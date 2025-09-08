13 tổ chức hiện nắm giữ 1,55% Tổng cung SOL lưu hành
Bài đăng 13 tổ chức hiện nắm giữ 1,55% Tổng cung lưu hành SOL xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Việc áp dụng Solana trong doanh nghiệp đang tăng tốc, với 13 công ty niêm yết công khai hiện nắm giữ gần 1,8 tỷ đô la trong kho bạc Solana của họ. Tóm tắt 13 công ty hiện nắm giữ 8,9 triệu SOL, dẫn đầu là Upexi Inc. (2 triệu SOL), DeFi Development Corp. (1,99 triệu SOL), và Sol Strategies (370 nghìn SOL), công ty này cũng đang chuẩn bị niêm yết trên Nasdaq. Con số này dự kiến sẽ tăng khi DeFi Development Corp. nhắm mục tiêu nắm giữ 1 tỷ đô la SOL, trong khi Galaxy Digital, Jump Crypto và Multicoin Capital đặt mục tiêu huy động 1 tỷ đô la cho kho bạc Solana chung, với khả năng có thêm các công ty khác tham gia. Số lượng công ty niêm yết công khai áp dụng Solana (SOL) như một phần trong chiến lược kho bạc của họ đã tăng lên 13. Những người nắm giữ lớn nhất do Upexi Inc. dẫn đầu, với 2,000,518 SOL, theo sau sát sao là DeFi Development Corp., công ty gần đây đã thêm 196,141 SOL để nâng tổng số lên 1,988,170 SOL. Sol Strategies đứng thứ ba với 370,420 SOL và cũng sẽ trở thành công ty đầu tiên trong số những người áp dụng kho bạc Solana niêm yết trên Nasdaq. Cùng nhau, mười ba công ty hiện kiểm soát 8,90 triệu SOL, chiếm 1,55% tổng Tổng cung lưu hành — tương đương khoảng 1,80 tỷ đô la theo giá trị thị trường hiện tại. Trong số các khoản dự trữ này, khoảng 585,059 SOL (trị giá khoảng 104,1 triệu đô la) được stake thông qua Combined Staking Reserve, tạo ra lợi nhuận trung bình 6,86%. Mặc dù khoản dự trữ staking này chỉ chiếm 0,102% tổng cung của Solana, nó cho thấy một phần phân bổ kho bạc đang được sử dụng tích cực để kiếm lợi nhuận, thay vì nằm im. Sự phát triển của chiến lược kho bạc Solana Động lực đằng sau chiến lược kho bạc Solana đang tăng tốc, với dự kiến các khoản nắm giữ của doanh nghiệp sẽ mở rộng đáng kể trong những tháng tới. DeFi Development Corp., hiện là người nắm giữ lớn thứ hai, đã cam kết mở rộng dự trữ của mình hướng tới cột mốc 1 tỷ đô la. Ngoài ra, Galaxy Digital, Jump Crypto và Multicoin Capital đang làm việc với Cantor Fitzgerald để huy động...
