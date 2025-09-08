Tổng lượng BTC của El Salvador vượt 700 triệu USD vào ngày Bitcoin

Bài đăng Tổng lượng nắm giữ BTC của El Salvador vượt 700 triệu USD vào ngày Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tổng lượng Bitcoin nắm giữ của El Salvador đã vượt 700 triệu USD khi quốc gia này kỷ niệm năm thứ tư quyết định lịch sử công nhận tiền điện tử này là phương tiện thanh toán hợp pháp. Tóm tắt El Salvador đã mua 21 BTC vào ngày Bitcoin. Tổng lượng nắm giữ của quốc gia này là 6,313.18 BTC, trị giá hơn 700 triệu USD. Các nhà phê bình cho rằng việc El Salvador đầu tư vào Bitcoin tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng. Dữ liệu từ Văn phòng Bitcoin của quốc gia này, đơn vị hành chính quản lý lượng Bitcoin nắm giữ, cho thấy quốc gia này đang nắm giữ 6,313.18 BTC, sau khi mua thêm 21 BTC vào ngày được gọi là Ngày Bitcoin. Dựa trên giá hiện tại, kho Bitcoin của El Salvador được định giá hơn 700 triệu USD tại thời điểm viết bài. Việc mua 21 BTC này khác với chính sách mua 1 Bitcoin mỗi ngày của Văn phòng Bitcoin mà quốc gia này đã áp dụng kể từ khi Luật Bitcoin được thực thi chính thức. Mặc dù El Salvador đôi khi thực hiện các giao dịch mua lớn hơn, lần mua gần đây này là một cử chỉ tượng trưng cho giới hạn cung cấp 21 triệu của Bitcoin và khẳng định lại cam kết của chính phủ, ngay cả khi họ đang phải cân bằng giữa các nghĩa vụ với Quỹ tiền tệ quốc tế và sự hoài nghi của công chúng. Tổng thống Nayid Bukele đã đề xuất luật Bitcoin của El Salvador vào năm 2021, sau đó đã biến quốc gia Mỹ Latinh này trở thành nước đầu tiên trên thế giới công nhận Bitcoin là phương tiện thanh toán hợp pháp sau khi đề xuất được ký. Mặc dù đây là một khoảnh khắc lịch sử cho cả quốc gia và ngành công nghiệp tiền điện tử, quyết định này đã gặp phải nhiều chỉ trích từ các nhà kinh tế, những người đã cảnh báo về Biến động và rủi ro kinh tế vĩ mô liên quan. Một trong những nhà phê bình lớn nhất về động thái Bitcoin của El Salvador là Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Kể từ những ngày đầu áp dụng, tổ chức giám sát và cho vay toàn cầu này đã liên tục cảnh báo rằng việc áp dụng một tài sản biến động như vậy làm phương tiện thanh toán hợp pháp có thể làm suy yếu sự ổn định tài chính, làm phức tạp chính sách tiền tệ và khiến quốc gia đối mặt với nhiều rủi ro tài chính. Nhìn về phía trước...