Ứng viên ghế chủ tịch Fed Hassett chỉ trích ngân hàng trung ương vì mở rộng nhiệm vụ và sự độc lập mờ nhạt

Kevin Hassett, một ứng viên hàng đầu để lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang, cho biết ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã "đặt sự độc lập và uy tín của mình vào tình trạng nguy hiểm" bằng cách làm nhiều hơn những gì nó được cho phép. Trên chương trình Face the Nation của CBS, Kevin đã thẳng thắn nói, "Câu hỏi là, liệu ngân hàng trung ương hiện tại có độc lập như chúng ta mong muốn, minh bạch như chúng ta mong muốn không? Và tôi nghĩ có một số tranh cãi về điều đó." Người này là Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia và một trong những cố vấn kinh tế phục vụ lâu năm nhất của Trump. Và ông ấy đang nói với bạn rằng FRS đang trôi dạt vào vùng nước nguy hiểm. Ông ủng hộ lời kêu gọi đánh giá bảo mật đầy đủ, phi đảng phái về vai trò hiện tại của Fed trong quy định, chính sách tiền tệ, và thậm chí cả nghiên cứu. Và vâng, ông hoàn toàn đồng ý với bài báo trên Wall Street Journal của Bộ trưởng Tài chính Bessent, người đã cáo buộc ngân hàng trung ương về "mở rộng nhiệm vụ" nghiêm trọng. Kevin đặt câu hỏi về dữ liệu lao động và kỳ vọng lạm phát Trước khi thậm chí đến với Fed, Kevin đã chỉ trích dữ liệu việc làm hiện tại là rác không đáng tin cậy. "Họ đã có những sửa đổi lớn nhất trong 50 năm trong suốt mùa hè," ông nói, chỉ ra 22,000 việc làm mới được báo cáo cho tháng 8. Nhưng đó chỉ là khảo sát bảng lương. Khảo sát hộ gia đình cho cùng tháng cho thấy 288,000. "Họ nên có cùng một câu trả lời," Kevin nói. "Điều sai với dữ liệu là mọi người không điền vào các biểu mẫu và gửi khảo sát." Ông nói cách thu thập dữ liệu việc làm đã lỗi thời và gây hiểu lầm. "Chúng ta phải hiện đại hóa cách chúng ta thực hiện dữ liệu lao động," ông lập luận. Ông đề cập đến các công ty tư nhân như Homebase, đã báo cáo 150,000 việc làm trong tháng 8, một lần nữa cho thấy sự khác biệt lớn. Và không chỉ là con số việc làm. Kevin nói ông hoài nghi về tất cả dữ liệu liên quan đến lao động hiện nay. Khi được hỏi liệu ông có tin vào các mô hình và sửa đổi không, ông nói, "Không. Điểm...