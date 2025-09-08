2025-10-10 thứ sáu

Nhà phân tích Bloomberg tiết lộ ba altcoin có khả năng cao nhất nhận được sự chấp thuận từ SEC! "Một trong số đó là XRP..."

Nhà phân tích Bloomberg tiết lộ ba altcoin có khả năng cao nhất nhận được sự chấp thuận từ SEC! "Một trong số đó là XRP..."

Bài đăng Bloomberg Analyst Reveals Three Altcoins Most Likely to Receive SEC Approval! "One of Them Is XRP…" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Gần như chắc chắn rằng ETF altcoin sẽ được phê duyệt. Tại thời điểm này, cuộc thảo luận xung quanh ETF không còn là liệu chúng có được phê duyệt hay không, mà là khi nào. Trong khi các nhà phân tích chỉ ra rằng SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đang chuẩn bị cấp phép cho nhiều altcoin khác nhau, tuyên bố mới nhất đến từ nhà phân tích ETF của Bloomberg James Seyffart. Theo nhà phân tích Bloomberg nói với Milk Road trong một cuộc phỏng vấn, một số token dường như sẵn sàng nhận được sự chấp thuận từ SEC. Seyffart tuyên bố rằng trong số các altcoin này, những altcoin như Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Bitcoin Cash (BCH), Avalanche (AVAX), Litecoin (LTC), Polkadot (DOT) đáp ứng các tiêu chí niêm yết. Ngoài ra, Seyffart cho biết những cái tên đã được thiết lập tốt như XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB) có khối lượng giao dịch cao và nằm trong danh sách ứng cử viên mạnh nhờ vào thị trường phái sinh đã được thiết lập tốt của họ. Tuy nhiên, nhà phân tích Bloomberg lưu ý rằng XRP, ADA và SOL là những ứng cử viên mạnh nhất. "Spot ETF có khả năng ra mắt nhất cho XRP, Solana và Cardano." Nói về ETF Ethereum, Seyffart bổ sung rằng nhu cầu có thể tăng mạnh khi staking trong ETF được cho phép chính thức. Trong một tuyên bố gần đây, nhà phân tích cho biết thị trường hiện tại đã ở trong "mùa altcoin" và chu kỳ hiện tại không giống như các chu kỳ trước đây. Seyffart cũng lưu ý rằng ETF altcoin đang tạo ra động lực tăng đáng kể, nhưng không theo cách tương tự như Bitcoin. Về vấn đề này, nhà phân tích cảnh báo rằng ETF altcoin khó có thể tạo ra phản ứng thị trường giống như Bitcoin. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư.
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:44
Nhà phân tích chọn Tapzi là Tiền mã hóa hàng đầu cho tháng Chín

Nhà phân tích chọn Tapzi là Tiền mã hóa hàng đầu cho tháng Chín

Bài đăng Nhà phân tích chọn Tapzi là Tiền mã hóa hàng đầu cho tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Thị trường tiền mã hóa năm 2025 tiếp tục được định nghĩa bởi những biến động mạnh và xu hướng thay đổi nhanh chóng. Trong khi Bitcoin và Ethereum blockchain vẫn là những lực lượng thống trị, sự chú ý ngày càng chuyển hướng sang các dự án bán trước mới nổi, mang đến cho nhà đầu tư cơ hội thu về lợi nhuận theo cấp số nhân trước khi token được giao dịch trên thị trường mở. Những sự kiện gần đây, bao gồm sự rõ ràng về quy định được đổi mới tại Hoa Kỳ và mức độ áp dụng kỷ lục trên khắp khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, chỉ càng thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức trong việc xác định cơ hội tăng trưởng cao tiếp theo. Trong bối cảnh này, các Nhà phân tích trong tuần thứ hai của tháng 9 đang chỉ ra rằng các đợt bán trước là một trong những điểm tham gia hiệu quả nhất cho những người tìm kiếm ROI cao. Trong số các ứng cử viên hàng đầu, Tapzi đã nổi lên như một crypto nổi bật nhất để mua ngay bây giờ. Được định vị là nền tảng trò chơi dựa trên kỹ năng Web3 đầu tiên trên thế giới, Tapzi đang giải quyết những điểm yếu chính trong GameFi truyền thống bằng cách thay thế các mô hình dựa trên may mắn bằng cuộc thi người chơi đối đầu người chơi theo thời gian thực. Được hỗ trợ bởi kiểm toán hợp đồng thông minh và nguồn cung token cố định 5 tỷ, tokenomics có cấu trúc của dự án nhằm xây dựng tính bền vững lâu dài. Giá bán trước hiện tại của nó là 0,0035 đô la, với giá niêm yết dự kiến là 0,01 đô la, phản ánh mức tăng tiềm năng 186% từ khi tham gia; một tín hiệu sớm về quỹ đạo tăng trưởng của nó. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tiềm năng cao trên thị trường, Tapzi đại diện cho một trong những đợt bán trước được theo dõi chặt chẽ nhất trong năm. Tapzi (TAPZI) Tapzi đang nổi lên như một trong những crypto đáng chú ý nhất để mua trong tuần này, định vị mình tại giao điểm của Web3 và trò chơi cạnh tranh. Được xây dựng trên BNB Smart Chain, nó giới thiệu một khuôn khổ Người chơi đối đầu Người chơi (PvP) dựa trên kỹ năng, trái ngược trực tiếp với các mô hình dựa trên đầu cơ và dễ lạm phát thấy trong nhiều GameFi. Thay vì thưởng cho người chơi thông qua phát hành token hoặc kết quả dựa trên cơ hội, Tapzi nhấn mạnh vào cuộc thi thời gian thực nơi kỹ năng quyết định kết quả. Dự án xuất hiện vào thời điểm thị trường trò chơi toàn cầu dự kiến sẽ vượt qua...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:37
Chiến lược mua thêm 1,955 BTC khi các kho bạc nhỏ hơn vẫn hoạt động

Chiến lược mua thêm 1,955 BTC khi các kho bạc nhỏ hơn vẫn hoạt động

Bài đăng Chiến lược mua thêm 1,955 BTC khi các kho bạc nhỏ hơn vẫn hoạt động xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chiến lược đã công bố việc mua thêm 1,955 BTC, sau khi Michael Saylor cập nhật. Các kho bạc vẫn đang thu gom BTC từ thị trường, khi ngay cả các công ty nhỏ hơn cũng cạnh tranh để có thêm coin. Chiến lược đã công bố việc mua lại hàng tuần thông thường, lần này thêm 1,955 BTC vào số dư của mình với giá trung bình là 111,196 đô la. Trong tuần qua, Chiến lược tiếp tục mua vào, ngay cả khi BTC suy yếu xuống dưới 110,000 đô la. Sau thông báo, BTC duy trì sự phục hồi, giao dịch ở mức 112,004 đô la. Những lần mua Chiến lược gần đây xảy ra trong tuần tương đối yếu. Michael Saylor đã công bố việc mua mới nhất sau khi báo hiệu "ngày chấm cam" vào cuối ngày Chủ nhật. Chiến lược đã mua 1,955 BTC với giá ~217.4 triệu đô la ở mức ~111,196 đô la mỗi bitcoin và đã đạt được Lợi nhuận BTC là 25.8% YTD 2025. Tính đến ngày 9/7/2025, chúng tôi hodl 638,460 $BTC được mua với giá ~47.17 tỷ đô la ở mức ~73,880 đô la mỗi bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/QNIuAWRwEW — Michael Saylor (@saylor) September 8, 2025 Metaplanet cũng đã mua BTC vào thứ Hai này. Công ty Nhật Bản này cũng thường công bố việc bổ sung kho bạc của mình vào đầu tuần mới. Chiến lược quay trở lại vấn đề MSTR Đối với việc mua BTC mới nhất, phần lớn thanh khoản đến từ việc phát hành MSTR. Hơn 200 triệu đô la cho việc mua BTC đến từ việc bổ sung MSTR mới nhất. Đây là tuần thứ hai Chiến lược quay trở lại cơ sở ATM MSTR của mình, sau một thời gian dựa vào cổ phiếu ưu đãi. Việc phát hành mới xảy ra sau khi Chiến lược thay đổi quy tắc cho giá trị mNAV, cho phép nó tạo ra nhiều MSTR hơn cho việc mua hoặc các chi phí khác liên quan đến mô hình mua BTC của mình. Trong giai đoạn mua mới nhất, Chiến lược cũng sử dụng 5.2 triệu đô la từ cơ sở ATM STRK, hiện tại dành các cổ phiếu ưu đãi khác cho việc mua liên tục. Toàn bộ kho bạc hiện ở mức 638,460, vẫn thấp hơn mức của các ETF hàng đầu. Hiện tại, Chiến lược hoạt động với tỷ lệ mNAV là 1.55, điều này sẽ...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:34
ChatGPT-5 chọn 5 cổ phiếu để nắm giữ đến năm 2026

ChatGPT-5 chọn 5 cổ phiếu để nắm giữ đến năm 2026

Bài đăng ChatGPT-5 chọn 5 Cổ phiếu Mỹ để nắm giữ đến năm 2026 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vào ngày 28 tháng 8, Andrew Slimmon, một quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Morgan Stanley, đã nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng tương lai của cổ phiếu đang trông "rất sáng sủa". Thật vậy, thị trường chứng khoán Mỹ đã đạt đến mức định giá đắt đỏ nhất từ trước đến nay trong mùa hè này, với chỉ số NASDAQ Composite tăng vọt hơn 40% trong khoảng bốn tháng, chủ yếu nhờ vào các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo tạo sinh (AI). Để xem những lĩnh vực nào có khả năng tiếp tục mang lại hiệu quả trong năm tới, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của ChatGPT của OpenAI về 5 cổ phiếu nên nắm giữ đến năm 2026. 1. Microsoft (MSFT) Dự đoán cổ phiếu MS
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:25
Chiến lược của Michael Saylor mua Bitcoin trị giá 217 triệu đô la khi giá giữ vững

Chiến lược của Michael Saylor mua Bitcoin trị giá 217 triệu đô la khi giá giữ vững

Bài đăng Michael Saylor's Chiến lược mua $217M Bitcoin khi giá giữ vững xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chiến lược của Michael Saylor, người nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục tích lũy tiền mã hóa khi giá BTC tăng nhẹ vào tuần trước. Chiến lược đã mua 1,955 Bitcoin (BTC) với giá $217.4 triệu từ ngày 2 đến 7 tháng 9, theo hồ sơ SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) vào hôm thứ Ba. Giao dịch được thực hiện với giá trung bình trọng số $111,196 mỗi đồng khi tiền mã hóa tăng vọt lên trên $113,000 vào thứ Sáu tuần trước trước khi giảm xuống khoảng $110,000, theo CoinGecko. Với việc mua mới này, tổng số Bitcoin của Chiến lược đạt 638,460 BTC tính đến Chủ nhật, được mua với khoảng $47.2 tỷ và giá trung bình trọng số $73,880 mỗi BTC. Đang diễn ra sự chậm lại trong mua vào Giao dịch mua Bitcoin mới nhất của Chiến lược tiếp nối một loạt các giao dịch mua vào tháng 8, tổng cộng khoảng 7,714 BTC trong tháng. Việc mua BTC của công ty trong tháng trước nhỏ hơn đáng kể so với các giao dịch mua trước đó, bao gồm Kế hoạch mua khổng lồ 31,466 BTC vào tháng 7 và Kế hoạch mua 17,075 BTC vào tháng 6. Trích đoạn từ Mẫu 8-K của Chiến lược. Nguồn: SEC Giao dịch mua mới nhất được thực hiện bằng tiền thu được từ ba đợt chào bán cổ phiếu trên thị trường (ATM) của Chiến lược, bao gồm Cổ phiếu ưu đãi Strife vĩnh viễn Series A (STRF), Cổ phiếu ưu đãi Strike vĩnh viễn Series A (STRK) và cổ phiếu Common A MSTR của chính họ. Chiến lược bị loại khỏi S&P 500 Giao dịch mua Bitcoin mới của Chiến lược diễn ra sau khi công ty bị loại khỏi việc bổ sung vào chỉ số S&P 500 vào thứ Sáu tuần trước, trái với kỳ vọng của nhiều người. Thay vào đó, S&P 500 đã thêm một số cổ phiếu mới, bao gồm ứng dụng giao dịch cổ phiếu thân thiện với tiền mã hóa Robinhood, công ty công nghệ di động AppLovin và Emcor Group, chuyên về dịch vụ xây dựng cơ khí và điện. Các cổ phiếu mới dự kiến sẽ tham gia vào chỉ số trước khi thị trường mở cửa vào ngày 22 tháng 9. Liên quan: Tài sản của Michael Saylor tăng $1B trong bối cảnh được đưa vào chỉ số tỷ phú Đề cập đến việc Chiến lược bị loại khỏi S&P 500, nhà phân tích ETF Eric Balchunas nhấn mạnh vai trò quyết định của...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:08
100,000 $ trong tầm ngắm, các nhà giao dịch trong tình trạng báo động

100,000 $ trong tầm ngắm, các nhà giao dịch trong tình trạng báo động

Bài đăng 100.000 $ trong tầm ngắm, các nhà giao dịch trong tình trạng báo động xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin: 100.000 $ trong tầm ngắm, các nhà giao dịch trong tình trạng báo động Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm cá nhân hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-100k-traders-alerte/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 21:41
MỚI NHẤT! Bull Lớn Michael Saylor Đưa Ra Thông Báo Bitcoin (BTC) Được Mong Đợi Từ Lâu! Đây Là Các Chi Tiết...

MỚI NHẤT! Bull Lớn Michael Saylor Đưa Ra Thông Báo Bitcoin (BTC) Được Mong Đợi Từ Lâu! Đây Là Các Chi Tiết...

Bài đăng THÔNG TIN MỚI NHẤT! Bull Lớn Michael Saylor Đưa Ra Thông Báo Bitcoin (BTC) Được Mong Đợi Từ Lâu! Đây Là Chi Tiết... xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tiếp tục các giao dịch mua hàng tuần, MicroStrategy (Chiến lược) đã thực hiện giao dịch mua Bitcoin (BTC) hàng tuần và thông báo rằng họ đã mua 1,955 BTC vào tuần trước. Theo đó, MicroStrategy đã mua 1,955 BTC trị giá 217,4 triệu đô la với giá trung bình 111,196 đô la. Nhà sáng lập Chiến lược Michael Saylor đã thông báo tin tức này thông qua một bài đăng trên tài khoản X của mình. "Chiến lược đã mua 1,955 BTC với khoảng 217,4 triệu đô la, ở mức khoảng 111,196 đô la mỗi Bitcoin, tạo ra lợi nhuận BTC 25,8% trong năm 2025 tính đến nay. Tính đến ngày 07/09/2025, chúng tôi nắm giữ 638,460 BTC được mua với khoảng 47,17 tỷ đô la ở mức khoảng 73,880 đô la mỗi Bitcoin." *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/just-in-major-bull-michael-saylor-makes-his-long-anticipated-bitcoin-btc-announcement-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 21:17
Darius Rucker Về Lý Do Tại Sao Anh Ấy Đóng Góp Thông Qua Golf

Darius Rucker Về Lý Do Tại Sao Anh Ấy Đóng Góp Thông Qua Golf

Bài đăng Darius Rucker Về Lý Do Tại Sao Anh Ấy Đóng Góp Thông Qua Golf xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Darius Rucker theo dõi cú phát bóng của mình trong vòng đầu tiên của giải AT&T Pebble Beach Pro-Am 2023. Getty Images Khi Darius Rucker tiếp tục chuyến lưu diễn quốc tế 2025 với các điểm dừng ở California, Canada, Vương quốc Anh và Charleston, S.C. quê hương của anh, đừng ngạc nhiên khi thấy nghệ sĩ từng đoạt ba giải Grammy biểu diễn những bản hit kinh điển như "Wagon Wheel," "It Won't Be Like This For Long," "Hold My Hand" và "Only Wanna Be With You." Ngoài ra, đừng ngạc nhiên khi thấy Rucker trên sân golf gần đó trong suốt chuyến lưu diễn, kết thúc vào ngày 13 tháng 12 tại The Ritz-Carlton Golf Resort ở Naples, Fla. "Nếu cơ thể tôi cho phép, tôi sẽ chơi golf mỗi ngày," Rucker nói. "Hiện tại tôi chơi khoảng bốn hoặc năm ngày một tuần." Rucker, 59 tuổi, được giới thiệu với golf lần đầu tiên khi anh 14 tuổi. Khi người bạn thân nhất của anh, Rick, và cha của cậu ấy, Đại úy Richard Johannes, nói về việc đi chơi golf, Rucker thường đạp xe về nhà và quay lại vào ngày khác. Trong một buổi tối ăn tối tại nhà Johannes, sự quan tâm của Rucker cuối cùng đã được khơi dậy nên anh đã tham gia cùng Richard và Rick tại Sân Golf Wrenwoods ở Căn cứ Không quân Charleston ở Nam Carolina. "Tôi đã đạt par ngay ngày đầu tiên chơi—một par hợp lệ," Rucker nói. "Khi điều đó xảy ra, tôi đã bị cuốn hút. Tôi chỉ muốn chơi golf. (Tôi thường hỏi Rick), 'Khi nào bố cậu về nhà? Tôi muốn chơi golf.'" Trong khi âm nhạc trở thành niềm đam mê và sự nghiệp của anh, Rucker vẫn tiếp tục mối quan hệ với golf. Với handicap 5.9 tính đến giữa tháng 6, cựu thủ lĩnh của ban nhạc Hootie & the Blowfish không chỉ chơi golf, anh còn đóng góp cho môn thể thao này bằng cách tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Anh đã giúp thành lập Darius Rucker Intercollegiate, một giải đấu kéo dài ba ngày dành cho golf nữ sinh viên NCAA Division I được tổ chức vào tháng 3 hàng năm tại Long Cove...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 21:10
Vương quốc Anh lên kế hoạch phát hành token được đảm bảo bằng vàng trong thị trường 930 tỷ đô: $BEST sẵn sàng bùng nổ

Vương quốc Anh lên kế hoạch phát hành token được đảm bảo bằng vàng trong thị trường 930 tỷ đô: $BEST sẵn sàng bùng nổ

Bài đăng Vương quốc Anh lên kế hoạch phát hành Token được đảm bảo bằng vàng trong thị trường 930 tỷ đô la: $BEST sẵn sàng bùng nổ đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vương quốc Anh lên kế hoạch phát hành Token được đảm bảo bằng vàng trong thị trường 930 tỷ đô la: $BEST sẵn sàng bùng nổ Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Ben là một nhà văn tự do chuyên về sự phát triển của tiền mã hóa (chủ yếu là altcoin) và những cách phức tạp mà kinh tế toàn cầu định hình không gian tài sản kỹ thuật số. Bằng cử nhân Giáo dục của anh ấy cung cấp nền tảng độc đáo cho việc viết lách, giúp anh ấy chắt lọc các khái niệm tiền mã hóa phức tạp và sự thay đổi thị trường thành những hiểu biết rõ ràng, dễ tiêu hóa. Kỹ năng này là chìa khóa giúp độc giả thích nghi và áp dụng hiểu biết của họ vào thế giới đầu tư tiền mã hóa luôn phát triển. Với niềm đam mê làm cho tiền mã hóa trở nên dễ tiếp cận, Ben tạo ra nội dung được thiết kế để giáo dục đông đảo khán giả, từ các sự kiện thị trường hiện tại đến kiến thức nền tảng cần thiết làm nền tảng cho chúng. Mục tiêu của anh ấy là trao quyền cho độc giả thông qua sự hiểu biết. Khi không đắm mình trong phân tích tiền mã hóa và giải thích các chủ đề phức tạp, Ben là một fan cuồng nhiệt của Pokémon và thích tất cả mọi thứ liên quan đến Disney. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/uk-plans-gold-backed-tokens-as-best-stands-to-explode/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 20:59
Strategy Adds More Bitcoin Amid S&P 500 Snub; MSTR Stock Falls

Strategy Adds More Bitcoin Amid S&P 500 Snub; MSTR Stock Falls

Bài đăng Chiến lược Mua Thêm Bitcoin Bất Chấp Bị S&P 500 Từ Chối; Cổ Phiếu MSTR Giảm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chiến lược, trước đây là MicroStrategy, đã công bố một đợt mua Bitcoin hàng tuần khác mặc dù không lọt vào S&P 500 tuần trước. Điều này diễn ra khi giá Bitcoin phục hồi, vượt mức $112,00 hôm nay, mặc dù cổ phiếu MSTR vẫn giảm trong giao dịch tiền thị trường. Chiến lược Mua 1,955 BTC Với Giá $217 Triệu Trong một thông cáo báo chí, công ty đã công bố việc mua 1,955 BTC với giá $217.4 triệu tuần trước với giá trung bình $111,196 mỗi Bitcoin. Công ty cũng đạt được lợi nhuận BTC 25.8% từ đầu năm đến nay (YTD) và hiện nắm giữ 638,460 BTC, mua với giá $41.17 tỷ với giá trung bình $73,880 mỗi Bitcoin. Hồ sơ SEC cho thấy Chiến lược một lần nữa chủ yếu bán cổ phiếu MSTR để tài trợ cho việc mua này. Công ty đã huy động $200.5 triệu từ việc bán 591,606 cổ phiếu MSTR và thêm $11.6 triệu và $5.2 triệu từ việc bán cổ phiếu STRF và STRK. Nguồn: Hồ sơ SEC của Chiến lược Đáng chú ý, đợt mua mới nhất này diễn ra trong bối cảnh công ty không lọt vào S&P 500 tuần trước. Công ty đã đáp ứng tất cả các tiêu chí để có thể được đưa vào chỉ số chứng khoán. Tuy nhiên, Ủy ban đã chọn Robinhood, AppLovin và Emcor thay vì công ty của Michael Saylor. Trong khi đó, Saylor đã ám chỉ về việc mua này hôm qua trong bài đăng X thông thường của mình. Ông đã chia sẻ một bức ảnh về trình theo dõi danh mục đầu tư Bitcoin của Chiến lược, với chú thích "Cần Thêm Màu Cam", cho thấy một đợt mua mới. Cần Thêm Màu Cam pic.twitter.com/yvgqvmKtOb — Michael Saylor (@saylor) 7/9/2025 Đây là đợt mua Bitcoin hàng tuần thứ sáu liên tiếp của công ty. Tuần trước, công ty đã công bố mua 4,048 BTC với giá $444 triệu. Đáng chú ý là Chiến lược hiện nắm giữ hơn 3% tổng cung của BTC với những đợt mua mới nhất này. Cổ Phiếu MSTR Giảm Hơn 2% Cổ phiếu Chiến lược giảm hơn 2% trong giao dịch tiền thị trường sau thông báo về đợt mua Bitcoin mới nhất này. Dữ liệu TradingView cho thấy...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 20:53
