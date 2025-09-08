2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Bitcoin Difficulty Tăng, Lợi Nhuận Của Thợ đào Chịu Áp Lực

Bitcoin Difficulty Tăng, Lợi Nhuận Của Thợ đào Chịu Áp Lực

Bài đăng Độ khó của Bitcoin Tăng, Lợi nhuận của Thợ đào Chịu Áp lực xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Độ khó khai thác Bitcoin tăng 4%, ảnh hưởng đến lợi nhuận và phí của thợ đào. Sự gia tăng độ khó đánh dấu lần tăng thứ năm liên tiếp kể từ tháng 6. Phí yếu và hashprice thấp làm thu hẹp biên lợi nhuận của thợ đào. Vào ngày 7/9/2025 (UTC), độ khó mạng lưới Bitcoin tăng 4% lên khoảng 136.0T tại khối 913,248, đánh dấu lần tăng thứ năm liên tiếp kể từ tháng 6. Sự thay đổi này, cùng với hashprice đang giảm, thu hẹp biên lợi nhuận của thợ đào, khiến lợi nhuận tương lai của Bitcoin phụ thuộc vào sự phục hồi giá hoặc tăng phí on-chain. Độ khó 136.0 Nghìn tỷ của Bitcoin Đánh dấu Lần Tăng Thứ Năm Liên tiếp Điều chỉnh độ khó mạng lưới Bitcoin dẫn đến mức tăng 4% tại khối 913,248, hiện ở mức 136.0 nghìn tỷ. Đây là lần điều chỉnh liên tiếp thứ năm kể từ tháng 6. Cộng đồng khai thác đối mặt với áp lực tài chính do hashprice giảm xuống còn 51 USD, mức thấp mới nhất. Độ khó tiếp tục tăng liên tiếp, dẫn đến chi phí vận hành tăng cho các thợ đào phụ thuộc vào thiết bị có lợi nhuận cận biên. Lợi nhuận của thợ đào đã giảm sút, do đóng góp phí giao dịch yếu trung bình 0.025 BTC mỗi khối. Mức thấp hashprice mới nhất phản ánh mức giảm 5% so với mức trung bình của tháng 8. Các công ty lớn như Foundry và F2Pool tiếp tục thảo luận về chiến lược hoạt động. Tuy nhiên, các nhân vật hàng đầu như Satoshi Nakamoto hay Paolo Ardoino đã không đưa ra bình luận công khai. "Phần lớn Bitcoin của chúng tôi được nắm giữ trực tiếp: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4" — Paolo Ardoino, CEO, Tether Khả năng Phục hồi Lịch sử Giữa Đà Tăng Giá và Dự đoán Tương lai Bạn có biết? Chuỗi độ khó tương đương gần đây nhất của Bitcoin đã chứng kiến các điều chỉnh sau sự di cư tỷ lệ hash từ Trung Quốc năm 2021, tái khẳng định khả năng phục hồi của mạng lưới giữa sự cạnh tranh toàn cầu gia tăng. Bitcoin (BTC) hiện giao dịch ở mức 110,922.94 USD, với vốn hóa thị trường 2.21 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ là 26.52 tỷ USD, theo CoinMarketCap. Gần đây, BTC chứng kiến mức tăng 0.36% trong 24 giờ và tăng 2.51% trong tuần qua. Bitcoin(BTC), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 01:40 UTC ngày 8/9/2025. Nguồn: CoinMarketCap Các chuyên gia gợi ý...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 09:45
'Việc áp dụng SOL là có thật': Solana nhận được sự xác thực bất thường giữa những chỉ trích về TPS phồng đại

'Việc áp dụng SOL là có thật': Solana nhận được sự xác thực bất thường giữa những chỉ trích về TPS phồng đại

Bài đăng 'Việc áp dụng SOL là có thật': Solana nhận được sự xác thực bất thường giữa những chỉ trích về TPS phóng đại đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Việc áp dụng Solana trở thành tâm điểm chú ý tuần này sau cuộc tranh luận về hoạt động giao dịch và doanh thu mạng lưới của nó. Trong khi đó, Kazakhstan đã giới thiệu quỹ giao dịch trao đổi Solana đầu tiên có staking, xác nhận xu hướng áp dụng đồng tiền này. Điều này mang lại sự công nhận mới cho blockchain này ngoài những cuộc thảo luận đang diễn ra về số liệu sử dụng bị phóng đại. Justin Bons bảo vệ việc áp dụng Solana Justin Bons, người sáng lập Cyber Capital, đã bảo vệ việc áp dụng Solana sau khi có những câu hỏi được đặt ra về chất lượng hoạt động của nó. Trong tweet mới nhất, Bons cho biết những tuyên bố rằng việc sử dụng và doanh thu của Solana là giả mạo là sai. Ông giải thích rằng ngay cả sau khi trừ đi các giao dịch thất bại và hoạt động đồng thuận, Solana vẫn dẫn đầu về số lượng giao dịch mỗi giây. Một người dùng đã trả lời tweet của ông rằng vấn đề không phải là doanh thu có giả hay không mà là liệu nó có giá trị lâu dài hay không. Theo người dùng này, phần lớn thu nhập của Solana đến từ phí ưu tiên liên quan đến hoạt động meme coin. Họ lập luận rằng điều này không cho thấy sự áp dụng ổn định mà chỉ là xu hướng đánh bạc ngắn hạn. Tuy nhiên, Bons trả lời rằng blockchain luôn thu hút đầu cơ trong giai đoạn đầu. Ông đưa ra ví dụ từ thời kỳ Satoshi Dice của Bitcoin và thời kỳ hoạt động NFT và ICO mạnh mẽ của Ethereum. Justin nói thêm rằng đầu cơ là một phần của hệ sinh thái phi tập trung và không nên được xem là điểm yếu. Trong một tweet khác, Dave, một nhà phê bình khác, cho biết các số liệu hiệu suất của Solana gây hiểu lầm. Ông chỉ ra một bot đã xử lý gần mười một triệu giao dịch trong ba mươi ngày, với 99,95% trong số đó thất bại. Theo cập nhật, Dave lập luận rằng những giao dịch thất bại này vẫn còn trên sổ cái. Ông nói điều này làm cho các node lưu trữ và nhà cung cấp phân tích khó khăn và tốn kém hơn để quản lý toàn bộ lịch sử của chuỗi. Dave cho biết phí thấp cho phép các bot làm méo mó mạng lưới, biến số lượng giao dịch thành cái mà ông mô tả là số liệu thống kê phù phiếm. Ông nói thêm rằng những con số cao không...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 09:22
Hy vọng cắt giảm lãi suất Fed tăng cao: Giá Bitcoin không theo sau

Hy vọng cắt giảm lãi suất Fed tăng cao: Giá Bitcoin không theo sau

Bài đăng Hy vọng Cắt giảm Lãi suất của Fed Tăng cao: Giá Bitcoin Không Theo sau đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chào mừng đến với Bản tin Buổi sáng Châu Á Thái Bình Dương—bản tóm tắt thiết yếu về các diễn biến tiền mã hóa qua đêm định hình thị trường khu vực và tâm lý toàn cầu. Ấn bản thứ Hai là bản tổng kết tuần trước và dự báo cho tuần này, được mang đến cho bạn bởi Paul Kim. Hãy lấy một tách trà xanh và theo dõi không gian này. Kỳ vọng về ba đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay đã quay trở lại thị trường sau báo cáo việc làm Mỹ suy yếu. Các chỉ số chứng khoán Mỹ chính tăng mạnh, nhưng giá Bitcoin có phản ứng tương đối im ắng. Báo cáo Việc làm Xấu đi, Thúc đẩy Đặt cược vào Cắt giảm Lãi suất Được tài trợ Tuần trước, Bitcoin (BTC) tăng 2,72% và Solana (SOL) tăng 2,64%. Tuy nhiên, Ethereum (ETH) hoạt động kém hiệu quả, giảm 2,07% trong cùng kỳ. Sự kiện được theo dõi sát sao nhất trên thị trường tài sản rủi ro tuần trước là việc công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 8 của Mỹ vào thứ Sáu. Chỉ số quan trọng này có thể ảnh hưởng đáng kể đến lãi suất Mỹ và thanh khoản thị trường tổng thể. Trước đó, con số NFP thấp đáng ngạc nhiên chỉ có 73,000 việc làm mới trong tháng 7 đã làm dấy lên nỗi lo về một cuộc khủng hoảng kinh tế. Những lo ngại này đã thúc đẩy Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đề xuất cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản trong năm nay, điều này đã giúp đẩy Bitcoin lên mức Cao nhất mọi thời đại mới là 123,000 đô la. Dữ liệu tháng 8 chứng minh yếu hơn tháng 7, với chỉ 22,000 việc làm phi nông nghiệp được tạo thêm. Hơn nữa, việc sửa đổi dữ liệu tháng 6 cho thấy mất 13,000 việc làm, đánh dấu hiệu suất tồi tệ nhất kể từ năm 2021. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng 0,1% lên 4,3% so với tháng trước. Mặc dù 4,3% không phải là mức khủng hoảng theo tiêu chuẩn lịch sử, sự chậm lại đáng kể trong tăng trưởng việc làm là một mối lo ngại. Điều này cho thấy thị trường lao động có thể đang ở điểm ngoặt và có thể xấu đi nhanh chóng. Được tài trợ Theo Công cụ FedWatch, xác suất của ba đợt cắt giảm lãi suất Fed trong năm nay đã tăng lên một lần nữa để đáp ứng với những con số kém. Giá Bitcoin nhanh chóng phục hồi lên mức 113,000 đô la. Tuy nhiên, Bitcoin không thành công...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 09:15
Mutuum Finance (MUTM) vs. Compound: Liệu Giao thức Vay và Cho vay Mới Này Có Thể Định Hình Kỷ Nguyên Tiếp Theo của DeFi?

Mutuum Finance (MUTM) vs. Compound: Liệu Giao thức Vay và Cho vay Mới Này Có Thể Định Hình Kỷ Nguyên Tiếp Theo của DeFi?

Bài đăng Mutuum Finance (MUTM) vs. Compound: Liệu Giao thức Cho vay Mới Này Có Thể Định Hình Kỷ Nguyên Tiếp Theo của DeFi? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tài chính Phi tập trung (DeFi) đã trải qua nhiều làn sóng đổi mới, với mỗi làn sóng định hình nỗ lực tạo ra các quy tắc mới chi phối sự di chuyển của tiền trên chuỗi. Compound (COMP) là một trong những giao thức ban đầu của cho vay DeFi trong giai đoạn sơ khai và thiết lập thị trường mở nơi người dùng có thể gửi tiền, vay và kiếm lãi mà không cần dựa vào ngân hàng hoặc trung gian. Tuy nhiên, đến năm 2025, Compound vẫn tiếp tục là một người chơi lớn, nhưng cơ hội tăng trưởng của nó có vẻ hạn chế. Điều này đã tạo điều kiện cho các dự án mới như Mutuum Finance (MUTM), một token vừa có chi phí thấp vừa đổi mới và đã được ca ngợi là có khả năng trở thành người kế nhiệm của những gã khổng lồ ban đầu của DeFi. Compound (COMP) Khi Compound được tạo ra vào năm 2018, nó là một trong những giao thức đầu tiên cho thấy cho vay phi tập trung là khả thi. Đó là một khái niệm sáng tạo khi đó cho phép người dùng vay dựa trên tài sản tiền mã hoá của họ, kiếm lãi và đặt tài sản tiền mã hoá vào các pool thanh khoản. Sau khi được giới thiệu như một token quản trị vào năm 2020, COMP là chất xúc tác cho sự bùng nổ DeFi rộng lớn hơn và trở nên gắn liền với yield farming. Khi nó tăng vọt lên hơn 850 đô la vào tháng 5 năm 2021, COMP đã mang lại lợi nhuận thay đổi cuộc sống cho những người áp dụng sớm. Token này có giá trị thị trường hàng tỷ đô la, và hiện đang giao dịch gần 43 đô la. Mặc dù nó vẫn nằm trong số các token DeFi phổ biến nhất, khả năng tăng nhiều lần của nó đã giảm kể từ những năm Breakout. Thực tế, Compound đã phát triển thành một giao thức phổ biến. Giá trị thị trường của nó hầu như không có khả năng tăng 20x hoặc 30x, nó có cơ sở người dùng được thiết lập tốt và cơ chế của nó đã được sao chép. Có khả năng những ngày tăng trưởng bùng nổ của COMP đã qua, do đó sự chú ý đang được đặt vào giai đoạn đầu...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 09:13
Những Altcoin tốt nhất cho lợi nhuận gấp 50 lần

Những Altcoin tốt nhất cho lợi nhuận gấp 50 lần

Bài đăng Altcoin Tốt nhất cho Lợi nhuận 50x xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà phân tích Crypto News nhấn mạnh SHIBA, LINK và token presale $0,006 là lựa chọn hàng đầu cho tăng trưởng bùng nổ năm 2025. Liệu những altcoin này có thể mang lại lợi nhuận 50x? Cuộc săn lùng các altcoin bùng nổ đã trở nên mạnh mẽ hơn khi chu kỳ tăng trưởng 2025 đang diễn ra. Trong khi Bitcoin và Ethereum thống trị các tiêu đề, các tài sản vốn hóa nhỏ hơn đang thu hút các nhà đầu tư nhìn thấy sự tương đồng với các đợt tăng giá ban đầu. Trong số những đồng tiền được thảo luận nhiều nhất hiện nay là Shiba Inu (SHIB), Chainlink (LINK) và một token presale mới với giá chỉ $0,0004. Mỗi loại đại diện cho một góc độ cơ hội khác nhau, từ các đợt tăng giá dựa trên meme đã được thiết lập đến tăng trưởng dựa trên cơ sở hạ tầng và các presale rủi ro cao, phần thưởng cao. Các nhà phân tích cho biết những cơ hội như thế này đang được các nhà đầu tư sớm theo dõi chặt chẽ. Thực tế, nhiều người trong thị trường đang bắt đầu so sánh động lực của một số presale nhất định với cách các đồng tiền như SHIB và DOGE đã có được sức hút trước khi lên các sàn giao dịch lớn. Đó là nơi MAGACOIN FINANCE tham gia vào cuộc trò chuyện. Với sức hút ban đầu đang xây dựng, nó đã nhanh chóng định vị mình là một trong những token mới nổi được theo dõi nhiều nhất cho những người nhắm đến việc nắm bắt lợi nhuận vượt trội trước khi niêm yết chính thức. Shiba Inu (SHIB) Nhắm đến Một Làn sóng Khác Shiba Inu vẫn là sự yêu thích của đám đông. Hành trình của token từ Meme coin đến dự án hệ sinh thái đã giữ cho cộng đồng của nó tham gia. Nếu SHIB phản ánh dù chỉ là một phần nhỏ của đợt tăng vọt 7,500% từ thời điểm ban đầu của chu kỳ, các nhà phân tích cho rằng token có thể đạt lại mức Cao nhất mọi thời đại. Với hệ sinh thái SHIB mở rộng thông qua Shibarium và các ứng dụng phi tập trung, sự lạc quan về một đợt tăng giá bền vững là mạnh mẽ. Chainlink (LINK) như Xương sống Cơ sở hạ tầng của DeFi Tầm quan trọng của Chainlink trong tài chính phi tập trung không thể bị đánh giá thấp. Hoạt động như xương sống cho nguồn cấp dữ liệu oracle, LINK đã trở thành yếu tố quan trọng cho việc thực thi hợp đồng thông minh trên nhiều blockchain. Mức giao dịch hiện tại cho thấy LINK đang củng cố đi ngang, nhưng dự báo hướng tới phạm vi tiềm năng $50–$70 nếu việc áp dụng rộng rãi hơn tiếp tục. Các nhà phân tích lập luận rằng khi DeFi trưởng thành, LINK sẽ nắm bắt nhu cầu vượt trội. Các Nhà đầu tư Giai đoạn Đầu Chú ý...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 09:10
Hội nghị thượng đỉnh công nghệ của Goldman xoay quanh các cuộc thảo luận về các thương vụ kỷ lục năm 2025

Hội nghị thượng đỉnh công nghệ của Goldman xoay quanh các cuộc thảo luận về các thương vụ kỷ lục năm 2025

Bài đăng về hội nghị công nghệ của Goldman sôi động với các cuộc thảo luận về các thương vụ kỷ lục năm 2025 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các CEO công nghệ, nhà đầu tư, nhà phân tích và thậm chí cả các nhà băng đổ về San Francisco trong tuần này cho một trong những sự kiện lớn nhất của ngành đang bàn tán về khả năng năm 2025 có thể trở thành năm kỷ lục về các thương vụ. Sự lạc quan đó đánh dấu một sự đảo ngược mạnh mẽ so với chỉ sáu tháng trước, khi thông báo thuế quan tại Vườn Hồng của Tổng thống Donald Trump làm chấn động thị trường và khơi dậy nỗi lo suy thoái. Sự kiện này là Hội nghị Communacopia & Công nghệ 2025 của Goldman Sachs Group Inc., khai mạc vào thứ Hai tại Palace Hotel. Sự kiện công nghệ này từ lâu đã đóng vai trò vừa là sân khấu để các công ty đưa ra ưu tiên vừa là nơi thử thách cho các giám đốc điều hành tìm cách bảo vệ hoặc thu hút sự ủng hộ cho các vụ sáp nhập lớn. Các nhà môi giới thương vụ đổ về San Francisco khi sự lạc quan trở lại Khoảng 260 công ty dự kiến sẽ có mặt, bao gồm Meta Platforms Inc., vừa đặt cược 14,3 tỷ đô la vào Scale AI Inc.; Salesforce Inc., công ty đã ký kết thương vụ lớn nhất kể từ năm 2020 với Informatica Inc. vào tháng 5; và Nvidia Corp., công ty vừa mới mua lại startup Solver Inc. trong một thỏa thuận trị giá hàng triệu đô la tuần trước. Theo dữ liệu của Bloomberg, các giao dịch như vậy đã đẩy các thương vụ công nghệ lên 645 tỷ đô la từ đầu năm đến nay, tốc độ mạnh nhất kể từ đợt bùng nổ hậu đại dịch năm 2021 tạo ra gần 1 nghìn tỷ đô la trong các thương vụ. Tính cả truyền thông và media, lĩnh vực rộng lớn hơn đã đạt 822 tỷ đô la hoạt động. Các động thái lớn trong năm nay bao gồm thương vụ tiếp quản trị giá 25 tỷ đô la của Palo Alto Networks Inc. đối với CyberArk Software Ltd., thương vụ mua lại trị giá 12,3 tỷ đô la của Thoma Bravo đối với Dayforce Inc., và thương vụ bán tài sản trị giá 10,5 tỷ đô la của CommScope Holding Co. cho Amphenol Corp. Động lực hiện tại là cuộc chạy đua vũ trang trí tuệ nhân tạo. Meta và xAI Corp. của Elon Musk đang đổ hàng tỷ đô la vào các trung tâm dữ liệu. Đồng thời, các công ty phần mềm lớn phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để sử dụng M&A như một chiến lược phòng thủ chống lại sự gián đoạn hỗ trợ bởi AI, theo các nhà môi giới thương vụ. "Sẽ có những giao dịch vượt quá trí tưởng tượng của chúng ta trong phạm vi rộng lớn hơn...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 09:04
Audiera Hợp tác với Ariwallet để Định nghĩa lại Giải trí Web3

Audiera Hợp tác với Ariwallet để Định nghĩa lại Giải trí Web3

Bài đăng Audiera Hợp tác với Ariwallet để Định nghĩa lại Giải trí Web3 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mục lục 1. Audiera mang Âm nhạc, Khiêu vũ và AI lên BNB Chain 2. Arichain đại diện cho Ariwallet như Cốt lõi của Hệ sinh thái của nó Hiển thị thêm Audiera vui mừng thông báo về quan hệ đối tác chiến lược với Ariwallet, ví chính thức của hệ sinh thái Multi-VM của Arichain. Sự hợp tác này đại diện cho một bước tiến đáng chú ý trong việc định nghĩa lại sự giao thoa giữa giải trí Web3 và blockchain. Liên minh thú vị này được thiết lập để giới thiệu âm nhạc, khiêu vũ và trải nghiệm được hỗ trợ bởi AI vào thế giới phi tập trung. Với điều này, sự hợp lực nhằm mục đích mở đường cho một kỷ nguyên mới trong giải trí Web3. Audiera, một nền tảng Web3 cho âm nhạc và khiêu vũ được hỗ trợ bởi AI, đã thông báo tin tức này thông qua tài khoản X chính thức của mình. Audiera mang Âm nhạc, Khiêu vũ và AI lên BNB Chain Audiera nhằm mục đích trao quyền cho không gian Web3 bằng cách mang tài sản trí tuệ âm nhạc và khiêu vũ huyền thoại vào không gian này. Đổi mới được hỗ trợ bởi AI này được xây dựng trên BNB Chain. Nền tảng này nhằm mục đích truyền cảm hứng sáng tạo, hiệu suất và cơ sở hạ tầng blockchain tiên tiến để phá vỡ ranh giới của giải trí truyền thống. Sáng kiến này cố gắng cho phép người dùng khám phá những cách độc đáo để kết nối với nội dung, tận dụng quyền sở hữu và sự tham gia phi tập trung. Với bước này, Audiera nhằm mục đích củng cố danh tiếng của mình như một người tiên phong ở ranh giới giao thoa giữa blockchain và văn hóa. Nền tảng này giới thiệu những trải nghiệm kỹ thuật số vừa tương tác vừa bổ ích. Arichain đại diện cho Ariwallet như Cốt lõi của Hệ sinh thái của nó Ariwallet, ví chính thức của Arichain, đứng như một trung tâm cho cộng đồng sôi động của Arichain. Ariwallet là cổng quan trọng cho người dùng, hỗ trợ môi trường SVM và EVM để cải thiện khả năng của nó. Với điều này, Arichain trở thành một ví đa năng hơn để đối mặt với các tương tác đa chuỗi. Audiera và Ariwallet, bằng cách kết hợp nỗ lực của họ, đang sẵn sàng để kết nối giải trí với quyền truy cập Web3 một cách dễ dàng. Theo cách này, ví xây dựng một hệ sinh thái nơi sự cùng tồn tại xảy ra giữa âm nhạc, khiêu vũ và sự tương tác được hỗ trợ bởi blockchain. Điều này...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 09:00
Bước Đột Phá Mang Tính Cách Mạng Cho Trợ Cấp Chính Phủ

Bước Đột Phá Mang Tính Cách Mạng Cho Trợ Cấp Chính Phủ

Bài đăng Một Bước Đột Phá Cho Trợ Cấp Chính Phủ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thí Điểm Tiền Kỹ Thuật Số Hàn Quốc: Một Bước Đột Phá Cho Trợ Cấp Chính Phủ Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức tiền điện tử Thí Điểm Tiền Kỹ Thuật Số Hàn Quốc: Một Bước Đột Phá Cho Trợ Cấp Chính Phủ Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/south-korean-digital-currency-pilot/
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 08:57
Đà tăng 1,3T USD của thị trường Trung Quốc gây áp lực lên việc cắt giảm lãi suất của PBOC

Đà tăng 1,3T USD của thị trường Trung Quốc gây áp lực lên việc cắt giảm lãi suất của PBOC

Bài đăng Đà tăng thị trường 1,3 nghìn tỷ USD của Trung Quốc gây áp lực lên việc cắt giảm lãi suất của PBOC đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường chứng khoán Trung Quốc gần đây đã tăng gần 1,3 nghìn tỷ USD. Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng Tám đã khiến các nhà phân tích bất ngờ. Thay vì là bằng chứng của một nền kinh tế mạnh, đà tăng này hiện được xem là kết quả của tiền miễn phí và các khoản vay ký quỹ. Các quan chức ở Bắc Kinh đang lo ngại. Các nhà hoạch định chính sách vẫn bị ám ảnh bởi hậu quả của vụ sụp đổ thị trường năm 2015, khi 6,8 nghìn tỷ USD giá trị bị xóa sổ. Ký ức về sự sụp đổ đó hiện đang ảnh hưởng đến cách các cơ quan quản lý đối phó với đà tăng hiện tại. Ngân hàng trung ương, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất khác và có thể giảm tỷ lệ dự trữ (RRR) từ các ngân hàng trước cuối năm. Nhưng đà tăng đã làm phức tạp triển vọng đó. "Tính thanh khoản có thể là yếu tố chính thúc đẩy đà tăng liên tục của cổ phiếu Trung Quốc," Yu Xiangrong, người đứng đầu kinh tế Đại Trung Hoa tại Citi cho biết. "Không cần thiết phải tiếp tục thúc đẩy đà tăng ở giai đoạn này." Các cơ quan quản lý hành động để kiềm chế rủi ro PBOC và các cơ quan quản lý thị trường cũng không đứng yên. Các báo cáo cho thấy họ cũng đang xem xét việc thắt chặt quy định về tài chính ký quỹ, một hoạt động đã đạt kỷ lục 2,3 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 322 tỷ USD, trong tháng này. Một trong những yếu tố chính dẫn đến biến động là việc sử dụng đòn bẩy quá mức. Các biện pháp khả thi khác bao gồm thay đổi giới hạn bán khống và thắt chặt kiểm soát giao dịch đầu cơ. Mục tiêu là giữ cho thị trường ổn định, không gây hoảng loạn. Tuy nhiên, đà tăng không được phân bổ đồng đều. Phần lớn việc mua vào là từ các quỹ được nhà nước hỗ trợ và các tổ chức lớn, không phải từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Điều này trái ngược với năm 2015, khi các nhà đầu tư cá nhân đổ xô vào cổ phiếu, làm trầm trọng thêm vụ sụp đổ. Ngân hàng trung ương đang gặp khó khăn trong chính sách. Một mặt, đó là nền kinh tế đang chậm lại. Trung Quốc đối mặt với một cuộc chiến thương mại mới với Mỹ, niềm tin vào lĩnh vực bất động sản suy yếu, và người tiêu dùng yếu kém...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 08:55
Danh sách trúng thưởng đầy đủ MTV VMAs 2025 (Cập nhật trực tiếp)

Danh sách trúng thưởng đầy đủ MTV VMAs 2025 (Cập nhật trực tiếp)

Bài đăng Danh sách trúng thưởng MTV VMAs 2025 (Cập nhật trực tiếp) xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ELMONT, NEW YORK – NGÀY 07 THÁNG 9: Sabrina Carpenter tham dự Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025 tại UBS Arena vào ngày 07 tháng 9 năm 2025 tại Elmont, New York. (Ảnh của Dimitrios Kambouris/Getty Images) Getty Images Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025 sắp diễn ra tại UBS Arena ở New York. Khi một trong những đêm âm nhạc lớn nhất diễn ra, chúng tôi sẽ cập nhật danh sách dưới đây với mỗi người chiến thắng giải moonman khi họ được công bố, vì vậy đừng quên làm mới trang. LL Cool J trở lại dẫn chương trình đầy sao lần thứ hai, bắt đầu lúc 20:00 ET / 17:00 PT trên CBS, MTV và Paramount+. Lady Gaga dẫn đầu các đề cử của buổi tối với ấn tượng 12 đề cử, trong khi Bruno Mars theo sau với 11, Kendrick Lamar với 10, và ROSÉ và Sabrina Carpenter mỗi người với 8 đề cử. ForbesGiờ nào MTV VMAs 2025 bắt đầu? Đây là tất cả những điều bạn cần biếtBởi Monica Mercuri Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone, Tate McRae, J Balvin, Doja Cat, Conan Gray, Alex Warren và những người khác dự kiến sẽ biểu diễn tối nay. Người nhận giải Video Vanguard Award Mariah Carey sẽ hát một loạt các bản hit của cô. Ngoài ra, Busta Rhymes và Ricky Martin — những người nhận giải Rock the Bells Visionary Award và Latin Icon Award đầu tiên, tương ứng — sẽ lên sân khấu. Xem danh sách đầy đủ các nghệ sĩ biểu diễn tại đây Chương trình cũng sẽ có một màn tri ân huyền thoại rock Ozzy Osbourne được thực hiện bởi Steven Tyler và Joe Perry của Aerosmith, Yungblud và Nuno Bettencourt. "Chúng tôi đau lòng khi nghe tin về sự ra đi của người anh em rock của chúng tôi, Ozzy Osbourne. Một giọng hát đã thay đổi âm nhạc mãi mãi," Aerosmith đã viết trong một tuyên bố sau cái chết của Hoàng tử Bóng tối vào tháng 7. ForbesLàm thế nào để xem MTV VMAs 2025 trên truyền hình cáp, phát trực tuyến và miễn phíBởi Monica Mercuri MTV VMAs 2025: Danh sách trúng thưởng đầy đủ (Cập nhật trực tiếp) ELMONT, NEW YORK...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 07:52
