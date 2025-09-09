2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Tiên phong trong Tìm kiếm Đa ngôn ngữ Với Năm Ngôn ngữ Mới

Bài đăng Tiên phong trong Tìm kiếm Đa ngôn ngữ Với Năm Ngôn ngữ Mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chế độ Google AI: Tiên phong trong Tìm kiếm Đa ngôn ngữ Với Năm Ngôn ngữ Mới Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức AI Chế độ Google AI: Tiên phong trong Tìm kiếm Đa ngôn ngữ với Năm Ngôn ngữ Mới Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/google-ai-mode-multilingual/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 05:45
AquaBot Rug Pull Rút Cạn 4,65 Triệu USD Từ Quỹ Presale Solana

Bài đăng AquaBot Rug Pull rút cạn 4,65 triệu USD trong quỹ Presale Solana xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà điều tra onchain @zachxbt đã cảnh báo về vụ Rug Pull lớn nhất gần đây của Solana. Dự án bot giao dịch AquaBot (@Aquabot_io) đã huy động được 21.770 SOL (4,65 triệu USD) trong đợt presale trước khi biến mất cùng tiền của nhà đầu tư. Dữ liệu Blockchain cho thấy ví presale chính của dự án, 4Ea23VxEGAgfbtauQZz11aKNtzHJwb84ppsg3Cz14u6q, đã nhanh chóng phân chia tiền vào nhiều địa chỉ khác nhau. Những tài sản này sau đó được chuyển qua các sàn giao dịch tức thì, khiến việc khôi phục tài sản gần như không thể. Động thái này đã khiến hàng nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thiệt hại, chỉ vài giờ trước khi token Aqua dự kiến ra mắt. AQUA Launch Hype kết thúc trong hỗn loạn Đội ngũ Aqua đã quảng bá rầm rộ cho đợt ra mắt hôm nay trong nhiều tuần. Token AQUA được lên kế hoạch ra mắt thông qua pool Meteora DLMM vào thứ Hai lúc 5:00 PM UTC. Vài giờ trước khi Rug Pull, Aqua đã đăng một thread trên X: "AQUA vừa ra mắt. Nhưng chúng tôi biết con đường sẽ không dễ dàng. Sau đây là câu chuyện thật sự dành cho những ai muốn hiểu những gì chúng tôi đã xây dựng, những gì đã thay đổi và điều gì sẽ đến tiếp theo." AQUA just launched. But we know the path won't be easy. What follows is the real story for those who want to understand what we've built, what changed, and what's next.🧵 Read this carefully: — Aqua | 8th Sept (@Aquabot_io) September 8, 2025 Nhưng thay vì một "câu chuyện thật", các nhà đầu tư nhận được một màn biến mất. Ngay sau vụ Rug Pull presale, Aqua đã vô hiệu hóa tính năng trả lời trên tất cả các bài đăng X của họ. Presale: Trò chơi đánh bạc game hoá Mô hình presale của AquaBot khá bất thường. Người dùng được yêu cầu gửi SOL vào một hợp đồng thông minh với hệ thống "nhân bội" game hoá. Hợp đồng thông minh tăng phân bổ một cách ngẫu nhiên, tạo ra hiệu ứng giống như xổ số. Số tiền huy động: 21.770 SOL (~4,67 triệu USD) Lời hứa: 0 vesting, mở khóa token 100% tại TGE Thực tế: Vài phút trước khi ra mắt, vesting đột nhiên được áp dụng Sự thay đổi vào phút chót này đã kích hoạt chuông báo động khắp X. Các thành viên cộng đồng cáo buộc Aqua đã dàn dựng một vụ lừa đảo kiểu "bẫy và chuyển hướng" cổ điển. Một vụ Rug Pull mới vừa xảy ra trên Solana và nó đã được quảng bá...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 05:40
Token Mới Dưới $0,005 Sẵn Sàng Thống Trị Như Solana (SOL) và Cardano (ADA) Đã Từng

Bài đăng Token Mới Dưới $0.005 Sẵn Sàng Thống Trị Như Solana (SOL) và Cardano (ADA) Từng Làm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Lịch sử tiền mã hoá được đánh dấu bởi những token yếu thế đã bùng nổ thành thống trị. Solana tăng từ vài xu lên hơn $200 chỉ trong vài năm. Cardano cũng theo quỹ đạo tương tự, đạt mức cao nhất $3.09, và củng cố vị thế của mình như một trong những nền tảng hợp đồng thông minh hàng đầu. Chu kỳ này, một dự án mới có giá dưới $0.005 đang thu hút sự chú ý như là đột phá tiềm năng tiếp theo: Little Pepe (LILPEPE). Bằng cách kết hợp sức hút lan truyền của meme với cơ sở hạ tầng thực và bảo mật, LILPEPE đang nổi lên như một Meme coin thách thức với quỹ đạo có thể sánh ngang với những ngày đầu của Solana và Cardano. Một Meme Coin với Cơ sở hạ tầng thực Các token meme có lịch sử thiếu nội dung thực chất, chỉ phục vụ như những token dành cho giao dịch nhanh trong thời kỳ thị trường tăng giá. Little Pepe đang thay đổi điều đó bằng cách neo hệ sinh thái của mình vào khung Layer-2 của Ethereum. Cách tiếp cận này cho phép các giao dịch hiệu quả về chi phí, giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng đã cản trở ngay cả Cardano trong những năm đầu. Điều làm cho LILPEPE độc đáo là sự tập trung của nó: nó không cố gắng trở thành một Layer-2 phổ quát mà là một nền tảng được xây dựng thuần túy cho meme. Bằng cách giới thiệu Launchpad Meme riêng, dự án đảm bảo rằng các token mới có thể ra mắt một cách công bằng và phát triển trong một hệ sinh thái hỗ trợ. Quan trọng hơn, Little Pepe đã tích hợp các biện pháp bảo vệ chống bot, khiến nó trở thành chuỗi duy nhất mà các bot bắn tỉa không thể can thiệp vào các đợt ra mắt. Sự kết hợp giữa meme và độ chặt chẽ kỹ thuật này tách biệt vô số coin đang phải vật lộn để tồn tại ngoài cơn sốt ban đầu. Động lực bán trước của LILPEPE và Uy tín ngày càng tăng Kể từ khi khởi động vào ngày 10 tháng 6 với giá $0.001, đợt bán trước của Little Pepe đã là một trong những đợt tăng nhanh nhất trên thị trường. Hiện tại đang ở Giai đoạn 12 với giá $0.0021, đã huy động được hơn $24.1 triệu và bán được 15.1 tỷ token. Giá niêm yết cuối cùng được ấn định ở mức $0.003, có nghĩa là những người tham gia sớm đã có được lợi nhuận chưa thực hiện đáng kể. Cam kết của dự án...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 05:13
Edo Liberty Tiết Lộ Sức Mạnh Cách Mạng Của Tìm Kiếm Thông Minh Hơn Tại Bitcoin World Disrupt 2025

Bài đăng Edo Liberty Tiết Lộ Sức Mạnh Cách Mạng Của Tìm Kiếm Thông Minh Hơn Tại Bitcoin World Disrupt 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đột Phá AI: Edo Liberty Tiết Lộ Sức Mạnh Cách Mạng Của Tìm Kiếm Thông Minh Hơn Tại Bitcoin World Disrupt 2025 Chuyển đến nội dung Trang chủ Tin tức AI Đột Phá AI: Edo Liberty Tiết Lộ Sức Mạnh Cách Mạng Của Tìm Kiếm Thông Minh Hơn tại Bitcoin World Disrupt 2025 Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/ai-breakthrough-smarter-search-2/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 05:09
2025 MTV VMAs Vinh Danh Ozzy Osbourne

Bài đăng 2025 MTV VMAs Tri Ân Ozzy Osbourne xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ELMONT, NEW YORK – NGÀY 07 THÁNG 9: Yungblud, Steven Tyler và Joe Perry biểu diễn trong buổi tri ân Ozzy Osbourne tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025 tại UBS Arena vào ngày 07 tháng 9 năm 2025 tại Elmont, New York. (Ảnh của Arturo Holmes/Getty Images for MTV) Getty Images for MTV Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025 đã tri ân hoàng tử bóng đêm quá cố, Ozzy Osbourne, với một buổi biểu diễn đặc biệt quy tụ nhiều ngôi sao. Yungblud, cùng với Steven Tyler và Joe Perry của Aerosmith, nghệ sĩ guitar Nuno Bettencourt của Extreme và nghệ sĩ chơi phím lâu năm của Ozzy Osbourne là Adam Wakeman, đã trình diễn một loạt các bản hit biểu tượng của Osbourne như "Crazy Train," "Mama, I'm Coming Home" và "Changes" của Black Sabbath. Tất cả những nghệ sĩ này đã từng biểu diễn trong buổi trình diễn chia tay Back to the Beginning của Ozzy Osbourne vào tháng 7, chỉ hai tuần trước khi ca sĩ qua đời. Sau đó người ta tiết lộ rằng cái chết của Osbourne là do một cơn đau tim. Yungblud đã trở nên thân thiết với Osbourne và gia đình ông trước cái chết bất ngờ của ông, và sau màn trình diễn viral "Changes" tại Back to the Beginning, Yungblud đã thề sẽ biểu diễn bản hit của Black Sabbath này trong tất cả các buổi biểu diễn của mình để tưởng nhớ Ozzy Osbourne. Phiên bản "Changes" của Yungblud tại VMAs cũng không kém phần ngoạn mục. Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự đến sau "Changes" khi Steven Tyler và Joe Perry khiến khán giả bất ngờ và đồng hành cùng Yungblud với màn trình diễn huyền thoại "Mama, I'm Coming Home." Với tuổi tác và tất cả kinh nghiệm của Tyler, thật đáng kinh ngạc khi giọng hát của ông vẫn còn tuyệt vời đến vậy. Điều tương tự cũng có thể nói về màn trình diễn của ông tại Back to the Beginning chỉ vài tháng trước đó. Hơn nữa, việc Tyler và Aerosmith đã hủy chuyến lưu diễn chia tay vào năm 2024 do Tyler bị chấn thương giọng hát, thật tuyệt vời và cũng đầy cảm xúc khi thấy các thành viên của Aerosmith biểu diễn xuất sắc trở lại. Thật quá...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 05:04
Metaplanet Tăng Kho Dự Trữ Bitcoin Với Việc Mua Thêm 136 BTC

Bài đăng Metaplanet Tăng Quỹ dự trữ Bitcoin Với Việc Mua Thêm 136 BTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty niêm yết tại Tokyo Metaplanet (MTPLF) đã bổ sung thêm 136 bitcoin BTC$111,922.95 vào quỹ dự trữ của mình, sau khi đầu tháng này nâng số lượng nắm giữ lên hơn 20,000 đồng coin. Việc mua này được thực hiện với giá mua trung bình chỉ dưới $112,000 mỗi bitcoin và nâng tổng số tiền công ty đã chi cho BTC lên hơn $2 tỷ. Metaplanet theo dõi hiệu suất đầu tư của mình thông qua chỉ số lợi nhuận BTC, đo lường sự tăng trưởng của bitcoin nắm giữ trên mỗi cổ phần pha loãng hoàn toàn thay vì lợi nhuận truyền thống thu được trên tài sản nắm giữ. Từ tháng 4 đến tháng 6, Metaplanet đã công bố lợi nhuận BTC là 129.4%. Tính đến quý 3 hiện tại, con số này là 30.8%. Kho dự trữ 20,136 BTC của công ty khiến nó trở thành công ty quỹ dự trữ bitcoin niêm yết công khai lớn thứ sáu. Tổng cộng, các công ty này nắm giữ hơn 1 triệu BTC, với phần lớn đến từ quỹ dự trữ bitcoin 638,460 của Strategy. Cổ phần đã giảm hơn 30% trong tháng qua, bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm nhẹ trong giá bitcoin cùng với sự thu hẹp mNAV — phần thưởng của vốn hóa thị trường công ty so với lượng bitcoin nắm giữ. Nguồn: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/metaplanet-brings-bitcoin-holdings-to-more-than-20k-with-latest-purchase
BitcoinEthereumNews2025/09/09 04:53
Album Của Tyler, The Creator Tăng 12,500% Doanh Số

Bài đăng Tyler, The Creator's Album Tăng 12,500% Doanh Số đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cherry Bomb của Tyler, The Creator trở lại bảng xếp hạng Billboard sau khi tái phát hành đĩa than kỷ niệm 10 năm, đạt vị trí số 1 trong danh sách album rap và R&B/hip-hop. Rapper Mỹ Tyler Gregory Okonma, hay còn gọi là 'Tyler, the Creator' biểu diễn trên sân khấu trong Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Thung lũng Coachella tại Câu lạc bộ Empire Polo ở Indio, California, vào ngày 13 tháng 4, 2024. (Ảnh của VALERIE MACON / AFP) (Ảnh của VALERIE MACON/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Hơn 10 năm trước, Tyler, The Creator đã nổi lên như một trong những tên tuổi nóng bỏng và sáng tạo nhất trong hip-hop. Cherry Bomb đã giúp củng cố vị thế của anh như một nhân vật sáng tạo trong thể loại này, và nó đã mang lại cho anh những vị trí ấn tượng trên nhiều bảng xếp hạng Billboard. Một thập kỷ sau, Tyler tái phát hành Cherry Bomb trên đĩa than kỷ niệm 10 năm, và bộ sưu tập này một lần nữa trở thành sản phẩm bán chạy nhất và có hiệu suất hàng đầu tại Hoa Kỳ, tái xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng Billboard khi người hâm mộ đã mua hàng nghìn bản sao của tác phẩm này. Doanh Số Phiên Bản Kỷ Niệm Bùng Nổ Sau khi Tyler phát hành phiên bản kỷ niệm của Cherry Bomb, doanh số đã bùng nổ trong giai đoạn theo dõi vừa qua. Luminate báo cáo rằng bộ sưu tập một thập kỷ tuổi đã bán được 50,500 bản trên khắp nước Mỹ trong tuần gần đây nhất. Khung thời gian trước đó, dự án hip-hop này chỉ bán được 400 bản. Chỉ trong một tuần, Cherry Bomb đã trải qua mức tăng trưởng doanh số 12,500%. Tyler, the Creator Trở Lại Vị Trí Số 1 Sự tăng vọt doanh số đó đưa Cherry Bomb lên vị trí hàng đầu trên cả hai bảng xếp hạng Top R&B/Hip-Hop Albums và Top Rap Albums. Cherry Bomb hiện có hai tuần ở vị trí số 1 trên hai bảng xếp hạng theo thể loại cụ thể, khi nó ra mắt ở vị trí hàng đầu vào tháng 5 năm 2015. Nhiều Lần Tái Xuất Hiện Trong Top 10 Album đầy đủ này cũng tái xuất hiện trong top 10 trên ba bảng xếp hạng khác, khi nó trở lại ở vị trí số 3 trên danh sách Vinyl Albums,...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 04:49
Bitcoin Đối Mặt Với Thách Thức Khi Altcoin Tỏa Sáng

Bài đăng Bitcoin Đối Mặt Với Thách Thức Khi Altcoin Tỏa Sáng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin gần đây đã duy trì được trên mức hỗ trợ của nó, tuy nhiên cuộc đấu tranh để giữ vững vị thế trên 112,500 đô la gây lo ngại về khả năng giảm xuống 110,000 đô la. Sự kiện Apple sắp tới được dự đoán sẽ tác động đến thị trường với các sản phẩm tiềm năng được ra mắt, mang lại sự hỗ trợ có thể có cho Bitcoin. Đọc tiếp: Bitcoin Đối Mặt Với Thách Thức Khi Altcoin Tỏa Sáng Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-faces-challenges-as-altcoins-shine
BitcoinEthereumNews2025/09/09 04:47
Trump Hứa Hẹn Hướng Dẫn Mới Về Việc Bảo Vệ 'Quyền Cầu Nguyện' Trong Các Trường Học Công Lập

Bài đăng Trump Hứa Hẹn Hướng Dẫn Mới Về Việc Bảo Vệ 'Quyền Cầu Nguyện' Trong Các Trường Công Lập xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Hai rằng Bộ Giáo dục sẽ ban hành hướng dẫn mới tăng cường bảo vệ cho học sinh muốn cầu nguyện trong trường công lập, mặc dù chưa rõ chính sách mới sẽ bao gồm những gì. Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp về tự do tôn giáo trong giáo dục tại Bảo tàng Kinh thánh ở Washington, DC, vào ngày 8 tháng 9 năm 2025. (Ảnh của SAUL LOEB/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Các Sự Kiện Chính Trump đã đưa ra thông báo này khi phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Tự do Tôn giáo của chính quyền ông tại Bảo tàng Kinh thánh. Nhiệm kỳ đầu tiên của Trump đã thiết lập một chính sách tương tự tuyên bố rằng các trường học đàn áp quyền cầu nguyện của học sinh có thể mất tài trợ liên bang—mặc dù chính sách này không thay đổi luật hiện hành cấm các trường công lập tài trợ cho cầu nguyện hoặc hoạt động tôn giáo. Đây là một câu chuyện đang phát triển và sẽ được cập nhật. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/08/trump-announces-hell-protect-the-right-to-prayer-in-public-schools-but-details-unclear/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 04:04
Thư viện Javascript bị xâm nhập nhắm vào ví Bitcoin

Bài đăng Javascript Library Compromise Goes After Bitcoin Wallets xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một nhà phát triển NPM lớn, qix, đã bị xâm nhập tài khoản. Tài khoản này đã được sử dụng để phát tán phần mềm độc hại nhắm vào và tìm kiếm Bitcoin và ví tiền mã hoá trên thiết bị của người dùng. Nếu phát hiện, phần mềm độc hại sẽ vá các chức năng mã được sử dụng để điều phối việc ký giao dịch, và thay thế địa chỉ mà người dùng đang cố gửi tiền đến bằng một trong những địa chỉ của người tạo phần mềm độc hại. Điều này chủ yếu đáng lo ngại cho người dùng ví Web, vì vậy trong hệ sinh thái Bitcoin như người dùng Ordinals hoặc Runes/token khác, trừ khi bản cập nhật cho ví phần mềm thông thường của bạn vừa được đẩy lên hôm nay với dependency bị xâm nhập, hoặc nếu ví của bạn tải mã động trực tiếp từ back end của ví bỏ qua app-store, bạn sẽ không sao. NPM là trình quản lý gói cho Node.js, một framework Javascript phổ biến. Điều này có nghĩa là nó được sử dụng để lấy các bộ mã đã được viết sẵn lớn được sử dụng cho chức năng phổ biến để tích hợp vào các chương trình khác nhau mà không cần nhà phát triển phải viết lại các chức năng cơ bản. Các gói bị nhắm mục tiêu không dành riêng cho tiền mã hoá, mà là các gói được sử dụng bởi vô số ứng dụng thông thường được xây dựng với Node.js, không chỉ ví tiền mã hoá. Nếu bạn đang sử dụng ví phần cứng kết hợp với ví Web, hãy đặc biệt cẩn thận để xác minh trên chính thiết bị rằng địa chỉ đích bạn đang gửi đến là chính xác trước khi ký bất cứ thứ gì. Nếu bạn đang sử dụng khóa phần mềm trong chính ví Web, bạn nên không mở chúng hoặc giao dịch cho đến khi bạn chắc chắn rằng bạn không chạy phiên bản ví dễ bị tổn thương. Hành động an toàn nhất sẽ là chờ đợi thông báo từ nhóm phát triển ví bạn đang sử dụng. Nguồn: https://bitcoinmagazine.com/news/npm-attack-javascript-library-compromise-goes-after-bitcoin-wallets
BitcoinEthereumNews2025/09/09 03:56
