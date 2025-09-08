Bitcoin đối mặt với mức giảm $100K sau đợt bán lớn nhất của Cá voi kể từ năm 2021

Điểm Chính Dự trữ của Cá voi giảm 114.920 BTC trong 30 ngày qua, đợt bán tháo lớn nhất trong ba năm. Nhà phân tích cảnh báo rằng mô hình thị trường Bear lịch sử có thể kích hoạt mức giảm xuống dưới $100.000. Triển vọng dài hạn của Bitcoin vẫn mạnh, với lượng nắm giữ của doanh nghiệp đạt mức cao mới. Bitcoin BTC $111.494 Biến động 24h: 0,5% Vốn hóa thị trường: $2,22 T Khối lượng 24h: $25,22 B đang đối mặt với áp lực bán tăng cao khi các cá voi đã bán ra số lượng BTC trị giá $12,75 tỷ trong tháng qua. Những nhà đầu tư lớn này, nắm giữ từ 1.000 đến 10.000 BTC, đã giảm dự trữ của họ xuống 114.920 BTC. Đây là đợt bán tháo hàng tháng lớn nhất của cá voi kể từ tháng 7 năm 2022, báo hiệu sự thận trọng ngày càng tăng trong số những người nắm giữ lớn. Nhà phân tích cảnh báo rằng việc bán liên tục, kết hợp với các tín hiệu thị trường Bear lịch sử, có thể đẩy Bitcoin xuống dưới mức $100.000 quan trọng về mặt tâm lý trong những tuần tới. Nhà phân tích Crypto Ted chỉ ra "mặt trăng máu" vào Chủ nhật như một lý do cho sự bi quan. Đáng chú ý, mặt trăng máu là một sự kiện mặt trăng đã dẫn đến sự sụt giảm thị trường trong tất cả bốn lần xuất hiện kể từ tháng 5 năm 2021. Mỗi "Mặt Trăng Máu" kể từ tháng 5 năm 2021 đều mang tính thị trường Bear. Một lần nữa đang xảy ra hôm nay, và tôi nghĩ nó sẽ là thị trường Bear cho $BTC và các altcoin. Có vẻ như việc giảm xuống dưới $100K là rất có thể xảy ra. pic.twitter.com/fESP844cp0 — Ted (@TedPillows) Ngày 7 tháng 9 năm 2025 Nhà phân tích còn cảnh báo thêm rằng cả Bitcoin và các đồng tiền crypto hàng đầu khác có thể phải chịu thêm tổn thất. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch quanh mức $111.000, giảm gần 11% so với đỉnh điểm tháng 8. Trong tuần qua, đồng tiền mã hóa này chủ yếu củng cố trong một kênh giá song song từ $109.000-$112.000. Sự Lạc Quan Về Giá Bitcoin Dài Hạn Mặc dù có tính thị trường Bear ngắn hạn, quỹ đạo rộng hơn của Bitcoin có vẻ kiên cường. Đồng tiền mã hóa này chỉ điều chỉnh khoảng 13% so với mức cao nhất mọi thời đại vào giữa tháng 8, mức giảm nông hơn nhiều so với các đợt điều chỉnh trước đây. Một năm trước đây, #btc 1 năm di chuyển...