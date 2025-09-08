Khối lượng thị trường NFT hàng tuần giảm 22,65% trong bối cảnh hoạt động tăng lên
Điểm chính: Thị trường NFT đã trải qua sự sụt giảm 22,65% về khối lượng giao dịch hàng tuần. Mặc dù khối lượng giảm, cả người mua và người bán đều tăng đáng kể. Các mạng lớn như Ethereum đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về khối lượng giao dịch. Thị trường NFT ghi nhận mức giảm 22,65% về khối lượng giao dịch xuống còn 104,5 triệu USD trong tuần trước theo báo cáo của CryptoSlam, trong khi người mua và người bán NFT đã tăng đáng kể. Sự sụt giảm này làm nổi bật tính biến động của thị trường, bất chấp sự quan tâm ngày càng tăng của người mua, phản ánh những thách thức tiềm ẩn trong việc duy trì động lực giao dịch trên các mạng blockchain lớn như Ethereum và BNB Chain.
Khối lượng NFT giảm 22,65% bất chấp số lượng người mua và người bán tăng
Trong tuần qua, thị trường NFT đã chứng kiến sự giảm mạnh về khối lượng giao dịch, giảm từ mức gần đây xuống còn 104,5 triệu USD. Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý, theo báo cáo của Crypto.news thông qua dữ liệu CryptoSlam. Sự giảm khối lượng rõ rệt nhất trên mạng Ethereum, với mức giảm 29,88%, cùng với một số blockchain khác bao gồm BNB Chain và Bitcoin cũng trải qua những sự sụt giảm tương tự.
Mặc dù khối lượng giảm, thị trường NFT ghi nhận sự gia tăng cả về người mua và người bán. Số lượng người mua tăng 14,89% đạt 622,535, trong khi người bán tăng 16,25% lên 447,821. Tuy nhiên, có sự giảm 3,07% về số lượng giao dịch.
"Trong khi chúng tôi quan sát thấy sự sụt giảm đáng kể về khối lượng, sự tham gia liên tục của người mua cho thấy đây là sự thay đổi chứ không phải là sự rút lui khỏi thị trường." – Randy Wasinger, Nhà sáng lập, CryptoSlam
Ethereum dẫn đầu sự sụt giảm khối lượng NFT, số lượng giao dịch giảm
Bạn có biết? Trong quá khứ, thị trường NFT đã trải qua những đợt sụt giảm nhanh chóng tương tự, thường gắn liền với tâm lý thị trường rộng lớn hơn và tác động của quy định, như đã thấy trong các đợt sụt giảm mạnh vào giữa năm 2022.
Dữ liệu CoinMarketCap cho thấy giá hiện tại của Ethereum là 4,301.16 USD với vốn hóa thị trường vượt quá 519 tỷ USD, chiếm 13,54% thị phần. Khối lượng giao dịch 24 giờ gần đây đạt 17,4 tỷ USD, với mức giảm nhẹ 0,81%. Điều chỉnh giá của Ethereum bao gồm mức giảm 7 ngày là 3,50% và mức tăng 60 ngày...
