Cá voi bắt đầu bán khi Cardano tiến gần mốc 1$

Cá voi bắt đầu bán khi Cardano tiến gần mốc 1$

Áp lực gia tăng do sự kích hoạt của các ví cá voi nắm giữ hơn 1 triệu ADA. Một nhóm các nhà đầu tư lớn đã bắt đầu chốt lời trong vùng giá $0,92.
Moonveil
MORE$0.03026-16.52%
Cardano
ADA$0.8126+0.70%
Overtake
TAKE$0.28646-2.59%
MEXC NEWS2025/09/09 09:42
Liệu Tài năng triển vọng Phillies Aidan Miller có thể thay thế Trea Turner hoặc Alec Bohm? Ừm, Chưa đủ điều kiện

Liệu Tài năng triển vọng Phillies Aidan Miller có thể thay thế Trea Turner hoặc Alec Bohm? Ừm, Chưa đủ điều kiện

Bài đăng Liệu Triển vọng Phillies Aidan Miller Có Thể Thay Thế Trea Turner Hay Alec Bohm? Ừm, Chưa đủ điều kiện xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Liệu Aidan Miller có thể thay thế Trea Turner bị chấn thương ở vị trí shortstop? (Ảnh của Mike Carlson/MLB Photos qua Getty Images) MLB Photos qua Getty Images Điều này quá rõ ràng đến mức phải được hỏi: Tại sao triển vọng Phillies Aidan Miller không được gọi lên? Hai cầu thủ nội trường chính — shortstop Trea Turner (hamstring) và third baseman Alec Bohm (vai) — đã được đưa vào IL vào thứ Hai, tạo ra một khoảng trống dường như đang kêu gọi sự xuất hiện của cậu bé. Nhưng không, Phillies đã gọi lên cầu thủ đa năng Otto Kemp và cầu thủ nội trường Donovan Walton để thay thế Turner và Bohm trong đội hình hoạt động. Kemp đã ra mắt giải đấu lớn vào đầu năm nay, chỉ đạt .196/.270/.393 trong 145 lượt đánh trước khi bị gửi trở lại. Walton là một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm 31 tuổi với trung bình đánh bóng .174 trong 190 ABs ở giải đấu lớn. Thậm chí trước khi thời gian IL của Bohm được công bố, cựu GM Phillies và hiện là người bình luận Ruben Amaro đã đưa ra ý tưởng thăng chức Miller sau khi Turner gặp chấn thương. "(Miller) có lên giải đấu lớn bây giờ khi người kia bị chấn thương không?" Amaro đã nói trong tập mới nhất của The Phillies Show được phát vào thứ Hai. "(Miller) đã rất xuất sắc. Tôi biết rằng Larry Bowa tin tưởng cậu ấy ở vị trí shortstop. Cậu ấy đã phát triển vượt bậc, và đang chơi bóng chày tốt nhất của mình ngay bây giờ." Miller, triển vọng hàng đầu của Phils ngoài Andrew Painter, đã được thăng lên triple-A Lehigh Valley vào Chủ nhật, sau khi phá tan hàng phòng ngự double-A trong vài tháng qua. Trong 28 trận đấu gần đây nhất, anh đã đạt .352/.495/.634 với bốn home run và tám lần đánh cắp base. Ngay khi Turner bị chấn thương, người hâm mộ Phillies đã tạo ra một cơn bão trên mạng xã hội kêu gọi Miller được thử sức. Nhưng hãy thực tế, đó là một yêu cầu quá lớn đối với một cầu thủ 21 tuổi — không có ABs nào trên double-A — để được gọi lên The Show giữa...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:42
Tòa án Tối cao Sẽ Xem Xét Thuế Quan Của Trump— Và Vụ Án Rất Rõ Ràng

Tòa án Tối cao Sẽ Xem Xét Thuế Quan Của Trump— Và Vụ Án Rất Rõ Ràng

Bài đăng Tòa án Tối cao Sẽ Xem Xét Thuế Quan Của Trump— Và Vụ Án Rõ Ràng Không Phức Tạp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một loạt thuế quan của Tổng thống Trump gần đây đã gặp thêm một thất bại pháp lý khác — lần này tại tòa phúc thẩm. Trong một phán quyết 7-4, Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ cho Khu vực Liên bang cho biết Trump đã vượt quá thẩm quyền tổng thống của mình khi viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp đặt thuế quan. Trên "Forbes Newsroom," cựu Thượng nghị sĩ John Danforth (R-MO), chủ tịch của "Our Republican Legacy," đã thảo luận về cuộc chiến pháp lý nhằm bác bỏ thuế quan của Tổng thống Trump, một nguyên nhân mà ông đã nộp bản tóm tắt amicus. Xem toàn bộ cuộc phỏng vấn ở trên. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/forbestv/2025/09/08/former-gop-senator-john-danforth-supreme-court-will-take-on-trump-tariffs–and-case-is-cut-and-dry/
Sentio Protocol
SEN$0.01068-2.73%
Union
U$0.01023+6.89%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.508-1.08%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:39
Ứng dụng Bitcoin SwissBorg vừa bị tấn công hack Solana trị giá 41 triệu USD

Ứng dụng Bitcoin SwissBorg vừa bị tấn công hack Solana trị giá 41 triệu USD

Bài đăng Bitcoin App SwissBorg vừa bị tấn công hack Solana trị giá 41 triệu USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tội phạm Một lỗ hổng bảo mật tại một trong những nhà cung cấp dịch vụ của SwissBorg đã dẫn đến một trong những vụ trộm liên quan đến Solana lớn nhất năm nay. Khoảng 193,000 SOL - trị giá khoảng 41.5 triệu USD - đã biến mất sau khi những kẻ tấn công khai thác một tích hợp được cung cấp bởi Kiln, đối tác xử lý cơ sở hạ tầng staking của SwissBorg. Phát hiện này đầu tiên được tiết lộ bởi nhà điều tra blockchain ZachXBT, người đã theo dõi dòng tiền trên chuỗi. SwissBorg sau đó đã xác nhận sự cố, nhấn mạnh rằng vụ khai thác chỉ giới hạn trong sản phẩm Solana Earn và không lan sang ứng dụng cốt lõi hoặc các dịch vụ lợi nhuận khác. Các biện pháp Bồi thường đang được xem xét Thay vì chuyển thiệt hại cho khách hàng, SwissBorg cho biết họ sẽ sử dụng ngân quỹ của mình để khôi phục phần lớn số dư của người dùng. Các đội bảo mật và hacker mũ trắng cũng đã được huy động trong nỗ lực theo dõi các token bị đánh cắp và khôi phục những gì có thể. Công ty khẳng định tài chính của họ vẫn ổn định và các hoạt động hàng ngày tiếp tục không bị gián đoạn. SwissBorg hứa sẽ liên hệ trực tiếp với bất kỳ ai bị ảnh hưởng, với các giải thích chi tiết sẽ được gửi qua Email. Để trấn an khách hàng hơn nữa, CEO Cyrus Fazel đã lên lịch phát sóng trực tiếp trên YouTube để thảo luận công khai về tình hình với cộng đồng. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo Mặc dù thiệt hại của người dùng sẽ được bù đắp phần lớn, vụ vi phạm này nhấn mạnh những rủi ro khi phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng của bên thứ ba trong các chương trình staking tiền mã hóa. Đối với SwissBorg, một nền tảng thường được tiếp thị dựa trên sự tin tưởng và minh bạch, sự cố này đánh dấu một thử thách lớn về khả năng bảo vệ niềm tin của khách hàng trong khi tăng cường các quan hệ đối tác bảo mật trong tương lai. Ấn phẩm này được tài trợ. Coindoo không xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác, chất lượng, quảng cáo, sản phẩm hoặc bất kỳ tài liệu nào khác trên trang này. Độc giả được khuyến khích tiến hành nghiên cứu của riêng mình trước khi tham gia vào bất kỳ hành động liên quan đến tiền mã hóa nào. Coindoo sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào,...
Whiterock
WHITE$0.0002524-16.97%
Solana
SOL$218.78-1.21%
Trust The Process
TRUST$0.0003663-5.49%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:21
Chiến lược mua thêm 217 triệu đô la Bitcoin sau khi bị S&P 500 từ chối

Chiến lược mua thêm 217 triệu đô la Bitcoin sau khi bị S&P 500 từ chối

Bài đăng Chiến lược mua thêm 217 triệu đô la Bitcoin sau khi bị S&P 500 từ chối xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Chiến lược đã mua 1,955 BTC với giá 217,4 triệu đô la ở mức 111,196 đô la mỗi đồng, sau khi bị từ chối khỏi S&P 500 vào thứ Sáu. Công ty hiện nắm giữ 638,460 BTC trị giá 71,5 tỷ đô la, đạt được "Lợi nhuận BTC 25.8% YTD 2025" cho cổ đông. Metaplanet của Nhật Bản cũng đã mua 136 BTC với giá 15,2 triệu đô la vào thứ Hai, tiếp tục xu hướng mua của các công ty toàn cầu. Strategy Inc. của Michael Saylor đã thông báo vào thứ Hai rằng họ đã mua 1,955 BTC với giá 217,4 triệu đô la ở mức giá trung bình 111,196 đô la mỗi Bitcoin, vài ngày sau khi bị bỏ qua khỏi danh sách S&P 500. Công ty có trụ sở tại Virginia, trước đây được biết đến với tên MicroStrategy, hiện nắm giữ 638,460 BTC trị giá khoảng 71,5 tỷ đô la theo giá hiện tại, duy trì vị trí là công ty nắm giữ Bitcoin công khai lớn nhất thế giới. Việc mua này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Strategy bị loại khỏi chỉ số S&P 500 mặc dù có kết quả mạnh mẽ trong Q2, trong khi Robinhood giành được vị trí này, với cổ phiếu của họ tăng 7% khi Strategy giảm gần 3% trong giao dịch sau giờ vào thứ Sáu. QCP Capital đã lưu ý trong báo cáo mới nhất của mình rằng khả năng duy trì mức trên 110,000 đô la của Bitcoin "bất chấp việc Strategy bị loại khỏi S&P500" thể hiện "khả năng phục hồi". Bitcoin đang giao dịch quanh mức 112,000 đô la, tăng 0.9% trong 24 giờ qua, theo CoinGecko. Lần mua mới nhất của Strategy đã mang lại "Lợi nhuận BTC 25.8% YTD 2025" cho cổ đông, theo hồ sơ Form 8-K của họ. Công ty đã tài trợ cho việc mua vào thứ Hai thông qua các chương trình chào bán thị trường, bán 591,606 cổ phiếu thường với 200,5 triệu đô la thu nhập ròng cùng với việc bán cổ phiếu ưu đãi tổng cộng 16,9 triệu đô la trong giai đoạn từ 2-7 tháng 9. Động thái này tiếp nối các thương vụ mua tương tự của các công ty nắm giữ Bitcoin lớn khác với Metaplanet Inc. của Nhật Bản thông báo vào thứ Hai rằng họ đã mua 136 BTC với giá 15,2 triệu đô la, nâng tổng số nắm giữ lên 20,136 BTC. Trong khi đó, El Salvador đánh dấu kỷ niệm bốn năm luật hợp pháp hóa Bitcoin bằng cách mua 21 BTC vào Chủ nhật, tiếp tục chiến lược tích lũy Bitcoin hàng ngày của mình.…
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:14
Sự biến động trong bảng xếp hạng bóng đá đại học sau hai tuần bao gồm các đội CFP 2024 bị loại

Sự biến động trong bảng xếp hạng bóng đá đại học sau hai tuần bao gồm các đội CFP 2024 bị loại

Bài đăng Biến động trong Bảng xếp hạng Bóng đá Đại học Sau Hai Tuần Bao gồm Các Đội CFP 2024 Bị Loại xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. STARKVILLE, MISSISSIPPI – Sam Leavitt của Arizona State Sun Devils phản ứng trước trận đấu với Mississippi State Bulldogs tại Sân vận động Davis Wade vào ngày 06/09/2025 tại Starkville, Mississippi. (Ảnh của Justin Ford/Getty Images) Getty Images Hai tuần đầy đủ của mùa giải bóng đá đại học 2025 và chúng ta đã chứng kiến sự biến động lớn trong bảng xếp hạng AP, đặc biệt là bên ngoài top 10. Ba đội tham gia playoff mùa giải trước đã bị loại khỏi top 25. Một cặp đội từ Tiểu bang Sunshine, một đội nhận được tám phiếu bầu trong bảng xếp hạng trước mùa giải và một đội không được nhắc đến, hiện đang nằm trong top 20. Sau đó là SEC, chiếm tới 44 phần trăm trong bảng xếp hạng. Tất nhiên, mọi thứ sẽ tiếp tục thay đổi khi các trận đấu không thuộc giải đấu phần lớn kết thúc và lịch thi đấu giải đấu bắt đầu nghiêm túc trong vài tuần tới. Những thất bại sớm làm tổn thương các đội CFP 2024 Đầu tiên là Boise State trong Tuần 1, sau đó là Arizona State và SMU trong Tuần 2. Ba đội đã tham gia playoff 12 đội mùa giải trước đã bị loại khỏi top 25 do kết quả thua trong hai tuần đầu tiên của mùa giải. Đội Broncos, đại diện cho nhóm các đội không thuộc hội nghị quyền lực tại bảng playoff mùa giải trước nhờ phần lớn vào lối chạy của Ashton Jeanty, bắt đầu mùa giải này ở vị trí số 25. Thất bại 34-7 tại USF, trong một trận đấu có tỷ số 10-7 ở hiệp một, là thất bại tồi tệ nhất của Broncos trước một đội không được xếp hạng trong sáu năm, khiến họ bị loại. Nhà vô địch Big 12 Arizona State, đội đã đưa Texas vào hiệp phụ hai lần trong playoff, bắt đầu mùa giải ở vị trí số 11 mặc dù không có sự phục vụ của ngôi sao chạy bóng Cam Skattebo, người giống như Jeanty đang thi đấu tại NFL. Đội Sun Devils dự đoán...
SIX
SIX$0.01991+0.81%
ChangeX
CHANGE$0.00158642-0.42%
SUN
SUN$0.025649-2.33%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 08:48
Stripe và Paradigm ra mắt Tempo, một Blockchain được thiết kế cho thanh toán

Stripe và Paradigm ra mắt Tempo, một Blockchain được thiết kế cho thanh toán

Bài đăng Stripe và Paradigm ra mắt Tempo, một Blockchain được thiết kế cho thanh toán đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà đầu tư mạo hiểm Crypto và đồng sáng lập Paradigm Matt Huang nói, "Tempo được xây dựng chuyên biệt cho stablecoin và thanh toán trong thế giới thực." Stripe và Paradigm công bố Tempo để hỗ trợ thanh toán Onchain Bitcoin là tiền kỹ thuật số ngang hàng, Ethereum là máy tính thế giới, và giờ đây Tempo, một blockchain mới được tiết lộ bởi gã khổng lồ thanh toán Stripe và công ty đầu tư mạo hiểm crypto Paradigm vào hôm thứ Năm, [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/stripe-and-paradigm-unveil-tempo-a-blockchain-designed-for-payments/
RealLink
REAL$0.08204+0.08%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.22%
Nowchain
NOW$0.00416+0.97%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 08:37
Dự đoán giá Dogecoin trong tháng 9, tháng 10 & tháng 11: Tìm những tin tức Dogecoin quan trọng nhất hôm nay

Dự đoán giá Dogecoin trong tháng 9, tháng 10 & tháng 11: Tìm những tin tức Dogecoin quan trọng nhất hôm nay

Một trong những quan điểm thú vị đang lan truyền trong tin tức tiền mã hoá hôm nay là nhận định về giá Dogecoin. Không giống như trong [...] Bài đăng Dự đoán giá Dogecoin trong tháng 9, tháng 10 & tháng 11: Tìm tin tức Dogecoin quan trọng nhất hôm nay xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Moonveil
MORE$0.03026-16.52%
Coindoo2025/09/09 08:29
Dự đoán giá Chainlink: LINK giảm sau khi tăng trưởng có chọn lọc khi các nhà đầu tư tập trung vào lớp L2 mới Brett

Dự đoán giá Chainlink: LINK giảm sau khi tăng trưởng có chọn lọc khi các nhà đầu tư tập trung vào lớp L2 mới Brett

Bài đăng Dự đoán giá Chainlink: LINK Giảm Sau Tăng trưởng Đột phá Khi Nhà đầu tư Tập trung Vào Layer Brett Mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bối cảnh tiền mã hoá đang biến động dữ dội khi dự đoán giá Cardano và Chainlink đối mặt với những biến động giá, và Smart money đang âm thầm đổ xô vào các cơ hội mới. Đặc biệt hấp dẫn là sự chú ý xung quanh Layer Brett, một token Layer 2 sáng tạo hiện đang trong giai đoạn presale, thu hút sự chú ý nghiêm túc, huy động vốn nhanh chóng và hứa hẹn với những người tham gia sớm sự kết hợp độc đáo giữa năng lượng Meme coin và tiện ích blockchain không thể phủ nhận. Đây không chỉ là một hiện tượng nhất thời; mà là một đối thủ thực sự. Layer Brett (LBRETT) là token tiền mã hoá triển vọng nhất cho tương lai Layer Brett (LBRETT) không chỉ đơn thuần là một memecoin khác đi theo xu hướng thoáng qua. Token ERC-20 này là một quái thú Layer 2 thế hệ tiếp theo được xây dựng hoàn toàn trên Ethereum blockchain, được thiết kế để kết hợp văn hóa meme viral với khả năng mở rộng blockchain hữu hình. Hãy coi nó như Brett (nguyên bản), nhưng mạnh mẽ hơn, có mục đích hơn. Đây là sự thoát khỏi nguồn gốc phi tiện ích của tên gọi, hứa hẹn một hệ sinh thái mạnh mẽ với phần thưởng staking lợi nhuận cao, khả năng tương tác của blockchain liền mạch và lộ trình thực sự do cộng đồng định hướng. Nó nhằm mang lại giải pháp thực tế mà không hy sinh năng lượng lan tỏa của những meme đó. Layer Brett tận dụng công nghệ Layer 2 tiên tiến để tránh tình trạng tắc nghẽn khét tiếng của Ethereum. Điều này có nghĩa là các giao dịch diễn ra off-chain, cực kỳ nhanh, trong khi vẫn giữ được bảo mật và phi tập trung vững chắc của mạng Ethereum hàng đầu. Đây là một bước đột phá. Điều này có ý nghĩa gì với bạn? Giao dịch Siêu Nhanh: Hãy tạm biệt thời gian chờ đợi vô tận. Layer Brett cung cấp thanh toán gần như tức thì cho mọi thứ từ giao dịch đến staking. Phí Gas Cực Thấp: Mệt mỏi với phí cao ăn mòn lợi nhuận của bạn? Giải pháp Layer 2 này cắt giảm chi phí xuống chỉ còn vài xu, làm cho các giao dịch nhỏ khả thi cho tất cả mọi người. Staking Siêu Khuyến khích: Người mua sớm có thể stake token LBRETT của họ ngay lập tức, đảm bảo APY đáng kinh ngạc ở mức 850%. Đó là một cơ hội thu nhập thụ động nghiêm túc. Tiếp cận Ưu tiên Cộng đồng: Layer Brett không chỉ là một kỳ quan kỹ thuật; nó là một phong trào. Với kế hoạch tặng thưởng 1 triệu đô la, nó đang tích cực...
NEAR
NEAR$3.009+4.95%
Threshold
T$0.01516+0.86%
RealLink
REAL$0.08204+0.08%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 08:21
Stray Kids Lần Đầu Tiên Xuất Hiện Trên Nhiều Bảng Xếp Hạng Billboard

Stray Kids Lần Đầu Tiên Xuất Hiện Trên Nhiều Bảng Xếp Hạng Billboard

Bài đăng Stray Kids Lần Đầu Tiên Xuất Hiện Trên Nhiều Bảng Xếp Hạng Billboard đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Album Karma của Stray Kids giúp nhóm lần đầu tiên có mặt trên bảng xếp hạng Vinyl Albums và Top Streaming Albums của Billboard khi album này dẫn đầu Billboard 200. NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 16 THÁNG 6: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin và I.N. của Stray Kids ghé thăm SiriusXM Studios vào ngày 16 tháng 6 năm 2025 tại New York. (Ảnh: Noam Galai/Getty Images) Getty Images Stray Kids — một trong những nhóm nhạc thành công nhất trong vài năm qua tại Mỹ — đã có nhiều album đứng vị trí số 1 hơn hầu hết các nghệ sĩ khác trong nhiều thập kỷ. Nhóm nhạc này quay trở lại vị trí số 1 trên nhiều bảng xếp hạng mà các thành viên đã chinh phục trước đây với album mới Karma, đồng thời đưa nhóm nhạc K-pop được yêu thích này đến với hai bảng xếp hạng Billboard mà nhóm chưa từng đạt được trước đây. Stray Kids Ra Mắt Trên Bảng Xếp Hạng Vinyl Albums Karma ra mắt ở vị trí số 4 trên bảng xếp hạng Vinyl Albums của Billboard, bảng xếp hạng xem xét các đĩa bán chạy nhất ở định dạng này. Sự ra mắt này đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của nhóm trong bảng xếp hạng, và nhóm nhạc đã vào top 10 ngay lần đầu tiên. Một Tuần Cạnh Tranh Cho Vinyl Karma đạt vị trí ra mắt cao thứ ba trong tuần trên bảng xếp hạng Vinyl Albums. Laufey ra mắt A Matter of Time ở vị trí số 1, Private Music của Deftones ra mắt ở vị trí số 2, và Cherry Bomb của Tyler, The Creator quay trở lại ở vị trí số 3 — một cao nhất mọi thời đại mới, mặc dù dự án hip-hop đó không mới trên bảng xếp hạng này. Top 10 tuần này cũng bao gồm các album ra mắt từ ca sĩ Blackpink Jennie, Billy Joel và Royel Otis, cùng nhiều nghệ sĩ khác. Lần Đầu Xuất Hiện Trên Bảng Xếp Hạng Top Streaming Albums Stray Kids cũng đạt được vị trí trên bảng xếp hạng Top Streaming Albums của Billboard lần đầu tiên. Karma ra mắt ở vị trí số 38 trên bảng xếp hạng. Karma là một trong bảy album ra mắt trong tuần này. Stray Kids đạt...
Sidekick
K$0.0603-2.85%
Manchester City Fan
CITY$0.9707-0.27%
LooksRare
LOOKS$0.013632+1.54%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 08:18
