BlackRock Chuyển ETH và BTC đến Coinbase Prime

Bài đăng BlackRock Chuyển ETH và BTC đến Coinbase Prime xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: BlackRock đã chuyển lượng lớn ETH và BTC đến Coinbase Prime, báo hiệu việc bán ra. Đồn đoán thị trường theo sau các giao dịch chuyển token đáng kể từ BlackRock. Tác động tiềm tàng đến sự ổn định thị trường Ethereum và Bitcoin. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2025, một địa chỉ liên kết với BlackRock đã chuyển khoảng 254,4 triệu đô la Ethereum và 111,7 triệu đô la Bitcoin đến Coinbase Prime, cho thấy khả năng bán ra. Giao dịch này có thể ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa, trùng với dòng tiền đáng kể rút ra từ các ETF của BlackRock, gây ra biến động và ảnh hưởng đến giá Ethereum và Bitcoin. Việc Chuyển Tiền Của BlackRock Gây Lo Ngại Cho Thị Trường Tiền Mã Hóa BlackRock đã gửi tài sản tiền mã hóa lớn với tổng giá trị hơn 366 triệu đô la đến Coinbase Prime. Giao dịch đáng kể này, từ nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, làm dấy lên lo ngại về các động thái thị trường tiềm tàng. Những giao dịch chuyển như vậy thường đi trước các đợt bán ảnh hưởng đến giá tài sản tiền mã hóa. Việc thiếu bình luận chính thức làm tăng thêm đồn đoán. "Hiện tại, chúng tôi không có bình luận gì về việc chuyển tiền gần đây, điều đã được ghi nhận thông qua dữ liệu on-chain," Larry Fink, CEO của BlackRock cho biết. Các khoản mua lại ETF gần đây của BlackRock đã chứng kiến dòng tiền ra 220 triệu đô la Bitcoin và 257,78 triệu đô la Ethereum, gợi ý về việc tái cơ cấu tài sản chiến lược. Khi những tài sản này đến sàn giao dịch, các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ các hành động thanh lý có thể xảy ra trên thị trường. Các cuộc thảo luận hiện tại trực tuyến cho thấy sự chú ý gia tăng từ cộng đồng blockchain. Như các nhà phân tích tiền mã hóa đã lưu ý, bất kỳ đợt bán lớn nào cũng có thể gây ra biến động thị trường rộng hơn, ảnh hưởng không chỉ đến Bitcoin và Ethereum mà còn có thể tác động đến các lĩnh vực liên quan. Mô Hình Thị Trường Sau Các Giao Dịch Chuyển Tiền Mã Hóa Lớn Bạn có biết? Các giao dịch chuyển tiền mã hóa lớn trước đây của các nhà quản lý ETF thường gây ra các đợt điều chỉnh thị trường. Các quan sát theo một mô hình đã thấy từ Q2 2024, nhấn mạnh khả năng biến động trong các đợt dịch chuyển tài sản tương tự. Ethereum (ETH) hiện giao dịch ở mức 4.364,50 đô la với khối lượng 24 giờ tăng 51,56%, và vốn hóa thị trường là 526,82 tỷ đô la. Biến động giá gần đây cho thấy mức tăng 1,49% trong 24 giờ và tăng 61,09% trong 90 ngày, cho thấy hoạt động mạnh mẽ trong thị trường tiền mã hóa...