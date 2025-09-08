Elon Musk lại thua lỗ khi thị trường Mỹ của Tesla giảm mạnh nhất trong 8 năm

Sự kiểm soát của Tesla đối với thị trường xe điện Mỹ vừa chịu đòn giáng mạnh nhất trong gần một thập kỷ. Vào tháng 8 năm 2025, thị phần tại Mỹ của công ty sụp đổ xuống còn 38%, giảm xuống dưới 40% lần đầu tiên kể từ năm 2017. Khi đó, Tesla vẫn đang tăng tốc sản xuất Model 3. Hiện tại, công ty đang bị đẩy ra khỏi ánh đèn sân khấu bởi các lựa chọn rẻ hơn, mới hơn và cạnh tranh hơn. Đồng thời, Elon lại đang theo đuổi robot thay vì xe hơi. Trong khi dòng sản phẩm của Tesla trì trệ, các đối thủ đang dồn mọi thứ cho người mua, và điều đó đang phát huy tác dụng. Dữ liệu của Cox cho thấy Tesla đã mất hơn 10 điểm phần trăm thị phần chỉ trong hai tháng, trượt từ 48,7% vào tháng 6 xuống 42% vào tháng 7, sau đó giảm thấp hơn nữa vào tháng 8. Đây là sự sụt giảm mạnh nhất của Tesla kể từ tháng 3 năm 2021, khi Ford nhảy vào thị trường xe điện với Mustang Mach-E. Để so sánh, doanh số xe điện tổng thể vào tháng 7 tăng 24% lên 128,268 chiếc. Doanh số bán hàng của Tesla trong tháng 7 tăng lên 53,816 chiếc, tăng 7%, nhưng không thể theo kịp đà tăng chung. Vào tháng 8, tăng trưởng doanh số của Tesla giảm xuống còn 3,1%, trong khi phần còn lại của thị trường tăng tốc 14%. Các thương hiệu truyền thống đưa ra ưu đãi lớn hơn và chiếm lĩnh doanh số Một lý do cho sự sụt giảm của Tesla là làn sóng ưu đãi xe điện từ các nhà sản xuất ô tô truyền thống. Hyundai, Honda, Kia và Toyota đều đang đưa ra những ưu đãi hấp dẫn cho người mua, triển khai các ưu đãi tốt hơn Tesla và nhanh chóng giành thị phần. Stephanie Valdez Streaty, giám đốc phân tích ngành của Cox, cho biết: "Các nhà sản xuất truyền thống này đều đang hưởng lợi từ cảm giác cấp bách này, và họ có thể đưa ra những ưu đãi hấp dẫn cho xe của họ - và điều đó đang phát huy tác dụng." Bà cũng nói thêm: "Tôi biết họ đang định vị mình là một công ty robot, AI. Nhưng khi bạn là một công ty xe hơi, khi bạn không có sản phẩm mới, thị phần của bạn sẽ bắt đầu giảm." Tesla chưa giới thiệu một chiếc xe thị trường đại chúng mới nào kể từ Cybertruck vào năm 2023...