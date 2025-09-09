2025-10-10 thứ sáu

El Salvador Mua Thêm 21 BTC Cho Ngày Bitcoin Quốc Gia, Nắm Giữ Vượt 700 Triệu USD

El Salvador Mua Thêm 21 BTC Cho Ngày Bitcoin Quốc Gia, Nắm Giữ Vượt 700 Triệu USD

Bài đăng El Salvador Mua Thêm 21 BTC Cho Ngày Bitcoin Quốc Gia, Tổng Nắm Giữ Vượt 700 Triệu USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt El Salvador đã mua 21 BTC vào ngày 7 tháng 9 để kỷ niệm năm thứ tư của Luật Bitcoin. Dự trữ Bitcoin của quốc gia này hiện đạt tổng cộng 6,313.18 BTC với giá trị khoảng 701 triệu USD. Việc mua này diễn ra bất chấp khoản vay từ Quỹ tiền tệ quốc tế yêu cầu chính phủ ngừng tích lũy Bitcoin. El Salvador tiếp tục tích lũy satoshi. Vào Chủ nhật, Tổng thống Nayib Bukele xác nhận Văn phòng Bitcoin của quốc gia đã mua 21 BTC để đánh dấu kỷ niệm năm thứ tư của luật tiền tệ hợp pháp Bitcoin của quốc gia. Việc mua này là một cử chỉ tượng trưng cho giới hạn cung cấp 21 triệu đồng Bitcoin và tiếp tục chiến lược xây dựng dự trữ của chính phủ bất chấp căng thẳng với các bên cho vay quốc tế. Kể từ tháng 3 năm ngoái, quốc gia nhỏ nhất ở Trung Mỹ đại lục đã tiếp tục mua 1 BTC mỗi ngày, dữ liệu cho thấy. Theo số liệu của chính phủ và dữ liệu blockchain, quốc gia này hiện nắm giữ 6,313.18 BTC, trị giá khoảng 701 triệu USD. Luật Bitcoin của El Salvador được thông qua vào năm 2021, khiến El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận Bitcoin là đồng tiền hợp pháp cùng với đồng đô la Mỹ. Tại thời điểm đó, động thái này được quảng bá như một cách để tăng cường hòa nhập tài chính và giảm chi phí chuyển tiền, mặc dù các nhà phê bình cảnh báo về tính biến động và rủi ro kinh tế vĩ mô và lưu ý rằng động thái này rõ ràng vi phạm "tinh thần crypto", vì quyền thực hiện nó được trao bởi nhà nước. Mặc dù mang tính biểu tượng, việc mua Bitcoin mới nhất của El Salvador làm phức tạp việc tuân thủ thỏa thuận vay 1.4 tỷ USD từ IMF vào tháng 12 năm ngoái, yêu cầu ngừng tích lũy tự nguyện bởi các tổ chức công. Tại thời điểm đó, các quan chức IMF cho biết quốc gia này đã cam kết đóng băng việc mua lại theo Chương trình Quỹ Mở rộng đã hoàn thiện. Như một phần của thỏa thuận, El Salvador đã sửa đổi Luật Bitcoin để việc chấp nhận của các thương nhân trở thành tự nguyện trong khi vẫn giữ tiền điện tử là đồng tiền hợp pháp. Thỏa thuận cũng yêu cầu thanh lý quỹ tín thác Fidebitcoin và chính phủ...
Bitcoin
BTC$121.292,33-%0,07
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:39
BlackRock Chuyển ETH và BTC đến Coinbase Prime

BlackRock Chuyển ETH và BTC đến Coinbase Prime

Bài đăng BlackRock Chuyển ETH và BTC đến Coinbase Prime xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: BlackRock đã chuyển lượng lớn ETH và BTC đến Coinbase Prime, báo hiệu việc bán ra. Đồn đoán thị trường theo sau các giao dịch chuyển token đáng kể từ BlackRock. Tác động tiềm tàng đến sự ổn định thị trường Ethereum và Bitcoin. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2025, một địa chỉ liên kết với BlackRock đã chuyển khoảng 254,4 triệu đô la Ethereum và 111,7 triệu đô la Bitcoin đến Coinbase Prime, cho thấy khả năng bán ra. Giao dịch này có thể ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa, trùng với dòng tiền đáng kể rút ra từ các ETF của BlackRock, gây ra biến động và ảnh hưởng đến giá Ethereum và Bitcoin. Việc Chuyển Tiền Của BlackRock Gây Lo Ngại Cho Thị Trường Tiền Mã Hóa BlackRock đã gửi tài sản tiền mã hóa lớn với tổng giá trị hơn 366 triệu đô la đến Coinbase Prime. Giao dịch đáng kể này, từ nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, làm dấy lên lo ngại về các động thái thị trường tiềm tàng. Những giao dịch chuyển như vậy thường đi trước các đợt bán ảnh hưởng đến giá tài sản tiền mã hóa. Việc thiếu bình luận chính thức làm tăng thêm đồn đoán. "Hiện tại, chúng tôi không có bình luận gì về việc chuyển tiền gần đây, điều đã được ghi nhận thông qua dữ liệu on-chain," Larry Fink, CEO của BlackRock cho biết. Các khoản mua lại ETF gần đây của BlackRock đã chứng kiến dòng tiền ra 220 triệu đô la Bitcoin và 257,78 triệu đô la Ethereum, gợi ý về việc tái cơ cấu tài sản chiến lược. Khi những tài sản này đến sàn giao dịch, các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ các hành động thanh lý có thể xảy ra trên thị trường. Các cuộc thảo luận hiện tại trực tuyến cho thấy sự chú ý gia tăng từ cộng đồng blockchain. Như các nhà phân tích tiền mã hóa đã lưu ý, bất kỳ đợt bán lớn nào cũng có thể gây ra biến động thị trường rộng hơn, ảnh hưởng không chỉ đến Bitcoin và Ethereum mà còn có thể tác động đến các lĩnh vực liên quan. Mô Hình Thị Trường Sau Các Giao Dịch Chuyển Tiền Mã Hóa Lớn Bạn có biết? Các giao dịch chuyển tiền mã hóa lớn trước đây của các nhà quản lý ETF thường gây ra các đợt điều chỉnh thị trường. Các quan sát theo một mô hình đã thấy từ Q2 2024, nhấn mạnh khả năng biến động trong các đợt dịch chuyển tài sản tương tự. Ethereum (ETH) hiện giao dịch ở mức 4.364,50 đô la với khối lượng 24 giờ tăng 51,56%, và vốn hóa thị trường là 526,82 tỷ đô la. Biến động giá gần đây cho thấy mức tăng 1,49% trong 24 giờ và tăng 61,09% trong 90 ngày, cho thấy hoạt động mạnh mẽ trong thị trường tiền mã hóa...
Bitcoin
BTC$121.292,33-%0,07
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:24
Bitcoin Tăng Nhẹ Lên $112K Khi Chứng Khoán Đạt Mức Cao Kỷ Lục

Bitcoin Tăng Nhẹ Lên $112K Khi Chứng Khoán Đạt Mức Cao Kỷ Lục

Bài đăng Bitcoin Tăng nhẹ lên $112K khi Cổ phiếu Đạt Mức Cao Kỷ lục xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin đạt được mức tăng nhỏ vào sáng thứ Hai, nhưng cổ phiếu mới là tâm điểm chú ý khi Nasdaq thiết lập một mức cao kỷ lục khác trong giao dịch trong ngày. Cổ phiếu Kỷ lục Đi Cùng Với Bitcoin Tăng vào Thứ Hai Chỉ số Nasdaq Composite đã đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 21,885.62 trong giao dịch trong ngày vào thứ Hai, đánh dấu một kết quả mạnh mẽ khác cho cổ phiếu công nghệ trong năm nay. [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-inches-up-to-112k-as-stocks-hit-record-highs/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:23
JPY yếu và hoạt động kém hiệu quả – Scotiabank

JPY yếu và hoạt động kém hiệu quả – Scotiabank

Bài đăng JPY yếu và hoạt động kém hiệu quả – Scotiabank xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng Yên Nhật (JPY) đang yếu, giảm 0,3% so với Đô la Mỹ (USD) và hoạt động kém hiệu quả hơn tất cả các đồng tiền G10 khác vào đầu tuần, theo báo cáo của Chiến lược gia trưởng FX của Scotiabank Shaun Osborne và Eric Theoret. Thị trường xem xét phản ứng của BoJ đối với ý định từ chức của Thủ tướng Ishiba "Các diễn biến chính trị đang gây áp lực lên đồng yên khi thị trường tiêu hóa thông báo hôm Chủ nhật của Thủ tướng Ishiba về ý định từ chức trong những tuần tới. Triển vọng về sự bất ổn chính trị mới có thể là yếu tố trong các cân nhắc của BoJ khi họ xây dựng sự chuyển dịch hướng tới chính sách thắt chặt hơn." "BoJ đã tạm dừng chu kỳ thắt chặt của họ trong suốt mùa xuân và mùa hè, do sự bất ổn về thương mại và chính trị, cũng như biến động thị trường trái phiếu. USDJPY vẫn trong biên độ, và các yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ cho đồng yên (USD/JPY thấp hơn). Chúng tôi kỳ vọng một biên độ ngắn hạn giữa mức hỗ trợ 147,37 (MA 50 ngày) và kháng cự 148,83 (MA 200 ngày)." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/jpy-is-weak-and-underperforming-scotiabank-202509081159
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:04
Các nhà giao dịch nhìn thấy cơ hội Fed cắt giảm nửa điểm

Các nhà giao dịch nhìn thấy cơ hội Fed cắt giảm nửa điểm

Bài đăng Nhà giao dịch nhìn thấy cơ hội Fed cắt giảm nửa điểm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà giao dịch làm việc tại Sàn giao dịch New York vào ngày 29/8/2025. NYSE Nhà giao dịch đang để ngỏ khả năng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất chính của họ tới nửa điểm phần trăm vào tuần tới, mặc dù hầu hết trên Phố Wall cho rằng rào cản để làm điều đó khá cao. Trong kịch bản có khả năng xảy ra nhất được thị trường định giá, Fed sẽ hạ lãi suất quỹ qua đêm xuống 25 điểm cơ bản, tương đương 0,25 điểm phần trăm vào ngày 17/9. Tỷ lệ cược cho việc cắt giảm một phần tư điểm vào khoảng 88% vào chiều thứ Hai, theo công cụ FedWatch của CME Group đo lường tỷ lệ cược cho hành động của Fed dựa trên hợp đồng tương lai quỹ liên bang 30 ngày. Tuy nhiên, điều đó để ngỏ một cơ hội nhỏ rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang của ngân hàng trung ương vẫn có thể thực hiện mức giảm nửa điểm, như đã làm tại cuộc họp tháng 9 năm 2024. Cơ hội của điều đó là 12% khi nhà giao dịch bỏ qua bất kỳ khả năng nào mà ủy ban có thể giữ nguyên. Market Sentiment thay đổi thậm chí còn nhiều hơn về phía nới lỏng của Fed sau báo cáo việc làm hôm thứ Sáu cho thấy bảng lương phi nông nghiệp chỉ tăng 22,000 trong tháng 8 trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong gần bốn năm là 4,3%. "Báo cáo việc làm yếu tháng 8 sẽ giúp thúc đẩy sự đồng thuận trong ủy ban rằng không chỉ nên tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng này, mà các đợt cắt giảm tiếp theo có thể sẽ phù hợp trong những tháng tới," nhà kinh tế của Citigroup Andrew Hollenhorst cho biết trong một ghi chú sau khi công bố bảng lương. Mặc dù Hollenhorst nghĩ rằng có thể có một số hỗ trợ trong FOMC cho một động thái lớn hơn, "chúng tôi không nghĩ rằng đa số ủy ban sẽ ủng hộ việc cắt giảm 50 [điểm cơ bản]." Những người có thể ủng hộ một động thái lớn hơn bao gồm Thống đốc Michelle Bowman và Christopher Waller, cũng như Stephen Miran nếu Thượng viện xác nhận ông trước khi Fed họp. Citi giữ quan điểm hơi khác với sự đồng thuận rằng FOMC...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 02:43
Nền tảng khai thác đám mây hỗ trợ Bitcoin và Dogecoin

Nền tảng khai thác đám mây hỗ trợ Bitcoin và Dogecoin

Bài đăng Nền tảng Khai thác đám mây Hỗ trợ Bitcoin và Dogecoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sự phát triển của Khai thác điện toán đám mây vào năm 2025 đã giúp khai thác tiền mã hóa trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Thay vì phải đối mặt với chi phí và sự phức tạp của việc vận hành các thiết bị khai thác tại nhà, các nhà đầu tư giờ đây có thể tham gia thông qua các nền tảng thân thiện với thiết bị di động, cung cấp các hợp đồng giá cả phải chăng và thanh toán đáng tin cậy. Trong số các nhà cung cấp này, ETNCrypto đã định vị mình như một giải pháp đáng tin cậy cho người dùng muốn khai thác cả Bitcoin (BTC) và Dogecoin (DOGE) một cách dễ dàng. Bằng cách đơn giản hóa quy trình khai thác và cung cấp các điều khoản minh bạch, ETNCrypto thu hẹp khoảng cách giữa người mới và nhà đầu tư có kinh nghiệm. Tại sao Khai thác Bitcoin và Dogecoin Vẫn Quan trọng Bitcoin vẫn là tài sản kỹ thuật số có giá trị và an toàn nhất, thường được gọi là "vàng kỹ thuật số." Mining BTC đóng vai trò quan trọng trong việc bảo mật blockchain và thưởng cho người tham gia. Mặt khác, Dogecoin đã nổi lên như một loại tiền mã hóa nhẹ hơn, do cộng đồng điều khiển với giao dịch nhanh hơn và được áp dụng rộng rãi trong việc tip trực tuyến, bán lẻ và thanh toán. Vào năm 2025, cả hai loại tiền tệ tiếp tục thu hút người dùng muốn tiếp cận với phần thưởng khai thác. Do đó, các nền tảng khai thác kép hỗ trợ BTC và DOGE cung cấp một cổng thuận tiện cho các nhà đầu tư tìm kiếm Đa dạng hóa danh mục đầu tư mà không cần thêm sự phức tạp. ETNCrypto: Khai thác đám mây Hai Đồng tiền Minh bạch ETNCrypto tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm khai thác an toàn và thân thiện với người mới bắt đầu. Không giống như các nền tảng giới hạn khai thác vào một tài sản duy nhất, ETNCrypto hỗ trợ cả Bitcoin và Dogecoin, mang lại cho người dùng sự linh hoạt trong chiến lược danh mục đầu tư của họ. Cách tiếp cận ưu tiên di động đảm bảo khả năng tiếp cận toàn cầu, trong khi các hệ thống Hỗ trợ bởi AI tự động quản lý thời gian hoạt động và hiệu suất. Tính năng: Khai thác hai đồng tiền: BTC và DOGE được hỗ trợ trong một ứng dụng duy nhất. Thiết kế thân thiện với thiết bị di động với các ứng dụng iOS và Android. Tiền thưởng chào mừng $100 cho tài khoản mới. Hợp đồng minh bạch với ROI rõ ràng và không có phí ẩn. Giám sát AI nâng cao và lập lịch tự động. Dashboard thân thiện với người mới bắt đầu với phạm vi toàn cầu. Máy đào ETNCrypto Máy đào Giá Hợp đồng Thời hạn Hợp đồng Lợi nhuận ROI Antminer T21 $300 1 Ngày $9.00 3.0% Antminer S21 Pro $1,600...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 02:26
USD/JPY phục hồi chững lại dưới đường trung bình động 200 ngày (200-DMA) – Société Générale

USD/JPY phục hồi chững lại dưới đường trung bình động 200 ngày (200-DMA) – Société Générale

Bài đăng USD/JPY hồi phục chững lại dưới đường trung bình động dịch chuyển 200 ngày (200-DMA) – Société Générale xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. USD/JPY đã tăng từ mức thấp tháng 8 gần 146,20 nhưng vẫn bị giới hạn bởi đường trung bình động 200 ngày. Thất bại trong việc vượt qua mức kháng cự khoảng 150,90–151,20 sẽ tiếp tục duy trì rủi ro giảm giá, với việc phá vỡ dưới mức 146,20 mở ra cánh cửa cho một đợt điều chỉnh sâu hơn, các nhà phân tích FX của Société Générale lưu ý. Mức kháng cự chính được nhìn thấy ở đỉnh phạm vi 150,90–151,20 "USD/JPY đã hồi phục sau khi thiết lập mức thấp tạm thời gần 146,20 vào tháng 8. Tuy nhiên, nó tiếp tục đối mặt với mức kháng cự tại 200-DMA. Nếu một đợt tăng ngắn hạn diễn ra, ranh giới trên của phạm vi gần đây tại 150,90/151,20 có khả năng là vùng kháng cự đáng kể." "Thất bại trong việc vượt qua rào cản này sẽ cho thấy nguy cơ suy giảm mới. Việc phá vỡ dưới mức thấp trục gần đây tại 146,20 có thể kích hoạt một đợt thị trường Pullback sâu hơn." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-rebound-stalls-below-200-dma-societe-generale-202509081154
BitcoinEthereumNews2025/09/09 02:25
SpaceX Của Musk Mua Giấy Phép Phổ Tần Không Dây Với Giá 17 Tỷ Đô-la

SpaceX Của Musk Mua Giấy Phép Phổ Tần Không Dây Với Giá 17 Tỷ Đô-la

Bài đăng SpaceX của Musk mua giấy phép phổ không dây với giá 17 tỷ USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline SpaceX sẽ mua giấy phép phổ không dây từ EchoStar, công ty viễn thông sở hữu nhà cung cấp di động Boost Mobile, với giá khoảng 17 tỷ USD bằng tiền mặt và cổ phiếu, các công ty cho biết vào sáng thứ Hai, cho phép công ty của Elon Musk đóng vai trò lớn hơn trong thị trường điện thoại di động. SpaceX đồng ý mua giấy phép phổ không dây từ EchoStar với giá khoảng 17 tỷ USD. Getty Images Sự kiện chính Đây là tin đang phát triển và sẽ được cập nhật. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/08/spacex-purchasing-wireless-spectrum-licenses-from-echostar-for-17-billion/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 02:16
BitcoinEthereumNews2025/09/09 02:04
Metaplanet bổ sung 136 BTC vào kho bạc trong chiến lược Bitcoin liên tục

Metaplanet bổ sung 136 BTC vào kho bạc trong chiến lược Bitcoin liên tục

Bài đăng Metaplanet bổ sung 136 BTC vào kho dự trữ trong chiến lược Bitcoin đang diễn ra đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty kho dự trữ Bitcoin Metaplanet đã mua thêm 136 Bitcoin trị giá khoảng 2,251 tỷ yên như một phần trong chiến lược Kho dự trữ Bitcoin liên tục của họ. BTC được mua với giá mở trung bình là 16,554,535 yên (~111,666) cho mỗi Bitcoin. Thương vụ mua mới nhất của Metaplanet đưa tổng số Bitcoin nắm giữ lên 20,136 BTC với giá trung bình khoảng 15,1 triệu yên mỗi BTC. Tổng số Bitcoin nắm giữ của công ty hiện có giá trị 304,563 tỷ yên (2,08 tỷ đô la). Metaplanet xếp hạng thứ sáu trong số các công ty kho dự trữ Bitcoin *Metaplanet Mua Thêm 136 $BTC, Tổng Số Nắm Giữ Đạt 20,136 BTC* pic.twitter.com/c41t6bJg1L — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) ngày 8 tháng 9 năm 2025 Công ty kho dự trữ Bitcoin đã có lợi nhuận BTC là 30,8% từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 8 tháng 9 năm 2025. Công ty đã có lợi nhuận BTC cao hơn là 129,4% từ ngày 1 tháng 4 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Thương vụ mua mới nhất của Metaplanet dựa trên kế hoạch mua của họ để tăng lượng tài sản kỹ thuật số lên 100,000 BTC vào cuối năm 2026. Lượng dự trữ hiện tại của công ty là 20,136 BTC cho thấy họ đã đạt được khoảng 67% mục tiêu năm 2025 và 20% mục tiêu năm 2026. Công ty cũng nhắm đến việc mua 210,000 BTC vào năm 2027, chiếm 10% tổng số Bitcoin đang lưu hành. Giám đốc độc lập tại công ty kho dự trữ Bitcoin Jetking Infotrain India, Pranav Agarwal, tin rằng Metaplanet có thể đang đi đúng hướng để đạt được mốc thời gian đầy tham vọng của mình. Ông lập luận rằng với 4 tháng còn lại của năm và một phần ba mục tiêu của công ty cần đạt được, điều đó là đủ để Metaplanet đạt được mục tiêu của mình. Ông cũng lập luận rằng sự nén giá thị trường của công ty rất gần với BTC NAV của nó có thể làm chậm đà mua lại. Lượng dự trữ 20,136 BTC của Metaplanet đưa họ vào vị trí thứ sáu toàn cầu trong số các công ty đại chúng có chiến lược kho dự trữ Bitcoin. Agarwal thừa nhận rằng các công ty kho dự trữ Bitcoin hiện đã tích trữ hơn một triệu BTC, khoảng...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 01:55
