Giá dầu thô WTI tăng lên $62,80 khi OPEC+ giảm kế hoạch tăng nguồn cung

Giá dầu thô tăng vọt giữa hy vọng về việc tăng nguồn cung vừa phải hơn từ tháng 10. OPEC+ đã công bố mức tăng 137,000 thùng mỗi ngày cho tháng tới. Trump đã báo hiệu vòng trừng phạt thứ hai đối với Nga. Dầu thô đang giao dịch cao hơn vào thứ Hai, giữa tin tức báo cáo rằng đợt tăng nguồn cung OPEC+ tiếp theo dự kiến vào tháng 10 sẽ thấp hơn so với dự kiến trước đó, trong khi các cuộc tấn công gần đây ở Ukraine đã làm dấy lên đồn đoán về các biện pháp trừng phạt thêm đối với dầu thô Nga. Mức chuẩn Mỹ West Texas Intermediate (WTI) đang giao dịch cao hơn khoảng $1 trong ngày, đạt mức cao trong ngày ngay trên $62,80, với mức cao của thứ Sáu, ở mức $63,25, đang đến gần hơn. Các quốc gia OPEC+ đồng ý về việc tăng nguồn cung vừa phải hơn OPEC+, một nhóm bao gồm các quốc gia OPEC cộng với Nga và các đồng minh khác, đã đồng ý vào Chủ nhật để tăng sản lượng cao hơn, khoảng 137,000 thùng mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức tăng 555,000 thùng mỗi ngày và 411,000 thùng mỗi ngày được công bố lần lượt vào tháng 9 và tháng 8. Cũng vào Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Trump khẳng định rằng ông đã sẵn sàng thông qua vòng trừng phạt thứ hai đối với Nga để trả đũa cho các cuộc tấn công cuối tuần vào Ukraine, đã giết chết bốn người và khiến tòa nhà chính phủ Kyiv bốc cháy. Trump đã áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ vào tháng trước để đáp lại việc Delhi mua dầu của Nga, và quốc gia này đang suy đoán về việc mở rộng các biện pháp tương tự đối với các bên mua dầu thô Nga khác. Câu hỏi thường gặp về dầu WTI Dầu WTI là một loại dầu thô được bán trên thị trường quốc tế. WTI là viết tắt của West Texas Intermediate, một trong ba loại chính bao gồm dầu thô Brent và Dubai. WTI cũng được gọi là "nhẹ" và "ngọt" vì trọng lượng riêng tương đối thấp và hàm lượng lưu huỳnh tương ứng. Nó được coi là dầu chất lượng cao dễ dàng tinh chế. Nó được khai thác ở Hoa Kỳ và phân phối thông qua trung tâm Cushing, đó là...