Những Tiền điện tử tốt nhất để mua trong thời kỳ lạm phát cao: Bitcoin, Ethereum, Cardano

Bài đăng Các Crypto tốt nhất để mua trong thời kỳ lạm phát cao: Bitcoin, Ethereum, Cardano xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Cardano, Ethereum và Bitcoin nổi bật trong thời kỳ lạm phát cao. Đây là lý do tại sao những tiền mã hóa này vẫn là những lựa chọn tuyệt vời. Mặc dù cao hơn mục tiêu của các ngân hàng trung ương đến tận năm 2025, lạm phát đã trở nên dai dẳng hơn nhiều so với dự đoán của các nhà kinh tế. Sự không chắc chắn trên thị trường trái phiếu, tăng trưởng tiền lương chậm hơn và chi phí tăng cao cho các nhu cầu thiết yếu đã khiến các nhà đầu tư phải đánh giá lại cách họ bảo vệ lực mua của mình. Mặc dù tài sản kỹ thuật số ngày càng được công nhận rộng rãi như một lĩnh vực mới, các biện pháp phòng ngừa lạm phát truyền thống như vàng và bất động sản vẫn có vị trí của chúng. Ba loại tiền mã hóa hàng đầu được cho là có khả năng phục hồi trong tình huống lạm phát cao là Bitcoin, Ethereum và Cardano. Mỗi loại có những ưu điểm độc đáo: Cardano là mạng quản trị tiến bộ, Ethereum là nền tảng của tài chính phi tập trung, và Bitcoin là vàng kỹ thuật số. Tuy nhiên, những cơ hội mới như MAGACOIN FINANCE, một dự án thu hút sự chú ý vì tính hợp pháp về cấu trúc và năng lượng văn hóa, cũng đang được thảo luận rộng rãi hơn giữa các nhà đầu tư. Bitcoin: Công cụ phòng hộ kỹ thuật số Bitcoin đã trưởng thành thành một tài sản vĩ mô được công nhận. Nguồn cung cố định 21 triệu đồng tạo ra một Hard Cap trực tiếp chống lại các chính sách tiền tệ lạm phát. Vào năm 2025, dòng tiền vào các ETF Bitcoin niêm yết tại Hoa Kỳ đã vượt quá 20 tỷ đô la, xác nhận niềm tin của các tổ chức vào vai trò của nó như vàng kỹ thuật số. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng mặc dù Bitcoin có thể không mang lại mức tăng trưởng bùng nổ như những năm đầu, nhưng độ tin cậy của nó trong việc bảo toàn tài sản khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư mệt mỏi vì lạm phát. Việc áp dụng bán lẻ cũng vẫn mạnh mẽ, với hoạt động của Mạng Lightning cho thấy việc sử dụng giao dịch tăng lên ngoài đầu cơ. Đối với danh mục đầu tư dài hạn, Bitcoin là điểm tựa. Ethereum: Cơ sở hạ tầng phi tập trung cho tương lai Ethereum đóng một vai trò khác trong môi trường lạm phát. Thay vì chỉ đơn thuần phòng ngừa, nó phát triển mạnh khi nhu cầu về các ứng dụng phi tập trung tăng lên. Hàng tỷ giá trị tổng cộng được khóa trên các giao thức DeFi, trong khi việc phê duyệt ETF Ethereum vào năm 2025 đã thu hút các quỹ hưu trí và...