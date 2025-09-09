2025-10-10 thứ sáu

Trump Ca Ngợi West Point Vì Hủy Bỏ Lễ Trao Giải Thưởng Tom Hanks

Bài đăng Trump ca ngợi West Point vì hủy bỏ lễ trao giải thưởng Tom Hanks xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point vì đã hủy bỏ buổi lễ trao giải dự định vinh danh Tom Hanks, chỉ trích nam diễn viên là "WOKE" giữa những cáo buộc rằng hiệp hội cựu sinh viên của trường đã đưa ra quyết định này vì lý do chính trị. Trump ca ngợi West Point sau khi hiệp hội cựu sinh viên của trường hủy bỏ buổi lễ trao giải dự định vinh danh Tom Hanks. (Ảnh của SAUL LOEB / AFP) (Ảnh của SAUL LOEB/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Các sự kiện chính "Chúng ta không cần những người nhận giải WOKE, phá hoại nhận các Giải thưởng Mỹ quý giá của chúng ta," Trump đã nói trong một bài đăng trên Truth Social vào sáng thứ Hai, ca ngợi West Point vì đã "thông minh" hủy bỏ buổi lễ trao giải cho Hanks. Bài đăng của Trump xuất hiện vài ngày sau khi hiệp hội cựu sinh viên West Point thông báo với giảng viên rằng họ sẽ không tổ chức buổi lễ trao giải Sylvanus Thayer Award cho Hanks nữa, giải thưởng này nhằm vinh danh những người không tốt nghiệp từ West Point nhưng thể hiện lý tưởng về bổn phận, danh dự và đất nước của trường. Thông báo này đã khiến một số cựu chiến binh và chính trị gia Đảng Dân chủ cáo buộc học viện hủy bỏ buổi lễ vì lý do chính trị, vì Hanks trước đây đã chỉ trích Trump và gây quỹ cho cựu Tổng thống Joe Biden. Thiếu tướng Paul Eaton, người chỉ huy huấn luyện quân đội trong cuộc xâm lược Iraq của Hoa Kỳ, đã đăng trên X vào sáng thứ Hai: "Trường của tôi, West Point, và giống như nước Mỹ, đã bị MAGA chiếm đoạt bằng cách từ chối Tom Hanks. Một điểm thấp mới." Trump, trong bài đăng của mình, cũng tấn công giải Oscar và các "Chương trình Giải thưởng Giả" khác, kêu gọi họ "xem xét lại Tiêu chuẩn và Thông lệ của họ nhân danh Công Bằng và Chân thành." Forbes đã liên hệ với Hiệp hội Cựu sinh viên West Point để bình luận (The Washington Post, tờ báo đầu tiên đưa tin về việc hủy bỏ buổi lễ, cho biết hiệp hội cựu sinh viên không phản hồi yêu cầu bình luận, và không thể liên lạc được với Hanks). Tại sao West Point hủy bỏ buổi lễ trao giải Tom Hanks? Đại tá về hưu...
2025/09/09
Bị Giam Giữ Ở Mỹ, Nhưng Do Kwon Đối Mặt Với Rắc Rối Mới Ở Singapore

Bài đăng Bị Giam Ở Mỹ, Nhưng Do Kwon Đối Mặt Với Rắc Rối Mới Ở Singapore xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Do Kwon, người sáng lập Terraform Labs, đã thua trong một vụ kiện pháp lý liên quan đến một căn hộ sang trọng ở Singapore. Anh ta đã cố gắng đòi lại 14 triệu đô la tiền thanh toán, số tiền đã bị tịch thu khi thỏa thuận mua bán đổ vỡ vào năm 2023. Thất bại này đại diện cho một bước lùi khác đối với nhà sáng lập đang gặp khó khăn, mặc dù đây khó có thể là thách thức pháp lý nghiêm trọng nhất của anh ta. Tuy nhiên, 14 triệu đô la này có thể đã giúp xây dựng lại tài chính của anh ta hoặc giảm bớt các khoản tiền phạt sắp tới. Vụ Kiện Của Do Kwon Ở Singapore Người sáng lập Terraform Labs đã trải qua nhiều rắc rối kể từ khi công ty của anh ta sụp đổ vào năm 2022. Mặc dù ban đầu anh ta tuyên bố vô tội đối với các cáo buộc gian lận của Mỹ, anh ta đã đồng ý một thỏa thuận với các công tố viên cách đây chưa đầy một tháng. Tài trợ Tài trợ Hiện tại, Do Kwon đang đối mặt với một bước lùi khác, liên quan đến một bất động sản ở Singapore và một vụ kiện tiếp theo: "Kwon đã nhắm đến căn hộ Sculptura Ardmore trị giá [30] triệu đô la năm tháng trước khi đồng tiền mã hóa TerraUSD và Luna của anh ta sụp đổ vào năm 2022. Anh ta đã chọn một căn penthouse duplex bốn phòng ngủ rộng 7,600 feet vuông trên tầng 19 của dự án, một trong chỉ ba căn penthouse trong dự án," các phương tiện truyền thông địa phương tuyên bố, diễn giải lại các tài liệu tòa án gốc. Cụ thể, Do Kwon đã trả khoảng một nửa giá của căn hộ Singapore này, nhưng thỏa thuận bắt đầu xấu đi vào năm 2023. Mặc dù có những nỗ lực để giữ hợp đồng mở hoặc tiếp tục thuê bất động sản sau thời hạn bán, cả Kwon và vợ anh ta đều đã rời đi vào tháng 7 đó. Sau đó, nhà phát triển đã lấy lại căn hộ và bán nó cho một người mua khác. Điều này dẫn đến việc Do Kwon đưa vụ kiện lên tòa án tối cao Singapore, cố gắng lấy lại khoản đầu tư 14 triệu đô la đã mất. Nhà phát triển, ngược lại, đã đưa ra yêu cầu của riêng mình, đòi thêm một tháng tiền thuê và chi phí sửa chữa; Do Kwon rõ ràng đã bắt đầu những cuộc cải tạo đáng kể. Một Loạt Thất Bại Dù sao, cả hai bên đều không hoàn toàn hài lòng. Singapore đã phán quyết kiên quyết chống lại Do...
2025/09/09
Đà tăng của Solana đang đến? Các nhà giao dịch chú ý đến Breakout có thể PUSH SOL hướng tới $250

Bài đăng Đà tăng Solana trong tầm nhìn? Các nhà giao dịch chú ý đến Breakout có thể PUSH SOL hướng tới 250 USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đà tăng Solana trong tầm nhìn? Các nhà giao dịch chú ý đến Breakout có thể PUSH SOL hướng tới 250 USD Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin được tìm thấy trên NewsBTC chỉ dành cho mục đích giáo dục. Nó không đại diện cho ý kiến của NewsBTC về việc có nên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ khoản đầu tư nào và tất nhiên đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro. Bạn được khuyên nên tự nghiên cứu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web này hoàn toàn tự chịu rủi ro. Tin tức liên quan © 2025 NewsBTC. Đã đăng ký Bản quyền. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://www.newsbtc.com/news/solana/solana-rally-in-sight-traders-eye-breakout-that-could-push-sol-toward-250/
2025/09/09
Sabrina Carpenter Đạt Thành Tích Ra Mắt Album Lớn Nhất Của Một Nữ Nghệ Sĩ Trong Năm 2025

Bài đăng Sabrina Carpenter Đạt Thành Tích Ra Mắt Album Lớn Nhất Dành Cho Nữ Nghệ Sĩ Năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Album Man's Best Friend của Sabrina Carpenter ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard 200 với 366,000 đơn vị, đánh dấu màn ra mắt lớn nhất của nữ nghệ sĩ năm 2025 và tuần thành công nhất trong sự nghiệp của cô. ELMONT, NEW YORK – NGÀY 07 THÁNG 9: Sabrina Carpenter tham dự Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025 tại UBS Arena vào ngày 07 tháng 9 năm 2025 tại Elmont, New York. (Ảnh của Dia Dipasupil/FilmMagic) FilmMagic Sabrina Carpenter đã trở lại vị trí số 1 trên Billboard 200, bảng xếp hạng các album được tiêu thụ nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Album mới nhất của cô Man's Best Friend ra mắt ở vị trí đầu bảng vào ngày 13 tháng 9 năm 2025, với màn ra mắt lớn nhất tại Mỹ của một nữ nghệ sĩ trong năm nay, và lớn nhất trong sự nghiệp của cô cho đến nay. Thành Tích Sự Nghiệp Mới Của Sabrina Carpenter Dự án mới nhất của Carpenter bắt đầu với 366,000 đơn vị album tương đương, theo Luminate. Con số này mang lại cho Carpenter một kỷ lục cá nhân mới, khi vượt qua một cách sát sao 362,000 đơn vị mà album Short n' Sweet năm 2024 của cô đạt được trong tuần đầu ra mắt cách đây hơn một năm. Man's Best Friend Đứng Sau Morgan Wallen và The Weeknd Man's Best Friend đạt vị trí ra mắt lớn thứ ba của năm 2025 nói chung. Carpenter đứng sau Morgan Wallen với I'm the Problem đạt 493,000 đơn vị tương đương, và The Weeknd với Hurry Up Tomorrow, bắt đầu với 490,000 đơn vị. Hàng Trăm Nghìn Lượt Bán Trong tổng số tuần đầu tiên, 224,000 trong số 366,000 đơn vị đến từ doanh số bán hàng thực tế. Đây cũng là kỷ lục mới trong sự nghiệp của Carpenter. Con số ấn tượng này cũng giúp Man's Best Friend đạt tuần bán hàng mạnh nhất trong năm của một nữ nghệ sĩ. Album này dễ dàng thống trị bảng xếp hạng Top Album Sales, cùng với Short n' Sweet là album số 1 thứ hai của cô trên bảng xếp hạng đó. Album Được Phát Trực Tuyến Số 1 Tại Mỹ Hoạt động phát trực tuyến đóng góp thêm 141,000 đơn vị, tương đương với 184,11 triệu lượt phát trực tuyến theo yêu cầu chính thức của 12 bài hát. Điều này khiến Man's Best Friend trở thành album ra mắt được phát trực tuyến nhiều nhất của một nữ nghệ sĩ tại...
2025/09/09
Công ty phân tích cảnh báo, tiết lộ kỳ vọng cho Bitcoin và altcoin! "Hãy chú ý đến dữ liệu lạm phát Hoa Kỳ!"

Bài đăng Công ty Phân tích Cảnh báo, Tiết lộ Kỳ vọng về Bitcoin và Altcoin! "Hãy Chú ý đến Dữ liệu Lạm phát Hoa Kỳ!" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty tiền mã hóa QCP Capital có trụ sở tại Singapore đã đánh giá tác động của dữ liệu việc làm phi nông nghiệp được công bố vào thứ Sáu tuần trước đối với thị trường và tiền mã hóa. Nhà phân tích QCP cho biết họ đã tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sau dữ liệu việc làm yếu, và rằng khẩu vị rủi ro tăng lên với kỳ vọng cắt giảm lãi suất, nhưng tình hình này không được phản ánh trong thị trường tiền mã hóa. Tại thời điểm này, thị trường chứng khoán đã phục hồi, vàng đạt mức cao mới, nhưng Bitcoin (BTC) và altcoin di chuyển độc lập và hoạt động đi ngang. Nhà phân tích cho biết thị trường xem Củng cố đi ngang (Sideway consolidation) như một xu hướng giảm và nhu cầu về quyền chọn bán đáo hạn vào tháng 9 đã tăng lên. Mặt khác, nhà phân tích cho biết mặc dù xu hướng quyền chọn bán tăng và dòng tiền rút khỏi ETF, BTC vẫn giữ trên 110,000 đô la và Ethereum (ETH) trên 4,250 đô la, cho rằng sự củng cố này là phản ánh của sự kiên cường của tiền mã hóa. Nhà phân tích cũng lưu ý sự thiếu hướng đi và niềm tin vào thị trường tiền mã hóa, nói rằng sự thiếu hụt này có thể do thái độ thận trọng của thị trường đối với báo cáo lạm phát Hoa Kỳ vào thứ Năm. Nhà phân tích QCP cuối cùng đã thêm rằng trừ khi có một chất xúc tác rõ ràng, Bitcoin và thị trường tiền mã hóa có thể tiếp tục củng cố. Nếu Consumer price index（CPI） tăng 0,3% cao hơn dự kiến, con đường cắt giảm lãi suất của Fed có thể trở nên phức tạp. Tuy nhiên, xét đến yếu tố thuế hải quan, thị trường sẽ không quá ngạc nhiên về tình hình này. Ngay cả khi chính sách thuế quan gây ra đột biến tạm thời trong dữ liệu, với tình hình kinh tế hiện tại, chính quyền Trump khó có thể leo thang hơn nữa các tranh chấp thương mại. Do đó, trừ khi dữ liệu lạm phát tuần này dẫn đến phản ứng thái quá, thị trường tiền mã hóa sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ miễn là không có chất xúc tác đáng kể nào." *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và Dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/analysis-firm-warns-reveals-expectations-for-bitcoin-and-altcoins-pay-attention-to-us-inflation-data/
2025/09/09
Dữ liệu việc làm tháng 8 ảm đạm tập trung sự chú ý vào các ETF ngành này

Bài đăng Dữ liệu việc làm tháng 8 ảm đạm tập trung vào các Index ETF này xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nền kinh tế Hoa Kỳ đã tạo thêm 22,000 việc làm vào tháng 8 năm 2025, thấp hơn so với con số điều chỉnh tăng 79,000 vào tháng 7 và dự báo thị trường là 75,000, như được trích dẫn trên tradingeconomics. Dữ liệu này củng cố sự yếu kém trong thị trường lao động. Dữ liệu việc làm tháng 6 đã được điều chỉnh giảm 27,000 và thay đổi cho tháng 7 được điều chỉnh tăng 6,000. Với những điều chỉnh này, dữ liệu việc làm đã báo cáo trước đó trong tháng 6 và tháng 7 kết hợp đã bị cắt giảm 21,000. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4.3% thay đổi không đáng kể trong tháng 8, theo dữ liệu chính phủ. Tăng trưởng việc làm chủ yếu được ghi nhận trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe (+31,000) và hỗ trợ xã hội (+16,000). Mất việc làm cũng rõ rệt trong thương mại bán buôn (12,000) và sản xuất (12,000). Dưới đây, chúng tôi đã nêu bật một số lĩnh vực và các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) liên quan có thể thu hút sự chú ý của nhà đầu tư dưới ánh sáng của dữ liệu việc làm ảm đạm tháng 8. Người chiến thắng Chăm sóc sức khỏe – Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã tạo thêm 31,000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn mức tăng trung bình hàng tháng là 42,000 trong một năm qua. Việc làm tiếp tục tăng trong tháng trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe lưu động (+13,000), cơ sở điều dưỡng và chăm sóc nội trú (+9,000), và bệnh viện (+9,000). Zacks Rank #1 (Strong Buy) Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) có thể được sử dụng để khai thác động lực vừa phải. Quỹ này có 30% tiếp xúc với ngành dược phẩm, tiếp theo là 22.32% tiếp xúc với ngành nhà cung cấp dịch vụ & dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khoảng 22% tập trung vào Thiết bị & Vật tư Y tế, 17.1% tập trung vào lĩnh vực công nghệ sinh học và 8.7% tập trung vào công cụ khoa học đời sống & dịch vụ. ETF XLV đã tăng 6.9% trong tháng qua. Người thua cuộc Sản xuất – Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) Việc làm trong lĩnh vực sản xuất thay đổi không đáng kể trong tháng 8 (-12,000) nhưng giảm 78,000 trong năm. Điều này cho thấy lĩnh vực này đang ở vị thế dễ bị tổn thương. Zacks Rank #1 The Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) bao gồm các công ty...
2025/09/09
Tether làm rõ về 37,229 BTC:

Bài đăng Tether làm rõ về 37,229 BTC: xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Phủ nhận chính thức, chuyển khoản nội bộ và không có áp lực bán: Tether đã xác nhận rằng khoảng 37,229 BTC đã được chuyển đến Twenty One Capital không bị bán ra thị trường. Tuyên bố chính thức của Tether có sẵn trên trang web minh bạch, và việc tái cấu trúc cũng đã được báo cáo bởi các ấn phẩm chuyên ngành (Tether – Transparency). Công ty, do Paolo Ardoino lãnh đạo (thường được trích dẫn trong các thông báo chính thức), nhấn mạnh việc phân bổ lợi nhuận vào Bitcoin, vàng và đất đai, với mục đích tăng cường dự trữ. Theo dữ liệu on-chain được thu thập bởi đội phân tích của chúng tôi và được xác minh trên các trình khám phá công khai, các mô hình di chuyển tương ứng với các cụm phân bổ lại nội bộ điển hình và không phải là phân phối đến các sàn giao dịch spot. Các nhà phân tích trong ngành nhận thấy rằng các giao dịch có quy mô lớn như vậy (hàng chục nghìn BTC) thường chỉ ra việc tái tổ chức kho bạc hoặc việc triển khai các phương tiện tài chính liên quan, thay vì bán ngay lập tức trên thị trường. 3 điều cần biết: - Quan điểm chính thức: Tether tuyên bố rằng họ không bán BTC; các chuyển động được quan sát chỉ là chuyển khoản nội bộ và phân bổ lại. - Dòng thời gian: một khối chính khoảng 37,229 BTC đã được chuyển vào đầu tháng 6, trị giá khoảng 3,9 tỷ đô la theo tỷ giá thời điểm đó, trong khi các dòng tiếp theo là 14,000 BTC và 5,800 BTC, lần lượt vào tháng 6 và tháng 7, tạo thành một chuỗi chuyển động riêng biệt (hai chuỗi này không nhất thiết phải được cộng lại) (BitcoinEthereumNews). - Chiến lược: một phần lợi nhuận được tái đầu tư vào Bitcoin, vàng và đất đai để đa dạng hóa tài sản và quản lý rủi ro, từ đó xác nhận chính sách thận trọng về bảo toàn giá trị. Tuyên bố chính thức và bối cảnh Paolo Ardoino đã công khai làm rõ rằng «Tether không bán bất kỳ Bitcoin nào», giải thích rằng các chứng nhận hàng quý có thể bao gồm các chuyển động nội bộ hoặc các hoạt động liên quan đến các sáng kiến cụ thể - trong trường hợp này, là việc phân bổ lại kho bạc - và không phải là bán thực tế trên thị trường. Trong...
2025/09/09
Trump nhận lời mời từ Rolex tham dự U.S. Open sau khi áp thuế đối với Thụy Sĩ

Bài đăng Lời mời của Trump tới U.S. Open từ Rolex xuất hiện sau khi áp thuế với Thụy Sĩ đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. (Từ trái sang phải) Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và CEO Rolex Jean-Frederic Dufour đến phòng Rolex trước trận chung kết đơn nam giữa Jannik Sinner của Ý và Carlos Alcaraz của Tây Ban Nha vào Ngày thứ mười lăm của US Open 2025 tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 07 tháng 9, 2025 tại Thành phố New York. Matthew Stockman | Getty Images Tổng thống Donald Trump xuất hiện tại U.S. Open cuối tuần này cùng với CEO Rolex Jean-Frederic Dufour, vài tuần sau khi áp thuế lên quốc gia sản xuất đồng hồ. Trump đã xem trận chung kết đơn nam tại New York vào Chủ nhật trong một khu vực giữa sân do Rolex vận hành, công ty cũng là nhà tài trợ của giải đấu. Tổng thống đã có mặt cùng các thành viên gia đình và các quan chức cấp cao Nhà Trắng bao gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Thư ký Báo chí Karoline Leavitt, theo NBC News. Trump được Rolex mời, theo báo cáo từ The Associated Press vào thứ Bảy trích dẫn một người có hiểu biết về chi tiết. Rolex và Nhà Trắng không phản hồi yêu cầu bình luận của CNBC. Lời mời được cho là từ Rolex đến trong vòng vài tuần sau khi Trump áp mức thuế 39% lên Thụy Sĩ, nơi Rolex đặt trụ sở. Mức này cao hơn so với các quốc gia khác trong khu vực phải đối mặt sau các thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh. Hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (giữa) trên màn hình Rolex trong trận chung kết đơn nam giữa Jannik Sinner của Ý và Carlos Alcaraz của Tây Ban Nha vào Ngày thứ mười lăm của US Open 2025 tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 07 tháng 9, 2025 tại Thành phố New York. Al Bello | Getty Images Sport | Getty Images Nhà phân tích Bernstein Luca Solca đã viết cho khách hàng vào tháng trước rằng "thỏa thuận phút chót mà nhiều người đã hy vọng đã không thành hiện thực." Solca cho biết các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ có thể sẽ cần tăng giá...
2025/09/09
Aryna Sabalenka, Iga Swiatek Và Coco Gauff: Bộ Ba Lớn Của Quần Vợt Nữ

Bài đăng Aryna Sabalenka, Iga Swiatek Và Coco Gauff: Big 3 Của Quần Vợt Nữ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. CANCUN, MEXICO – NGÀY 27 THÁNG 10: Marketa Vondrousova, Cộng hòa Séc, Jessica Pegula, Hoa Kỳ, Coco Gauff, Hoa Kỳ, Aryna Sabalenka, Belarus, Iga Swiatek, Ba Lan, Elena Rybakina, Kazakhstan, Ons Jabeur, Tunisia, Maria Sakkari, Hy Lạp chụp ảnh trước buổi lễ bốc thăm tại Khách sạn Kempinski Cancun cho GNP Seguros WTA Finals Cancun 2023 thuộc Hologic WTA Tour vào ngày 27 tháng 10 năm 2023 tại Cancun, Mexico. (Ảnh của Clive Brunskill/Getty Images) Getty Images Big Two, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, thống trị quần vợt nam đến mức họ làm lu mờ Big 3 đã được thiết lập ở phía nữ. Aryna Sabalenka đã bảo vệ thành công chức vô địch tại Giải Mỹ Mở rộng 2025, đánh bại Amanda Anisimova với tỷ số 6-3, 7-6. Sabalenka đang dẫn đầu vững chắc ở vị trí số 1. Iga Swiatek đứng số 2, và Coco Gauff, mặc dù bị loại ở vòng bốn, vẫn giữ vị trí số 3. Với những gương mặt mới và các tay vợt hạt giống thấp hơn tiến vào các vòng sau của các giải Grand Slam, đôi khi chúng ta dễ quên đi sự ổn định của ba người này. Giải Mỹ Mở rộng năm nay có một số câu chuyện đáng ngạc nhiên: sự trở lại của Naomi Osaka và sự kiên cường của Anisimova, cũng như sự chuyển đổi của Taylor Townsend từ chuyên gia đánh đôi thành mối đe dọa trong đơn. Tuy nhiên, đỉnh cao của quần vợt nữ sau Giải Mỹ Mở rộng vẫn giống như trước khi vào Flushing Meadows: Sabalenka, Swiatek và Gauff. Ba người này đã thống trị như thế nào trong hai năm qua? Mark Petchey, bình luận viên quần vợt và huấn luyện viên của Emma Raducanu, đã tuyên bố (qua Yahoo Sports) rằng trò chơi đã phát triển kể từ khi cô ấy giành chức vô địch Giải Mỹ Mở rộng bốn năm trước. "Kể từ khi tôi bắt đầu giúp Emma, tôi đã nói rằng cô ấy cần bắt đầu thu hẹp khoảng cách với những tay vợt giỏi nhất... đối đầu với Iga và Coco, cô ấy biết mình phải làm gì và điều đó sẽ mất nhiều thời gian," Petchey nói. Raducanu có thành tích 0-10 khi đối đầu với Big...
2025/09/09
Các nhà đầu tư tổ chức đã bán tháo Ethereum (ETH), mua vào Bitcoin và hai Altcoin này! Đây là dữ liệu quan trọng mới nhất!

Bài đăng Nhà đầu tư tổ chức đã bán tháo Ethereum (ETH), mua vào Bitcoin và hai Altcoin này! Đây là dữ liệu quan trọng mới nhất! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong khi một số nhà phân tích đang chờ đợi quyết định cắt giảm lãi suất của FED để Bitcoin tăng giá, một số nhà phân tích khác cho rằng quyết định lãi suất của FED sẽ không đủ để thúc đẩy BTC. Trong khi các nhà phân tích nói rằng dòng tiền vào ETF giao ngay cần chuyển sang tích cực để tăng giá, CoinShares đã công bố báo cáo tiền mã hóa hàng tuần và cho biết có Chuyển ra 352 triệu đô la trong tuần trước. Các sản phẩm đầu tư tiền mã hóa mất 352 triệu đô la giá trị trong tuần trước, với khối lượng giao dịch giảm 27%, nhưng dòng tiền vào từ đầu năm đến nay vẫn mạnh ở mức 35,2 tỷ đô la. Breakout lớn nhất xảy ra ở Ethereum! Khi xem xét các quỹ tiền điện tử riêng lẻ, người ta thấy rằng phần lớn dòng tiền ra là ở Ethereum. Trong khi Bitcoin (BTC) có Chuyển vào 524 tỷ đô la, Ethereum (ETH) có Chuyển ra 912 triệu đô la. Khi xem xét các altcoin khác, XRP có Chuyển vào 14,7 triệu đô la, Solana (SOL) 16,1 triệu đô la và Chainlink (LINK) 1 triệu đô la. "Bitcoin có dòng tiền vào ròng 524 triệu đô la trong tuần trước. Ethereum có dòng tiền ra ròng hàng tuần là 912 triệu đô la trong tuần trước. Dòng tiền ra xảy ra hàng ngày trong bảy ngày giao dịch qua và trên nhiều tổ chức phát hành ETP. Mặc dù vậy, dòng tiền vào vẫn cao ở mức 11,2 tỷ đô la trong năm nay. XRP và Solana tiếp tục có dòng tiền vào hàng tuần ổn định. Solana có tổng dòng tiền vào là 1,16 tỷ đô la trong tuần thứ 21, trong khi XRP có 1,22 tỷ đô la trong cùng kỳ. Khi xem xét dòng tiền vào và ra của quỹ theo khu vực, Hoa Kỳ đứng đầu với dòng tiền ra 440 triệu đô la. Sau Hoa Kỳ, Thụy Điển có dòng tiền ra 13,5 triệu đô la. Đối mặt với những dòng tiền ra này, Đức có dòng tiền vào 85,1 triệu đô la và Hồng Kông 3,7 triệu đô la. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và X của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/institutional-investors-dumped-ethereum-eth-bought-bitcoin-and-these-two-altcoins-heres-the-latest-critical-data/
2025/09/09
