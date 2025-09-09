2025-10-10 thứ sáu

Giá MYX đạt cao nhất mọi thời đại, với mức tăng trong một ngày lớn nhất vượt quá 300%.

Giá MYX đạt cao nhất mọi thời đại, với mức tăng trong một ngày lớn nhất vượt quá 300%.
MYX Finance
MYX$5.064-0.99%
MEXC NEWS2025/09/09 11:01
Bradley Khuyến Khích Đội Ryder Cup Duy Trì Tính Cạnh Tranh

Bài đăng Bradley Khuyến khích Đội Ryder Cup Duy trì Tính cạnh tranh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NAPA, CALIFORNIA – NGÀY 15 THÁNG 9: Patton Kizzire của Hoa Kỳ ăn mừng sau khi đánh trúng cú putt ở hố #18 và giành chiến thắng giải đấu trong vòng chung kết của Procore Championship 2024 tại Silverado Resort vào ngày 15 tháng 9 năm 2024 tại Napa, California. (Ảnh của Al Chang/ISI Photos/Getty Images) Getty Images PGA Tour đến Napa, California, tuần này, nơi mười trong số mười hai thành viên Ryder Cup của Hoa Kỳ sẽ thi đấu tại Procore Championship ở Sân phía Bắc tại Silverado Resort. Câu chuyện lớn hơn có thể là hai người vắng mặt: Xander Schauffele và Bryson DeChambeau. Schauffele chưa giải thích quyết định bỏ qua sự kiện này, mặc dù tin đồn cho rằng anh đang giải quyết vấn đề gia đình. Khi được hỏi vào giữa tháng 8 trong giải BMW Championship liệu anh có dự định thi đấu ở Napa hay không, Schauffele đã nói: "Tôi không biết có bao nhiêu người đã đăng ký hay chưa, nhưng tôi không nói rằng có kỳ vọng chúng tôi phải thi đấu. Nhiều người trong chúng tôi muốn thi đấu chỉ để giữ phong độ, loại bỏ một số rỉ sét. Tôi sẽ có kỳ nghỉ dài hơn, vì vậy chúng ta sẽ xem điều đó diễn ra như thế nào." DeChambeau đã đề cập đến vấn đề này vài tuần sau đó tại LIV Golf Indianapolis, nói rằng: "Đó là quyết định của Tour và họ sẽ quyết định. Đó là lỗi của họ nếu họ không để chúng tôi tập hợp lại như một đội và thi đấu." DeChambeau vẫn không đủ điều kiện tham gia các sự kiện PGA Tour với tư cách là thành viên của LIV Golf League, mặc dù anh bày tỏ mong muốn thi đấu ở Napa: "Điều đó chỉ cho bạn thấy... vâng, tôi sẽ không nói điều đó. Vâng, đó là một tình huống đáng tiếc, và tôi ước nó khác đi, nhưng LIV sẵn sàng để tôi thi đấu." AUGUSTA, GEORGIA – NGÀY 12 THÁNG 4: Bryson DeChambeau của Hoa Kỳ di chuyển một biển báo trong khi chuẩn bị thực hiện cú đánh thứ hai của mình ở hố thứ 13 từ...
MemeCore
M$2.08849+1.76%
Threshold
T$0.01516+0.86%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+37.15%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 10:21
Người Sáng Tạo Bitcoin Ordinals Đe Dọa Hard Fork Bitcoin Core

Bài đăng Người sáng tạo Bitcoin Ordinals đe dọa Hard Fork Bitcoin Core xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính: Người sáng tạo Bitcoin Ordinals Leonidas đã đe dọa tài trợ cho một Hard Fork của Bitcoin Core. Leonidas cảnh báo rằng việc kiểm duyệt Ordinals hoặc Runes sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và thúc đẩy hành động quyết liệt. Ông cho biết Đội quân DOG đã sẵn sàng tài trợ cho một fork mã nguồn mở của Bitcoin Core. Nhà phát triển Bitcoin Ordinals Leonidas đã cảnh báo rằng ông sẽ tài trợ cho một fork mã nguồn mở của Bitcoin Core nếu các nhà phát triển chuyển sang kiểm duyệt Bitcoin Runes, Ordinals, hoặc bất kỳ giao dịch phi tài chính nào khác trên mạng lưới. Trong một bức thư ngỏ gửi đến cộng đồng, người sáng tạo Ordinals và người dẫn chương trình The Ordinal Show đã đưa ra ý kiến về sự chia rẽ ngày càng tăng trong Bitcoin. Cuộc tranh luận tập trung vào việc liệu các trình xác thực nút có nên ưu tiên các giao dịch ngang hàng trong khi lọc ra các tải lên dữ liệu lớn, như hình ảnh, video hoặc tài liệu, mà những người chỉ trích gọi là spam. Theo Leonidas, việc thắt chặt các quy tắc chính sách hoặc kiểm duyệt các giao dịch Ordinals và Runes sẽ tạo ra một "tiền lệ nguy hiểm" và thúc đẩy "hành động quyết liệt". Ông cho biết Đội quân DOG đã sẵn sàng tài trợ cho một fork mã nguồn mở của Bitcoin Core, nơi hầu hết các quy tắc chính sách sẽ được loại bỏ, đảm bảo rằng hàng nghìn người sẽ chạy nó để chứng minh rằng Bitcoin được tạo ra để chống lại kiểm duyệt. Bức thư ngỏ của ông theo sau những nhận xét từ CEO Blockstream Adam Back, người lập luận rằng các giao dịch như vậy là spam và không có chỗ trong timechain. Giải pháp thay thế cho Bitcoin Core, Bitcoin Knots Bitcoin Knots, một giải pháp thay thế cho Bitcoin Core, đã tăng vọt về độ phổ biến, tăng từ 67 nút vào tháng 3 năm 2024 lên hơn 4,380 nút hiện nay, và hiện chiếm hơn 18% mạng lưới. Sự áp dụng ngày càng tăng của họ diễn ra trước khi phiên bản v30 của Bitcoin Core ra mắt vào ngày 30 tháng 10, phiên bản này sẽ loại bỏ giới hạn OP_RETURN 80-byte và hỗ trợ lưu trữ các tệp phương tiện lớn hơn nhiều. Leonidas viết bức thư vì lo ngại rằng bản cập nhật có thể bị đảo ngược. Quan điểm của Back được chia sẻ bởi Quỹ Hành động Satoshi...
Prompt
PROMPT$0.1334-2.55%
Omnity Network
OCT$0.07266-2.62%
Moonveil
MORE$0.03026-16.52%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:57
Gợi Ý Và Đáp Án Wordle Hôm Nay #1543 Cho Thứ Ba, Ngày 9 Tháng 9

Bài đăng Gợi ý và đáp án Wordle hôm nay #1543 cho Thứ Ba, ngày 9 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cách giải Wordle hôm nay. SOPA Images/LightRocket qua Getty Images Một ngày Tyr khác, một Wordle khác. Một Wordle mỗi ngày giúp đầu óc tỉnh táo. Một Wordle trong tay còn hơn hai Wordle trên bụi cây. Một Wordle đáng giá ngàn lời. Và vân vân và vân vân. Những phần mở đầu này không phải lúc nào cũng cần có ý nghĩa. Đôi khi tôi chẳng có gì để nói ngoài việc... chúng ta có một Wordle cần giải. Hãy bắt đầu ngay! Đang tìm Wordle của Thứ Hai? Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi ngay tại đây. Cách chơi Wordle Wordle là trò chơi đố chữ hàng ngày, nơi mục tiêu của bạn là đoán một từ năm chữ cái ẩn trong sáu lần thử hoặc ít hơn. Sau mỗi lần đoán, trò chơi sẽ đưa ra phản hồi để giúp bạn đến gần hơn với câu trả lời: Xanh lá: Chữ cái đó có trong từ và đúng vị trí. Vàng: Chữ cái đó có trong từ, nhưng sai vị trí. Xám: Chữ cái đó không có trong từ. Sử dụng những gợi ý này để thu hẹp phạm vi đoán của bạn. Mỗi ngày mang đến một từ mới, và mọi người trên khắp thế giới đều đang cố gắng giải cùng một câu đố. Một số người chơi Wordle cũng chơi Wordle Cạnh tranh với bạn bè, gia đình, Wordle Bot hoặc thậm chí với tôi, người kể chuyện khiêm tốn của bạn. Xem quy tắc cho Wordle Cạnh tranh ở cuối bài đăng này. Gợi ý và đáp án Wordle hôm nay Từ khởi đầu của Wordle Bot: SLATE Từ khởi đầu của tôi hôm nay: SPORE (còn lại 146 từ) Gợi ý: Trò đùa Manh mối: Wordle này có nhiều phụ âm hơn nguyên âm. Được rồi, spoiler bên dưới! Đáp án sắp đến! . . . Đáp án: Wordle hôm nay Ảnh chụp màn hình: Erik Kain Phân tích Wordle Mỗi ngày tôi kiểm tra Wordle Bot để giúp phân tích trò chơi đoán của mình. Bạn có thể kiểm tra điểm Wordle của mình với Wordle Bot ngay tại đây. SPORE không tệ nhưng cũng không tốt lắm. Còn lại 146 từ...
Threshold
T$0.01516+0.86%
FOGNET Token
FOG$0.021-0.23%
SIX
SIX$0.01984+0.45%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:54
Dự đoán giá Bitcoin (BTC) cho ngày 8 tháng 9

Bài đăng Dự đoán giá Bitcoin (BTC) cho ngày 8 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tiền mã hoá đang ở vùng xanh một lần nữa, theo CoinStats. Top coins theo CoinStats BTC/USD Giá của Bitcoin (BTC) đã tăng 1,35% kể từ hôm qua. Hình ảnh bởi TradingView Trên biểu đồ giờ, tỷ giá của BTC đã tạo ra một breakout giả của mức kháng cự cục bộ $112,775. Bạn cũng có thể thích Tuy nhiên, nếu thanh ngày đóng cửa xung quanh mức đó hoặc cao hơn, đà tăng có thể tiếp tục đến phạm vi $113,000 vào ngày mai. Hình ảnh bởi TradingView Trên khung thời gian dài hơn, giá của đồng tiền mã hoá chính đang trên đường đến mức kháng cự $113,473. Nếu áp lực của phe mua tiếp tục, có cơ hội chứng kiến một bài kiểm tra vùng $113,000-$116,000 sớm. Hình ảnh bởi TradingView Từ góc nhìn trung hạn, tỷ giá của BTC đang tăng sau một breakout giả của mức $107,389. Tuy nhiên, người mua có thể cần thêm thời gian để tích lũy năng lượng cho một bước đi xa hơn. Trong trường hợp này, giao dịch đi ngang trong khu vực $111,000-$115,000 là kịch bản có khả năng xảy ra nhất. Bitcoin đang giao dịch ở mức $112,831 tại thời điểm báo chí. Nguồn: https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-8
Union
U$0.01023+6.89%
Bitcoin
BTC$121,289.18-0.11%
Moonveil
MORE$0.03026-16.52%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:52
Kết quả trực tiếp WWE Raw, Danh sách trúng thưởng Và Điểm số Vào ngày 8 tháng 9 năm 2025

Bài đăng WWE Raw Kết quả Giao Dịch, Người chiến thắng và Điểm số vào ngày 8 tháng 9 năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. AJ Lee trở lại WWE Raw WWE WWE Raw quảng cáo sự trở lại của AJ Lee lần đầu tiên sau 10 năm sau khi Lee có màn trở lại đầy kịch tính tại SmackDown để hạ gục Becky Lynch vào thứ Sáu vừa qua. Raw cũng quảng cáo trận đấu AJ Styles vs. El Grande Americano sau khi El Grande khiến Styles mất chức vô địch WWE Intercontinental và trận Lyra Valkyria vs. Raquel Rodriguez. Chương trình Raw phát sóng ngày 25 tháng 8 năm 2025 thu hút 2,6 triệu người xem. Thẻ đấu và Kết quả WWE Raw AJ Styles vs. El Grande Americano Lyra Valkyria vs. Raquel Rodriguez Xếp hạng và Lượt xem WWE Raw trên Netflix Ngày 25 tháng 8 năm 2025 | 2,6 triệu lượt xem toàn cầu (Số 6) Ngày 18 tháng 8 năm 2025 | 2,8 triệu lượt xem toàn cầu (Số 5) Ngày 11 tháng 8 năm 2025 | 2,8 triệu lượt xem toàn cầu (Số 6) Ngày 4 tháng 8 năm 2025 | 3,0 triệu lượt xem toàn cầu (Số 5) Ngày 28 tháng 7 năm 2025 | 2,7 triệu lượt xem toàn cầu (Số 8) Doanh thu Vé WWE Raw Địa điểm WWE Raw: Fiserv Forum (Milwaukee, Wisc.) Vé WWE Raw đã phân phối: 8,785 Vé WWE Raw còn lại: 665 Khi nào WWE Raw bắt đầu? Cách xem WWE Raw Ngày: Thứ Hai, ngày 8 tháng 9 năm 2025 Thời gian bắt đầu WWE Raw: 5:00 PST (8:00 pm EST) Nơi xem/Phát trực tuyến WWE Raw: Netflix Kết quả Giao Dịch và Điểm nổi bật WWE Raw ngày 8/9/25 Hãy theo dõi các cập nhật WWE Raw trong suốt đêm nay. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/alfredkonuwa/2025/09/08/wwe-raw-live-results-winners-and-grades-on-september-8-2025/
Streamflow
STREAM$0.07901+4.20%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.22%
Love Earn Enjoy
LEE$1.504-0.79%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:51
MTV Video Music Awards Đạt Mức Cao Nhất Trong Sáu Năm Về Lượng Khán Giả

Bài đăng MTV Video Music Awards Đạt Lượng Người Xem Cao Nhất Trong Sáu Năm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. "VMAs" trên CBS đạt mức người xem cao nhất trong sáu năm. CBS Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2025, do LL Cool J dẫn chương trình, đã mang lại số liệu cạnh tranh trên CBS bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ Sunday Night Football của NBC (Ravens vs. Bills). Phát sóng ngày 7 tháng 9, chương trình thu hút hơn 5,5 triệu người xem, theo dữ liệu Nielsen - lượng khán giả VMA lớn nhất kể từ năm 2019 và tăng 42 phần trăm so với 3,91 triệu người xem năm ngoái trên MTV và các mạng Paramount khác. Kết luận: truyền hình phát sóng còn lâu mới chết, bất kể có bao nhiêu báo cáo cho rằng điều ngược lại. VMAs cũng đạt được một số cột mốc khác: đây là chương trình giải trí được xem nhiều nhất trên CBS kể từ lễ trao giải Grammy vào tháng Hai và sự kiện giải trí phát trực tiếp lớn thứ ba trong năm trên Paramount+, chỉ sau Grammy và Quả Cầu Vàng. Sự tham gia của người hâm mộ cũng đạt mức cao kỷ lục. Chiến dịch bỏ phiếu VMAs 2025 tạo ra 2,5 tỷ phiếu bầu toàn cầu chưa từng có, gấp đôi con số của năm ngoái, theo dữ liệu nội bộ qua Telescope (từ ngày 5/8 đến 5/9/2025). Cột Mốc Truyền Thông Xã Hội VMAs đã thiết lập kỷ lục mới với số lượt xem và tương tác nhiều nhất trong lịch sử chương trình, tạo ra 1 tỷ lượt xem video (tăng 21 phần trăm) và hơn 81 triệu lượt tương tác (tăng 6 phần trăm) trên các tài khoản chính thức. Sự sôi nổi của hashtag cũng mạnh mẽ không kém: #VMAs xếp hạng số 1 trên X tại Hoa Kỳ trong ba giờ liên tiếp và duy trì trong top 10 trong chín giờ, trong khi #VMA là xu hướng số 1 toàn cầu trong bốn giờ liên tiếp và đạt vị trí hàng đầu tại 12 quốc gia. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/marcberman1/2025/09/08/mtv-video-music-awards-hit-six-year-audience-high/
Union
U$0.01023+6.89%
SIX
SIX$0.01984+0.45%
Moonveil
MORE$0.03026-16.52%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:48
Nhà Murdoch Giải Quyết Tranh Chấp Kế Vị Với Thỏa Thuận Bom Tấn

Bài đăng Murdochs Giải Quyết Tranh Chấp Kế Vị Với Thỏa Thuận Bom Tấn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Lachlan Murdoch, con trai cả của tỷ phú sở hữu News Corp. và Fox Corp. Rupert Murdoch, sẽ giành quyền kiểm soát doanh nghiệp truyền thông gia đình, theo một tuyên bố, chấm dứt câu chuyện kế vị kéo dài nhiều năm với thỏa thuận hàng tỷ đô la. Thỏa thuận được công bố vào thứ Hai. (Ảnh của Scott Olson/Getty Images) Getty Images Các Sự Kiện Chính Rupert và Lachlan đã đồng ý một thỏa thuận với anh chị em của Lachlan, Prudence, Elisabeth và James, trao cho Lachlan quyền kiểm soát quỹ tín thác gia đình bao gồm quyền kiểm soát tại Fox Corp. và News Corp., công ty sau là nhà xuất bản của The Wall Street Journal. Prudence, Elisabeth và James sẽ không còn là người thụ hưởng của quỹ tín thác, theo tuyên bố của Fox Corp., và sẽ nhận được khoảng 1,4 tỷ đô la mỗi người, theo Bloomberg, dựa trên giá cổ phiếu Fox và News Corp. vào thứ Hai. Thỏa thuận được định giá 3,3 tỷ đô la, The New York Times đưa tin, trích dẫn một người giấu tên quen thuộc với các cuộc đàm phán. Quỹ tín thác hiện tại sẽ bán 16,9 triệu cổ phiếu Loại B của Fox và 14,2 triệu cổ phiếu Loại B của News Corp. để tài trợ cho các thỏa thuận, và sẽ được giải thể. Một quỹ tín thác mới cho Lachlan sẽ hết hạn vào năm 2050, đảm bảo Lachlan kiểm soát đế chế truyền thông cho đến năm đó, theo tuyên bố. Nhận Cảnh Báo Tin Tức Khẩn Cấp Forbes: Chúng tôi đang ra mắt cảnh báo tin nhắn văn bản để bạn luôn biết những câu chuyện lớn nhất định hình các tiêu đề ngày hôm nay. Nhắn tin "Alerts" đến (201) 335-0739 hoặc đăng ký tại đây. Định Giá Forbes Chúng tôi ước tính giá trị tài sản ròng của Rupert và gia đình là 24,4 tỷ đô la tính đến thứ Hai, tăng từ 19,5 tỷ đô la vào năm 2024. Bối Cảnh Chính Kế hoạch kế vị ban đầu của Rupert liên quan đến việc chia quyền kiểm soát đế chế truyền thông của ông cho bốn người con lớn nhất. Điều đó đã thay đổi vào năm 2023 khi Rupert tìm cách trao cho Lachlan toàn quyền kiểm soát các công ty, khiến Prudence, Elisabeth và James đệ đơn kiện...
B
B$0.22713-8.21%
FOX Token
FOX$0.02373+2.02%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+37.15%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:36
Những Gì Chúng Ta Biết Về iPhone 17 Và Sự kiện 'Gây Choáng Ngợp' Của Apple

Bài đăng Những Điều Chúng Ta Biết Về iPhone 17 Và Sự Kiện 'Đáng Kinh Ngạc' Của Apple xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Apple sẽ tổ chức sự kiện sản phẩm vào chiều thứ Ba và dự kiến sẽ tiết lộ mẫu iPhone mới nhất, được đồn đoán có phiên bản mỏng của sản phẩm chủ lực của công ty cùng với những cải tiến về dung lượng pin và camera trước. Sự kiện Apple được lên lịch vào chiều thứ Ba. (Ảnh của Annice Lyn/Getty Images) Getty Images Những Điểm Chính Sự kiện ra mắt thường niên của Apple vào thứ Ba sẽ bắt đầu lúc 1 giờ chiều EDT và có thể được phát trực tiếp trên YouTube, trang web của Apple và Apple TV. Apple chưa xác nhận những gì sẽ được giới thiệu tại sự kiện, nhưng dự kiến sẽ ra mắt iPhone 17 và một chiếc Apple Watch mới, theo nhiều nguồn tin. Nhận Cảnh Báo Tin Tức Nóng Forbes: Chúng tôi đang ra mắt cảnh báo tin nhắn văn bản để bạn luôn biết những câu chuyện lớn nhất định hình các tiêu đề trong ngày. Nhắn tin "Alerts" đến (201) 335-0739 hoặc đăng ký tại đây. Chúng Ta Biết Gì Về iPhone 17? Phiên bản tiếp theo của iPhone sẽ có thời lượng pin được cải thiện, theo 9to5Mac, nhờ vào không gian tiết kiệm được bằng cách tích hợp eSIM thay vì thẻ SIM. iPhone 17 Pro được cho là sẽ có thêm 6,6% dung lượng pin, 9to5Mac bổ sung. Apple cũng sẽ giới thiệu iPhone 17 Air, một mẫu giá cả phải chăng hơn nhưng ít mạnh mẽ hơn, mỏng hơn một phần ba so với iPhone 16 Pro, Bloomberg đưa tin, đồng thời lưu ý rằng điện thoại sẽ đi kèm với một camera sau đơn. iPhone 17 Pro và Pro Max, các phiên bản cao cấp của điện thoại, sẽ có bộ xử lý được cải tiến, nâng cấp chất lượng camera và khả năng quay video đồng thời cả trước và sau, Bloomberg bổ sung. Giá Của iPhone Mới Sẽ Là Bao Nhiêu? Giá chính thức sẽ không được biết đến cho đến sự kiện thứ Ba, nhưng thông tin rò rỉ về giá đã gợi ý mức giá 799 đô la cho iPhone 17 và tăng 100 đô la lên 1,099 đô la cho iPhone 17 Pro với...
MemeCore
M$2.08849+1.76%
SOLANIUM
SLIM$0.03376-2.42%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+37.15%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 09:09
Bitcoin ETF Ghi Nhận Dòng Vốn Vào 246 Triệu USD, Nhưng Thị Trường Vẫn Thận Trọng

Bài đăng Bitcoin ETFs Ghi Nhận Dòng Vốn Vào 246 Triệu Đô, Nhưng Thị Trường Vẫn Thận Trọng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dòng ETF tổng thể hỗn hợp là dấu hiệu của sự do dự ngoài Bitcoin, với ETF Ethereum đặc biệt ghi nhận dòng tiền rút ra gần đây. Sự thống trị của BTC đã giảm nhẹ so với mức cao trong mùa hè, điều này thường mở đường cho các đợt tăng giá của altcoin. Thị trường tiền mã hóa đã chịu 162 triệu đô thanh lý, tương đối vừa phải đối với thị trường gần 4 nghìn tỷ đô. Mặc dù thu hút một phần tư tỷ đô dòng vốn vào trong tháng này, thị trường ETF của Bitcoin đang cho thấy tín hiệu hỗn hợp. Dòng vốn 246 triệu đô vào Bitcoin ETF tháng này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức vẫn đang tăng cường tiếp xúc, nhưng với tốc độ chậm hơn so với đợt tăng vọt của tháng 7 và tháng 8. Dòng ETF tổng thể hỗn hợp là dấu hiệu của sự do dự ngoài Bitcoin, với ETF Ethereum đặc biệt ghi nhận dòng tiền rút ra gần đây, cho thấy không phải tất cả tiền mã hóa đều nhận được sự chú ý như nhau từ các nhà đầu tư. Sự thống trị của BTC đã giảm nhẹ so với mức cao trong mùa hè, điều này thường mở đường cho các đợt tăng giá của altcoin. Theo CoinMarketCap, hiện tại nó đang ở mức 57,6%. Tuy nhiên, CryptoRank lưu ý rằng sự luân chuyển vốn vào altcoin vẫn còn thăm dò, cho thấy sự không chắc chắn về kinh tế vĩ mô (như cắt giảm lãi suất Fed sắp tới và dữ liệu việc làm yếu) đang khiến các nhà đầu tư né tránh rủi ro. Liên quan: Tổng kết Tiền mã hóa tháng 8 năm 2025: Token Sàn giao dịch Dẫn đầu Các Lĩnh vực Khác Thay vì một mùa altcoin hoàn chỉnh, chúng ta đang thấy mọi người mua một vài đồng tiền một cách chậm rãi và cẩn thận, trái ngược với việc đổ xô vào khắp nơi. Một chỉ số đáng chú ý khác là chỉ số Fear and Greed đang ở mức 51 (ít nhất theo CryptoRank, vì một số chỉ số thậm chí còn có số thấp hơn). Điều này cho thấy sự thiếu quyết đoán, khi thị trường không hoảng loạn nhưng cũng không hưng phấn. Ngoài ra, thị trường tiền mã hóa đã chịu 162 triệu đô thanh lý, tương đối vừa phải đối với thị trường gần 4 nghìn tỷ đô, cho thấy đòn bẩy đang được sử dụng một cách có kiểm soát và không dẫn đến bán tháo dây chuyền. Chưa phải mùa altcoin Hiện tại,...
Threshold
T$0.01516+0.86%
Bitcoin
BTC$121,289.18-0.11%
Altcoin
ALTCOIN$0.0004045-1.00%
BitcoinEthereumNews2025/09/09 08:53
