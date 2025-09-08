2025-10-10 thứ sáu

HKMA sẽ cấp giấy phép Stablecoin giới hạn

HKMA sẽ cấp giấy phép Stablecoin giới hạn

Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) sẽ chỉ cấp một số lượng giới hạn giấy phép stablecoin trong đợt đầu tiên, theo Tạp chí Kinh tế Hồng Kông. Cho đến nay, 77 tổ chức đã bày tỏ sự quan tâm. ICBC (Châu Á) đã tham gia cùng BOC Hồng Kông trong kế hoạch đăng ký, trong khi HSBC cũng đã thể hiện sự quan tâm. Những người trong ngành tin rằng Standard Chartered và BOC Hồng Kông nằm trong số những ứng viên hàng đầu dự kiến sẽ nhận được sự chấp thuận ban đầu từ cơ quan quản lý.
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 13:38
Bitcoin Bull Michael Saylor Xuất Hiện Lần Đầu Trong Danh Sách Tỷ Phú – Đây Là Tài Sản Ròng Và Chi Tiết Của Ông

Bitcoin Bull Michael Saylor Xuất Hiện Lần Đầu Trong Danh Sách Tỷ Phú – Đây Là Tài Sản Ròng Và Chi Tiết Của Ông

Michael Saylor, đồng sáng lập và chủ tịch của MicroStrategy, đã lần đầu tiên xuất hiện trong Chỉ số Tỷ phú Bloomberg. Giá trị tài sản ròng của Saylor đã tăng 1 tỷ USD kể từ đầu năm 2025, đạt 7,37 tỷ USD. Điều này đưa ông lên vị trí thứ 491 trong danh sách. Theo dữ liệu của Bloomberg, tài sản của Saylor bao gồm khoảng 650 triệu USD tiền mặt và 6,72 tỷ USD cổ phiếu MicroStrategy. Tài sản quan trọng nhất của công ty là lượng Bitcoin nắm giữ, lớn nhất trong số các công ty đại chúng. Tính đến tháng 5 năm 2025, MicroStrategy nắm giữ khoảng 580,000 Bitcoin, trị giá khoảng 60 tỷ USD. Phần lớn nhất trong tài sản của Saylor là 8% cổ phần của ông trong MicroStrategy. Theo hồ sơ năm 2025 của công ty, cổ phần này bao gồm 19,6 triệu cổ phiếu Loại B và 382,000 cổ phiếu Loại A. Lượng Bitcoin cá nhân của Saylor không được tính vào tài sản do yêu cầu về khả năng xác minh. Saylor đã tạo ra dòng tiền đáng kể từ việc bán hơn 410 triệu USD cổ phiếu MicroStrategy trong năm 2024. Những khoản tiền mặt này được báo cáo cập nhật dựa trên thuế và hiệu suất thị trường. Saylor, 60 tuổi, đã thành lập MicroStrategy vào năm 1989 với bạn bè từ MIT. Công ty phát triển trong những năm đầu với phần mềm phân tích dữ liệu, sau đó vào những năm 1990, nó đã ký kết hợp đồng với các khách hàng doanh nghiệp lớn như McDonald's và trở thành công ty đại chúng vào năm 1998. Đến đầu những năm 2000, giá cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 5,000%, và tài sản của Saylor đã tăng vọt lên 7,5 tỷ USD. Tuy nhiên, vào cuối năm đó, công ty buộc phải trình bày lại báo cáo tài chính, và Saylor đã đạt được thỏa thuận thanh toán 11 triệu USD với SEC. Ngày nay, MicroStrategy được mô tả nhiều hơn như một "kho báu BTC" hơn là một công ty phần mềm truyền thống. Saylor cũng được ghi nhận là kiến trúc sư của sự chuyển đổi này. Trong các tuyên bố trước đây của mình, ông dự đoán rằng Bitcoin có thể đạt 13 triệu USD vào năm 2045. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư.
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 13:32
Metaplanet Thêm 136 BTC Trị Giá $15,2M, Đẩy Tổng Tài Sản Vượt Quá $2B

Metaplanet Thêm 136 BTC Trị Giá $15,2M, Đẩy Tổng Tài Sản Vượt Quá $2B

Metaplanet, thường được gọi là "MicroStrategy" của Nhật Bản, đã thêm 136 BTC với giá khoảng $15.2 triệu ở mức giá trung bình $111,783 mỗi đồng. Với việc mua này, tổng số Bitcoin nắm giữ của công ty đã tăng lên 20,136 BTC, đại diện cho tổng đầu tư gần $2.057 tỷ. Kho dự trữ hiện có giá trị hơn $2 tỷ, thể hiện cam kết liên tục của Metaplanet đối với Bitcoin như một tài sản kho bạc quan trọng và củng cố vị thế của nó như một trong những công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất.
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 13:29
Eric Trump làm rõ mối quan hệ ở châu Á ngoài Metaplanet, cổ phiếu MTPLF giảm

Eric Trump làm rõ mối quan hệ ở châu Á ngoài Metaplanet, cổ phiếu MTPLF giảm

Eric Trump, con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vào hôm thứ Hai đã làm rõ sự trung thành của mình chỉ với Metaplanet trong khu vực châu Á. Động thái này được đưa ra để phản hồi những tin đồn về việc ông tham gia vào một công ty khác ở châu Á trong chuyến thăm khu vực này. Eric Trump làm rõ cam kết chỉ với Metaplanet Eric Trump đã đăng trên nền tảng X vào ngày 8 tháng 9 để làm rõ rằng ông chỉ liên quan đến Metaplanet, còn được gọi là Chiến lược châu Á. Ông cho biết công ty kho bạc Bitcoin "Metaplanet là công ty duy nhất tôi liên kết trong khu vực." Bức ảnh của ông với chủ tịch ABC (trước đây là GFA) đã được lan truyền trong cộng đồng đầu tư Nhật Bản. Sự đồn đoán về mối quan hệ của Eric với ABC đã kích thích giá cổ phiếu của công ty tăng lên. Người ta tin rằng các nhà đầu tư nước ngoài đã thấy bức ảnh này và mua ABC, tin rằng nó chắc chắn sẽ tăng vọt. Vào thứ Hai, cổ phiếu GFA đã giảm hơn 17,79% xuống 462 JPY sau khi Eric phủ nhận bất kỳ liên quan nào với công ty. Thấp 24h và cao 24h lần lượt là 462 JPY và 630 JPY. Ông nói: "Tôi không biết đây là ai, và tôi KHÔNG có bất kỳ liên quan nào đến công ty này. Đây là một bức ảnh từ một hội nghị khi tôi ở châu Á. Nếu ai đó đang tuyên bố rằng tôi tham gia vào công ty này, hãy để tôi nói rõ - tôi không tham gia." Eric Trump trước đó đã được bổ nhiệm làm cố vấn chiến lược cho Metaplanet, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất của Nhật Bản. Ông cũng đã tham dự cuộc họp cổ đông của Metaplanet vào tuần trước. Hôm nay, Metaplanet đã tăng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 20,136 BTC. Công ty đã mua 136 BTC với giá 15,2 triệu USD với giá trung bình 111,783 USD mỗi BTC. Cổ phiếu Metaplanet và MTPLF giảm Tại thời điểm viết bài, cổ phiếu Metaplanet đóng cửa giảm hơn 2,96% xuống 688 JPY. Cổ phiếu tiếp tục giảm giữa các vị thế bán khống mạnh mẽ bởi...
BitcoinEthereumNews 2025/09/08 13:26
Metaplanet Tiến Gần Mức Tăng 500% YTD Sau Khi Mua BTC Mới, Giá Bitcoin Phục Hồi

Metaplanet Tiến Gần Mức Tăng 500% YTD Sau Khi Mua BTC Mới, Giá Bitcoin Phục Hồi

Metaplanet đang tiến gần đến mức lợi nhuận 500% từ đầu năm cho chiến lược Bitcoin 2025. Công ty đã thông báo mở rộng lượng nắm giữ BTC với đợt mua mới. Phản ứng lại, giá Bitcoin đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định khi tiếp tục phục hồi. Metaplanet Gần Đạt 500% YTD với Đợt Mua BTC Mới Metaplanet đã thông báo việc mua thêm 136 BTC với giá 15,2 triệu USD. Với đợt mua mới nhất này, công ty hiện kiểm soát tổng cộng 20,136 BTC. Điều này thể hiện khoản đầu tư tích lũy khoảng 2,057 tỷ USD. Thông báo tiết lộ rằng giá mua trung bình cho đợt gần đây nhất là 111,000 USD mỗi BTC. Công ty cũng nhấn mạnh hiệu suất lợi nhuận BTC của họ, đang tiến gần đến mức 500%. Chỉ số này được sử dụng để đo lường giá trị cổ đông gắn với chiến lược dự trữ Bitcoin. Những tiêu chu
BitcoinEthereumNews2025/09/08 13:17
Bitcoin Bull Tom Lee Nộp Đơn IPO Nhắm Vào AI, Crypto Và Robotics

Bitcoin Bull Tom Lee Nộp Đơn IPO Nhắm Vào AI, Crypto Và Robotics

Bài đăng Bitcoin Bull Tom Lee Files for IPO to Target AI, Crypto, and Robotics xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chiến lược gia Phố Wall Bitcoin Tom Lee đang bước vào lĩnh vực séc trắng. Dự án mới của ông, FutureCrest Acquisition, đã nộp hồ sơ để huy động lên đến 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu lần đầu, với kế hoạch theo đuổi các thương vụ mua lại trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tài chính số và các ngành công nghiệp tăng trưởng cao khác. Theo hồ sơ nộp cho SEC, FutureCrest dự định bán 25 triệu đơn vị với giá 10 USD mỗi đơn vị. Mỗi đơn vị sẽ bao gồm một cổ phiếu thường và một phần tư quyền chọn có thể thực hiện ở mức 11,50 USD mỗi cổ phiếu. Công ty đã đăng ký niêm yết trên Nasdaq với mã chứng khoán FCRSU, với Cantor Fitzgerald đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành duy nhất. Ai đứng đằng sau? Lee, nổi tiếng với những dự đoán táo bạo về Bitcoin và cổ phiếu, đồng sáng lập công ty nghiên cứu Fundstrat Global Advisors và giữ chức CIO của Fundstrat Capital. Sơ yếu lý lịch của ông cũng bao gồm việc ra mắt Fundstrat Granny Shots ETF (GRNY) vào năm ngoái. Ông được tham gia cùng Chi Tsang, người sẽ đảm nhiệm vị trí CFO. Tsang là nhà sáng lập của công ty đầu tư mạo hiểm m1720 và trước đây đã lãnh đạo bộ phận ngân hàng đầu tư công nghệ, truyền thông và viễn thông của HSBC tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Bản cáo bạch của FutureCrest chỉ ra các lĩnh vực mà đội ngũ có cả chuyên môn và kết nối: AI Agent, tài sản kỹ thuật số, fintech, cơ sở hạ tầng, robot và truyền thông. Hồ sơ cũng nhấn mạnh các cơ hội tăng trưởng trong lĩnh vực trí tuệ kinh doanh, công cụ năng suất và sức khỏe kỹ thuật số, phản ánh các lĩnh vực tiếp tục thu hút vốn đầu tư. Tại sao điều này quan trọng Hồ sơ cho thấy cách thức các SPAC — sau khi hạ nhiệt vào năm 2022-23 — lại một lần nữa được định vị như những phương tiện để nắm bắt tăng trưởng dẫn đầu bởi đổi mới. Danh tiếng của Lee với tư cách là cả nhà dự báo thị trường và người ủng hộ Crypto mang lại cho FutureCrest một hồ sơ cao hơn so với hầu hết các đợt ra mắt séc trắng mới. FutureCrest ban đầu đã nộp hồ sơ bí mật với cơ quan quản lý vào tháng 8 năm 2025. Với IPO hiện đã công khai, công ty sẽ tìm cách huy động kho báu chiến tranh của mình và bắt đầu tìm kiếm mục tiêu phù hợp. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 13:01
Cá voi Bitcoin Dump $12,7B Trong Đợt Bán Tháo Lớn Nhất Kể Từ Năm 2022

Cá voi Bitcoin Dump $12,7B Trong Đợt Bán Tháo Lớn Nhất Kể Từ Năm 2022

Bài đăng Cá voi Bitcoin bán tháo 12,7 tỷ USD trong đợt bán lớn nhất kể từ năm 2022 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cá voi Bitcoin đã bán một lượng khổng lồ 12,7 tỷ USD Bitcoin trong tháng qua, và việc tiếp tục bán có thể gây áp lực lên giá trong vài tuần tới, theo các nhà phân tích. "Xu hướng giảm tiếp xúc của các người chơi lớn trong mạng lưới Bitcoin tiếp tục gia tăng, đạt mức phân phối coin lớn nhất năm nay," nhà phân tích CryptoQuant "caueconomy" nhận xét vào thứ Sáu. Họ cho biết thêm rằng trong 30 ngày qua, dự trữ của cá voi đã giảm hơn 100.000 Bitcoin (BTC), "báo hiệu sự né tránh rủi ro mạnh mẽ trong số các nhà đầu tư lớn." Áp lực bán này đã "trừng phạt cấu trúc giá trong ngắn hạn," cuối cùng đẩy giá xuống dưới 108.000 USD. Theo dữ liệu CryptoQuant, đây là đợt bán tháo lớn nhất của cá voi kể từ tháng 7 năm 2022, với sự thay đổi 30 ngày là 114.920 BTC trị giá khoảng 12,7 tỷ USD theo giá thị trường hiện tại tính đến thứ Bảy. "Vào thời điểm này, chúng tôi vẫn đang thấy những sự giảm này trong danh mục đầu tư của các người chơi lớn, điều này có thể tiếp tục gây áp lực lên Bitcoin trong những tuần tới." Cá voi Bitcoin đã bán ra. Nguồn: CryptoQuant Sự thay đổi số dư của cá voi chậm lại Sự thay đổi số dư hàng ngày trong 7 ngày đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2021 vào ngày 3 tháng 9, với hơn 95.000 BTC được cá voi chuyển đi trong tuần đó. Tuần trước, doanh nhân Bitcoin David Bailey cho biết giá có thể tăng vọt lên 150.000 USD nếu hai cá voi chính ngừng bán. Liên quan: Bitcoin sẽ tăng vọt lên 150K nếu chúng ta tiêu diệt 2 cá voi này: David Bailey Tin tốt là việc bán tháo mạnh mẽ dường như đã chậm lại, với sự thay đổi số dư hàng tuần giảm xuống khoảng 38.000 BTC tính đến ngày 6 tháng 9. Trong khi đó, tài sản này đã giao dịch trong một kênh biên độ hẹp giữa 110.000 USD và 111.000 USD trong ba ngày qua khi áp lực bán giảm nhẹ. CryptoQuant định nghĩa cá voi là một nhóm nắm giữ số dư từ 1.000 đến 10.000 BTC. Một sự cân bằng cấu trúc "Trong khi cá voi gần đây...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:58
Nhà sáng lập Chainlink tiết lộ sự quan tâm đáng kinh ngạc của SEC

Nhà sáng lập Chainlink tiết lộ sự quan tâm đáng kinh ngạc của SEC

Bài đăng SEC's Astounding Interest Revealed By Chainlink Founder xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tokenization Tài sản: SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) Tiết lộ Sự Quan tâm Đáng kinh ngạc Bởi Nhà sáng lập Chainlink Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Tokenization Tài sản: SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) Tiết lộ Sự Quan tâm Đáng kinh ngạc bởi Nhà sáng lập Chainlink Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/asset-tokenization-sec-interest/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:27
Nhà phân tích dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9

Nhà phân tích dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9

Bài đăng Nhà phân tích Dự đoán Cắt Giảm Lãi Suất của FRB vào Tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Nhà phân tích gợi ý khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Fed. Sự yếu kém của thị trường lao động thúc đẩy Đầu cơ cắt giảm lãi suất. Giá thị trường phản ánh sự chuyển hướng sang nới lỏng tích cực. Ngân hàng Standard Chartered dự đoán Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 năm 2025, làm tăng cường các cuộc thảo luận của Nhà phân tích mặc dù thiếu xác nhận chính thức từ các bên liên quan chính. Việc cắt giảm lãi suất có thể ảnh hưởng đến thị trường, đặc biệt là BTC và ETH, khi nhà đầu tư dự đoán những thay đổi trong chính sách tiền tệ, ảnh hưởng đến cả lĩnh vực truyền thống và tiền điện tử. Dự Đoán Cắt Giảm Lãi Suất 50 Điểm Cơ Bản của Fed Trong Bối Cảnh Thị Trường Lao Động Yếu Ngân hàng Standard Chartered đã dự đoán mức cắt giảm 50 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9, vượt quá mức 25 điểm cơ bản được dự đoán trước đó. Kỳ vọng này xuất phát từ dữ liệu thị trường lao động yếu được báo cáo vào tháng trước. Nhà phân tích cho rằng tình hình này đã dẫn đến sự gia tăng thảo luận thị trường và kỳ vọng về việc nới lỏng quy mô lớn hơn. Phản ứng thị trường cho thấy xác suất 100% về việc cắt giảm lãi suất, mặc dù các cuộc tranh luận về quy mô vẫn tiếp tục. Không có xác nhận chính thức nào từ các kênh ngân hàng trung ương chính, nhưng các nguồn thứ cấp báo cáo về Đầu cơ mạnh mẽ về động thái này. Các Nhà phân tích hàng đầu, bao gồm Joseph Brusuelas của RSM, nhấn mạnh vị thế đầy thách thức của ngân hàng trung ương, tuyên bố: "Đó là một sợi dây mỏng. Thị trường lao động đang xấu đi, nhưng lạm phát vẫn chưa trở lại mục tiêu." Thị Trường Crypto Duy Trì Cảnh Giác Trong Bối Cảnh Thay Đổi Kinh Tế Tiềm Năng Bạn có biết? Vào tháng 3 năm 2020, việc cắt giảm lãi suất đáng kể của Cục Dự trữ Liên bang đã dẫn đến sự phục hồi mạnh mẽ của các tài sản rủi ro, bao gồm Bitcoin và Ethereum, chứng minh phản ứng giá tích cực ngay lập tức đối với các biện pháp nới lỏng quy mô lớn. Bitcoin (BTC) vẫn là một người chơi chính trong thị trường tiền điện tử, với mức giá 111,008.41 USD và vốn hóa thị trường 2,211,034,286,145.18 USD. Trong 30 ngày qua, BTC đã giảm -4.66%, cân bằng với xu hướng tăng chung trong 90 ngày. Dữ liệu từ CoinMarketCap phản ánh khả năng chống chọi với Biến động thị trường của nó. Bitcoin(BTC), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap tại...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 12:18
Lisa's 'Born Again' Với Doja Cat Và RAYE Giành Giải MTV VMA Cho K-Pop Hay Nhất

Lisa's 'Born Again' Với Doja Cat Và RAYE Giành Giải MTV VMA Cho K-Pop Hay Nhất

Bài đăng Lisa's 'Born Again' Với Doja Cat Và RAYE Giành Giải MTV VMA Cho Hạng Mục K-Pop Hay Nhất xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. DOJA CAT, RAYE, & LISA (Ảnh của Frank Micelotta/Disney qua Getty Images) Disney qua Getty Images Một lần nữa, Lisa của BLACKPINK đã chứng minh sức mạnh của mình tại Giải thưởng Video Âm nhạc MTV mặc dù không thể tham dự buổi lễ năm 2025. Ngôi sao người Thái đã nhận được một đề cử tại VMAs năm nay trong hạng mục K-Pop Hay Nhất cho đĩa đơn "Born Again" với sự góp mặt của Doja Cat và RAYE. Trong khi một số người tranh luận liệu đĩa đơn pop bằng tiếng Anh này có thực sự là một bài hát K-pop hay không, đĩa đơn comeback và tour diễn của Lisa với BLACKPINK năm nay đã đưa cô trở lại ngành công nghiệp nhạc pop Hàn Quốc ít nhất là cho năm 2025. Mặc dù ngôi sao Alter Ego không thể nhận giải Moonman trực tiếp, cô đã ghi lại bài phát biểu chiến thắng được phát trong chương trình tiền VMAs. "Tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này," Lisa nói về chiến thắng K-Pop Hay Nhất của mình. "Tôi muốn cảm ơn MTV và VMAs vì tất cả tình yêu và sự ủng hộ. Cảm ơn Doja Cat và RAYE đã làm cho 'Born Again' trở thành một bài hát đặc biệt, và cảm ơn Gia đình RCA và Team LLOUD, cảm ơn vì đã giúp tôi đạt được vị trí như ngày hôm nay. Và cuối cùng, gửi đến Lilies và Blinks, tôi không thể làm được điều này nếu không có các bạn, nên cảm ơn và tôi yêu các bạn.'" "Born Again" đã cạnh tranh với cả ba thành viên BLACKPINK của Lisa trong hạng mục K-Pop Hay Nhất với "Earthquake" của Jisoo, "Like Jennie" của Jennie, và "Toxic Till the End" của Rosé. "Who" của Jimin thuộc BTS cũng được đề cử cùng với "Chk Chk Boom" từ nhóm nhạc nam Stray Kids và "Whiplash" của nhóm nhạc nữ aespa. Chiến thắng K-Pop Hay Nhất của Lisa đánh dấu lần thứ ba cô giành giải trong hạng mục này trong bốn năm. Sau khi ra mắt solo K-pop vào năm 2021 với đĩa đơn hip-hop "Lalisa," Lisa đã giành giải thưởng K-Pop Hay Nhất 2022 mà cô đã nhận trực tiếp cùng với các thành viên BLACKPINK...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 11:46
