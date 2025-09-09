Howard Stern Đánh Lừa Người Nghe (Và AP)—Chưa Rời Chương Trình Radio SiriusXM

Bài đăng Howard Stern Lừa Người Nghe (Và AP)—Chưa Rời Chương Trình Radio SiriusXM xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Người dẫn chương trình radio Howard Stern đã lừa người nghe và các cơ quan truyền thông, bao gồm Associated Press, vào sáng thứ Hai, tuyên bố rằng người dẫn chương trình Bravo Andy Cohen sẽ tiếp quản chương trình SiriusXM lâu năm của ông—nhưng Stern nói rằng ông chưa rời chương trình, mặc dù tương lai của hợp đồng khổng lồ của ông, sẽ hết hạn vào cuối năm nay, vẫn chưa rõ ràng. Howard Stern đã lừa người nghe nghĩ rằng ông đột ngột rời chương trình radio vào sáng thứ Hai. (Ảnh của Noam Galai/Getty Images) Getty Images Các Sự Kiện Chính Người dẫn chương trình Bravo Andy Cohen xuất hiện vào đầu chương trình radio SiriusXM lúc 7 giờ sáng thứ Hai của Stern, lừa người nghe rằng Stern đã đột ngột rời chương trình và anh sẽ tiếp quản với tên mới, "Andy 100," thêm vào đó anh mong đợi một "bàn giao sạch sẽ hơn" và "đang hơi ứng biến." Cohen ca ngợi Stern trong một màn chia tay giả, nói với khán giả rằng anh "không thể đánh giá quá cao ý nghĩa của Howard đối với công ty này và những gì ông đã làm cho SiriusXM" và rằng Stern "đã đi trước để chúng ta có thể chạy. Tôi không thể lấp đầy khoảng trống của ông ấy." Nhưng Stern đã tham gia chương trình sau khoảng 10 phút, CNN đưa tin, cảm ơn Cohen vì đã đồng ý lừa người xem của ông và tuyên bố ông "rất hạnh phúc tại Sirius." Trò đùa của Stern đã lừa được nhiều cơ quan truyền thông, và Associated Press đã để nguyên tiêu đề rằng người dẫn chương trình radio "rời khỏi SiriusXM sau hai thập kỷ" trong khoảng một giờ sau khi Stern tiết lộ việc nghỉ hưu đột ngột của ông là một trò đùa. Stern trước đó đã nói với người nghe rằng ông sẽ đề cập đến tương lai của mình tại công ty vào thứ Hai khi những tin đồn lan truyền trong các báo cáo truyền thông rằng ông sẽ nghỉ hưu, điều mà theo báo cáo ông đã nói với người nghe vào thứ Hai rằng điều đó khiến ông cảm thấy rằng ông chưa thể rời khỏi công ty. Hợp Đồng SiriusXM Của Stern Có Giá Trị Như Thế Nào? Stern đã ký hợp đồng bom tấn ban đầu với đài phát thanh vào năm 2004, trị giá 500 triệu đô la...