống Dữ liệu on-chain đang chứng minh hiệu quả trong việc xác định các điểm chuyển hướng thị trường. Hoạt động của Cá voi đã thành công trong việc xác định đỉnh gần đây của XRP, và nỗi sợ cực độ của đám đông đã chính xác báo hiệu đáy giá của Cardano. Khi đầu cơ về việc cắt giảm lãi suất của Fed thúc đẩy hành vi của nhà đầu tư, Bitcoin (BTC) và thị trường truyền thống đã phân kỳ theo một mô hình bất thường: cổ phiếu tăng nhẹ trong khi BTC tụt lại phía sau. Điều này đã tạo ra một khoảng cách bất thường giữa các tài sản vốn thường di chuyển cùng nhau. Phân kỳ này có thể mang đến cơ hội nếu các mô hình lịch sử vẫn giữ nguyên. Khi xuất hiện những khoảng cách như vậy, Bitcoin thường bắt kịp hiệu suất của thị trường chứng khoán. Điều này cho thấy tiềm năng tăng giá nếu mối tương quan truyền thống tái khẳng định. Chỉ số Lợi nhuận/Lỗ Thực hiện của Mạng lưới Bitcoin gần đây đã tăng vọt trong thời gian giá giảm. Điều này cho thấy hành vi đầu hàng và chốt lời lành mạnh. Trong khi đó, tâm lý trên mạng xã hội đạt mức tiêu cực cực độ ngay khi các token như DANO bắt đầu tăng giá—một tín hiệu đối nghịch kinh điển. Với việc các nhà giao dịch từ bỏ các altcoin nhỏ hơn để chuyển sang các tiền mã hóa đã được thiết lập, môi trường hiện tại có thể đang tạo nền tảng cho các cơ hội mua chiến lược trong số các tài sản mà đám đông sợ nhất. Sự phân kỳ của Bitcoin so với S&P 500: Santiment Các tín hiệu đối nghịch xuất hiện trong thị trường altcoin Cardano đã cung cấp một ví dụ kinh điển về tín hiệu tâm lý đối nghịch. Giá của token bắt đầu tăng chính xác khi tâm lý mạng xã hội đạt mức tiêu cực cực độ. Phân tích của Santiment về các câu chuyện xã hội cho thấy cộng đồng tiền mã hóa đang tập trung vào tiền mã hóa vốn hóa lớn. Họ cũng kết luận rằng các nhà giao dịch ít quan tâm hơn đến các altcoin ít được biết đến. Phân tích của Santimeny về các câu chuyện xã hội Mô hình này cho thấy tình hình thị trường nơi nỗi sợ cực độ tạo ra cơ hội mua vào cho...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 02:04
Đây Là Giá Trị Tài Sản Của Michael Saylor Sau Khi Đặt Cược Lớn Vào Bitcoin

Đây Là Giá Trị Tài Sản Của Michael Saylor Sau Khi Đặt Cược Lớn Vào Bitcoin

Bài đăng Đây Là Giá Trị Tài Sản Của Michael Saylor Sau Khi Đặt Cược Lớn Vào Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Rất ít giám đốc điều hành gắn kết di sản của họ chặt chẽ với Bitcoin như Michael Saylor. Đồng sáng lập và chủ tịch điều hành của Chiến lược (trước đây là MicroStrategy) hiện đã gia nhập giới tinh hoa tỷ phú toàn cầu, một sự thăng tiến được thúc đẩy bởi nhiều năm tích lũy không ngừng đồng tiền mã hóa hàng đầu thế giới. Forbes hiện ước tính giá trị tài sản ròng của Saylor là 8,8 tỷ đô la, xếp hạng ông ở vị trí giữa 300 trong số những cá nhân giàu có nhất thế giới. Chỉ số Tỷ phú của Bloomberg đặt con số này thấp hơn một chút ở mức 7,37 tỷ đô la, nhưng vẫn đủ để giúp ông có được vị trí đáng mơ ước trong top 500. Phần lớn tài sản đó xuất phát từ cổ phần kiểm soát của ông tại Chiến lược. Công ty nắm giữ nhiều Bitcoin hơn bất kỳ công ty giao dịch công khai nào khác — hơn 636.000 BTC với giá trị trên 70 tỷ đô la. Saylor đã gợi ý rằng kho dự trữ này cuối cùng có thể tăng lên 1,5 triệu đồng coin, biến Chiến lược thành một ETF Bitcoin giả trước khi các sản phẩm như vậy tồn tại ở quy mô lớn. Địa Vị Tỷ Phú Bất Chấp Trở Ngại Một cách trớ trêu, cột mốc tỷ phú của Saylor đến cùng lúc với việc Chiến lược bị từ chối gia nhập S&P 500, mặc dù đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Sự từ chối này đã làm giảm cổ phiếu của công ty khoảng 3%, làm tan biến hy vọng rằng mô hình tập trung vào Bitcoin của họ sẽ được tiếp cận với hàng triệu nhà đầu tư quỹ chỉ số. Saylor đã nhanh chóng phản bác, lưu ý rằng cổ phiếu của Chiến lược đã tăng vọt 92% trong năm nay, vượt trội hơn cả chính S&P 500 (14%) và thậm chí cả Bitcoin (55%). Theo lời ông, công ty đã chứng minh rằng họ có thể đánh bại cả các tiêu chuẩn cổ phiếu truyền thống và chính tài sản mà họ xây dựng trên đó. Cược Cá Nhân Mặc dù Bloomberg không đưa vào tính toán tài sản của mình, Saylor trước đây đã tiết lộ sở hữu cá nhân 17.732 BTC. Ngay cả khi không có những đồng coin đó, nhiều năm bán cổ phiếu và cổ tức đã củng cố tài sản của ông. Chỉ riêng trong năm 2024, ông đã rút ra hơn 400 triệu đô la giá trị cổ phiếu. Đối với Saylor, người từng mô tả Bitcoin là "tài sản đỉnh cao của nhân loại", việc...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:55
3 Tiền điện tử tốt nhất để tham gia vào năm 2025 sẵn sàng cho mức tăng tối đa

3 Tiền điện tử tốt nhất để tham gia vào năm 2025 sẵn sàng cho mức tăng tối đa

Bài đăng 3 Tiền điện tử chính tốt nhất để tham gia vào năm 2025 có khả năng tăng trưởng tối đa xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Điều gì sẽ xảy ra nếu lựa chọn bạn đưa ra hôm nay quyết định liệu bạn sẽ chấp nhận lợi nhuận trung bình hay mở khóa sự tăng trưởng tài chính thay đổi cuộc sống vào ngày mai? Đó là thực tế mà mọi nhà đầu tư tiền điện tử phải đối mặt. Meme coin, từng bị coi là những trò đùa internet thoáng qua, đã chứng minh chúng có thể viết lại câu chuyện về sự giàu có. Hết lần này đến lần khác, những dự án khởi đầu nhỏ bé đã kết thúc bằng việc thống trị các tiêu đề - khiến những người do dự ước rằng họ đã hành động sớm hơn. Trong bối cảnh cơ hội nhanh chóng hiện nay, sự chú ý đang chuyển hướng sang các token kết hợp giữa sự hài hước, sức mạnh cộng đồng và tiện ích blockchain thực tế. MoonBull, Snek và Gigachad đang dẫn đầu làn sóng này, mỗi đồng có sức hấp dẫn độc đáo riêng đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm tiền điện tử chính tốt nhất để tham gia vào năm 2025. Tuy nhiên, chính MoonBull đang chiếm trọn sự chú ý - whitelist độc quyền của nó đã trở thành một trong những cơ hội tiếp cận sớm được yêu cầu nhiều nhất, mang lại cho người tham gia lợi thế khởi đầu trước khi thị trường rộng lớn hơn đổ xô vào. MoonBull không chỉ là một Meme coin; nó là sự kết hợp có tính toán giữa giải trí, độc quyền và sức mạnh blockchain. Thiết kế của nó thưởng cho những người tin tưởng sớm với sự kết hợp giữa phần thưởng staking cao cấp và các đợt phát hành token bí mật chỉ dành riêng cho người tham gia whitelist. Bằng cách liên kết với Ethereum blockchain, nó thừa hưởng độ tin cậy cơ sở hạ tầng mạnh mẽ trong khi vẫn duy trì năng lượng vui nhộn mà Meme coin phát triển mạnh. Whitelist đang hoạt động, nhưng chỉ trong thời gian giới hạn. Không giống như các đợt bán trước công khai mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia khi cánh cửa mở ra, các thành viên trong whitelist đảm bảo các đặc quyền đặc biệt: Tiếp cận mức giá đầu vào thấp nhất Phần thưởng staking bí mật Phân bổ tiền thưởng token Gợi ý riêng tư về cập nhật lộ trình Thông báo sớm độc quyền về thời gian ra mắt Vì các vị trí được chạy theo nguyên tắc ưu tiên người tham gia sớm, bỏ lỡ có nghĩa là phải trả phí cao hơn khi đợt bán trước mở cửa cho công chúng. Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư thông minh đang chạy đua để giành chỗ trong whitelist MoonBull - đó là lợi thế của người đi đầu đã thúc đẩy lợi nhuận khổng lồ trong...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 01:55
