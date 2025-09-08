Lisa's 'Born Again' Với Doja Cat Và RAYE Giành Giải MTV VMA Cho K-Pop Hay Nhất

DOJA CAT, RAYE, & LISA (Ảnh của Frank Micelotta/Disney qua Getty Images) Disney qua Getty Images Một lần nữa, Lisa của BLACKPINK đã chứng minh sức mạnh của mình tại Giải thưởng Video Âm nhạc MTV mặc dù không thể tham dự buổi lễ năm 2025. Ngôi sao người Thái đã nhận được một đề cử tại VMAs năm nay trong hạng mục K-Pop Hay Nhất cho đĩa đơn "Born Again" với sự góp mặt của Doja Cat và RAYE. Trong khi một số người tranh luận liệu đĩa đơn pop bằng tiếng Anh này có thực sự là một bài hát K-pop hay không, đĩa đơn comeback và tour diễn của Lisa với BLACKPINK năm nay đã đưa cô trở lại ngành công nghiệp nhạc pop Hàn Quốc ít nhất là cho năm 2025. Mặc dù ngôi sao Alter Ego không thể nhận giải Moonman trực tiếp, cô đã ghi lại bài phát biểu chiến thắng được phát trong chương trình tiền VMAs. "Tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này," Lisa nói về chiến thắng K-Pop Hay Nhất của mình. "Tôi muốn cảm ơn MTV và VMAs vì tất cả tình yêu và sự ủng hộ. Cảm ơn Doja Cat và RAYE đã làm cho 'Born Again' trở thành một bài hát đặc biệt, và cảm ơn Gia đình RCA và Team LLOUD, cảm ơn vì đã giúp tôi đạt được vị trí như ngày hôm nay. Và cuối cùng, gửi đến Lilies và Blinks, tôi không thể làm được điều này nếu không có các bạn, nên cảm ơn và tôi yêu các bạn.'" "Born Again" đã cạnh tranh với cả ba thành viên BLACKPINK của Lisa trong hạng mục K-Pop Hay Nhất với "Earthquake" của Jisoo, "Like Jennie" của Jennie, và "Toxic Till the End" của Rosé. "Who" của Jimin thuộc BTS cũng được đề cử cùng với "Chk Chk Boom" từ nhóm nhạc nam Stray Kids và "Whiplash" của nhóm nhạc nữ aespa. Chiến thắng K-Pop Hay Nhất của Lisa đánh dấu lần thứ ba cô giành giải trong hạng mục này trong bốn năm. Sau khi ra mắt solo K-pop vào năm 2021 với đĩa đơn hip-hop "Lalisa," Lisa đã giành giải thưởng K-Pop Hay Nhất 2022 mà cô đã nhận trực tiếp cùng với các thành viên BLACKPINK...