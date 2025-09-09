Metaplanet và El Salvador tăng lượng nắm giữ Bitcoin khi thị trường ổn định
Bài đăng Metaplanet và El Salvador Tăng Nắm giữ Bitcoin khi Thị trường Ổn định xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm nổi bật: Metaplanet thêm 136 BTC nâng tổng số lên 20,136 đồng coin trị giá 2,2 tỷ USD. El Salvador mua 21 BTC nhân kỷ niệm bốn năm Bitcoin trở thành đồng tiền hợp pháp. Chỉ số Fear and Greed của Bitcoin trở lại mức trung lập sau nhiều ngày ở mức sợ hãi. Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet đã bổ sung 136 Bitcoin vào dự trữ, nâng tổng số nắm giữ lên 20,136 BTC, trị giá hơn 2,2 tỷ USD theo giá hiện tại. Công ty đã trả khoảng 16,55 triệu yên Nhật ($111,830) cho mỗi đồng coin.
*Metaplanet Mua Thêm 136 $BTC, Tổng Nắm giữ Đạt 20,136 BTC* pic.twitter.com/c41t6bJg1L — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) Ngày 8 tháng 9 năm 2025
Vào tháng 6, CEO Simon Gerovich đã xác nhận mục tiêu của công ty là mua 210,000 bitcoin vào năm 2027, điều này sẽ khiến Metaplanet trở thành công ty nắm giữ Bitcoin lớn thứ hai sau Strategy.
Top 10 Công ty Nắm giữ Bitcoin. Nguồn: Bitcoin Treasuries
Metaplanet xếp hạng thứ sáu trong số 186 công ty đại chúng được theo dõi và là công ty Nhật Bản nắm giữ Bitcoin lớn nhất. Metaplanet lần đầu công bố việc mua Bitcoin vào ngày 22 tháng 7 năm 2024, đẩy cổ phiếu tăng 19% lên 1,10 USD. Các lần mua sau đó không có cùng hiệu ứng. Trong phiên gần đây nhất, cổ phiếu giảm gần 3% xuống 4,65 USD, mặc dù vẫn tăng 92,45% từ đầu năm đến nay. Công ty cũng có kế hoạch huy động 880 triệu USD thông qua vòng Public sau khi giá cổ phiếu giảm gây áp lực lên chiến lược huy động vốn.
El Salvador Kỷ niệm Bốn Năm Bitcoin
El Salvador đã mua 21 bitcoin như một phần của "Ngày Bitcoin", kỷ niệm đạo luật đã biến Bitcoin thành đồng tiền hợp pháp vào tháng 9 năm 2021. Tổng số nắm giữ của quốc gia này hiện đạt 6,313 BTC.
Mua 21 bitcoin cho Ngày Bitcoin. pic.twitter.com/3X4yKeiqzg — Nayib Bukele (@nayibbukele) Ngày 7 tháng 9 năm 2025
Mặc dù báo cáo tháng 7 của IMF tuyên bố rằng quốc gia này đã không mua Bitcoin mới kể từ khi ký khoản vay 1,4 tỷ USD vào tháng 12 năm 2024, chính phủ vẫn tiếp tục mở rộng dự trữ của mình.
Strategy Chuẩn Bị Mua Thêm
Michael Saylor, Chủ tịch của Strategy, đã công bố một...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 06:34