Ứng dụng Bitcoin SwissBorg vừa bị tấn công hack Solana trị giá 41 triệu USD

Bài đăng Bitcoin App SwissBorg vừa bị tấn công hack Solana trị giá 41 triệu USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tội phạm Một lỗ hổng bảo mật tại một trong những nhà cung cấp dịch vụ của SwissBorg đã dẫn đến một trong những vụ trộm liên quan đến Solana lớn nhất năm nay. Khoảng 193,000 SOL - trị giá khoảng 41.5 triệu USD - đã biến mất sau khi những kẻ tấn công khai thác một tích hợp được cung cấp bởi Kiln, đối tác xử lý cơ sở hạ tầng staking của SwissBorg. Phát hiện này đầu tiên được tiết lộ bởi nhà điều tra blockchain ZachXBT, người đã theo dõi dòng tiền trên chuỗi. SwissBorg sau đó đã xác nhận sự cố, nhấn mạnh rằng vụ khai thác chỉ giới hạn trong sản phẩm Solana Earn và không lan sang ứng dụng cốt lõi hoặc các dịch vụ lợi nhuận khác. Các biện pháp Bồi thường đang được xem xét Thay vì chuyển thiệt hại cho khách hàng, SwissBorg cho biết họ sẽ sử dụng ngân quỹ của mình để khôi phục phần lớn số dư của người dùng. Các đội bảo mật và hacker mũ trắng cũng đã được huy động trong nỗ lực theo dõi các token bị đánh cắp và khôi phục những gì có thể. Công ty khẳng định tài chính của họ vẫn ổn định và các hoạt động hàng ngày tiếp tục không bị gián đoạn. SwissBorg hứa sẽ liên hệ trực tiếp với bất kỳ ai bị ảnh hưởng, với các giải thích chi tiết sẽ được gửi qua Email. Để trấn an khách hàng hơn nữa, CEO Cyrus Fazel đã lên lịch phát sóng trực tiếp trên YouTube để thảo luận công khai về tình hình với cộng đồng. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo Mặc dù thiệt hại của người dùng sẽ được bù đắp phần lớn, vụ vi phạm này nhấn mạnh những rủi ro khi phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng của bên thứ ba trong các chương trình staking tiền mã hóa. Đối với SwissBorg, một nền tảng thường được tiếp thị dựa trên sự tin tưởng và minh bạch, sự cố này đánh dấu một thử thách lớn về khả năng bảo vệ niềm tin của khách hàng trong khi tăng cường các quan hệ đối tác bảo mật trong tương lai. Ấn phẩm này được tài trợ. Coindoo không xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc bất kỳ tài liệu nào khác trên trang này. Độc giả được khuyến khích tiến hành nghiên cứu của riêng mình trước khi tham gia vào bất kỳ hành động liên quan đến tiền mã hóa nào. Coindoo sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào,...