Bitcoin Bull Michael Saylor Xuất Hiện Lần Đầu Trong Danh Sách Tỷ Phú – Đây Là Tài Sản Ròng Và Chi Tiết Của Ông
Bài đăng Bitcoin Bull Michael Saylor Lần Đầu Xuất Hiện Trong Danh Sách Tỷ Phú - Đây Là Giá Trị Tài Sản Ròng Và Chi Tiết Của Ông xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Michael Saylor, đồng sáng lập và chủ tịch của MicroStrategy, đã lần đầu tiên xuất hiện trong Chỉ số Tỷ phú Bloomberg. Giá trị tài sản ròng của Saylor đã tăng 1 tỷ USD kể từ đầu năm 2025, đạt 7,37 tỷ USD. Điều này đưa ông lên vị trí thứ 491 trong danh sách. Theo dữ liệu của Bloomberg, tài sản của Saylor bao gồm khoảng 650 triệu USD tiền mặt và 6,72 tỷ USD cổ phiếu MicroStrategy. Tài sản quan trọng nhất của công ty là lượng Bitcoin nắm giữ, lớn nhất trong số các công ty đại chúng. Tính đến tháng 5 năm 2025, MicroStrategy nắm giữ khoảng 580,000 Bitcoin, trị giá khoảng 60 tỷ USD. Phần lớn nhất trong tài sản của Saylor là 8% cổ phần của ông trong MicroStrategy. Theo hồ sơ năm 2025 của công ty, cổ phần này bao gồm 19,6 triệu cổ phiếu Loại B và 382,000 cổ phiếu Loại A. Lượng Bitcoin cá nhân của Saylor không được tính vào tài sản do yêu cầu về khả năng xác minh. Saylor đã tạo ra dòng tiền đáng kể từ việc bán hơn 410 triệu USD cổ phiếu MicroStrategy trong năm 2024. Những khoản tiền mặt này được báo cáo cập nhật dựa trên thuế và hiệu suất thị trường. Saylor, 60 tuổi, đã thành lập MicroStrategy vào năm 1989 với bạn bè từ MIT. Công ty phát triển trong những năm đầu với phần mềm phân tích dữ liệu, sau đó vào những năm 1990, nó đã ký kết hợp đồng với các khách hàng doanh nghiệp lớn như McDonald's và trở thành công ty đại chúng vào năm 1998. Đến đầu những năm 2000, giá cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 5,000%, và tài sản của Saylor đã tăng vọt lên 7,5 tỷ USD. Tuy nhiên, vào cuối năm đó, công ty buộc phải trình bày lại báo cáo tài chính, và Saylor đã đạt được thỏa thuận thanh toán 11 triệu USD với SEC. Ngày nay, MicroStrategy được mô tả nhiều hơn như một "kho báu BTC" hơn là một công ty phần mềm truyền thống. Saylor cũng được ghi nhận là kiến trúc sư của sự chuyển đổi này. Trong các tuyên bố trước đây của mình, ông dự đoán rằng Bitcoin có thể đạt 13 triệu USD vào năm 2045. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 13:32