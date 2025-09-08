2025-10-10 thứ sáu

CEO Tether bác bỏ tin đồn bán Bitcoin để mua vàng

CEO Tether bác bỏ tin đồn bán Bitcoin để mua vàng

Bài đăng CEO Tether bác bỏ tin đồn bán Bitcoin để mua vàng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Tin đồn về việc Tether bán Bitcoin đã làm xáo động một phần cộng đồng tiền mã hoá trong tuần này, chỉ để ban lãnh đạo công ty và các đồng minh trong ngành phản bác với một câu chuyện khác: các đồng coin không hề được bán - chúng chỉ được triển khai lại. Cuộc tranh luận bắt đầu khi các nhà bình luận nhận thấy sự sụt giảm rõ ràng trong lượng Bitcoin được báo cáo của Tether giữa quý một và quý hai năm 2025. Theo dữ liệu xác nhận của BDO, lượng nắm giữ dường như giảm hơn 9,000 BTC, dẫn đến những tuyên bố rằng tổ chức phát hành stablecoin đã thanh lý một phần dự trữ để chạy theo vàng. YouTuber Clive Thompson đã khuếch đại lý thuyết này, cho rằng chiến lược của Tether đang chuyển hướng khỏi Bitcoin. Phản hồi từ phía đối lập Các giám đốc điều hành và nhân vật có ảnh hưởng trong ngành nhanh chóng phản bác cách diễn giải đó. Samson Mow, CEO của Jan3, giải thích rằng số Bitcoin bị thiếu đã được gửi đến Twenty One Capital (XXI), một sáng kiến tài chính riêng biệt liên quan đến CEO của Strike Jack Mallers. Các giao dịch chuyển khoản trong tháng 6 và tháng 7 tổng cộng gần 20,000 BTC, hơn đủ để giải thích sự chênh lệch. CEO Tether Paolo Ardoino cũng nhấn mạnh điểm này, khẳng định không có đồng coin nào được bán. Thay vào đó, ông nói, công ty tiếp tục chuyển lợi nhuận vào những tài sản an toàn dài hạn - "Bitcoin, vàng và đất đai." Chuyển khoản hàng tỷ đô la Dữ liệu Blockchain xác nhận rằng vào đầu tháng 6, Tether đã chuyển hơn 37,000 BTC - trị giá gần 3.9 tỷ đô la tại thời điểm đó - để hỗ trợ XXI. Nếu những giao dịch chuyển khoản đó được tính vào lượng nắm giữ trực tiếp của Tether, bảng cân đối kế toán của họ sẽ cho thấy sự tăng ròng, không phải giảm. Các công cụ theo dõi dữ liệu độc lập vẫn liệt kê Tether với hơn 100,000 BTC trị giá trên 11 tỷ đô la, củng cố vị trí của họ trong số các tổ chức nắm giữ lớn nhất. Thời điểm trùng với việc El Salvador mua vàng Cuộc tranh cãi diễn ra cùng lúc với những tin tức không liên quan từ El Salvador, nước này đã công bố việc mua vàng đầu tiên sau hơn ba thập kỷ. Ngân hàng trung ương đã bổ sung 13,999 ounce vàng, trị giá khoảng 50...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:31
HKMA của Hồng Kông sẽ cấp ít giấy phép stablecoin khi ra mắt trong khi các ngân hàng đua nhau giành vị trí sớm

HKMA của Hồng Kông sẽ cấp ít giấy phép stablecoin khi ra mắt trong khi các ngân hàng đua nhau giành vị trí sớm

Bài đăng Hong Kong's HKMA to issue few stablecoin licenses at launch as banks race for early slots xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) cho biết vào sáng thứ Hai rằng họ sẽ chỉ phê duyệt một vài giấy phép trong đợt ra mắt stablecoin, mặc dù đã có 77 tổ chức bày tỏ sự quan tâm. Con số này được ghi nhận vào cuối tháng 8. Đây là một cuộc chạy đua quy mô lớn; các ngân hàng, nền tảng thương mại điện tử, công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp Web3, công ty thanh toán và các nhà quản lý tài sản đều có tên trong danh sách, theo báo cáo từ truyền thông địa phương. Trong số những cái tên lớn nhất theo đuổi giấy phép này là Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), ngân hàng lớn nhất thế giới về tài sản. Họ đang nộp đơn thông qua chi nhánh Hồng Kông, ICBC (Asia). Điều này khiến ICBC trở thành ngân hàng Trung Quốc hàng đầu thứ hai tham gia, sau Ngân hàng Trung Quốc (Hồng Kông). HSBC, ngân hàng lớn nhất tại Hồng Kông, vẫn chưa nộp đơn, nhưng đang xem xét. Các nhà lập pháp cho biết quy định sẽ nghiêm ngặt, và có thể chỉ có một giấy phép được cấp vào đầu năm 2025 Các nhà lập pháp đang ủng hộ cách tiếp cận nghiêm ngặt của HKMA. Theo Ng Kit-chong, thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, các quy định mới được thiết kế chặt chẽ. "Số lượng giấy phép được cấp sẽ rất ít," ông nói, và thêm rằng "có thể một giấy phép" thậm chí có thể được cấp vào đầu năm tới. Và đó chưa phải là tất cả. Các nhà lập pháp cũng đang chuẩn bị luật mới cho các giao dịch tiền điện tử OTC ngoại tuyến, có thể được triển khai vào năm 2025. HKMA đã yêu cầu các ứng viên nộp đơn đầy đủ trước cuối tháng 9 nếu họ nghiêm túc. Nhưng họ cảnh báo tất cả mọi người: việc bày tỏ sự quan tâm hoặc thậm chí nộp đơn đầy đủ không đồng nghĩa với việc được phê duyệt. Họ không phát giải thưởng cho việc tham gia. Ngoài ra, công chúng được khuyến cáo không tin tưởng bất kỳ quảng cáo hoặc khuyến mãi nào liên quan đến stablecoin chưa được cấp phép, vì chúng không được công nhận hợp pháp. Cora Ang, trưởng bộ phận pháp lý tại Amina Group, cho biết, "Chế độ này sẽ loại bỏ những đối tượng không thể tuân thủ các quy định nghiêm ngặt, tạo ra các trường hợp sử dụng khả thi và chứng minh sự ổn định tài chính." Cô...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:19
Giá Kinto giảm 85% khi dự án thông báo đóng cửa

Giá Kinto giảm 85% khi dự án thông báo đóng cửa

Bài đăng Giá Kinto giảm 85% khi dự án thông báo đóng cửa xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dự án Ethereum Layer-2 Kinto sẽ đóng cửa trong tháng này sau một vụ khai thác lớn vào tháng 7 đã làm cạn kiệt dự trữ và khiến nhóm không thể đảm bảo nguồn tài trợ mới. Tóm tắt Giá Kinto đã giảm hơn 80% sau thông báo đóng cửa sau vụ khai thác tháng 7 đã rút cạn 577 ETH. Các nhà cho vay Phoenix sẽ thu hồi khoảng 76% tiền, trong khi nạn nhân bị hack đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp thiện chí 1,100 đô la. Việc rút tiền vẫn mở cho đến ngày 30/9, với hợp đồng yêu cầu Ethereum và token airdrop ERA được lên kế hoạch vào tháng 10. Vào ngày 7/9, Kinto đã thông báo trên X rằng họ sẽ đóng cửa hoạt động vào ngày 30/9, sau vụ khai thác tháng 7 đã rút cạn khoảng 577 ETH (trị giá 1,9 triệu đô la) và khiến nhóm không thể phục hồi về mặt tài chính. Thông báo đã gây ra biến động, với token K của dự án giảm 85% trong 24 giờ qua, và hiện giảm 94% trong tháng qua. Từ khai thác đến đóng cửa Sự cố bắt nguồn từ lỗ hổng trong tiêu chuẩn ERC-1967 Proxy, một cơ sở mã OpenZeppelin được sử dụng rộng rãi cho các hợp đồng thông minh có thể nâng cấp. 110,000 token Kinto giả đã được kẻ tấn công tạo ra trên Arbitrum (ARB) và được sử dụng để rút tiền từ các pool thanh khoản Uniswap (UNI) và các kho cho vay Morpho (MORPHO). Thông qua "Chương trình Phoenix", Kinto đã huy động được 1 triệu đô la nợ và tiếp tục giao dịch để ổn định hoạt động. Tuy nhiên, nợ nần chồng chất, điều kiện thị trường yếu, và mất niềm tin của nhà đầu tư đã chứng minh là không thể vượt qua. Nỗ lực gây quỹ đã bị đình trệ, và các thành viên trong nhóm không được trả lương kể từ tháng 7. Hoàn trả của Kinto và các bước tiếp theo Kinto cho biết họ đã hợp nhất khoảng 800,000 đô la tài sản còn lại vào két an toàn do quỹ kiểm soát. Những khoản tiền này sẽ được ưu tiên cho các nhà cho vay Phoenix, những người dự kiến sẽ thu hồi khoảng 76% vốn gốc của họ. Nạn nhân bị hack trên Morpho sẽ nhận được tối đa 1,100 đô la mỗi người từ khoản trợ cấp thiện chí 55,000 đô la được tài trợ cá nhân bởi nhà sáng lập Kinto Ramon Recuero. Các khoản thu hồi bổ sung từ Ethereum (ETH) bị đánh cắp,...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:06
Những Tiền điện tử tốt nhất để mua trong thời kỳ lạm phát cao: Bitcoin, Ethereum, Cardano

Những Tiền điện tử tốt nhất để mua trong thời kỳ lạm phát cao: Bitcoin, Ethereum, Cardano

Bài đăng Các Crypto tốt nhất để mua trong thời kỳ lạm phát cao: Bitcoin, Ethereum, Cardano xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Cardano, Ethereum và Bitcoin nổi bật trong thời kỳ lạm phát cao. Đây là lý do tại sao những tiền mã hóa này vẫn là những lựa chọn tuyệt vời. Mặc dù cao hơn mục tiêu của các ngân hàng trung ương đến tận năm 2025, lạm phát đã trở nên dai dẳng hơn nhiều so với dự đoán của các nhà kinh tế. Sự không chắc chắn trên thị trường trái phiếu, tăng trưởng tiền lương chậm hơn và chi phí tăng cao cho các nhu cầu thiết yếu đã khiến các nhà đầu tư phải đánh giá lại cách họ bảo vệ lực mua của mình. Mặc dù tài sản kỹ thuật số ngày càng được công nhận rộng rãi như một lĩnh vực mới, các biện pháp phòng ngừa lạm phát truyền thống như vàng và bất động sản vẫn có vị trí của chúng. Ba loại tiền mã hóa hàng đầu được cho là có khả năng phục hồi trong tình huống lạm phát cao là Bitcoin, Ethereum và Cardano. Mỗi loại có những ưu điểm độc đáo: Cardano là mạng quản trị tiến bộ, Ethereum là nền tảng của tài chính phi tập trung, và Bitcoin là vàng kỹ thuật số. Tuy nhiên, những cơ hội mới như MAGACOIN FINANCE, một dự án thu hút sự chú ý vì tính hợp pháp về cấu trúc và năng lượng văn hóa, cũng đang được thảo luận rộng rãi hơn giữa các nhà đầu tư. Bitcoin: Công cụ phòng hộ kỹ thuật số Bitcoin đã trưởng thành thành một tài sản vĩ mô được công nhận. Nguồn cung cố định 21 triệu đồng tạo ra một Hard Cap trực tiếp chống lại các chính sách tiền tệ lạm phát. Vào năm 2025, dòng tiền vào các ETF Bitcoin niêm yết tại Hoa Kỳ đã vượt quá 20 tỷ đô la, xác nhận niềm tin của các tổ chức vào vai trò của nó như vàng kỹ thuật số. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng mặc dù Bitcoin có thể không mang lại mức tăng trưởng bùng nổ như những năm đầu, nhưng độ tin cậy của nó trong việc bảo toàn tài sản khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư mệt mỏi vì lạm phát. Việc áp dụng bán lẻ cũng vẫn mạnh mẽ, với hoạt động của Mạng Lightning cho thấy việc sử dụng giao dịch tăng lên ngoài đầu cơ. Đối với danh mục đầu tư dài hạn, Bitcoin là điểm tựa. Ethereum: Cơ sở hạ tầng phi tập trung cho tương lai Ethereum đóng một vai trò khác trong môi trường lạm phát. Thay vì chỉ đơn thuần phòng ngừa, nó phát triển mạnh khi nhu cầu về các ứng dụng phi tập trung tăng lên. Hàng tỷ giá trị tổng cộng được khóa trên các giao thức DeFi, trong khi việc phê duyệt ETF Ethereum vào năm 2025 đã thu hút các quỹ hưu trí và...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:01
WSPN Hoàn Tất Kế Hoạch Mua Aplauz NL B.V.

WSPN Hoàn Tất Kế Hoạch Mua Aplauz NL B.V.

Bài đăng WSPN Hoàn tất Kế hoạch mua Aplauz NL B.V. xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. TORTOLA, Quần đảo Virgin thuộc Anh, ngày 8 tháng 9 năm 2025 /PRNewswire/ — Worldwide Stablecoin Payment Network (WSPN), một công ty thanh toán kỹ thuật số toàn cầu hàng đầu, hôm nay đã công bố việc mua lại thành công Aplauz NL B.V., một tổ chức Tiền điện tử Hà Lan (EMI) được cấp phép và là công ty con của Aplauz Financial Services Ltd. Giao dịch đã được De Nederlandsche Bank (DNB) phê duyệt vào tháng 6 năm 2025 và hoàn tất vào tháng 7 năm 2025. Việc mua lại nhấn mạnh cam kết của WSPN trong việc xây dựng sự hiện diện toàn cầu đồng thời thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán stablecoin tuân thủ trên các thị trường chính. Điều này phản ánh quyết tâm của WSPN trong việc thúc đẩy tiêu chuẩn hóa dịch vụ stablecoin và mở rộng phạm vi tiếp cận vào các ứng dụng thực tế đa dạng, giúp đẩy nhanh sự phát triển của cơ sở hạ tầng tài chính trong tương lai. Tuyên bố của Ban lãnh đạo "Việc mua lại Aplauz NL B.V. củng cố sự hiện diện của chúng tôi tại châu Âu và đẩy nhanh sứ mệnh tiên phong trong thanh toán kỹ thuật số minh bạch và toàn diện," Raymond Yuan, Nhà sáng lập & CEO tại WSPN cho biết. "Với nền tảng và đội ngũ đã được thiết lập của Aplauz, chúng tôi sẽ khám phá các cơ hội thị trường rộng lớn hơn trong việc sản phẩm hóa các trường hợp sử dụng stablecoin, cung cấp các giải pháp mạng thanh toán thế hệ tiếp theo sáng tạo cho nhiều đối tác và người dùng hơn." "Chúng tôi rất vui mừng khi hoàn thành bước tiếp theo trong hành trình của mình," Goran Abramović, Giám đốc của Aplauz Financial Services Ltd. cho biết. "Việc bán thành công hoạt động kinh doanh tại Hà Lan của chúng tôi cho WSPN nhấn mạnh sức mạnh của nền tảng Aplauz và sự phù hợp của nó trong bối cảnh thanh toán kỹ thuật số đang phát triển hiện nay. Chúng tôi tin tưởng rằng WSPN sẽ phát triển trên nền tảng này và mở ra những cơ hội thú vị cho Aplauz NL B.V." Về WSPN WSPN là nhà cung cấp hàng đầu về cơ sở hạ tầng stablecoin thế hệ tiếp theo, cam kết xây dựng giải pháp thanh toán an toàn, hiệu quả và minh bạch hơn cho nền kinh tế toàn cầu. Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm stablecoin và một bộ giải pháp sản phẩm hóa đa dạng cho các kịch bản thanh toán stablecoin trong thế giới thực, tất cả được thiết kế để xây dựng và mở rộng hệ sinh thái mạng WSPN. Được dẫn dắt bởi tầm nhìn "Stablecoin 2.0", WSPN đặt khả năng sử dụng, độ tin cậy và khả năng tiếp cận vào cốt lõi của phương pháp tiếp cận, thúc đẩy...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 11:51
Ripple Điểm Nổi Bật 3 Yếu Tố Chính Thúc Đẩy Làn Sóng Áp Dụng Tài Sản Kỹ Thuật Số Của Tổ Chức

Ripple Điểm Nổi Bật 3 Yếu Tố Chính Thúc Đẩy Làn Sóng Áp Dụng Tài Sản Kỹ Thuật Số Của Tổ Chức

Bài đăng Ripple Điểm nổi bật 3 Yếu tố Chính Đằng sau Làn sóng Áp dụng Tài sản kỹ thuật số của Tổ chức xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các ngân hàng đang đẩy nhanh việc tham gia vào tài sản kỹ thuật số với dịch vụ lưu ký, stablecoin và các hoạt động dựa trên blockchain dẫn đầu—ba sự thay đổi cốt lõi mà Ripple cho biết đang định nghĩa lại tài chính tổ chức. 3 Sự Thay đổi Chiến lược Thúc đẩy Ngân hàng Tham gia Tài sản kỹ thuật số, Theo Ripple Ripple đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc vào tuần trước, nhấn mạnh rằng việc áp dụng tài sản kỹ thuật số của các tổ chức đang tăng tốc khi các ngân hàng và công ty tài chính mở rộng sang [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/ripple-highlights-3-key-drivers-behind-institutional-digital-asset-adoption-surge/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 11:35
Tiền tệ châu Á đối mặt với bất ổn khi đồng Yên Nhật lao dốc giữa đồn đoán về việc Fed cắt giảm lãi suất

Tiền tệ châu Á đối mặt với bất ổn khi đồng Yên Nhật lao dốc giữa đồn đoán về việc Fed cắt giảm lãi suất

Bài đăng Forex(FX) châu Á đối mặt với bất ổn khi đồng Yên Nhật lao dốc giữa đồn đoán cắt giảm lãi suất của Fed xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khẩn cấp: Forex(FX) châu Á đối mặt với bất ổn khi đồng Yên Nhật lao dốc giữa đồn đoán cắt giảm lãi suất của Fed Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Forex Khẩn cấp: Forex(FX) châu Á đối mặt với bất ổn khi đồng Yên Nhật lao dốc giữa đồn đoán cắt giảm lãi suất của Fed Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/asia-fx-yen-plunge/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 11:33
Bạc vượt trội hơn Bitcoin và vàng trong năm 2025 tính đến hiện tại

Bạc vượt trội hơn Bitcoin và vàng trong năm 2025 tính đến hiện tại

Bài đăng Bạc Vượt Trội Hơn Bitcoin Và Vàng Trong YTD 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tài chính đã cho thấy hiệu suất đáng chú ý trong suốt năm 2025 cho đến nay. Về mặt này, bạc đã chứng kiến sự thống trị, vượt trội hơn cả Bitcoin ($BTC) và vàng trong số các tài sản hàng đầu trong năm 2025. Theo dữ liệu được cung cấp bởi nhà phân tích CryptoQuant nổi tiếng, Maartunn, bạc đã ghi nhận mức tăng đáng kinh ngạc 40,2% từ đầu năm đến nay (YTD), vượt qua cả tài sản rủi ro và tài sản trú ẩn an toàn truyền thống. Điều này nhấn mạnh sự thống trị bền vững của kim loại quý trong lĩnh vực tài chính ngay cả trong năm 2025. Bạc Vượt Trội Hơn Vàng và Bitcoin với Mức Tăng Trưởng YTD 40,2% trong năm 2025 Dựa trên phân tích thị trường độc quyền, bạc đã ghi nhận mức tăng giá khổng lồ 40,2% từ đầu năm 2025 cho đến nay. Về mặt này, nó đã vượt trội hiệu quả so với tài sản đáng chú ý trong tài chính truyền thống và thị trường tiền điện tử. Đặc biệt, khi so sánh, vàng đã chứng kiến mức tăng trưởng 34,8% trong cùng thời gian. Điều này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với bạc như một công cụ phòng hộ đáng tin cậy để đối phó với biến động. Trong khi đó, đồng tiền điện tử hàng đầu, Bitcoin ($BTC), cũng vẫn không hiệu quả trong việc vượt qua mức tăng trưởng của bạc, với mức tăng 18,3%. Tâm Lý Nhà Đầu Tư Thúc Đẩy Sự Tăng Trưởng Của Bạc Theo Maartunn, mặc dù có những khoản lợi nhuận đáng kể được chứng kiến bởi Ethereum ($ETH), altcoin hàng đầu đã ghi nhận mức tăng 32,6% trong năm 2025. Tỷ lệ phần trăm này thấp hơn đáng kể khi so sánh với mức 40,2% của bạc. Điều này chỉ ra tác động ngày càng tăng của bạc trên thị trường và có thể thiết lập các chuẩn mực mới trong khi các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư giữa sự thay đổi thị trường rộng lớn hơn. Umair Younas là một nhà văn nội dung liên quan đến tiền điện tử gắn liền với công việc này từ năm 2019. Tại Blockchainreporter, anh ấy đóng vai trò là một nhà văn tin tức và bài viết. Anh ấy là một người đam mê crypto, blockchain, NFTs, DeFi và FinTech. Anh ấy có khả năng mạnh mẽ trong việc viết các bài đánh giá chân thực về các nhà môi giới và sàn giao dịch và anh ấy đã hợp tác với đội ngũ giáo dục của chúng tôi để viết nội dung giáo dục. Anh ấy có ước mơ nâng cao...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 11:32
BitcoinEthereumNews2025/09/08 10:52
BitcoinEthereumNews2025/09/08 10:46
