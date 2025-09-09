Bitcoin ETF Ghi Nhận Dòng Vốn Vào 246 Triệu USD, Nhưng Thị Trường Vẫn Thận Trọng

Bài đăng Bitcoin ETFs Ghi Nhận Dòng Vốn Vào 246 Triệu Đô, Nhưng Thị Trường Vẫn Thận Trọng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dòng ETF tổng thể hỗn hợp là dấu hiệu của sự do dự ngoài Bitcoin, với ETF Ethereum đặc biệt ghi nhận dòng tiền rút ra gần đây. Sự thống trị của BTC đã giảm nhẹ so với mức cao trong mùa hè, điều này thường mở đường cho các đợt tăng giá của altcoin. Thị trường tiền mã hóa đã chịu 162 triệu đô thanh lý, tương đối vừa phải đối với thị trường gần 4 nghìn tỷ đô. Mặc dù thu hút một phần tư tỷ đô dòng vốn vào trong tháng này, thị trường ETF của Bitcoin đang cho thấy tín hiệu hỗn hợp. Dòng vốn 246 triệu đô vào Bitcoin ETF tháng này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức vẫn đang tăng cường tiếp xúc, nhưng với tốc độ chậm hơn so với đợt tăng vọt của tháng 7 và tháng 8. Dòng ETF tổng thể hỗn hợp là dấu hiệu của sự do dự ngoài Bitcoin, với ETF Ethereum đặc biệt ghi nhận dòng tiền rút ra gần đây, cho thấy không phải tất cả tiền mã hóa đều nhận được sự chú ý như nhau từ các nhà đầu tư. Sự thống trị của BTC đã giảm nhẹ so với mức cao trong mùa hè, điều này thường mở đường cho các đợt tăng giá của altcoin. Theo CoinMarketCap, hiện tại nó đang ở mức 57,6%. Tuy nhiên, CryptoRank lưu ý rằng sự luân chuyển vốn vào altcoin vẫn còn thăm dò, cho thấy sự không chắc chắn về kinh tế vĩ mô (như cắt giảm lãi suất Fed sắp tới và dữ liệu việc làm yếu) đang khiến các nhà đầu tư né tránh rủi ro. Liên quan: Tổng kết Tiền mã hóa tháng 8 năm 2025: Token Sàn giao dịch Dẫn đầu Các Lĩnh vực Khác Thay vì một mùa altcoin hoàn chỉnh, chúng ta đang thấy mọi người mua một vài đồng tiền một cách chậm rãi và cẩn thận, trái ngược với việc đổ xô vào khắp nơi. Một chỉ số đáng chú ý khác là chỉ số Fear and Greed đang ở mức 51 (ít nhất theo CryptoRank, vì một số chỉ số thậm chí còn có số thấp hơn). Điều này cho thấy sự thiếu quyết đoán, khi thị trường không hoảng loạn nhưng cũng không hưng phấn. Ngoài ra, thị trường tiền mã hóa đã chịu 162 triệu đô thanh lý, tương đối vừa phải đối với thị trường gần 4 nghìn tỷ đô, cho thấy đòn bẩy đang được sử dụng một cách có kiểm soát và không dẫn đến bán tháo dây chuyền. Chưa phải mùa altcoin Hiện tại,...