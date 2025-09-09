Aryna Sabalenka, Iga Swiatek Và Coco Gauff: Bộ Ba Lớn Của Quần Vợt Nữ
CANCUN, MEXICO – NGÀY 27 THÁNG 10: Marketa Vondrousova, Cộng hòa Séc, Jessica Pegula, Hoa Kỳ, Coco Gauff, Hoa Kỳ, Aryna Sabalenka, Belarus, Iga Swiatek, Ba Lan, Elena Rybakina, Kazakhstan, Ons Jabeur, Tunisia, Maria Sakkari, Hy Lạp chụp ảnh trước buổi lễ bốc thăm tại Khách sạn Kempinski Cancun cho GNP Seguros WTA Finals Cancun 2023 thuộc Hologic WTA Tour vào ngày 27 tháng 10 năm 2023 tại Cancun, Mexico. (Ảnh của Clive Brunskill/Getty Images) Getty Images Big Two, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, thống trị quần vợt nam đến mức họ làm lu mờ Big 3 đã được thiết lập ở phía nữ. Aryna Sabalenka đã bảo vệ thành công chức vô địch tại Giải Mỹ Mở rộng 2025, đánh bại Amanda Anisimova với tỷ số 6-3, 7-6. Sabalenka đang dẫn đầu vững chắc ở vị trí số 1. Iga Swiatek đứng số 2, và Coco Gauff, mặc dù bị loại ở vòng bốn, vẫn giữ vị trí số 3. Với những gương mặt mới và các tay vợt hạt giống thấp hơn tiến vào các vòng sau của các giải Grand Slam, đôi khi chúng ta dễ quên đi sự ổn định của ba người này. Giải Mỹ Mở rộng năm nay có một số câu chuyện đáng ngạc nhiên: sự trở lại của Naomi Osaka và sự kiên cường của Anisimova, cũng như sự chuyển đổi của Taylor Townsend từ chuyên gia đánh đôi thành mối đe dọa trong đơn. Tuy nhiên, đỉnh cao của quần vợt nữ sau Giải Mỹ Mở rộng vẫn giống như trước khi vào Flushing Meadows: Sabalenka, Swiatek và Gauff. Ba người này đã thống trị như thế nào trong hai năm qua? Mark Petchey, bình luận viên quần vợt và huấn luyện viên của Emma Raducanu, đã tuyên bố (qua Yahoo Sports) rằng trò chơi đã phát triển kể từ khi cô ấy giành chức vô địch Giải Mỹ Mở rộng bốn năm trước. "Kể từ khi tôi bắt đầu giúp Emma, tôi đã nói rằng cô ấy cần bắt đầu thu hẹp khoảng cách với những tay vợt giỏi nhất... đối đầu với Iga và Coco, cô ấy biết mình phải làm gì và điều đó sẽ mất nhiều thời gian," Petchey nói. Raducanu có thành tích 0-10 khi đối đầu với Big...
