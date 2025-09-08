'Việc áp dụng SOL là có thật': Solana nhận được sự xác thực bất thường giữa những chỉ trích về TPS phồng đại

Bài đăng 'Việc áp dụng SOL là có thật': Solana nhận được sự xác thực bất thường giữa những chỉ trích về TPS phóng đại đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Việc áp dụng Solana trở thành tâm điểm chú ý tuần này sau cuộc tranh luận về hoạt động giao dịch và doanh thu mạng lưới của nó. Trong khi đó, Kazakhstan đã giới thiệu quỹ giao dịch trao đổi Solana đầu tiên có staking, xác nhận xu hướng áp dụng đồng tiền này. Điều này mang lại sự công nhận mới cho blockchain này ngoài những cuộc thảo luận đang diễn ra về số liệu sử dụng bị phóng đại. Justin Bons bảo vệ việc áp dụng Solana Justin Bons, người sáng lập Cyber Capital, đã bảo vệ việc áp dụng Solana sau khi có những câu hỏi được đặt ra về chất lượng hoạt động của nó. Trong tweet mới nhất, Bons cho biết những tuyên bố rằng việc sử dụng và doanh thu của Solana là giả mạo là sai. Ông giải thích rằng ngay cả sau khi trừ đi các giao dịch thất bại và hoạt động đồng thuận, Solana vẫn dẫn đầu về số lượng giao dịch mỗi giây. Một người dùng đã trả lời tweet của ông rằng vấn đề không phải là doanh thu có giả hay không mà là liệu nó có giá trị lâu dài hay không. Theo người dùng này, phần lớn thu nhập của Solana đến từ phí ưu tiên liên quan đến hoạt động meme coin. Họ lập luận rằng điều này không cho thấy sự áp dụng ổn định mà chỉ là xu hướng đánh bạc ngắn hạn. Tuy nhiên, Bons trả lời rằng blockchain luôn thu hút đầu cơ trong giai đoạn đầu. Ông đưa ra ví dụ từ thời kỳ Satoshi Dice của Bitcoin và thời kỳ hoạt động NFT và ICO mạnh mẽ của Ethereum. Justin nói thêm rằng đầu cơ là một phần của hệ sinh thái phi tập trung và không nên được xem là điểm yếu. Trong một tweet khác, Dave, một nhà phê bình khác, cho biết các số liệu hiệu suất của Solana gây hiểu lầm. Ông chỉ ra một bot đã xử lý gần mười một triệu giao dịch trong ba mươi ngày, với 99,95% trong số đó thất bại. Theo cập nhật, Dave lập luận rằng những giao dịch thất bại này vẫn còn trên sổ cái. Ông nói điều này làm cho các node lưu trữ và nhà cung cấp phân tích khó khăn và tốn kém hơn để quản lý toàn bộ lịch sử của chuỗi. Dave cho biết phí thấp cho phép các bot làm méo mó mạng lưới, biến số lượng giao dịch thành cái mà ông mô tả là số liệu thống kê phù phiếm. Ông nói thêm rằng những con số cao không...