2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Bruce Springsteen Có Một Bài Hát Mới Lọt Vào Top 10 Tại Mỹ

Bruce Springsteen Có Một Bài Hát Mới Lọt Vào Top 10 Tại Mỹ

Bài đăng Bruce Springsteen Có Một Bài Hát Mới Lọt Top 10 Tại Mỹ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ca khúc chưa từng phát hành từ thời kỳ Born to Run của Bruce Springsteen "Lonely Night in the Park" ra mắt ở vị trí số 4 trên bảng xếp hạng Rock Digital Song Sales của Billboard. NEW YORK, NY – KHOẢNG 1984: Bruce Springsteen khoảng năm 1984 tại New York City. (Ảnh của Robin Platzer/Images/Getty Images) Getty Images Vào cuối tháng 8, Bruce Springsteen đã kỷ niệm năm mươi năm album Born to Run của ông, một trong những album rock được đánh giá cao nhất và bán chạy nhất mọi thời đại. Ngôi sao này đã phát hành một bài hát có tên "Lonely Night in the Park," được sáng tác trong thời gian làm Born to Run, nhưng không được đưa vào danh sách bài hát cuối cùng. Ca khúc này nhanh chóng trở thành bán chạy tại Mỹ, mang về cho huyền thoại này một bản hit top 10 khác, khi vẫn còn nhiều sự quan tâm đến mọi thứ ông làm – đặc biệt nếu nó liên quan đến một trong những thời kỳ quan trọng nhất của ông. Bruce Springsteen Ra Mắt Trong Top Năm "Lonely Night in the Park" mở màn ở vị trí số 4 trên bảng xếp hạng Rock Digital Song Sales tuần này. Khi ca khúc vừa phát hành xuất hiện, Springsteen đạt được vị trí top 10 thứ mười hai trong sự nghiệp trên bảng xếp hạng những bài hát rock bán chạy nhất cả nước. Chỉ Có Một Bài Hát Số 1 Trong Danh Mục Của Ông Springsteen hiện đã có 21 bài hát trên danh sách Rock Digital Song Sales qua nhiều năm, nhưng ông chỉ đạt vị trí số 1 một lần. Bài hát dẫn đầu đó đến với ông sau khi ông góp mặt trong "Going Home (Theme from Local Hero)," được ghi công cho Mark Knopfler's Guitar Heroes, và có hàng chục nghệ sĩ tham gia trong đĩa đơn từ thiện này. Một Hit Top Năm Trong Số Những Bài Hát Thành Công Nhất Của Ông "Lonely Night in the Park" hiện xếp hạng là bài hit đạt thứ hạng cao thứ năm của Springsteen trên bảng xếp hạng Rock Digital Song Sales. Nó đứng sau "Going Home (Theme from Local Hero)" (Số 1), "Letter to You" và "Born in the U.S.A." (Số 2), và "Dustland" với The...
Union
U$0.01023+7.23%
Manchester City Fan
CITY$0.9701-0.37%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+37.15%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 21:01
Chia sẻ
Michael Saylor Thông Báo Chiến lược Tăng Trưởng Tài Sản BTC — Hiện Đạt 638K Đồng Coin

Michael Saylor Thông Báo Chiến lược Tăng Trưởng Tài Sản BTC — Hiện Đạt 638K Đồng Coin

Bài đăng Michael Saylor Thông báo Tài sản BTC ngày càng tăng của Chiến lược — Hiện có 638K Coins xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vào thứ Hai, ngày 8/9/2025, công ty kho bạc bitcoin đã bổ sung thêm 1,955 BTC, nâng tổng số nắm giữ lên 638,460 BTC. Sau khi úp mở vào Chủ nhật với biểu đồ Theo dõi Chiến lược rằng "Cần Thêm Màu Cam", giám đốc điều hành của công ty, Michael Saylor, đã tiết lộ giao dịch mua mới nhất vào sáng thứ Hai. "Chiến lược đã mua 1,955 BTC với giá ~$217.4 triệu ở mức ~$111,196 [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/michael-saylor-announces-strategys-growing-btc-fortune-now-638k-coins/
Bitcoin
BTC$121,292.33-0.18%
Moonveil
MORE$0.03024-16.11%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.33%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 20:50
Chia sẻ
Eightco Holdings đảm bảo 250 triệu USD cho tăng trưởng tương lai

Eightco Holdings đảm bảo 250 triệu USD cho tăng trưởng tương lai

Bài đăng Eightco Holdings Bảo đảm 250 triệu USD Cho Tăng trưởng Trong tương lai xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đầu tư WLD Cách mạng: Eightco Holdings Bảo đảm 250 triệu USD Cho Tăng trưởng Trong tương lai Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Đầu tư WLD Cách mạng: Eightco Holdings Bảo đảm 250 triệu USD cho Tăng trưởng Trong tương lai Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/eightco-holdings-wld-investment/
Worldcoin
WLD$1.229+1.99%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.33%
FUTURECOIN
FUTURE$0.11229-4.05%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 20:48
Chia sẻ
Chiến lược của Michael Saylor tiếp tục tích lũy Bitcoin với giao dịch mua mới nhất trị giá 217 triệu USD

Chiến lược của Michael Saylor tiếp tục tích lũy Bitcoin với giao dịch mua mới nhất trị giá 217 triệu USD

Bài đăng Chiến lược của Michael Saylor tiếp tục tích lũy Bitcoin với giao dịch mua mới nhất trị giá 217 triệu USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Strategy đã bổ sung thêm 1,955 Bitcoin vào kho dự trữ của mình, theo một bài đăng của chủ tịch điều hành Michael Saylor. Kế hoạch mua này, hoàn thành với giá trung bình khoảng 111,196 USD mỗi đồng coin, đã tiêu tốn của công ty 217.4 triệu USD. Với giao dịch mua này, tổng số Bitcoin mà MicroStrategy nắm giữ hiện đạt 638,460 BTC, được mua với tổng chi phí khoảng 47.17 tỷ USD, trung bình 73,880 USD mỗi đồng coin. Công ty cũng báo cáo lợi nhuận từ đầu năm đến nay là 25.8% cho chiến lược Bitcoin của họ cho năm 2025. Saylor nhấn mạnh cam kết liên tục của công ty đối với Bitcoin như tài sản dự trữ chính, lưu ý rằng chiến lược này không chỉ bảo toàn giá trị mà còn mang lại lợi nhuận đáng kể trong môi trường kinh tế vĩ mô biến động. Thời điểm của giao dịch mua mới diễn ra khi Bitcoin duy trì mức trên 110,000 USD, củng cố vị thế của MicroStrategy là công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất. Việc tích lũy tích cực này càng củng cố danh tiếng của công ty như một người tiên phong trong việc áp dụng Bitcoin ở cấp doanh nghiệp. Thị trường giờ đây sẽ theo dõi chặt chẽ để xem các nhà đầu tư tổ chức và các công ty cạnh tranh phản ứng như thế nào đối với sự tự tin bền vững của MicroStrategy vào tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là khi Bitcoin tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi trước sự bất ổn kinh tế toàn cầu. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc tiền điện tử cụ thể nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tác giả Alexander Zdravkov là người luôn tìm kiếm logic đằng sau mọi thứ. Anh thông thạo tiếng Đức và có hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực crypto, nơi anh khéo léo xác định các xu hướng mới trong thế giới tiền điện tử. Cho dù cung cấp phân tích chuyên sâu hay báo cáo hàng ngày về tất cả các chủ đề, sự hiểu biết sâu sắc và nhiệt huyết của anh đối với những gì anh làm khiến anh trở thành một thành viên có giá trị của đội ngũ. ...
LooksRare
LOOKS$0.013621+1.66%
Bitcoin
BTC$121,292.33-0.18%
Moonveil
MORE$0.03024-16.11%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 20:34
Chia sẻ
Chiến lược tích luỹ 1,955 Bitcoin với giá 217 triệu đô la trong tuần thứ tám mua liên tục

Chiến lược tích luỹ 1,955 Bitcoin với giá 217 triệu đô la trong tuần thứ tám mua liên tục

Bài đăng Chiến lược tích luỹ 1,955 Bitcoin với giá 217 triệu đô la trong tuần thứ tám mua liên tục đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Bitcoin proxy Chiến lược đã mua 1,955 Bitcoin với giá 217 triệu đô la trong tuần thứ tám liên tiếp của các đợt mua. Tổng số Bitcoin nắm giữ của công ty đã đạt 638,460 BTC, với lợi nhuận từ đầu năm đến nay khoảng 26%. Chiến lược, trước đây được biết đến với tên MicroStrategy, đã mua 1,955 Bitcoin từ ngày 2-7 tháng 9 với giá khoảng 217 triệu đô la, đánh dấu tuần thứ tám liên tiếp mua tài sản tiền mã hoá, công ty đã báo cáo hôm nay. Chiến lược đã mua 1,955 BTC với giá ~217,4 triệu đô la ở mức ~111,196 đô la mỗi bitcoin và đã đạt được lợi nhuận BTC là 25,8% YTD 2025. Tính đến ngày 9/7/2025, chúng tôi hodl 638,460 $BTC được mua với giá ~47,17 tỷ đô la ở mức ~73,880 đô la mỗi bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/QNIuAWRwEW — Michael Saylor (@saylor) Ngày 8 tháng 9 năm 2025 Công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới đã trả trung bình 111,196 đô la mỗi đồng tiền trong giai đoạn tích luỹ mới nhất này, theo hồ sơ SEC. Tổng số Bitcoin nắm giữ của Chiến lược hiện đạt 638,460 BTC, được mua với giá 47 tỷ đô la ở mức giá trung bình 73,880 đô la mỗi đồng. Công ty đã tạo ra lợi nhuận BTC khoảng 26% từ đầu năm đến nay. Các giao dịch mua Bitcoin gần đây được tài trợ thông qua các chương trình cổ phiếu thị trường của Chiến lược, bao gồm cổ phiếu ưu đãi Vòng tài trợ Series A và phát hành cổ phiếu phổ thông Loại A. Công ty đã huy động hơn 217 triệu đô la thông qua các đợt chào bán này trong cùng thời kỳ, chuyển hướng nguồn vốn vào việc mua Bitcoin. Nguồn: https://cryptobriefing.com/bitcoin-corporate-accumulation-strategy/
Threshold
T$0.01514+0.53%
Stride
STRD$0.07227+13.27%
STRK
STRK$0.1691+5.68%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 20:33
Chia sẻ
Vấn đề $100K của Bitcoin – Mua vào từ doanh nghiệp giảm khi 'lo lắng của nhà đầu tư' tăng

Vấn đề $100K của Bitcoin – Mua vào từ doanh nghiệp giảm khi 'lo lắng của nhà đầu tư' tăng

Bài đăng về vấn đề 100.000 USD của Bitcoin - Mua vào của doanh nghiệp giảm khi 'lo lắng của nhà đầu tư' tăng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính cần lưu ý: Phí bảo hiểm DAT tiếp tục giảm khi việc mua BTC của MicroStrategy chậm lại. Trong khi đó, NYDIG cảnh báo phí bảo hiểm đang thu hẹp, do lo ngại về việc mở khóa nguồn cung, làm mờ đi tính hữu ích của chúng như chỉ báo chu kỳ thị trường. Các công ty đại chúng nắm giữ lượng lớn tiền mã hóa như Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH], và Solana [SOL], hay còn gọi là lĩnh vực Kho bạc Tài sản Kỹ thuật số (DAT), đang đối mặt với áp lực gia tăng mặc dù Bitcoin đã tăng lên mức cao mới vào tháng 8. Dữ liệu tại thời điểm báo chí, từ IntoTheBlock cho thấy các kho bạc nắm giữ nhiều Bitcoin đang chứng kiến sự sụt giảm mạnh hơn về vốn hóa thị trường so với các đối tác ETH và SOL của họ. Nguồn: IntoTheBlock Phí bảo hiểm của các công ty DAT giảm Theo Nhóm Đầu tư Kỹ thuật số New York (NYDIG), tình hình đang trở nên ngày càng nghiêm trọng khi phí bảo hiểm của DAT tiếp tục thu hẹp. Để hiểu rõ hơn, những phí bảo hiểm này về cơ bản là khoảng cách giữa giá cổ phiếu và giá trị tài sản ròng (NAV). Greg Cipolaro, Giám đốc Nghiên cứu Toàn cầu của NYDIG, lưu ý rằng các công ty nổi tiếng với chiến lược tích lũy Bitcoin tích cực, bao gồm MicroStrategy (MSTR) và Metaplanet của Nhật Bản, đang trải qua sự nén phí bảo hiểm nặng nề. Nguồn: NYDIG Xu hướng này vẫn rõ ràng ngay cả khi Bitcoin tăng vọt lên ATH mới vào giữa tháng 8. Chắc chắn, nó làm nổi bật một nghịch lý: càng nhiều DAT mở rộng, định giá của họ càng khó theo kịp với tài sản cơ bản mà họ nắm giữ. Cipolaro nói thêm, "Các lực lượng đằng sau sự nén này dường như rất đa dạng: lo lắng của nhà đầu tư về việc mở khóa nguồn cung sắp tới, thay đổi mục tiêu doanh nghiệp từ các đội ngũ quản lý DAT, tăng cụ thể trong phát hành cổ phiếu, nhà đầu tư chốt lời, và sự khác biệt hạn chế giữa các chiến lược kho bạc." Ngoài ra, ông nhấn mạnh rằng phí bảo hiểm DAT như chỉ báo chu kỳ vẫn chưa có kết luận do mẫu hạn chế. MicroStrategy vẫn tiếp tục xu hướng Vào năm 2021, phí bảo hiểm so với NAV của MicroStrategy (MSTR) đạt đỉnh hai tháng trước khi Bitcoin chạm mức 64.000 USD, trong khi ở chu kỳ hiện tại, nó đạt đỉnh vào tháng 11 năm 2024. Điều này làm dấy lên đồn đoán về một sự lặp lại, mặc dù với chỉ một chu kỳ trong quá khứ, tín hiệu...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 20:20
Chia sẻ
IExec ra mắt framework bảo mật của mình trên Arbitrum

IExec ra mắt framework bảo mật của mình trên Arbitrum

Bài đăng iExec ra mắt khung bảo mật trên Arbitrum đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. iExec, một lớp tin cậy cho mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) và trí tuệ nhân tạo (AI), đã triển khai khung bảo mật của mình trên Arbitrum (ARB), như được nêu trong các báo cáo gần đây được chia sẻ với Finbold vào thứ Hai, ngày 8 tháng 9. Với sự ra mắt này, iExec đã trở thành nền tảng bảo mật đầu tiên và duy nhất cung cấp công nghệ Môi trường Thực thi Đáng tin cậy (TEE) cho mạng Arbitrum trị giá 3,15 tỷ đô la. Sự tích hợp này cung cấp cho các nhà phát triển bộ công cụ mới để xây dựng ứng dụng bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và cung cấp giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực AI, tài chính phi tập trung (DeFi) và game, tất cả mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng phức tạp. "Ra mắt trên Arbitrum đặt một bộ công cụ phát triển mạnh mẽ trực tiếp vào tay các nhà xây dựng trong một trong những hệ sinh thái DeFi lớn nhất, loại bỏ ma sát của TEE và cho phép các lớp ứng dụng mới. Chúng tôi mong đợi được thấy những gì sẽ được xây dựng," Chase Allred, Giám đốc Đối tác của Offchain Labs viết. Bảo mật ở mọi nơi. Nó trông như thế nào? Các công cụ cho phép nhà xây dựng triển khai với bảo mật mặc định, mang lại cho người dùng sự tự tin rằng dữ liệu của họ vẫn là của họ. Chúng tôi đang chuẩn bị cho điều gì đó lớn hơn 🧵 pic.twitter.com/38jd919LyY — iExec RLC (@iEx_ec) ngày 7 tháng 9 năm 2025 Chiến lược đa chuỗi của iExec Việc triển khai này đánh dấu bước đầu tiên trong chiến lược đa chuỗi rộng lớn hơn của iExec, với kế hoạch triển khai trên nhiều mạng Ethereum (ETH) Virtual Machine (EVM) trong tương lai gần. Tuy nhiên, các dự án như Ototamto, DexPal và 1xBuild đã đang sử dụng ngăn xếp bảo mật của iExec để nâng cao bảo mật và bảo vệ dữ liệu. Sáng kiến này cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác, bao gồm Aethir và công ty bảo mật Halborn. Đáng chú ý nhất là sự hợp tác của iExec với AR.IO, đã tạo ra Web3Telegram, một nền tảng nhắn tin được xây dựng cho bảo mật. Tất cả các quy trình bảo mật được hỗ trợ bởi token gốc của iExec, RLC, làm nền tảng cho các giao dịch bảo mật, bộ dữ liệu được bảo vệ và tính toán an toàn trên Arbitrum. Thật vậy, với những lo ngại về quyền riêng tư ngày càng phổ biến trong Web3, quyền riêng tư được hỗ trợ bởi TEE trên...
NEAR
NEAR$3.007+4.48%
Trust The Process
TRUST$0.0003666-5.61%
Moonveil
MORE$0.03024-16.11%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 20:19
Chia sẻ
Khoản đầu tư Unrivaled của Serena Williams đưa giá trị danh nghĩa của giải đấu lên 340 triệu USD

Khoản đầu tư Unrivaled của Serena Williams đưa giá trị danh nghĩa của giải đấu lên 340 triệu USD

Bài đăng Khoản đầu tư Unrivaled của Serena Williams đưa giá trị giải đấu lên 340 triệu USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Serena Williams giới thiệu Maria Sharapova trong dịp cuối tuần Lễ kỷ niệm Vinh danh 2025 tại Viện Danh vọng Quần vợt Quốc tế ở Newport, Rhode Island, vào ngày 23/8/2025. Joe Buglewicz | Getty Images Sport | Getty Images Giải bóng rổ nữ 3 đấu 3 Unrivaled hiện được định giá 340 triệu USD sau vòng gọi vốn mới có sự tham gia của huyền thoại quần vợt Serena Williams, giải đấu đã thông báo vào hôm thứ Hai. Serena Ventures của Williams là một phần của vòng tài trợ Series A do Bessemer Venture Partners dẫn đầu và cũng có sự tham gia của Warner Bros. Discovery và Trybe Ventures của Alex Morgan. Unrivaled không tiết lộ quy mô đóng góp của từng cá nhân. Nguồn tiền đầu tư mới nhất của Unrivaled đồng nghĩa với sự tăng trưởng mạnh mẽ về giá trị so với một năm trước khi giải đấu được định giá 95 triệu USD, theo một người quen thuộc với giải đấu đã phát biểu với điều kiện giấu tên về các vấn đề nội bộ. Khoản đầu tư này diễn ra khi thể thao nữ đã tăng vọt cả về độ phổ biến và định giá trong những năm gần đây. "Việc bổ sung có lẽ là nữ vận động viên mang tính biểu tượng nhất trong thể thao, tôi nghĩ điều đó minh họa cho Unrivaled không chỉ với các cầu thủ của chúng tôi trên sân, mà còn là số lượng nhà đầu tư trong bảng vốn của chúng tôi, những người đã là biểu tượng trong lĩnh vực riêng của họ," Alex Bazzell, đồng sáng lập và chủ tịch của Unrivaled cho biết. Angel Reese, số 5 của Rose, nhảy lên ném bóng chống lại Napheesa Collier, số 24 của Lunar Owls, trong hiệp hai tại Wayfair Arena ở Medley, Florida, vào ngày 21/2/2025. Rich Storry | Getty Images Sport | Getty Images Các nhà đầu tư khác của Unrivaled bao gồm những tên tuổi nổi tiếng như huyền thoại quần vợt Billie Jean King, siêu sao NBA Stephen Curry, nhà vô địch quần vợt Coco Gauff và vận động viên bơi lội Olympic Michael Phelps. Bessemer trước đây đã đầu tư vào trang web bán lại vé StubHub, cũng như các dịch vụ phát trực tuyến BallerTV và Twitch. Công ty đầu tư mạo hiểm này coi Unrivaled như một...
B
B$0.22547-8.90%
ALEX Lab
ALEX$0.00534-4.30%
Sunrise Layer
RISE$0.010147-1.38%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 20:07
Chia sẻ
Người nắm giữ Bitcoin dài hạn bán ra 241,000 BTC khi phe Bearish nhắm mục tiêu $95K

Người nắm giữ Bitcoin dài hạn bán ra 241,000 BTC khi phe Bearish nhắm mục tiêu $95K

Bài đăng Bitcoin Long-Term Holders Offload 241,000 BTC as Bears Eye $95K xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Những người nắm giữ Bitcoin dài hạn đã bán 241,000 BTC trong 30 ngày qua. Mục tiêu bearish của giá BTC là $95,500. Những người nắm giữ Bitcoin (BTC) dài hạn đã bán hơn 241,000 BTC trong tháng qua. Việc tiếp tục bán có thể đẩy giá xuống mức $95,000 hoặc thấp hơn, theo các nhà phân tích. Người nắm giữ Bitcoin dài hạn bán BTC trị giá $26 tỷ Những người nắm giữ Bitcoin dài hạn (LTHs) — những tổ chức nắm giữ coin ít nhất sáu tháng — đã bắt đầu bán coin khi giá BTC đạt cao nhất mọi thời đại trên $124,500 vào tháng 8. Liên quan: Bitcoin chạm mức $111.3K khi dự báo cho rằng mức giảm 10% là 'kịch bản xấu nhất' Phân tích sự thay đổi nguồn cung LTH, nhà phân tích CryptoQuant Maartunn cho biết trên cơ sở 30 ngày, nguồn cung đã giảm ròng 241,000 BTC, trị giá khoảng $26.8 tỷ theo giá thị trường hiện tại tính đến thứ Hai. Ông nói thêm: "Đó là một trong những mức sụt giảm lớn nhất kể từ đầu năm 2025." Bitcoin 30-day rolling STH/LTH supply change. Nguồn: CryptoQuant Điều này có thể tiếp tục gây áp lực lên giá Bitcoin trong những tuần tới, đặc biệt khi kết hợp với cá voi, những người đã bán hơn 115,000 BTC trong cùng kỳ. Trong khi đó, mặc dù tổng số Bitcoin nắm giữ của các Công ty Kho bạc Bitcoin đạt mức cao kỷ lục 1 triệu BTC, tăng trưởng đã chậm lại đáng kể trong tháng qua. Lượng mua hàng tháng của Strategy đã giảm từ hơn 134,000 BTC vào tháng 11/2024 xuống chỉ còn 3,700 BTC vào tháng 8/2025, theo dữ liệu từ CryptoQuant. Các Công ty Kho bạc khác đã mua 14,800 BTC trong tháng 8, so với mức mua cao kỷ lục 66,000 Bitcoin vào tháng 6/2025. "Lượng mua tháng 8 cũng thấp hơn mức trung bình hàng tháng năm 2025, 26K BTC cho Strategy và 24K BTC cho các công ty khác," công ty phân tích onchain cho biết trong báo cáo Crypto hàng tuần mới nhất, và nói thêm: "Các giao dịch nhỏ hơn, thận trọng hơn cho thấy nhu cầu từ tổ chức đang suy yếu." Bitcoin treasury companies, monthly BTC purchase. Nguồn: CryptoQuant Nhà sáng lập Capriole Investments Charles Edwards cũng chỉ ra rằng...
SIX
SIX$0.01994+0.91%
ChangeX
CHANGE$0.00158441-0.03%
Bitcoin
BTC$121,292.33-0.18%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 19:53
Chia sẻ
Hồ sơ lịch sử của Grayscale mở ra những chân trời đầu tư mới

Hồ sơ lịch sử của Grayscale mở ra những chân trời đầu tư mới

Bài đăng Hồ sơ Lịch sử của Grayscale Mở ra Chân trời Đầu tư Mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Spot Chainlink ETF: Hồ sơ Lịch sử của Grayscale Mở ra Chân trời Đầu tư Mới Chuyển đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Spot Chainlink ETF: Hồ sơ Lịch sử của Grayscale Mở ra Chân trời Đầu tư Mới Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/grayscale-spot-chainlink-etf/
BRC20.COM
COM$0.011199+3.33%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/08 19:45
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó