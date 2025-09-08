Metaplanet, El Salvador tăng nắm giữ Bitcoin, Saylor ám chỉ giao dịch mua mới
Bài đăng Metaplanet, El Salvador tăng cường nắm giữ Bitcoin, Saylor ám chỉ giao dịch mua mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet và quốc gia thân thiện với tiền mã hóa El Salvador đã mua thêm Bitcoin vào thứ Hai khi chỉ số Bitcoin Fear & Greed Index trở lại mức "trung lập" sau nhiều ngày ở mức "sợ hãi".
Metaplanet cho biết trong một tiết lộ mới vào thứ Hai rằng họ đã mua thêm 136 Bitcoin (BTC), nâng tổng số nắm giữ lên 20,136, trị giá hơn 2,2 tỷ đô la theo giá hiện tại. Vào tháng 6, CEO Simon Gerovich cho biết mục tiêu dài hạn của công ty là mua tổng cộng 210,000 Bitcoin vào năm 2027, điều này sẽ khiến họ trở thành đơn vị nắm giữ Bitcoin lớn thứ hai trong số các công ty đại chúng, đứng sau Strategy, theo Bitbo. Metaplanet hiện là kho Bitcoin Nhật Bản lớn thứ sáu và hàng đầu trong số 186 kho đang được theo dõi. Họ đã trả khoảng 16,554,535 yên Nhật (111,830 đô la) cho mỗi đồng coin. Nguồn: Metaplanet
Giá cổ phiếu giảm
Metaplanet lần đầu tiên công bố việc mua Bitcoin vào ngày 22/7/2024, và cổ phiếu của họ đã tăng 19% lên 1,10 đô la. Tuy nhiên, các lần mua sau đó không mang lại kết quả tương tự. Trong phiên giao dịch gần đây nhất, cổ phiếu của Metaplanet đã giảm gần 3% xuống còn 4,65 đô la. Giá cổ phiếu vẫn tăng 92,45% từ đầu năm đến nay. Metaplanet cũng đã thông báo kế hoạch huy động thêm 880 triệu đô la thông qua vòng Public ở thị trường nước ngoài vào ngày 27/8 sau khi sự sụt giảm cổ phiếu gây áp lực lên "bánh đà" huy động vốn của họ.
El Salvador mua thêm Bitcoin như một quà tặng kỷ niệm
Trong khi đó, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cho biết vào thứ Hai rằng quốc gia này đã mua thêm 21 Bitcoin như một phần của Ngày Bitcoin, bổ sung vào tổng số nắm giữ 6,313, theo tiết lộ của Văn phòng Bitcoin của họ. Văn phòng Bitcoin của quốc gia này đang kỷ niệm "Ngày Bitcoin", kỷ niệm luật công nhận Bitcoin là đồng tiền hợp pháp, có hiệu lực vào tháng 9 năm 2021. Quỹ tiền tệ quốc tế đã công bố một báo cáo vào tháng 7 cáo buộc rằng El Salvador đã không mua thêm Bitcoin nào kể từ khi ký thỏa thuận vay 1,4 tỷ đô la vào tháng 12 năm 2024, điều này...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:29