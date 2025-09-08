Vấn đề $100K của Bitcoin – Mua vào từ doanh nghiệp giảm khi 'lo lắng của nhà đầu tư' tăng

Những điểm chính cần lưu ý: Phí bảo hiểm DAT tiếp tục giảm khi việc mua BTC của MicroStrategy chậm lại. Trong khi đó, NYDIG cảnh báo phí bảo hiểm đang thu hẹp, do lo ngại về việc mở khóa nguồn cung, làm mờ đi tính hữu ích của chúng như chỉ báo chu kỳ thị trường. Các công ty đại chúng nắm giữ lượng lớn tiền mã hóa như Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH], và Solana [SOL], hay còn gọi là lĩnh vực Kho bạc Tài sản Kỹ thuật số (DAT), đang đối mặt với áp lực gia tăng mặc dù Bitcoin đã tăng lên mức cao mới vào tháng 8. Dữ liệu tại thời điểm báo chí, từ IntoTheBlock cho thấy các kho bạc nắm giữ nhiều Bitcoin đang chứng kiến sự sụt giảm mạnh hơn về vốn hóa thị trường so với các đối tác ETH và SOL của họ. Nguồn: IntoTheBlock Phí bảo hiểm của các công ty DAT giảm Theo Nhóm Đầu tư Kỹ thuật số New York (NYDIG), tình hình đang trở nên ngày càng nghiêm trọng khi phí bảo hiểm của DAT tiếp tục thu hẹp. Để hiểu rõ hơn, những phí bảo hiểm này về cơ bản là khoảng cách giữa giá cổ phiếu và giá trị tài sản ròng (NAV). Greg Cipolaro, Giám đốc Nghiên cứu Toàn cầu của NYDIG, lưu ý rằng các công ty nổi tiếng với chiến lược tích lũy Bitcoin tích cực, bao gồm MicroStrategy (MSTR) và Metaplanet của Nhật Bản, đang trải qua sự nén phí bảo hiểm nặng nề. Nguồn: NYDIG Xu hướng này vẫn rõ ràng ngay cả khi Bitcoin tăng vọt lên ATH mới vào giữa tháng 8. Chắc chắn, nó làm nổi bật một nghịch lý: càng nhiều DAT mở rộng, định giá của họ càng khó theo kịp với tài sản cơ bản mà họ nắm giữ. Cipolaro nói thêm, "Các lực lượng đằng sau sự nén này dường như rất đa dạng: lo lắng của nhà đầu tư về việc mở khóa nguồn cung sắp tới, thay đổi mục tiêu doanh nghiệp từ các đội ngũ quản lý DAT, tăng cụ thể trong phát hành cổ phiếu, nhà đầu tư chốt lời, và sự khác biệt hạn chế giữa các chiến lược kho bạc." Ngoài ra, ông nhấn mạnh rằng phí bảo hiểm DAT như chỉ báo chu kỳ vẫn chưa có kết luận do mẫu hạn chế. MicroStrategy vẫn tiếp tục xu hướng Vào năm 2021, phí bảo hiểm so với NAV của MicroStrategy (MSTR) đạt đỉnh hai tháng trước khi Bitcoin chạm mức 64.000 USD, trong khi ở chu kỳ hiện tại, nó đạt đỉnh vào tháng 11 năm 2024. Điều này làm dấy lên đồn đoán về một sự lặp lại, mặc dù với chỉ một chu kỳ trong quá khứ, tín hiệu...