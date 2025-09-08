2025-10-10 thứ sáu

El Salvador Mua 21 BTC Để Kỷ Niệm Ngày Bitcoin

Bài đăng El Salvador Mua 21 BTC để Kỷ niệm Ngày Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin El Salvador một lần nữa khẳng định cam kết của mình với Bitcoin, lần này bằng việc mua tượng trưng 21 BTC - trị giá khoảng 2,3 triệu đô la - để đánh dấu kỷ niệm bốn năm Đạo luật Bitcoin của nước này. Tổng thống Nayib Bukele đã thông báo về việc mua này trên mạng xã hội, mô tả đây là cách để tôn vinh "Ngày Bitcoin", thời điểm năm 2021 khi quốc gia này lần đầu tiên công nhận BTC là phương tiện thanh toán hợp pháp. Dự trữ Tiếp tục Tăng Bất chấp Chỉ trích Việc mua mới nhất nâng lượng Bitcoin của quốc gia lên hơn 6,300 BTC, trị giá hơn 700 triệu đô la. Trong nhiều tháng, Văn phòng Bitcoin Quốc gia của chính phủ cũng đã âm thầm bổ sung dự trữ với kế hoạch tích lũy một-BTC-mỗi-ngày, cho thấy chiến lược của họ không chỉ mang tính biểu tượng mà còn có hệ thống. Cập nhật về An ninh và Quy định Lễ kỷ niệm diễn ra ngay sau khi El Salvador phân phối tài sản của mình vào 14 ví như một biện pháp bảo vệ chống lại các rủi ro tiềm ẩn trong tương lai, bao gồm cả các mối đe dọa lượng tử. Đồng thời, các nhà lập pháp đã phê duyệt luật mới cho phép các ngân hàng lớn và tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ Bitcoin và tài sản kỹ thuật số cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Bất đồng với IMF Vẫn Còn Việc tiếp tục mua trái ngược với tuyên bố được đưa ra vào tháng 7 bởi bộ tài chính và ngân hàng trung ương, họ đã nói với IMF rằng việc mua công khai đã kết thúc vào đầu năm nay theo điều khoản của một thỏa thuận vay. Tuy nhiên, Bukele đã nhiều lần bác bỏ áp lực từ bên ngoài, khẳng định vào tháng 3 rằng việc tích lũy "sẽ không dừng lại bây giờ, và sẽ không dừng lại trong tương lai." Đối với Bukele, việc mua 21 BTC ít liên quan đến bảng cân đối kế toán và nhiều hơn về việc gửi một thông điệp: Thí nghiệm Bitcoin của El Salvador vẫn sống, thách thức và vẫn đang phát triển sau bốn năm. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không ủng hộ hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư cụ thể nào hoặc cryptocurrency. Luôn tiến hành...
2025/09/08 18:37
Bitcoin Trung Lập Về Xu Hướng, Nhưng Biến Động Rủi Ro Tăng Vọt Vào Tháng 9

Bài đăng Bitcoin Xu hướng Trung lập, Nhưng Rủi ro Biến động Tăng vọt vào tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Các mô hình AI dự báo xu hướng Bitcoin đi ngang nhưng cho thấy mức độ không chắc chắn trên 50% vào cuối tháng 9. Một cá voi đã mở vị thế Short đòn bẩy 150 triệu USD, tiềm ẩn rủi ro giảm giá nếu BTC tăng. Hoạt động mua vào của kho bạc tổ chức giảm mạnh, báo hiệu nhu cầu Bitcoin từ doanh nghiệp đang suy yếu. Bitcoin vẫn dao động trong biên độ khi dự báo AI mới sử dụng mô hình Temporal Fusion Transformer (TFT) cho thấy xu hướng chủ yếu đi ngang. Mô hình dự đoán mức giảm 1,72% trong 30 ngày, đẩy BTC xuống 108,771 USD vào ngày 6 tháng 10. Tuy nhiên, dự báo bao gồm sự gia tăng đột ngột về tính không chắc chắn, với khoảng tin cậy mở rộng đáng kể trong tuần cuối cùng của tháng 9. Điều này cho thấy rủi ro tăng cao và khả năng biến động mạnh do các sự kiện bên ngoài hoặc thay đổi tâm lý thị trường. Dự báo 7 ngày dự kiến giảm nhẹ 1,1%, giữ BTC gần mức 109,451 USD. Mặc dù xu hướng giá hiện tại có vẻ ổn định, mô hình phản ánh tính không thể dự đoán ngày càng tăng có thể ảnh hưởng đến các chiến lược ngắn hạn. Nguồn: CryptoQuant Kết hợp kết quả từ cả hai mô hình TFT và WaveNet cho thấy Bitcoin có khả năng sẽ duy trì trong phạm vi từ 108,000 USD đến 120,000 USD trong tháng này. Kịch bản chính hỗ trợ sự củng cố trong dải này, trong khi kịch bản thứ hai cho phép một động thái bùng nổ theo cả hai hướng. Cách tiếp cận thận trọng của mô hình TFT vẫn thừa nhận khả năng có kết quả bất ngờ do chỉ số không chắc chắn 50% vào cuối tháng. Đây là mức cao nhất được ghi nhận trong chu kỳ dự báo này, làm tăng nhu cầu thận trọng trong tuần cuối cùng. Vị thế Short của cá voi và sự rút lui của tổ chức làm tăng áp lực giảm giá Trong khi các mô hình AI nhấn mạnh xu hướng trung lập, hành vi thị trường gợi ý xu hướng giảm giá khi các nhà đầu tư lớn mở các vị thế Short mạnh mẽ. Một cá voi Bitcoin gần đây đã mở giao dịch Short trị giá 150,49 triệu USD sử dụng đòn bẩy 25x, tổng cộng 1,350.93 BTC. Giá mở là 111,292.60 USD, và BTC hiện giao dịch gần 111,301.00 USD, cho thấy khoản lỗ chưa thực hiện nhỏ 0,23%. Điều này khiến giao dịch đối mặt với...
2025/09/08 18:36
Những đợt bán trước ICO tiền mã hóa tốt nhất để mua sau đợt bán tháo Bitcoin lớn nhất kể từ năm 2022

Bài đăng Các đợt bán trước Crypto tốt nhất để mua sau đợt bán tháo Bitcoin lớn nhất kể từ năm 2022 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Aaron viết cho NewsBTC với tư cách là một nhà báo Crypto, đưa tin về các tin tức nóng hổi và sự phát triển trong thế giới crypto. Aaron đã viết và biên tập từ năm 2016, và đã chứng kiến trực tiếp cách viết cho các ấn phẩm trực tuyến đã phát triển trong thời gian đó với ảnh hưởng của mọi thứ từ lực lượng lao động toàn cầu hóa đến LLM. Anh cũng đã chứng kiến sự trỗi dậy của crypto từ một sở thích nhỏ lẻ trở thành một lực lượng hàng nghìn tỷ đô la đang định hình lại nền kinh tế thế giới. Nền tảng học thuật của anh với nhiều bằng sau đại học và niềm đam mê viết lách tốt, bất cứ nơi nào có thể tìm thấy, thúc đẩy cách tiếp cận riêng của Aaron trong việc đưa tin về crypto. Điều gì làm nên sự khác biệt của bài viết hay? Kể chuyện - tìm kiếm kết nối tin tức với người đọc và làm nổi bật những kết nối đó. Đó là điều Aaron tìm kiếm trong bài viết của mình. Trong thời gian rảnh rỗi, Aaron làm việc cho một tổ chức từ thiện địa phương và thích tập luyện và huấn luyện tại câu lạc bộ quyền anh địa phương. Thỉnh thoảng anh ấy còn đọc sách giấy. Nguồn: https://www.newsbtc.com/news/best-crypto-presales-amid-big-bitcoin-sell-off/
2025/09/08 18:35
El Salvador Kỷ Niệm 4 Năm Quyết Định Bitcoin! Đã Thực Hiện Giao Dịch Mua BTC Đáng Kể!

Bài đăng El Salvador Kỷ niệm 4 Năm Quyết định Bitcoin! Đã Thực hiện Giao dịch Mua BTC Đáng kể! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. El Salvador, quốc gia đã tạo tiền đề bằng cách trở thành quốc gia đầu tiên chấp nhận Bitcoin là đồng tiền hợp pháp vào năm 2021, đang kỷ niệm 4 năm chính thức áp dụng Bitcoin. Tại thời điểm này, El Salvador đã thông báo rằng họ đã mua 21 Bitcoin để kỷ niệm 4 năm chuyển đổi sang Bitcoin. Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã tuyên bố trong bài đăng của mình rằng họ đã mua 21 BTC, ám chỉ đến tổng cung 21 triệu Bitcoin. "Chúng tôi đang mua 21 Bitcoin cho Ngày Bitcoin." Với giao dịch mua mới nhất, El Salvador hiện nắm giữ tổng cộng 6,313 BTC, trị giá khoảng 701,8 triệu đô la theo giá thị trường hiện tại. Chuyện gì đã xảy ra? Như bạn có thể nhớ lại, El Salvador đã thông qua luật liên quan chấp nhận Bitcoin là đồng tiền hợp pháp vào tháng 6 năm 2021 và sau đó thực hiện giao dịch mua BTC chính thức đầu tiên vào tháng 9 năm 2021. Kể từ đó, quốc gia Mỹ Latinh này đã tiếp tục mua Bitcoin và vào năm 2022, họ đã triển khai chính sách mua 1 BTC mỗi ngày. Trong khi tự do Bitcoin ở quốc gia này bị hạn chế trong phạm vi thỏa thuận vay mà quốc gia này đã ký với IMF, cũng có tuyên bố rằng chính sách mua 1 BTC mỗi ngày của quốc gia sẽ kết thúc. Tuy nhiên, Nayib Bukele đã phủ nhận những tuyên bố này và khẳng định rằng việc mua sẽ tiếp tục. Bukele đã nói trong một tuyên bố từ tài khoản X của mình vào tháng 3: "Không, việc mua BTC không dừng lại. Nếu nó không dừng lại khi thế giới loại trừ chúng tôi và hầu hết người dùng 'bitcoin' từ bỏ chúng tôi, nó sẽ không dừng lại bây giờ và sẽ không dừng lại trong tương lai." *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/el-salvador-celebrates-4th-anniversary-of-bitcoin-decision-significant-btc-purchase-made/
2025/09/08 18:23
Đợt Bán Hàng Loạt Của Cá voi Đe Dọa Đà Tăng Ngắn Hạn Của Bitcoin

Bài đăng Đợt Bán Tháo Lớn Của Cá voi Đe Dọa Đà Tăng Ngắn Hạn Của Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Những người nắm giữ Bitcoin lớn đã bán ra hơn 12 tỷ đô la giá trị BTC chỉ trong một tháng, làm dấy lên lo ngại mới về sự ổn định giá ngắn hạn. Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy các ví Cá voi — những ví nắm giữ từ 1,000 đến 10,000 BTC — đã giảm dự trữ của họ hơn 100,000 đồng coin trong 30 ngày qua. Đợt Bán Tháo Lớn Nhất Kể Từ 2022 Các nhà phân tích mô tả lượng Chuyển ra này là đợt phân phối Cá voi lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Với khoảng 114,920 BTC đã bán, trị giá khoảng 12.7 tỷ đô la ở mức hiện tại, đợt bán tháo này đã gây áp lực lên cấu trúc giá của Bitcoin, đẩy thị trường xuống dưới 108,000 đô la trong thời gian ngắn vào đầu tuần này. "caueconomy" của CryptoQuant lưu ý rằng xu hướng này phản ánh sự gia tăng tâm lý né tránh rủi ro trong số các nhà đầu tư lớn: "Các nhà đầu tư chính vẫn đang giảm danh mục đầu tư của họ, và điều này có thể tiếp tục gây áp lực lên giá trong vài tuần tới." Dấu Hiệu Chậm Lại Trong khi tháng 9 bắt đầu với việc các Cá voi chuyển gần 95,000 BTC chỉ trong một tuần — thay đổi bảy ngày lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2021 — số liệu gần đây cho thấy cường độ đang giảm bớt. Tính đến ngày 6 tháng 9, lượng Chuyển ra hàng tuần đã giảm xuống gần 38,000 BTC. Mặc dù có sự sụt giảm, Bitcoin đã ổn định trong một phạm vi giao dịch hẹp, dao động giữa 110,000 và 111,000 đô la trong ba ngày qua. Một số người trong thị trường, bao gồm doanh nhân Bitcoin David Bailey, lập luận rằng nếu việc bán ra dừng lại, giá thậm chí có thể tăng lên mức cao tới 150,000 đô la. Tuy nhiên, hiện tại, sự chú ý vẫn tập trung vào hành vi của Cá voi, tiếp tục quyết định động lực ngắn hạn. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc tiền điện tử cụ thể nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tác giả Alexander Zdravkov là người luôn tìm kiếm logic đằng sau mọi thứ. Anh ấy thông thạo tiếng Đức và có nhiều...
2025/09/08 18:22
Những ETF Altcoin Này Có Thể Thách Thức Bitcoin và Ethereum

Bài đăng Các ETF altcoin này có thể thách thức Bitcoin và Ethereum xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức tiền điện tử hôm nay tiết lộ một thời điểm quan trọng cho thị trường quỹ giao dịch trao đổi (ETF). Sự thống trị lâu dài của Bitcoin và Ethereum blockchain trong các ETF tiền điện tử có thể sớm đối mặt với sự cạnh tranh khi các cơ quan quản lý chuẩn bị mở rộng phê duyệt. Nhà phân tích tin rằng SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đang đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới nơi các ETF altcoin trở thành một phần trong bộ công cụ tài chính của Phố Wall. Bitcoin và Ethereum vẫn dẫn đầu thị trường ETF Hiện tại, Bitcoin và Ethereum blockchain vẫn là trụ cột của thị trường ETF. Các ETF Bitcoin, ra mắt với nhu cầu mạnh mẽ, đã thiết lập tiêu chuẩn cho việc tích hợp tiền điện tử vào tài chính chính thống. Tuy nhiên, các ETF Ethereum đã gặp khó khăn khi ra mắt vào giữa năm 2024. Dòng tiền yếu phản ánh sự do dự từ các cố vấn vẫn đang thích nghi với các quỹ Bitcoin. Hơn nữa, việc thiếu tính năng staking khiến các ETF Ethereum không hoàn chỉnh. Nhiều người kỳ vọng nhu cầu mạnh mẽ hơn khi staking trở thành một phần của cấu trúc, làm nổi bật cả cơ hội và thách thức cho vai trò của Ethereum. Động thái tiếp theo của SEC: ETF altcoin đang ở phía chân trời Theo các nhà phân tích Bloomberg, một số tiền điện tử đã đáp ứng các tiêu chí niêm yết. Điều này bao gồm Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Bitcoin Cash (BCH), Avalanche (AVAX), Litecoin (LTC) và Polkadot (DOT). Các token phổ biến như Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP của Ripple, Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB) cũng là những ứng cử viên mạnh, nhờ vào thanh khoản và thị trường phái sinh đã được thiết lập của chúng. Sự thay đổi này có thể định nghĩa lại thị trường ETF, giới thiệu sự đa dạng lớn hơn ngoài sự thống trị của Bitcoin và Ethereum. Altcoin nào có thể dẫn đầu làn sóng ETF? Làn sóng đầu tiên của các ETF altcoin có khả năng tập trung vào các token có thanh khoản cao như $Solana, $Cardano và $XRP, vì những tài sản này đã có nhu cầu nhà đầu tư mạnh mẽ. Theo thời gian, các sản phẩm ETF đa dạng hơn có thể xuất hiện, kết hợp một rổ altcoin như $LINK, $AVAX và $DOT. Mặc dù không phải mọi token sẽ thu hút sự quan tâm như nhau, nhưng chính sự phê duyệt của các ETF altcoin sẽ đại diện cho một bước ngoặt - xác nhận rằng tài sản kỹ thuật số hiện đã là một...
2025/09/08 18:21
Nguồn cảm hứng cho người mua Bitcoin Hyper

Bài đăng Nguồn cảm hứng cho người mua Bitcoin Hyper xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hành trình tỷ phú Bitcoin của Saylor: Nguồn cảm hứng cho người mua Bitcoin Hyper. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Là một nhà văn về tiền mã hoá, trách nhiệm của Bogdan được chia giữa nghiên cứu và viết bài cũng như giải trí cho đội ngũ với sự hài hước của anh ấy gần như không chính trị, một Bill Burr đầy khát vọng, nếu bạn muốn. Nhờ hơn 12 năm kinh nghiệm viết lách trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ, bảo mật mạng, người mẫu, thể hình, tiền mã hoá và các chủ đề khác không được đề cập, anh đã trở thành một tài sản thực sự cho đội ngũ. Trong khi vị trí của anh ấy như một nhà văn cấp cao tại PrivacyAffairs đã dạy anh những bài học quý giá về sức mạnh của tự quản lý, toàn bộ sự nghiệp viết lách của anh đã và đang là một bài tập về tự hoàn thiện. Bây giờ, anh ấy đã sẵn sàng đắm mình vào tiền mã hoá và dạy mọi người cách kiểm soát tiền của họ trên blockchain. Với fiat như một loại tiền tệ mất giá vĩnh viễn, Bitcoin và altcoin dường như là lựa chọn thay thế phù hợp nhất cho Bogdan. Thành tựu chuyên môn lớn nhất của Bogdan, ngoài việc đảm bảo vị trí như một nhà văn chính cho Bitcoinist, là 5 năm làm quản lý viết lách tại Blackwood Productions, nơi anh điều phối một đội ngũ gồm bốn nhà văn. Trong thời gian đó, anh đã học được giá trị của làm việc nhóm và tạo ra một môi trường làm việc nuôi dưỡng hiệu quả, tích cực và tình bạn. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/saylor-bitcoin-journey-is-an-inspiration-for-bitcoin-hyper-buyers/
2025/09/08 18:05
BlockDAG Dẫn Đầu với 400M USD Huy Động & Khóa Giá 0,0013 USD

Bài đăng BlockDAG dẫn đầu với $400M huy động & khóa giá $0.0013 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các dự án Crypto hàng đầu cần theo dõi vào tháng 9 năm 2025: BlockDAG, DOGE, BONK và TRX Trong Crypto, vốn huy động chỉ có ý nghĩa khi nó xây dựng được điều gì đó thực tế. Các dự án có con số ấn tượng nhưng ít giá trị thực sẽ không tồn tại lâu. Nhưng khi một dự án biến nguồn vốn thành cơ sở hạ tầng, người dùng và sự tương tác hàng ngày, đó là lúc sự chú ý được chứng minh là xứng đáng. Danh sách này không phải về những đồng tiền chỉ có hype, mà là về những dự án thể hiện quy mô, sức hút và lộ trình đã được triển khai. Tính đến tháng 9 năm 2025, đây là bốn dự án Crypto hàng đầu đang chuyển đổi tiềm năng thành bằng chứng, và một trong số đó đang mang đến cho người mua cơ hội tham gia với mức giá khóa theo thời gian mà ít người nhìn thấy trước. BlockDAG (BDAG): Từ vốn đến mã nguồn, thợ đào và hàng triệu người dùng BlockDAG không cố gắng thu hút sự chú ý. Nó đã có sẵn, với những con số mà hầu hết các đợt bán trước khác đều phải ghen tị. Với hơn $400 triệu đã huy động, bao gồm $40 triệu chỉ trong tháng vừa qua, đây không chỉ là một đợt gọi vốn lớn. Đó là một cam kết thực sự. Hơn 25,5 tỷ đồng BDAG đã được bán, với hơn 312,000 người nắm giữ độc đáo tham gia. Nhưng sự khác biệt thực sự nằm ở cách sử dụng vốn. Thay vì marketing hype, BlockDAG đã đưa nguồn vốn trực tiếp vào cơ sở hạ tầng. Đã có 19,000 máy đào dòng X (X10, X30, X100) được vận chuyển, mở rộng lên 2,000 đơn vị mỗi tuần. Hơn 3 triệu người dùng đang tích cực khai thác thông qua ứng dụng di động X1, biến những lần nhấp hàng ngày thành sự tham gia hàng ngày. Ngoài ra còn có bảng điều khiển toàn cầu trực tiếp, công cụ dành cho nhà phát triển và hệ sinh thái khai thác theo tầng. Lộ trình không phải là lời hứa, mà là một bộ sản phẩm đã được sử dụng bởi cộng đồng toàn cầu đang phát triển trên hơn 130 quốc gia. Đợt bán trước hiện đang ở Batch 30, với giá $0.03, với ROI 2,900% kể từ Batch 1. Nhưng cơ hội thực sự nằm ở việc khóa giá tạm thời ở mức $0.0013, mở đến ngày 1 tháng 10. Đó là một cơ hội hiếm...
2025/09/08 17:36
Tìm Kiếm Tiền Điện Tử Tốt Nhất Dưới $1 Hôm Nay? BlockchainFX Đã Huy Động Gần $7m Và Có Thể Tốt Hơn Hyperliquid Và Cardano

Khi thị trường tìm kiếm những tiền điện tử tốt nhất để mua ngày hôm nay, sự chú ý đang chuyển từ các altcoin đã được thiết lập sang các dự án thế hệ mới. Cardano và thậm chí các nền tảng nổi tiếng như Hyperliquid đã xây dựng được danh tiếng, nhưng giá của chúng thường biến động mạnh. BlockchainFX ($BFX) đang định vị mình như một lựa chọn thay thế bền vững và hướng tới tương lai hơn. Với giá bán trước là $0,022 [...] Bài viết Tìm kiếm những tiền điện tử tốt nhất dưới $1 ngày hôm nay? BlockchainFX đã huy động được gần $7m và có thể tốt hơn Hyperliquid và Cardano xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
2025/09/08 17:30
Ấn Độ-Pakistan Là Vé Nóng Nhất Của Cricket Khi Nhu Cầu Tăng Cao Tại Asia Cup

Bài đăng Ấn Độ-Pakistan Là Vé Hot Nhất Của Cricket Khi Nhu Cầu Tăng Cao Tại Asia Cup xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ấn Độ và Pakistan sẽ đối đầu tại Asia Cup (Ảnh của Alex Davidson-ICC/ICC qua Getty Images) ICC qua Getty Images Cricket có thể là một trò chơi bóng gậy Anh quốc độc đáo, nhưng trung tâm của nó ngày nay rất bám rễ ở Nam Á, nơi có năm trong số 12 quốc gia mạnh nhất cư trú. Không có gì ngạc nhiên khi Asia Cup hai năm một lần vô cùng béo bở về cơ bản là giải vô địch lục địa duy nhất đáng chú ý của cricket. Nhưng, trong thực tế, Asia Cup - do cơ quan khu vực Asian Cricket Council điều hành - sẽ không khả thi về mặt tài chính nếu không có trận đấu sinh lời giữa Ấn Độ và Pakistan, hai đội như thường lệ được xếp cùng nhóm trong giải đấu mới nhất bắt đầu vào ngày 9 tháng 9 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ấn Độ và Pakistan, những trận đấu cricket hiếm hoi do địa chính trị căng thẳng, sẽ đối đầu nhau vào ngày 14 tháng 9 tại Dubai và cũng có khả năng rõ ràng cho một trận đấu thứ hai vào ngày 21. Một trận khác cũng có thể diễn ra nếu các đối thủ vào đến chung kết, về cơ bản biến thành một loạt ba trận đấu giữa các đội chưa từng thi đấu loạt trận song phương với nhau trong hơn một thập kỷ do tình hình chính trị. Có rất nhiều sự quan tâm khi Ấn Độ và Pakistan gặp nhau (Ảnh của FADEL SENNA/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Phù hợp với sự khao khát các trận đấu giữa các quốc gia này, vé cho trận đấu vào ngày 14 tháng 9 đã gần như bán hết và đắt hơn đáng kể so với các trận khác. Vé cho giải đấu đã được gộp lại, với vé vào cửa thông thường cho ba trận đấu - bao gồm Ấn Độ và Pakistan vào ngày 14 tháng 9 - bán với giá 134,60 đô la. Hầu hết vé vào cửa thông thường đã bán hết, nhưng vẫn còn vé cao cấp bán với giá 283,38 đô la cho gói ba trận đấu. Một vé khách mời cho trận Ấn Độ-Pakistan có giá gần 1,000 đô la, trong khi một phòng riêng cho bốn người...
2025/09/08 16:52
