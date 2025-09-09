Nhà Murdoch Giải Quyết Tranh Chấp Kế Vị Với Thỏa Thuận Bom Tấn
Bài đăng Murdochs Giải Quyết Tranh Chấp Kế Vị Với Thỏa Thuận Bom Tấn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Lachlan Murdoch, con trai cả của tỷ phú sở hữu News Corp. và Fox Corp. Rupert Murdoch, sẽ giành quyền kiểm soát doanh nghiệp truyền thông gia đình, theo một tuyên bố, chấm dứt câu chuyện kế vị kéo dài nhiều năm với thỏa thuận hàng tỷ đô la. Thỏa thuận được công bố vào thứ Hai. (Ảnh của Scott Olson/Getty Images) Getty Images Các Sự Kiện Chính Rupert và Lachlan đã đồng ý một thỏa thuận với anh chị em của Lachlan, Prudence, Elisabeth và James, trao cho Lachlan quyền kiểm soát quỹ tín thác gia đình bao gồm quyền kiểm soát tại Fox Corp. và News Corp., công ty sau là nhà xuất bản của The Wall Street Journal. Prudence, Elisabeth và James sẽ không còn là người thụ hưởng của quỹ tín thác, theo tuyên bố của Fox Corp., và sẽ nhận được khoảng 1,4 tỷ đô la mỗi người, theo Bloomberg, dựa trên giá cổ phiếu Fox và News Corp. vào thứ Hai. Thỏa thuận được định giá 3,3 tỷ đô la, The New York Times đưa tin, trích dẫn một người giấu tên quen thuộc với các cuộc đàm phán. Quỹ tín thác hiện tại sẽ bán 16,9 triệu cổ phiếu Loại B của Fox và 14,2 triệu cổ phiếu Loại B của News Corp. để tài trợ cho các thỏa thuận, và sẽ được giải thể. Một quỹ tín thác mới cho Lachlan sẽ hết hạn vào năm 2050, đảm bảo Lachlan kiểm soát đế chế truyền thông cho đến năm đó, theo tuyên bố. Nhận Cảnh Báo Tin Tức Khẩn Cấp Forbes: Chúng tôi đang ra mắt cảnh báo tin nhắn văn bản để bạn luôn biết những câu chuyện lớn nhất định hình các tiêu đề ngày hôm nay. Nhắn tin "Alerts" đến (201) 335-0739 hoặc đăng ký tại đây. Định Giá Forbes Chúng tôi ước tính giá trị tài sản ròng của Rupert và gia đình là 24,4 tỷ đô la tính đến thứ Hai, tăng từ 19,5 tỷ đô la vào năm 2024. Bối Cảnh Chính Kế hoạch kế vị ban đầu của Rupert liên quan đến việc chia quyền kiểm soát đế chế truyền thông của ông cho bốn người con lớn nhất. Điều đó đã thay đổi vào năm 2023 khi Rupert tìm cách trao cho Lachlan toàn quyền kiểm soát các công ty, khiến Prudence, Elisabeth và James đệ đơn kiện...
