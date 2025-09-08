Hy vọng cắt giảm lãi suất Fed tăng cao: Giá Bitcoin không theo sau
Bài đăng Hy vọng Cắt giảm Lãi suất của Fed Tăng cao: Giá Bitcoin Không Theo sau đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chào mừng đến với Bản tin Buổi sáng Châu Á Thái Bình Dương—bản tóm tắt thiết yếu về các diễn biến tiền mã hóa qua đêm định hình thị trường khu vực và tâm lý toàn cầu. Ấn bản thứ Hai là bản tổng kết tuần trước và dự báo cho tuần này, được mang đến cho bạn bởi Paul Kim. Hãy lấy một tách trà xanh và theo dõi không gian này. Kỳ vọng về ba đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay đã quay trở lại thị trường sau báo cáo việc làm Mỹ suy yếu. Các chỉ số chứng khoán Mỹ chính tăng mạnh, nhưng giá Bitcoin có phản ứng tương đối im ắng. Báo cáo Việc làm Xấu đi, Thúc đẩy Đặt cược vào Cắt giảm Lãi suất Được tài trợ Tuần trước, Bitcoin (BTC) tăng 2,72% và Solana (SOL) tăng 2,64%. Tuy nhiên, Ethereum (ETH) hoạt động kém hiệu quả, giảm 2,07% trong cùng kỳ. Sự kiện được theo dõi sát sao nhất trên thị trường tài sản rủi ro tuần trước là việc công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 8 của Mỹ vào thứ Sáu. Chỉ số quan trọng này có thể ảnh hưởng đáng kể đến lãi suất Mỹ và thanh khoản thị trường tổng thể. Trước đó, con số NFP thấp đáng ngạc nhiên chỉ có 73,000 việc làm mới trong tháng 7 đã làm dấy lên nỗi lo về một cuộc khủng hoảng kinh tế. Những lo ngại này đã thúc đẩy Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đề xuất cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản trong năm nay, điều này đã giúp đẩy Bitcoin lên mức Cao nhất mọi thời đại mới là 123,000 đô la. Dữ liệu tháng 8 chứng minh yếu hơn tháng 7, với chỉ 22,000 việc làm phi nông nghiệp được tạo thêm. Hơn nữa, việc sửa đổi dữ liệu tháng 6 cho thấy mất 13,000 việc làm, đánh dấu hiệu suất tồi tệ nhất kể từ năm 2021. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng 0,1% lên 4,3% so với tháng trước. Mặc dù 4,3% không phải là mức khủng hoảng theo tiêu chuẩn lịch sử, sự chậm lại đáng kể trong tăng trưởng việc làm là một mối lo ngại. Điều này cho thấy thị trường lao động có thể đang ở điểm ngoặt và có thể xấu đi nhanh chóng. Được tài trợ Theo Công cụ FedWatch, xác suất của ba đợt cắt giảm lãi suất Fed trong năm nay đã tăng lên một lần nữa để đáp ứng với những con số kém. Giá Bitcoin nhanh chóng phục hồi lên mức 113,000 đô la. Tuy nhiên, Bitcoin không thành công...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 09:15