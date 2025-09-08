2025-10-10 thứ sáu

Nền Tảng Tài Chính Phi Tập Trung (DeFi) Phát Triển Trên Blockchain Sui Trở Thành Mục Tiêu Của Tin Tặc! Đây Là Số Tiền Bị Đánh Cắp

Nền Tảng Tài Chính Phi Tập Trung (DeFi) Phát Triển Trên Blockchain Sui Trở Thành Mục Tiêu Của Tin Tặc! Đây Là Số Tiền Bị Đánh Cắp

Bài đăng Nền tảng DeFi（Decentralized Finance） được phát triển trên Blockchain Sui trở thành mục tiêu của Hacker! Đây là số tiền bị đánh cắp đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nemo Protocol, một nền tảng DeFi（Decentralized Finance） được xây dựng trên blockchain Sui, đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng dẫn đến việc mất 2,4 triệu đô la stablecoin. Nemo Protocol trên Sui bị Hack 2,4 triệu đô la Công ty bảo mật Blockchain PeckShield là đơn vị đầu tiên báo cáo về sự cố này. Công ty cho biết kẻ tấn công đã chuyển USDC bị đánh cắp từ Arbitrum sang mạng Ethereum blockchain. Sau cuộc tấn công, đội ngũ Nemo đã xác nhận sự cố và cập nhật cho cộng đồng trong một tuyên bố trên Telegram hôm nay. "Cộng đồng Nemo thân mến, một sự cố bảo mật đã xảy ra đêm qua và Market pool của chúng tôi đã bị ảnh hưởng. Chúng tôi đang điều tra vấn đề và đã tạm dừng tất cả hoạt động hợp đồng thông minh trong thời gian này," tuyên bố cho biết. Nền tảng này cũng đã thông báo trước đó rằng ứng dụng Nemo sẽ được bảo trì on-chain vào các ngày thứ Hai và thứ Ba. Mặc dù công ty thông báo rằng tài sản trong tất cả các kho bạc đều an toàn, nguyên nhân chính xác của cuộc tấn công vẫn chưa được chia sẻ. Nemo Protocol là một nền tảng giao dịch lợi nhuận được xây dựng trên mạng Sui, tập trung vào cơ sở hạ tầng và hiệu quả lợi nhuận. Nó cung cấp cho người dùng giao dịch hiệu quả, phòng hộ và giao dịch đòn bẩy thông qua tokenization lợi nhuận. Sự cố này một lần nữa nhấn mạnh rằng các lỗ hổng bảo mật vẫn gây ra những rủi ro nghiêm trọng trong ngành công nghiệp DeFi. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram ID và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/decentralized-finance-defi-platform-developed-on-the-sui-blockchain-became-a-target-of-hackers-heres-the-stolen-amount/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 01:17
Giá dầu thô WTI tăng lên $62,80 khi OPEC+ giảm kế hoạch tăng nguồn cung

Giá dầu thô WTI tăng lên $62,80 khi OPEC+ giảm kế hoạch tăng nguồn cung

Bài đăng Giá dầu thô WTI tăng lên $62,80 khi OPEC+ giảm kế hoạch tăng nguồn cung đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá dầu thô tăng vọt giữa hy vọng về việc tăng nguồn cung vừa phải hơn từ tháng 10. OPEC+ đã công bố mức tăng 137,000 thùng mỗi ngày cho tháng tới. Trump đã báo hiệu vòng trừng phạt thứ hai đối với Nga. Dầu thô đang giao dịch cao hơn vào thứ Hai, giữa tin tức báo cáo rằng đợt tăng nguồn cung OPEC+ tiếp theo dự kiến vào tháng 10 sẽ thấp hơn so với dự kiến trước đó, trong khi các cuộc tấn công gần đây ở Ukraine đã làm dấy lên đồn đoán về các biện pháp trừng phạt thêm đối với dầu thô Nga. Mức chuẩn Mỹ West Texas Intermediate (WTI) đang giao dịch cao hơn khoảng $1 trong ngày, đạt mức cao trong ngày ngay trên $62,80, với mức cao của thứ Sáu, ở mức $63,25, đang đến gần hơn. Các quốc gia OPEC+ đồng ý về việc tăng nguồn cung vừa phải hơn OPEC+, một nhóm bao gồm các quốc gia OPEC cộng với Nga và các đồng minh khác, đã đồng ý vào Chủ nhật để tăng sản lượng cao hơn, khoảng 137,000 thùng mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức tăng 555,000 thùng mỗi ngày và 411,000 thùng mỗi ngày được công bố lần lượt vào tháng 9 và tháng 8. Cũng vào Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Trump khẳng định rằng ông đã sẵn sàng thông qua vòng trừng phạt thứ hai đối với Nga để trả đũa cho các cuộc tấn công cuối tuần vào Ukraine, đã giết chết bốn người và khiến tòa nhà chính phủ Kyiv bốc cháy. Trump đã áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ vào tháng trước để đáp lại việc Delhi mua dầu của Nga, và quốc gia này đang suy đoán về việc mở rộng các biện pháp tương tự đối với các bên mua dầu thô Nga khác. Câu hỏi thường gặp về dầu WTI Dầu WTI là một loại dầu thô được bán trên thị trường quốc tế. WTI là viết tắt của West Texas Intermediate, một trong ba loại chính bao gồm dầu thô Brent và Dubai. WTI cũng được gọi là "nhẹ" và "ngọt" vì trọng lượng riêng tương đối thấp và hàm lượng lưu huỳnh tương ứng. Nó được coi là dầu chất lượng cao dễ dàng tinh chế. Nó được khai thác ở Hoa Kỳ và phân phối thông qua trung tâm Cushing, đó là...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:40
Sản phẩm Vàng Và Bitcoin Cách mạng Mở khóa Cơ hội Đầu tư Chiến lược

Sản phẩm Vàng Và Bitcoin Cách mạng Mở khóa Cơ hội Đầu tư Chiến lược

Bài đăng Sản phẩm Vàng và Bitcoin Cách mạng Mở khóa Cơ hội Đầu tư Chiến lược đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sản phẩm Vàng và Bitcoin Cách mạng Mở khóa Cơ hội Đầu tư Chiến lược Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Tiền mã hóa Sản phẩm Vàng và Bitcoin Cách mạng Mở khóa Cơ hội Đầu tư Chiến lược Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/gold-bitcoin-product-launch/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:24
Công ty có trụ sở tại Nam Phi nhắm đến việc mua Bitcoin và tạo Quỹ dự trữ tiền mã hoá! Đây là các chi tiết

Công ty có trụ sở tại Nam Phi nhắm đến việc mua Bitcoin và tạo Quỹ dự trữ tiền mã hoá! Đây là các chi tiết

Bài đăng Công ty có trụ sở tại Nam Phi nhằm mục đích mua Bitcoin và tạo Quỹ dự trữ tiền điện tử! Đây là các chi tiết xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altvest Capital có trụ sở tại Nam Phi nhằm mục đích huy động 210 triệu đô la để mua Bitcoin và tạo quỹ dự trữ tiền điện tử. Công ty nhằm mục đích tận dụng giá trị của Bitcoin đã tăng gần gấp đôi trong năm qua. Altvest của Nam Phi lên kế hoạch huy động 210 triệu đô la để mua Bitcoin Nhà sáng lập và CEO của Altvest, Warren Wheatley, đã thông báo rằng công ty cũng sẽ được đổi tên thành Africa Bitcoin Corp. Điều này sẽ làm cho Altvest trở thành công ty đại chúng đầu tiên ở châu Phi áp dụng Bitcoin làm tài sản dự trữ chính. Chiến lược này tương tự như mô hình đã giúp định giá các công ty như Strategy của Michael Saylor và Metaplanet có trụ sở tại Nhật Bản. Công ty, có vốn hóa thị trường khoảng 52,8 triệu rand (3 triệu đô la), dự định nắm giữ Bitcoin như một tài sản dự trữ cốt lõi trên bảng cân đối kế toán của mình, giống như tiền mặt hoặc vàng. Các công ty nhỏ hơn cũng đang huy động vốn tương tự để xây dựng dự trữ Bitcoin của riêng họ và thu hút các nhà đầu tư dài hạn. Wheatley lưu ý rằng nhiều tổ chức, chẳng hạn như quỹ hưu trí và quỹ đầu tư, không thể mua Bitcoin trực tiếp, nhưng họ có thể tiếp cận Bitcoin gián tiếp thông qua phương tiện được quy định thông qua cổ phiếu Altvest. Công ty dự định huy động vốn từ cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế và đang chuẩn bị niêm yết trên các sàn giao dịch toàn cầu. Nó cũng nhằm mục đích tiếp cận cơ sở nhà đầu tư rộng hơn trên khắp lục địa bằng cách niêm yết trên các sàn giao dịch châu Phi như Namibia, Botswana và Kenya. Công ty con của Altvest, Altvest Bitcoin Strategies Pty Ltd., sẽ cung cấp các dịch vụ tiền điện tử thông qua CAEP Asset Managers Pty Ltd. được cấp phép. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/south-african-based-company-aims-to-acquire-bitcoin-and-create-a-crypto-treasury-reserve-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:23
Kiếm $7,000 mỗi ngày với XRP và DOGE với Thợ đào IOTA

Kiếm $7,000 mỗi ngày với XRP và DOGE với Thợ đào IOTA

Bài đăng Kiếm $7,000 mỗi ngày với XRP và DOGE cùng IOTA Miner xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong thị trường tiền mã hóa luôn thay đổi, XRP và DOGE vẫn là hai tài sản phổ biến nhất trong số các nhà đầu tư Mỹ. Vai trò độc đáo của XRP trong thanh toán xuyên biên giới đã thu hút cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, trong khi DOGE tiếp tục hấp dẫn thế hệ trẻ nhờ vào ảnh hưởng cộng đồng và sức hút từ người nổi tiếng. Mặc dù Biến động thị trường của chúng khác nhau, cả hai đều đại diện cho những lực lượng quan trọng trong thị trường tài sản kỹ thuật số. Đối với nhiều nhà đầu tư Mỹ, sự bất ổn của thị trường chứng khoán và thị trường tiền mã hóa biến động khiến việc dự đoán lợi nhuận ổn định trở nên khó khăn. Do đó, ngày càng nhiều người tìm kiếm các lựa chọn đầu tư ổn định và không lo lắng hơn—đây chính là lúc IOTA Miner xuất hiện. IOTA Miner: Giúp Khai thác điện toán đám mây dễ dàng và có lợi nhuận hơn Là nền tảng Khai thác đám mây hàng đầu, IOTA Miner cho phép người dùng tận hưởng thu nhập thụ động từ khai thác mà không cần mua máy đào đắt tiền hoặc cấu hình phần cứng phức tạp. Điểm nổi bật của nền tảng - Đăng ký và nhận $15 tiền thưởng để bắt đầu ngay lập tức. - Thanh toán lợi nhuận hàng ngày với tính minh bạch. - Không có phí ẩn, tất cả lợi nhuận thuộc về người dùng. - Hỗ trợ hơn mười loại tiền mã hóa chính: BTC, ETH, XRP, DOGE, LTC, SOL, và nhiều hơn nữa. - Chương trình Giới thiệu trực tiếp với phần thưởng hậu hĩnh: Giới thiệu bạn bè và kiếm tới $80,000. - Bảo mật 24/7 và đảm bảo thời gian hoạt động nền tảng 100%. Cách bắt đầu kiếm tiền với IOTA Miner 1. Check-in nhanh: Truy cập iotaminer.com Tạo tài khoản trong vài phút. 2. Chọn hợp đồng: Chọn gói phù hợp nhất với mục tiêu đầu tư và ngân sách của bạn. 3. Vận hành tự động: Nền tảng phân bổ sức mạnh tính toán để khai thác cho bạn 24/7. Lợi nhuận ổn định: Lợi nhuận hàng ngày được tự động gửi vào tài khoản của bạn, và bạn có thể rút tiền bất cứ lúc nào khi số dư của bạn đạt $100. Ví dụ về hợp đồng khai thác phổ biến Loại hợp đồng | Vốn | Thời hạn | Lợi nhuận hàng ngày | Vốn cộng tổng thu nhập DOGE/LTC | $100 | 2 ngày | $5 | $100 + $10 BTC/BCH | $1,500 | 12 ngày | $18.75 | $1,500 + $225 BTC/BCH | $6,000 | 30 ngày | $84 | $6,000 + $2,520 DOGE/LTC | $25,000 | 35 ngày | $407.5 | $25,000 + $14,262.5 BTC/BCH | $100,000 | 30 ngày | $1,910 | $100,000 + $57,300 BTC/BCH | $300,000 | 55 ngày | $7,200 | $300,000 + 396,000 Lợi nhuận sẽ...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:22
Chiến lược đặt cược 217 triệu USD vào Bitcoin khi BTC phản ứng

Chiến lược đặt cược 217 triệu USD vào Bitcoin khi BTC phản ứng

Bài đăng Chiến lược đặt cược 217 triệu USD vào Bitcoin khi BTC phản ứng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Bitcoin công ty kho bạc Strategy hiện có 638,460 BTC, sau khi mua thêm 1,955 BTC. Toàn bộ kho BTC của công ty trị giá 71,5 tỷ USD. Strategy với tư cách là một công ty đã vượt qua việc bị từ chối đưa vào S&P 500. Trong một cập nhật mới, Bitcoin BTC $112 635 Biến động giá 24h: 1,2% Vốn hóa thị trường: $2,24 T Khối lượng 24h: $34,12 B công ty kho bạc Strategy Inc. đã tăng tổng số nắm giữ lên 638,460 BTC. Gần đây, công ty đã thông báo về việc mua thêm, cho biết họ đã mua thêm 1,955 BTC. Công ty đã phải đối mặt với một thất bại khi bị từ chối khỏi S&P 500, nhưng việc mua mới nhất của họ cho thấy họ không bị ảnh hưởng bởi diễn biến này. Một thương vụ mua Bitcoin khác Strategy, hay MicroStrategy như tên gọi trước đây, đã mở rộng số lượng Bitcoin nắm giữ với việc mua mới trị giá 271 triệu USD. Mỗi BTC được mua với giá trung bình 111,196 USD. Giá của Bitcoin hiện tại là 111,959.15 USD, tăng 0,74% trong 24 giờ qua. Với mức giá này, 638,460 BTC của Strategy có giá trị khoảng 71,5 tỷ USD. Việc mua mới đây đã nâng giá mua Bitcoin trung bình của công ty lên 73,880 USD mỗi Bitcoin. Ngay trước thông báo vào sáng thứ Hai, giá BTC đã tăng từ 110,500 USD lên 112,200 USD. Mặc dù hiện đã giảm nhẹ xuống khoảng 111,900 USD sau khi tin tức được công bố. Trong một hồ sơ 8-K được nộp tuần trước cho SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), Strategy lưu ý rằng họ đã mua 4,048 Bitcoin trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2025. Trong trường hợp này, giá trung bình mỗi Bitcoin là 110,981 USD, đưa tổng giá trị mua lên khoảng 449,3 triệu USD. Nguồn tiền cho việc mua này đến từ việc bán cổ phiếu phổ thông Loại A của Strategy, MSTR, cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn Strike, STRK, cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn Strife, STRF, và cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn Stride, STRD. Mặc dù...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:18
Để tiếp tục tăng, NZD trước tiên phải đóng trên mức 0,5930 - UOB Group

Để tiếp tục tăng, NZD trước tiên phải đóng trên mức 0,5930 - UOB Group

Bài đăng "Để tiếp tục tăng, NZD phải đóng cửa trên mức 0.5930 - UOB Group" đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thay vì tiếp tục tăng, đồng đô la New Zealand (NZD) có khả năng giao dịch trong biên độ từ 0.5855 đến 0.5915. Về lâu dài, để tiếp tục tăng, NZD phải đóng cửa trên mức 0.5930, các nhà phân tích FX của UOB Group Quek Ser Leang và Peter Chia lưu ý. NZD/USD có khả năng giao dịch trong biên độ QUAN ĐIỂM 24 GIỜ: "Mặc dù NZD tăng mạnh lên mức cao 0.5917 vào thứ Sáu tuần trước, nó đã giảm từ mức cao và đóng cửa ở mức 0.5892. Sự tăng trưởng nhanh chóng dường như đã bị kéo dài quá mức, và thay vì tiếp tục tăng, NZD có khả năng giao dịch trong biên độ hôm nay, có thể giữa 0.5855 và 0.5915." QUAN ĐIỂM 1-3 TUẦN: "Trong bản cập nhật mới nhất của chúng tôi từ thứ Tư tuần trước (03/09, giá 0.5855), chúng tôi đã nêu rằng 'chúng tôi đang áp dụng quan điểm trung lập và kỳ vọng NZD sẽ giao dịch trong phạm vi 0.5800/0.5900.' Mặc dù NZD đã phá vỡ phạm vi này vào thứ Sáu và đạt mức cao 0.5917, sự gia tăng động lực đi lên vẫn chưa đủ để chỉ ra sự tiến triển bền vững. Để tiếp tục tăng, NZD phải đóng cửa trên mức 0.5930 trước. Khả năng NZD đóng cửa trên mức 0.5930 sẽ vẫn còn nguyên vẹn miễn là nó giữ trên mức 'hỗ trợ mạnh', hiện đang ở mức 0.5840." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-for-a-continued-rise-nzd-must-first-close-above-05930-uob-group-202509081116
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:07
Cá voi XRP đổ xô đến ALL4 Mining để khai thác Bitcoin, kiếm 0.3 BTC mỗi ngày.

Cá voi XRP đổ xô đến ALL4 Mining để khai thác Bitcoin, kiếm 0.3 BTC mỗi ngày.

Bài đăng Cá voi XRP đổ xô đến ALL4 Mining để khai thác Bitcoin, kiếm 0.3 BTC hàng ngày. xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dữ liệu on-chain gần đây cho thấy sự chuyển dịch lớn trong số các cá voi XRP, những người đang chuyển số lượng lớn XRP của họ sang các chiến lược thông minh hơn thay vì bán trên các sàn giao dịch. Thay vì chỉ đơn giản nắm giữ XRP trong thời kỳ biến động thị trường, các cá voi đang áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn. Dữ liệu on-chain cho thấy một số cá voi đang bán ra hàng chục triệu đô la giá trị XRP mỗi ngày, gây áp lực lên giá XRP và thử thách các mức hỗ trợ. Do biến động giá, nhiều nhà đầu tư lớn đang chuyển sang khai thác Bitcoin với ALL4 Mining, một nguồn thu nhập thụ động ổn định cung cấp lợi nhuận đều đặn ngay cả trong thời kỳ biến động giá XRP, kiếm được 0.3 hoặc nhiều hơn BTC mỗi ngày. Chính sự chuyển dịch này đã làm cho ALL4 Mining trở thành chủ đề nóng. Nền tảng khai thác điện toán đám mây này hiện cho phép người nắm giữ XRP chuyển đổi token của họ thành các hợp đồng khai thác Bitcoin một cú nhấp chuột. Kết quả đã rất ấn tượng, với các người dùng hàng đầu được báo cáo kiếm được hơn $30,000 mỗi ngày, cung cấp cho người nắm giữ XRP một cách đáng tin cậy để kiếm lợi nhuận ngay cả trong thời kỳ biến động thị trường cao. Tại sao người nắm giữ XRP đang chuyển sang Khai thác đám mây ALL4 Mining Việc nắm giữ XRP thực sự đáng lo ngại; biến động giá XRP, quy định không chắc chắn và nguồn thu nhập thụ động hạn chế làm cho việc khóa XRP trở nên rủi ro. Những lý do này giải thích tại sao ngày càng nhiều người nắm giữ XRP đang chuyển sang khai thác điện toán đám mây ALL4 Mining, một cách kiếm thu nhập không cần can thiệp. Đây là lý do tại sao người nắm giữ XRP đang đổ xô đến các hợp đồng khai thác điện toán đám mây của ALL4 Mining: ⦁ Khai thác đám mây cung cấp sự ổn định trong thị trường biến động của XRP: Không giống như giao dịch XRP, khai thác đám mây đưa tài sản của người dùng vào hoạt động cho họ, loại bỏ nhu cầu dự đoán biến động giá tiếp theo. Điều này làm cho khai thác đám mây trở thành một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động. ⦁ Không cần thiết lập phần cứng: Lợi thế chính của các nền tảng như ALL4 Mining là khai thác đám mây cho phép người nắm giữ kiếm tiền mã hóa hàng ngày bằng cách thuê sức mạnh tính toán, mà không phải trả tiền cho việc chẩn đoán...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:04
Ethereum ETFs mất 788 triệu trong khi Bitcoin ETFs chứng kiến dòng tiền vào mạnh mẽ

Ethereum ETFs mất 788 triệu trong khi Bitcoin ETFs chứng kiến dòng tiền vào mạnh mẽ

Bài đăng Ethereum ETFs Mất 788 Triệu Trong Khi Bitcoin ETFs Ghi Nhận Dòng Vốn Mạnh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm Chính Ethereum ETF đã chứng kiến 788 triệu USD chuyển ra từ ngày 1-5 tháng 9. Bitcoin ETF ghi nhận 246 triệu USD dòng vốn vào, thể hiện sự tin tưởng của thị trường. Các ETF hàng đầu như ETHA, FETH và IBIT đã thúc đẩy sự dịch chuyển vốn lớn. Ethereum ETFs Đối Mặt Với Dòng Vốn Ra Đáng Kể Giữa ngày 1 và ngày 5 tháng 9 năm 2025, các ETF dựa trên Ethereum đã mất 787,74 triệu USD, theo SoSoValue. Điều này đánh dấu tuần thứ hai có diễn biến tiêu cực trong phân khúc này kể từ giữa tháng 5, làm nổi bật tính biến động liên tục trong các sản phẩm đầu tư Ethereum. Dòng Vốn Vào và Ra đối với Spot Ethereum ETF tại Mỹ - Nguồn: SoSoValue Dòng vốn ra từ các Ethereum ETF chính như sau: ETHA (BlackRock) - 312,47 triệu USD FETH (Fidelity) - 287,9 triệu USD ETHE (Grayscale) - 83,5 triệu USD ETHW (Bitwise) - 49,08 triệu USD TETH (21Shares) - 21,3 triệu USD ETHV (VanEck) - 17,22 triệu USD ETH (Grayscale) - 12,51 triệu USD QETH (Invesco) - 2,13 triệu USD EZET (Franklin Templeton) - 1,62 triệu USD Những con số này nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng từ các nhà đầu tư trong lĩnh vực Ethereum ETF, bất chấp sự tăng trưởng rộng hơn của tài sản kỹ thuật số. Bitcoin ETFs Cho Thấy Dòng Vốn Vào Tích Cực Ngược lại, Bitcoin ETF đã ghi nhận 246,42 triệu USD dòng vốn vào trong cùng kỳ, báo hiệu sự tin tưởng liên tục vào Bitcoin như một khoản đầu tư chính thống. Dòng Vốn Vào và Ra đối với Spot Bitcoin ETF tại Mỹ - Nguồn: SoSoValue Lợi nhuận vốn tập trung vào bốn ETF hàng đầu: IBIT - 434,32 triệu USD BTC - 33,29 triệu USD FBTC - 25,01 triệu USD BTCO - 2,21 triệu USD Hai ETF, BTCW và DEFI, không có nguồn vốn mới, trong khi sáu ETF ghi nhận dòng vốn ra: ARKB - 81,52 triệu USD BITB - 76,9 triệu USD GBTC - 69,74 triệu USD HODL - 13,19 triệu USD BRRR - 3,87 triệu USD EZBC - 3,18 triệu USD Trong tuần qua, dòng vốn vào các ETF dựa trên vốn hóa thị trường của Ethereum đã vượt quá 1 tỷ USD khi tính cả tất cả các sản phẩm liên quan đến Ethereum. Trong khi đó, Bitcoin ETF tiếp tục thu hút sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, phản ánh tâm lý khác biệt giữa...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:54
Dự thảo Đạo luật CLARITY mới có thể bảo vệ các nhà phát triển Bitcoin và tiền mã hóa khỏi trách nhiệm pháp lý trong quá khứ

Dự thảo Đạo luật CLARITY mới có thể bảo vệ các nhà phát triển Bitcoin và tiền mã hóa khỏi trách nhiệm pháp lý trong quá khứ

Bài đăng Dự thảo Đạo luật CLARITY mới có thể bảo vệ các nhà phát triển Bitcoin và Crypto khỏi trách nhiệm pháp lý trong quá khứ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vào thứ Sáu, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ đã công bố bản dự thảo mới nhất của Đạo luật CLARITY (CLARITY), trong đó đề xuất sửa đổi 18 U.S. Code § 1960(a) quy định rằng chỉ các nhà phát triển hoặc nhà cung cấp Crypto "cố ý thực hiện quyền kiểm soát đối với tiền tệ, quỹ hoặc giá trị khác thay thế cho tiền tệ" mới được coi là doanh nghiệp chuyển tiền. Trang đầu tiên của phiên bản mới nhất của CLARITY từ Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Hơn nữa, sửa đổi này không chỉ bảo vệ các nhà phát triển Bitcoin và Crypto sau khi dự luật có ngôn ngữ này được thông qua, mà còn bảo vệ các nhà phát triển nói trên một cách hồi tố. Trong Mục 501 của phần Tiêu đề V của dự thảo, có tên "Bảo vệ Nhà phát triển Phần mềm và Đổi mới Phần mềm," nêu rõ rằng "Mục này, và các sửa đổi được thực hiện bởi mục này, sẽ áp dụng cho hành vi xảy ra trước, vào hoặc sau ngày ban hành Đạo luật này." Một sự phát triển tích cực cho nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm Nếu ngôn ngữ này được đưa vào phiên bản dự luật được ban hành thành luật, nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm, người đã bị kết tội điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép vào tháng trước, sẽ được hưởng lợi. Storm đã ám chỉ rằng anh dự định kháng cáo bản án có tội, theo báo cáo của Eleanor Terrett. Nếu CLARITY trở thành luật và ngôn ngữ liên quan đến bảo vệ nhà phát triển hồi tố được đưa vào bản dự thảo của dự luật được thông qua, đội ngũ pháp lý của Storm về mặt lý thuyết sẽ không gặp vấn đề gì khi thắng ở cấp kháng cáo. Đáng tiếc, nếu CLARITY được thông qua với các biện pháp bảo vệ hồi tố, điều này sẽ không giúp ích cho các Nhà phát triển Samourai Wallet, những người đã chấp nhận thỏa thuận nhận tội vì điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép vào tháng 7. Bảo vệ thêm cho các nhà phát triển công nghệ Crypto phi giám sát Bản dự thảo gần đây nhất của CLARITY cũng quy định rằng các nhà phát triển hoặc nhà cung cấp công nghệ Crypto "không kiểm soát" (phi giám sát)...
BitcoinEthereumNews2025/09/08 23:35
