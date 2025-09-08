Sàn giao dịch MEXC
/
Tin tức tiền mã hoá
/
2025-10-10 thứ sáu
Tin tức tiền mã hoá
Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Mặc Dù Thanh Lý Đội Hình Trước Thời Hạn Chuyển Nhượng, Diamondbacks Vẫn Trong Cuộc Đua Playoff
Bài đăng Mặc dù Bị Tháo Dỡ Tại Thời Hạn Giao Dịch, Diamondbacks Vẫn Trong Cuộc Đua Playoff xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cựu binh Corbin Carroll (7) và tân binh thường xuyên Blaze Alexander đã đóng góp vào sự hồi phục của Diamondbacks. (AP Photo/Ross D. Franklin) Copyright 2025 The Associated Press. Đã đăng ký bản quyền Arizona Diamondbacks đã giao dịch cả hai cầu thủ góc nội trường, bao gồm cả người dẫn đầu về home run của NL, và pitcher hiệu quả nhất của họ tại thời hạn giao dịch ngày 31 tháng 7. Bằng cách nào đó điều này lại giúp họ trở nên tốt hơn. Diamondbacks, được xây dựng cho mùa giải này, đã tự tái thiết thành một đội tranh chức vô địch, mặc dù họ vẫn còn một chặng đường dốc phía trước. D-Backs đạt thành tích 21-14 kể từ khi giao dịch cầu thủ chốt gôc ba Eugenio Suarez, cầu thủ chốt gốc nhất Josh Naylor, pitcher khởi đầu Merrill Kelly và hai cầu thủ tự do tiềm năng khác tại thời hạn, với số chiến thắng nhiều thứ ba trong giải đấu. Họ đã tiến đến vị trí cách New York Mets 4 1/2 trận đấu cho vị trí wild card thứ ba của NL với đội hình mới-cũ bao gồm một trong những đội hình đầu bảng tốt nhất trong giải đấu, sự trở lại phong độ của Zac Gallen, và những tân binh đã nắm bắt cơ hội khi được trao. Ba cầu thủ đánh bóng hàng đầu 1-3 Geraldo Perdomo, Ketel Marte và Corbin Carroll đã là động lực chính cho một hàng công phát triển mạnh mẽ ngay cả sau khi mất Suarez và Naylor, và chỉ có Mets và Philadelphia Phillies có thể sánh được với năng suất từ ba cầu thủ hàng đầu của họ. D-Backs xếp hạng thứ ba trong NL với 711 điểm chạy và đang trên đà phá vỡ mốc 800 sau khi dẫn đầu giải đấu với 886 điểm chạy một năm trước, ngay cả sau khi những sai sót phòng thủ dẫn đến thất bại đáng thất vọng 7-4 trước Boston vào Chủ nhật, khi họ không thể giữ được lợi thế 3-1. Perdomo đã nâng trình độ chơi của mình lên một tầm cao mới trong mùa giải này, Marte đã ổn định sau khi nghỉ một tháng do chấn thương gân kheo trái, và Carroll đã lấy lại sức mạnh/tốc độ như thời tân binh. Carroll đã đạt kỷ lục sự nghiệp với 30 home run, và anh chỉ còn cách một stolen base...
D
$0.03119
+3.03%
PHOTO
$0.811
+35.98%
GAME
$37.0752
+2.55%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:43
Chia sẻ
Hội đồng Vàng Thế giới thúc đẩy token được đảm bảo bằng vàng cho thị trường hàng tỷ đô la của London
Bài đăng World Gold Council thúc đẩy token được đảm bảo bằng vàng cho thị trường hàng tỷ đô la của London xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường vàng trị giá 930 tỷ đô la của London đang đối mặt với một sự gián đoạn lớn, và nó đến trực tiếp từ cấp cao nhất. Vào thứ Tư, World Gold Council (WGC) đã công bố kế hoạch giới thiệu một token kỹ thuật số có tên là Pooled Gold Interest (PGI). Token mới này sẽ được đảm bảo bằng những thỏi vàng thật được cất giữ trong các kho của London, và lần đầu tiên, các nhà giao dịch có thể sở hữu các phần của một thỏi vàng khổng lồ 400 ounce mà không cần phải mua toàn bộ. Nó có hiệu lực pháp lý, có thể giao dịch, và thậm chí có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp. "Đây là một cách để có thể tham gia vào thị trường, nắm giữ một đại diện kỹ thuật số của vàng với đầy đủ quyền hợp pháp, với sự tin tưởng hoàn toàn rằng vàng có ở đó," Mike Oswin, giám đốc toàn cầu về cấu trúc thị trường và đổi mới của WGC cho biết. Ông nói với CNBC rằng nó có thể được sử dụng cho các khoản đầu tư đơn giản hoặc làm tài sản thế chấp. Hội đồng tin rằng loại token này sẽ thu hút những người tham gia mới và mang lại cho họ nhiều cách sử dụng vàng hơn, đặc biệt là trong một thị trường mà giá đã phá vỡ kỷ lục trong năm nay. WGC muốn vàng kỹ thuật số hoạt động như tài sản thế chấp thực sự Hiện tại, thị trường vàng hoạt động theo hai cách chính, được phân bổ và không được phân bổ. Vàng được phân bổ có nghĩa là nhà đầu tư trực tiếp sở hữu một thỏi hoặc đồng xu cụ thể. Vàng không được phân bổ cho họ quyền đòi một lượng kim loại nhất định, nhưng không phải một thỏi cụ thể. Loại thứ hai này phổ biến nhất trên toàn cầu. Vấn đề? Nếu tổ chức lưu trữ vàng thất bại, nhà đầu tư có thể mất quyền đòi của họ. Đó là một trong những vấn đề cốt lõi mà WGC đang cố gắng khắc phục với token PGI. Oswin cho biết mục tiêu chính trong giai đoạn đầu là làm cho vàng dễ sử dụng hơn làm tài sản thế chấp. Vàng được phân bổ về mặt kỹ thuật được chấp nhận trong nhiều thị trường tài chính như một tài sản đảm bảo, nhưng việc di chuyển kim loại vật lý xung quanh là một rắc rối đến mức...
REAL
$0.08199
-0.04%
GET
$0.004171
-2.54%
MORE
$0.03028
-16.56%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:25
Chia sẻ
Trump nói giai đoạn hai của các lệnh trừng phạt Nga đã sẵn sàng khi Bộ Tài chính yêu cầu EU giúp đánh bại Putin
Bài đăng Trump nói giai đoạn hai của các lệnh trừng phạt Nga đã sẵn sàng khi Bộ Tài chính yêu cầu EU giúp đánh bại Putin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Donald Trump nói hôm Chủ nhật tại Phòng Bầu dục rằng ông đã sẵn sàng tiến hành giai đoạn thứ hai của các lệnh trừng phạt đối với Nga, một bước đi sẽ trực tiếp nhắm vào Moscow hoặc các quốc gia vẫn đang mua dầu của Nga, mặc dù đây sẽ là khoảng lần thứ 20 ông đe dọa Điện Kremlin như vậy. Nhưng nhà lãnh đạo của thế giới tự do dường như không bao giờ thực hiện được. Khi được một phóng viên hỏi trực tiếp liệu ông có sẵn sàng chuyển sang "giai đoạn thứ hai" hay không, Trump đáp: "Vâng, tôi sẵn sàng," nhưng không đưa ra thêm lời giải thích nào. Theo Reuters, lập trường mới này diễn ra sau nhiều tháng Trump đưa ra cảnh báo mà không có hành động, khi ông cố gắng duy trì các cuộc đàm phán với Vladimir Putin. Kể từ khi trở lại nhiệm sở vào tháng Một, Trump đã công khai tuyên bố rằng ông có thể kết thúc cuộc chiến nhanh chóng. Nhưng với việc không có tiến triển nào về lệnh ngừng bắn, và Nga phát động cuộc tấn công trên không lớn nhất từ trước đến nay qua đêm, giết chết bốn người và đốt cháy một tòa nhà chính phủ ở Kyiv, giọng điệu của Trump đã cứng rắn hơn. Tất cả điều này diễn ra sau khi Trump đã bảo vệ các lệnh trừng phạt trước đó của mình vào tuần trước, cụ thể là về quyết định áp thuế 50% lên hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ, viện dẫn việc New Delhi tiếp tục buôn bán dầu với Nga. "Điều đó khiến Nga tốn hàng trăm tỷ đô la," Trump nói hôm thứ Tư tuần trước. "Bạn gọi đó là không hành động? Và tôi chưa thực hiện giai đoạn hai hoặc giai đoạn ba." Bessent kêu gọi EU hợp tác về các lệnh trừng phạt dầu mỏ Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng lên tiếng công khai vào Chủ nhật, thúc đẩy Liên minh châu Âu hỗ trợ nỗ lực của Hoa Kỳ với các hình phạt thứ cấp. Phát biểu trên chương trình Meet the Press của NBC, Bessent cho biết chính quyền đã sẵn sàng nhắm vào các quốc gia tiếp tục mua dầu của Nga, cảnh báo rằng điều này có thể buộc Putin phải đàm phán nếu được thực hiện phối hợp với các đồng minh châu Âu. "Chúng tôi đã sẵn sàng tăng cường áp lực lên Nga, nhưng chúng tôi cần các đối tác châu Âu để...
T
$0.01514
+0.79%
U
$0.010227
+7.10%
TRUMP
$7.505
-1.08%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:13
Chia sẻ
Những Tiền điện tử hàng đầu cho Tăng trưởng dài hạn được hỗ trợ bởi hoạt động của nhà phát triển
Bài đăng Top Cryptos for Long-Term Growth Backed by Developer Activity xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News WLFI, HYPE và MAGACOIN FINANCE là ba altcoin được hỗ trợ bởi tăng trưởng, nhu cầu và động lượng cho năm 2025 và xa hơn nữa. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các dự án có tiềm năng tạo ra tăng trưởng dài hạn khi ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển, vượt qua sự phấn khích tạm thời. Các yếu tố quyết định chính về việc token nào có thể phát triển mạnh trong mười năm tới là hoạt động của nhà phát triển, sự chấp nhận văn hóa và sức mạnh cộng đồng. Ethereum và Bitcoin tiếp tục thống trị thị trường, nhưng các đối thủ cạnh tranh mới đang mở ra những cơ hội thú vị mới. Nhà phân tích đang nhấn mạnh ba cái tên - WLFI, HYPE và MAGACOIN FINANCE, như những altcoin đặc biệt với động lượng bền vững mà mỗi loại đều cung cấp một lợi thế cạnh tranh độc đáo. WLFI: Token dưới 1 đô la thu hút sự chú ý của nhà phát triển và người bán lẻ Các nhà phát triển và nhà giao dịch bán lẻ đều rất quan tâm đến WLFI, đã nhanh chóng nổi lên như một trong những token dưới 1 đô la nổi tiếng nhất năm 2025. Hệ sinh thái mở, do cộng đồng điều khiển đang mở rộng nhanh chóng, và rào cản thấp để tham gia đã tạo ra sự gia tăng hoạt động gợi nhớ đến cơn sốt Shiba Inu ban đầu. WLFI là một trong những dự án được nói đến nhiều nhất dẫn đến chu kỳ tăng giá tiếp theo trên Telegram và X, nơi sự phấn khích của nó tiếp tục tăng lên. MAGACOIN FINANCE: Khan hiếm, tính hợp pháp và năng lượng cơ hội thứ hai Hoạt động của nhà phát triển ưu tiên các dự án như Ethereum và Cardano, nhưng nhu cầu văn hóa đang nghiêng mạnh về phía MAGACOIN FINANCE. Không giống như các đồng tiền cơ sở hạ tầng, nó phát triển mạnh nhờ động lượng lan truyền, xây dựng một cộng đồng toàn cầu mở rộng nhanh chóng coi token này vừa là đầu tư vừa là bản sắc. Các cuộc kiểm toán được HashEx và CertiK phê duyệt nâng nó lên trên sự xáo trộn Meme coin thông thường, mang lại uy tín với những người mua thận trọng. Nhà phân tích dự đoán tiềm năng nhân lên từ 35x-65x, những con số khiến các nhà đầu tư chú ý đến đợt bán trước của nó. Khi các dự án do nhà phát triển dẫn đầu xây dựng chậm qua nhiều năm, MAGACOIN FINANCE đại diện cho một tên lửa dẫn đầu về nhu cầu, sẵn sàng cho loại quỹ đạo tăng trưởng theo cấp số nhân định nghĩa các nhà lãnh đạo thị trường mới. HYPE: Một phong trào văn hóa với nhu cầu mở rộng Đúng với tên gọi của nó...
WLFI
$0.1755
-0.11%
HYPE
$43.9
-2.09%
TOKEN
$0.01233
+1.14%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:04
Chia sẻ
'Bitcoin là và phải luôn duy trì khả năng chống kiểm duyệt'
Bài đăng 'Bitcoin is and must remain censorship resistant' đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. "Bitcoin Core thân mến, Bitcoin là và phải duy trì khả năng chống kiểm duyệt." Đó là lời hứa, cuộc chiến và ranh giới được vạch ra trong tuần này khi Leonidas, người dẫn chương trình The Ordinal Show, đưa ra ý kiến về cuộc Chiến tranh Spam đang diễn ra, cảnh báo Bitcoin Core: "Bất kỳ nỗ lực nghiêm túc nào của Bitcoin Core nhằm thắt chặt quy tắc chính sách hoặc kiểm duyệt giao dịch Ordinals và Runes sẽ đối mặt với hành động quyết liệt." Bitcoin Core: kiểm duyệt giao dịch là một 'tiền lệ nguy hiểm' Leonidas lập luận rằng mạng Bitcoin được thiết kế để trung lập, không cần cấp phép và mở cho bất kỳ ai sẵn sàng trả phí cạnh tranh. Việc kiểm duyệt JPEG, meme coin, hoặc bất kỳ thử nghiệm on-chain nào dưới danh nghĩa 'spam' là làm suy yếu điều khiến Bitcoin trở nên khác biệt: khả năng chống kiểm duyệt ở tầng cơ sở. Ông cảnh báo: "Không có sự khác biệt đáng kể nào giữa việc bình thường hóa kiểm duyệt giao dịch JPEG hoặc memecoin và bình thường hóa kiểm duyệt một số giao dịch tiền tệ bởi các quốc gia. Cả hai đều tạo ra tiền lệ rất nguy hiểm." Đối với bất kỳ ai theo dõi Chiến tranh Spam 2025, cuộc tranh luận giữa Core và Knots đang diễn ra khắp nơi, và các nhà điều hành node đã bắt đầu bỏ phiếu bằng chân của họ, đổ xô đến Knots vì các tính năng chống spam mạnh mẽ của nó. Thị phần của Knots đã tăng vọt từ 69 node vào đầu năm 2024 lên hơn 4,200 vào tháng 9 năm 2025, hiện chiếm hơn 18% mạng lưới có thể tiếp cận được, một màn thể hiện phản đối mạnh mẽ đối với bản phát hành v30 sắp tới của Core. Điều đang bị đe dọa không chỉ là giới hạn dữ liệu OP_RETURN. Đây là cuộc chiến về linh hồn của Bitcoin: Liệu giao thức này nên duy trì là một lớp thanh toán tiền tệ nghiêm ngặt, hay nó có thể phát triển để hỗ trợ các ứng dụng on-chain sáng tạo, miễn là phí giao dịch được thanh toán? Quan điểm của Ordinals và Runes Hệ sinh thái Ordinals và Runes, theo Leonidas, đã tạo ra hơn nửa tỷ phí, hỗ trợ các thợ đào và bảo mật, trong khi "sử dụng Bitcoin như tiền hàng ngày" bên ngoài các câu chuyện truyền thống. Họ đã chán ngấy việc bị...
MORE
$0.03028
-16.56%
ANYONE
$0.5845
+32.41%
MEMECOIN
$0.0010431
+5.42%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:03
Chia sẻ
Scott Bessent nói thuế quan của Trump sẽ vượt qua Tòa án Tối cao nhưng cảnh báo về nguy cơ hoàn thuế khổng lồ từ Kho bạc
Bài đăng Scott Bessent nói thuế quan của Trump sẽ vượt qua Tòa án Tối cao nhưng cảnh báo về rủi ro hoàn thuế khổng lồ từ Quỹ cộng đồng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Scott Bessent đã nói vào Chủ nhật rằng các thuế quan toàn diện của Donald Trump có khả năng vượt qua sự giám sát của Tòa án Tối cao, nhưng cảnh báo rằng Bộ Tài chính có thể buộc phải hoàn trả hàng trăm tỷ đô la doanh thu thuế quan nếu tòa án phán quyết chống lại Nhà Trắng. Phát biểu trên chương trình Meet the Press của NBC, Bộ trưởng Tài chính cho biết ông "tự tin" các động thái thương mại của Trump sẽ được duy trì. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng "chúng tôi sẽ phải hoàn lại khoảng một nửa số thuế quan, điều này sẽ rất tệ cho Bộ Tài chính," nếu tòa án bác bỏ chúng. "Nếu tòa án nói vậy, chúng tôi phải làm theo," ông nói thêm. Chính quyền Trump hiện đang thúc giục tòa án hành động nhanh chóng. Sau khi tòa phúc thẩm liên bang phán quyết vào tháng trước rằng hầu hết các thuế quan của Trump là bất hợp pháp, Bộ Tư pháp đã nộp yêu cầu xin quyết định nhanh chóng. Cuộc chiến pháp lý xoay quanh cái mà Trump gọi là "thuế quan đáp trả", được áp dụng cho gần như mọi quốc gia theo chính sách "ngày giải phóng" của ông. Tòa án Liên bang đã phát hiện rằng Trump đã vượt quá giới hạn quyền hạn tổng thống khi áp đặt các biện pháp đó. Tuy nhiên, phán quyết đó sẽ không có hiệu lực cho đến ngày 14 tháng 10, cho chính quyền một cơ hội hẹp để kháng cáo. Nhà Trắng cảnh báo sự chậm trễ có thể kích hoạt khoản hoàn thuế hàng nghìn tỷ đô la Bessent cảnh báo rằng nếu tòa án trì hoãn phán quyết cuối cùng đến năm 2026, Bộ Tài chính có thể đang nắm giữ tới 1 nghìn tỷ đô la thuế quan đã thu. "Trì hoãn phán quyết đến tháng 6 năm 2026 có thể dẫn đến kịch bản trong đó 750 tỷ đến 1 nghìn tỷ đô la thuế quan đã được thu, và việc hoàn trả chúng có thể gây ra sự gián đoạn đáng kể," ông nói. Khoản hoàn thuế có quy mô như vậy sẽ là một khoản tiền mặt khổng lồ cho các nhà nhập khẩu, và là một đòn tài chính nghiêm trọng đối với chính phủ liên bang. Trong cùng cuộc phỏng vấn, Kristen Welker của NBC đã hỏi Bessent liệu ông có tin rằng các công ty Mỹ đang...
D
$0.03119
+3.03%
T
$0.01514
+0.79%
WHITE
$0.0002541
-16.44%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:01
Chia sẻ
El Salvador Đánh Dấu Ngày Bitcoin Với Việc Mua BTC Chiến Lược
Bài đăng El Salvador Đánh dấu Ngày Bitcoin với Việc Mua BTC Chiến lược xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Sự kiện chính: Việc mua Bitcoin của El Salvador do Nayib Bukele dẫn đầu. 21 BTC được thêm vào dự trữ quốc gia. Tổng hiện tại: 6,313.18 BTC, trị giá $701 triệu. Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã công bố việc quốc gia mua 21 Bitcoin vào ngày 8 tháng 9, đánh dấu một sự gia tăng đáng kể khác trong dự trữ tiền điện tử của quốc gia. Việc mua này nhấn mạnh chiến lược đầu tư liên tục của El Salvador giữa điều kiện thị trường biến động, nhằm củng cố vị thế của mình trong bối cảnh tiền điện tử toàn cầu. 21 Bitcoin Được Mua vào Ngày Bitcoin: Ý nghĩa Chiến lược Vào Ngày Bitcoin, Tổng thống Nayib Bukele đã nâng cao vị thế Bitcoin của El Salvador bằng cách mua 21 BTC, nâng tổng số do nhà nước nắm giữ lên 6,313.18 BTC. Đây là một cột mốc quan trọng khác đối với El Salvador trong chiến lược sử dụng Bitcoin như một tài sản dự trữ. Việc mua mới thể hiện nỗ lực nhất quán của chính quyền Bukele nhằm tích hợp tiền điện tử vào hệ thống tài chính quốc gia, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Bitcoin đối với đất nước. Giá trị thị trường của các khoản nắm giữ hiện đứng ở mức $701 triệu. Hành động này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng quốc tế, với một số thị trường dự đoán như Kalshi, Polymarket đang suy đoán kho bạc có thể tăng lên $1 tỷ vào cuối năm 2025. Sự cống hiến của El Salvador đối với Bitcoin làm nổi bật một chiến lược quốc gia độc đáo trái ngược với dự trữ tiền tệ tiêu chuẩn. Phản ứng của cộng đồng đã rất mạnh mẽ, với các nhân vật nổi bật trong ngành thảo luận về ý nghĩa trên các nền tảng như X. Hành động của Tổng thống Bukele đã làm dấy lên cuộc tranh luận, mặc dù không có lời chỉ trích chính thức nào được ghi nhận từ các cơ quan quản lý phương Tây lớn. Tình cảm phần lớn thể hiện một cái nhìn lạc quan về vai trò tiềm năng của Bitcoin trong các chính sách tài chính quốc gia. Như Bukele đã bày tỏ: "Mua 21 BTC cho Ngày Bitcoin hôm nay." Dữ liệu Thị trường Bitcoin Củng cố Ảnh hưởng Giữa Động thái của El Salvador Bạn có biết? Vào các ngày mang tính biểu tượng trước đây, El Salvador đã sử dụng việc mua BTC để củng cố sự tích hợp của tiền điện tử, duy trì chiến lược mở rộng giữa nhận thức quốc tế đang thay đổi. Theo CoinMarketCap, giá hiện tại của Bitcoin đứng ở mức $111,416.70, thúc đẩy...
BTC
$121,237.2
-0.19%
SWELL
$0.008157
-2.31%
COM
$0.011197
+3.31%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:46
Chia sẻ
ZNS Connect Hợp Tác Với Somnia Để Chuyển Đổi Danh Tính Web3
Bài đăng ZNS Connect Hợp tác Với Somnia Để Chuyển đổi Danh tính Web3 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mục lục 1. ZNS tạo ra Tương lai của Danh tính Onchain 2. ZNS Connect Thúc đẩy Việc Tham gia vào Web3 Hiển thị thêm ZNS đã công bố quan hệ đối tác tiên tiến với Somnia để thúc đẩy làn sóng danh tính Web3 tiếp theo. Sự hợp tác này nhằm mở ra cánh cửa mới cho sự tương tác của hợp đồng thông minh cùng với danh tính phi tập trung dễ dàng. Với liên minh này, người dùng có thể đúc tên miền .somnia của riêng họ, triển khai hợp đồng thông minh của họ và tương tác trực tiếp trên mạng. Sáng kiến này được thiết lập để bắt đầu kỷ nguyên mới của trải nghiệm blockchain cá nhân hóa. ZNS Connect, một giao thức cho danh tính và tên miền phi tập trung, đã công bố tin tức thông qua tài khoản X chính thức của mình. Đối tác còn lại, Somnia, là một nền tảng cho trải nghiệm nhập vai metaverse và mạng xã hội Web3. ZNS tạo ra Tương lai của Danh tính Onchain Người dùng tận dụng sự hợp tác này để bảo đảm tên miền .somnia của họ nhằm củng cố danh tính kỹ thuật số của họ. Sáng kiến này còn nhằm đảm bảo sự tương tác trực tiếp trên hệ sinh thái đang phát triển của Somnia. Trên Spmnia, việc nói "GM" là một hành động tương tác và có thể xác minh thay vì chỉ là một cụm từ trên blockchain. Với những tương tác trực tiếp và sớm này, ZNS được thiết lập để mô tả danh tính kỹ thuật số dựa trên tên miền và nỗ lực vượt ra ngoài việc đặt tên. Những danh tính này trở thành con đường cho các tiện ích onchain trong thế giới thực. ZNS Connect Thúc đẩy Việc Tham gia vào Web3 Thông qua quan hệ đối tác này, ZNS Connect đang chuẩn bị củng cố danh tiếng của mình để hợp lý hóa việc truy cập Web3. Trong quá trình này, nền tảng định nghĩa lại tên miền để xây dựng các công cụ danh tính mạnh mẽ. Nền tảng tích hợp vào Somnia để triển khai trực tiếp hợp đồng thông minh, nhấn mạnh sự kết hợp giữa danh tính và tiện ích. Bằng cách này, người dùng có thể có được trải nghiệm blockchain dễ tiếp cận và tương tác hơn. ZNS và Somnia, bằng cách hợp tác, đang chuẩn bị mở đường cho việc mở rộng hệ sinh thái phi tập trung. Với sự phát triển của liên minh này, cả hai nền tảng đều nỗ lực trao quyền cho các nhà xây dựng và người dùng bằng cách...
REAL
$0.08199
-0.04%
GET
$0.004171
-2.54%
MORE
$0.03028
-16.56%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:32
Chia sẻ
Giá Kinto Giảm 85% Giữa Câu Chuyện Chưa Kết Thúc Về Vụ Hack Tháng 7
Bài đăng Giá Kinto Giảm 85% Trong Bối Cảnh Câu Chuyện Chưa Kết Thúc Về Vụ Hack Tháng 7 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Kinto (K) đã thông báo đóng cửa sau khi không thể phục hồi từ một loạt đòn giáng, bao gồm gánh nặng nợ 1 triệu đô la và những ảnh hưởng kéo dài từ vụ khai thác tháng 7. Tin tức này đã kích hoạt đợt bán tháo mạnh mẽ, với token K giảm gần 85% trong 24 giờ qua. Kinto Đóng Cửa: Tất Cả Những Gì Người Dùng Cần Biết Tài trợ Dự án DeFi đã tiết lộ quyết định này trong một tuyên bố đăng trên X (Twitter), thừa nhận rằng họ đã cạn kiệt mọi con đường có thể để tiếp tục. Với mọi nỗ lực đều không thành công, hiện tại họ đang tiến hành đóng cửa có trật tự. 1/ 🛑 Kinto đang đóng cửa. Sau khi cạn kiệt mọi con đường để tiếp tục, chúng tôi đang tiến hành đóng cửa có trật tự để bảo vệ người dùng và cộng đồng. - Người dùng có thể rút tài sản bình thường - Người cho vay Phoenix nhận lại ~76% - Nạn nhân Morpho có thể yêu cầu lên đến $1,1k mỗi người Đọc chi tiết đầy đủ 🧵 — Kinto (@KintoXYZ) ngày 7 tháng 9 năm 2025 Dự án nhấn mạnh rằng người dùng vẫn có thể rút tài sản của họ cho đến ngày 30 tháng 9. Trong khi đó, những người cho vay Phoenix sẽ thu hồi khoảng 76% tiền vốn của họ. Nạn nhân Morpho, những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi vụ khai thác tháng 7, có thể yêu cầu lên đến 1.100 đô la mỗi người từ quỹ thiện chí được thành lập bởi nhà sáng lập. "Đã đến lúc chấp nhận thực tế. Tôi đã theo đuổi dự án này với khả năng tốt nhất của mình, nhưng không đạt được kết quả thành công. Vụ khai thác CPIMP là một thiên nga đen, tuy nhiên tôi đang đóng góp hơn 130.000 đô la để cung cấp hỗ trợ cho người dùng bị ảnh hưởng," nhà sáng lập Kinto Ramon Recuero tuyên bố. Dự án nhấn mạnh rằng mặc dù ví, cơ sở hạ tầng Layer-2 và hệ thống cốt lõi của họ chưa bao giờ bị hack, vụ khai thác proxy CPIMP tháng 7 đã rút cạn 577 ETH. Theo báo cáo, điều này buộc Kinto phải vay nợ trong nỗ lực tuyệt vọng để phục hồi. Tài trợ Sự cố này khiến giá K giảm hơn 90% vào ngày 10 tháng 7. Kể từ khi thông báo đóng cửa, token cung cấp năng lượng cho hệ sinh thái Kinto đã giảm...
K
$0.05994
-4.23%
T
$0.01514
+0.79%
MORPHO
$1.6389
-4.39%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:06
Chia sẻ
Ngôi Sao Của Last Rites Patrick Wilson Có Tin Vào Hiện Tượng Siêu Nhiên?
Bài đăng Last Rites' Star Patrick Wilson Believe In The Paranormal? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Patrick Wilson, Ben Hardy và Vera Farmiga trong "The Conjuring Last Rites." Warner Bros. Pictures/New Line Cinema Sau khi đóng vai Ed Warren trong 12 năm qua năm bộ phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh The Conjuring, liệu quan điểm của Patrick Wilson về hiện tượng siêu nhiên có thay đổi theo cách nào đó không? Wilson, tất nhiên, tái hợp với Vera Farmiga — người đóng vai vợ của Ed và cũng là nhà trừ tà Lorraine Warren — trong The Conjuring: Last Rites, bộ phim đã có khởi đầu bùng nổ tại các rạp chiếu phim cuối tuần qua với doanh thu nội địa ước tính 83 triệu đô la. Forbes'The Conjuring: Last Rites' End Credits And Post-Credits, ExplainedBy Tim Lammers Wilson và Farmiga lần đầu đóng vai Ed và Lorraine Warren trong bộ phim kinh dị ăn khách The Conjuring năm 2013, tiếp theo là vai diễn của họ trong The Conjuring 2 vào năm 2016 và The Conjuring: The Devil Made Me Do It vào năm 2021. Giữa bộ phim The Conjuring thứ hai và thứ ba, Wilson và Farmiga đã đóng vai Ed và Lorraine Warren trong phim ngoại truyện của Vũ trụ Điện ảnh The Conjuring, Annabelle Comes Home, vào năm 2019. Trong một cuộc trò chuyện qua Zoom cho bộ phim Millers in Marriage vào tháng Hai, Wilson đã suy ngẫm về công việc của mình trong các bộ phim The Conjuring và liệu nó có thay đổi quan điểm của anh về hiện tượng siêu nhiên trước khi anh lần đầu đóng vai Ed Warren vào năm 2012. "Tôi cảm thấy như mình đã thấy nhiều, đã nghe nhiều và tất nhiên, bạn gặp những người hâm mộ nói rằng, 'Bạn biết đấy, điều này cũng đã xảy ra với tôi,' và tôi không thể không nhìn nó qua con mắt của Ed Warren của tôi — không phải Ed Warren — mà là Ed Warren của tôi," Wilson nói. "Tôi cảm thấy rằng nếu tôi học được điều gì, thì đó là không có gì khiến tôi sốc. Bởi vì những gì tôi đã đọc, dù đó là sự thật của ai đó hay ý kiến của họ, không có gì trong thế giới siêu nhiên sẽ khiến tôi sốc nếu ai đó nói 'Tôi đã thấy điều này' hoặc 'Tôi đã thấy điều kia.'" ForbesWhen Is 'The Conjuring:...
T
$0.01514
+0.79%
COM
$0.011197
+3.31%
LOT
$0.01915
-9.37%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:52
Chia sẻ
Tin tức xu hướng
Thêm
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục
Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá
Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới
Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân
MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó