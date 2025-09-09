Bị Giam Giữ Ở Mỹ, Nhưng Do Kwon Đối Mặt Với Rắc Rối Mới Ở Singapore

Do Kwon, người sáng lập Terraform Labs, đã thua trong một vụ kiện pháp lý liên quan đến một căn hộ sang trọng ở Singapore. Anh ta đã cố gắng đòi lại 14 triệu đô la tiền thanh toán, số tiền đã bị tịch thu khi thỏa thuận mua bán đổ vỡ vào năm 2023. Thất bại này đại diện cho một bước lùi khác đối với nhà sáng lập đang gặp khó khăn, mặc dù đây khó có thể là thách thức pháp lý nghiêm trọng nhất của anh ta. Tuy nhiên, 14 triệu đô la này có thể đã giúp xây dựng lại tài chính của anh ta hoặc giảm bớt các khoản tiền phạt sắp tới. Vụ Kiện Của Do Kwon Ở Singapore Người sáng lập Terraform Labs đã trải qua nhiều rắc rối kể từ khi công ty của anh ta sụp đổ vào năm 2022. Mặc dù ban đầu anh ta tuyên bố vô tội đối với các cáo buộc gian lận của Mỹ, anh ta đã đồng ý một thỏa thuận với các công tố viên cách đây chưa đầy một tháng. Tài trợ Tài trợ Hiện tại, Do Kwon đang đối mặt với một bước lùi khác, liên quan đến một bất động sản ở Singapore và một vụ kiện tiếp theo: "Kwon đã nhắm đến căn hộ Sculptura Ardmore trị giá [30] triệu đô la năm tháng trước khi đồng tiền mã hóa TerraUSD và Luna của anh ta sụp đổ vào năm 2022. Anh ta đã chọn một căn penthouse duplex bốn phòng ngủ rộng 7,600 feet vuông trên tầng 19 của dự án, một trong chỉ ba căn penthouse trong dự án," các phương tiện truyền thông địa phương tuyên bố, diễn giải lại các tài liệu tòa án gốc. Cụ thể, Do Kwon đã trả khoảng một nửa giá của căn hộ Singapore này, nhưng thỏa thuận bắt đầu xấu đi vào năm 2023. Mặc dù có những nỗ lực để giữ hợp đồng mở hoặc tiếp tục thuê bất động sản sau thời hạn bán, cả Kwon và vợ anh ta đều đã rời đi vào tháng 7 đó. Sau đó, nhà phát triển đã lấy lại căn hộ và bán nó cho một người mua khác. Điều này dẫn đến việc Do Kwon đưa vụ kiện lên tòa án tối cao Singapore, cố gắng lấy lại khoản đầu tư 14 triệu đô la đã mất. Nhà phát triển, ngược lại, đã đưa ra yêu cầu của riêng mình, đòi thêm một tháng tiền thuê và chi phí sửa chữa; Do Kwon rõ ràng đã bắt đầu những cuộc cải tạo đáng kể. Một Loạt Thất Bại Dù sao, cả hai bên đều không hoàn toàn hài lòng. Singapore đã phán quyết kiên quyết chống lại Do...