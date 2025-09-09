Tìm Tin Tức Dogecoin Quan Trọng Nhất Hôm Nay

Bài đăng Tìm Tin Tức Dogecoin Quan Trọng Nhất Hôm Nay xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Tức Crypto Với một tuần mới đang đến gần, không có gì ngạc nhiên khi các nhà phân tích và chuyên gia crypto đang đưa ra những nhận định và dự báo về những gì tuần mới có thể mang lại cho một số altcoin lớn nhất trên thị trường. Một trong những nhận định thú vị đang lan truyền trong tin tức crypto hôm nay là nhận định về giá Dogecoin. Không giống như các chu kỳ trước, giá Dogecoin đã bị mắc kẹt trong tình trạng tiêu cực, dao động dưới các mức hỗ trợ quan trọng khi sự quan tâm đến meme tiếp tục giảm dần. Hiện tại, các nhà phân tích không thấy trước khả năng điều chỉnh giá cho Meme coin lớn nhất theo vốn hóa thị trường, nhưng vẫn khẳng định rằng mọi thứ đều có thể xảy ra trong đợt tăng giá. Trong khi đó, RTX, đồng tiền gốc của dự án PayFi sắp ra mắt, Remittix, đã vượt qua 24,3 triệu đô la trong đợt bán trước đang diễn ra khi nó tiến gần hơn đến sự kiện tạo token được mong đợi. Các Nhà Phân Tích Vẫn Bearish Về Giá Dogecoin Khi Bước Vào Tuần Mới Các nhà phân tích không tin rằng sẽ có bất kỳ cải thiện đáng kể nào đối với giá Dogecoin trong bảy ngày tới, khiến những người nắm giữ token và người hâm mộ của lĩnh vực Meme coin rộng lớn hơn phải thất vọng. Điều này là do các nhà phân tích không tin rằng sẽ có bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong hành vi của nhà đầu tư trong chu kỳ này, vì đã có sự đồng thuận rằng các nhà đầu tư đã từ bỏ meme để theo đuổi các xu hướng mới hơn, chẳng hạn như thanh toán. Vì vậy, trừ khi có bất kỳ tình huống đặc biệt nào, giá Dogecoin, cũng như giá của các Meme coin hàng đầu khác trên thị trường, sẽ vẫn ở trong tình trạng mờ nhạt cho đến khi có thông báo mới. Mặt khác, nhu cầu về các token thanh toán đang đưa giá trị của chúng lên tận mây xanh, khiến token RTX sắp ra mắt trở thành một trong những altcoin được yêu cầu nhiều nhất trên thị trường. Nhu Cầu Về RTX Đạt Đến Đỉnh Điểm Khi Token Vượt Qua Một Cột Mốc Khác Trong Đợt Bán Trước Các nhà phân tích đang dự đoán...