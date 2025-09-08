Chiến lược mua thêm 1,955 BTC khi các kho bạc nhỏ hơn vẫn hoạt động
Bài đăng Chiến lược mua thêm 1,955 BTC khi các kho bạc nhỏ hơn vẫn hoạt động xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chiến lược đã công bố việc mua thêm 1,955 BTC, sau khi Michael Saylor cập nhật. Các kho bạc vẫn đang thu gom BTC từ thị trường, khi ngay cả các công ty nhỏ hơn cũng cạnh tranh để có thêm coin. Chiến lược đã công bố việc mua lại hàng tuần thông thường, lần này thêm 1,955 BTC vào số dư của mình với giá trung bình là 111,196 đô la. Trong tuần qua, Chiến lược tiếp tục mua vào, ngay cả khi BTC suy yếu xuống dưới 110,000 đô la. Sau thông báo, BTC duy trì sự phục hồi, giao dịch ở mức 112,004 đô la. Những lần mua Chiến lược gần đây xảy ra trong tuần tương đối yếu. Michael Saylor đã công bố việc mua mới nhất sau khi báo hiệu "ngày chấm cam" vào cuối ngày Chủ nhật. Chiến lược đã mua 1,955 BTC với giá ~217.4 triệu đô la ở mức ~111,196 đô la mỗi bitcoin và đã đạt được Lợi nhuận BTC là 25.8% YTD 2025. Tính đến ngày 9/7/2025, chúng tôi hodl 638,460 $BTC được mua với giá ~47.17 tỷ đô la ở mức ~73,880 đô la mỗi bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/QNIuAWRwEW — Michael Saylor (@saylor) September 8, 2025 Metaplanet cũng đã mua BTC vào thứ Hai này. Công ty Nhật Bản này cũng thường công bố việc bổ sung kho bạc của mình vào đầu tuần mới. Chiến lược quay trở lại vấn đề MSTR Đối với việc mua BTC mới nhất, phần lớn thanh khoản đến từ việc phát hành MSTR. Hơn 200 triệu đô la cho việc mua BTC đến từ việc bổ sung MSTR mới nhất. Đây là tuần thứ hai Chiến lược quay trở lại cơ sở ATM MSTR của mình, sau một thời gian dựa vào cổ phiếu ưu đãi. Việc phát hành mới xảy ra sau khi Chiến lược thay đổi quy tắc cho giá trị mNAV, cho phép nó tạo ra nhiều MSTR hơn cho việc mua hoặc các chi phí khác liên quan đến mô hình mua BTC của mình. Trong giai đoạn mua mới nhất, Chiến lược cũng sử dụng 5.2 triệu đô la từ cơ sở ATM STRK, hiện tại dành các cổ phiếu ưu đãi khác cho việc mua liên tục. Toàn bộ kho bạc hiện ở mức 638,460, vẫn thấp hơn mức của các ETF hàng đầu. Hiện tại, Chiến lược hoạt động với tỷ lệ mNAV là 1.55, điều này sẽ...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:34