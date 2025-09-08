2025-10-10 thứ sáu

Sabrina Carpenter Biểu diễn 'Tears' tại MTV VMAs, Ủng hộ Quyền của Người Chuyển giới

Sabrina Carpenter Biểu diễn 'Tears' tại MTV VMAs, Ủng hộ Quyền của Người Chuyển giới

Bài đăng Sabrina Carpenter Biểu diễn 'Tears' tại MTV VMAs, Ủng hộ Quyền của Người Chuyển giới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sabrina Carpenter biểu diễn tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025 được tổ chức tại UBS Arena. Billboard qua Getty Images Sabrina Carpenter đã mang cơn mưa đến Lễ trao giải MTV Video Music Awards. Ngay sau khi phát hành album phòng thu Man's Best Friend, Carpenter đã lên sân khấu tại UBS Arena ở Elmont, New York vào tối Chủ nhật cho màn trình diễn đầu tiên của ca khúc "Tears." Ca khúc pop hài hước này là đĩa đơn thứ hai từ Man's Best Friend, được phát hành vào cuối tháng Tám. Carpenter bắt đầu màn trình diễn bằng cách xuất hiện từ một "cống thoát nước" trong bộ trang phục bạc có tua rua, quần tất đen lấp lánh và giày cao gót đen. Cô được các vũ công và những drag queen nổi tiếng như Denali và Lexi Love tham gia cùng, một số người trong số họ giơ cao biển hiệu ủng hộ quyền của người chuyển giới. Một số biển hiệu có nội dung "nếu bạn ghét bỏ, bạn sẽ không bao giờ được yêu," "bảo vệ quyền của người chuyển giới" và "ủng hộ drag địa phương." Sau khi thay đổi trang phục nhanh chóng trong một buồng điện thoại kiểu cũ, Carpenter tiếp tục nhảy múa khi mưa rơi. Sabrina Carpenter biểu diễn trong Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025. Getty Images cho MTV Carpenter đã ra mắt MTV VMAs vào năm 2024, nơi cô trình diễn một medley các bản hit "Please Please Please," "Taste" và "Espresso." Năm nay, nữ ca sĩ được đề cử cho tám giải thưởng, bao gồm Nghệ sĩ Pop Xuất sắc nhất và Album Xuất sắc nhất. Sau màn trình diễn "Tears" và một lần thay đổi trang phục khác, Carpenter trở lại sân khấu để nhận giải thưởng Album Xuất sắc nhất cho album Short n' Sweet phát hành năm 2024. Cô đã đánh bại Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen và The Weeknd. Nữ ca sĩ "Manchild" đã sử dụng khoảnh khắc này để nhấn mạnh hơn nữa sự ủng hộ của cô đối với cộng đồng chuyển giới và "những nữ hoàng trên sân khấu với tôi tối nay." "Thế giới này, như tất cả chúng ta đều biết, có thể rất đầy rẫy sự chỉ trích, phân biệt đối xử và tiêu cực," cô nói, đồng thời thêm rằng cô "biết ơn" khi được là một phần của điều gì đó mà...
Tiền mã hoá tốt nhất để mua tuần này — Bitcoin, XRP & MAGACOIN FINANCE được dự đoán tăng 25x

Tiền mã hoá tốt nhất để mua tuần này — Bitcoin, XRP & MAGACOIN FINANCE được dự đoán tăng 25x

Bài đăng Crypto tốt nhất để mua tuần này — Bitcoin, XRP & MAGACOIN FINANCE được đánh dấu tăng 25x đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đang tìm crypto tốt nhất để mua tuần này? Hãy so sánh các token đã được thiết lập với những tên tuổi mới đầy hứa hẹn. Với Bitcoin vạch ra con đường, XRP ngày càng có liên quan trong thanh toán, và MAGACOIN FINANCE trở thành tâm điểm chú ý như một lựa chọn tiềm ẩn với tiềm năng tăng 25 lần. Bitcoin thiết lập xu hướng thị trường Đối với nhiều nhà giao dịch, Bitcoin là loại tiền điện tử đầu tiên họ bắt đầu giao dịch, khiến nó trở thành lựa chọn tốt nhất để mua trong tuần này. Với nguồn cung hữu hạn và thanh khoản mạnh mẽ, nó nổi bật như một điểm ổn định trong thị trường biến động. Các nhà đầu tư coi nó là vàng kỹ thuật số, và việc đưa vào các quỹ giao dịch trao đổi và danh mục đầu tư dài hạn cho thấy nhu cầu từ các tổ chức chỉ đang tăng lên. Biến động thị trường gần đây chỉ càng củng cố thêm vị thế nơi trú ẩn an toàn của Bitcoin. Sức mạnh của Bitcoin trên các mức này đang thu hút cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức quay trở lại. Sự ổn định này, kết hợp với luật pháp quốc tế, giữ cho nó ở vị trí hàng đầu đối với những người muốn đầu tư an toàn vào crypto. Tiến về phía trước, có nhiều người hiện nghĩ rằng vị thế của Bitcoin như một chuẩn mực thị trường sẽ được củng cố. Trong khi các tiền điện tử khác tăng giảm, Bitcoin vẫn thống trị, khiến nó trở thành đồng tiền kỹ thuật số duy nhất sẽ có sức bền và hấp dẫn các nhà đầu tư muốn tham gia thị trường mà không phải chịu nhiều rủi ro. XRP xây dựng tiện ích thông qua thanh toán XRP cũng nằm trong danh sách crypto tốt nhất để mua tuần này nhờ vào việc tăng cường sử dụng cho tài chính xuyên biên giới. Ripple đã dành nhiều năm để thiết lập mối quan hệ với các tổ chức tài chính, và XRP là một phần quan trọng trong kế hoạch đó. Các giao dịch chuyển tiền rẻ hơn và nhanh hơn là một đề xuất giá trị mạnh mẽ, đặc biệt là đối với các ngân hàng đa quốc gia. Không giống như nhiều token khác, XRP được hỗ trợ bởi một trường hợp sử dụng rõ ràng. Ứng dụng thực tế này đã giúp nó duy trì sự liên quan ngay cả khi các altcoin khác gặp khó khăn...
Cuộc Chiến Spam 2025 Đang Trở Thành 'Mối Đe Dọa Nghiêm Trọng' đối với Bitcoin

Cuộc Chiến Spam 2025 Đang Trở Thành 'Mối Đe Dọa Nghiêm Trọng' đối với Bitcoin

Bài đăng "Cuộc chiến Spam 2025 đang trở thành 'Mối đe dọa nghiêm trọng' đối với Bitcoin" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nếu bạn đã tham gia Bitcoin được hơn một phút, có lẽ bạn đã nghe người ta so sánh "Cuộc chiến Spam" hiện nay với cuộc Chiến tranh Kích thước khối nổi tiếng cách đây gần một thập kỷ. Năng lượng, sự gay gắt, chủ nghĩa bộ lạc; tất cả đều quay trở lại mạnh mẽ, nhưng lần này, thay vì tranh luận về kích thước khối, chiến trường là OP_RETURN và sự chia rẽ ngày càng tăng giữa Bitcoin Core và Knots. Cuộc chiến Spam bắt đầu như thế nào Nguồn gốc của Cuộc chiến Spam có từ năm 2023. Đó là khi Ordinals bùng nổ trên thị trường. Chúng cho phép bất kỳ ai nhúng nghệ thuật kỹ thuật số, NFT và các loại dữ liệu khác trực tiếp vào blockchain của Bitcoin. Nhiều người ca ngợi Ordinals vì đã giải phóng mọi loại đổi mới trên Bitcoin. Một số người đã thấy trước vấn đề spam và phình to trên chuỗi làm tăng phí giao dịch cho người dùng hàng ngày. Vào đầu năm 2025, Cuộc chiến Spam đã chuyển sang một cấp độ khác. Các nhà phát triển Bitcoin Core đã tiết lộ kế hoạch loại bỏ giới hạn OP_RETURN 80-byte trong bản phát hành v30 sắp tới của họ. Họ hy vọng làm cho Bitcoin linh hoạt hơn cho các loại hoạt động on-chain mới. Đối với nhiều người ở phía Core, miễn là phí giao dịch được thanh toán, bất kỳ việc sử dụng Bitcoin nào cũng là hợp lý. Nhưng không phải ai cũng chia sẻ tầm nhìn đó. Luke Dashjr, nhà phát triển Bitcoin lâu năm và người bảo trì chính của Bitcoin Knots, coi sự thay đổi này ít là thử nghiệm mở và nhiều hơn là một dấu hiệu cảnh báo lớn. Đối với anh ấy, việc dỡ bỏ giới hạn là một lời mời mở cho spam, điều này sẽ biến Bitcoin thành một bãi rác dữ liệu cho những thứ không phải tài chính và đe dọa vai trò tiền tệ của nó. Knots đang nhanh chóng trở thành điểm tập hợp cho những người chỉ trích tin rằng Core đang từ bỏ tính trung lập của Bitcoin, và khi căng thẳng gia tăng, ngày càng nhiều nhà điều hành node bắt đầu chuyển sang: thị phần của Knots trong mạng đã đạt 18,5%. Điều gì thực sự đang bị đe dọa Về bản chất, Cuộc chiến Spam không chỉ là về một dòng mã...
Salvo Games Và Last Odyssey Thúc Đẩy Trò Chơi Web3 Dựa Trên AI

Salvo Games Và Last Odyssey Thúc Đẩy Trò Chơi Web3 Dựa Trên AI

Bài đăng Salvo Games Và Last Odyssey Thúc Đẩy Game Web3 Hỗ trợ bởi AI xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Salvo Games, một nền tảng GameFi nổi bật, đã hợp tác với Last Odyssey, game MMORTS 5X đầu tiên được hỗ trợ bởi AI phát triển trên Mạng Ronin. Mục đích của sự hợp tác này là kết hợp công nghệ tiên tiến và game Web3 thế hệ tiếp theo. Như Salvo Games tiết lộ trong thông báo chính thức trên X, sự hợp tác này cho thấy tiềm năng của sự phát triển do cộng đồng dẫn dắt trong thế giới game phi tập trung rộng lớn hơn. Do đó, động thái này được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh đáng kể khả năng hiển thị, đặc biệt là với bài kiểm tra công khai lần thứ 2 của Last Odyssey dự kiến diễn ra vào tháng 10. Salvo Games và Last Odyssey Hợp tác để Thúc đẩy Game Web3 do AI Dẫn dắt Sự hợp tác giữa Salvo Games và Last Odyssey tập trung vào việc thúc đẩy game Web3 với việc tích hợp công nghệ AI mạnh mẽ. Do đó, với sự hợp tác này, Last Odyssey sẽ có được sự hiển thị rộng rãi hơn trong game ngoài việc cung cấp cho người tham gia cộng đồng các cách trực tiếp để tương tác toàn diện thông qua Telegram và Discord. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng người chơi được đặt ở vị trí trung tâm trong sự phát triển, kết hợp lối chơi mới và sự tham gia của cộng đồng. Với quan điểm này, sự hợp tác được dự đoán sẽ mang lại trải nghiệm nhập vai cho người chơi đồng thời thể hiện tiềm năng của việc ra quyết định do AI dẫn dắt trong gameplay thời gian thực. Nhà phát triển Game Có Thể Mong Đợi Điều Gì từ Sự Hợp tác Này? Theo Salvo Games, sự hợp tác mang lại những lợi ích đáng chú ý cho các nhà phát triển. Họ tính đến việc tiếp cận rộng rãi hơn trong cộng đồng Web3 đang phát triển, cơ hội phát triển cùng với một dự án mở rộng nhanh chóng thông qua Mạng Ronin, và quyền truy cập vào các công cụ do AI dẫn dắt để xây dựng gameplay nhập vai. Do đó, cả hai cố gắng tận dụng phạm vi tiếp cận ngành công nghiệp rộng lớn hơn của Salvo Games và cách tiếp cận Hỗ trợ bởi AI của Last Odyssey để cho phép các nhà phát triển khám phá những con đường mới trong game phi tập trung. Umair Younas là một nhà văn nội dung liên quan đến tiền điện tử gắn liền với công việc này từ năm 2019. Tại Blockchainreporter, anh ấy đóng vai trò là một nhà văn tin tức và bài viết. Anh ấy là một người đam mê crypto, blockchain, NFTs, DeFi và FinTech. Anh ấy có khả năng viết mạnh mẽ...
Taiko Làm Rạng Rỡ Sự Kiện Văn Hóa Sang Trọng Tại Seoul

Taiko Làm Rạng Rỡ Sự Kiện Văn Hóa Sang Trọng Tại Seoul

Bài đăng Taiko Dazzles At Seoul's Luxury Cultural Event xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tokenization Tài sản thế giới thực Cách mạng: Taiko Dazzles tại Sự kiện Văn hóa Sang trọng Seoul Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Tokenization Tài sản thế giới thực Cách mạng: Taiko Dazzles tại Sự kiện Văn hóa Sang trọng Seoul Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/rwa-tokenization-taiko-luxury/
Kinto giảm 81% sau khi thông báo blockchain của họ sẽ đóng cửa

Kinto giảm 81% sau khi thông báo blockchain của họ sẽ đóng cửa

Bài đăng Kinto giảm 81% sau khi thông báo Blockchain của mình sẽ đóng cửa xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Token Kinto, token quản trị của Mạng Kinto, đã giảm hơn 80% sau khi nhóm của họ thông báo rằng Ethereum layer-2 blockchain của họ sẽ đóng cửa vào cuối tháng 9, sau nhiều tháng gặp trở ngại. Kinto đã huy động 1 triệu đô la nợ để khôi phục giao dịch trên "sàn giao dịch mô-đun" của mình sau vụ hack trên toàn ngành vào tháng 7 đã rút khoảng 577 Ether (ETH) trị giá khoảng 1,6 triệu đô la từ giao thức. Tuy nhiên, điều kiện thị trường xấu đi "đã giết chết việc gây quỹ thêm," buộc dự án crypto phải đóng cửa, Kinto đã đăng trên Medium vào Chủ nhật. "Mỗi ngày chúng tôi tiếp tục, nguồn quỹ càng cạn kiệt hơn. Chúng tôi đã hoạt động mà không có lương kể từ tháng 7, và sau khi con đường tài chính cuối cùng thất bại, chúng tôi chỉ còn một lựa chọn có trách nhiệm: đóng cửa một cách gọn gàng và bảo vệ người dùng/người cho vay tốt nhất có thể." Nguồn: Kinto Vụ hack 1,6 triệu đô la là kết quả của lỗ hổng bảo mật trong tiêu chuẩn ERC-1967 Proxy — một cơ sở mã OpenZeppelin phổ biến cho phép nâng cấp hợp đồng thông minh mà không thay đổi địa chỉ của chúng. Một số dự án khác cũng bị ảnh hưởng. Trong khi Kinto đổ lỗi thất bại cho vụ hack và áp lực tài chính gia tăng, một người quan sát đã chỉ ra việc Kinto cung cấp lợi suất phần trăm hàng năm quá cao trên stablecoin, ngay cả vào thời điểm sau vụ hack khi họ đang gặp khó khăn trong việc tạo doanh thu. Một trong những nhà sáng lập của Kinto, Ramon Recuero, đã lưu ý vào tháng 4 rằng K staking cung cấp lợi nhuận hàng năm 130% bằng USDC (USDC) — một trong những mức cao nhất trong toàn bộ không gian DeFi. Các nền tảng tài chính phi tập trung khác với lợi nhuận cao đã có quá khứ không ổn định. Dự án, được xây dựng trên Arbitrum và tận dụng Ethereum mainnet cho các giao dịch thanh toán, cũng cung cấp giao dịch cổ phiếu được token hóa như Apple, Microsoft và Nvidia. Sàn giao dịch mô-đun của nó đã cố gắng kết hợp hiệu quả của các sàn giao dịch tập trung với các tính năng bảo mật được cung cấp bởi các sàn giao dịch phi tập trung. Kinto tiết lộ kế hoạch khôi phục Kinto cho biết tất cả tài sản còn lại — bao gồm 800,000 đô la của Uniswap...
Dự đoán những thay đổi lớn trong APT và Solana (S) tuần này

Dự đoán những thay đổi lớn trong APT và Solana (S) tuần này

Bài đăng Dự đoán Những Thay đổi Lớn Trong APT Và Hệ sinh thái Solana (S) Tuần Này xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mở khóa Token Quan trọng: Dự đoán Những Thay đổi Lớn Trong APT Và Hệ sinh thái Solana (S) Tuần Này Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Tiền điện tử Mở khóa Token Quan trọng: Dự đoán Những Thay đổi Lớn trong APT và Hệ sinh thái Solana (S) Tuần Này Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/crucial-token-unlocks-impact/
CEO Tether bác bỏ Khiếu nại rằng công ty đã bán Bitcoin và mua vàng

CEO Tether bác bỏ Khiếu nại rằng công ty đã bán Bitcoin và mua vàng

Bài đăng CEO Tether bác bỏ Khiếu nại rằng công ty đã bán Bitcoin và mua vàng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Paolo Ardoino, CEO của Tether, đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất USDT, đã đăng trên X vào Chủ nhật để bác bỏ các Khiếu nại về việc công ty bán Bitcoin (BTC) để đầu tư vào vàng. Trong bài đăng của mình, Ardoino viết rằng "Tether không bán bất kỳ Bitcoin nào," và thêm rằng: "Trong khi thế giới tiếp tục trở nên u ám hơn, Tether sẽ tiếp tục đầu tư một phần lợi nhuận vào các tài sản an toàn như Bitcoin, Vàng và Đất đai." Làm thế nào tin đồn bắt đầu Vào ngày 6 tháng 9, YouTuber Clive Thompson tuyên bố rằng "gần đây, Tether đã mua vàng và bán Bitcoin." Khẳng định của Thompson dựa trên việc kiểm tra báo cáo tài sản của Tether. Theo Thompson, Tether đã bán hơn 1 tỷ đô la BTC và mua hơn 1,6 tỷ đô la vàng trong quý vừa qua. Điều này cho thấy Tether đang bán tháo Bitcoin để ưu tiên vàng, theo Thompson. Lỗ hổng trong tuyên bố của Thompson CEO của Jan3, Samson Mow đã chỉ ra những lỗ hổng trong lý thuyết của Thompson dựa trên dữ liệu công khai. Trong một bài đăng trên X, Mow giải thích rằng Thompson đã đi đến kết luận sai lầm vì anh ta giả định rằng sự sụt giảm trong lượng BTC nắm giữ của Tether tự động có nghĩa là họ đã bán nó để mua vàng. Trong quý một và quý hai của năm nay, Tether báo cáo nắm giữ lần lượt 92,650 BTC và 83,274 BTC. Theo Mow, Thompson đã quên tính đến việc Tether tài trợ cho một dự án riêng biệt có tên là Twenty One Capital (XXI). Tether đã chuyển 14,000 BTC vào ngày 2 tháng 6 và 5,800 BTC vào tháng 7, gửi tổng cộng 19,800 BTC cho XXI. The Crypto Investor Blueprint: Khóa học 5 ngày về Bagholding, Insider Front-Runs và Missing Alpha Nice 😎 Bài học đầu tiên của bạn đang trên đường đến. Vui lòng thêm [email protected] vào danh sách trắng Email của bạn. Do đó, Mow giải thích rằng Tether có thêm 4,624 BTC trong Q2 2025 so với quý trước đó. Tính cả việc chuyển tiền vào tháng 7, Tether "có (ít nhất) mức tăng ròng Bitcoin...
Megan Moroney Giành Giải Thưởng 'Best Country' Mới

Megan Moroney Giành Giải Thưởng 'Best Country' Mới

Bài đăng Megan Moroney Giành Giải Thưởng 'Best Country' Mới đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Megan Moroney (R) tham dự Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025 tại UBS Arena vào ngày 07 tháng 9 năm 2025 tại Elmont, New York. (Ảnh của Roy Rochlin/Getty Images for MTV) Getty Images for MTV Vào tối Chủ nhật, Megan Moroney đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên giành giải Best Country tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards. Moroney đã nhận giải thưởng "Moon Man" do người hâm mộ bỏ phiếu trong khi đi trên thảm đỏ trước khi chương trình chính thức bắt đầu tại UBS Arena ở New York. Moroney đã giành chiến thắng với "Am I Okay?," đĩa đơn chủ đạo từ album cùng tên năm 2024 của cô. "Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã bỏ phiếu. Cảm ơn vì tất cả, tất cả sự ủng hộ trong năm nay," Moroney đã nói trong bài phát biểu nhận giải trước chương trình. "Các bạn, tôi đã thực sự tranh giành một bức tượng 'Moon Man' tại White Elephant vào Giáng sinh năm ngoái và bây giờ tôi có một cái thật. Tôi đang phấn khích quá. Cái này tuyệt hơn nhiều so với cái từ Home Goods." Sau khi cảm ơn một số cộng sự và người ủng hộ, cô sau đó nói thêm, "Điều này thật tuyệt. Tôi như kiểu, tôi đang làm gì ở đây vậy?" Moroney đã đánh bại một dàn đối thủ mạnh bao gồm Jelly Roll (được đề cử với bài hát "Liar"), Chris Stapleton (với "Think I'm In Love With You"), Cody Johnson và Carrie Underwood (với bản song ca "I'm Gonna Love You"), Lainey Wilson (với "4x4xU") và Morgan Wallen (với "Smile"). Các nhà sản xuất đã công bố giải thưởng Best Country vào tháng trước; đây là một trong hai giải thưởng mới được trao trong chương trình trực tiếp tối Chủ nhật, cùng với giải Best Pop Artist. VMAs 2025 đã được phát sóng vào tối Chủ nhật trên CBS và MTV. VMAs Bổ Sung Hạng Mục Best Country Việc bổ sung hạng mục Best Country diễn ra vài tháng sau khi mạng lưới chị em của MTV là CMT đã hủy bỏ Lễ trao giải CMT Music Awards 2025 một phần do sự sáp nhập giữa công ty mẹ Paramount và Skydance Media. Underwood thường xuyên thống trị Giải thưởng CMT Music do người hâm mộ bỏ phiếu,...
Alcaraz Là Nhà Vô Địch Hàng Đầu Của Quần Vợt Khi Anh Đánh Bại Sinner Trong Trận Chung Kết Mở Rộng Hoa Kỳ

Alcaraz Là Nhà Vô Địch Hàng Đầu Của Quần Vợt Khi Anh Đánh Bại Sinner Trong Trận Chung Kết Mở Rộng Hoa Kỳ

Bài đăng Alcaraz Là Nhà giao dịch hàng đầu Của Làng Tennis Khi Anh Đánh Bại Sinner Trong Trận Chung Kết Mở Rộng Hoa Kỳ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 07 THÁNG 9: Carlos Alcaraz của Tây Ban Nha phản ứng khi anh đi đến khu vực đội của mình sau khi đánh bại Jannik Sinner của Ý trong trận Chung kết Đơn Nam của họ vào Ngày Thứ Mười Lăm của Giải Mở rộng Hoa Kỳ 2025 tại Trung tâm Tennis Quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 07 tháng 9 năm 2025 tại New York City. (Ảnh của Al Bello/Getty Images) Getty Images Carlos Alcaraz giành chức vô địch Mở rộng Hoa Kỳ lần thứ hai và vị trí số 1 thế giới sau khi đánh bại Jannik Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 vào tối Chủ nhật. Người Ý đã nhường vị trí tay vợt hàng đầu thế giới cho đối thủ lớn của mình và luôn ở vị trí thứ hai. Các sự kiện diễn ra theo nhịp điệu của chỉ một cây vợt. Theo thuật ngữ điện ảnh, Sinner là Salieri của Mozart Alcaraz. Các sắp xếp an ninh của Tổng thống Trump đã làm chậm trễ việc đến thảm xanh của hai tay vợt giỏi nhất thế giới trong gần 50 phút, và hàng trăm khán giả bên ngoài đã bỏ lỡ màn trình diễn mở màn xuất sắc của tay vợt 22 tuổi. Bộ ba trận chung kết lớn giữa Alcaraz và Sinner bắt đầu với một trận chung kết Pháp Mở rộng kéo dài đến năm giờ 29 phút. Bộ phim bom tấn đó, mà Alcaraz đã giành chiến thắng sau một màn thoát hiểm kiểu Houdini, đã được tiếp nối bởi hai phần tiếp theo Solid. Sinner đã khuất phục người Tây Ban Nha không ổn định tại Wimbledon trong bốn set, và Alcaraz đã trả lại đặc ân ở đây. Trong khi Sinner chỉ sống sót trong gang tấc tại SW19 sau khi Grigor Dimitrov rút lui vì chấn thương khi dẫn trước hai set trong trận đấu vòng 16 của họ, Alcaraz đã khoác lên mình chiếc áo choàng bất khả chiến bại trong 15 ngày của vòng đấu chính tại Flushing Meadows. Anh chỉ thua một trong 22 set đã chơi, và ngay cả điều đó cũng chủ yếu là do một sự chao đảo không ngờ trong lần giao bóng đầu tiên của anh, điều đã đưa Sinner trở lại cuộc thi trong chốc lát ở tỷ số một set hòa. Sau đó, Alcaraz đã mang Nến Hammer xuống...
