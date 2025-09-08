Sàn giao dịch MEXC
Đồng Yên Nhật lao dốc giữa sự từ chức gây sốc của Ishiba và đồn đoán về việc Fed cắt giảm lãi suất
Bài đăng Đồng Yên Nhật Lao Dốc Giữa Sự Từ Chức Gây Sốc Của Ishiba Và Đồn Đoán Về Việc Cắt Giảm Lãi Suất Của Fed xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Triển vọng Forex Châu Á Quan Trọng: Đồng Yên Nhật Lao Dốc Giữa Sự Từ Chức Gây Sốc Của Ishiba Và Đồn Đoán Về Việc Cắt Giảm Lãi Suất Của Fed Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Forex Triển vọng Forex Châu Á Quan Trọng: Đồng Yên Nhật Lao Dốc Giữa Sự Từ Chức Gây Sốc Của Ishiba và Đồn Đoán Về Việc Cắt Giảm Lãi Suất Của Fed Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/asia-fx-yen-plummets/
$0.011197
+3.31%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:42
Tiết lộ Airdrop khổng lồ 53,5% cho sự phát triển cộng đồng đáng kinh ngạc
Bài đăng Airdrop khổng lồ 53,5% được tiết lộ cho sự phát triển cộng đồng đáng kinh ngạc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ASTER Tokenomics: Airdrop khổng lồ 53,5% được tiết lộ cho sự phát triển cộng đồng đáng kinh ngạc Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức tiền mã hóa ASTER Tokenomics: Airdrop khổng lồ 53,5% được tiết lộ cho sự phát triển cộng đồng đáng kinh ngạc Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/aster-tokenomics-airdrop-unveiled/
$0.011197
+3.31%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:42
Trung Quốc Mua Vàng Một Lần Nữa, Củng Cố Chuỗi Mua Kéo Dài 10 Tháng
Bài đăng Trung Quốc Mua Vàng Một Lần Nữa, Củng Cố Chuỗi Mua Kéo Dài 10 Tháng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tiếp tục mua vàng để bổ sung vào dự trữ ngoại hối của quốc gia, theo dữ liệu chính thức. Việc mua này, mặc dù không đáng kể, đã tiếp sức cho chuỗi mua kéo dài 10 tháng của Trung Quốc, ngay cả khi giá vàng ở mức cao kỷ lục. Trung Quốc Tiếp Tục Mua Vàng Ngay Cả Khi Giá Ở Mức Cao Kỷ Lục Các quốc gia đã bắt đầu quay trở lại với vàng, với tình hình hiện tại [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/china-buys-gold-yet-again-consolidates-10-month-purchase-streak/
$0.011197
+3.31%
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:38
Xu hướng tỷ lệ Long/Short của hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTC
Bài đăng Xu hướng Tỷ lệ Long/Short của BTC Perpetual Futures xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tiết lộ Những hiểu biết quan trọng: Xu hướng Tỷ lệ Long/Short của BTC Perpetual Futures Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Tiết lộ Những hiểu biết quan trọng: Xu hướng Tỷ lệ Long/Short của BTC Perpetual Futures Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-insights-7/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:36
Khoảng Trống Giá Trị Hợp Lý Cho Thấy Giá Bitcoin Sẽ Tăng Cao Hơn, Nhưng Hãy Cẩn Thận Với Sự Sụp Đổ Này
Bài đăng Khoảng Trống Giá Hợp Lý Cho Thấy Giá Bitcoin Sẽ Tăng Cao Hơn, Nhưng Hãy Cẩn Thận Với Sự Sụp Đổ Này đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Biểu đồ giá Bitcoin hiện đang thể hiện mô hình đầu và vai với kế hoạch khá rõ ràng về những gì có thể xảy ra tiếp theo. Kết hợp với thực tế là hiện có một Khoảng Trống Giá Hợp Lý (FVG) chưa được lấp đầy, với xác suất cao sẽ được lấp đầy. Điều này mang đến một ý tưởng tốt về cách giá Bitcoin có thể diễn biến trong tuần mới. Tuy nhiên, cũng có khả năng xảy ra sự sụp đổ với mức kháng cự đang gia tăng có thể gây rắc rối cho tiền mã hóa này. Lấp Đầy Khoảng Trống Giá Hợp Lý Ở Mức $114,000 Nhà phân tích tiền mã hóa Xanrox tiết lộ rằng Khoảng Trống Giá Hợp Lý (FVG) đầu tiên của Bitcoin đã mở ra ngay trên mức $114,000 sau đợt sụp đổ gần đây. Khoảng trống này để lại một lỗ hổng thanh khoản có thể thu hút thêm lệnh mua để kích hoạt một đợt tăng giá khác. Khoảng trống giá hợp lý này cũng nằm trên mô hình Đầu và Vai đã hình thành trên biểu đồ. Với khoảng trống vẫn còn mở và có khả năng được lấp đầy, điều này cho thấy giá Bitcoin có thể chứng kiến đợt tăng ban đầu từ đây. Điều này sẽ đưa nó lên tới $114,000, và đây là nơi vấn đề thực sự xuất hiện. Điều này là do có rất nhiều mức kháng cự đang hình thành phía trên khoảng trống giá hợp lý có thể được kích hoạt khi thanh khoản bị hút cạn. Xanrox giải thích thêm rằng nhiều nhà giao dịch đã đặt lệnh SL của họ trên mức $114,000, điều này cũng làm tăng thêm áp lực tại mức này. Do đó, các "cá voi" sẽ sử dụng cơ hội này để lấy hết thanh khoản trước khi họ bắt đầu đẩy giá Bitcoin xuống. Giá Bitcoin Đang Ở Bờ Vực Của Sự Sụp Đổ Khi khoảng trống giá hợp lý được lấp đầy ở mức $114,000, thì có giai đoạn tiếp theo của xu hướng, mang tính bearish hơn. Trong bài đăng, tiền mã hóa...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:35
Nhật Bản nâng ước tính GDP quý 2 nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ
Bài đăng Nhật Bản nâng ước tính GDP quý 2 nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhật Bản đã nâng ước tính GDP quý hai vì các hộ gia đình chi tiêu nhiều hơn và doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, cho thấy nhu cầu trong nước mạnh hơn dự kiến. Văn phòng Nội các trước đó đã báo cáo rằng nền kinh tế của họ chỉ tăng trưởng 0,1% nhưng số liệu mới cho thấy thực tế là 2,2%. Tăng trưởng mạnh hơn này cho thấy nền kinh tế lớn thứ tư thế giới đang hoạt động tốt, bất chấp lạm phát cao, thiếu hụt lao động và áp lực từ thuế quan của Hoa Kỳ. Chính phủ nâng số liệu GDP sau khi chi tiêu hộ gia đình mạnh hơn Tiêu dùng cá nhân tăng 0,4% so với ước tính đầu tiên là 0,2%. Điều này cho thấy nền kinh tế của quốc gia phụ thuộc nhiều vào chi tiêu hộ gia đình khi các gia đình chi tiêu nhiều tiền hơn cho hàng hóa, dịch vụ và hoạt động giải trí so với báo cáo trước đó. Báo cáo cũng cho thấy chi tiêu vốn tăng 0,6%, thấp hơn mức 1,3% được ước tính ban đầu. Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp thận trọng hơn về chi tiêu, trong khi các hộ gia đình nới lỏng ví tiền của họ. Nhưng ngay cả khi chi tiêu kinh doanh giảm, nhu cầu tiêu dùng mạnh hơn đã nâng tổng sản phẩm quốc nội lên 0,5% trên cơ sở quý sau quý. Con số này cao hơn mức ước tính 0,3% mà các nhà hoạch định chính sách và nhà phân tích ban đầu tin tưởng. Các con số mới cho thấy sức mạnh của nền kinh tế đến từ bên trong Nhật Bản chứ không phải từ xuất khẩu. Xuất khẩu ròng chiếm 0,3% tăng trưởng GDP, trong khi chi tiêu trong nước đóng góp thêm 0,2%. Hàng tồn kho cũng không cho thấy sự co lại so với báo cáo đầu tiên. Các nhà kinh tế liên kết tăng trưởng với tiền lương tăng và nhu cầu trong nước. Vào tháng 7, tiền lương danh nghĩa (không thay đổi theo lạm phát) tăng nhanh nhất trong bảy tháng, trong khi tiền lương thực tế (tính đến giá cả cao hơn) cũng cải thiện nhẹ. Điều này mang lại cho các gia đình nhiều sức mua hơn. Các nhà kinh tế kết nối tăng trưởng với tiền lương tăng và nhu cầu trong nước Ngân hàng Nhật Bản đã cố gắng hướng dẫn nền kinh tế của đất nước thoát khỏi hàng thập kỷ lạm phát yếu, và dường như có một tia sáng...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:34
El Salvador Mua Thêm Bitcoin, Làm Dấy Lên Cuộc Tranh Luận
Bài đăng El Salvador Mua Thêm Bitcoin, Làm Dấy Lên Cuộc Tranh Luận xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. El Salvador kỷ niệm năm thứ tư của Đạo luật Bitcoin bằng việc mua thêm 21 Bitcoin, một động thái có giá trị khoảng 2,3 triệu đô la. Kế hoạch mua này đã làm tăng tổng số Bitcoin của quốc gia lên 6,313 BTC, tương đương với giá trị thị trường 701,8 triệu đô la, theo Văn phòng Bitcoin Quốc gia. Đọc tiếp: El Salvador Mua Thêm Bitcoin, Làm Dấy Lên Cuộc Tranh Luận Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/el-salvador-buys-more-bitcoin-sparking-debate
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:32
Các Nhà Lãnh Đạo Ordinals Đe Dọa Hard Fork Bitcoin Core Để Tránh Kiểm Duyệt
Bài đăng Lãnh đạo Ordinals đe dọa Hard Fork Bitcoin Core để tránh kiểm duyệt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một nhà phát triển Bitcoin Ordinals đã đe dọa tài trợ cho việc phát triển một phiên bản mã nguồn mở của Bitcoin Core nếu các nhà phát triển cố gắng kiểm duyệt Ordinals, Runes và các giao dịch phi tài chính khác trên mạng lưới. Bức thư ngỏ trên X từ Leonidas, người dẫn chương trình The Ordinal Show, vào thứ Bảy xuất hiện giữa cuộc chiến giữa các thành viên của cộng đồng Bitcoin về việc liệu các trình xác thực nút Bitcoin có nên ưu tiên các giao dịch tài chính ngang hàng và kiểm duyệt — hoặc ít nhất là bỏ qua — các giao dịch dữ liệu lớn, như hình ảnh, video hoặc tài liệu, mà những người chỉ trích cho rằng là spam. Leonidas cảnh báo về một "tiền lệ nguy hiểm" và nói rằng bất kỳ sự thắt chặt nào về quy tắc chính sách hoặc kiểm duyệt các giao dịch Ordinals và Runes sẽ kích hoạt "hành động quyết định." "Nếu cần thiết, Quân đội DOG sẽ tài trợ cho việc phát triển và duy trì một phiên bản mã nguồn mở của Bitcoin Core loại bỏ gần như tất cả các quy tắc chính sách, và hàng nghìn người sẽ chạy nó để làm rõ rằng Bitcoin là và phải luôn luôn duy trì khả năng chống kiểm duyệt." Nguồn: Leonidas Bình luận của ông theo sau nhận xét từ CEO Blockstream Adam Back, một trong nhiều người ủng hộ Bitcoin tin rằng những giao dịch này là spam và không nên có "chỗ đứng trong timechain." Bitcoin Core vs Bitcoin Knots Bitcoin Knots, một giải pháp thay thế cho Bitcoin Core, đã ngày càng phổ biến trong năm qua. Nó đã tăng từ 67 nút vào tháng 3 năm 2024 lên hơn 4,380 nút hiện nay, chiếm hơn 18% mạng lưới. Sự gia tăng này diễn ra trước khi phiên bản v30 của Bitcoin Core được phát hành, dự kiến vào ngày 30/10, sẽ loại bỏ giới hạn 80-byte cho hàm OP_RETURN, cho phép lưu trữ nhiều tệp phương tiện hơn trên chuỗi. Bức thư từ Leonidas xuất phát từ nỗi lo sợ rằng họ có thể đảo ngược bản cập nhật này. Liên quan: Độ khó khai thác mạng lưới Bitcoin tăng lên mức cao nhất mọi thời đại Những người đứng về phía Back bao gồm người sáng tạo Ocean Mining Luke Dashjr và...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:26
Tổng lượng BTC của El Salvador vượt 700 triệu USD vào ngày Bitcoin
Bài đăng Tổng lượng nắm giữ BTC của El Salvador vượt 700 triệu USD vào ngày Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tổng lượng Bitcoin nắm giữ của El Salvador đã vượt 700 triệu USD khi quốc gia này kỷ niệm năm thứ tư quyết định lịch sử công nhận tiền điện tử này là phương tiện thanh toán hợp pháp. Tóm tắt El Salvador đã mua 21 BTC vào ngày Bitcoin. Tổng lượng nắm giữ của quốc gia này là 6,313.18 BTC, trị giá hơn 700 triệu USD. Các nhà phê bình cho rằng việc El Salvador đầu tư vào Bitcoin tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng. Dữ liệu từ Văn phòng Bitcoin của quốc gia này, đơn vị hành chính quản lý lượng Bitcoin nắm giữ, cho thấy quốc gia này đang nắm giữ 6,313.18 BTC, sau khi mua thêm 21 BTC vào ngày được gọi là Ngày Bitcoin. Dựa trên giá hiện tại, kho Bitcoin của El Salvador được định giá hơn 700 triệu USD tại thời điểm viết bài. Việc mua 21 BTC này khác với chính sách mua 1 Bitcoin mỗi ngày của Văn phòng Bitcoin mà quốc gia này đã áp dụng kể từ khi Luật Bitcoin được thực thi chính thức. Mặc dù El Salvador đôi khi thực hiện các giao dịch mua lớn hơn, lần mua gần đây này là một cử chỉ tượng trưng cho giới hạn cung cấp 21 triệu của Bitcoin và khẳng định lại cam kết của chính phủ, ngay cả khi họ đang phải cân bằng giữa các nghĩa vụ với Quỹ tiền tệ quốc tế và sự hoài nghi của công chúng. Tổng thống Nayid Bukele đã đề xuất luật Bitcoin của El Salvador vào năm 2021, sau đó đã biến quốc gia Mỹ Latinh này trở thành nước đầu tiên trên thế giới công nhận Bitcoin là phương tiện thanh toán hợp pháp sau khi đề xuất được ký. Mặc dù đây là một khoảnh khắc lịch sử cho cả quốc gia và ngành công nghiệp tiền điện tử, quyết định này đã gặp phải nhiều chỉ trích từ các nhà kinh tế, những người đã cảnh báo về Biến động và rủi ro kinh tế vĩ mô liên quan. Một trong những nhà phê bình lớn nhất về động thái Bitcoin của El Salvador là Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Kể từ những ngày đầu áp dụng, tổ chức giám sát và cho vay toàn cầu này đã liên tục cảnh báo rằng việc áp dụng một tài sản biến động như vậy làm phương tiện thanh toán hợp pháp có thể làm suy yếu sự ổn định tài chính, làm phức tạp chính sách tiền tệ và khiến quốc gia đối mặt với nhiều rủi ro tài chính. Nhìn về phía trước...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:21
Đẩy 3 chiều cho USDH: Paxos, Agora và Frax giới thiệu cơ sở hạ tầng Stablecoin cho Hyperliquid
Bài đăng PUSH 3 chiều cho USDH: Paxos, Agora và Frax đề xuất cơ sở hạ tầng Stablecoin cho Hyperliquid xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tuần này, Hyperliquid đã nhận được các đề xuất cạnh tranh từ Paxos, Agora và Frax để cung cấp cơ sở hạ tầng stablecoin cho USDH, với mỗi bên đấu thầu nhấn mạnh vào tư thế quy định, phân phối và cách lợi nhuận từ dự trữ sẽ được chia sẻ với hệ sinh thái. Hyperliquid hiện đang cân nhắc nhiều đề xuất. Bitcoin.com News trước đây đã đưa tin về Paxos vào Chủ nhật, ngày 7 tháng 9, và đề xuất bằng văn bản của Paxos [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/3-way-push-for-usdh-paxos-agora-and-frax-pitch-stablecoin-infrastructure-to-hyperliquid/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:35
