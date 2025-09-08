Giá Cardano Đang Ở Điểm Chuyển Mình? Nhà Phân Tích Dự Đoán Mục Tiêu Dài Hạn

Cardano đã trải qua nhiều năm củng cố đi ngang (Sideway consolidation) trong một phạm vi rộng. Trong thời gian nắm giữ này, token liên tục hình thành các mức đáy cao hơn, một mô hình mà các nhà giao dịch cho rằng phản ánh sức mạnh tiềm ẩn. Hiện tại, với những lợi nhuận gần đây, đồng coin này đang hướng đến các mục tiêu chu kỳ đầy tham vọng theo các nhà phân tích, Cardano (ADA) giao dịch gần mức $0.84 tại thời điểm báo chí. Token tăng 2.31% trong một ngày và 2.56% trong một tuần. Lợi nhuận hàng tháng đạt 4.84% và các nhà phân tích cho biết dự báo dài hạn vẫn hướng tới các mục tiêu chu kỳ đầy tham vọng từ $9 đến $12 trong những năm tới. Giá Cardano Thể Hiện Khả Năng Phục Hồi Cấu Trúc Một nhà giao dịch có biệt danh @GunsRoses1987 tuyên bố rằng biểu đồ ADA không giống như một đợt pump đầu cơ. Thay vào đó, anh mô tả cấu trúc này như sự chuẩn bị cho một đợt tăng dài hạn hơn. Anh bổ sung rằng mặc dù việc chốt lời thường xảy ra trong các đợt tăng giá, nhưng thiết lập kỹ thuật lớn hơn trông có vẻ mang tính xây dựng. Các chuyên gia kỹ thuật thị trường thường so sánh những thiết lập như vậy với các cuộn lò xo. Áp lực tích tụ từ từ trước khi một động thái quyết định giải phóng nó. Cách diễn giải đó đặt Cardano ở một điểm chuyển mình tiềm năng nếu người mua duy trì áp lực trên các khung thời gian cao hơn. Nguồn: X Nhà phân tích Đặt Mục Tiêu Chu Kỳ Cho Giá ADA Nếu sự bứt phá diễn ra, các nhà phân tích xác định các mục tiêu nhiều năm cho giá ADA. Họ phác thảo các mức từ $9 đến $12, tùy thuộc vào điều kiện thị trường rộng lớn hơn. Những dự báo đó giả định việc áp dụng ổn định các ứng dụng blockchain và mở rộng vốn hóa thị trường trên các tài sản kỹ thuật số. Một số nhà phân tích cũng liên kết kỳ vọng với thị phần tiềm năng của Cardano. Họ gợi ý rằng token có thể chiếm hơn 5 phần trăm tổng thị trường crypto. Nếu tổng vốn hóa đạt hàng nghìn tỷ đô la trong thập kỷ tới, thị phần như vậy có thể hỗ trợ định giá cao hơn nhiều so với phạm vi hiện tại. Những mục tiêu này không được kỳ vọng sẽ diễn ra trong vài tháng. Các nhà phân tích mô tả chúng là mục tiêu chu kỳ, có nghĩa là chúng có thể mất nhiều năm. Về mặt lịch sử, các tài sản kỹ thuật số di chuyển trong các giai đoạn mở rộng và co lại kéo dài nhiều năm. Các nhà giao dịch...