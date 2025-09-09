2025-10-10 thứ sáu

Cập nhật giá Bitcoin USD & thị trường

Tin tức Bitcoin (BTC) hôm nay: Giá Bitcoin USD & Cập nhật thị trường
BitcoinEthereumNews2025/09/09 07:24
Giao dịch để có cầu thủ này sẽ giúp Lakers trở thành ứng viên vô địch ngay lập tức

Bài đăng Giao dịch Cầu thủ Này Sẽ Giúp Lakers Trở Thành Ứng Viên Vô Địch Ngay Lập Tức xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW ORLEANS, LOUISIANA – MARCH 27: LeBron James #6 của Los Angeles Lakers bị phòng ngự bởi Herbert Jones #5 của New Orleans Pelicans trong quý ba của trận đấu NBA tại Smoothie King Center vào ngày 27 tháng 3, 2022 tại New Orleans, Louisiana. New Orleans Pelicans đã thắng trận đấu 116 – 108. LƯU Ý CHO NGƯỜI DÙNG: Người dùng công nhận và đồng ý rằng, bằng cách tải xuống và sử dụng bức ảnh này, Người dùng đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Giấy phép Getty Images. (Ảnh bởi Sean Gardner/Getty Images) Getty Images Mặc dù sở hữu hai trong số những cầu thủ tấn công vĩ đại nhất mà National Basketball Association (NBA) từng chứng kiến là LeBron James và Luka Doncic, cùng với một ngôi sao đang lên trở nên nguy hiểm hơn qua mỗi mùa giải là Austin Reaves, Los Angeles Lakers vẫn chưa phải là một ứng viên vô địch thực sự. Các nhà cái (như BetMGM) xem họ như một đội bóng tầm trung ở Miền Tây, chủ yếu vì họ không có những cầu thủ vai trò tốt bên cạnh bộ ba ngôi sao của mình. Với việc chỉ có năm cầu thủ có thể ra sân cùng lúc và bạn có lẽ muốn James, Doncic và Reaves thi đấu nhiều nhất có thể, hai vị trí còn lại nên được lấp đầy bởi một trung phong chạy vòng cung/bảo vệ vòng cung và một cầu thủ cánh phòng ngự đẳng cấp có thể phòng thủ nhiều vị trí và đủ khả năng để không làm hỏng tấn công. Vẫn còn phải chờ xem liệu bản hợp đồng lớn trong mùa giải nghỉ của họ — Deandre Ayton — có thể đáp ứng nhu cầu đầu tiên đó không. Thời gian của anh với Phoenix Suns mang lại một số hy vọng rằng anh sẽ là người phù hợp cho công việc này. Tuy nhiên, có ít lý do lạc quan hơn khi nói đến việc liệu có ai đó trong đội hình hiện tại của họ có khả năng khắc phục điểm yếu rõ ràng còn lại đó không. Lakers chắc chắn có một danh sách ứng viên sẵn sàng – Marcus Smart, Rui Hachimura, Gabe Vincent, Jarred...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 06:55
Một Sự Kiện Gần Như Không Thể Xảy Ra Trong Bitcoin: Thợ đào Đơn Lẻ Đào Được Khối BTC Với Một Thiết Bị Duy Nhất – Đây Là Số Tiền Anh Ấy Đã Kiếm Được

Bài đăng Một Sự Kiện Gần Như Không Thể Xảy Ra Trong Bitcoin: Thợ đào Đơn Lẻ Đào Được Một Chặn BTC Với Một Thiết Bị Duy Nhất - Đây Là Số Tiền Anh Ấy Kiếm Được xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một sự kiện hiếm hoi đã xảy ra trên mạng Bitcoin. Một thợ đào độc lập với chỉ 200 TH/s công suất xử lý đã thành công giải mã Bitcoin chặn số 913,593, kiếm được tổng phần thưởng 3,129 BTC (khoảng $347,980). Phần thưởng chặn bao gồm 3,125 BTC trợ cấp chặn ($347,509) và 0,004 BTC phí giao dịch ($471). Nhà phát triển CKpool Con Kolivas lập luận rằng việc giải mã một chặn với công suất xử lý thấp như vậy về mặt thống kê là gần như không thể: "Xác suất một thợ đào với 200 TH/s giải mã một chặn mỗi ngày là 1 trong 36,000, hoặc khoảng 1 trong 100 năm." Công suất xử lý này tương đương với chỉ một máy Bitmain Antminer S21 2024. Tỷ lệ Hash của thợ đào chỉ chiếm 0,00002% tổng công suất xử lý của mạng Bitcoin là 1,04 ZH/s. Để so sánh, các công ty khai thác lớn được giao dịch công khai MARA hoạt động ở mức 59,4 EH/s và IREN ở mức 50 EH/s. Tổng công suất xử lý của Bitcoin gần đây đã vượt qua 1 ZH/s, đạt mức kỷ lục. Do độ khó tăng, phí giảm và doanh thu thu hẹp, các thợ đào quy mô nhỏ thường chọn lợi nhuận ổn định bằng cách tham gia các pool. Tuy nhiên, sự cố này một lần nữa đã chứng minh rằng khai thác đơn lẻ, mặc dù hiếm, có thể là một vé số. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/an-almost-impossible-event-occurred-in-bitcoin-solo-miner-mined-a-btc-block-with-a-single-device-heres-how-much-money-he-made/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 06:35
Metaplanet và El Salvador tăng lượng nắm giữ Bitcoin khi thị trường ổn định

Bài đăng Metaplanet và El Salvador Tăng Nắm giữ Bitcoin khi Thị trường Ổn định xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm nổi bật: Metaplanet thêm 136 BTC nâng tổng số lên 20,136 đồng coin trị giá 2,2 tỷ USD. El Salvador mua 21 BTC nhân kỷ niệm bốn năm Bitcoin trở thành đồng tiền hợp pháp. Chỉ số Fear and Greed của Bitcoin trở lại mức trung lập sau nhiều ngày ở mức sợ hãi. Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet đã bổ sung 136 Bitcoin vào dự trữ, nâng tổng số nắm giữ lên 20,136 BTC, trị giá hơn 2,2 tỷ USD theo giá hiện tại. Công ty đã trả khoảng 16,55 triệu yên Nhật ($111,830) cho mỗi đồng coin. *Metaplanet Mua Thêm 136 $BTC, Tổng Nắm giữ Đạt 20,136 BTC* pic.twitter.com/c41t6bJg1L — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) Ngày 8 tháng 9 năm 2025 Vào tháng 6, CEO Simon Gerovich đã xác nhận mục tiêu của công ty là mua 210,000 bitcoin vào năm 2027, điều này sẽ khiến Metaplanet trở thành công ty nắm giữ Bitcoin lớn thứ hai sau Strategy. Top 10 Công ty Nắm giữ Bitcoin. Nguồn: Bitcoin Treasuries Metaplanet xếp hạng thứ sáu trong số 186 công ty đại chúng được theo dõi và là công ty Nhật Bản nắm giữ Bitcoin lớn nhất. Metaplanet lần đầu công bố việc mua Bitcoin vào ngày 22 tháng 7 năm 2024, đẩy cổ phiếu tăng 19% lên 1,10 USD. Các lần mua sau đó không có cùng hiệu ứng. Trong phiên gần đây nhất, cổ phiếu giảm gần 3% xuống 4,65 USD, mặc dù vẫn tăng 92,45% từ đầu năm đến nay. Công ty cũng có kế hoạch huy động 880 triệu USD thông qua vòng Public sau khi giá cổ phiếu giảm gây áp lực lên chiến lược huy động vốn. El Salvador Kỷ niệm Bốn Năm Bitcoin El Salvador đã mua 21 bitcoin như một phần của "Ngày Bitcoin", kỷ niệm đạo luật đã biến Bitcoin thành đồng tiền hợp pháp vào tháng 9 năm 2021. Tổng số nắm giữ của quốc gia này hiện đạt 6,313 BTC. Mua 21 bitcoin cho Ngày Bitcoin. pic.twitter.com/3X4yKeiqzg — Nayib Bukele (@nayibbukele) Ngày 7 tháng 9 năm 2025 Mặc dù báo cáo tháng 7 của IMF tuyên bố rằng quốc gia này đã không mua Bitcoin mới kể từ khi ký khoản vay 1,4 tỷ USD vào tháng 12 năm 2024, chính phủ vẫn tiếp tục mở rộng dự trữ của mình. Strategy Chuẩn Bị Mua Thêm Michael Saylor, Chủ tịch của Strategy, đã công bố một...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 06:34
Mike Vrabel Suy Ngẫm Về Lý Do Tại Sao Lối Chơi Chạy Bóng Của Patriots Biến Mất Trong Tuần 1

Bài đăng Mike Vrabel Phản Ánh Về Lý Do Tại Sao Lối Chơi Chạy Bóng Của Patriots Biến Mất Trong Tuần 1 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đội hình chạy bóng của New England Patriots đã kết hợp chạy được 45 yard trong 13 lần bắt bóng trước Las Vegas Raiders. (Ảnh của Fred Kfoury III/Icon Sportswire qua Getty Images) Icon Sportswire qua Getty Images Drake Maye đã thực hiện 46 đường chuyền trong trận mở màn mùa giải tại Gillette Stadium. Đó không phải là công thức bền vững để tiến lên phía trước cho New England Patriots. Nó cũng không phải là vậy vào Chủ nhật trước Las Vegas Raiders. Quarterback năm thứ hai là một phần lý do khiến lợi thế 10-7 giữa hiệp trở thành thất bại 20-13. Nhưng lối chơi chạy bóng đằng sau anh ấy cũng biến mất. Điều đó được kỳ vọng sẽ là một điểm mạnh vào tháng 9. "Tôi nghĩ để có một pha tấn công thành công, nó thực sự cần tất cả mọi người," huấn luyện viên trưởng Patriots Mike Vrabel nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm thứ Hai. "Nó cần người gọi lệnh đưa ra lệnh một cách hiệu quả. Nó cần chúng tôi có khả năng xác định những cầu thủ mà chúng tôi cần chặn, những người mà chúng tôi sẽ không thể chặn, và những người mà khi chúng tôi chặn họ và chúng tôi kết hợp và chúng tôi phải di chuyển họ. Và sau đó các hậu vệ phải chạy nơi họ không có. "Vì vậy, một lần nữa, không chỉ là những cầu thủ mà chúng tôi đang trao bóng. Đó là tất cả mọi người." Chỉ có một cặp first down đến từ các nỗ lực chạy bóng trong khi hàng công chỉ chuyển đổi được 28,6% của các third down. Rhamondre Stevenson đã chạy được 15 yard vào giữa hiệp. TreVeyon Henderson đã chạy được 27 yard, dẫn đầu với một đường dài 14 yard. Tuy nhiên, cả hai đều không thấy một lần bắt bóng nào sau giờ nghỉ, kết thúc với tổng cộng một tá dưới sự theo dõi của điều phối viên tấn công Josh McDaniels. "Chúng tôi có rất nhiều niềm tin vào các running back," Vrabel nói. "Nhưng ngoài ra, chúng tôi phải có khả năng thực hiện tuyệt vời trong bất kỳ sơ đồ nào, cho dù đó là sơ đồ zone,...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 06:25
Dự báo sớm cho thấy lợi nhuận gấp 200 lần

Bài đăng Dự báo sớm cho thấy lợi nhuận gấp 200 lần xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Thị trường crypto đầy bất ngờ. Một số coin tăng nhanh trong khi những coin khác không đạt được kỳ vọng. Các nhà đầu tư XRP biết rõ câu chuyện này. Sự chờ đợi lâu dài cho những bước đột phá lớn đã khiến nhiều người thất vọng. Sự chậm trễ trong việc phê duyệt ETF và những rào cản pháp lý đã làm tăng thêm áp lực. Nhưng mỗi câu chuyện Bear đều tạo ra cơ hội Bull. Ngay lúc này, cơ hội đó được gọi là Tapzi (TAPZI). Các Nhà phân tích đang gọi đây là đồng tiền crypto mới tốt nhất để mua ngay bây giờ. Đây là một dự án game Tham gia vào Web3 đang thu hút sự chú ý với mô hình độc đáo của nó. Các nhà đầu tư sớm đã dự báo lợi nhuận thay đổi cuộc sống. Tại sao những người nắm giữ XRP thất vọng XRP từng được coi là đồng tiền cầu nối cho các khoản thanh toán toàn cầu. Nó vẫn giữ vị trí mạnh mẽ trong bảng xếp hạng crypto hàng đầu. Nhưng tiến độ đã chậm. Các cuộc chiến pháp lý với cơ quan quản lý đã làm cạn kiệt sự phấn khích. Tin đồn ETF không trở thành hiện thực. Ngay cả khi giá tăng, nó cũng khó giữ được đà tăng. Các nhà đầu tư mong đợi các ngân hàng áp dụng nhanh hơn. Họ muốn tăng trưởng ổn định. Thay vào đó, họ đang chứng kiến các token khác phát triển nhanh hơn. Sự thất vọng đã dẫn đến việc các nhà đầu tư rời đi để tìm kiếm cơ hội mới. Sự trỗi dậy của Tapzi trong GameFi: Đồng tiền Crypto mới để mua ngay bây giờ Tapzi là một trong số ít các dự án presale đáp ứng được sự kỳ vọng. Đó là nền tảng GameFi thưởng cho kỹ năng, không phải may mắn. Thay vì dựa vào cơ chế đánh bạc, người chơi cạnh tranh trong các trò chơi chiến thuật như Cờ vua, Cờ đam, Oẳn tù tì và Cờ caro. Nhấp vào đây để tham gia presale $TAPZI trước khi quá muộn! Người chiến thắng kiếm được token TAPZI. Những token này có thể được stake, giao dịch hoặc tái đầu tư vào nhiều trận đấu hơn. Điều này được gọi là skill-to-earn. Nó làm cho Tapzi bền vững hơn so với các mô hình Play to Earn đã sụp đổ trong đợt bull run trước. Giá đầu vào vẫn còn rất thấp. Token giai đoạn một có giá $0.0035. Trong giai đoạn hai,...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 06:22
Một Tuyên Bố Gây Sốc Về Tương Lai Tài Chính Của Mỹ

Nợ Quốc Gia Mỹ Crypto: Một Tuyên Bố Gây Sốc Về Tương Lai Tài Chính Của Mỹ
BitcoinEthereumNews2025/09/09 06:21
Top 4 Presale Crypto 2025 – Bitcoin Hyper, Maxi Doge & hơn nữa

Top 4 Presale Crypto 2025 – Bitcoin Hyper, Maxi Doge & hơn nữa
BitcoinEthereumNews2025/09/09 06:14
Altcoin tỏa sáng khi Bitcoin vấp ngã

Thị trường tiền mã hoá đang chứng kiến những biến động thú vị khi Bitcoin chiến đấu để giữ mức $112,500 trong khi các altcoin như DOGE và SOL đang trải qua những khoản lợi nhuận đáng chú ý. Thị trường khó đoán này đã làm dấy lên các cuộc tranh luận liên tục về quỹ đạo giá của các loại tiền mã hoá như ADA, SHIB, PEPE, AVAX và DOGE, khiến các nhà đầu tư phải đánh giá lại chiến lược giữa những biến động này.
BitcoinEthereumNews2025/09/09 05:47
Các cuộc thăm dò về xếp hạng và thẩm quyền của Tòa án Tối cao

Bài đăng Các cuộc thăm dò về Xếp hạng và Thẩm quyền của Tòa án Tối cao xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tòa án Tối cao sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới trong một tháng đối mặt với hàng loạt vụ án nổi tiếng, nhiều vụ liên quan đến chính quyền Trump, cũng như đầu cơ về khả năng nghỉ hưu của một số Thẩm phán. Ngoài ra, việc phát hành cuốn "Lắng nghe Luật pháp" của Thẩm phán Amy Coney Barret sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách tiếp cận của bà trong việc xét xử các vụ án trong tương lai và quan điểm của bà về Tòa án hiện tại. Xem xét các cuộc thăm dò, thật dễ dàng để mô tả Tòa án như một tổ chức khác đang đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng về niềm tin của công chúng bởi các phán xét công khai theo đảng phái. Nhưng câu chuyện còn nhiều điều hơn thế. Hãy lùi lại một bước trước tiên để xem xét các xu hướng chính về Tòa án. Gallup đã đặt câu hỏi về sự tin tưởng vào Tòa án từ năm 1973 và một câu hỏi khác về sự chấp thuận đối với Tòa án từ năm 2000. Trung tâm Nghiên cứu Pew đã hỏi mọi người liệu họ có ý kiến ​​thuận lợi hay không thuận lợi kể từ năm 1987, với sự thay đổi về phương pháp luận vào năm 2019. Fox News đã hỏi các cử tri đã đăng ký câu hỏi về sự chấp thuận đối với Tòa án kể từ năm 2006. Trường Luật Đại học Marquette bắt đầu thăm dò ý kiến về Tòa án vào năm 2019. Vào tháng 7, Gallup phát hiện ra rằng chỉ có 39% chấp thuận cách Tòa án đang xử lý công việc của mình, mức xếp hạng thấp nhất chỉ một điểm trong một phần tư thế kỷ. Trong câu hỏi về mức độ ưa thích của Pew từ tháng 8, 48% là tích cực. Đó là gần mức thấp nhất trong ba thập kỷ. Trong cuộc thăm dò của Fox vào tháng 7 năm 2025, 47% cử tri đã đăng ký chấp thuận công việc mà Tòa án đang thực hiện, tăng nhẹ so với các cuộc thăm dò gần đây. Và trong khảo sát mới nhất của Marquette từ tháng 7 năm 2025, 49% chấp thuận. Nhìn chung, quan điểm về Tòa án, giống như quan điểm về rất nhiều tổ chức trung tâm khác, đã cho thấy sự suy giảm đáng kể. Sự khác biệt đảng phái sâu sắc đang góp phần thúc đẩy sự suy giảm này. Trong quá khứ, đảng viên Dân chủ thích Tòa án hơn khi đảng của họ nắm quyền, cũng như...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 05:46
