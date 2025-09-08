2025-10-10 thứ sáu

Dự báo Cardano: Nhà phân tích dự đoán tiềm năng tăng gấp đôi của ADA trong khi nhấn mạnh đối thủ Breakout với khả năng tăng gấp 100 lần

Bài đăng Dự báo Cardano: Nhà phân tích dự đoán tiềm năng tăng gấp 2 lần của ADA trong khi nhấn mạnh đối thủ Breakout với tiềm năng tăng 100 lần xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cardano từ lâu đã là một trong những dự án mà các nhà đầu tư dành nhiều tình cảm nhất, vì dự án này luôn hứa hẹn cung cấp kế hoạch cân bằng để giải quyết các vấn đề liên quan đến khả năng mở rộng và tính bền vững trong thế giới tiền mã hóa. Hiện tại, các nhà phân tích đang tranh luận rằng ADA sẽ tăng vọt trong 4 năm tới, nhờ vào nhiều hoạt động của cá voi, hệ sinh thái đang phát triển và sự phấn khích ngày càng tăng từ các nhà đầu tư. Nhưng Cardano khó có thể là lựa chọn duy nhất trên thị trường. Một đối thủ cạnh tranh đang phá vỡ khuôn mẫu đang khiến dự đoán tiềm năng tăng giá trị 100 lần có vẻ khả thi trên báo chí, đồng thời phản ánh tiềm năng mới trên thị trường đang mở rộng. Con đường của Cardano hướng tới sự bùng nổ giá gấp 2 lần Cardano luôn định vị mình là một thực thể riêng biệt tập trung vào quản trị và R&D (nghiên cứu và phát triển). Cuộc bỏ phiếu quản trị gần đây và hệ sinh thái nhà phát triển đang phát triển đang đặt nền tảng cho việc áp dụng trong dài hạn. Đây là những điểm cấu trúc và có thể giúp vốn hóa của ADA tăng gấp 2 lần trong chu kỳ tiếp theo, một số nhà phân tích cho biết. Như hình trên, một lý do khác để chứng minh điều trên là sự gia tăng của cá voi. Dòng tiền ổn định chảy vào các ví lớn đang giữ cho nó ổn định trên quỹ đạo giá của mình. "rallies, the past" ThickTrapp27 đã chỉ ra cách các đợt tăng giá bull trong các đợt bull trước đây cá voi = ada có thể đang thiết lập cho một động thái mạnh mẽ hơn vào năm 2025 một lần nữa. Các chỉ báo kỹ thuật chỉ ra sức mạnh của ADA Về mặt kỹ thuật, ADA đang đối mặt với một số mức kháng cự mạnh. Nếu nó phá vỡ phạm vi từ $0,90 đến $0,92 với khối lượng, các nhà phân tích cho rằng token này sẽ thiết lập cho một cú đâm vào vùng $1,50. Đó sẽ là một cột mốc tâm lý cho các nhà đầu tư đang theo dõi sự tăng trưởng của Cardano. Có vẻ như có sự hỗ trợ mạnh mẽ ở mức $0,75, nơi mà sự quan tâm mua tiếp tục tăng và cả RSI và các chỉ báo động lượng khác vẫn...
Bitcoin, Ethereum và WLFI Có Thể Vượt Trội Hơn Cổ Phiếu FAANG Vào Năm 2027

Bài đăng Bitcoin, Ethereum và WLFI Có Thể Vượt Trội Hơn Cổ Phiếu FAANG vào năm 2027 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Bitcoin, Ethereum và WLFI được khởi động đang nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu để vượt qua cổ phiếu FAANG vào năm 2027. Cổ phiếu FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix và Google) đã thống trị các cuộc thảo luận về tạo ra của cải lâu dài trong nhiều năm. Tuy nhiên, một câu hỏi mới đang nổi lên khi thị trường tiền điện tử phát triển: liệu tài sản kỹ thuật số có thể đánh bại ngay cả những công ty công nghệ nổi tiếng nhất? Câu trả lời có thể là có, theo các nhà phân tích, với việc Bitcoin và Ethereum blockchain đã đạt mức cao nhất mọi thời đại và những người mới như WLFI đang giành được vị thế dưới 1 đô la. Những token này được định vị là một trong những khoản đầu tư táo bạo nhất cho mười năm tới nhờ sự kết hợp giữa khởi động, tiện ích và động lượng. Những token này, cùng với các dự án mới nổi như MAGACOIN FINANCE, được định vị là một trong những khoản đầu tư táo bạo nhất cho những năm tới. Bitcoin: Vàng kỹ thuật số với sức hấp dẫn lâu dài Nguồn cung hạn chế và sự chấp nhận của các tổ chức tiếp tục làm cho Bitcoin trở thành nền tảng cho các nhà đầu tư dài hạn. Hiệu suất của nó như một kho lưu trữ giá trị đã cạnh tranh với vàng, và với ETF thu hút hàng tỷ đô la dòng tiền vào, vị trí của BTC trong tài chính chính thống đã được đảm bảo. Trong khi cổ phiếu FAANG phải đối mặt với áp lực cạnh tranh và quy định, Bitcoin mang lại sự tăng trưởng dựa trên khan hiếm không thể so sánh với các tài sản truyền thống. MAGACOIN FINANCE: Một lớp động lượng khác Bitcoin và Ethereum blockchain vẫn là những cược chắc chắn trong crypto, nhưng MAGACOIN FINANCE mang đến câu chuyện kẻ yếu thế có thể cạnh tranh với hiệu suất FAANG. Với điểm vào hoàn hảo, dự án thu hút cả nhà đầu tư nhỏ và lớn. Các nhà phân tích lập luận rằng thiết kế giảm phát độc đáo và động lượng bán trước nhanh chóng khiến nó trở thành một trong số ít tài sản có khả năng mang lại lợi nhuận hơn 70 lần trước khi niêm yết. Cá voi đã bắt đầu vây quanh, định vị trước khi các tiêu đề chính thống khuếch đại nhu cầu. Giống như cổ phiếu công nghệ đã định hình lại thị trường truyền thống, sự kết hợp giữa khởi động, tính hợp pháp và khan hiếm của MAGACOIN FINANCE có thể cung cấp cho nó nhiên liệu để cạnh tranh với sự tăng trưởng kiểu FAANG trong ba năm tới. Ethereum: Cung cấp năng lượng cho hệ sinh thái phi tập trung...
Giá Bitcoin ổn định quanh mức $108,000

Bài đăng Giá Bitcoin Ổn định Trong Khoảng $108,000 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Giá Bitcoin đã duy trì trong phạm vi từ $108,000 đến $113,000, khiến các nhà giao dịch phải đoán về đợt biến động lớn tiếp theo. Trong khi BTC đang củng cố, một cái tên khác đang nhanh chóng thu hút sự chú ý: Layer Brett. Được biết đến nhiều hơn với tên $LBRETT, meme token Layer 2 trên Ethereum blockchain này đang thu hút sự chú ý với đợt bán trước đã huy động được hàng triệu đô. Đây không chỉ là khởi động; nó đang được ca ngợi là một altcoin tiềm năng tăng 100 lần, kết hợp năng lượng meme với tiện ích blockchain thực tế. Layer Brett đang phát triển trong khi Bitcoin trôi dạt BTC thường di chuyển theo xu hướng vĩ mô và dòng tiền tổ chức, nhưng Layer Brett đang tạo ra con đường riêng của mình. Dự án này kết hợp tốc độ nhanh như chớp—lên đến 10,000 TPS—và phí gas thấp đến mức gần như không thấy được ở mức $0.0001. So sánh với việc thanh toán chậm hơn của BTC hoặc phí tốn kém của Ethereum Layer 1, $LBRETT trông như một bước tiến thực tế. Ngoài ra, những người áp dụng sớm có thể stake để nhận lợi nhuận cao tới 892% APY ước tính, một tính năng mà Bitcoin đơn giản không cung cấp trong hình thức gốc của nó. Với dự báo quy mô Layer 2 sẽ xử lý hàng nghìn tỷ hàng năm vào năm 2027, $LBRETT đang định vị mình từ sớm. Layer Brett cung cấp nhiều hơn chỉ là một meme token khác Brett gốc trên Base chỉ là một thử nghiệm cộng đồng. Layer Brett là sự phát triển của nó, được thiết kế như một coin Layer 2 nghiêm túc với tiêu chuẩn token ERC-20. $LBRETT kết hợp văn hóa meme với hiệu suất thực tế: Phí thấp, thông lượng cao và lộ trình bao gồm staking, kết nối NFT và phần thưởng game hoá. Đây là một Meme coin từ chối bị coi là trào lưu ngắn hạn. Cách hệ thống $LBRETT hoạt động cho người dùng hàng ngày Các giao dịch trên Layer Brett được xử lý off-chain, giảm tắc nghẽn của Ethereum và tạo ra các giao dịch gần như tức thì. Việc mua vào rất đơn giản: Kết nối MetaMask hoặc Trust Wallet, sử dụng ETH, USDT hoặc BNB, và stake ngay thông qua dApp. Dự án cũng có tính năng tặng thưởng $1 triệu và...
Tether Bác Bỏ Tin Đồn Bán Tháo Bitcoin, Tăng Cường Đầu Tư Vào BTC, Vàng Và Đất Đai AI: I've translated the title to Vietnamese while maintaining the proper nouns (Tether, Bitcoin, BTC) and following the capitalization rules for titles. The translation accurately conveys the meaning of the original content about Tether denying Bitcoin sell-off rumors and increasing investments in BTC, gold, and land.

Bài đăng Tether Bác Bỏ Tin Đồn Bán Bitcoin, Tăng Cường Đầu Tư Vào BTC, Vàng và Đất Đai xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Internet luôn yêu thích những thuyết âm mưu hấp dẫn, đặc biệt khi nó liên quan đến Tether — con quỷ vĩnh cửu của crypto Twitter. Tuần này, tin đồn lan truyền rằng tổ chức phát hành stablecoin lớn nhất thế giới đang bán tháo Bitcoin để chạy theo kim loại sáng bóng. Nhưng CEO Tether Paolo Ardoino không chấp nhận điều đó. Trong một bài đăng vào Chủ nhật trên X, Ardoino đã thẳng thừng phủ nhận đồn đoán, khẳng định công ty "không bán bất kỳ Bitcoin nào." Thay vào đó, ông tái khẳng định chiến lược của Tether là lấy lợi nhuận dư thừa và đầu tư vào tài sản cứng: Bitcoin, vàng, và — trong một động thái khiến bất kỳ người chuẩn bị nào cũng tự hào — đất đai. Ardoino thẳng thừng phủ nhận đồn đoán, Nguồn: X Tin Đồn Bắt Nguồn Từ Đâu Vụ việc bắt đầu khi YouTuber Clive Thompson tuyên bố rằng các báo cáo xác nhận hàng quý của Tether cho thấy việc bán tháo Bitcoin. Theo tính toán của anh ta, kho BTC của Tether đã giảm từ 92,650 BTC trong quý 1 xuống 83,274 BTC trong quý 2 năm 2025. Dẫn đến hoảng loạn trên Twitter: liệu Tether có đang bí mật bán tháo coin trong khi mọi người khác đang tích lũy sats? Không hẳn vậy. Samson Mow, CEO của Jan3 và người ủng hộ Bitcoin lâu năm, đã vào cuộc với một thực tế đáng chú ý. Ông giải thích rằng Tether chỉ đơn giản là chuyển 19,800 BTC sang Twenty One Capital (XXI) — một nền tảng tài chính Bitcoin mới do Jack Mallers của Strike điều hành. Bao gồm 14,000 BTC vào tháng 6 và 5,800 BTC khác vào tháng 7. Dịch ra: coin được chuyển đi, không phải bán đổ bán tháo. Mow thậm chí còn chỉ ra rằng, nếu tính đến việc chuyển khoản, Tether thực sự đã tăng số dư ròng của mình. Ardoino đã ủng hộ điều này, gọi những tin đồn là FUD và nhắc lại rằng Tether vẫn là một trong những cá voi Bitcoin tổ chức lớn nhất hành tinh. Bức Tranh Lớn Hơn: Kho Báu Của Tether Tính đến hiện tại, Tether kiểm soát hơn 100,521 BTC, trị giá khoảng 11.17 tỷ đô la, theo BitcoinTreasuries.net. Điều này đưa nó vào cùng đẳng cấp với MicroStrategy của Michael Saylor và thậm chí một số quốc gia có chủ quyền. Bảng cân đối kế toán của Tether đã trở nên ít...
Saylor và Bukele của El Salvador Đánh Dấu Ngày Bitcoin Với Những Cược Đặt Táo Bạo

Bài đăng Saylor và Bukele của El Salvador đánh dấu Ngày Bitcoin với những cược lớn đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tổng thống El Salvador, Nayib Bukele, đã đánh dấu Ngày Bitcoin bằng một cử chỉ tượng trưng, khơi dậy đầu cơ về quỹ đạo giá của loại tiền điện tử tiên phong. Nhận xét của ông đến vào thời điểm khi các mô hình lịch sử cho thấy có thể có biến động phía trước. Cử chỉ Ngày Bitcoin của Bukele gặp cảnh báo về tính thời vụ của thị trường Vào ngày 7 tháng 9, Bukele đã chỉ ra trên X (Twitter) rằng ông đang mua 21 BTC cho Ngày Bitcoin. Với tỷ giá hiện tại, khi BTC giao dịch ở mức $111,175 tại thời điểm viết bài này, điều này có nghĩa là một khoản mua trị giá $2,334 triệu. Sponsored Sponsored Nhìn lại, El Salvador đã chấp nhận Bitcoin là đồng tiền hợp pháp vào ngày 7 tháng 9 năm 2021. Động thái này đã củng cố danh tiếng của quốc gia Trung Mỹ nhỏ bé này như một quốc gia tiên phong về tiền điện tử toàn cầu. "El Salvador kỷ niệm Ngày Bitcoin! Văn phòng Bitcoin tự hào đã xây dựng quốc gia Bitcoin trong ba trong số bốn năm kể từ khi El Salvador biến Bitcoin thành đồng tiền hợp pháp," Văn phòng Bitcoin chia sẻ. Do đó, thời điểm này là có chủ đích, và đến vào lúc cuộc tranh luận giữa vàng và Bitcoin đang sôi sục. Ngoài các tổ chức như Tether, El Salvador cũng mới gần đây tạo ra các tiêu đề trong cùng một câu chuyện, với vàng đang tăng giá ở quốc gia Trung Mỹ này khi chiến lược Bitcoin dần phải đối mặt với một bài kiểm tra toàn cầu. Tuy nhiên, lễ kỷ niệm năm nay diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều sự giám sát đối với Bitcoin ở El Salvador, với IMF đặt câu hỏi về tính xác thực của các tuyên bố của quốc gia này. Trong bối cảnh này, người dùng vẫn hoài nghi về các tuyên bố của Bukele. Michael Saylor của Strategy ám chỉ về việc mua thêm Bitcoin Sponsored Sponsored Ngoài Tổng thống Bukele, đồng sáng lập và chủ tịch điều hành của MicroStrategy Michael Saylor, nhà đầu tư Bitcoin doanh nghiệp nổi tiếng nhất thế giới, đã ám chỉ về kế hoạch mua thêm BTC. Bình luận này được hiểu rộng rãi là một gợi ý về việc công ty trí tuệ kinh doanh này tiếp tục tích lũy Bitcoin. Dữ liệu trên Bitcoin Treasuries cho thấy Strategy (trước đây là MicroStrategy) đã nắm giữ hơn 636,000 BTC. Các tổ chức nắm giữ BTC. Nguồn: Bitcoin Treasuries Các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ động thái của Saylor bởi vì...
Những Altcoin Này Phải Được Theo Dõi Trong Tuần Mới

Bài đăng Những Altcoin Này Phải Được Theo Dõi Trong Tuần Mới đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà phân tích Tiền mã hóa The DeFi Investor đã chia sẻ các altcoin cần theo dõi chặt chẽ trong tuần này. Nhà phân tích lưu ý rằng những phát triển quan trọng giữa ngày 9 và 10 tháng 9 có thể làm tăng hoạt động thị trường. Đây là watchlist hàng tuần của nhà phân tích: Solana (SOL): SOL Strategies sẽ trở thành công ty kho bạc Solana đầu tiên niêm yết trên Nasdaq vào ngày 9 tháng 9. Resolv (RESOLV): Chương trình điểm Resolv S2 sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 9. Ethena (ENA): StablecoinX sẽ bắt đầu mua ENA trị giá 5-10 triệu đô la mỗi ngày. Linea (LINEA): Sự kiện tạo token (TGE) của Linea sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 9. Home (HOME): DeFi App sẽ công bố chiến dịch "Thưởng 1000 HOME cho mọi người" vào tuần tới. Polkadot (DOT): Một sản phẩm lớn dự kiến ra mắt vào ngày 8 tháng 9 (chi tiết chưa được công bố). Falcon Finance (Falcon): Một thông báo chung quan trọng với WorldLibertyFi đang được lên kế hoạch. Dogecoin (DOGE): Người ta nói rằng quỹ ETF Dogecoin đầu tiên tại Mỹ có thể được ra mắt vào tuần tới. Sonic (S): 5,02% lượng cung token S của Sonic sẽ được mở khóa vào ngày 9 tháng 9. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/these-altcoins-must-be-tracked-in-the-new-week/
Stellify Tạo Ấn Tượng Tại Kentucky Downs

Bài đăng Stellify Tạo Dấu Ấn Tại Kentucky Downs xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Stellify đã thể hiện phong độ tuyệt vời trong hai chiến thắng tại Kentucky Downs Coady photography Như với bất kỳ mùa giải thể thao nào, các vận động viên đều có những đỉnh cao và thung lũng. Thể hiện tốt đúng thời điểm luôn là mục tiêu, và đối với một con ngựa cái nhanh nhẹn, những màn trình diễn của cô tại Kentucky Downs cho thấy cô hiện là một nhân tố chính trong phân hạng cỏ dành cho ngựa cái. Cuộc đua Kentucky Downs đã nhanh chóng trở thành điểm đến cho những con ngựa chạy trên cỏ. Tiền thưởng khiến nó trở thành một điểm hiển nhiên cho những con ngựa đang lên, nhưng khoảng cách giữa các ngày đua cũng tạo cơ hội cho những con ngựa duy trì phong độ tốt của mình. Stellify là con gái bốn tuổi của Justify đến Kentucky Downs sau những chiến thắng liên tiếp tại Churchill Downs. Chỉ đua bốn lần trong sự nghiệp, học trò của Brad Cox này đã thể hiện khả năng của mình vào ngày 28 tháng 8 trong một cuộc đua cho phép vào ngày khai mạc tại đường đua Franklin, Kentucky này. Dẫn đầu mọi bước chân trong cuộc thi dài một dặm rưỡi này, Stellify hoàn thành phần trình diễn của mình với khoảng cách hai chiều dài. Điểm số mạnh mẽ của cô vào ngày 28 tháng 8 đã mang lại cho người huấn luyện khéo léo của cô đủ sự tự tin để chạy đua giành một phần tiền thưởng 2 triệu đô la trong Light and Wonder Ladies Marathon ngày 6 tháng 9. Với chiến thắng cuối cùng tại Churchill vào ngày 12 tháng 6, Cox không lo lắng về khoảng cách trong các cuộc đua của cô. Trở lại đường đua trong tám ngày không phải là thông lệ phổ biến những ngày này, nhưng với cơ hội mua sắm tại Luis Vutton, tiền thưởng lớn có thể thay đổi cách tiếp cận. Được bật đèn xanh cho cuộc đua Marathon dài một dặm và năm phần mười sáu, Stellify đã sẵn sàng khi cổng mở ra. Xuất phát với mục đích rõ ràng, con gái của Justify ngay lập tức nắm quyền chỉ huy và dẫn dắt đoàn đua gồm mười một con ngựa lên đồi của đường đua kiểu châu Âu duy nhất...
Stray Kids Đạt Doanh Số Tuần Lớn Thứ Hai Của Năm 2025 Tại Mỹ

Bài đăng Stray Kids Đạt Tuần Bán Hàng Lớn Thứ Hai Của Năm 2025 Tại Mỹ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Album Karma của Stray Kids ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard 200 với 313,000 đơn vị, bao gồm 296,000 doanh số thuần — tổng doanh số tuần đầu tiên lớn thứ hai của năm 2025. Trong hình ảnh được phát hành vào ngày 12 tháng 12 năm 2024, Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin và I.N. của Stray Kids biểu diễn tại Lễ trao giải Billboard Music Awards 2024. (Ảnh của JYP Entertainment/Penske Media qua Getty Images) Penske Media qua Getty Images Album mới Karma của Stray Kids dễ dàng trở thành album lớn nhất tại Mỹ hiện nay. Nhóm nhạc nam Hàn Quốc chinh phục nhiều bảng xếp hạng với dự án mới phát hành gần đây, và không chỉ đơn thuần lọt vào — Karma vượt qua mọi tựa album khác với khoảng cách rất lớn. Karma đạt được một trong những màn ra mắt lớn nhất của năm 2025 tại thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới, và Stray Kids chỉ đứng sau một nhân vật âm nhạc nổi tiếng khác. Karma Ra Mắt Với Doanh Số Tuần Đầu Khổng Lồ Karma đạt 296,000 lượt mua thuần trong tuần đầu tiên. Đó là tổng doanh số tuần mở bán lớn thứ hai của năm 2025 tại Mỹ. The Weeknd Vẫn Sở Hữu Màn Ra Mắt Doanh Số Cao Nhất Năm Vị trí số 1 về doanh số tuần mở bán vẫn thuộc về album mới nhất của The Weeknd, Hurry Up Tomorrow. Album này ra mắt với 359,000 lượt bán và tổng số ấn tượng hơn nhiều. Stray Kids Đạt Vị Trí Số 1 Trên Billboard 200 Karma ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard 200 — bảng xếp hạng các album và EP được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ — với 313,000 đơn vị tương đương. Album I'm the Problem của Morgan Wallen dẫn đầu các sản phẩm phát hành năm 2025, khi bắt đầu với 493,000 đơn vị tương đương, trong khi Hurry Up Tomorrow khởi đầu thời gian đứng đầu cùng bảng xếp hạng với 495,000 bản sao tương đương. Taylor Swift Có Thể Vượt Qua Tất Cả Trong Thời Gian Tới Những kỷ lục này có thể sẽ bị phá vỡ trong vài tuần tới khi Taylor Swift phát hành album sắp tới của cô, The Life of a Showgirl...
Trước Sự Kiện Venezuela, Các Máy Bay Chiến Đấu Sản Xuất Tại Mỹ Đã Đối Đầu Ở Trung Đông

Bài đăng Trước Sự cố Venezuela, Máy bay Chiến đấu Sản xuất tại Mỹ Đã Đối đầu Ở Trung Đông xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Máy bay F16 của Không quân Venezuela tham gia vào một buổi lễ quân sự tại thủ đô Caracas, ngày 5 tháng 3 năm 2014. (JUAN BARRETO/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Venezuela đã làm dấy lên khả năng Mỹ có thể phải đối đầu với một lực lượng quân sự được trang bị máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất. Nếu điều đó cuối cùng xảy ra, đây sẽ không phải là lần đầu tiên các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất đối đầu với nhau, như một số sự cố trong quá khứ ở Trung Đông đã chứng minh rõ ràng. Hai máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất thuộc không quân Venezuela, chính thức có tên là Không quân Quân sự Bolivarian của Venezuela, đã bay qua tàu khu trục tên lửa dẫn đường Aegis lớp Arleigh Burke USS Jason Dunham vào hôm thứ Năm. Các quan chức Bộ Quốc phòng được CBS News trích dẫn lưu ý rằng cả tàu Dunham và các máy bay F-16 của Venezuela đều nằm trong tầm vũ khí của nhau. Các chuyến bay này xảy ra hai ngày sau khi Hải quân Hoa Kỳ đánh chìm một chiếc tàu cao tốc nhỏ bị cáo buộc vận chuyển ma túy từ Venezuela ở phía nam vùng biển Caribbean, khiến tất cả 11 thủy thủ đoàn thiệt mạng. Chính quyền Trump đã ra lệnh triển khai 10 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II thế hệ thứ năm đến Puerto Rico để hỗ trợ việc tăng cường quân sự trong khu vực. Tổng thống Trump cảnh báo hôm thứ Sáu rằng nếu các máy bay chiến đấu Venezuela bay qua tàu chiến Mỹ một lần nữa và "đặt chúng tôi vào vị trí nguy hiểm, chúng sẽ bị bắn hạ." Trump cũng làm rõ rằng Mỹ không "nói về" việc thay đổi chế độ chống lại chính phủ Venezuela của Tổng thống Nicolas Maduro. Mặc dù có lẽ không có khả năng xảy ra, nhưng không thể hoàn toàn loại trừ một kịch bản trong đó các máy bay hàng đầu của Mỹ, như những chiếc F-35 đó, có thể bắn hạ những chiếc F-16 cũ hơn nhiều của Venezuela, thuộc loại Block 15 đời đầu được mua vào đầu những năm 1980. Mặc dù Caracas chắc chắn chỉ có một số lượng nhỏ F-16 hoạt động, nhưng thực tế là nó đã điều động một số máy bay, trong điều mà Lầu Năm Góc mô tả là...
Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Pool thanh khoản Jupiter vượt quá $2 tỷ

Bài đăng Jupiter's Liquidity Pool TVL Vượt Quá 2 Tỷ Đô La xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Jupiter vượt quá 2 tỷ đô la. APY ở mức 17,58% cho JLP Liquidity Pool. Sự quan tâm đáng kể từ cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ. JLP Liquidity Pool của Jupiter đạt cột mốc khi Tổng giá trị bị khóa (TVL) vượt quá 2,00 tỷ đô la vào ngày 7/9/2025, với APY là 17,58%. Cột mốc này cho thấy dòng chuyển vào thanh khoản mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả giao dịch trong hệ sinh thái Solana và làm nổi bật vai trò của Jupiter trong tài chính phi tập trung. Cột Mốc TVL 2 Tỷ Đô La Của Jupiter Thúc Đẩy Solana DeFi Thông báo này đã tạo ra sự quan tâm trong cộng đồng DeFi, đánh dấu một cột mốc cho sự phát triển của giao thức. Mặc dù không có nhà lãnh đạo ngành hay tổ chức lớn nào bình luận chính thức, cộng đồng trên X đã thể hiện sự nhiệt tình đáng kể với phản hồi tích cực. Không có ý kiến bất đồng hay tuyên bố phê phán nào xuất hiện trong các diễn đàn cộng đồng về thành tựu này. Bạn có biết? Năm 2021, những cột mốc TVL tương tự trên Solana, như của Raydium, đã làm tăng đáng kể hoạt động giao thức DeFi và khối lượng giao dịch, chứng minh tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực này. Tính đến ngày 7/9/2025, Jupiter Perps LP (JLP) có vốn hóa thị trường được báo cáo là 2,01 tỷ đô la và khối lượng giao dịch trong 24h là 19,15 triệu đô la, theo CoinMarketCap. Giá JLP đã tăng 20,37% trong 90 ngày, cho thấy động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Jupiter Perps LP Tăng Giá 20,37% Trong 90 Ngày Bạn có biết? Năm 2021, những cột mốc TVL tương tự trên Solana, như của Raydium, đã làm tăng đáng kể hoạt động giao thức DeFi và khối lượng giao dịch, chứng minh tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực này. Tính đến ngày 7/9/2025, Jupiter Perps LP (JLP) có vốn hóa thị trường được báo cáo là 2,01 tỷ đô la và khối lượng giao dịch trong 24h là 19,15 triệu đô la, theo CoinMarketCap. Giá JLP đã tăng 20,37% trong 90 ngày, cho thấy động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Jupiter Perps LP(JLP), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 20:39 UTC ngày 7/9/2025...
