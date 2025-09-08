Chiến lược đặt cược 217 triệu USD vào Bitcoin khi BTC phản ứng
Bài đăng Chiến lược đặt cược 217 triệu USD vào Bitcoin khi BTC phản ứng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Bitcoin công ty kho bạc Strategy hiện có 638,460 BTC, sau khi mua thêm 1,955 BTC. Toàn bộ kho BTC của công ty trị giá 71,5 tỷ USD. Strategy với tư cách là một công ty đã vượt qua việc bị từ chối đưa vào S&P 500. Trong một cập nhật mới, Bitcoin BTC $112 635 Biến động giá 24h: 1,2% Vốn hóa thị trường: $2,24 T Khối lượng 24h: $34,12 B công ty kho bạc Strategy Inc. đã tăng tổng số nắm giữ lên 638,460 BTC. Gần đây, công ty đã thông báo về việc mua thêm, cho biết họ đã mua thêm 1,955 BTC. Công ty đã phải đối mặt với một thất bại khi bị từ chối khỏi S&P 500, nhưng việc mua mới nhất của họ cho thấy họ không bị ảnh hưởng bởi diễn biến này. Một thương vụ mua Bitcoin khác Strategy, hay MicroStrategy như tên gọi trước đây, đã mở rộng số lượng Bitcoin nắm giữ với việc mua mới trị giá 271 triệu USD. Mỗi BTC được mua với giá trung bình 111,196 USD. Giá của Bitcoin hiện tại là 111,959.15 USD, tăng 0,74% trong 24 giờ qua. Với mức giá này, 638,460 BTC của Strategy có giá trị khoảng 71,5 tỷ USD. Việc mua mới đây đã nâng giá mua Bitcoin trung bình của công ty lên 73,880 USD mỗi Bitcoin. Ngay trước thông báo vào sáng thứ Hai, giá BTC đã tăng từ 110,500 USD lên 112,200 USD. Mặc dù hiện đã giảm nhẹ xuống khoảng 111,900 USD sau khi tin tức được công bố. Trong một hồ sơ 8-K được nộp tuần trước cho SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), Strategy lưu ý rằng họ đã mua 4,048 Bitcoin trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2025. Trong trường hợp này, giá trung bình mỗi Bitcoin là 110,981 USD, đưa tổng giá trị mua lên khoảng 449,3 triệu USD. Nguồn tiền cho việc mua này đến từ việc bán cổ phiếu phổ thông Loại A của Strategy, MSTR, cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn Strike, STRK, cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn Strife, STRF, và cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn Stride, STRD. Mặc dù...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 00:18