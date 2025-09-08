Bạc vượt trội hơn Bitcoin và vàng trong năm 2025 tính đến hiện tại
Thị trường tài chính đã cho thấy hiệu suất đáng chú ý trong suốt năm 2025 cho đến nay. Về mặt này, bạc đã chứng kiến sự thống trị, vượt trội hơn cả Bitcoin ($BTC) và vàng trong số các tài sản hàng đầu trong năm 2025. Theo dữ liệu được cung cấp bởi nhà phân tích CryptoQuant nổi tiếng, Maartunn, bạc đã ghi nhận mức tăng đáng kinh ngạc 40,2% từ đầu năm đến nay (YTD), vượt qua cả tài sản rủi ro và tài sản trú ẩn an toàn truyền thống. Điều này nhấn mạnh sự thống trị bền vững của kim loại quý trong lĩnh vực tài chính ngay cả trong năm 2025. Bạc Vượt Trội Hơn Vàng và Bitcoin với Mức Tăng Trưởng YTD 40,2% trong năm 2025 Dựa trên phân tích thị trường độc quyền, bạc đã ghi nhận mức tăng giá khổng lồ 40,2% từ đầu năm 2025 cho đến nay. Về mặt này, nó đã vượt trội hiệu quả so với tài sản đáng chú ý trong tài chính truyền thống và thị trường tiền điện tử. Đặc biệt, khi so sánh, vàng đã chứng kiến mức tăng trưởng 34,8% trong cùng thời gian. Điều này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với bạc như một công cụ phòng hộ đáng tin cậy để đối phó với biến động. Trong khi đó, đồng tiền điện tử hàng đầu, Bitcoin ($BTC), cũng vẫn không hiệu quả trong việc vượt qua mức tăng trưởng của bạc, với mức tăng 18,3%. Tâm Lý Nhà Đầu Tư Thúc Đẩy Sự Tăng Trưởng Của Bạc Theo Maartunn, mặc dù có những khoản lợi nhuận đáng kể được chứng kiến bởi Ethereum ($ETH), altcoin hàng đầu đã ghi nhận mức tăng 32,6% trong năm 2025. Tỷ lệ phần trăm này thấp hơn đáng kể khi so sánh với mức 40,2% của bạc. Điều này chỉ ra tác động ngày càng tăng của bạc trên thị trường và có thể thiết lập các chuẩn mực mới trong khi các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư giữa sự thay đổi thị trường rộng lớn hơn.
BitcoinEthereumNews2025/09/08 11:32