Dự báo Cardano: Nhà phân tích dự đoán tiềm năng tăng gấp đôi của ADA trong khi nhấn mạnh đối thủ Breakout với khả năng tăng gấp 100 lần

Bài đăng Dự báo Cardano: Nhà phân tích dự đoán tiềm năng tăng gấp 2 lần của ADA trong khi nhấn mạnh đối thủ Breakout với tiềm năng tăng 100 lần xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cardano từ lâu đã là một trong những dự án mà các nhà đầu tư dành nhiều tình cảm nhất, vì dự án này luôn hứa hẹn cung cấp kế hoạch cân bằng để giải quyết các vấn đề liên quan đến khả năng mở rộng và tính bền vững trong thế giới tiền mã hóa. Hiện tại, các nhà phân tích đang tranh luận rằng ADA sẽ tăng vọt trong 4 năm tới, nhờ vào nhiều hoạt động của cá voi, hệ sinh thái đang phát triển và sự phấn khích ngày càng tăng từ các nhà đầu tư. Nhưng Cardano khó có thể là lựa chọn duy nhất trên thị trường. Một đối thủ cạnh tranh đang phá vỡ khuôn mẫu đang khiến dự đoán tiềm năng tăng giá trị 100 lần có vẻ khả thi trên báo chí, đồng thời phản ánh tiềm năng mới trên thị trường đang mở rộng. Con đường của Cardano hướng tới sự bùng nổ giá gấp 2 lần Cardano luôn định vị mình là một thực thể riêng biệt tập trung vào quản trị và R&D (nghiên cứu và phát triển). Cuộc bỏ phiếu quản trị gần đây và hệ sinh thái nhà phát triển đang phát triển đang đặt nền tảng cho việc áp dụng trong dài hạn. Đây là những điểm cấu trúc và có thể giúp vốn hóa của ADA tăng gấp 2 lần trong chu kỳ tiếp theo, một số nhà phân tích cho biết. Như hình trên, một lý do khác để chứng minh điều trên là sự gia tăng của cá voi. Dòng tiền ổn định chảy vào các ví lớn đang giữ cho nó ổn định trên quỹ đạo giá của mình. "rallies, the past" ThickTrapp27 đã chỉ ra cách các đợt tăng giá bull trong các đợt bull trước đây cá voi = ada có thể đang thiết lập cho một động thái mạnh mẽ hơn vào năm 2025 một lần nữa. Các chỉ báo kỹ thuật chỉ ra sức mạnh của ADA Về mặt kỹ thuật, ADA đang đối mặt với một số mức kháng cự mạnh. Nếu nó phá vỡ phạm vi từ $0,90 đến $0,92 với khối lượng, các nhà phân tích cho rằng token này sẽ thiết lập cho một cú đâm vào vùng $1,50. Đó sẽ là một cột mốc tâm lý cho các nhà đầu tư đang theo dõi sự tăng trưởng của Cardano. Có vẻ như có sự hỗ trợ mạnh mẽ ở mức $0,75, nơi mà sự quan tâm mua tiếp tục tăng và cả RSI và các chỉ báo động lượng khác vẫn...