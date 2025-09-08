2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Điều Hướng Các Quyết Định Quan Trọng Của Fed Và Những Thay Đổi Chính Trị Toàn Cầu

Điều Hướng Các Quyết Định Quan Trọng Của Fed Và Những Thay Đổi Chính Trị Toàn Cầu

Bài đăng Điều hướng các quyết định quan trọng của Fed và sự thay đổi chính trị toàn cầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sự không chắc chắn của đồng đô la Mỹ: Điều hướng các quyết định quan trọng của Fed và sự thay đổi chính trị toàn cầu Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Forex(FX) Sự không chắc chắn của đồng đô la Mỹ: Điều hướng các quyết định quan trọng của Fed và sự thay đổi chính trị toàn cầu Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/us-dollar-fed-impact/
BRC20.COM
COM$0.011197+3.31%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 17:39
Chia sẻ
Tại sao Altcoin có thể vượt trội hơn Bitcoin trong giai đoạn tiếp theo

Tại sao Altcoin có thể vượt trội hơn Bitcoin trong giai đoạn tiếp theo

Bài đăng Tại sao Altcoin Có Thể Vượt Trội Hơn Bitcoin Trong Giai Đoạn Tiếp Theo xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. AltcoinBitcoin Bitcoin có thể vẫn thống trị thị trường crypto, nhưng một số nhà phân tích bắt đầu cho rằng thị phần của nó còn ít dư địa để tăng trưởng. Nhà giao dịch nổi tiếng Crypto Daan gợi ý rằng đỉnh của chu kỳ này có thể đã đạt được, mở đường cho altcoin từ từ chiếm lĩnh sự chú ý. Thay vì kỳ vọng sự sụt giảm theo đường thẳng, Daan dự đoán trước tiên sẽ có một đợt tăng ngắn về sự thống trị. Động thái đó, theo ông, có thể xảy ra trong hai bối cảnh thị trường rất khác nhau — hoặc Bitcoin giảm và kéo theo phần còn lại của thị trường đi xuống, hoặc nó phá vỡ mức cao mới và vượt qua các token thay thế. Cả hai kết quả, mặc dù trái ngược về hướng, sẽ tạm thời có lợi cho BTC. Tuy nhiên, câu chuyện dài hạn, theo quan điểm của ông, là khác. Đến năm 2025, Daan kỳ vọng altcoin sẽ giành được lợi thế so với Bitcoin, mặc dù ông cảnh báo các nhà đầu tư không nên cho rằng mọi token sẽ hưởng lợi như nhau. Ethereum và một nhóm các tên tuổi đã được thiết lập có khả năng vượt trội hơn, trong khi nhiều dự án nhỏ hơn có thể phải vật lộn để theo kịp. Nhà phân tích cũng phản ánh về động lực thị trường, chỉ ra rằng các đợt tăng giá bền vững thường bắt đầu với Bitcoin dẫn đầu một cách quyết định. Khi altcoin pump cùng với Bitcoin quá nhanh, xu hướng tăng rộng hơn thường hết đà. Về vị thế của riêng mình, Daan đã chọn một cách tiếp cận cân bằng: nửa danh mục đầu tư của ông vào Bitcoin, nửa còn lại vào altcoin. Trong các chu kỳ trước đó, ông gần như hoàn toàn nghiêng về altcoin ở giai đoạn này, nhưng hiện tại ông mô tả đó là một chiến lược rủi ro cao. Lời khuyên của ông cho các nhà đầu tư khác — sự kết hợp đúng đắn phụ thuộc ít vào việc nắm bắt thời điểm thị trường và nhiều hơn vào việc biết khả năng chịu đựng rủi ro của bạn. Nếu triển vọng của ông diễn ra, Bitcoin có thể tiếp tục định hướng tốc độ trong ngắn hạn, nhưng giai đoạn tiếp theo của chu kỳ có thể mang lại cơ hội cho altcoin khẳng định lại vị thế của mình. Thông tin được cung cấp trong bài viết này là...
NEAR
NEAR$3.002+4.30%
Bitcoin
BTC$121,271.62-0.20%
Moonveil
MORE$0.03028-16.00%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 17:34
Chia sẻ
4 năm sau, giấc mơ Bitcoin của El Salvador vẫn chưa chết - Nó chỉ trông khác đi

4 năm sau, giấc mơ Bitcoin của El Salvador vẫn chưa chết - Nó chỉ trông khác đi

Bài đăng 4 năm sau, giấc mơ Bitcoin của El Salvador vẫn chưa chết - Nó chỉ trông khác đi đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà báo Đăng: Ngày 8 tháng 9, 2025 Những điểm chính Khi El Salvador đánh dấu bốn năm kể từ khi áp dụng Bitcoin, đất nước này thấy mình đang ở ngã ba đường. Tuy nhiên, với khoản dự trữ BTC trị giá 700 triệu đô la vẫn còn nguyên vẹn, thí nghiệm này vẫn chưa hoàn toàn thất bại. Bốn năm kể từ thí nghiệm Bitcoin [BTC] táo bạo, El Salvador đang kỷ niệm ngày này với những kế hoạch thầm lặng hơn. Đất nước này vẫn tự hào về khoản dự trữ BTC đáng kể 700 triệu đô la, nhưng những giấc mơ ban đầu về việc định hình lại tài chính toàn cầu đã nhường chỗ cho chủ nghĩa thực dụng. Dưới áp lực từ Quỹ tiền tệ quốc tế, các chính sách đã bị cắt giảm, để lại sự pha trộn giữa lạc quan và những câu hỏi chưa được trả lời về việc liệu việc áp dụng tiền mã hóa ở cấp quốc gia có thể thực sự tồn tại hay không. Ngày Bitcoin tại El Salvador Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter), Văn phòng Bitcoin của El Salvador đã thông báo rằng chính phủ hiện nắm giữ 6,313 BTC (trị giá hơn 700 triệu đô la tại thời điểm báo chí). Bên cạnh đó, văn phòng cũng thông báo về việc ra mắt một luật mới cho phép các ngân hàng đầu tư Bitcoin phục vụ các nhà đầu tư "tinh thông". Nguồn: X Bài đăng đã chỉ ra những thành công về giáo dục, với 80,000 công chức được chứng nhận về Bitcoin, việc ra mắt các ngân hàng BTC và các chương trình công cộng mới kết hợp đồng tiền vua và AI Agent. Tuy nhiên, các lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh các chính sách bị thu hẹp, khi chính phủ El Salvador điều chỉnh tham vọng Bitcoin của mình dưới áp lực từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Thỏa thuận IMF buộc phải suy nghĩ lại về BTC Như một phần của thỏa thuận với IMF, các nhà lập pháp El Salvador đã bãi bỏ luật hợp pháp hóa Bitcoin và cam kết không mua thêm BTC bằng quỹ công. Thỏa thuận cũng yêu cầu cắt giảm hỗ trợ cho ví Chivo, vốn đã thấy sự áp dụng hờ hững. Một báo cáo của IMF được công bố vào tháng 7 xác nhận El Salvador đã không mua Bitcoin mới kể từ tháng 12 năm 2024, với các quan chức tái khẳng định trong thư ý định rằng dự trữ BTC của quốc gia vẫn không thay đổi. Nguồn: IMF The...
Threshold
T$0.01514+0.53%
LooksRare
LOOKS$0.013622+1.67%
Bitcoin
BTC$121,271.62-0.20%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 17:26
Chia sẻ
Cố vấn Kinh tế trưởng cho biết thuế quan của Trump đe dọa GDP của Ấn Độ

Cố vấn Kinh tế trưởng cho biết thuế quan của Trump đe dọa GDP của Ấn Độ

Bài đăng Thuế quan của Trump đe dọa GDP của Ấn Độ, theo Cố vấn Kinh tế Trưởng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cố vấn Kinh tế Trưởng của Ấn Độ, V. Anantha Nageswaran, đã cảnh báo rằng thuế quan 50% của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng hóa Ấn Độ có thể gây tổn hại đáng kể đến nền kinh tế của quốc gia này. Phát biểu với Bloomberg TV, Nageswaran cho biết thuế quan có thể làm giảm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ khoảng 0,5% đến 0,6% trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Tháng trước, Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ từ 25% lên 50%, viện dẫn việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu Nga giảm giá, một động thái mà Trump tuyên bố vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Moscow. Mức thuế này là cao nhất đối với bất kỳ nền kinh tế châu Á nào, và khiến các nhà xuất khẩu Ấn Độ gặp bất lợi khi so sánh với các nước Việt Nam, Bangladesh và Indonesia. Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ lớn nhất của Ấn Độ, mua gần một phần năm hàng xuất khẩu của nước này. Dệt may, đồ trang sức, giày dép và hàng da thuộc là những ngành sử dụng nhiều lao động giá rẻ và dự kiến sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các nhà kinh tế cũng cảnh báo rằng một cuộc chiến thuế quan kéo dài có thể làm giảm hơn 0,8% tăng trưởng của Ấn Độ trong năm tới. Một số ngân hàng đầu tư thậm chí đã cảnh báo về khả năng thiệt hại 1% nếu nhu cầu xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục sụt giảm. Xuất khẩu đình trệ khi thuế quan tăng cao Nageswaran cho biết thuế quan 50% bao gồm hai đợt tăng liên tiếp. Hoa Kỳ ban đầu đã áp thuế 25% trong năm nay. Một khoản phạt 25% thứ hai được áp dụng vào cuối tháng 8 sau khi Ấn Độ tiếp tục mua dầu Nga giảm giá bất chấp cảnh báo từ Washington. Sự tăng đột ngột này đã khiến các nhà xuất khẩu Ấn Độ bất ngờ. Những mặt hàng trước đây có giá rẻ hơn trên thị trường Mỹ giờ đây đắt hơn nhiều. Các nhà phân tích cho biết mức thuế cao đã khiến sản phẩm Ấn Độ không thể cạnh tranh so với hàng nhập khẩu giá rẻ hơn từ Việt Nam, Bangladesh và Indonesia. Những ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất là những ngành phụ thuộc phần lớn vào nhu cầu từ Hoa Kỳ. Dệt may, đồ trang sức, giày dép và hàng da thuộc, vốn sử dụng...
Union
U$0.01023+7.23%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.505-1.31%
Moonveil
MORE$0.03028-16.00%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 17:16
Chia sẻ
Metaplanet Vượt Mốc 20,000 BTC Với Giao Dịch Mua Mới Nhất Trị Giá 15 Triệu USD

Metaplanet Vượt Mốc 20,000 BTC Với Giao Dịch Mua Mới Nhất Trị Giá 15 Triệu USD

Bài đăng Metaplanet Vượt Mốc 20,000 BTC Với Khoản Mua Mới Nhất Trị Giá $15M xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Metaplanet đã âm thầm củng cố vị thế của mình trong số những người nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, vượt qua mốc 20,000 BTC sau một thương vụ mua đáng kể khác trong tuần này. Công ty có trụ sở tại Nhật Bản đã xác nhận họ mua thêm 136 BTC trong một thương vụ trị giá hơn $15 triệu, nhấn mạnh chiến lược tích lũy tích cực của họ. Leo Thang Trong Bảng Xếp Hạng Toàn Cầu Thương vụ này đưa Metaplanet lên vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng các công ty đại chúng có dự trữ Bitcoin lớn nhất, theo dữ liệu từ BitcoinTreasuries. Chỉ một số ít công ty — dẫn đầu là Strategy của Michael Saylor với hơn 636,000 BTC — hiện đứng trước nhà đầu tư được niêm yết tại Tokyo này. Họ Đã Chi Bao Nhiêu CEO Simon Gerovich tiết lộ trên X rằng thương vụ mua mới nhất được thực hiện với giá trung bình $111,666 mỗi đồng. Tính tất cả các thương vụ mua, Metaplanet hiện đã chi khoảng $2,08 tỷ, cho họ mức Giá mở trung bình khoảng $103,000 mỗi Bitcoin. Giá Cổ Phiếu Gặp Khó Khăn Bất Chấp Lợi Nhuận Crypto Trong khi bảng cân đối Bitcoin của họ tiếp tục tăng trưởng, cổ phiếu của công ty đã gặp áp lực. Giao dịch trên Sàn Chứng khoán Tokyo, cổ phiếu của Metaplanet đã giảm 1,2% vào thứ Hai. Sự sụt giảm này kéo dài xu hướng giảm 30% trong tháng qua, mặc dù hiệu suất từ đầu năm đến nay vẫn mạnh mẽ với mức tăng hơn 100% so với mức tháng Một. Niềm Tin Của Tổ Chức Vào Bitcoin Thời điểm của động thái này trùng với việc Bitcoin tự nó giữ ở mức trên $111,000, tăng 0,5% trong 24 giờ qua. Nhà phân tích xem việc mua liên tục của Metaplanet như một sự bỏ phiếu tin tưởng vào Quỹ đạo giá dài hạn của tiền điện tử — ngay cả khi diễn biến giá ngắn hạn và hiệu suất cổ phiếu vẫn còn bất ổn. Đối với Metaplanet, chiến lược rất rõ ràng: xây dựng một trong những kho dự trữ Bitcoin lớn nhất thế giới, bất kể biến động ngắn hạn. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không ủng hộ hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc tiền điện tử cụ thể nào. Luôn...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 17:07
Chia sẻ
Vàng và Bitcoin: Liệu Tether có đang âm thầm thay đổi chiến lược dự trữ của mình?

Vàng và Bitcoin: Liệu Tether có đang âm thầm thay đổi chiến lược dự trữ của mình?

Bài đăng Vàng vs Bitcoin: Liệu Tether có đang âm thầm thay đổi chiến lược dự trữ của mình? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tether luôn là tâm điểm chú ý, với tư cách là nhà phát hành stablecoin lớn nhất, với vốn hóa thị trường khoảng 71 tỷ. Quan trọng hơn, quyết định của ban quản lý, đặc biệt là với dự trữ của họ, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tiền mã hóa. Đó là lý do tại sao tin đồn lan truyền mạnh mẽ khi mọi người nhận thấy sự sụt giảm trong lượng Bitcoin được báo cáo của Tether vào đầu năm nay. Người ta đồn rằng công ty đang bán Bitcoin để mua vàng. Đây là một lý thuyết càng được củng cố sau khi El Salvador, một trong những người ủng hộ Bitcoin mạnh mẽ nhất, công bố việc mua vàng mới vào tháng 7. Tuy nhiên, giữa cuộc tranh luận Bitcoin vs vàng, liệu Tether có thực sự đang thay đổi chiến lược dự trữ của mình? Nguồn gốc của tin đồn Bitcoin vs Vàng của Tether Báo cáo dữ liệu quý của BDO cho thấy lượng Bitcoin nắm giữ của Tether đã giảm trong Q2 2025, so với quý trước (từ 92,650 BTC trong Q1 xuống 83,274 BTC trong Q2). Sử dụng báo cáo này, YouTuber Clive Thompson tuyên bố rằng sự sụt giảm hơn 9,000 BTC là bằng chứng cho việc bán ra đang diễn ra âm thầm. Tin đồn này trùng hợp với việc El Salvador mua vàng khoảng 14,000 ounce, trị giá 50 triệu đô la. Liệu Tether có đang đi theo cùng một hướng? Mặt khác của câu chuyện Một số người theo dõi blockchain không bị thuyết phục bởi lý thuyết này, nhanh chóng bảo vệ Tether. Họ cho rằng công ty stablecoin không bán Bitcoin; thay vào đó, họ đã chuyển khoảng 20,000 BTC cho Twenty One Capital (XXI). 14,000 BTC được chuyển vào tháng 6 và 5,800 BTC vào tháng 7, tổng cộng khoảng 2 tỷ đô la. Samson Mow, CEO của Jan3, là một trong những người đầu tiên phản bác, giải thích rằng những đồng tiền "mất tích" chỉ đơn giản là được triển khai lại. CEO của Tether Paolo Ardoino, sau đó đã xác nhận điều tương tự, nhấn mạnh rằng Bitcoin vẫn là tài sản dự trữ chính của công ty Bitcoin vs Vàng: Tài sản trú ẩn an toàn hay sự thay đổi chiến lược? Công bằng mà nói, vàng không hoàn toàn nằm ngoài...
Threshold
T$0.01514+0.53%
Bitcoin
BTC$121,271.62-0.20%
Moonveil
MORE$0.03028-16.00%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 16:44
Chia sẻ
Cổ phiếu Metaplanet giảm mặc dù có 2 tỷ USD Bitcoin — Mua ngay?

Cổ phiếu Metaplanet giảm mặc dù có 2 tỷ USD Bitcoin — Mua ngay?

Bài đăng Cổ phiếu Metaplanet Giảm Mặc dù Có $2B Bitcoin — Mua Ngay? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Cổ phiếu Metaplanet mang đến cơ hội mua khi giảm theo Mô hình Power-law Quantile, cho thấy Giá sàn là 705 JPY. Giá trị trung bình của cổ phiếu là 1,332 JPY, báo hiệu khả năng tăng cho nhà đầu tư dài hạn. Metaplanet hiện nắm giữ 20,136 BTC trị giá $2.08 tỷ, đạt 66% mục tiêu cuối năm là 30,000 BTC. Giá cổ phiếu Metaplanet giảm thêm 4% vào ngày 8/9, mặc dù công ty Nhật Bản này thông báo mua thêm 136 BTC BTC $111 301 Biến động 24h: 0.4% Vốn hóa thị trường: $2.22 T Khối lượng 24h: $25.83 B trị giá $15.2 triệu. Mặc dù công ty Nhật Bản tiếp tục tăng lượng nắm giữ BTC, giá cổ phiếu của họ đã giảm xuống dưới 700 JPY. Nhà đầu tư có nên Mua khi Cổ phiếu Metaplanet Giảm? Trong tuần qua, giá cổ phiếu Metaplanet đã điều chỉnh hơn 17%, giảm xuống dưới 700 JPY trên Sàn giao dịch Tokyo. Kể từ đỉnh 1,900 JPY vào tháng 6, cổ phiếu đã điều chỉnh 63%, với một số nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội mua vào. Nhà phân tích Zynx đã nhấn mạnh Mô hình Power-law Quantile của Metaplanet, mô tả nó là một trong những hình ảnh trực quan nhất về mối quan hệ giữa việc tích lũy Bitcoin và giá cổ phiếu của Metaplanet Inc. (3350.T). Theo mô hình này, 705 JPY đại diện cho Giá sàn tiềm năng cho cổ phiếu Metaplanet, trong khi giá trị trung bình ước tính là 1,332 JPY. Với cổ phiếu Metaplanet hiện đang giảm xuống dưới Giá sàn, nhà đầu tư dài hạn có cơ hội mua khi giảm. Đây là một trong những đồ họa đẹp nhất bạn sẽ từng thấy về Mô hình Power-law Quantile của Metaplanet. Nó giúp hình dung mối quan hệ giữa tích lũy BTC và giá cổ phiếu cho 3350.T 🇯🇵 Nó cho thấy rằng ¥705 gần như là đáy tuyệt đối và giá trị trung bình hợp lý =… pic.twitter.com/ze3Rq4BJQa — Zynx (@ZynxBTC) ngày 8/9/2025 Tuần trước, các nhà phân tích thị trường lưu ý rằng mô hình bánh đà của Metaplanet đã chậm lại trong thời gian gần đây...
NEAR
NEAR$3.002+4.30%
B
B$0.22537-8.94%
Threshold
T$0.01514+0.53%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 16:09
Chia sẻ
SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) trì hoãn ETF Canary HBAR và Grayscale Polkadot, đây là lý do

SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) trì hoãn ETF Canary HBAR và Grayscale Polkadot, đây là lý do

Bài đăng SEC Mỹ trì hoãn ETF Canary HBAR và Grayscale Polkadot, đây là lý do xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã trì hoãn việc phê duyệt hai quỹ giao dịch trao đổi (ETF) altcoin nữa, theo các hồ sơ chính thức. Lần này, quyết định về Canary HBAR và Grayscale Polkadot (DOT) đã được cơ quan quản lý gia hạn, làm dấy lên đồn đoán trong cộng đồng tiền mã hóa rộng lớn hơn. SEC Mỹ gia hạn thời gian phê duyệt ETF Canary HBAR SEC đã chỉ định thời gian chờ đợi lâu hơn cho ETF spot HBAR của Canary và ETF Grayscale Polkadot, theo hồ sơ mới nhất. Các nhà phân tích Bloomberg duy trì khả năng phê duyệt ETF là 90% từ cơ quan chính phủ. Nasdaq đã nộp đơn niêm yết và giao dịch ETF Hedera theo dõi giá HBAR spot vào ngày 21 tháng 2, với một bản sửa đổi thay thế đơn đăng ký ban đầu được nộp vào ngày 4 tháng 3. Vài tuần sau, ETF HBAR spot đã được công bố vào ngày 13 tháng 3, bắt đầu thời hạn 180 ngày để SEC từ chối hoặc phê duyệt ETF. SEC đã trì hoãn việc phê duyệt ETF spot HBAR của Canary vào tháng 4 và tháng 6, tìm kiếm thêm ý kiến về việc có nên niêm yết và giao dịch cổ phiếu theo quy tắc cổ phiếu ủy thác dựa trên hàng hóa của Nasdaq hay không. Ủy ban đang gia hạn thời gian phê duyệt hoặc từ chối đề xuất thay đổi quy tắc thêm 60 ngày. Điều này khiến ngày 8 tháng 11 là ngày cuối cùng để SEC phê duyệt hoặc từ chối ETF. Giá HBAR đã tăng 1% trong 24 giờ qua, với giá hiện tại giao dịch ở mức $0,2206. Thấp 24h và Cao 24h lần lượt là $0,2174 và $0,2222. Quyết định của SEC về ETF Grayscale Polkadot SEC cũng đã gia hạn thời gian phê duyệt ETF Grayscale Polkadot đến ngày 8 tháng 11. Ủy ban đã trì hoãn ETF hai lần vào tháng 4 và tháng 6, tương tự như ETF HBAR. Cơ quan này thấy thích hợp để chỉ định một khoảng thời gian dài hơn để phê duyệt hoặc từ chối theo đề xuất thay đổi quy tắc của Nasdaq. Nó cần đủ thời gian để xem xét việc phê duyệt...
Union
U$0.01023+7.23%
ChangeX
CHANGE$0.00158323-0.11%
Trust The Process
TRUST$0.0003667-5.58%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 16:08
Chia sẻ
Giá Cardano Đang Ở Điểm Chuyển Mình? Nhà Phân Tích Dự Đoán Mục Tiêu Dài Hạn

Giá Cardano Đang Ở Điểm Chuyển Mình? Nhà Phân Tích Dự Đoán Mục Tiêu Dài Hạn

Bài đăng Giá Cardano Đang Ở Điểm Chuyển Mình? Nhà phân tích Dự Đoán Mục Tiêu Dài Hạn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cardano đã trải qua nhiều năm củng cố đi ngang (Sideway consolidation) trong một phạm vi rộng. Trong thời gian nắm giữ này, token liên tục hình thành các mức đáy cao hơn, một mô hình mà các nhà giao dịch cho rằng phản ánh sức mạnh tiềm ẩn. Hiện tại, với những lợi nhuận gần đây, đồng coin này đang hướng đến các mục tiêu chu kỳ đầy tham vọng theo các nhà phân tích, Cardano (ADA) giao dịch gần mức $0.84 tại thời điểm báo chí. Token tăng 2.31% trong một ngày và 2.56% trong một tuần. Lợi nhuận hàng tháng đạt 4.84% và các nhà phân tích cho biết dự báo dài hạn vẫn hướng tới các mục tiêu chu kỳ đầy tham vọng từ $9 đến $12 trong những năm tới. Giá Cardano Thể Hiện Khả Năng Phục Hồi Cấu Trúc Một nhà giao dịch có biệt danh @GunsRoses1987 tuyên bố rằng biểu đồ ADA không giống như một đợt pump đầu cơ. Thay vào đó, anh mô tả cấu trúc này như sự chuẩn bị cho một đợt tăng dài hạn hơn. Anh bổ sung rằng mặc dù việc chốt lời thường xảy ra trong các đợt tăng giá, nhưng thiết lập kỹ thuật lớn hơn trông có vẻ mang tính xây dựng. Các chuyên gia kỹ thuật thị trường thường so sánh những thiết lập như vậy với các cuộn lò xo. Áp lực tích tụ từ từ trước khi một động thái quyết định giải phóng nó. Cách diễn giải đó đặt Cardano ở một điểm chuyển mình tiềm năng nếu người mua duy trì áp lực trên các khung thời gian cao hơn. Nguồn: X Nhà phân tích Đặt Mục Tiêu Chu Kỳ Cho Giá ADA Nếu sự bứt phá diễn ra, các nhà phân tích xác định các mục tiêu nhiều năm cho giá ADA. Họ phác thảo các mức từ $9 đến $12, tùy thuộc vào điều kiện thị trường rộng lớn hơn. Những dự báo đó giả định việc áp dụng ổn định các ứng dụng blockchain và mở rộng vốn hóa thị trường trên các tài sản kỹ thuật số. Một số nhà phân tích cũng liên kết kỳ vọng với thị phần tiềm năng của Cardano. Họ gợi ý rằng token có thể chiếm hơn 5 phần trăm tổng thị trường crypto. Nếu tổng vốn hóa đạt hàng nghìn tỷ đô la trong thập kỷ tới, thị phần như vậy có thể hỗ trợ định giá cao hơn nhiều so với phạm vi hiện tại. Những mục tiêu này không được kỳ vọng sẽ diễn ra trong vài tháng. Các nhà phân tích mô tả chúng là mục tiêu chu kỳ, có nghĩa là chúng có thể mất nhiều năm. Về mặt lịch sử, các tài sản kỹ thuật số di chuyển trong các giai đoạn mở rộng và co lại kéo dài nhiều năm. Các nhà giao dịch...
NEAR
NEAR$3.002+4.30%
PlaysOut
PLAY$0.04604-5.63%
Moonveil
MORE$0.03028-16.00%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:58
Chia sẻ
13 tổ chức hiện nắm giữ 1,55% Tổng cung SOL lưu hành

13 tổ chức hiện nắm giữ 1,55% Tổng cung SOL lưu hành

Bài đăng 13 tổ chức hiện nắm giữ 1,55% Tổng cung lưu hành SOL xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Việc áp dụng Solana trong doanh nghiệp đang tăng tốc, với 13 công ty niêm yết công khai hiện nắm giữ gần 1,8 tỷ đô la trong kho bạc Solana của họ. Tóm tắt 13 công ty hiện nắm giữ 8,9 triệu SOL, dẫn đầu là Upexi Inc. (2 triệu SOL), DeFi Development Corp. (1,99 triệu SOL), và Sol Strategies (370 nghìn SOL), công ty này cũng đang chuẩn bị niêm yết trên Nasdaq. Con số này dự kiến sẽ tăng khi DeFi Development Corp. nhắm mục tiêu nắm giữ 1 tỷ đô la SOL, trong khi Galaxy Digital, Jump Crypto và Multicoin Capital đặt mục tiêu huy động 1 tỷ đô la cho kho bạc Solana chung, với khả năng có thêm các công ty khác tham gia. Số lượng công ty niêm yết công khai áp dụng Solana (SOL) như một phần trong chiến lược kho bạc của họ đã tăng lên 13. Những người nắm giữ lớn nhất do Upexi Inc. dẫn đầu, với 2,000,518 SOL, theo sau sát sao là DeFi Development Corp., công ty gần đây đã thêm 196,141 SOL để nâng tổng số lên 1,988,170 SOL. Sol Strategies đứng thứ ba với 370,420 SOL và cũng sẽ trở thành công ty đầu tiên trong số những người áp dụng kho bạc Solana niêm yết trên Nasdaq. Cùng nhau, mười ba công ty hiện kiểm soát 8,90 triệu SOL, chiếm 1,55% tổng Tổng cung lưu hành — tương đương khoảng 1,80 tỷ đô la theo giá trị thị trường hiện tại. Trong số các khoản dự trữ này, khoảng 585,059 SOL (trị giá khoảng 104,1 triệu đô la) được stake thông qua Combined Staking Reserve, tạo ra lợi nhuận trung bình 6,86%. Mặc dù khoản dự trữ staking này chỉ chiếm 0,102% tổng cung của Solana, nó cho thấy một phần phân bổ kho bạc đang được sử dụng tích cực để kiếm lợi nhuận, thay vì nằm im. Sự phát triển của chiến lược kho bạc Solana Động lực đằng sau chiến lược kho bạc Solana đang tăng tốc, với dự kiến các khoản nắm giữ của doanh nghiệp sẽ mở rộng đáng kể trong những tháng tới. DeFi Development Corp., hiện là người nắm giữ lớn thứ hai, đã cam kết mở rộng dự trữ của mình hướng tới cột mốc 1 tỷ đô la. Ngoài ra, Galaxy Digital, Jump Crypto và Multicoin Capital đang làm việc với Cantor Fitzgerald để huy động...
Solana
SOL$218.58-1.50%
Sunrise Layer
RISE$0.010141-1.43%
DeFi
DEFI$0.001652-5.05%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:57
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó