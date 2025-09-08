CEO Tether bác bỏ Khiếu nại rằng công ty đã bán Bitcoin và mua vàng
Bài đăng CEO Tether bác bỏ Khiếu nại rằng công ty đã bán Bitcoin và mua vàng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Paolo Ardoino, CEO của Tether, đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất USDT, đã đăng trên X vào Chủ nhật để bác bỏ các Khiếu nại về việc công ty bán Bitcoin (BTC) để đầu tư vào vàng. Trong bài đăng của mình, Ardoino viết rằng "Tether không bán bất kỳ Bitcoin nào," và thêm rằng: "Trong khi thế giới tiếp tục trở nên u ám hơn, Tether sẽ tiếp tục đầu tư một phần lợi nhuận vào các tài sản an toàn như Bitcoin, Vàng và Đất đai."
Làm thế nào tin đồn bắt đầu
Vào ngày 6 tháng 9, YouTuber Clive Thompson tuyên bố rằng "gần đây, Tether đã mua vàng và bán Bitcoin." Khẳng định của Thompson dựa trên việc kiểm tra báo cáo tài sản của Tether. Theo Thompson, Tether đã bán hơn 1 tỷ đô la BTC và mua hơn 1,6 tỷ đô la vàng trong quý vừa qua. Điều này cho thấy Tether đang bán tháo Bitcoin để ưu tiên vàng, theo Thompson.
Lỗ hổng trong tuyên bố của Thompson
CEO của Jan3, Samson Mow đã chỉ ra những lỗ hổng trong lý thuyết của Thompson dựa trên dữ liệu công khai. Trong một bài đăng trên X, Mow giải thích rằng Thompson đã đi đến kết luận sai lầm vì anh ta giả định rằng sự sụt giảm trong lượng BTC nắm giữ của Tether tự động có nghĩa là họ đã bán nó để mua vàng. Trong quý một và quý hai của năm nay, Tether báo cáo nắm giữ lần lượt 92,650 BTC và 83,274 BTC. Theo Mow, Thompson đã quên tính đến việc Tether tài trợ cho một dự án riêng biệt có tên là Twenty One Capital (XXI). Tether đã chuyển 14,000 BTC vào ngày 2 tháng 6 và 5,800 BTC vào tháng 7, gửi tổng cộng 19,800 BTC cho XXI.
Do đó, Mow giải thích rằng Tether có thêm 4,624 BTC trong Q2 2025 so với quý trước đó. Tính cả việc chuyển tiền vào tháng 7, Tether "có (ít nhất) mức tăng ròng Bitcoin
