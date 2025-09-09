Album Của Tyler, The Creator Tăng 12,500% Doanh Số
Bài đăng Tyler, The Creator's Album Tăng 12,500% Doanh Số đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cherry Bomb của Tyler, The Creator trở lại bảng xếp hạng Billboard sau khi tái phát hành đĩa than kỷ niệm 10 năm, đạt vị trí số 1 trong danh sách album rap và R&B/hip-hop. Rapper Mỹ Tyler Gregory Okonma, hay còn gọi là 'Tyler, the Creator' biểu diễn trên sân khấu trong Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Thung lũng Coachella tại Câu lạc bộ Empire Polo ở Indio, California, vào ngày 13 tháng 4, 2024. (Ảnh của VALERIE MACON / AFP) (Ảnh của VALERIE MACON/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Hơn 10 năm trước, Tyler, The Creator đã nổi lên như một trong những tên tuổi nóng bỏng và sáng tạo nhất trong hip-hop. Cherry Bomb đã giúp củng cố vị thế của anh như một nhân vật sáng tạo trong thể loại này, và nó đã mang lại cho anh những vị trí ấn tượng trên nhiều bảng xếp hạng Billboard. Một thập kỷ sau, Tyler tái phát hành Cherry Bomb trên đĩa than kỷ niệm 10 năm, và bộ sưu tập này một lần nữa trở thành sản phẩm bán chạy nhất và có hiệu suất hàng đầu tại Hoa Kỳ, tái xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng Billboard khi người hâm mộ đã mua hàng nghìn bản sao của tác phẩm này.
Doanh Số Phiên Bản Kỷ Niệm Bùng Nổ
Sau khi Tyler phát hành phiên bản kỷ niệm của Cherry Bomb, doanh số đã bùng nổ trong giai đoạn theo dõi vừa qua. Luminate báo cáo rằng bộ sưu tập một thập kỷ tuổi đã bán được 50,500 bản trên khắp nước Mỹ trong tuần gần đây nhất. Khung thời gian trước đó, dự án hip-hop này chỉ bán được 400 bản. Chỉ trong một tuần, Cherry Bomb đã trải qua mức tăng trưởng doanh số 12,500%.
Tyler, the Creator Trở Lại Vị Trí Số 1
Sự tăng vọt doanh số đó đưa Cherry Bomb lên vị trí hàng đầu trên cả hai bảng xếp hạng Top R&B/Hip-Hop Albums và Top Rap Albums. Cherry Bomb hiện có hai tuần ở vị trí số 1 trên hai bảng xếp hạng theo thể loại cụ thể, khi nó ra mắt ở vị trí hàng đầu vào tháng 5 năm 2015.
Nhiều Lần Tái Xuất Hiện Trong Top 10
Album đầy đủ này cũng tái xuất hiện trong top 10 trên ba bảng xếp hạng khác, khi nó trở lại ở vị trí số 3 trên danh sách Vinyl Albums,...
