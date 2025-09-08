2025-10-10 thứ sáu

Doanh Thu Kỷ Lục Của Last Rites Không Hợp Lý

Doanh Thu Kỷ Lục Của Last Rites Không Hợp Lý

Bài đăng Last Rites' Record Box Office Makes No Sense xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. The Conjuring Last Rites WB The Conjuring: Last Rites "gây sốc," như thuật ngữ phòng vé nói, với một trong những tuần mở màn tốt nhất cho một bộ phim kinh dị mọi thời đại với doanh thu toàn cầu 187 triệu đô la, gần như gấp bốn lần ngân sách ngay lập tức. Liệu nó... thực sự hay? Điều đó phụ thuộc vào việc bạn hỏi ai, và trong khi các nhà phê bình nói một điều, thì khán giả mới là người có tiếng nói cuối cùng, và tôi nghĩ đó là một câu chuyện đáng để trình bày. Tôi đã sắp xếp Vũ trụ Conjuring, bao gồm hai bộ phim spin-off, thành những phim được đánh giá cao nhất, và hóa ra, với một Hiệp phụ, Last Rites là phim được xếp hạng thấp nhất. Nhưng nó sắp trở thành phim có lợi nhuận cao nhất trong một khoảng thời gian ngắn. Đây là danh sách. The Conjuring – 86% điểm của nhà phê bình, 83% điểm của khán giả The Conjuring 2 – 80% điểm của nhà phê bình, 82% điểm của khán giả Anabelle: Creation – 70% điểm của nhà phê bình, 68% điểm của khán giả Anabelle Comes Home – 64% điểm của nhà phê bình, 70% điểm của khán giả The Conjuring: The Devil Made Me Do It – 56% điểm của nhà phê bình, 83% điểm của khán giả The Conjuring: Last Rites – 56% điểm của nhà phê bình, 79% điểm của khán giả The Nun II – 51% điểm của nhà phê bình, 72% điểm của khán giả Annabelle – 28% điểm của nhà phê bình, 35% điểm của khán giả The Nun – 24% điểm của nhà phê bình, 35% điểm của khán giả Một số điều thú vị cần lưu ý ở đây là trong khi các phần đầu tiên của The Nun và Annabelle là thảm họa với cả nhà phê bình và khán giả, các phần tiếp theo của họ phần lớn đã cải thiện và tạo ra những bộ phim tốt hơn. Câu chuyện khác là mặc dù có sự khác biệt lớn về điểm số của nhà phê bình với chênh lệch 30% giữa chúng, điểm số khán giả cho tất cả các phim Conjuring đều nằm trong khoảng từ 79% đến 83% The Conjuring Last Rites WB Bây giờ, hãy xem xét doanh thu phòng vé, bỏ qua Last Rites vì nó chỉ mới bắt đầu. Điều này thật điên rồ: The...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:37
Điều chỉnh gần mức 1.3800 khi cược giảm lãi suất Fed tác động lên đồng USD

Điều chỉnh gần mức 1.3800 khi cược giảm lãi suất Fed tác động lên đồng USD

Bài đăng Điều chỉnh gần mức 1.3800 khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed gây áp lực lên đồng USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. USD/CAD giảm xuống gần mức 1.3800 sau khi không thể kéo dài chuỗi tăng năm ngày liên tiếp. Các nhà giao dịch dường như tin tưởng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tháng 9. Các nhà tuyển dụng Canada sa thải 65,5K lao động trong tháng 8. Cặp tiền USD/CAD quay trở lại gần mức 1.3800 vào đầu tuần từ mức cao nhất trong tuần là 1.3855 được ghi nhận vào thứ Sáu. Cặp tiền Loonie không thể tiếp tục chuỗi tăng năm ngày liên tiếp khi đồng USD đối mặt với áp lực bán ra giữa kỳ vọng chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tuần tới. Tại thời điểm viết bài, Chỉ số đồng USD (DXY), theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chính, giao dịch thấp hơn một chút ở mức gần 97,60. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch thấy có 10% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) xuống 3,75%-4,00%, trong khi phần còn lại cho thấy khả năng giảm lãi suất 25 bps. Đầu cơ về chính sách nới lỏng của Fed tăng cường sau khi công bố dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp Hoa Kỳ (NFP) cho tháng 8 vào thứ Sáu, cho thấy rằng những rủi ro giảm đối với thị trường lao động mà các thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, đã cảnh báo trong các bình luận gần đây của họ là có thật. Trong khi đó, triển vọng của đồng đô la Canada (CAD) cũng không chắc chắn khi sự sụt giảm bất ngờ trong lực lượng lao động Canada vào tháng 8 đã thúc đẩy hy vọng rằng Ngân hàng Canada (BoC) sẽ tiếp tục chiến dịch nới lỏng tiền tệ trong cuộc họp chính sách tháng này, mà họ đã tạm dừng vào đầu năm nay. Báo cáo việc làm của Canada cho tháng 8 công bố vào thứ Sáu cho thấy việc làm đã sa thải 65,5K lao động, trong khi dự kiến họ sẽ tuyển dụng thêm 7,5K người tìm việc mới. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 7,1%, so với kỳ vọng 7% và mức đọc trước đó là 6,9%. USD/CAD vẫn duy trì dưới Exponential Moving Average (EMA) 200 ngày, giao dịch quanh mức 1.3870, cho thấy rằng...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:34
Gã khổng lồ tài sản kỹ thuật số CoinShares sẽ niêm yết trên Nasdaq trong thương vụ SPAC trị giá 1,2 tỷ đô la

Gã khổng lồ tài sản kỹ thuật số CoinShares sẽ niêm yết trên Nasdaq trong thương vụ SPAC trị giá 1,2 tỷ đô la

Bài đăng Gã khổng lồ tài sản kỹ thuật số CoinShares sẽ niêm yết trên Nasdaq trong thương vụ SPAC trị giá 1,2 tỷ đô la xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính CoinShares sẽ niêm yết trên Nasdaq thông qua thương vụ sáp nhập SPAC trị giá 1,2 tỷ đô la với Vine Hill Capital. Công ty là nhà quản lý tài sản kỹ thuật số lớn nhất châu Âu, quản lý 10 tỷ đô la tài sản và nắm giữ 34% thị phần châu Âu. CoinShares, nhà quản lý tài sản kỹ thuật số hàng đầu châu Âu với khoảng 10 tỷ đô la tài sản đang quản lý, hôm nay đã thông báo sẽ niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Nasdaq thông qua thương vụ kết hợp kinh doanh trị giá 1,2 tỷ đô la với Vine Hill Capital Investment Corp. Công ty là nhà quản lý ETP tài sản kỹ thuật số lớn thứ tư thế giới sau BlackRock, Grayscale và Fidelity, và dẫn đầu châu Âu với 34% thị phần. CEO CoinShares Jean-Marie Mognetti cho biết việc niêm yết trên Nasdaq phản ánh nỗ lực của công ty trong việc tăng trưởng và dẫn đầu quốc tế. Giao dịch này đưa CoinShares trở thành một trong những nhà quản lý tài sản kỹ thuật số thuần túy được giao dịch công khai lớn nhất toàn cầu. "Điều này báo hiệu một bước chuyển đổi chiến lược cho CoinShares, đẩy nhanh tham vọng dẫn đầu toàn cầu của chúng tôi, được hỗ trợ bởi những điều kiện thuận lợi về quy định," Mognetti cho biết trong một tuyên bố. CoinShares đã tăng gấp ba lần tài sản đang quản lý trong hai năm qua thông qua dòng vốn mới từ nhà đầu tư, giá tài sản kỹ thuật số hỗ trợ và ra mắt sản phẩm. "CoinShares là hình mẫu cho mọi thứ chúng tôi tìm kiếm trong một khoản đầu tư giá trị cao: vị thế dẫn đầu thị trường, mô hình kinh doanh đã được chứng minh, có khả năng mở rộng, thị trường mục tiêu khổng lồ và đang mở rộng, và một đội ngũ có khả năng thực thi đã được chứng minh," Nicholas Petruska, CEO của Vine Hill cho biết. Giao dịch này bao gồm cam kết đầu tư vốn 50 triệu đô la từ một nhà đầu tư tổ chức. Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm, chờ sự chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông. Nguồn: https://cryptobriefing.com/coinshares-nasdaq-listing-spac-deal/
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:30
Bitcoin Hyper sẵn sàng tăng 100x khi giai đoạn presale huy động được $14,4M

Bitcoin Hyper sẵn sàng tăng 100x khi giai đoạn presale huy động được $14,4M

Bài đăng Bitcoin Hyper Sẵn sàng tăng 100x khi giai đoạn Presale đạt $14.4M xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dự án thậm chí chưa ra mắt, nhưng các nhà đầu tư nhanh chóng đổ xô mua crypto bản địa $HYPER trong giai đoạn presale viral trước khi nó lên sàn giao dịch. Thực tế, presale vừa vượt quá $14.5M. Liệu đây chỉ là khởi động, hay dự án còn nhiều điều hơn thế? Hãy cùng tìm hiểu. Bitcoin Hyper đang xây dựng giải pháp Layer-2 cho Bitcoin Bitcoin được biết đến như thuyền trưởng của crypto. Xét cho cùng, đây là cryptocurrency lớn nhất với vốn hóa thị trường hơn $2.2 nghìn tỷ. Nhưng khi nói đến hiệu quả, blockchain Bitcoin còn chậm, chỉ hỗ trợ bảy giao dịch mỗi giây. Mạng lưới vẫn còn chậm và đắt đỏ, khiến các nhà phát triển và người dùng chuyển sang các giải pháp tốt hơn như Ethereum và Solana. Điều này giải thích tại sao các blockchain này đã trở thành trung tâm chính cho DeFi và meme coin, trong khi Bitcoin hiện chỉ được biết đến với nhãn "vàng kỹ thuật số". Bitcoin Hyper nhằm thay đổi hiện trạng này và giúp Bitcoin mở rộng tầm quan trọng của mình ngoài việc là kho lưu trữ giá trị. Dự án làm điều này khả thi với sự hỗ trợ của giải pháp layer-2 được xây dựng bằng Solana's Virtual Machine và cầu nối cross-chain Canonical hoàn toàn phi tập trung cho các giao dịch BTC. Đây là cách nó hoạt động Bước đầu tiên để làm cho $BTC nhanh hơn và rẻ hơn là kết nối nó với giải pháp layer-2. Bạn làm điều đó bằng cách gửi $BTC đến một hợp đồng thông minh đặc biệt, từ đó kích hoạt Canonical Bridge và xác minh BTC trên lớp cơ sở. Cùng một lượng wrapped BTC được tạo ra ngay lập tức trên layer 2 của Bitcoin Hyper. Bạn có thể sử dụng wrapped $BTC này trên các dApp khác nhau hoặc giao dịch với phí gần như bằng không. Vì Bitcoin Hyper sử dụng Solana's Virtual Machine để triển khai hợp đồng thông minh, các giao dịch diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Các nhà phát triển quen thuộc với công cụ Solana sẽ thấy việc chuyển đổi sang Bitcoin Hyper rất suôn sẻ. Và đây là phần thú vị: tất cả hoạt động layer-2 thường xuyên...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:02
ESW Và Shopify Thúc Đẩy Thương Mại Điện Tử Quốc Tế Cho Các Thương Hiệu Doanh Nghiệp

ESW Và Shopify Thúc Đẩy Thương Mại Điện Tử Quốc Tế Cho Các Thương Hiệu Doanh Nghiệp

Bài đăng ESW Và Shopify Thúc Đẩy Thương Mại Điện Tử Quốc Tế Cho Các Thương Hiệu Doanh Nghiệp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ESW giúp các thương hiệu với thương mại điện tử xuyên biên giới. Ảnh: ESW Thế giới thương mại điện tử quốc tế đang trở nên phức tạp hơn hàng ngày khi các thương hiệu phải đối mặt với luật pháp và thuế quan ngày càng phức tạp liên quan đến việc kinh doanh ở các thị trường nước ngoài. Xuất hiện ESW, một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực thương mại điện tử quốc tế. Công ty đã ký kết thỏa thuận chiến lược với nền tảng tất cả trong một Shopify để cung cấp cơ sở hạ tầng internet thiết yếu cho thương mại, trao quyền cho cả thương hiệu doanh nghiệp và nhà bán lẻ mở rộng quy mô, bản địa hóa và tối ưu hóa sự hiện diện của họ tại hơn 200 thị trường. "Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với Shopify vào năm ngoái," Eric Eichmann, giám đốc điều hành của ESW cho biết. "Chúng tôi đã chuyển đổi một số khách hàng sang Shopify trên giải pháp của chúng tôi, bao gồm Tarte và Thom Brown. Điều chúng tôi mang đến cho môi trường Shopify là khả năng phục vụ các công ty một cách hiệu quả hơn nhiều. Chúng tôi giúp các thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng yêu thích họ trên toàn thế giới và thiết lập mối quan hệ vững chắc." Làm việc với Shopify cho phép ESW cung cấp giải pháp thương mại điện tử toàn cầu mạnh mẽ cho các thương nhân doanh nghiệp, Eichmann nói. "Bằng cách kết hợp nền tảng thương mại điện tử chuyển đổi cao của Shopify với khả năng cầu nối cross-chain của ESW, chúng tôi đang giúp các thương hiệu mở rộng quy mô quốc tế với trải nghiệm thực sự bản địa hóa mà không buộc họ phải lựa chọn giữa tính linh hoạt và kiểm soát." Các thương hiệu doanh nghiệp sử dụng Shopify có thể tận dụng chuyên môn quốc tế của ESW trong việc quản lý tuân thủ, rủi ro và bản địa hóa doanh thu ở quy mô lớn. "Các công ty lớn hiện có một dịch vụ cho phép họ tiến vào hơn 200 thị trường quốc tế theo cách tối ưu hóa doanh số bán hàng và biên lợi nhuận của họ đồng thời cung cấp trải nghiệm tốt cho người tiêu dùng ở quốc gia đó," Eichmann nói. ESW xử lý thanh toán ở các khu vực khác nhau trên thế giới. "Bạn muốn đảm bảo rằng bạn có phương thức thanh toán phù hợp với đa số công ty kinh doanh tại quốc gia đó," Eichmann nói. "Chúng tôi làm điều đó trong các thị trường. Shopify đi kèm với một số phương thức thanh toán, nhưng họ không bao gồm tất cả các phương thức thanh toán, vì vậy...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:58
Chiến lược mua thêm 1,955 BTC với giá 217 triệu USD sau khi không được đưa vào S&P 500

Chiến lược mua thêm 1,955 BTC với giá 217 triệu USD sau khi không được đưa vào S&P 500

Bài đăng Chiến lược mua thêm 1,955 BTC với giá 217 triệu USD sau khi bị loại khỏi danh sách S&P 500 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Strategy (MSTR) đã thông báo việc mua thêm 1,955 BTC với giá 217 triệu USD vào hôm thứ Hai, nâng tổng số nắm giữ của công ty công nghệ lên 638,460 BTC, theo hồ sơ SEC. Các giao dịch mua gần đây được thực hiện ở mức 111,196 USD, nâng Giá mở trung bình lên 73,880 USD mỗi bitcoin. Thông báo này được đưa ra khi BTC tăng từ 110,500 USD lên 112,200 USD vào sáng thứ Hai, với giá giảm nhẹ xuống 111,800 USD sau khi tin tức được công bố. Động thái này diễn ra khi MSTR gần đây đã phải đối mặt với một số chỉ trích từ các cổ đông, đặc biệt là vì lời hứa mNAV của họ. Công ty đã nói vào tháng 7 rằng họ sẽ không phát hành bất kỳ cổ phiếu nào nếu mNAV của họ giảm xuống dưới 2,5X, chỉ để hủy bỏ lời hứa một tháng sau đó, nói rằng họ đã sửa đổi hướng dẫn, cho phép khả năng pha loãng đối với các chủ sở hữu. Chỉ số này, là tỷ lệ thể hiện giá trị cổ phiếu so với giá trị của bitcoin nắm giữ, đã giảm xuống khoảng 1,5x gần đây cùng với sự sụt giảm giá cổ phiếu MSTR. Cổ phiếu hiện giao dịch ở mức 335 USD, đã mất 26% giá trị kể từ tháng 7. Các giao dịch mua mới cũng diễn ra khi Strategy bỏ lỡ cơ hội được thêm vào chỉ số S&P 500 tuần trước, thua Robinhood (HOOD), mặc dù có hy vọng được đưa vào sau khi MSTR đạt được một trong những quý mạnh nhất trong lịch sử và đáp ứng tất cả các tiêu chí để tham gia vào chỉ số. Đọc thêm: Chiến lược của Michael Saylor bị S&P 500 từ chối trong bối cảnh Robinhood bất ngờ được đưa vào Nguồn: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/michael-saylor-s-strategy-buys-another-1-955-btc-for-usd217m
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:53
Chiến lược của Michael Saylor đã mua thêm Bitcoin bất kể giá cả

Chiến lược của Michael Saylor đã mua thêm Bitcoin bất kể giá cả

Bài đăng Michael Saylor's Strategy Mua Thêm Bitcoin Bất Kể Giá xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chiến lược của Michael Saylor tiếp tục chiến lược tích lũy Bitcoin tích cực, thông báo việc mua 1,955 BTC với giá 217.4 triệu đô la với giá Bitcoin trung bình là 111,196 đô la mỗi đồng. Thương vụ mua mới nhất đưa tổng số Bitcoin nắm giữ của công ty lên 638,460 BTC, duy trì vị thế là công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất toàn cầu. Việc mua này diễn ra trong giai đoạn thị trường ổn định, với Bitcoin giao dịch trong khoảng từ 110,500 đến 112,200 đô la, và sau khi Strategy bị loại khỏi chỉ số S&P 500 để nhường chỗ cho Robinhood (HOOD). Mặc dù có sự thất bại này và những chỉ trích gần đây từ cổ đông, Chủ tịch điều hành Michael Saylor vẫn cam kết với chiến lược kho bạc tập trung vào Bitcoin của công ty. Giá mua trung bình của công ty hiện đứng ở mức 73,880 đô la mỗi Bitcoin, thể hiện lợi nhuận trên giấy đáng kể trên số lượng nắm giữ với giá thị trường hiện tại. Việc tích lũy tích cực của công ty diễn ra trong bối cảnh xu hướng rộng lớn hơn về việc các doanh nghiệp áp dụng Bitcoin, với hơn 200 công ty đại chúng hiện đang nắm giữ Bitcoin trong kho bạc của họ. Những công ty mới tham gia bao gồm American Bitcoin, ra mắt trên Nasdaq tuần trước, và Metaplanet, đã tăng số lượng nắm giữ lên 20,136 BTC thông qua việc mua 15.2 triệu đô la. Tuy nhiên, những động thái gần đây của Strategy đã phải đối mặt với sự giám sát từ cổ đông sau những thay đổi đối với chính sách Tài sản ròng (mNAV) đã sửa đổi. Công ty trước đây cam kết không phát hành cổ phiếu nếu mNAV của họ giảm xuống dưới 2.5X nhưng gần đây đã sửa đổi hướng dẫn này, có khả năng cho phép pha loãng cổ đông lớn hơn. Sự gia tăng của các công ty kho bạc Bitcoin đã trở thành xu hướng định hình của năm 2025, với tổng số lượng nắm giữ của các công ty hiện vượt quá 1 triệu BTC, hoặc khoảng 5% Tổng cung lưu hành của Bitcoin. Chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng có trong quản lý kho bạc doanh nghiệp. Các công ty ngày càng xem Bitcoin như một lớp tài sản chiến lược, dẫn đến cuộc đua cạnh tranh tích lũy giữa các công ty đại chúng. Việc mua mới nhất của Strategy được tài trợ thông qua chương trình cung cấp vốn chủ sở hữu tại thị trường (ATM) đang diễn ra, đã chứng minh thành công trong việc huy động vốn cho các thương vụ mua Bitcoin. Công ty...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:47
Benson Boone Vẫn Là Một Lực Lượng Tại Đài Phát Thanh Nhạc Pop

Benson Boone Vẫn Là Một Lực Lượng Tại Đài Phát Thanh Nhạc Pop

Bài đăng Benson Boone Vẫn Là Một Lực Lượng Tại Đài Phát Thanh Pop đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ca khúc "Mystical Magical" của Benson Boone đã vươn lên vị trí số 7 trên bảng xếp hạng Pop Airplay của Billboard trong khi vẫn giữ vững trong top 10 Adult Pop Airplay và quay trở lại danh sách Adult Contemporary. PARIS, PHÁP - NGÀY 18 THÁNG 7: Benson Boone biểu diễn trên sân khấu trong Lễ hội Lollapalooza Paris lần thứ 5 vào ngày 18 tháng 7 năm 2025 tại Paris, Pháp. (Ảnh của Lyvans Boolaky/WireImage) WireImage Benson Boone vẫn đang quảng bá mạnh mẽ cho album mới American Heart, mặc dù không có đĩa đơn mới nào được phát hành từ album thứ hai đầy đủ của anh trong một thời gian. Ngôi sao nhạc pop đã bắt đầu quảng bá tựa đề này vào đầu năm 2025 với "Sorry, I'm Here for Someone Else," và đĩa đơn thứ hai "Mystical Magical" vẫn đang trên đà tăng trưởng và có một tuần lễ thành công tại đài phát thanh pop ở Hoa Kỳ, hơn bốn tháng sau khi ra mắt. "Mystical Magical" Leo Thang Trên Bảng Xếp Hạng Pop Airplay "Mystical Magical" xuất hiện trên cả ba bảng xếp hạng đài phát thanh pop của Billboard trong khung thời gian này. Nó leo lên đỉnh cao nhất mọi thời đại mới ở vị trí số 7 trên bảng xếp hạng Pop Airplay, danh sách top 40 chính và là bảng xếp hạng đài phát thanh pop cạnh tranh nhất ở Mỹ. Benson Boone Giữ Vững Trong Top 10 Đồng thời, "Mystical Magical" vẫn giữ vững vị trí trong top 10 trên bảng xếp hạng Adult Pop Airplay. Đĩa đơn này cho đến nay đã đạt đỉnh ở vị trí số 10, và vẫn ở vị trí đó một lần nữa, hiện đã được 12 tuần trong vòng đời của nó. "Mystical Magical" Quay Trở Lại Bảng Xếp Hạng Khác Cùng một đĩa đơn cũng quay trở lại bảng xếp hạng Adult Contemporary, nơi nó trở lại vị trí số 29 - vị trí áp chót trong danh sách 30 vị trí. "Mystical Magical" hiện đã có mặt trên danh sách này chỉ trong hai tuần, và đạt đỉnh ở vị trí số 25, nơi nó ra mắt. Benson Boone Giành Ba Hit Đài Phát Thanh Boone chiếm ba vị trí trên bảng xếp hạng Adult Contemporary trong khung thời gian này. "Beautiful Things" giữ vững ở vị trí số 2 sau 78 tuần ấn tượng...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:31
Elon Musk lại thua lỗ khi thị trường Mỹ của Tesla giảm mạnh nhất trong 8 năm

Elon Musk lại thua lỗ khi thị trường Mỹ của Tesla giảm mạnh nhất trong 8 năm

Bài đăng Elon Musk lại thua cuộc khi thị phần của Tesla tại Mỹ giảm mạnh nhất trong 8 năm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sự kiểm soát của Tesla đối với thị trường xe điện Mỹ vừa chịu đòn giáng mạnh nhất trong gần một thập kỷ. Vào tháng 8 năm 2025, thị phần tại Mỹ của công ty sụp đổ xuống còn 38%, giảm xuống dưới 40% lần đầu tiên kể từ năm 2017. Khi đó, Tesla vẫn đang tăng tốc sản xuất Model 3. Hiện tại, công ty đang bị đẩy ra khỏi ánh đèn sân khấu bởi các lựa chọn rẻ hơn, mới hơn và cạnh tranh hơn. Đồng thời, Elon lại đang theo đuổi robot thay vì xe hơi. Trong khi dòng sản phẩm của Tesla trì trệ, các đối thủ đang dồn mọi thứ cho người mua, và điều đó đang phát huy tác dụng. Dữ liệu của Cox cho thấy Tesla đã mất hơn 10 điểm phần trăm thị phần chỉ trong hai tháng, trượt từ 48,7% vào tháng 6 xuống 42% vào tháng 7, sau đó giảm thấp hơn nữa vào tháng 8. Đây là sự sụt giảm mạnh nhất của Tesla kể từ tháng 3 năm 2021, khi Ford nhảy vào thị trường xe điện với Mustang Mach-E. Để so sánh, doanh số xe điện tổng thể vào tháng 7 tăng 24% lên 128,268 chiếc. Doanh số bán hàng của Tesla trong tháng 7 tăng lên 53,816 chiếc, tăng 7%, nhưng không thể theo kịp đà tăng chung. Vào tháng 8, tăng trưởng doanh số của Tesla giảm xuống còn 3,1%, trong khi phần còn lại của thị trường tăng tốc 14%. Các thương hiệu truyền thống đưa ra ưu đãi lớn hơn và chiếm lĩnh doanh số Một lý do cho sự sụt giảm của Tesla là làn sóng ưu đãi xe điện từ các nhà sản xuất ô tô truyền thống. Hyundai, Honda, Kia và Toyota đều đang đưa ra những ưu đãi hấp dẫn cho người mua, triển khai các ưu đãi tốt hơn Tesla và nhanh chóng giành thị phần. Stephanie Valdez Streaty, giám đốc phân tích ngành của Cox, cho biết: "Các nhà sản xuất truyền thống này đều đang hưởng lợi từ cảm giác cấp bách này, và họ có thể đưa ra những ưu đãi hấp dẫn cho xe của họ - và điều đó đang phát huy tác dụng." Bà cũng nói thêm: "Tôi biết họ đang định vị mình là một công ty robot, AI. Nhưng khi bạn là một công ty xe hơi, khi bạn không có sản phẩm mới, thị phần của bạn sẽ bắt đầu giảm." Tesla chưa giới thiệu một chiếc xe thị trường đại chúng mới nào kể từ Cybertruck vào năm 2023...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 21:51
JPMorgan Tiết Lộ Dự Báo Quan Trọng Về Việc Cắt Giảm Lãi Suất Của Fed Vào Tháng 9

JPMorgan Tiết Lộ Dự Báo Quan Trọng Về Việc Cắt Giảm Lãi Suất Của Fed Vào Tháng 9

Bài đăng JPMorgan Công bố Dự báo Cắt giảm Lãi suất Fed Quan trọng Cho Tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. JPMorgan Công bố Dự báo Cắt giảm Lãi suất Fed Quan trọng Cho Tháng 9 Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto JPMorgan Công bố Dự báo Cắt giảm Lãi suất Fed Quan trọng cho Tháng 9 Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/jpmorgan-fed-rate-cut/
