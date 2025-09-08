2025-10-10 thứ sáu

Peter Schiff Chỉ Trích Dự Đoán Bitcoin (BTC) $200K Của Người Lạc Quan Vĩnh Viễn Tom Lee

Peter Schiff Chỉ Trích Dự Đoán Bitcoin (BTC) $200K Của Người Lạc Quan Vĩnh Viễn Tom Lee

Bài đăng Peter Schiff chỉ trích dự đoán Bitcoin (BTC) 200.000 USD của người luôn lạc quan Tom Lee xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giảm xuống dưới 100.000 USD? Chu kỳ bốn năm không như kỳ vọng? Đồng sáng lập Echelon Wealth Partners Peter Schiff đã nhắm vào Tom Lee của Fundstrat, một trong những người luôn lạc quan nổi tiếng nhất của Phố Wall, về dự đoán giá Bitcoin (BTC) quá lạc quan của ông. Lee, người đã dự đoán rằng giá của đồng tiền mã hoá hàng đầu có thể đạt mức 200.000 USD, đã đổ lỗi cho hiệu suất kém gần đây của đồng tiền mã hoá hàng đầu này vào sự miễn cưỡng của Cục Dự trữ Liên bang trong việc cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, Schiff đã lưu ý rằng vàng thực sự đã tăng 10% trong hai tháng qua, gần đây đạt mức cao nhất mọi thời đại là 3.620 USD. Theo báo cáo của U.Today, nhà bình luận tài chính nổi tiếng trước đây đã tuyên bố rằng những người chọn Bitcoin thực sự đã đặt cược vào con ngựa sai sau khi giá vàng đạt đỉnh mới do triển vọng tăng của Fed cắt giảm lãi suất mà không kiềm chế hoàn toàn lạm phát. Giảm xuống dưới 100.000 USD? Schiff hiện lập luận rằng Bitcoin thực sự có nhiều khả năng giảm xuống dưới 100.000 USD hơn là tăng vọt trên 200.000 USD, cảnh báo rằng hiệu suất kém của Bitcoin so với vàng thực sự là một điềm xấu cho đồng tiền mã hoá hàng đầu này. Bạn cũng có thể thích "Thị trường luôn hướng về tương lai. Đó là lý do tại sao vàng tăng 10% trước khi có đợt cắt giảm lãi suất sắp tới. Việc Bitcoin không tăng cùng với vàng dựa trên cùng một triển vọng nên khiến anh ta lo ngại," Schiff nói. Những người đặt cược trên Polymarket cũng bearish về cược của Lee. Tại thời điểm báo chí, hiện tại chỉ có 8% cơ hội Bitcoin đạt 200.000 USD trong năm nay. Đáng chú ý, Bitcoin hiện có cùng xác suất sụp đổ xuống dưới mức 70.000 USD vào cuối năm 2025. Chu kỳ bốn năm không như kỳ vọng? Schiff gần đây đã tuyên bố rằng lợi nhuận bốn năm của Bitcoin sẽ trông không như kỳ vọng một khi "nhiều bong bóng hơn" thoát ra khỏi bong bóng Bitcoin. Ông đã lưu ý rằng đồng tiền mã hoá này thực sự giảm 16% so với vàng trong bốn năm qua mặc dù ghi nhận lợi nhuận tương đối ấn tượng so với đồng đô la Mỹ. Có...
Bom hẹn giờ lượng tử của Bitcoin: Các tổ chức đầu tư không thể chờ đợi

Bom hẹn giờ lượng tử của Bitcoin: Các tổ chức đầu tư không thể chờ đợi

Bài đăng "Quả bom hẹn giờ lượng tử của Bitcoin: Các tổ chức không thể chờ đợi" đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tiết lộ: Các quan điểm và ý kiến được trình bày ở đây chỉ thuộc về tác giả và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của ban biên tập crypto.news. Các cường quốc địa chính trị đang coi điện toán đám mây là ưu tiên an ninh quốc gia, đổ hàng tỷ đô vào đó. Tuy nhiên, nền tảng mật mã của Bitcoin (BTC) đang bị phơi bày. Các tổ chức phải yêu cầu phòng thủ hậu lượng tử ngay bây giờ hoặc đối mặt với nguy cơ mất hàng nghìn tỷ do một cuộc tấn công lượng tử trong 3 đến 5 năm tới. Cuộc thảo luận về "Ngày Q" đã chuyển từ "liệu" nó có xảy ra sang "khi nào", và hiện tập trung vào cách các tổ chức sẽ phản ứng. Tóm tắt Lượng tử không phải là lý thuyết, mà là một quả bom hẹn giờ — Chữ ký đường cong elliptic của Bitcoin đã có thể bị thu thập ngay hôm nay và bẻ khóa vào ngày mai khi phần cứng lượng tử đạt đến quy mô quan trọng. BlackRock và IBM đang báo động — các cơ quan tình báo có thể đang tích trữ các khóa bị lộ, chờ đợi "Ngày Q" để đảo lộn bảo mật Bitcoin. Phòng thủ của Bitcoin quá chậm — quy trình BIP và nâng cấp theo giai đoạn không thể theo kịp tốc độ của một bước đột phá lượng tử được phân loại, khiến các địa chỉ trở thành mục tiêu dễ dàng. Các tổ chức phải hành động ngay — người giám sát và sàn giao dịch cần lưu ký kháng lượng tử, kiểm toán vòng đời và áp dụng các thuật toán được NIST phê duyệt trước khi thảm họa xảy ra. Sự chuẩn bị là một lợi thế cạnh tranh — những người đi đầu không chỉ bảo vệ tài sản mà còn giành được niềm tin, sự tự tin về quy định và dòng tiền vào trong một thị trường bị rung chuyển. BlackRock đã công khai cảnh báo về mối đe dọa lượng tử này. Từ quan điểm của tổ chức, cược rất cao — thậm chí là thảm khốc ngay khi "mối liên quan mật mã" trở thành hiện thực. Câu hỏi không phải là liệu lượng tử có gây ra rủi ro hay không. Mà là ngành công nghiệp phải làm gì—ngay bây giờ—để chuẩn bị. Rủi ro lượng tử không phải là một cảnh báo, mà là một hồi chuông thức tỉnh Bitcoin bảo mật các giao dịch của mình bằng chữ ký số đường cong elliptic. Nhà nghiên cứu của IBM Jay Gambetta cảnh báo rằng ngòi nổ đã được châm, và các chữ ký trên chuỗi đã bị xâm phạm. Điều đó hoạt động như thế nào? Kẻ thù lưu trữ chúng để giải mã sau này, một khi...
Cổ phiếu toàn cầu tăng vọt cùng với vàng và đồng trong bối cảnh hỗn loạn chính trị

Cổ phiếu toàn cầu tăng vọt cùng với vàng và đồng trong bối cảnh hỗn loạn chính trị

Bài đăng Cổ phiếu toàn cầu đang tăng vọt cùng với vàng và đồng trong bối cảnh hỗn loạn chính trị xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cổ phiếu trên toàn thế giới đang tăng cao vào thứ Hai khi các nhà giao dịch phản ứng trước hàng loạt vấn đề chính trị toàn cầu và lo ngại về lạm phát. Futures liên kết với Dow Jones Industrial Average tăng 69 điểm, tương đương 0,2%. S&P 500 tăng 0,2%, trong khi Nasdaq-100 tăng 0,4%, với tất cả sự chú ý đổ dồn vào dữ liệu lạm phát sắp được công bố vào thứ Tư và thứ Năm. Trước đó hôm nay, dữ liệu thương mại của Trung Quốc đã được công bố, cho thấy xuất khẩu trong tháng 8 tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước tính theo đồng đô la, thấp hơn nhiều so với dự báo 5,0% của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát. Nhập khẩu cũng không đạt kỳ vọng do cuộc khủng hoảng nhà ở đang diễn ra và lo ngại về tình trạng thất nghiệp gia tăng, cả hai yếu tố đều đang kéo giảm nhu cầu tiêu dùng. Thị trường châu Á chứng kiến sự tăng vọt đáng kể Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hầu hết các thị trường đều kết thúc cao hơn bất chấp tình trạng bất ổn ngày càng tăng. Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã từ chức vào cuối tuần sau áp lực kéo dài do đảng của ông hoạt động kém trong cuộc bầu cử quốc gia năm ngoái. Các nhà đầu tư phản ứng tích cực. Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,45% đóng cửa ở mức 43.643,81, và Topix tăng 1,06%, đạt mức kỷ lục 3.138,2. Trong khi đó, đồng yên suy yếu 0,64% xuống 148,33 yên/đô la, trong khi trái phiếu Nhật Bản lại bị bán tháo. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản lên 3,272%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 20 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản lên 2,676%. Cả hai đều tăng đáng kể trong suốt năm nay. Kospi của Hàn Quốc tăng 0,45% lên 3.219,59, và Kosdaq tăng 0,89% lên 818,6. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,8%, trong khi CSI 300 của Trung Quốc tăng nhẹ 0,16% lên 4.467,57. S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,24%, đóng cửa ở mức 8.849,6. Ngược lại, thị trường Ấn Độ ghi nhận mức tăng, với Nifty 50 tăng 0,44% và Sensex tăng 0,34%. OPEC+ tăng sản lượng trong khi kim loại tiếp tục tăng, cùng với cổ phiếu châu Âu Giá dầu tăng nhẹ...
$1,000 đầu tư vào 4 Token này sẽ biến nhà đầu tư thông thường thành triệu phú

$1,000 đầu tư vào 4 Token này sẽ biến nhà đầu tư thông thường thành triệu phú

Bài đăng $1,000 vào 4 Token này sẽ biến nhà đầu tư thông thường thành triệu phú xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BÀI VIẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ* Meme coin đã tăng vọt trong những năm qua, với các token như Dogecoin và Shiba Inu mang lại lợi nhuận hơn 10,000% cho các nhà đầu tư sớm. Khi thị trường tiền điện tử nóng lên vào năm 2025, 4 token này được định vị là Meme coin hàng đầu để thêm vào danh mục đầu tư của bạn, vì $1,000 đầu tư vào chúng có thể biến nhà đầu tư thông thường thành triệu phú. Little Pepe (LILPEPE): Meme Coin hàng đầu để tạo ra triệu phú Little Pepe (LILPEPE) đang dẫn đầu nhóm Meme coin hàng đầu để thêm vào danh mục đầu tư của bạn vào năm 2025. Đợt bán trước của nó đã thu hút sự chú ý lớn, với 26,5% trong tổng cung 100 tỷ đã được phân bổ. Giai đoạn mười một của đợt bán trước đã bán hết nhanh chóng, và giai đoạn mười hai, với giá $0,0021 mỗi token, đã huy động được hơn $1,55 triệu chỉ trong hơn một tuần. Động lực đáng kinh ngạc này cho thấy các nhà đầu tư đang nhanh chóng tham gia để đảm bảo phần của họ trước khi ra mắt. LILPEPE không chỉ là về sự phổ biến. Dự án đang chuẩn bị niêm yết trên hai sàn giao dịch hàng đầu khi ra mắt và đặt mục tiêu gia nhập sàn giao dịch lớn nhất trên thị trường. Điều làm cho Little Pepe độc đáo là hệ sinh thái của nó. $LILPEPE là Token tiện ích gốc cung cấp năng lượng cho blockchain Layer 2 thế hệ tiếp theo kết hợp văn hóa meme với công nghệ nhanh như chớp. Với phí cực thấp, bảo mật tốc độ cao và tính chung cuộc nhanh hơn một tweet viral, cơ sở hạ tầng của LILPEPE khiến nó khác biệt so với các dự án meme khác thiếu tiện ích thực sự. Thêm vào độ tin cậy, LILPEPE đã được kiểm toán đầy đủ bởi CertiK với điểm bảo mật ấn tượng 95,49%, chứng minh rằng niềm tin và sự an toàn của nhà đầu tư là cốt lõi của dự án. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các chuyên gia ẩn danh đã thành công giúp đỡ một số Meme coin hàng đầu trong lịch sử, LILPEPE được định vị để mang lại loại lợi nhuận mà những người nắm giữ Dogecoin và Shiba Inu sớm đã trải nghiệm. Đây là lý do tại sao nhiều nhà đầu tư thông thường xem nó như...
Eric Trump Khẳng Định vai trò Quỹ Bitcoin tại Nhật Bản

Eric Trump Khẳng Định vai trò Quỹ Bitcoin tại Nhật Bản

Bài đăng Eric Trump Tăng cường vai trò Quỹ dự trữ Bitcoin tại Nhật Bản xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồn đoán xung quanh hoạt động kinh doanh của Eric Trump tại châu Á đã khiến một cổ phiếu Nhật Bản tăng vọt trước khi sụp đổ, nhưng con trai của tổng thống Mỹ hiện đã làm rõ vấn đề. Một bức ảnh Trump đứng cạnh chủ tịch của ABC, một công ty niêm yết tại Tokyo trước đây được biết đến với tên GFA, đã nhanh chóng lan truyền giữa các nhà đầu tư. Hình ảnh này đã thổi bùng tin đồn rằng Trump đang làm việc với công ty, châm ngòi cho làn sóng mua từ nước ngoài. Giá cổ phiếu ABC tăng vọt, chỉ để sau đó giảm gần 18% khi Trump công khai phủ nhận mọi liên quan. Tuyên bố của Trump Đăng trên X, Trump cho biết bức ảnh được chụp một cách tình cờ tại một hội nghị và không phải là bằng chứng của bất kỳ quan hệ đối tác nào. "Tôi không biết đây là ai, và tôi cũng không có bất kỳ liên quan nào đến công ty này," ông viết, đồng thời cho biết thêm rằng mối quan hệ kinh doanh duy nhất của ông trong khu vực là với Metaplanet tập trung vào Bitcoin. Cam kết với Metaplanet Trump gần đây được bổ nhiệm làm cố vấn chiến lược cho Metaplanet, công ty được so sánh với MicroStrategy về chiến lược tích lũy Bitcoin tích cực. Ông đã tham dự cuộc họp cổ đông của công ty vào tuần trước, củng cố mối liên hệ của mình với công ty. Về phần mình, Metaplanet tiếp tục gia tăng dự trữ crypto. Vào thứ Hai, công ty đã thêm 136 BTC vào bảng cân đối kế toán với chi phí trung bình 111,783 đô la, nâng tổng số nắm giữ lên 20,136 BTC — trị giá hơn 2 tỷ đô la. Việc làm rõ của Trump nhấn mạnh cả độ nhạy cảm của thị trường đối với các tên tuổi nổi tiếng và ý định của ông chỉ liên kết với Metaplanet tại châu Á. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không ủng hộ hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc tiền mã hóa cụ thể nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tác giả Alex là một nhà báo tài chính giàu kinh nghiệm và là người đam mê tiền mã hóa. Với hơn 8 năm kinh nghiệm đưa tin về các ngành công nghiệp crypto, blockchain và fintech,...
TIN MỚI NHẤT: Solana (SOL) Công Bố Kế Hoạch Mua Mới Trị Giá 1,6 Tỷ Đô! Đây Là Chi Tiết...

TIN MỚI NHẤT: Solana (SOL) Công Bố Kế Hoạch Mua Mới Trị Giá 1,6 Tỷ Đô! Đây Là Chi Tiết...

Bài đăng TIN TỨC MỚI NHẤT: Solana (SOL) Công Bố Kế Hoạch Mua Trị Giá 1,6 Tỷ Đô La! Đây Là Chi Tiết... xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sau Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH), chiến lược kho bạc tiếp tục tăng lên đối với các altcoin. Tại thời điểm này, tin tức mới nhất đã đến với Solana (SOL). Theo đó, một công ty có tên Forward Industries đã công bố sẽ tạo ra kho bạc Solana trị giá 1,65 tỷ đô la do Galaxy Digital, Jump Crypto và Multicoin Capital dẫn đầu. Theo đó, công ty đã thông báo rằng họ đã nhận được khoản đầu tư 1,65 tỷ đô la, bao gồm tiền mặt và stablecoin, trong một vòng tài trợ đặc biệt cho các kế hoạch mua. Galaxy, Jump Crypto và Multicoin sẽ cung cấp cả vốn và hỗ trợ chiến lược để giúp Forward Industries cấu trúc và thực hiện chiến lược kho bạc Solana của mình và trở thành tổ chức công hàng đầu tham gia vào hệ sinh thái Solana. Michael Pruitt, CEO của Forward Industries, cho biết: "Solana đã nổi lên như một trong những hệ sinh thái blockchain sáng tạo nhất và được áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Chiến lược của chúng tôi để thiết lập chương trình kho bạc Solana tích cực nhấn mạnh niềm tin của chúng tôi vào tiềm năng dài hạn của SOL và cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra giá trị cổ đông bằng cách trực tiếp tham gia vào sự phát triển của nó. Làm việc với các công ty như Galaxy, Jump Crypto và Multicoin, những đơn vị có chuyên môn sâu rộng và thành tích đã được chứng minh trong việc đầu tư và phát triển hệ sinh thái Solana, cung cấp cho chúng tôi nền tảng vững chắc để thực hiện chiến lược này và định vị Công ty như một người chơi chính trong không gian tài sản kỹ thuật số." *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-news-solana-sol-announces-new-1-6-billion-acquisition-here-are-the-details/
Tin tức Cardano nổi bật về thành tựu phát triển nhưng các nhà phân tích nói Rollblock có thể tăng gấp 20 lần trước tháng 11

Tin tức Cardano nổi bật về thành tựu phát triển nhưng các nhà phân tích nói Rollblock có thể tăng gấp 20 lần trước tháng 11

Bài đăng Điểm nổi bật về tin tức Cardano về những thành công trong phát triển nhưng Nhà phân tích nói Rollblock có thể tăng 20 lần trước tháng 11 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Nhà đầu tư Crypto năm 2025 đang sôi động với tin tức Cardano mới nhất, sự nổi lên của tân binh GambleFi Rollblock, và hàng loạt dự án mới cạnh tranh sự chú ý. Trong khi một số nhà giao dịch đang đặt cược vào các altcoin quen thuộc, những người khác đang tìm kiếm các token presale có thể mang lại tăng trưởng theo cấp số nhân. Rollblock có thể là dự án gây sốc thị trường, với một số nhà phân tích cho rằng nó có thể tăng cao tới 50 lần trong năm nay. Rollblock (RBLK): Sự thiếu hụt nguồn cung đang hình thành Rollblock (RBLK) là một trung tâm trò chơi Web3 đang hoạt động, nơi người dùng có thể chơi poker, blackjack, slot, và giải đấu dự đoán thể thao với hàng nghìn trận đấu trực tiếp. Mọi đặt cược và thanh toán đều được bảo vệ trên blockchain, đồng nghĩa với tính minh bạch hoàn toàn và không có sự thao túng. Bảo mật đã được đảm bảo thông qua kiểm toán SolidProof, trong khi thanh toán fiat qua Visa, Mastercard, Apple Pay và Google Pay giúp nó thân thiện với bất kỳ ai mới bắt đầu tham gia vào thế giới crypto. Điều kỳ diệu nằm ở cách Rollblock kết nối hoạt động chơi game thực tế với người nắm giữ token. Thực tế, mô hình chia sẻ doanh thu của nó khiến RBLK trở thành một trong những dự án crypto hàng đầu cần theo dõi vào năm 2025. Không giống như hầu hết các đồng tiền crypto mới chỉ tồn tại trên giấy, Rollblock đã xử lý hàng triệu đô la cược với hàng nghìn người chơi hoạt động. Nhà phân tích cảnh báo sự thiếu hụt nguồn cung đang đến gần, với nhu cầu tăng vọt trong khi nguồn cung vẫn cố định. Hơn 15 triệu đô la đặt cược trên nền tảng GambleFi của Rollblock Hơn 12,000 trò chơi được hỗ trợ bởi AI đang hoạt động, từ các trò chơi bàn cổ điển đến các trò chơi độc quyền blockchain Lên đến 30% doanh thu hàng tuần được phân phối cho người nắm giữ thông qua mua lại và đốt Staking RBLK mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với nhiều altcoin hàng đầu Được cấp phép và kiểm toán đầy đủ để đảm bảo tính minh bạch Tokenomics của RBLK là một lý do khác khiến người mua sớm gọi đây là presale crypto tốt nhất hiện nay. Nguồn cung được giới hạn ở một tỷ, và 30% doanh thu nền tảng được sử dụng để mua RBLK trên...
Sau 18 Năm, Bộ Phim Bóng Đá 'The Senior' Cuối Cùng Đã Ra Rạp

Sau 18 Năm, Bộ Phim Bóng Đá 'The Senior' Cuối Cùng Đã Ra Rạp

Bài đăng Sau 18 Năm, Bộ Phim Bóng đá 'The Senior' Cuối Cùng Đã Ra Rạp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hậu vệ Sul Ross State Mike Flynt ngồi trên khán đài trước trận đấu bóng đá đại học với Texas Lutheran, Thứ Bảy, ngày 13/10/2007, tại Alpine, Texas. Flynt, 59 tuổi, đang chơi ở vị trí hậu vệ, 37 năm sau lần cuối anh thi đấu cho đội Lobos. (Ảnh AP/Matt Slocum) Bản quyền 2007 AP. Đã đăng ký bản quyền. Trong mùa hè năm 2007, nhà sản xuất Hollywood Mark Ciardi đang ngồi trong văn phòng của mình khi tình cờ đọc được một bài báo trên Los Angeles Times về Mike Flynt, một người đàn ông 59 tuổi gần đây đã gia nhập đội bóng đá tại Đại học Sul Ross State ở miền tây Texas. Flynt từng là đội trưởng và hậu vệ chính của Sul Ross, nhưng anh đã bị đuổi học trước mùa giải cuối cùng năm 1971 vì liên quan đến một vụ ẩu đả. Anh luôn hối tiếc về cách sự nghiệp của mình kết thúc, vì vậy anh quyết định quay lại trường hàng chục năm sau khi tham dự một buổi họp mặt và được các cựu đồng đội nói rằng anh nên thử sức lần nữa với bóng đá. Ciardi, một cựu cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, đã sản xuất một số bộ phim thể thao lớn và nghĩ rằng câu chuyện của Flynt sẽ là một bộ phim lý tưởng. Vì vậy, ông đã liên hệ với Flynt và đến thăm Sul Ross, nằm ở Alpine, Texas, cách San Antonio khoảng 375 dặm về phía tây và cách biên giới Mexico 90 dặm. Cuối tuần đó, sau khi gặp Flynt cùng các huấn luyện viên, đồng đội và vợ của anh, Ciardi đã đạt được thỏa thuận với Flynt để thực hiện một bộ phim về cuộc đời anh. Bây giờ, gần 18 năm sau, câu chuyện của Flynt cuối cùng đã lên màn ảnh rộng. Vào ngày 19/9, bộ phim "The Senior" sẽ được phát hành tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. "Mike đã có cái nhìn về ngành công nghiệp điện ảnh," Ciardi nói và cười. "Một số thứ cần thời gian để hoàn thiện." Ông nói thêm: "Thời gian không phải lúc nào cũng quan trọng. Những câu chuyện này trở nên bất hủ, dù nó xảy ra vào năm 2007 hay hiện tại. Những câu chuyện này có sức ảnh hưởng." Sau...
Dự đoán Bitcoin hôm nay khi Bitcoin Treasuries mua đáy, Saylor gia nhập Bloomberg 500, và nhiều hơn nữa...

Dự đoán Bitcoin hôm nay khi Bitcoin Treasuries mua đáy, Saylor gia nhập Bloomberg 500, và nhiều hơn nữa...

Bài đăng Dự đoán Bitcoin hôm nay khi Bitcoin Treasuries mua đợt giảm giá, Saylor gia nhập Bloomberg 500, và nhiều hơn nữa... đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cập nhật Bitcoin Hyper trực tiếp hôm nay: Dự đoán Bitcoin hôm nay khi Bitcoin Treasuries mua đợt giảm giá, Saylor gia nhập Bloomberg 500, và nhiều hơn nữa... Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Leah là một nhà báo người Anh với bằng cử nhân Báo chí, Truyền thông và Truyền thông và gần một thập kỷ kinh nghiệm viết nội dung. Trong bốn năm qua, cô tập trung chủ yếu vào công nghệ Web3, được thúc đẩy bởi sự nhiệt tình thực sự của cô đối với phi tập trung hóa và những tiến bộ công nghệ mới nhất. Cô đã đóng góp cho các ấn phẩm Crypto và NFT hàng đầu - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport và NFT Lately - điều này đã đưa cô lên vai trò cấp cao trong lĩnh vực báo chí tiền mã hóa. Dù là viết tin tức nóng hổi hay đánh giá chuyên sâu, cô luôn cố gắng thu hút độc giả với những thông tin và hiểu biết mới nhất. Các bài viết của cô thường bao gồm các loại tiền mã hóa nóng nhất, sàn giao dịch và các quy định đang phát triển. Như một phần trong kế hoạch thu hút người mới vào Web3, cô giải thích ngay cả những chủ đề phức tạp nhất theo cách dễ hiểu và hấp dẫn. Nhấn mạnh thêm về nền tảng báo chí năng động của mình, cô đã viết cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kiểm thử phần mềm (Tạp chí TEST), du lịch (Travel Off Path) và âm nhạc (Mixmag). Khi không đắm mình trong thế giới Crypto, có lẽ cô đang đi du lịch các đảo (với Galapagos và Hainan là điểm đến yêu thích). Hoặc có thể đang vẽ tranh bút chì phấn trong khi nghe nhạc Pixies, ban nhạc yêu thích mọi thời đại của cô. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-8-2025/
Độ khó Mining Bitcoin đạt ATH khi giá BTC ổn định

Độ khó Mining Bitcoin đạt ATH khi giá BTC ổn định

Bài đăng Bitcoin Mining Difficulty Hits ATH as BTC Price Consolidates xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Bitcoin Mining difficulty đã tăng từ 134,7 nghìn tỷ lên 137 nghìn tỷ. Đây là lần tăng liên tiếp thứ năm mà chỉ số này đã chứng kiến kể từ tháng 6. Lợi nhuận Bitcoin Mining bị căng thẳng, khiến các thợ đào nhỏ phải thanh lý tài sản. Bitcoin BTC $112 025 Biến động 24h: 0,8% Vốn hóa thị trường: $2,23 T Khối lượng 24h: $27,42 B Mining difficulty đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục 136 nghìn tỷ. Từ mức ATH trước đó là 134,7 nghìn tỷ, chỉ số này thiết lập nền tảng cho sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các thợ đào, đồng thời phản ánh hiệu quả cải thiện của phần cứng khai thác. Mức cao mới được ghi nhận vào khoảng ngày 6 tháng 9 năm 2025. Bitcoin Mining Difficulty và Lợi nhuận song song Cuộc cạnh tranh để thêm một khối mới vào blockchain và đảm bảo phần thưởng khối đang trở nên gay gắt hơn từng ngày. Các thợ đào cần có nhiều sức mạnh tính toán hơn để giải các câu đố cần thiết để xác nhận giao dịch và kiếm phần thưởng. Đây là lần tăng liên tiếp thứ năm mà chỉ số này đã chứng kiến kể từ tháng 6. Nó đã tăng lên mức cao kỷ lục 127,6 nghìn tỷ vào khoảng ngày 4 tháng 8. Sự tăng trưởng ổn định này cho thấy có nhiều thợ đào tham gia vào mạng lưới, một động thái giúp tăng cường bảo mật và phân cấp. Ngoài ra, xu hướng này đã đảo ngược sự sụt giảm ngắn vào tháng 6, khi độ khó giảm xuống 116,9 nghìn tỷ. Hiện tại, Tỷ lệ Hash của Bitcoin đã cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt từ đỉnh điểm mùa hè. Để hiểu rõ hơn, hashrate là tổng sức mạnh tính toán cần thiết để bảo mật mạng lưới Bitcoin. Nó vẫn duy trì gần mức kỷ lục, và sự phân kỳ gần đây giữa hashrate và độ khó đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ. Nhà phân tích lo ngại rằng việc tăng độ khó liên tục có thể làm căng biên lợi nhuận. Điều này đặc biệt đúng với những nhà khai thác nhỏ hơn không có quyền tiếp cận năng lượng chi phí thấp hoặc thiết bị hiện đại. Hơn nữa, điều này phản ánh xu hướng rộng lớn hơn của các công ty khai thác quy mô công nghiệp đang củng cố quyền kiểm soát...
