Tìm Tin Tức Dogecoin Quan Trọng Nhất Hôm Nay

Bài đăng Tìm Tin Tức Dogecoin Quan Trọng Nhất Hôm Nay xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Tức Crypto Với một tuần mới đang đến gần, không có gì ngạc nhiên khi các nhà phân tích và chuyên gia crypto đang đưa ra những nhận định và dự báo về những gì tuần mới có thể mang lại cho một số altcoin lớn nhất trên thị trường. Một trong những nhận định thú vị đang lan truyền trong tin tức crypto hôm nay là nhận định về giá Dogecoin. Không giống như các chu kỳ trước, giá Dogecoin đã bị mắc kẹt trong tình trạng tiêu cực, dao động dưới các mức hỗ trợ quan trọng khi sự quan tâm đến meme tiếp tục giảm dần. Hiện tại, các nhà phân tích không thấy trước khả năng điều chỉnh giá cho Meme coin lớn nhất theo vốn hóa thị trường, nhưng vẫn khẳng định rằng mọi thứ đều có thể xảy ra trong đợt tăng giá. Trong khi đó, RTX, đồng tiền gốc của dự án PayFi sắp ra mắt, Remittix, đã vượt qua 24,3 triệu đô la trong đợt bán trước đang diễn ra khi nó tiến gần hơn đến sự kiện tạo token được mong đợi. Các Nhà Phân Tích Vẫn Bearish Về Giá Dogecoin Khi Bước Vào Tuần Mới Các nhà phân tích không tin rằng sẽ có bất kỳ cải thiện đáng kể nào đối với giá Dogecoin trong bảy ngày tới, khiến những người nắm giữ token và người hâm mộ của lĩnh vực Meme coin rộng lớn hơn phải thất vọng. Điều này là do các nhà phân tích không tin rằng sẽ có bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong hành vi của nhà đầu tư trong chu kỳ này, vì đã có sự đồng thuận rằng các nhà đầu tư đã từ bỏ meme để theo đuổi các xu hướng mới hơn, chẳng hạn như thanh toán. Vì vậy, trừ khi có bất kỳ tình huống đặc biệt nào, giá Dogecoin, cũng như giá của các Meme coin hàng đầu khác trên thị trường, sẽ vẫn ở trong tình trạng mờ nhạt cho đến khi có thông báo mới. Mặt khác, nhu cầu về các token thanh toán đang đưa giá trị của chúng lên tận mây xanh, khiến token RTX sắp ra mắt trở thành một trong những altcoin được yêu cầu nhiều nhất trên thị trường. Nhu Cầu Về RTX Đạt Đến Đỉnh Điểm Khi Token Vượt Qua Một Cột Mốc Khác Trong Đợt Bán Trước Các nhà phân tích đang dự đoán...
Abu Dhabi Tiết Lộ Disneyland Có Thể Mở Cửa Trước Universal Studios Great Britain

Abu Dhabi Tiết Lộ Disneyland Có Thể Mở Cửa Trước Universal Studios Great Britain

Bài đăng Abu Dhabi tiết lộ Disneyland có thể Mở trước Universal Studios Great Britain xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Disneyland Abu Dhabi có thể mở cửa trước công viên Universal Studios mới tại Vương quốc Anh. Sở Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi của Disney đã tiết lộ rằng công viên chủ đề Disney của họ dự kiến sẽ mở cửa sớm nhất vào năm 2030, sớm hơn một năm so với cơ sở mới của Anh do đối thủ chính của Mouse là Universal Studios vận hành. Tin tức này được tiết lộ trên trang web chính thức Visit Abu Dhabi của Sở Văn hóa và Du lịch, trong đó nêu rõ "Disneyland Abu Dhabi vẫn đang trong giai đoạn thiết kế ban đầu. Mặc dù chưa có ngày chính thức nào được thông báo, nhưng dự kiến Disneyland Abu Dhabi sẽ mở cửa vào khoảng thời gian từ 2030 đến 2032." Điều này phản ánh bình luận từ Josh D'Amaro, chủ tịch bộ phận công viên chủ đề Disney's Experiences, người đã nói với Reuters vào tháng 5 khi công viên được công bố rằng một dự án quy mô này có thể mất một đến hai năm để thiết kế và thêm bốn đến sáu năm để xây dựng. Cùng ngày, giám đốc điều hành của Disney, Bob Iger, đã được CNBC phỏng vấn về sự phát triển của các công viên chủ đề và đưa ra quan điểm khác. Ông nói rằng "thông thường chúng tôi mất từ 18 tháng đến hai năm để thiết kế và phát triển hoàn toàn và khoảng năm năm để xây dựng." Thêm vào sự nhầm lẫn, bất chấp những tuyên bố này, chỉ vài giờ sau đó, đội ngũ quan hệ công chúng của Disney đã nói với tôi rằng "chúng tôi chưa đưa ra ngày mở cửa dự kiến" cho công viên. Như báo cáo này tiết lộ, chi tiết trên lời mời đến buổi công bố Disneyland Abu Dhabi cho biết rằng nó sẽ trưng bày "tầm nhìn cho năm năm tới" của Đảo Yas, điểm đến giải trí nơi công viên sẽ được xây dựng. Điều này cho thấy sớm nhất nó có thể mở cửa là năm 2030, phù hợp với lộ trình của D'Amaro. Tuy nhiên, cơ quan quan hệ công chúng của Disney đã nhanh chóng chỉ ra rằng lời hứa về...
Tổng kết ETF: Ether chứng kiến dòng tiền rút ra kỷ lục 788 triệu USD trong tuần trong khi Bitcoin thu hút 246 triệu USD

Tổng kết ETF: Ether chứng kiến dòng tiền rút ra kỷ lục 788 triệu USD trong tuần trong khi Bitcoin thu hút 246 triệu USD

Bài đăng ETF Recap: Ether Chứng kiến Dòng Chuyển ra Hàng tuần Kỷ lục 788 Triệu USD trong khi Bitcoin Thu hút 246 Triệu USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các quỹ ETF Ether đã trải qua tuần tồi tệ nhất kể từ khi ra mắt, mất đi 788 triệu USD, trong khi các ETF Bitcoin thu hút 246 triệu USD từ ngày 1-5/9. Sự Chuyển dịch của Tổ chức: ETF BTC Ghi nhận Lợi nhuận Trong khi Quỹ ETH Chứng kiến Dòng Chuyển ra Hàng tuần Lớn nhất Tuần đầu tiên của tháng 9 vẽ nên hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau cho các ETF tiền mã hóa. Trong khi các quỹ Bitcoin thu hút vốn mới, [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/etf-recap-ether-sees-record-788-million-weekly-outflow-as-bitcoin-pulls-in-246-million/
Lợi nhuận YTD của Metaplanet tăng gần 500% sau khi mua 136 BTC

Lợi nhuận YTD của Metaplanet tăng gần 500% sau khi mua 136 BTC

Bài đăng Lợi nhuận YTD của Metaplanet tăng gần 500% sau khi mua thêm 136 BTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những thông tin chính: Metaplanet YTD đạt gần 500% từ đầu năm đến nay. Thông báo này theo sau việc Metaplanet mua thêm 136 BTC với giá 15,2 triệu USD. Trong khoảng thời gian 30 ngày, nguồn cung LTH giảm 241,000 BTC. Metaplanet đang trên đà đạt 500% từ đầu năm đến nay sau khi đạt 487%. Công ty đã mở rộng lượng BTC nắm giữ với việc mua thêm 136 BTC, trong khi giá Bitcoin tiếp tục phục hồi với mức tăng ổn định. Metaplanet đã thông báo việc mua thêm 136 BTC với giá 15,2 triệu USD. Với kế hoạch mua này, tổng số BTC nắm giữ của công ty tăng lên 20,136 BTC, đại diện cho khoản đầu tư tích lũy khoảng 2,057 tỷ USD. Theo hồ sơ đệ trình, giá mua trung bình cho đợt mua mới nhất là 111,000 USD mỗi BTC. Hơn nữa, công ty nhấn mạnh rằng lợi nhuận BTC của họ đang tiến gần mức 500%. Chỉ số này đo lường giá trị cổ đông liên quan đến chiến lược kho bạc Bitcoin của công ty. Nó cũng theo dõi hiệu quả của kế hoạch trong việc bổ sung thêm BTC vào danh mục đầu tư đồng thời hạn chế rủi ro pha loãng. Kế hoạch mua này diễn ra sau đợt mua tuần trước, trong đó Metaplanet đã mua 1,009 BTC với giá khoảng 112 triệu USD. Kết quả là, tổng số BTC nắm giữ của công ty đã vượt quá 20,000 BTC. Ngoài ra, các cổ đông của Metaplanet cũng đã phê duyệt kế hoạch phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu mới ở nước ngoài, trị giá 884 triệu USD. Nguồn vốn này sẽ hỗ trợ việc mở rộng dự trữ BTC của công ty. CEO Simon Gerovich mô tả động thái này là bước quan trọng trong việc tăng cường quản trị và cải thiện chiến lược tích lũy Bitcoin của công ty. Người nắm giữ dài hạn bán ra 26 tỷ USD Bitcoin Theo dữ liệu mới được phân tích bởi Maartunn của CryptoQuant, những người nắm giữ Bitcoin dài hạn (LTHs), các nhà đầu tư giữ coin ít nhất sáu tháng, đã bắt đầu bán khi BTC tăng vượt 124,500 USD vào tháng 8. Trong khoảng thời gian 30 ngày, nguồn cung LTH giảm 241,000 BTC, trị giá khoảng 26,8 tỷ USD theo giá hôm thứ Hai. Xu hướng này có thể tiếp tục gây áp lực lên giá Bitcoin trong những tuần tới, đặc biệt là khi các cá voi...
Những đồng tiền mới tốt nhất cho lợi nhuận tăng theo cấp số nhân

Những đồng tiền mới tốt nhất cho lợi nhuận tăng theo cấp số nhân

Bài đăng Những Coin Mới Tốt Nhất Cho Lợi Nhuận Tăng Trưởng Theo Cấp Số Nhân xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điều gì sẽ xảy ra nếu cơ hội crypto lớn tiếp theo đang ở ngay trước mắt bạn, chờ đợi được nắm bắt trước khi đám đông nhận ra? Trong thị trường mà thời điểm quyết định lợi nhuận, các nhà đầu tư đang săn lùng những coin mới tốt nhất cho lợi nhuận tăng trưởng theo cấp số nhân. Ba cái tên nổi bật trong cuộc trò chuyện hôm nay: Sui, Hedera và BullZilla Presale bùng nổ. Trong khi Sui và Hedera cung cấp cơ sở hạ tầng, khả năng mở rộng và các đối tác trong thế giới thực, Bull Zilla đang viết lại cẩm nang giai đoạn đầu với cấu trúc presale mạnh mẽ. Đối với các nhà đầu tư sẵn sàng hành động nhanh chóng, mỗi chu kỳ 48 giờ, hoặc mỗi cột mốc 100,000 đô la, mở khóa một đợt tăng giá mới. Cái nhìn so sánh này xem xét vị thế hiện tại, số liệu tăng trưởng và tiềm năng tương lai của từng dự án. Hãy xem tại sao ba ứng cử viên này là trung tâm của các cuộc thảo luận về những coin mới tốt nhất cho lợi nhuận tăng trưởng theo cấp số nhân vào năm 2025. Sui (SUI): Đổi Mới Lấy Đối Tượng Làm Trung Tâm SUI giao dịch quanh mức 3,40 USD, tăng ~1,2% trong 24 giờ qua, với vốn hóa thị trường 12,2 tỷ đô la và khối lượng giao dịch hàng ngày gần 740 triệu đô la. Trong tuần qua, Sui tăng 7%, và trong năm qua, nó đã tăng hơn 250%. Mô hình lập trình lấy đối tượng làm trung tâm độc đáo và tính chất hoàn tất siêu nhanh đang thu hút các nhà phát triển và tổ chức vào hệ sinh thái của nó. Sui có thể không mang lại mức tăng 100 lần qua đêm, nhưng sự tăng giá ổn định và nền tảng vững chắc khiến nó trở thành một trong những coin mới tốt nhất cho lợi nhuận tăng trưởng theo cấp số nhân cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự tiếp xúc bền vững, dài hạn với đổi mới Layer-1. Hedera (HBAR): Áp Dụng Doanh Nghiệp ở Quy Mô Lớn Hedera giao dịch gần mức 0,2226 USD, với mức tăng nhẹ trong 24 giờ. Hoạt động thị trường của nó tương đối ổn định, củng cố giữa 0,21-0,22 đô la. Trong năm qua, HBAR đã thực hiện một sự phục hồi âm thầm nhưng đáng chú ý, với các nhà phân tích kỹ thuật nhắm đến khả năng đột phá hướng tới 0,40 đô la. Hội đồng quản trị của nó bao gồm các tập đoàn lớn, mang lại uy tín không thể sánh được với nhiều altcoin mới hơn. Hedera có thể không sánh được với sự phấn khích của Shiba Inu tiếp theo,...
Polkadot (DOT) Tăng 5,2%, Dẫn Đầu Chỉ số Cao Hơn

Polkadot (DOT) Tăng 5,2%, Dẫn Đầu Chỉ số Cao Hơn

Bài đăng Polkadot (DOT) Tăng 5,2%, Dẫn Đầu Chỉ số Cao Hơn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. CoinDesk Indices trình bày bản cập nhật thị trường hàng ngày, nổi bật hiệu suất của những người dẫn đầu và tụt hậu trong Chỉ số CoinDesk 20. CoinDesk 20 hiện đang giao dịch ở mức 4093,61, tăng 1,8% (+ 71,58) kể từ 4 giờ chiều ET hôm thứ Sáu. Mười sáu trong số 20 tài sản đang giao dịch cao hơn. Dẫn đầu: DOT (+ 5,2%) và SOL (+ 4,5%). Tụt hậu: BCH (- 3,0%) và POL (- 1,4%). CoinDesk 20 là một chỉ số rộng được giao dịch trên nhiều nền tảng ở một số khu vực trên toàn cầu. Nguồn: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/08/coindesk-20-performance-update-polkadot-dot-rose-5-2-leading-index-higher
Blackpink Vượt Qua Một Trong Những Đĩa Đơn Lớn Nhất Của Nhóm Với Một Bản Hit Mới

Blackpink Vượt Qua Một Trong Những Đĩa Đơn Lớn Nhất Của Nhóm Với Một Bản Hit Mới

Bài đăng Blackpink Vượt Qua Một Trong Những Đĩa Đơn Lớn Nhất Của Nhóm Với Một Bản Hit Mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. "Jump" của Blackpink ghi nhận tuần thứ bảy trên Hot 100, trở thành bản hit có thời gian lưu trên bảng xếp hạng lâu thứ hai của nhóm, vượt qua "Pink Venom" và gần bằng "Ice Cream." INDIO, CALIFORNIA – NGÀY 22 THÁNG 4: (Từ trái sang phải) Rosé, Jennie, Jisoo và Lisa của BLACKPINK biểu diễn tại Sân khấu Coachella trong Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Thung lũng Coachella 2023 vào ngày 22 tháng 4 năm 2023 tại Indio, California. (Ảnh của Emma McIntyre/Getty Images for Coachella) Getty Images for Coachella Trong khoảng một năm qua, cả bốn thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink đều đã thúc đẩy sự nghiệp âm nhạc solo của mình. Tất cả họ đều đã lọt vào các bảng xếp hạng Billboard, và một số đã tạo nên lịch sử với nhiều đĩa đơn và album lọt top 10. Đã đến lúc nhóm tái hợp, và vào tháng 7, Blackpink đã phát hành "Jump," đĩa đơn đầu tiên của họ sau nhiều năm. Gần hai tháng sau, "Jump" vẫn xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng Billboard ở Mỹ — và ngay cả khi tụt hạng, bài hát vẫn giữ vững vị trí, giành được một vị trí đặc biệt trong danh mục âm nhạc của Blackpink, và gần như trở thành bản hit có thời gian lưu trên bảng xếp hạng lâu nhất của nhóm trên bảng xếp hạng bài hát lớn nhất tại Hoa Kỳ. "Jump" Giữ Vững Vị Trí Trên Hot 100 "Jump" tụt từ vị trí số 74 xuống số 78 trên Hot 100, bảng xếp hạng bài hát cạnh tranh nhất tại Mỹ. Bài hát này hiện đã trải qua bảy tuần trên danh sách sau khi ban đầu ra mắt ở vị trí số 28. Thời Gian Lưu Trên Hot 100 Lâu Thứ Hai Của Blackpink Với bảy tuần lưu trên bảng xếp hạng, "Jump" hiện là bản hit Hot 100 có thời gian lưu trên bảng xếp hạng lâu thứ hai của Blackpink. Nó phá vỡ sự cân bằng với "Pink Venom", bài hát đã duy trì sáu tuần trên bảng xếp hạng vào năm 2022 và đạt đỉnh ở vị trí số 22. Chỉ Đứng Sau "Ice Cream" Với Selena Gomez "Jump" chỉ kém một tuần so với "Ice Cream," sản phẩm hợp tác của Blackpink với Selena Gomez. Bài hát đó đã trải qua tám tuần trên Hot 100 sau khi ra mắt vào tháng 9 năm 2020. Nó vẫn là bản hit đạt thứ hạng cao nhất của nhóm...
4 Tiền điện tử Dưới $2 Có Thể Tạo Ra Tài Sản Như Cardano (ADA) và Avalanche (AVAX) Trong Năm 2021

4 Tiền điện tử Dưới $2 Có Thể Tạo Ra Tài Sản Như Cardano (ADA) và Avalanche (AVAX) Trong Năm 2021

Bài đăng 4 Tiền điện tử dưới 2 đô la có thể tạo ra tài sản như Cardano (ADA) và Avalanche (AVAX) năm 2021 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Little Pepe (LILPEPE) đã nhanh chóng trở thành chủ đề gây chú ý trong giới tiền điện tử. Nó vẫn đang trong giai đoạn presale nhưng đã mang lại lợi nhuận hơn 110% cho những người mua sớm. Với giai đoạn 12 hiện đã hoàn thành 96% và token được định giá chỉ 0,0021 đô la, các nhà đầu tư vẫn đang nhìn thấy khả năng tăng 45% trước khi ra mắt. Năm 2021, Cardano đã tăng khoảng 1,520% và Avalanche tăng hơn 2,600%, chứng minh rằng các token dưới 2 đô la có thể biến đổi đáng kể danh mục đầu tư khi đà tăng trưởng bắt đầu. Bài viết này xem xét bốn loại tiền điện tử dưới 2 đô la hiện nay có thể đi theo con đường tương tự, với Little Pepe là ứng cử viên hàng đầu rõ ràng. Little Pepe (LILPEPE): Meme coin với tiện ích thực tế Little Pepe (LILPEPE) không chỉ là một Meme coin khác. Nó đang xây dựng một chuỗi thế hệ tiếp theo tập trung vào phí thấp, giao dịch nhanh và các công cụ cộng đồng cơ bản. Presale đã huy động được hơn 22 triệu đô la, và các nhà đầu tư sớm từ giai đoạn 1 đã tăng 110%. Token giai đoạn 12 được định giá 0,0021 đô la và gần như đã bán hết, chỉ còn một cơ hội hẹp cho những người muốn tham gia. Dự án đã được liệt kê trên CoinMarketCap và đã vượt qua kiểm toán Certik, mang lại độ tin cậy mà nhiều Meme coin thiếu. Ngoài ra, một chương trình tặng thưởng 777,000 đô la hiện đang diễn ra, với mười người chiến thắng sẽ nhận được 77,000 đô la mỗi người. Xu hướng tìm kiếm cho thấy Little Pepe đang vượt qua Dogecoin, SHIB và PEPE về mức độ quan tâm đối với memecoin, phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng. Nếu token ra mắt ở mức 0,0030 đô la, người mua giai đoạn 12 vẫn có thể đảm bảo lợi nhuận khoảng 45%, và các mô hình dự đoán cho thấy nó thậm chí có thể đạt 0,85 đô la vào năm 2025. Đó là lý do tại sao chúng tôi tin rằng Little Pepe có tiềm năng tạo ra tài sản mạnh nhất trong nhóm. Cardano (ADA): Blockchain học thuật Cardano từ lâu đã được coi là blockchain học thuật, được xây dựng dựa trên nghiên cứu được đánh giá bởi đồng nghiệp và các bản nâng cấp kỹ lưỡng. Năm 2021, ADA đã tăng từ trên 0,18 đô la lên gần 3 đô la,...
Tembo của VivoPower áp dụng RLUSD cho Điều hành toàn cầu

Tembo của VivoPower áp dụng RLUSD cho Điều hành toàn cầu

Bài đăng VivoPower's Tembo Chấp nhận RLUSD cho Thanh toán toàn cầu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. VivoPower International đã thông báo rằng công ty con xe điện Tembo của họ sẽ chấp nhận stablecoin Ripple USD (RLUSD) cho các khoản thanh toán. Quyết định này khiến Tembo trở thành một trong những công ty xe toàn cầu đầu tiên tích hợp stablecoin đang phát triển nhanh chóng này. Tembo Chấp nhận RLUSD để Tăng tốc Thanh toán và Giảm Chi phí Công ty cho biết trong một thông cáo báo chí rằng động thái này sẽ giảm sự chậm trễ và chi phí liên quan đến các giao dịch chuyển tiền quốc tế truyền thống. Một số lượng lớn khách hàng và đối tác của Tembo cư trú ở các khu vực đang phát triển, nơi việc chuyển tiền qua ngân hàng có thể tốn nhiều công sức và chi phí cao. Với RLUSD, Tembo sẽ có thể thực hiện các khoản thanh toán xuyên biên giới gần như tức thì với chi phí thấp hơn nhiều so với các phương thức truyền thống. Công ty đã nêu ra một số lý do để áp dụng RLUSD. Các khoản thanh toán hiện có thể di chuyển nhanh hơn, đặc biệt là đối với khách hàng quốc tế. Chi phí liên quan đến chuyển khoản được giảm bớt. Stablecoin cũng cung cấp sự ổn định mà các tài sản kỹ thuật số không được neo không thể đảm bảo. Sau khi chứng kiến mức tăng gấp mười lần về vốn hóa thị trường kể từ tháng Một, việc áp dụng RLUSD hiện đang tăng lên ở nhiều khu vực. Gần đây, Ripple đã mở rộng sang châu Phi với stablecoin RLUSD thông qua quan hệ đối tác với các doanh nghiệp tài chính như Chipper Cash, Yellow Card và VARL. VivoPower nhận thấy rằng sự gia tăng này là dấu hiệu của sự tin tưởng vào Ripple với tư cách là nhà lãnh đạo thanh toán blockchain. Tembo sản xuất các phương tiện tiện ích hoàn toàn chạy điện được sử dụng cho khai thác mỏ, nông nghiệp, quân sự, xây dựng và mục đích nhân đạo. Các phương tiện được thiết kế phù hợp cho việc sử dụng trên đường và địa hình off-road khó khăn. Tembo cũng cung cấp các dịch vụ liên quan như sạc, tài chính, pin và lưới điện micro. Bằng cách áp dụng RLUSD, công ty con này bổ sung thêm một giải pháp kỹ thuật số cho khách hàng toàn cầu của mình. VivoPower Gắn Chiến lược XRP với Việc Áp dụng RLUSD khi Động thái Nhận được Sự Ủng hộ của Cộng đồng Việc chấp nhận RLUSD cũng phù hợp với chiến lược kho bạc kỹ thuật số dài hạn của VivoPower. VivoPower đang trong quá trình chuyển đổi thành cái mà họ gọi là doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số tập trung vào XRP đầu tiên trên thế giới. Như một phần của chiến lược này,...
Aqua Rug Pull Rút $4,65M SOL Trên Solana

Aqua Rug Pull Rút $4,65M SOL Trên Solana

Bài đăng Aqua Rug Pull Rút $4.65M SOL Trên Solana xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cảnh báo khẩn cấp: Aqua Rug Pull Rút $4.65M SOL Trên Solana Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Cảnh báo khẩn cấp: Aqua Rug Pull Rút $4.65M SOL trên Solana Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/aqua-rug-pull-solana-scam/
