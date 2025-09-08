2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Những ngôi sao đến sớm trên thảm đỏ MTV VMAs 2025 bao gồm Doja Cat, Ricky Martin

Bài đăng Những ngôi sao đến sớm trên Thảm đỏ MTV VMAs 2025 bao gồm Doja Cat, Ricky Martin đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ELMONT, NEW YORK – NGÀY 07 THÁNG 9: Doja Cat tham dự Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025 tại UBS Arena vào ngày 07 tháng 9 năm 2025 tại Elmont, New York. (Ảnh của Mike Coppola/Getty Images for MTV) Getty Images for MTV Các ngôi sao bao gồm Doja Cat, Ricky Martin và các ngôi sao lồng tiếng của KPop Demon Hunters là những người đến sớm trên thảm đỏ tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025 vào Chủ nhật tại New York. MTV VMAs 2025 sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp lúc 8 giờ tối ET/5 giờ chiều PT từ UBS Arena trên Long Island trên CBS và Paramount+ Premium. Tuy nhiên, sự kiện bắt đầu sớm hơn một giờ với chương trình tiền thảm đỏ trên nhiều kênh cáp và vệ tinh. ForbesThời gian nào Chương trình Tiền thảm đỏ MTV VMAs Bắt đầu? Cách XemBởi Tim Lammers MTV VMAs 2025 sẽ được dẫn chương trình bởi biểu tượng rap và ngôi sao thương hiệu NCIS LL Cool J và sẽ có các màn trình diễn trực tiếp của Lady Gaga, người đang dẫn đầu với 12 đề cử MTV VMA. Các nghệ sĩ khác dự kiến biểu diễn bao gồm Sabrina Carpenter, Alex Warren, Doja Cat, Post Malone, Conan Gray, Jelly Roll và Busta Rhymes. MTV VMAs 2025 được dẫn dắt bởi huyền thoại rap LL Cool J. Xem ảnh bên dưới về một số ngôi sao đến sớm trên thảm đỏ tại lễ kỷ niệm. ForbesẢnh: Các Ngôi sao Lớn Tại Ngày 13 Giải Quần vợt Mỹ Mở rộng 2025Bởi Tim Lammers Lưu ý: Đây là một câu chuyện đang phát triển. Làm mới trang này để xem thêm ảnh khi các ngôi sao đến MTV VMAs 2025. ELMONT, NEW YORK – NGÀY 07 THÁNG 9: (Từ trái sang phải) Lara Raj, Megan, Manon, Sophia, Daniela và Yoonchae của KATSEYE tham dự Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025 tại UBS Arena vào ngày 07 tháng 9 năm 2025 tại Elmont, New York. (Ảnh của Catherine Powell/Getty Images for MTV) Getty Images for MTV Lara Raj, Megan, Manon, Sophia, Daniela và Yoonchae của KATSEYE tạo dáng trên...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 07:43
Galaxy Digital Chuyển 935,000 SOL đến Coinbase

Bài đăng Galaxy Digital Chuyển 935,000 SOL đến Coinbase xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Galaxy Digital nạp 935,000 SOL vào Coinbase, bao gồm khoản bổ sung gần đây là 175,000 SOL. Tác động tiềm tàng đến thị trường từ việc nạp SOL lớn của tổ chức. Giá Solana tăng 3.65% hàng ngày trong bối cảnh khối lượng giao dịch đạt 3.84 tỷ đô. Galaxy Digital, dưới sự lãnh đạo của CEO Michael Novogratz, đã chuyển 935,000 token SOL, trị giá khoảng 191 triệu đô, vào Coinbase, bao gồm khoản nạp gần đây là 175,000 SOL. Việc chuyển khoản đáng kể này có thể báo hiệu hoạt động bán tiềm năng, có khả năng gây áp lực giảm giá thị trường của Solana và ảnh hưởng đến động lực thị trường tiền mã hoá tổng thể. Galaxy Digital Nạp 191 Triệu Đô SOL vào Coinbase Khoản nạp đáng chú ý 935,000 SOL của Galaxy Digital vào Coinbase bao gồm khoản bổ sung gần đây là 175,000 SOL. Việc giám sát on-chain bởi Lookonchain đã báo cáo đầu tiên về những chuyển động này. Việc chuyển khoản này nhấn mạnh quản lý tài sản chiến lược của Galaxy Digital khi nó giám sát các khoản đầu tư blockchain đáng kể trong một thị trường năng động. Tác động tức thời thường gắn liền với việc tăng thanh khoản trên các sàn giao dịch như Coinbase. Tuy nhiên, mức độ tác động vẫn chưa chắc chắn, vì khối lượng giao dịch có thể biến động. Thị trường xôn xao về khả năng bán hàng đáng kể hoặc tái định vị chiến lược của Galaxy Digital. Mặc dù có sự chuyển động lớn, không có bình luận chính thức nào từ ban lãnh đạo Galaxy Digital hoặc các bên liên quan bên ngoài đáng kể được quan sát thấy trong các diễn đàn on-chain chính. Không có tuyên bố chính thức nào về các khoản nạp SOL gần đây. — Michael Novogratz, CEO, Galaxy Digital Biến động Giá của Solana Trong Bối Cảnh Giao dịch Hàng Ngày 3.84 Tỷ Đô Bạn có biết? Các khoản nạp quy mô lớn của nhà đầu tư tổ chức thường báo hiệu biến động sắp xảy ra trong giá tài sản, làm tăng thêm căng thẳng tiềm ẩn cho thị trường. Solana (SOL), có giá 207.55 đô, nắm giữ vốn hóa thị trường khoảng 112.47 tỷ đô, chiếm 2.93% thị trường theo ghi nhận của CoinMarketCap. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đã trải qua sự thay đổi 25.66% với tổng cộng 3.84 tỷ đô. Biến động giá SOL cho thấy mức tăng 3.65% trong ngày qua và mức tăng đáng kể 16.70% trong 30 ngày, với CoinMarketCap ghi nhận cập nhật vào 06:09, ngày tháng 9...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 07:15
Các Gợi Ý Và Đáp Án Cho NYT Mini Crossword Hôm Nay Thứ Hai, Ngày 8 Tháng 9

Bài đăng Gợi ý và đáp án cho NYT Mini Crossword hôm nay, Thứ Hai, ngày 8 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đang tìm kiếm trợ giúp cho câu đố NYT Mini Crossword hôm nay? Dưới đây là một số gợi ý và đáp án cho câu đố. Nguồn: NYT Thứ Hai đã trở lại. Quay trở lại với công việc thường ngày. Tôi hy vọng mọi người đã có một kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời — giờ hãy quay lại làm việc! Quay lại bàn làm việc của bạn. Quay lại khu làm việc. Quay lại lớp học và xe tải giao hàng. Quay lại sân, quay lại nhà bếp. Quay lại ngân hàng và tòa án. Quay lại máy tính và iPad của bạn. Trạm xăng và trạm cứu hỏa. Lên Uber và lên xe buýt, tàu hỏa, máy bay và ô tô. Nhưng trước tiên hãy giải câu đố Mini Crossword này. Đang tìm kiếm NYT Mini Crossword của ngày hôm qua? Hãy xem các gợi ý và đáp án của chúng tôi ngay tại đây. NYT Mini là phiên bản nhỏ hơn, nhanh hơn, dễ tiêu hóa hơn, phiên bản nhỏ gọn của NYT Crossword lớn hơn và thách thức hơn, và không giống như người anh em lớn hơn của nó, nó miễn phí để chơi mà không cần đăng ký The New York Times. Bạn có thể chơi nó trên web hoặc ứng dụng, mặc dù bạn sẽ cần ứng dụng để giải quyết kho lưu trữ. Spoiler phía trước! Cách giải Mini Crossword hôm nay Trước khi đi đến câu trả lời, đây là chữ cái đầu tiên cho mỗi từ trong Mini hôm nay. Ngang 1A. Mua nhạc của những năm 90 và đầu những năm 2000 — C 4A. Lựa chọn tã thân thiện với môi trường — C 6A. Phong cách hát? — H 7A. Mời đến căn gác của mình, chẳng hạn — A 8A. Điều mà "yellow" và "mellow" làm — R Dọc 1D. Điều mà màu vàng và tím làm, một số người nói — C 2D. Giống như nhiều kẻ ngốc đáng yêu — D 3D. Chơi, như một cây guitar — S 4D. Đốt nhẹ — C 5D. Quảng cáo phóng đại — H Được rồi, đến các câu trả lời! Hãy nhớ rằng, spoiler phía trước! Ngang 1A. Mua nhạc của những năm 90 và đầu những năm 2000 — CDS 4A. Lựa chọn tã thân thiện với môi trường — CLOTH 6A. Phong cách hát? — HARRY 7A. Mời...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 06:55
Carlos Alcaraz Giành Vị Trí Số 1 Thế Giới Với Chiến Thắng Tại US Open Trước Đối Thủ Jannik Sinner

Bài đăng Carlos Alcaraz Giành Vị Trí Số 1 Thế Giới Với Chiến Thắng US Open Trước Đối Thủ Jannik Sinner xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tay vợt Tây Ban Nha Carlos Alcaraz ăn mừng sau khi đánh bại Jannik Sinner người Ý trong trận chung kết đơn nam của họ vào ngày thứ mười lăm của giải quần vợt US Open tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia Billie Jean King USTA ở Thành phố New York, vào ngày 7 tháng 9 năm 2025. (Ảnh của CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Ảnh của CHARLY TRIBALLEAU/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Điều gì đó phải xảy ra trong trận chung kết nam US Open giữa hai tay vợt vĩ đại nhất của thế hệ này. Tay vợt hạng 2 Thế giới Carlos Alcaraz chưa thua set nào tại giải đấu khi bước vào trận đấu với đối thủ lớn nhất của mình. Tay vợt số 1 Jannik Sinner chưa thua trận nào tại giải đấu sân cứng lớn trong hai năm. Cuối cùng, chính Alcaraz đã thi đấu xuất sắc hơn trên sân khấu lớn nhất, sử dụng tốc độ, sức mạnh và hình học quần vợt thách thức logic để vượt qua nhà vô địch đương nhiệm Sinner, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 trong một trận đấu được chứng kiến bởi Donald Trump và một loạt người nổi tiếng bao gồm Bruce Springsteen, Kevin Hart, Jon Hamm, Martha Stewart và Courteney Cox. Với Alcaraz giao bóng để kết thúc trận đấu ở tỷ số 5-4, trong set thứ tư, Sinner đã cứu một match point với cú đánh trả giao bóng backhand xuất sắc. Ở match point thứ hai, Alcaraz đã kết thúc trận đấu với một cú ace 113-mph khi đám đông vỗ tay và hai tay vợt gặp nhau ở lưới. Trump đứng dậy và vỗ tay trong khu vực Rolex. Với chiến thắng trong trận chung kết Grand Slam thứ ba liên tiếp của năm 2025, Alcaraz đã giành vị trí số 1 từ Sinner. Đây là danh hiệu major thứ sáu của anh, danh hiệu thứ hai trong năm và vương miện US Open thứ hai (2022). "Tôi muốn bắt đầu với Jannik," Alcaraz nói trên sân. "Thật không thể tin được những gì bạn đang làm trong suốt mùa giải. Trình độ tuyệt vời ở mọi giải đấu bạn tham gia. Tôi gặp bạn nhiều hơn cả gia đình mình... Màn trình diễn tuyệt vời trong suốt cả tuần." Alcaraz đã break Sinner năm lần so với...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 06:49
Khối lượng thị trường NFT hàng tuần giảm 22,65% trong bối cảnh hoạt động tăng lên

Bài đăng Khối lượng thị trường NFT hàng tuần giảm 22,65% trong bối cảnh hoạt động tăng lên đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Thị trường NFT đã trải qua sự sụt giảm 22,65% về khối lượng giao dịch hàng tuần. Mặc dù khối lượng giảm, cả người mua và người bán đều tăng đáng kể. Các mạng lớn như Ethereum đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về khối lượng giao dịch. Thị trường NFT ghi nhận mức giảm 22,65% về khối lượng giao dịch xuống còn 104,5 triệu USD trong tuần trước theo báo cáo của CryptoSlam, trong khi người mua và người bán NFT đã tăng đáng kể. Sự sụt giảm này làm nổi bật tính biến động của thị trường, bất chấp sự quan tâm ngày càng tăng của người mua, phản ánh những thách thức tiềm ẩn trong việc duy trì động lực giao dịch trên các mạng blockchain lớn như Ethereum và BNB Chain. Khối lượng NFT giảm 22,65% bất chấp số lượng người mua và người bán tăng Trong tuần qua, thị trường NFT đã chứng kiến sự giảm mạnh về khối lượng giao dịch, giảm từ mức gần đây xuống còn 104,5 triệu USD. Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý, theo báo cáo của Crypto.news thông qua dữ liệu CryptoSlam. Sự giảm khối lượng rõ rệt nhất trên mạng Ethereum, với mức giảm 29,88%, cùng với một số blockchain khác bao gồm BNB Chain và Bitcoin cũng trải qua những sự sụt giảm tương tự. Mặc dù khối lượng giảm, thị trường NFT ghi nhận sự gia tăng cả về người mua và người bán. Số lượng người mua tăng 14,89% đạt 622,535, trong khi người bán tăng 16,25% lên 447,821. Tuy nhiên, có sự giảm 3,07% về số lượng giao dịch. "Trong khi chúng tôi quan sát thấy sự sụt giảm đáng kể về khối lượng, sự tham gia liên tục của người mua cho thấy đây là sự thay đổi chứ không phải là sự rút lui khỏi thị trường." – Randy Wasinger, Nhà sáng lập, CryptoSlam Ethereum dẫn đầu sự sụt giảm khối lượng NFT, số lượng giao dịch giảm Bạn có biết? Trong quá khứ, thị trường NFT đã trải qua những đợt sụt giảm nhanh chóng tương tự, thường gắn liền với tâm lý thị trường rộng lớn hơn và tác động của quy định, như đã thấy trong các đợt sụt giảm mạnh vào giữa năm 2022. Dữ liệu CoinMarketCap cho thấy giá hiện tại của Ethereum là 4,301.16 USD với vốn hóa thị trường vượt quá 519 tỷ USD, chiếm 13,54% thị phần. Khối lượng giao dịch 24 giờ gần đây đạt 17,4 tỷ USD, với mức giảm nhẹ 0,81%. Điều chỉnh giá của Ethereum bao gồm mức giảm 7 ngày là 3,50% và mức tăng 60 ngày...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 06:45
Hé Lộ Cuộc Chiến Khốc Liệt Giành Quyền Phát Hành

Bài đăng Hé lộ Cuộc chiến Quyết liệt Giành Quyền Phát hành đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hyperliquid USDH Stablecoin: Hé lộ Cuộc chiến Quyết liệt Giành Quyền Phát hành Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Hyperliquid USDH Stablecoin: Hé lộ Cuộc chiến Quyết liệt Giành Quyền Phát hành Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/hyperliquid-usdh-stablecoin-battle/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 06:42
Giải pháp Blockchain Công khai Và Riêng tư

Bài đăng Giải pháp Blockchain Public và Private xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. XEM là Token tiện ích gốc của nền tảng blockchain NEM (New Economy Movement). NEM là nền tảng blockchain cung cấp cả giải pháp blockchain công khai và riêng tư. Nó nhằm mục đích cung cấp một nền tảng linh hoạt có thể đáp ứng nhiều ngành công nghiệp và trường hợp sử dụng khác nhau. NEM sử dụng cơ chế đồng thuận độc đáo gọi là Proof of Importance (PoI) để xác thực giao dịch và bảo mật mạng lưới. PoI xem xét các yếu tố như số dư của người dùng và lịch sử giao dịch, khen thưởng cho những người tham gia tích cực. Tài sản tùy chỉnh và hợp đồng thông minh NEM cho phép người dùng tạo và quản lý các token kỹ thuật số tùy chỉnh trên nền tảng của mình, cho phép nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm ICO, chương trình khách hàng thân thiết và theo dõi tài sản. Ngoài ra, NEM giới thiệu tài sản thông minh, là những tài sản có thể mang các quy tắc và hành vi cụ thể, cho phép Quản lý tài sản phức tạp và năng động hơn. XEM đóng vai trò là phương tiện chuyển giá trị trong hệ sinh thái NEM và cho phép người dùng tham gia vào các chức năng của mạng. Nó có thể có nhiều trường hợp sử dụng trong nền tảng, bao gồm thanh toán phí giao dịch, truy cập dịch vụ nền tảng và có khả năng như một Phương tiện trao đổi. Trong mạng NEM, thu hoạch tương tự như khai thác trong các mạng blockchain truyền thống. Người dùng nắm giữ một lượng XEM nhất định có thể tham gia vào thu hoạch để giúp xác thực giao dịch và bảo mật mạng. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được xem là sự chứng thực của CoinIdol. Chúng không phải là khuyến nghị mua hoặc bán tiền mã hóa. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi đầu tư vào quỹ. Nguồn: https://coinidol.com/nem-xem-token/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 06:17
Trong khi giá Bitcoin gặp khó khăn, đây là những gì sẽ xảy ra tiếp theo

Bài đăng Trong khi giá Bitcoin gặp khó khăn, đây là những gì sẽ xảy ra tiếp theo xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sự sụt giảm giá Bitcoin từ mức cao nhất mọi thời đại có thể không đơn giản như vẻ ngoài của nó, theo nhà giao dịch chuyên gia Luca, người dự đoán các bear có thể sẽ thua lỗ trong những tuần tới. Ông cho biết giá Bitcoin (BTC) hiện tại có thể đánh lừa các bear, khiến họ mắc kẹt trong đợt short squeeze lớn tiếp theo. Theo Luca, chỉ còn vài tuần nữa điều này sẽ xảy ra. Ông cũng đề cập rằng thiết lập hiện tại phản ánh một mô hình fractal đã xảy ra năm ngoái trước khi giá BTC bứt phá vào năm 2024. Bitcoin Makers đang đặt bẫy Bear Luca tiếp tục giải thích rằng chìa khóa để hiểu hướng đi của giá BTC trong vài tuần tới nằm ở sổ lệnh giao dịch Bitcoin. Một trong những dấu hiệu cho thấy đồng tiền mã hóa lớn nhất này vẫn chưa đạt đến mức cao nhất mọi thời đại mới là sự vắng mặt của các mức cao hơn mới. Thú vị là ông chỉ ra rằng đây không phải là tín hiệu bearish. Ông nhận thấy rằng kể từ khi BTC đạt đỉnh vào giữa tháng 8, không có mức cao nào bị phá vỡ, và điều này là do các vị thế short đang được bảo vệ trong ngắn hạn. Ý tưởng là các market maker giữ thị trường trong một phạm vi để khiến người bán short tin rằng giao dịch của họ sẽ thành công. Bài đăng giải thích rằng một thiết lập tương tự đã xảy ra vào năm 2024, trong giai đoạn củng cố đi ngang kéo dài khi các mức cao không bị chạm đến cho đến khi bứt phá vào tháng 11. Luca cho biết rằng thiết lập này càng kéo dài, các bear càng trở nên tự mãn, tạo điều kiện hoàn hảo cho một đợt short squeeze. Ông nói thêm rằng điều này có thể kích hoạt đợt squeeze lớn tiếp theo trong những tuần tới, và mặc dù có vẻ trái ngược, việc bảo vệ các vị thế short và thiếu các mức cao hơn lại là một dấu hiệu tích cực cho thị trường. Hãy nhớ luận điểm của tôi từ đầu tháng 4 về các bẫy thanh khoản và các mức thấp chưa được chạm đến đang hình thành? Tôi...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 06:16
Dự báo giá Solana: $300 trong tầm nhìn với chất xúc tác ETF và dòng tiền bán lẻ

Bài đăng Dự báo giá Solana: $300 trong tầm nhìn với chất xúc tác ETF và dòng tiền bán lẻ đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này là một bài viết được tài trợ. Bitcoinsistemi.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tiêu cực nào có thể phát sinh từ thông tin trên hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết. Bitcoinsistemi.com khuyên độc giả nên tự nghiên cứu về công ty được đề cập trong bài viết và nhắc nhở rằng mọi trách nhiệm thuộc về cá nhân. Sự hồi sinh của Solana vào năm 2025 đã khiến ngay cả những người hoài nghi cũng bất ngờ. Từng bị chỉ trích vì sự cố ngừng hoạt động và các nút thắt kỹ thuật, mạng lưới đã xây dựng lại danh tiếng thông qua các bản nâng cấp và sự công nhận từ tổ chức. Việc phê duyệt các ETF Solana ở châu Âu và châu Á đã thu hút dòng tiền đáng kể, với hơn $3 tỷ hiện được phân bổ cho các sản phẩm dựa trên SOL. Nhu cầu cấu trúc này đang đưa Solana vào cùng cuộc trò chuyện với Ethereum và Bitcoin trong số các nhà đầu tư tổ chức. Nhà phân tích cho rằng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ ETF và sự tham gia bán lẻ mở rộng, Solana có thể đang trên đà đạt $300 trước cuối năm. Bên cạnh những động thái từ tổ chức, các nhà giao dịch cũng đang theo dõi thị trường bán trước như MAGACOIN FINANCE, đang tăng động lượng thông qua các câu chuyện văn hóa và mô hình khan hiếm. Động lực bán lẻ thúc đẩy dòng tiền vào Sự tham gia bán lẻ đã tăng vọt, với Solana ghi nhận số lượng ví hoạt động hàng ngày kỷ lục và hoạt động NFT phục hồi mạnh mẽ. Các giao thức DeFi trên Solana đã tăng gấp đôi tổng giá trị khóa kể từ tháng Một, trong khi chuyển khoản stablecoin trên mạng lưới đang tiến gần đến $40 tỷ hàng tháng. Sự hồi sinh này đã giúp khôi phục niềm tin vào Solana như một Layer 1 đáng tin cậy và có khả năng mở rộng. Nhà phân tích nhấn mạnh rằng nhu cầu bán lẻ kết hợp với dòng tiền ETF tạo ra động lực kép mạnh mẽ cho sự tăng giá. Động lượng của Solana hướng tới $300 là minh chứng cho việc áp dụng cơ sở hạ tầng, nhưng các nhà giao dịch theo đuổi bội số cao hơn đang mở rộng phạm vi của họ. Dự báo về mức tăng 58 lần đã khiến những người săn crypto chạy đua để đảm bảo phân bổ vào MAGACOIN FINANCE, với nhiều người gọi đó là cơ hội một lần trong một chu kỳ. Không giống như Meme coin chỉ được thúc đẩy bởi sự phổ biến, MAGACOIN FINANCE đã vượt qua kiểm toán kép, mang lại cho nó một...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 06:08
El Salvador Kỷ Niệm Bốn Năm Bitcoin, nhưng Kết Quả Còn Khác Nhau

Bài đăng El Salvador Kỷ niệm Bốn Năm Bitcoin, nhưng Kết quả Còn Hỗn hợp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Văn phòng Bitcoin của El Salvador đang kỷ niệm "Ngày Bitcoin," kỷ niệm luật hợp pháp hóa Bitcoin (BTC) có hiệu lực vào tháng 9 năm 2021. Văn phòng Bitcoin đã nhấn mạnh Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược của quốc gia, hiện nắm giữ 6,313 BTC, trị giá hơn 702 triệu đô la, và luật ngân hàng mới, cho phép các ngân hàng đầu tư BTC phục vụ các nhà đầu tư tinh thông, trong một bài đăng trên X vào Chủ nhật. Cơ quan BTC chính phủ cũng cho biết 80,000 công chức đã nhận được chứng nhận Bitcoin tính đến năm 2025, và bổ sung rằng El Salvador hiện đang tổ chức nhiều chương trình giáo dục Bitcoin và trí tuệ nhân tạo công cộng. Bitcoin được chính phủ El Salvador nắm giữ trong quỹ dự trữ Bitcoin quốc gia. Nguồn: Văn phòng Bitcoin El Salvador Mặc dù El Salvador là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp và thiết lập quỹ dự trữ chiến lược, chính phủ đã rút lại các chính sách Bitcoin để tuân thủ thỏa thuận vay từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), một tổ chức tài chính siêu quốc gia. Thí nghiệm Bitcoin kéo dài bốn năm của quốc gia đã mang lại kết quả hỗn hợp, khiến cộng đồng Bitcoin chia rẽ về kết quả của ví dụ đầu tiên về việc áp dụng Bitcoin ở cấp độ quốc gia. Liên quan: El Salvador chia 678 triệu đô la Bitcoin vào 14 ví để giảm rủi ro lượng tử Thí nghiệm Bitcoin của El Salvador sau bốn năm mang lại kết quả hỗn hợp Cơ quan lập pháp El Salvador đã bãi bỏ luật hợp pháp hóa Bitcoin và đồng ý không mua thêm Bitcoin bằng quỹ công như một phần của thỏa thuận vay 1,4 tỷ đô la với IMF vào tháng Một. Chính phủ cũng đồng ý cắt giảm hỗ trợ cho ví Bitcoin Chivo, vốn có mức sử dụng hạn chế trong số cư dân của quốc gia. IMF đã công bố một báo cáo vào tháng Bảy tiết lộ rằng El Salvador đã không mua thêm Bitcoin nào kể từ khi ký thỏa thuận vay 1,4 tỷ đô la vào tháng 12 năm 2024, gây sốc cho cộng đồng tiền mã hóa. Bao gồm trong báo cáo của IMF là một thư ý định...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 05:50
