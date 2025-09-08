2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Bitcoin đối mặt với mức giảm $100K sau đợt bán lớn nhất của Cá voi kể từ năm 2021

Bitcoin đối mặt với mức giảm $100K sau đợt bán lớn nhất của Cá voi kể từ năm 2021

Bài đăng Bitcoin Đối Mặt Với Mức Giảm $100K Sau Đợt Bán Tháo Lớn Nhất Của Cá voi Kể Từ Năm 2021 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm Chính Dự trữ của Cá voi giảm 114.920 BTC trong 30 ngày qua, đợt bán tháo lớn nhất trong ba năm. Nhà phân tích cảnh báo rằng mô hình thị trường Bear lịch sử có thể kích hoạt mức giảm xuống dưới $100.000. Triển vọng dài hạn của Bitcoin vẫn mạnh, với lượng nắm giữ của doanh nghiệp đạt mức cao mới. Bitcoin BTC $111.494 Biến động 24h: 0,5% Vốn hóa thị trường: $2,22 T Khối lượng 24h: $25,22 B đang đối mặt với áp lực bán tăng cao khi các cá voi đã bán ra số lượng BTC trị giá $12,75 tỷ trong tháng qua. Những nhà đầu tư lớn này, nắm giữ từ 1.000 đến 10.000 BTC, đã giảm dự trữ của họ xuống 114.920 BTC. Đây là đợt bán tháo hàng tháng lớn nhất của cá voi kể từ tháng 7 năm 2022, báo hiệu sự thận trọng ngày càng tăng trong số những người nắm giữ lớn. Nhà phân tích cảnh báo rằng việc bán liên tục, kết hợp với các tín hiệu thị trường Bear lịch sử, có thể đẩy Bitcoin xuống dưới mức $100.000 quan trọng về mặt tâm lý trong những tuần tới. Nhà phân tích Crypto Ted chỉ ra "mặt trăng máu" vào Chủ nhật như một lý do cho sự bi quan. Đáng chú ý, mặt trăng máu là một sự kiện mặt trăng đã dẫn đến sự sụt giảm thị trường trong tất cả bốn lần xuất hiện kể từ tháng 5 năm 2021. Mỗi "Mặt Trăng Máu" kể từ tháng 5 năm 2021 đều mang tính thị trường Bear. Một lần nữa đang xảy ra hôm nay, và tôi nghĩ nó sẽ là thị trường Bear cho $BTC và các altcoin. Có vẻ như việc giảm xuống dưới $100K là rất có thể xảy ra. pic.twitter.com/fESP844cp0 — Ted (@TedPillows) Ngày 7 tháng 9 năm 2025 Nhà phân tích còn cảnh báo thêm rằng cả Bitcoin và các đồng tiền crypto hàng đầu khác có thể phải chịu thêm tổn thất. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch quanh mức $111.000, giảm gần 11% so với đỉnh điểm tháng 8. Trong tuần qua, đồng tiền mã hóa này chủ yếu củng cố trong một kênh giá song song từ $109.000-$112.000. Sự Lạc Quan Về Giá Bitcoin Dài Hạn Mặc dù có tính thị trường Bear ngắn hạn, quỹ đạo rộng hơn của Bitcoin có vẻ kiên cường. Đồng tiền mã hóa này chỉ điều chỉnh khoảng 13% so với mức cao nhất mọi thời đại vào giữa tháng 8, mức giảm nông hơn nhiều so với các đợt điều chỉnh trước đây. Một năm trước đây, #btc 1 năm di chuyển...
NEAR
NEAR$3.004+4.37%
B
B$0.22537-8.94%
Threshold
T$0.01514+0.53%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 16:36
Chia sẻ
Báo Cáo Sự Kiện Staking Bitcoin Và Lưu Ký Tổ Chức

Báo Cáo Sự Kiện Staking Bitcoin Và Lưu Ký Tổ Chức

Bài đăng Báo cáo sự kiện Bitcoin Staking và Lưu ký tổ chức xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nội dung này được cung cấp bởi nhà tài trợ. THÔNG CÁO BÁO CHÍ. DeFimans Co., Ltd. (Trụ sở: Minato-ku, Tokyo; Đồng sáng lập: Mitsushi Ono và Taishi Sato; sau đây gọi là "DeFimans") đồng tổ chức sự kiện "Bitcoin Staking & Lưu ký tổ chức" vào thứ Ba, ngày 26 tháng 8 năm 2025, cùng với Next Finance Tech (Trụ sở: Minato-ku, Tokyo; Đồng CEO: Soichiro Tokuriki và Shinya Tsuchida). Tổng quan sự kiện [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-staking-and-institutional-custody-event-report/
BRC20.COM
COM$0.011197+3.31%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 16:05
Chia sẻ
El Salvador Mua Thêm 21 Bitcoin Sau Khi Chuyển Hướng Sang Vàng

El Salvador Mua Thêm 21 Bitcoin Sau Khi Chuyển Hướng Sang Vàng

Bài đăng El Salvador Mua Thêm 21 Bitcoin Sau Khi Chuyển Hướng Sang Vàng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính El Salvador đã gây tranh cãi tuần trước sau khi mua 50 triệu USD vàng Động thái này đã khiến cộng đồng Bitcoin tức giận và làm suy yếu niềm tin của quốc gia vào luận điểm "vàng kỹ thuật số" Hiện tại, Tổng thống Nayib Bukele đã thông báo rằng quốc gia này đã mua thêm 21 BTC cho Ngày Bitcoin. El Salvador không thể tránh khỏi các tiêu đề. Tuần trước, Crypto Twitter đã xôn xao về việc quốc gia này mua 50 triệu USD vàng (và không theo hướng tích cực). Hiện tại, chỉ vài ngày sau khi phải đối mặt với cơn thịnh nộ của những người ủng hộ Bitcoin tối đa, El Salvador mua thêm Bitcoin. Để đảm bảo cộng đồng Bitcoin không còn nghi ngờ, Tổng thống Nayib Bukele đã tái khẳng định cam kết của quốc gia với vàng kỹ thuật số. Ông đã thông báo rằng El Salvador đã mua thêm 21 BTC cho "Ngày Bitcoin". Thông tin cập nhật này đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ cộng đồng Bitcoin trên X. El Salvador Gây Sốc Crypto Twitter với Việc Mua Vàng Trong nhiều năm, Bukele đã thích thú với vai trò là biểu tượng chủ quyền không chính thức của Bitcoin. Từ việc đăng về các giao dịch mua Bitcoin đến việc tự gọi mình là "Nhà độc tài của El Salvador" như một trò đùa, ông đã liên tục vẽ nên bức tranh về tương lai nơi Bitcoin là nền tảng cho vận mệnh kinh tế của El Salvador. Đó là lý do tại sao thông báo tuần trước đã gây sốc cho cộng đồng, thay vì nghe tin "El Salvador mua thêm Bitcoin." El Salvador đã mua thêm vàng. Không chỉ là vài thỏi. Quốc gia Trung Mỹ nhỏ bé này đã đổ một khoản tiền khổng lồ 50 triệu USD vào vàng. Giao dịch này đánh dấu lần mua vàng đầu tiên của quốc gia trong 35 năm, tăng lượng dự trữ của họ lên gần một phần ba. Đối với một quốc gia đang cố gắng đa dạng hóa dự trữ và xây dựng uy tín với các tổ chức tài chính truyền thống như IMF, vàng là một lựa chọn chiến lược hợp lý. Tại thời điểm mua, vàng đã đang tận hưởng đà tăng mạnh mẽ. Giá giao ngay đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại trên 3,600 USD một ounce, được thúc đẩy bởi thị trường toàn cầu bất ổn, sự suy yếu của tiền pháp định...
Threshold
T$0.01514+0.53%
Bitcoin
BTC$121,266.63-0.20%
Moonveil
MORE$0.03028-16.00%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:46
Chia sẻ
El Salvador Mua 21 Bitcoin Bất Chấp Giới Hạn Thỏa Thuận Vay Của IMF

El Salvador Mua 21 Bitcoin Bất Chấp Giới Hạn Thỏa Thuận Vay Của IMF

TLDR El Salvador kỷ niệm năm thứ tư của luật Bitcoin hợp pháp bằng cách mua thêm 21 Bitcoin. Quốc gia này hiện nắm giữ 6,313 Bitcoin trị giá hơn 700 triệu đô la trong dự trữ quốc gia. El Salvador đã hủy bỏ yêu cầu Bitcoin là đồng tiền hợp pháp và đồng ý ngừng mua Bitcoin như một phần của thỏa thuận vay 1,4 tỷ đô la từ IMF [...] Bài viết El Salvador Mua 21 Bitcoin Bất Chấp Hạn Chế Từ Thỏa Thuận Vay IMF xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
LETSTOP
STOP$0.0706-4.42%
Moonveil
MORE$0.03028-16.00%
ELYSIA
EL$0.00389-2.55%
Chia sẻ
Coincentral2025/09/08 15:37
Chia sẻ
Metaplanet, El Salvador tăng nắm giữ Bitcoin, Saylor ám chỉ giao dịch mua mới

Metaplanet, El Salvador tăng nắm giữ Bitcoin, Saylor ám chỉ giao dịch mua mới

Bài đăng Metaplanet, El Salvador tăng cường nắm giữ Bitcoin, Saylor ám chỉ giao dịch mua mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet và quốc gia thân thiện với tiền mã hóa El Salvador đã mua thêm Bitcoin vào thứ Hai khi chỉ số Bitcoin Fear & Greed Index trở lại mức "trung lập" sau nhiều ngày ở mức "sợ hãi". Metaplanet cho biết trong một tiết lộ mới vào thứ Hai rằng họ đã mua thêm 136 Bitcoin (BTC), nâng tổng số nắm giữ lên 20,136, trị giá hơn 2,2 tỷ đô la theo giá hiện tại. Vào tháng 6, CEO Simon Gerovich cho biết mục tiêu dài hạn của công ty là mua tổng cộng 210,000 Bitcoin vào năm 2027, điều này sẽ khiến họ trở thành đơn vị nắm giữ Bitcoin lớn thứ hai trong số các công ty đại chúng, đứng sau Strategy, theo Bitbo. Metaplanet hiện là kho Bitcoin Nhật Bản lớn thứ sáu và hàng đầu trong số 186 kho đang được theo dõi. Họ đã trả khoảng 16,554,535 yên Nhật (111,830 đô la) cho mỗi đồng coin. Nguồn: Metaplanet Giá cổ phiếu giảm Metaplanet lần đầu tiên công bố việc mua Bitcoin vào ngày 22/7/2024, và cổ phiếu của họ đã tăng 19% lên 1,10 đô la. Tuy nhiên, các lần mua sau đó không mang lại kết quả tương tự. Trong phiên giao dịch gần đây nhất, cổ phiếu của Metaplanet đã giảm gần 3% xuống còn 4,65 đô la. Giá cổ phiếu vẫn tăng 92,45% từ đầu năm đến nay. Metaplanet cũng đã thông báo kế hoạch huy động thêm 880 triệu đô la thông qua vòng Public ở thị trường nước ngoài vào ngày 27/8 sau khi sự sụt giảm cổ phiếu gây áp lực lên "bánh đà" huy động vốn của họ. El Salvador mua thêm Bitcoin như một quà tặng kỷ niệm Trong khi đó, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cho biết vào thứ Hai rằng quốc gia này đã mua thêm 21 Bitcoin như một phần của Ngày Bitcoin, bổ sung vào tổng số nắm giữ 6,313, theo tiết lộ của Văn phòng Bitcoin của họ. Văn phòng Bitcoin của quốc gia này đang kỷ niệm "Ngày Bitcoin", kỷ niệm luật công nhận Bitcoin là đồng tiền hợp pháp, có hiệu lực vào tháng 9 năm 2021. Quỹ tiền tệ quốc tế đã công bố một báo cáo vào tháng 7 cáo buộc rằng El Salvador đã không mua thêm Bitcoin nào kể từ khi ký thỏa thuận vay 1,4 tỷ đô la vào tháng 12 năm 2024, điều này...
Threshold
T$0.01514+0.53%
Bitcoin
BTC$121,266.63-0.20%
Moonveil
MORE$0.03028-16.00%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:29
Chia sẻ
Quy mô mua Bitcoin của kho bạc sụt giảm 86%, dữ liệu cho thấy

Quy mô mua Bitcoin của kho bạc sụt giảm 86%, dữ liệu cho thấy

Bài đăng Quy mô mua kho bạc Bitcoin sụt giảm 86%, dữ liệu cho thấy xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tổng lượng nắm giữ kho bạc BTC đã đạt mức cao kỷ lục là 840,000 BTC. Tuy nhiên, kích thước mua trung bình đã sụt giảm đáng kinh ngạc 86 phần trăm. Nhu cầu suy giảm này là động lực chính cho đợt tăng giá Bitcoin quý 2. Họ là những anh hùng của đợt tăng giá lớn gần đây, là chủ đề bàn tán tại hội nghị BTC Asia gần đây, với sự thèm khát Bitcoin của họ đã đơn phương đưa thị trường lên tầm cao mới. Nhưng một bóng đen đã phủ lên thế giới kho bạc Bitcoin doanh nghiệp. Một báo cáo mới tiết lộ xu hướng đáng lo ngại bên dưới bề mặt: trong khi tổng lượng nắm giữ của họ lớn hơn bao giờ hết, niềm tin của họ, được đo lường bằng kích thước các giao dịch mua, đã sụp đổ. Mâu thuẫn lớn: nhiều người chơi hơn, cược nhỏ hơn Dữ liệu on-chain, được phơi bày trong một báo cáo mới từ CryptoQuant, kể câu chuyện về hai sự thật mâu thuẫn. Một mặt, tổng lượng nắm giữ kho bạc Bitcoin đã tăng vọt lên mức kỷ lục 840,000 BTC, một kho báu do gã khổng lồ Strategy dẫn đầu, nắm giữ 637,000 BTC. Hoạt động giao dịch cũng duy trì gần mức kỷ lục, với 46 thương vụ chỉ trong tháng 8. Nhưng mặt khác, kích thước trung bình của các giao dịch mua này đã giảm mạnh. Strategy chỉ mua 1,200 BTC mỗi giao dịch trong tháng 8, trong khi các công ty khác trung bình chỉ mua 343 BTC. Cả hai con số này đều giảm đáng kinh ngạc 86 phần trăm so với đỉnh điểm vào đầu năm 2025. Tổng cộng, Strategy chỉ mua được 3,700 BTC trong tháng 8, một con số nhỏ bé so với 134,000 BTC mà họ đã mua tại đỉnh điểm năm ngoái. Đây không phải là hành vi của một thị trường tràn đầy tự tin; đó là dấu hiệu của những giao dịch mua nhỏ hơn, do dự hơn, một tín hiệu rõ ràng về hạn chế thanh khoản hoặc niềm tin suy giảm. Bóng ma của những đợt tăng giá trong quá khứ Sự chậm lại đáng kể này là mối quan tâm lớn đối với các nhà đầu tư bởi vì chính động lực không ngừng của việc tích lũy kho bạc đã...
NEAR
NEAR$3.004+4.37%
Bitcoin
BTC$121,266.63-0.20%
Alttown
TOWN$0.001476-17.67%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:21
Chia sẻ
EU Chuẩn Bị Gói Trừng Phạt Thứ 19 Nhắm Vào Tài Chính Nga

EU Chuẩn Bị Gói Trừng Phạt Thứ 19 Nhắm Vào Tài Chính Nga

Bài đăng EU Chuẩn Bị Gói Trừng Phạt Thứ 19 Nhắm Vào Tài Chính Nga xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm nổi bật: EU đang phát triển các biện pháp trừng phạt nhắm vào ngân hàng Nga, các công ty năng lượng và lĩnh vực tiền điện tử. Các biện pháp mới bao gồm mở rộng hạn chế và đưa ra giới hạn tài chính, với sự phối hợp từ đại diện Hoa Kỳ. Các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của Nga, tập trung vào việc cô lập tài chính. Liên minh Châu Âu dự định thực hiện gói trừng phạt thứ 19 nhắm vào các lĩnh vực tài chính của Nga, bao gồm ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử, với sự phối hợp dự kiến cùng Hoa Kỳ trong các cuộc thảo luận tại Washington trong tuần này. Gói trừng phạt này sẽ hạn chế hơn nữa các hoạt động tài chính của Nga, có khả năng ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu, đặc biệt là các sàn giao dịch tiền điện tử, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang diễn ra. Xu hướng thị trường lịch sử và dữ liệu thị trường Ethereum hiện tại Theo CoinMarketCap, Ethereum (ETH) hiện có giá $4,296.99 với vốn hóa thị trường $518.67 tỷ. Tỷ lệ thống trị thị trường đứng ở mức 13.52%, với khối lượng giao dịch trong 24h là $20.90 tỷ, phản ánh tỷ lệ biến động 12.58%. Tổng cung lưu hành hiện tại khoảng 120.71 triệu. Những hiểu biết từ đội nghiên cứu Coincu nhấn mạnh các tác động tiềm tàng đến hệ thống tài chính, bao gồm việc cô lập tài chính hơn nữa đối với Nga, mặc dù các tác động kỹ thuật vẫn còn hạn chế đối với tiền điện tử do bản chất phi tập trung của chúng. Các yêu cầu tuân thủ có thể vẫn phải đối mặt với sự tăng cường. Tôi muốn nói rõ ràng. Châu Âu sẽ duy trì áp lực lên Nga... chúng tôi đã thông qua 18 gói trừng phạt và chúng tôi đang làm việc trên gói thứ 19. — Arianna Podestà, Phó Người phát ngôn chính của Ủy ban Châu Âu Dữ liệu thị trường và Hiểu biết chuyên gia Bạn có biết? Các vòng trừng phạt thứ 17 và 18 của EU trước đây đã dẫn đến việc cấm các dịch vụ nhắn tin tài chính và trừng phạt các tàu chở dầu, thiết lập tiền lệ cho gói thứ 19 sắp tới. Theo CoinMarketCap, Ethereum (ETH) hiện có giá $4,296.99 với vốn hóa thị trường $518.67 tỷ. Tỷ lệ thống trị thị trường đứng ở mức 13.52%, với khối lượng giao dịch trong 24h là $20.90 tỷ, phản ánh tỷ lệ biến động 12.58%. Tổng cung lưu hành hiện tại khoảng 120.71 triệu. Ethereum(ETH), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 14:08 ngày...
Union
U$0.01023+7.23%
ChangeX
CHANGE$0.00158323-0.11%
Capverse
CAP$0.113-11.24%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:15
Chia sẻ
Dự đoán giá Bitcoin (BTC): Smart money bán tháo 115,000 BTC trong đợt phân phối lớn nhất kể từ năm 2022

Dự đoán giá Bitcoin (BTC): Smart money bán tháo 115,000 BTC trong đợt phân phối lớn nhất kể từ năm 2022

TLDR Cá voi Bitcoin đã bán 112,000-115,000 BTC trị giá khoảng 12.7 tỷ đô la trong tháng qua, đánh dấu đợt bán tháo lớn nhất kể từ giữa năm 2022 Áp lực bán đã đẩy giá Bitcoin xuống dưới 108,000 đô la và góp phần vào mức giảm 6.5% trong tháng Tám Dự trữ của cá voi đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022, với đợt bán mạnh nhất xảy ra vào đầu tháng Chín Gần đây [...] Bài viết Bitcoin (BTC) Price Prediction: Smart money bán ra 115,000 BTC trong đợt phân phối lớn nhất kể từ năm 2022 xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Bitcoin
BTC$121,266.63-0.20%
Smart Blockchain
SMART$0.004249-0.02%
Chia sẻ
Coincentral2025/09/08 15:13
Chia sẻ
Mô hình biểu đồ gợi ý đợt tăng giá lớn sắp tới

Mô hình biểu đồ gợi ý đợt tăng giá lớn sắp tới

Bài đăng Chart Patterns Hint at Major Rally Ahead xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Bitcoin đang dao động quanh mức $111,000, củng cố sau nhiều tuần biến động mạnh khiến các nhà giao dịch căng thẳng. Những động thái gần đây xuất hiện khi các nhà bình luận thị trường cho rằng giai đoạn "bear trap" được mong đợi từ lâu có thể sắp kết thúc, tiềm năng tạo tiền đề cho một đợt bứt phá mạnh mẽ hơn. Crypto Rover, một nhà phân tích thị trường được nhiều người theo dõi, đã nhấn mạnh biểu đồ chu kỳ thị trường cổ điển, chỉ ra rằng giai đoạn bear trap gần như đã hoàn thành. "Hãy sẵn sàng. Đợt pump sắp đến," ông viết, gợi ý rằng sự lạc quan mới có thể sớm thúc đẩy đà tăng. Một bài đăng khác so sánh cấu trúc giá của Bitcoin với đợt bứt phá lịch sử của vàng, lập luận rằng Bitcoin có thể đang theo mô hình nêm tăng tương tự đã dẫn đến đà tăng parabol của vàng trong những năm trước đây. Sự so sánh này nhấn mạnh một câu chuyện đang phát triển rằng Bitcoin có thể bắt chước các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống trong giai đoạn tiếp theo của nó. Trên các biểu đồ, Bitcoin tiếp tục củng cố giữa $110,000 và $112,000, một mức đã đóng vai trò là hỗ trợ ngắn hạn. Mặc dù gần đây có sự điều chỉnh từ mức cao nhất tháng 7 trên $118,000, hành động giá cho thấy người mua đang tham gia để bảo vệ các mức quan trọng. Nếu vùng tích lũy hiện tại giữ vững, các nhà phân tích lập luận rằng một động thái hướng tới mức cao mới có thể diễn ra trong những tuần tới. Tuy nhiên, rủi ro vẫn còn. Các chu kỳ thị trường thường thu hút nhà đầu tư với những đợt tăng giá giả trước khi có những đợt điều chỉnh lớn, và những bất ổn kinh tế vĩ mô—như sự thay đổi chính sách ngân hàng trung ương và điều kiện thanh khoản toàn cầu—sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình quỹ đạo của Bitcoin. Hiện tại, các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ để xem liệu Bitcoin có thể thoát khỏi câu chuyện bear trap và chuyển sang giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, tương tự như các đợt tăng mạnh mẽ của các chu kỳ trước đó. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không ủng hộ hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc tiền mã hóa cụ thể nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi thực hiện...
PlaysOut
PLAY$0.04604-5.63%
Movement
MOVE$0.108--%
READY
READY$0.050014-4.80%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:01
Chia sẻ
Pepenode được dự đoán là Token tăng 100x vào năm 2025

Pepenode được dự đoán là Token tăng 100x vào năm 2025

Bài đăng Pepenode được dự đoán là Token tăng 100x vào năm 2025 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi thị trường tiền mã hóa đang phải vật lộn để duy trì đà tăng trưởng, những người đang tìm kiếm loại tiền mã hóa tốt nhất để mua ngay bây giờ đang khám phá các lựa chọn thay thế trong số các crypto ICO. Pepenode, với mô hình khai thác ảo độc đáo, đã trở thành sự lựa chọn được ưa chuộng của nhiều nhà đầu tư. Với gần 1 triệu đô la đã huy động được, các nhà phân tích cho rằng Pepenode có thể là tài sản tăng 100x tiếp theo nhờ vào chủ đề và trường hợp sử dụng độc đáo của nó. Cryptonews thậm chí còn gọi đây là loại tiền mã hóa tăng 1000x tiếp theo, lưu ý khả năng cung cấp cho người dùng cơ hội khai thác các Meme coin hàng đầu. Tuy nhiên, liệu Token này có đủ điều kiện để thực sự bùng nổ? Bài viết này nêu bật liệu nó có thực sự là một trong những lựa chọn tiền mã hóa tốt nhất của năm nay hay không. Tập trung vào khía cạnh Game hóa của Khai thác Khai thác tiền mã hóa luôn nằm dưới sự thống trị của một số ít người có khả năng chi trả cho công nghệ để vận hành nó. Hơn nữa, các khía cạnh kỹ thuật của hệ sinh thái đã đủ để khiến mọi người lùi bước trước triển vọng này. Đó là nơi Pepenode thay đổi mọi thứ. Khai thác ở đây không giống như khai thác on-chain, mà thay vào đó có cách tiếp cận game hóa off-chain. Toàn bộ tiền đề được xây dựng xung quanh việc mua "Meme nodes" bằng cách chi tiêu Token $PEPENODE. Những node này có thể được mua cùng nhau để tạo ra các dàn máy khai thác trong môi trường ảo. Ngoài giai đoạn xây dựng ban đầu, những dàn máy này cũng có thể được nâng cấp. Trang web chính thức cung cấp bố cục đơn giản về cách trò chơi này có thể trông như thế nào. Nó có cùng phong cách chiến lược như các trò chơi như Roller Coaster Tycoon, nhưng trong lĩnh vực khai thác tiền mã hóa. Token $PEPENODE có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các dàn máy khai thác này để khai thác thêm token. Tuy nhiên, trong các trường hợp đặc biệt và thông qua các nâng cấp độc đáo, các token như Pepe và Fartcoin cũng có thể được khai thác. Hệ sinh thái Khai thác Blue-Chip Một trong những điểm mạnh lớn nhất đưa Pepenode lên hàng đầu...
Moonveil
MORE$0.03028-16.00%
SQUID MEME
GAME$37.1376+2.80%
TokenFi
TOKEN$0.01232+1.06%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 14:57
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó