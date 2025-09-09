Ủy viên NFL Roger Goodell Nói Về Cách Pilates Đã Giúp Ích

Ủy viên NFL Roger Goodell, được nhìn thấy ở đây đang công bố một lựa chọn trong NFL Draft 2025, đã tập Pilates trong 18 năm. (Ảnh của Perry Knotts/Getty Images) Getty Images Có thể nói rằng Ủy viên NFL Roger Goodell thực sự muốn đi đến cốt lõi của vấn đề khi ông tham dự "Forward and Up NYC 2025" vào ngày 29 tháng 8. Tại đó, ông đã có một buổi tập Pilates với Daria Pace, một huấn luyện viên bậc thầy và Cán bộ Chính của Romana's Pilates International, đơn vị tổ chức sự kiện. Ông thậm chí còn được điều trị Cadillac—có nghĩa là Pace đã hướng dẫn ông thực hiện các động tác khác nhau để tăng cường cơ lõi trên một thiết bị Pilates gọi là Cadillac. Goodell Đã Tập Pilates Trong 18 Năm Tại đó, Goodell đã nói với tôi về trải nghiệm của ông với Pilates, bắt đầu khoảng 18 năm trước, khi ông kể lại, "Anh trai Michael của tôi đã là một huấn luyện viên trong một thời gian khá dài và đã đưa tôi vào môn này." Goodell tiếp tục nói, "Nó hoàn toàn khác với bất kỳ loại bài tập nào tôi đã quen, đó là điều tôi nghĩ đã thu hút tôi và phù hợp với tôi. Khi tôi già đi, tôi đã thấy nhu cầu về một điều gì đó khác biệt, một điều gì đó với việc kéo giãn, tăng cường sức mạnh và thể dục." Ông thường tập Pilates hai lần một tuần, thường là vào sáng sớm để phù hợp với lịch trình bận rộn và nhiều cam kết của ông với tư cách là Ủy viên NFL, một vị trí mà ông đã giữ từ ngày 1 tháng 9 năm 2006, sau khi Paul Tagliabue nghỉ hưu. Pilates từ lâu đã là một phần cốt lõi—chơi chữ một phần—trong chế độ hoạt động thể chất thường xuyên của ông bao gồm cả yoga nóng, chèo thuyền và đạp xe. Ông coi Pilates là "thời gian của tôi, nơi tôi có thể tập trung vào bản thân." Ông cũng nói thêm rằng Pilates đã giúp ông cảm thấy "tuyệt vời. Khi bạn cảm thấy tốt hơn, khi bạn ở trong trạng thái tốt về thể chất, tinh thần và cảm xúc, bạn có thể xử lý tốt hơn bất kỳ thách thức nào. Vì vậy tôi nghĩ nó đã...