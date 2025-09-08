Chú ý: Trong Tuần Mới Có Lượng Lớn Token Mở Khóa Ở 15 Altcoin! Đây Là Danh Sách Theo Từng Ngày, Từng Giờ
Bài đăng Dikkat: Yeni Haftada 15 Altcoinde Yüklü Miktarda Token Kilit Açılışı Var! İşte Gün Gün, Saat Saat Listesi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Bitcoin (BTC) đã khá biến động trong tuần qua, thỉnh thoảng giảm xuống dưới 108,000 đô la và tại thời điểm viết bài này, nó đang giao dịch quanh mức 111,000 đô la. Mặc dù bức tranh tổng thể cho altcoin vẫn đang ở mức tăng, nhưng lợi nhuận chưa đạt đến hai chữ số đối với hầu hết các altcoin. Ethereum cũng chuẩn bị kết thúc tuần với khoản lỗ khoảng 4%. Ngoài ra, nhiều altcoin sẽ có sự kiện mở khóa token đáng kể trong tuần này. Dưới đây là lịch mở khóa token mà chúng tôi đã chuẩn bị đặc biệt cho bạn tại Bitcoinsistemi.com. (Tất cả thời gian được ghi theo giờ UTC+3 Thổ Nhĩ Kỳ)
Space and Time (SXT)
Giá trị thị trường: 110,19 triệu đô la
Số lượng Token mở khóa: 1,90 triệu đô la (dựa trên 1,73% vốn hóa thị trường)
Ngày: 08/09/2025, 03:00
Movement (MOVE)
Giá trị thị trường: 317,52 triệu đô la
Số lượng Token mở khóa: 5,96 triệu đô la (dựa trên 1,88% vốn hóa thị trường)
Ngày: 09/09/2025, 03:00
Xai (XAI)
Giá trị thị trường: 80,45 triệu đô la
Số lượng Token mở khóa: 1,78 triệu đô la (dựa trên 2,21% vốn hóa thị trường)
Ngày: 09/09/2025, 09:00
Cheelee (CHEEL)
Giá trị thị trường: 154,06 triệu đô la
Số lượng Token mở khóa: 22,52 triệu đô la (dựa trên 14,63% vốn hóa thị trường)
Ngày: 10/09/2025, 12:00
io.net (IO)
Giá trị thị trường: 106,57 triệu đô la
Số lượng Token mở khóa: 5,39 triệu đô la (dựa trên 5,08% vốn hóa thị trường)
Ngày: 11/09/2025, 03:00
Nereus Token (NRS)
Giá trị thị trường: 5,36 triệu đô la
Số lượng Token mở khóa: 2,45 triệu đô la (dựa trên 45,78% vốn hóa thị trường)
Ngày: 11/09/2025, 03:00
Banana Gun (BANANA)
Giá trị thị trường: 77,04 triệu đô la
Số lượng Token mở khóa: 3,51 triệu đô la (dựa trên 4,57% vốn hóa thị trường)
Ngày: 11/09/2025, 09:00
Moca Network (MOCA)
Giá trị thị trường: 243,92 triệu đô la
Số lượng Token mở khóa: 13,83 triệu đô la (dựa trên 5,68% vốn hóa thị trường)
Ngày: 11/09/2025, 17:00
Aptos (APT)
Giá trị thị trường: 2,94 tỷ đô la
Số lượng Token mở khóa: 48,17 triệu đô la (dựa trên 1,64% vốn hóa thị trường)
Ngày: 12/09/2025,...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 03:47