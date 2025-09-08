Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Pool thanh khoản Jupiter vượt quá $2 tỷ
Bài đăng Jupiter's Liquidity Pool TVL Vượt Quá 2 Tỷ Đô La xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Jupiter vượt quá 2 tỷ đô la. APY ở mức 17,58% cho JLP Liquidity Pool. Sự quan tâm đáng kể từ cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ. JLP Liquidity Pool của Jupiter đạt cột mốc khi Tổng giá trị bị khóa (TVL) vượt quá 2,00 tỷ đô la vào ngày 7/9/2025, với APY là 17,58%. Cột mốc này cho thấy dòng chuyển vào thanh khoản mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả giao dịch trong hệ sinh thái Solana và làm nổi bật vai trò của Jupiter trong tài chính phi tập trung. Cột Mốc TVL 2 Tỷ Đô La Của Jupiter Thúc Đẩy Solana DeFi Thông báo này đã tạo ra sự quan tâm trong cộng đồng DeFi, đánh dấu một cột mốc cho sự phát triển của giao thức. Mặc dù không có nhà lãnh đạo ngành hay tổ chức lớn nào bình luận chính thức, cộng đồng trên X đã thể hiện sự nhiệt tình đáng kể với phản hồi tích cực. Không có ý kiến bất đồng hay tuyên bố phê phán nào xuất hiện trong các diễn đàn cộng đồng về thành tựu này. Bạn có biết? Năm 2021, những cột mốc TVL tương tự trên Solana, như của Raydium, đã làm tăng đáng kể hoạt động giao thức DeFi và khối lượng giao dịch, chứng minh tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực này. Tính đến ngày 7/9/2025, Jupiter Perps LP (JLP) có vốn hóa thị trường được báo cáo là 2,01 tỷ đô la và khối lượng giao dịch trong 24h là 19,15 triệu đô la, theo CoinMarketCap. Giá JLP đã tăng 20,37% trong 90 ngày, cho thấy động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Jupiter Perps LP Tăng Giá 20,37% Trong 90 Ngày Jupiter Perps LP(JLP), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 20:39 UTC ngày 7/9/2025...
