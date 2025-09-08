Cuộc Chiến Spam 2025 Đang Trở Thành 'Mối Đe Dọa Nghiêm Trọng' đối với Bitcoin

Bài đăng "Cuộc chiến Spam 2025 đang trở thành 'Mối đe dọa nghiêm trọng' đối với Bitcoin" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nếu bạn đã tham gia Bitcoin được hơn một phút, có lẽ bạn đã nghe người ta so sánh "Cuộc chiến Spam" hiện nay với cuộc Chiến tranh Kích thước khối nổi tiếng cách đây gần một thập kỷ. Năng lượng, sự gay gắt, chủ nghĩa bộ lạc; tất cả đều quay trở lại mạnh mẽ, nhưng lần này, thay vì tranh luận về kích thước khối, chiến trường là OP_RETURN và sự chia rẽ ngày càng tăng giữa Bitcoin Core và Knots. Cuộc chiến Spam bắt đầu như thế nào Nguồn gốc của Cuộc chiến Spam có từ năm 2023. Đó là khi Ordinals bùng nổ trên thị trường. Chúng cho phép bất kỳ ai nhúng nghệ thuật kỹ thuật số, NFT và các loại dữ liệu khác trực tiếp vào blockchain của Bitcoin. Nhiều người ca ngợi Ordinals vì đã giải phóng mọi loại đổi mới trên Bitcoin. Một số người đã thấy trước vấn đề spam và phình to trên chuỗi làm tăng phí giao dịch cho người dùng hàng ngày. Vào đầu năm 2025, Cuộc chiến Spam đã chuyển sang một cấp độ khác. Các nhà phát triển Bitcoin Core đã tiết lộ kế hoạch loại bỏ giới hạn OP_RETURN 80-byte trong bản phát hành v30 sắp tới của họ. Họ hy vọng làm cho Bitcoin linh hoạt hơn cho các loại hoạt động on-chain mới. Đối với nhiều người ở phía Core, miễn là phí giao dịch được thanh toán, bất kỳ việc sử dụng Bitcoin nào cũng là hợp lý. Nhưng không phải ai cũng chia sẻ tầm nhìn đó. Luke Dashjr, nhà phát triển Bitcoin lâu năm và người bảo trì chính của Bitcoin Knots, coi sự thay đổi này ít là thử nghiệm mở và nhiều hơn là một dấu hiệu cảnh báo lớn. Đối với anh ấy, việc dỡ bỏ giới hạn là một lời mời mở cho spam, điều này sẽ biến Bitcoin thành một bãi rác dữ liệu cho những thứ không phải tài chính và đe dọa vai trò tiền tệ của nó. Knots đang nhanh chóng trở thành điểm tập hợp cho những người chỉ trích tin rằng Core đang từ bỏ tính trung lập của Bitcoin, và khi căng thẳng gia tăng, ngày càng nhiều nhà điều hành node bắt đầu chuyển sang: thị phần của Knots trong mạng đã đạt 18,5%. Điều gì thực sự đang bị đe dọa Về bản chất, Cuộc chiến Spam không chỉ là về một dòng mã...