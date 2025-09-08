BlockDAG Dẫn Đầu với 400M USD Huy Động & Khóa Giá 0,0013 USD

Bài đăng BlockDAG dẫn đầu với $400M huy động & khóa giá $0.0013 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các dự án Crypto hàng đầu cần theo dõi vào tháng 9 năm 2025: BlockDAG, DOGE, BONK và TRX Trong Crypto, vốn huy động chỉ có ý nghĩa khi nó xây dựng được điều gì đó thực tế. Các dự án có con số ấn tượng nhưng ít giá trị thực sẽ không tồn tại lâu. Nhưng khi một dự án biến nguồn vốn thành cơ sở hạ tầng, người dùng và sự tương tác hàng ngày, đó là lúc sự chú ý được chứng minh là xứng đáng. Danh sách này không phải về những đồng tiền chỉ có hype, mà là về những dự án thể hiện quy mô, sức hút và lộ trình đã được triển khai. Tính đến tháng 9 năm 2025, đây là bốn dự án Crypto hàng đầu đang chuyển đổi tiềm năng thành bằng chứng, và một trong số đó đang mang đến cho người mua cơ hội tham gia với mức giá khóa theo thời gian mà ít người nhìn thấy trước. BlockDAG (BDAG): Từ vốn đến mã nguồn, thợ đào và hàng triệu người dùng BlockDAG không cố gắng thu hút sự chú ý. Nó đã có sẵn, với những con số mà hầu hết các đợt bán trước khác đều phải ghen tị. Với hơn $400 triệu đã huy động, bao gồm $40 triệu chỉ trong tháng vừa qua, đây không chỉ là một đợt gọi vốn lớn. Đó là một cam kết thực sự. Hơn 25,5 tỷ đồng BDAG đã được bán, với hơn 312,000 người nắm giữ độc đáo tham gia. Nhưng sự khác biệt thực sự nằm ở cách sử dụng vốn. Thay vì marketing hype, BlockDAG đã đưa nguồn vốn trực tiếp vào cơ sở hạ tầng. Đã có 19,000 máy đào dòng X (X10, X30, X100) được vận chuyển, mở rộng lên 2,000 đơn vị mỗi tuần. Hơn 3 triệu người dùng đang tích cực khai thác thông qua ứng dụng di động X1, biến những lần nhấp hàng ngày thành sự tham gia hàng ngày. Ngoài ra còn có bảng điều khiển toàn cầu trực tiếp, công cụ dành cho nhà phát triển và hệ sinh thái khai thác theo tầng. Lộ trình không phải là lời hứa, mà là một bộ sản phẩm đã được sử dụng bởi cộng đồng toàn cầu đang phát triển trên hơn 130 quốc gia. Đợt bán trước hiện đang ở Batch 30, với giá $0.03, với ROI 2,900% kể từ Batch 1. Nhưng cơ hội thực sự nằm ở việc khóa giá tạm thời ở mức $0.0013, mở đến ngày 1 tháng 10. Đó là một cơ hội hiếm...