Các cuộc thăm dò về xếp hạng và thẩm quyền của Tòa án Tối cao

Bài đăng Các cuộc thăm dò về Xếp hạng và Thẩm quyền của Tòa án Tối cao xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tòa án Tối cao sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới trong một tháng đối mặt với hàng loạt vụ án nổi tiếng, nhiều vụ liên quan đến chính quyền Trump, cũng như đầu cơ về khả năng nghỉ hưu của một số Thẩm phán. Ngoài ra, việc phát hành cuốn "Lắng nghe Luật pháp" của Thẩm phán Amy Coney Barret sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách tiếp cận của bà trong việc xét xử các vụ án trong tương lai và quan điểm của bà về Tòa án hiện tại. Xem xét các cuộc thăm dò, thật dễ dàng để mô tả Tòa án như một tổ chức khác đang đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng về niềm tin của công chúng bởi các phán xét công khai theo đảng phái. Nhưng câu chuyện còn nhiều điều hơn thế. Hãy lùi lại một bước trước tiên để xem xét các xu hướng chính về Tòa án. Gallup đã đặt câu hỏi về sự tin tưởng vào Tòa án từ năm 1973 và một câu hỏi khác về sự chấp thuận đối với Tòa án từ năm 2000. Trung tâm Nghiên cứu Pew đã hỏi mọi người liệu họ có ý kiến ​​thuận lợi hay không thuận lợi kể từ năm 1987, với sự thay đổi về phương pháp luận vào năm 2019. Fox News đã hỏi các cử tri đã đăng ký câu hỏi về sự chấp thuận đối với Tòa án kể từ năm 2006. Trường Luật Đại học Marquette bắt đầu thăm dò ý kiến về Tòa án vào năm 2019. Vào tháng 7, Gallup phát hiện ra rằng chỉ có 39% chấp thuận cách Tòa án đang xử lý công việc của mình, mức xếp hạng thấp nhất chỉ một điểm trong một phần tư thế kỷ. Trong câu hỏi về mức độ ưa thích của Pew từ tháng 8, 48% là tích cực. Đó là gần mức thấp nhất trong ba thập kỷ. Trong cuộc thăm dò của Fox vào tháng 7 năm 2025, 47% cử tri đã đăng ký chấp thuận công việc mà Tòa án đang thực hiện, tăng nhẹ so với các cuộc thăm dò gần đây. Và trong khảo sát mới nhất của Marquette từ tháng 7 năm 2025, 49% chấp thuận. Nhìn chung, quan điểm về Tòa án, giống như quan điểm về rất nhiều tổ chức trung tâm khác, đã cho thấy sự suy giảm đáng kể. Sự khác biệt đảng phái sâu sắc đang góp phần thúc đẩy sự suy giảm này. Trong quá khứ, đảng viên Dân chủ thích Tòa án hơn khi đảng của họ nắm quyền, cũng như...