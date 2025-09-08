2025-10-10 thứ sáu

Koah Bảo Đảm Khoản Đầu Tư Quan Trọng 5M$ Để Thúc Đẩy Kỷ Nguyên Mới Của Quảng Cáo Ứng Dụng AI

Koah Bảo Đảm Khoản Đầu Tư Quan Trọng 5M$ Để Thúc Đẩy Kỷ Nguyên Mới Của Quảng Cáo Ứng Dụng AI

Kiếm tiền từ AI: Koah Bảo đảm 5 triệu USD Quan trọng Để Thúc đẩy Kỷ nguyên Mới Của Quảng cáo Ứng dụng AI
Lopes Vs. Silva Thẻ Đấu Đầy Đủ

Lopes Vs. Silva Thẻ Đấu Đầy Đủ

MIAMI, FLORIDA – APRIL 12: Diego Lopes của Brazil phản ứng trước khi đấu với Alexander Volkanovski của Úc trong trận tranh đai hạng lông trong sự kiện UFC 314 tại Kaseya Center vào ngày 12 tháng 4, 2025 ở Miami, Florida. (Ảnh của Megan Briggs/Getty Images) Getty Images UFC giới thiệu thẻ đấu Noche UFC 2025 vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 9, từ Frost Bank Center ở San Antonio, Texas. Trong trận chính, Diego Lopes, người mới đây thách đấu cho đai hạng lông UFC, sẽ đối đầu với Jean Silva đang lên như diều gặp gió, người chưa từng thua kể từ khi gia nhập UFC vào năm 2024. Sự kiện Noche UFC được phát trực tiếp trên ESPN+. ForbesUFC Paris Main Event Odds, Picks, Predictions: Imavov Vs. BorralhoBy Trent Reinsmith Thẻ đấu chính Noche UFC 2025 Diego Lopes vs. Jean Silva Rob Font vs. David Martinez Kelvin Gastelum vs. Dustin Stoltzfus Santiago Luna vs. Quang Le Thẻ đấu sơ bộ Noche UFC 2025 Alexander Hernandez vs. Diego Ferreira José Daniel Medina vs. Duško Todorović Claudio Puelles vs. Joaquim Silva Tatiana Suarez vs. Amanda Lemos Jesús Santos Aguilar vs. Luis Gurule Zachary Reese vs. Sedriques Dumas Alessandro Costa vs. Alden Coria Montserrat Rendon vs. Alice Pereira Rodrigo Sezinando vs. Daniil Donchenko ForbesUFC 321 Main Event: Tom Aspinall Vs. Ciryl Gane Opening Betting OddsBy Trent Reinsmith Thẻ đấu chính Noche UFC được phát trực tiếp trên ESPN+ lúc 6:00 chiều giờ ET sau các trận sơ bộ trên cùng dịch vụ phát trực tuyến lúc 3:00 chiều giờ ET. Thẻ đấu này sẽ không xung đột với trận đấu quyền anh Canelo Alvarez vs. Terence Crawford được lên lịch cùng đêm ở Las Vegas trên Netflix. Trận chính Noche UFC 2025: Diego Lopes vs. Jean Silva MIAMI, FLORIDA – APRIL 12: Diego Lopes của Brazil phản ứng sau khi đấu với Alexander Volkanovski của Úc trong trận tranh đai hạng lông trong sự kiện UFC 314 tại Kaseya Center vào ngày 12 tháng 4, 2025 ở Miami, Florida. (Ảnh của Megan Briggs/Getty Images) Getty Images Diego Lopes (26-7) là...
Top 5 Tiền điện tử Viral Đang Trên Đà Tăng Hiện Nay, Với MoonBull Là Crypto Sắp diễn ra Tốt Nhất Cho Năm 2025

Top 5 Tiền điện tử Viral Đang Trên Đà Tăng Hiện Nay, Với MoonBull Là Crypto Sắp diễn ra Tốt Nhất Cho Năm 2025

MoonBull ($MOBU) đứng đầu danh sách tiền điện tử chính viral cho năm 2025 với các đặc quyền whitelist, phần thưởng phân phối thực tế Staking, và các đợt thả bí mật, tiếp theo là Test, Coq Inu, Cheems, và Sudeng.
Nếu việc bán 2 tỷ đô khiến giá BTC sụp đổ, tại sao việc mua 83 tỷ đô không đưa nó lên tận vũ trụ?

Nếu việc bán 2 tỷ đô khiến giá BTC sụp đổ, tại sao việc mua 83 tỷ đô không đưa nó lên tận vũ trụ?

Với tinh thần không có câu hỏi ngớ ngẩn, người có ảnh hưởng Bitcoin Crypto Tea đã đăng một bài viết trên X mà nhiều người đang thắc mắc nhưng chưa nói ra. Nếu các cá voi trước đây im lặng có thể làm sập giá BTC bằng cách bán $2 tỷ BTC, tại sao áp lực mua không ngừng trong một năm với hơn $80 tỷ từ Saylor và các ETF không đưa nó lên mặt trăng? The Bitcoin Therapist đã nhặt được điều này: "Hãy giải thích làm thế nào điều này có thể xảy ra," anh ta suy ngẫm. Giao dịch đột ngột so với mua theo thuật toán Người tạo ra The Bitcoin Quantile Model, Plan C, nhanh chóng giải cứu để giải thích hiện tượng này. Một vụ bán nhầm lớn $2 tỷ BTC có thể đẩy thị trường xuống nhanh hơn cả một cây đàn piano từ tòa nhà 10 tầng. Tuy nhiên $83 tỷ được Michael Saylor và đội quân ETF nuốt chửng vào năm 2025? Chà, điều đó dường như khiến giá BTC tạo ra các đường đi chậm, ổn định hơn là tăng vọt. Tại sao vậy? Logic gần như đơn giản đến nhàm chán, Plan C giải thích: "Dễ thôi. Để so sánh tác động của các giao dịch, bạn cần xem xét tốc độ giao dịch bằng cách chia tổng số tiền cho thời gian diễn ra giao dịch." Nói cách khác: giá di chuyển ở các cạnh, không phải trung bình. Các lệnh bán đột ngột, lớn, đặc biệt trong thanh khoản thấp, có thể xóa sổ sổ lệnh và gây ra sự sụt giảm mạnh. Mặt khác, việc mua theo thuật toán được thiết kế chính xác để hòa nhập, trải rộng và tránh phá hỏng bữa tiệc. Mua $83 tỷ trong một năm, và bạn xây dựng một sàn, không phải một tên lửa, trừ khi tốc độ tăng lên. Kế hoạch Nhà đầu tư Tiền mã hóa: Khóa học 5 ngày về Bagholding, Insider Front-Runs và Missing Alpha Tuyệt 😎 Bài học đầu tiên của bạn đang trên đường đến. Vui lòng thêm [email protected] vào danh sách trắng Email của bạn. 'Paper' Bitcoin: Yếu tố X Nhưng khoan đã. Còn Bitcoin giấy thì sao? Bitcoin...
Cách Các Nền Tảng DeFi Xử Lý Các Sự Cố Bảo Mật Trong Tương Lai

Cách Các Nền Tảng DeFi Xử Lý Các Sự Cố Bảo Mật Trong Tương Lai

Trong một sự kiện đáng chú ý đầu tiên của tài chính phi tập trung (DeFi), Venus Protocol đã thu hồi thành công 13,5 triệu đô la bị đánh cắp bởi tin tặc Lazarus của Bắc Triều Tiên. Việc thu hồi được thực hiện thông qua một cuộc bỏ phiếu quản trị on-chain khẩn cấp, thể hiện một khía cạnh mới và mạnh mẽ của việc ra quyết định phi tập trung. Ví của kẻ tấn công đã bị đóng băng và thanh lý trong vòng chỉ 12 giờ sau vụ hack, một tốc độ thường vượt qua các hệ thống tài chính tập trung truyền thống (CeFi) trong việc phản ứng với các vi phạm bảo mật. Venus Protocol khôi phục trong quá trình khôi phục hack on-chain Sự cố bắt đầu khi tin tặc khai thác một lỗ hổng, mặc dù bản thân nền tảng không bị xâm phạm. Số tiền bị đánh cắp đã được xác định nhanh chóng, và cộng đồng Venus cùng đội ngũ phát triển đã huy động để đề xuất một biện pháp khẩn cấp. Những người nắm giữ token, thông qua một cuộc bỏ phiếu on-chain nhanh chóng, đã phê duyệt việc thanh lý cưỡng chế các vị thế của hacker và đóng băng tài sản bị đánh cắp, cho phép chuyển tiền đến một ví khôi phục an toàn. Sự kiện này đã làm dấy lên một cuộc tranh luận về sự đánh đổi giữa phi tập trung và bảo mật. Trong khi một số người cho rằng một hệ thống thực sự phi tập trung không nên có khả năng đảo ngược các giao dịch, những người ủng hộ hành động của Venus Protocol chỉ ra rằng việc giảm thiểu tổn thất nhanh chóng và hiệu quả là bằng chứng cho thấy cách tiếp cận do cộng đồng quản lý có thể là một công cụ mạnh mẽ để bảo vệ người dùng. Nỗi sợ hãi về giả mạo này cho thấy những kẻ tấn công ngày nay tiên tiến như thế nào. Chúng tôi khuyến khích mọi người đọc câu chuyện của @KuanSun1990 để học cách bảo vệ bản thân tốt hơn. Điều quan trọng là luôn xác minh. Cho dù đó là giao dịch, con người hay dApps. https://t.co/gzvRqGcSkr pic.twitter.com/YlSltYoloL — Venus Protocol (@VenusProtocol) 7/9/2025 Việc khôi phục thành công này có thể thiết lập một tiền lệ cho cách các nền tảng DeFi xử lý các sự cố bảo mật trong tương lai, nhấn mạnh tiềm năng để các cộng đồng phi tập trung hành động quyết đoán trong một cuộc khủng hoảng.
Ứng viên ghế chủ tịch Fed Hassett chỉ trích ngân hàng trung ương vì mở rộng nhiệm vụ và sự độc lập mờ nhạt

Ứng viên ghế chủ tịch Fed Hassett chỉ trích ngân hàng trung ương vì mở rộng nhiệm vụ và sự độc lập mờ nhạt

Kevin Hassett, một ứng viên hàng đầu để lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang, cho biết ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã "đặt sự độc lập và uy tín của mình vào tình trạng nguy hiểm" bằng cách làm nhiều hơn những gì nó được cho phép. Trên chương trình Face the Nation của CBS, Kevin đã th
Chú ý: Trong Tuần Mới Có Lượng Lớn Token Mở Khóa Ở 15 Altcoin! Đây Là Danh Sách Theo Từng Ngày, Từng Giờ

Chú ý: Trong Tuần Mới Có Lượng Lớn Token Mở Khóa Ở 15 Altcoin! Đây Là Danh Sách Theo Từng Ngày, Từng Giờ

Bài đăng Dikkat: Yeni Haftada 15 Altcoinde Yüklü Miktarda Token Kilit Açılışı Var! İşte Gün Gün, Saat Saat Listesi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Bitcoin (BTC) đã khá biến động trong tuần qua, thỉnh thoảng giảm xuống dưới 108,000 đô la và tại thời điểm viết bài này, nó đang giao dịch quanh mức 111,000 đô la. Mặc dù bức tranh tổng thể cho altcoin vẫn đang ở mức tăng, nhưng lợi nhuận chưa đạt đến hai chữ số đối với hầu hết các altcoin. Ethereum cũng chuẩn bị kết thúc tuần với khoản lỗ khoảng 4%. Ngoài ra, nhiều altcoin sẽ có sự kiện mở khóa token đáng kể trong tuần này. Dưới đây là lịch mở khóa token mà chúng tôi đã chuẩn bị đặc biệt cho bạn tại Bitcoinsistemi.com. (Tất cả thời gian được ghi theo giờ UTC+3 Thổ Nhĩ Kỳ) Space and Time (SXT) Giá trị thị trường: 110,19 triệu đô la Số lượng Token mở khóa: 1,90 triệu đô la (dựa trên 1,73% vốn hóa thị trường) Ngày: 08/09/2025, 03:00 Movement (MOVE) Giá trị thị trường: 317,52 triệu đô la Số lượng Token mở khóa: 5,96 triệu đô la (dựa trên 1,88% vốn hóa thị trường) Ngày: 09/09/2025, 03:00 Xai (XAI) Giá trị thị trường: 80,45 triệu đô la Số lượng Token mở khóa: 1,78 triệu đô la (dựa trên 2,21% vốn hóa thị trường) Ngày: 09/09/2025, 09:00 Cheelee (CHEEL) Giá trị thị trường: 154,06 triệu đô la Số lượng Token mở khóa: 22,52 triệu đô la (dựa trên 14,63% vốn hóa thị trường) Ngày: 10/09/2025, 12:00 io.net (IO) Giá trị thị trường: 106,57 triệu đô la Số lượng Token mở khóa: 5,39 triệu đô la (dựa trên 5,08% vốn hóa thị trường) Ngày: 11/09/2025, 03:00 Nereus Token (NRS) Giá trị thị trường: 5,36 triệu đô la Số lượng Token mở khóa: 2,45 triệu đô la (dựa trên 45,78% vốn hóa thị trường) Ngày: 11/09/2025, 03:00 Banana Gun (BANANA) Giá trị thị trường: 77,04 triệu đô la Số lượng Token mở khóa: 3,51 triệu đô la (dựa trên 4,57% vốn hóa thị trường) Ngày: 11/09/2025, 09:00 Moca Network (MOCA) Giá trị thị trường: 243,92 triệu đô la Số lượng Token mở khóa: 13,83 triệu đô la (dựa trên 5,68% vốn hóa thị trường) Ngày: 11/09/2025, 17:00 Aptos (APT) Giá trị thị trường: 2,94 tỷ đô la Số lượng Token mở khóa: 48,17 triệu đô la (dựa trên 1,64% vốn hóa thị trường) Ngày: 12/09/2025,...
Thiếu Một Vụ Kiện Chống Lại Google, Tòa Án Đã Tự Cứu Luật Chống Độc Quyền

Thiếu Một Vụ Kiện Chống Lại Google, Tòa Án Đã Tự Cứu Luật Chống Độc Quyền

Bài đăng Thiếu Một Vụ Kiện Chống Lại Google, Tòa Án Đã Tự Cứu Luật Chống Độc Quyền xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 09 THÁNG 1: Bên ngoài trụ sở mới của Google được nhìn thấy tại 550 Washington Street ở Hudson Square vào ngày 09 tháng 1, 2024 tại Thành phố New York. Được thiết kế bởi COOKFOX Architects, dự án rộng 1,3 triệu foot vuông liên quan đến việc phục hồi và mở rộng tòa nhà St. John's Terminal dọc theo bờ sông Hudson. (Ảnh của Michael M. Santiago/Getty Images) Getty Images Thật là thảm họa nếu Google bị tòa án buộc phải bán Chrome... vì chống độc quyền. Bằng chứng hỗ trợ cho tuyên bố trên có thể được tìm thấy xung quanh chúng ta, và trong vô số cách mà chúng ta có thể truy cập lượng thông tin vô tận trên internet. Nhưng để cập nhật tình hình hiện tại, tất cả những gì bạn cần làm là Bing, DuckDuckGo, Grok, Co-Pilot, Perplexity, ChatGPT, hoặc - vâng - Google từ "Anthropic." Trong khi định nghĩa từ điển của anthropic là "liên quan đến hoặc liên quan đến sự tồn tại của con người, đặc biệt là một ràng buộc đối với các lý thuyết về vũ trụ," một tìm kiếm về Anthropic bắt đầu bằng chữ A viết hoa dẫn chúng ta đến một doanh nghiệp khác đang làm việc không ngừng nghỉ để khám phá tương lai Trí tuệ Nhân tạo (AI) mà khi bạn đang đọc điều này, gần như chắc chắn đang ở giai đoạn rất sớm. "Claude" của Anthropic được mô tả là "một AI hội thoại được thiết kế để hữu ích, trung thực và vô hại." Hãy coi đó là sự cạnh tranh nhiều hơn nữa cho thời gian của chúng ta ở hiện tại và tương lai, tương lai là yếu tố mô tả chính khi xem xét đến giá trị tư nhân 185 tỷ đô la của Anthropic. Anthropic mở cửa chỉ mới bốn năm trước. Đó là điểm chính, và cũng là câu trả lời cho lời than phiền của cựu trợ lý tổng chưởng lý Jonathan Kanter trên New York Times rằng "Washington đã có cơ hội rõ ràng để buộc Google chịu trách nhiệm về các vi phạm chống độc quyền trên diện rộng. Thay vì tận dụng cơ hội đó, tòa án đã bắn bóng vào bảng, hy vọng có một cú nảy may mắn." Trong một khoảnh khắc yên tĩnh hơn, Kanter...
Đợt Mở Bán Trước Crypto Cho Phép Bạn Kiếm Tiền Theo Ba Cách: Hệ Thống Đa Doanh Thu Của PEPENODE

Đợt Mở Bán Trước Crypto Cho Phép Bạn Kiếm Tiền Theo Ba Cách: Hệ Thống Đa Doanh Thu Của PEPENODE

Pepenode đã quyết định thay đổi mô hình presale. Thay vì để người tham gia không hoạt động, nó cung cấp cho họ cách kiếm tiền ngay lập tức. Ngay từ ngày đầu tiên của presale, bạn có thể bắt đầu tạo ra phần thưởng. Mining, staking và giá presale tăng lên cùng nhau tạo ra hoạt động trước khi dự án thậm chí còn hoạt động. Điều này làm cho... Bài đăng Presale Tiền mã hoá Cho Phép Bạn Kiếm Tiền Theo Ba Cách: Hệ Thống Đa Doanh Thu của PEPENODE xuất hiện đầu tiên trên 99Bitcoins.
Mọi người đang tập trung vào dòng tiền ETF, trong khi đợt bán trước của SpacePay âm thầm vượt mốc 1 triệu đô la

Mọi người đang tập trung vào dòng tiền ETF, trong khi đợt bán trước của SpacePay âm thầm vượt mốc 1 triệu đô la

Tiêu điểm trong crypto hiện nay là các quỹ giao dịch trao đổi. Rất nhiều tiền đang chảy vào Ethereum blockchain và Bitcoin ETF. Các tổ chức tài chính lớn như BlackRock, Fidelity và Grayscale đang đặt trọng số đáng kể vào những đồng tiền này. Không chỉ là về giao dịch nữa mà là về việc Phố Wall công nhận crypto như một loại đầu tư được quản lý. XRP là.. Bài viết Mọi người đang tập trung vào dòng tiền ETF, trong khi đó presale của SpacePay đã âm thầm vượt mốc 1 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên 99Bitcoins.
