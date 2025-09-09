Có khả năng giao dịch trong phạm vi từ 146,55 đến 149,55 – UOB Group
Sự tăng trưởng nhanh chóng của Đô la Mỹ (USD) có khả năng kiểm tra mức 148,80 trước khi ổn định; 149,55 khó có khả năng bị đe dọa. Về lâu dài, triển vọng còn hỗn hợp; USD có thể giao dịch trong phạm vi từ 146,55 đến 149,55 trong thời gian tới. USD tăng vọt vào thứ Ba tuần trước, các nhà phân tích FX của UOB Group Quek Ser Leang và Peter Chia lưu ý. Triển vọng cho USD/JPY còn hỗn hợp QUAN ĐIỂM 24 GIỜ: "Vào thứ Sáu tuần trước, USD giảm mạnh xuống mức thấp 146,80 trước khi phục hồi mạnh mẽ và đóng cửa ở mức 147,38 (-0,74%). USD tiếp tục tăng khi mở cửa với khoảng cách cao hơn hôm nay. Sự tăng trưởng nhanh chóng có khả năng kiểm tra mức 148,80 trước khi ổn định. Ngay cả khi USD phá vỡ mức 148,80, khó có khả năng đe dọa mức kháng cự chính tại 149,15. Về phía giảm, các mức hỗ trợ là 147,90 và 147,50." QUAN ĐIỂM 1-3 TUẦN: "Trong bản cập nhật mới nhất của chúng tôi từ thứ Tư (30/9, giá 148,55), chúng tôi nhấn mạnh rằng 'mặc dù triển vọng cho USD là tích cực, vẫn còn phải xem liệu nó có thể duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng hay không.' Chúng tôi bổ sung, 'mức cần theo dõi là 149,55.' USD sau đó đã tăng lên mức cao 149,13, nhưng vào thứ Sáu tuần trước, nó đã giảm mạnh và phá vỡ mức 'hỗ trợ mạnh' của chúng tôi. Sau khi thoát khỏi đà tăng mạnh trước đó, sự sụt giảm mạnh vào thứ Sáu tuần trước không dẫn đến sự tích lũy đáng kể về động lực giảm. Ngoài ra, USD đã mở cửa cao hơn hôm nay. Những biến động mạnh nhưng ngắn hạn đã dẫn đến triển vọng hỗn hợp. Hiện tại, USD có thể giao dịch trong phạm vi từ 146,55 đến 149,55." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-likely-to-trade-in-a-range-between-14655-and-14955-uob-group-202509081142
2025/09/09 01:37