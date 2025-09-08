Cổ phiếu toàn cầu tăng vọt cùng với vàng và đồng trong bối cảnh hỗn loạn chính trị
Cổ phiếu trên toàn thế giới đang tăng cao vào thứ Hai khi các nhà giao dịch phản ứng trước hàng loạt vấn đề chính trị toàn cầu và lo ngại về lạm phát. Futures liên kết với Dow Jones Industrial Average tăng 69 điểm, tương đương 0,2%. S&P 500 tăng 0,2%, trong khi Nasdaq-100 tăng 0,4%, với tất cả sự chú ý đổ dồn vào dữ liệu lạm phát sắp được công bố vào thứ Tư và thứ Năm. Trước đó hôm nay, dữ liệu thương mại của Trung Quốc đã được công bố, cho thấy xuất khẩu trong tháng 8 tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước tính theo đồng đô la, thấp hơn nhiều so với dự báo 5,0% của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát. Nhập khẩu cũng không đạt kỳ vọng do cuộc khủng hoảng nhà ở đang diễn ra và lo ngại về tình trạng thất nghiệp gia tăng, cả hai yếu tố đều đang kéo giảm nhu cầu tiêu dùng.
Thị trường châu Á chứng kiến sự tăng vọt đáng kể
Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hầu hết các thị trường đều kết thúc cao hơn bất chấp tình trạng bất ổn ngày càng tăng. Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã từ chức vào cuối tuần sau áp lực kéo dài do đảng của ông hoạt động kém trong cuộc bầu cử quốc gia năm ngoái. Các nhà đầu tư phản ứng tích cực. Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,45% đóng cửa ở mức 43.643,81, và Topix tăng 1,06%, đạt mức kỷ lục 3.138,2. Trong khi đó, đồng yên suy yếu 0,64% xuống 148,33 yên/đô la, trong khi trái phiếu Nhật Bản lại bị bán tháo. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản lên 3,272%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 20 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản lên 2,676%. Cả hai đều tăng đáng kể trong suốt năm nay.
Kospi của Hàn Quốc tăng 0,45% lên 3.219,59, và Kosdaq tăng 0,89% lên 818,6. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,8%, trong khi CSI 300 của Trung Quốc tăng nhẹ 0,16% lên 4.467,57. S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,24%, đóng cửa ở mức 8.849,6. Ngược lại, thị trường Ấn Độ ghi nhận mức tăng, với Nifty 50 tăng 0,44% và Sensex tăng 0,34%.
OPEC+ tăng sản lượng trong khi kim loại tiếp tục tăng, cùng với cổ phiếu châu Âu
Giá dầu tăng nhẹ...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 19:22