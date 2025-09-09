Chiến lược mua thêm 217 triệu đô la Bitcoin sau khi bị S&P 500 từ chối
Tóm tắt Chiến lược đã mua 1,955 BTC với giá 217,4 triệu đô la ở mức 111,196 đô la mỗi đồng, sau khi bị từ chối khỏi S&P 500 vào thứ Sáu. Công ty hiện nắm giữ 638,460 BTC trị giá 71,5 tỷ đô la, đạt được "Lợi nhuận BTC 25.8% YTD 2025" cho cổ đông. Metaplanet của Nhật Bản cũng đã mua 136 BTC với giá 15,2 triệu đô la vào thứ Hai, tiếp tục xu hướng mua của các công ty toàn cầu. Strategy Inc. của Michael Saylor đã thông báo vào thứ Hai rằng họ đã mua 1,955 BTC với giá 217,4 triệu đô la ở mức giá trung bình 111,196 đô la mỗi Bitcoin, vài ngày sau khi bị bỏ qua khỏi danh sách S&P 500. Công ty có trụ sở tại Virginia, trước đây được biết đến với tên MicroStrategy, hiện nắm giữ 638,460 BTC trị giá khoảng 71,5 tỷ đô la theo giá hiện tại, duy trì vị trí là công ty nắm giữ Bitcoin công khai lớn nhất thế giới. Việc mua này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Strategy bị loại khỏi chỉ số S&P 500 mặc dù có kết quả mạnh mẽ trong Q2, trong khi Robinhood giành được vị trí này, với cổ phiếu của họ tăng 7% khi Strategy giảm gần 3% trong giao dịch sau giờ vào thứ Sáu. QCP Capital đã lưu ý trong báo cáo mới nhất của mình rằng khả năng duy trì mức trên 110,000 đô la của Bitcoin "bất chấp việc Strategy bị loại khỏi S&P500" thể hiện "khả năng phục hồi". Bitcoin đang giao dịch quanh mức 112,000 đô la, tăng 0.9% trong 24 giờ qua, theo CoinGecko. Lần mua mới nhất của Strategy đã mang lại "Lợi nhuận BTC 25.8% YTD 2025" cho cổ đông, theo hồ sơ Form 8-K của họ. Công ty đã tài trợ cho việc mua vào thứ Hai thông qua các chương trình chào bán thị trường, bán 591,606 cổ phiếu thường với 200,5 triệu đô la thu nhập ròng cùng với việc bán cổ phiếu ưu đãi tổng cộng 16,9 triệu đô la trong giai đoạn từ 2-7 tháng 9. Động thái này tiếp nối các thương vụ mua tương tự của các công ty nắm giữ Bitcoin lớn khác với Metaplanet Inc. của Nhật Bản thông báo vào thứ Hai rằng họ đã mua 136 BTC với giá 15,2 triệu đô la, nâng tổng số nắm giữ lên 20,136 BTC. Trong khi đó, El Salvador đánh dấu kỷ niệm bốn năm luật hợp pháp hóa Bitcoin bằng cách mua 21 BTC vào Chủ nhật, tiếp tục chiến lược tích lũy Bitcoin hàng ngày của mình.
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:14