Bom hẹn giờ lượng tử của Bitcoin: Các tổ chức đầu tư không thể chờ đợi

Tiết lộ: Các quan điểm và ý kiến được trình bày ở đây chỉ thuộc về tác giả và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của ban biên tập crypto.news. Các cường quốc địa chính trị đang coi điện toán đám mây là ưu tiên an ninh quốc gia, đổ hàng tỷ đô vào đó. Tuy nhiên, nền tảng mật mã của Bitcoin (BTC) đang bị phơi bày. Các tổ chức phải yêu cầu phòng thủ hậu lượng tử ngay bây giờ hoặc đối mặt với nguy cơ mất hàng nghìn tỷ do một cuộc tấn công lượng tử trong 3 đến 5 năm tới. Cuộc thảo luận về "Ngày Q" đã chuyển từ "liệu" nó có xảy ra sang "khi nào", và hiện tập trung vào cách các tổ chức sẽ phản ứng. Tóm tắt Lượng tử không phải là lý thuyết, mà là một quả bom hẹn giờ — Chữ ký đường cong elliptic của Bitcoin đã có thể bị thu thập ngay hôm nay và bẻ khóa vào ngày mai khi phần cứng lượng tử đạt đến quy mô quan trọng. BlackRock và IBM đang báo động — các cơ quan tình báo có thể đang tích trữ các khóa bị lộ, chờ đợi "Ngày Q" để đảo lộn bảo mật Bitcoin. Phòng thủ của Bitcoin quá chậm — quy trình BIP và nâng cấp theo giai đoạn không thể theo kịp tốc độ của một bước đột phá lượng tử được phân loại, khiến các địa chỉ trở thành mục tiêu dễ dàng. Các tổ chức phải hành động ngay — người giám sát và sàn giao dịch cần lưu ký kháng lượng tử, kiểm toán vòng đời và áp dụng các thuật toán được NIST phê duyệt trước khi thảm họa xảy ra. Sự chuẩn bị là một lợi thế cạnh tranh — những người đi đầu không chỉ bảo vệ tài sản mà còn giành được niềm tin, sự tự tin về quy định và dòng tiền vào trong một thị trường bị rung chuyển. BlackRock đã công khai cảnh báo về mối đe dọa lượng tử này. Từ quan điểm của tổ chức, cược rất cao — thậm chí là thảm khốc ngay khi "mối liên quan mật mã" trở thành hiện thực. Câu hỏi không phải là liệu lượng tử có gây ra rủi ro hay không. Mà là ngành công nghiệp phải làm gì—ngay bây giờ—để chuẩn bị. Rủi ro lượng tử không phải là một cảnh báo, mà là một hồi chuông thức tỉnh Bitcoin bảo mật các giao dịch của mình bằng chữ ký số đường cong elliptic. Nhà nghiên cứu của IBM Jay Gambetta cảnh báo rằng ngòi nổ đã được châm, và các chữ ký trên chuỗi đã bị xâm phạm. Điều đó hoạt động như thế nào? Kẻ thù lưu trữ chúng để giải mã sau này, một khi...