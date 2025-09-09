2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Cuộc bỏ phiếu cho ứng viên Fed quan trọng Stephen Miran sắp diễn ra tại Thượng viện Mỹ

Cuộc bỏ phiếu cho ứng viên Fed quan trọng Stephen Miran sắp diễn ra tại Thượng viện Mỹ

Bài đăng Cuộc Bỏ phiếu Quan trọng Cho Ứng viên FRB Stephen Miran Sắp Diễn Ra Tại Thượng viện Mỹ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thế giới tài chính đang sôi động với sự mong đợi khi Thượng viện Mỹ chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu quan trọng. Vào ngày 10 tháng 9, các nhà lập pháp sẽ xác nhận ứng viên FRB Stephen Miran, một quyết định có thể tạo ra những tác động đáng kể đến nền kinh tế. Đối với những người theo dõi thị trường tiền điện tử, việc hiểu rõ về cơ cấu và lãnh đạo của Cục Dự trữ Liên bang là vô cùng quan trọng. Một tiếng nói mới trong hội đồng FRB có thể ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ, từ đó tác động đến mọi thứ từ lãi suất đến tâm lý nhà đầu tư, và cuối cùng là giá trị của tài sản kỹ thuật số. Ai là Ứng viên FRB Stephen Miran, và Tại sao Bổ nhiệm này Quan trọng? Stephen Miran, hiện đang giữ chức chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng (CEA), đã được Tổng thống Trump chọn để lấp đầy một vị trí quan trọng trong hội đồng Cục Dự trữ Liên bang. Đề cử của ông không chỉ là một bước thủ tục; nó đại diện cho một sự thay đổi tiềm năng trong sự cân bằng tinh tế của các quan điểm kinh tế trong FRB. Cục Dự trữ Liên bang đóng vai trò vô song trong việc định hình bối cảnh kinh tế quốc gia. Các quyết định về lãi suất, mục tiêu lạm phát và nới lỏng định lượng trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng tín dụng, chi tiêu tiêu dùng và dòng đầu tư. Do đó, những cá nhân ngồi trong hội đồng quản trị có quyền lực to lớn. Vai trò Của Ứng viên FRB Trong Chính sách Tiền tệ Là Gì? Mỗi thống đốc trong Hội đồng Cục Dự trữ Liên bang đóng góp vào việc xây dựng chính sách tiền tệ. Họ tham gia vào các cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), nơi đưa ra các quyết định quan trọng về lãi suất và cung tiền. Những quyết định này là nền tảng của sự ổn định và tăng trưởng kinh tế. Một thống đốc mới, như ứng viên FRB Stephen Miran, mang triết lý kinh tế và hiểu biết riêng của họ vào những cuộc thảo luận này. Quan điểm của họ có thể ảnh hưởng đến hướng đi tập thể của FRB, có khả năng dẫn đến điều chỉnh trong cách ngân hàng trung ương tiếp cận lạm phát, việc làm và ổn định tài chính. Hiệu ứng lan tỏa này được cảm nhận trên tất cả...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 11:38
Tether có đang Dumping khối lượng Bitcoin khổng lồ của mình không? CEO chia sẻ sự thật

Tether có đang Dumping khối lượng Bitcoin khổng lồ của mình không? CEO chia sẻ sự thật

Bài đăng Tether có đang Dumping lượng Bitcoin khổng lồ của mình không? CEO chia sẻ sự thật đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tether có đang Dumping lượng Bitcoin khổng lồ của mình không? CEO chia sẻ sự thật | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Scott Matherson là một nhà văn crypto hàng đầu tại Bitcoinist, người sở hữu tư duy phân tích sắc bén và hiểu biết sâu sắc về bối cảnh tiền điện tử. Scott đã tạo dựng được danh tiếng nhờ cung cấp các bài viết nghiên cứu kỹ lưỡng và đầy tính suy ngẫm, thu hút cả người mới và những người đam mê crypto lâu năm. Ngoài công việc viết lách, Scott đam mê thúc đẩy kiến thức về crypto và thường xuyên làm việc để giáo dục công chúng về tiềm năng của blockchain. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/tether-massive-bitcoin-dumping/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 11:37
Người Đàn Ông California Đối Mặt Với Án Tù Nghiêm Trọng Vì Âm Mưu 37 Triệu Đô La AI: I've translated the title to Vietnamese while maintaining the proper capitalization and formatting as instructed. The translation accurately conveys the meaning of the original English title about a California man facing serious prison time for a $37M scheme.

Người Đàn Ông California Đối Mặt Với Án Tù Nghiêm Trọng Vì Âm Mưu 37 Triệu Đô La AI: I've translated the title to Vietnamese while maintaining the proper capitalization and formatting as instructed. The translation accurately conveys the meaning of the original English title about a California man facing serious prison time for a $37M scheme.

Bài đăng California Man Faces Serious Prison Time For $37M Scheme xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vạch trần hoạt động rửa tiền Crypto: Người đàn ông California đối mặt với án tù nghiêm trọng vì kế hoạch 37 triệu đô la Chuyển đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Vạch trần hoạt động rửa tiền Crypto: Người đàn ông California đối mặt với án tù nghiêm trọng vì kế hoạch 37 triệu đô la Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/california-crypto-laundering-sentence/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 11:23
Ủy viên NFL Roger Goodell Nói Về Cách Pilates Đã Giúp Ích

Ủy viên NFL Roger Goodell Nói Về Cách Pilates Đã Giúp Ích

Bài đăng NFL Commissioner Roger Goodell Talks About How Pilates Has Helped xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ủy viên NFL Roger Goodell, được nhìn thấy ở đây đang công bố một lựa chọn trong NFL Draft 2025, đã tập Pilates trong 18 năm. (Ảnh của Perry Knotts/Getty Images) Getty Images Có thể nói rằng Ủy viên NFL Roger Goodell thực sự muốn đi đến cốt lõi của vấn đề khi ông tham dự "Forward and Up NYC 2025" vào ngày 29 tháng 8. Tại đó, ông đã có một buổi tập Pilates với Daria Pace, một huấn luyện viên bậc thầy và Cán bộ Chính của Romana's Pilates International, đơn vị tổ chức sự kiện. Ông thậm chí còn được điều trị Cadillac—có nghĩa là Pace đã hướng dẫn ông thực hiện các động tác khác nhau để tăng cường cơ lõi trên một thiết bị Pilates gọi là Cadillac. Goodell Đã Tập Pilates Trong 18 Năm Tại đó, Goodell đã nói với tôi về trải nghiệm của ông với Pilates, bắt đầu khoảng 18 năm trước, khi ông kể lại, "Anh trai Michael của tôi đã là một huấn luyện viên trong một thời gian khá dài và đã đưa tôi vào môn này." Goodell tiếp tục nói, "Nó hoàn toàn khác với bất kỳ loại bài tập nào tôi đã quen, đó là điều tôi nghĩ đã thu hút tôi và phù hợp với tôi. Khi tôi già đi, tôi đã thấy nhu cầu về một điều gì đó khác biệt, một điều gì đó với việc kéo giãn, tăng cường sức mạnh và thể dục." Ông thường tập Pilates hai lần một tuần, thường là vào sáng sớm để phù hợp với lịch trình bận rộn và nhiều cam kết của ông với tư cách là Ủy viên NFL, một vị trí mà ông đã giữ từ ngày 1 tháng 9 năm 2006, sau khi Paul Tagliabue nghỉ hưu. Pilates từ lâu đã là một phần cốt lõi—chơi chữ một phần—trong chế độ hoạt động thể chất thường xuyên của ông bao gồm cả yoga nóng, chèo thuyền và đạp xe. Ông coi Pilates là "thời gian của tôi, nơi tôi có thể tập trung vào bản thân." Ông cũng nói thêm rằng Pilates đã giúp ông cảm thấy "tuyệt vời. Khi bạn cảm thấy tốt hơn, khi bạn ở trong trạng thái tốt về thể chất, tinh thần và cảm xúc, bạn có thể xử lý tốt hơn bất kỳ thách thức nào. Vì vậy tôi nghĩ nó đã...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 11:18
BTC GIỮ VỮNG HỖ TRỢ, CÁC ĐỒNG CHÍNH ĐỀU TĂNG, PUMP + 40% TRONG MỘT TUẦN

BTC GIỮ VỮNG HỖ TRỢ, CÁC ĐỒNG CHÍNH ĐỀU TĂNG, PUMP + 40% TRONG MỘT TUẦN

Bài đăng BTC GIỮ VỮNG HỖ TRỢ, CÁC ĐỒNG CHÍNH ĐỀU TĂNG, PUMP + 40% TRONG MỘT TUẦN xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BTC GIỮ VỮNG HỖ TRỢ, CÁC ĐỒNG CHÍNH ĐỀU TĂNG, PUMP + 40% TRONG MỘT TUẦN BTC giữ mức hỗ trợ giá trị 110k USD, phân tích cảm xúc trở lại trung tính. Robinhood sẽ gia nhập S&P 500, Chiến lược bỏ lỡ. Các cá voi đã bán 12,7 tỷ USD BTC trong tháng qua. Các công ty hiện đang mua 1.755 BTC mỗi ngày. SOL có phương tiện kho bạc mới với 1,65 tỷ USD tiền mặt. ETH ETF ghi nhận dòng tiền rút ra hàng ngày lớn thứ 2 từ trước đến nay. Dự luật tiền điện tử đề xuất ủy ban tiền điện tử SEC-CFTC. SEC, CFTC tìm cách "hài hòa hóa" về DeFi. HYPE tiến gần ATH, Paxos, Frax, Agora đấu giá stablecoin. StablecoinX đảm bảo 890 triệu USD để mua ENA. Chúng tôi không bán BTC để mua vàng: CEO Tether. Metaplanet mua 15,2 triệu USD BTC. Doanh thu ETH giảm 44% trong tháng 8. Độ khó khai thác mạng lưới BTC ở mức ATH. SUI Group mua 20 triệu SUI. Gia đình Trump kiếm được 1,3 tỷ USD từ WLFI, American Bitcoin. Chiến lược SOL để nâng cấp cổ phiếu lên Nasdaq. Cardone bán biệt thự Miami với giá 400 BTC. Nguồn: https://decrypt.co/videos/interviews/z4jTlMkG/btc-holds-support-majors-all-up-pump-40-in-a-week
BitcoinEthereumNews2025/09/09 11:14
Hạ viện Hoa Kỳ thúc đẩy Kế hoạch quản lý dự trữ Bitcoin chiến lược

Hạ viện Hoa Kỳ thúc đẩy Kế hoạch quản lý dự trữ Bitcoin chiến lược

Bài đăng Hạ viện Hoa Kỳ Thúc đẩy Kế hoạch Quản lý tài sản Dự trữ Bitcoin Chiến lược xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quan trọng: Hạ viện Hoa Kỳ Thúc đẩy Kế hoạch Quản lý tài sản Dự trữ Bitcoin Chiến lược Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Tiền mã hoá Quan trọng: Hạ viện Hoa Kỳ Thúc đẩy Kế hoạch Quản lý Dự trữ Bitcoin Chiến lược Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/us-bitcoin-reserves-plan/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 11:02
Kho Bitcoin tăng lên: Metaplanet hiện nắm giữ 20,136 BTC sau khi mua vào 15 triệu USD

Kho Bitcoin tăng lên: Metaplanet hiện nắm giữ 20,136 BTC sau khi mua vào 15 triệu USD

Metaplanet Inc. đã một lần nữa đầu tư vào Bitcoin như một phần trong kế hoạch ngân khố của mình, mua 136 Bitcoin với giá khoảng 15,2 triệu đô la với giá trung bình 111,783 đô la mỗi đồng. Đọc thêm: Nga tìm cách mở rộng thị trường tiền mã hóa cho công dân - Chi tiết Theo công ty, điều này nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 20,136 đồng. Các […]
Bitcoinist2025/09/09 11:00
Hashkey Lên Kế Hoạch Ra Mắt Quỹ Tài Sản Kỹ Thuật Số Đa Tiền Tệ Lớn Nhất Châu Á

Hashkey Lên Kế Hoạch Ra Mắt Quỹ Tài Sản Kỹ Thuật Số Đa Tiền Tệ Lớn Nhất Châu Á

Bài đăng Hashkey Lên kế hoạch ra mắt Quỹ cộng đồng Tài sản kỹ thuật số đa tiền tệ lớn nhất châu Á xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hashkey nhắm đến việc ra mắt quỹ cộng đồng tài sản kỹ thuật số lớn nhất châu Á, mở ra kỷ nguyên mới cho tài chính tổ chức hội tụ với tiền mã hoá thông qua hệ sinh thái đa tiền tệ vĩnh viễn. Hashkey nhắm đến việc kết nối Tài chính và Tiền mã hoá với Quỹ cộng đồng Tài sản kỹ thuật số Hashkey Group, một công ty dịch vụ tài chính tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Hồng Kông, đã thông báo vào ngày 8 tháng 9 rằng [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/hashkey-plans-to-launch-asias-largest-multi-currency-digital-asset-treasury-fund/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 10:52
Cổ phần Eightco tăng vọt nhờ động thái Quỹ Worldcoin và sự hậu thuẫn từ BitMine

Cổ phần Eightco tăng vọt nhờ động thái Quỹ Worldcoin và sự hậu thuẫn từ BitMine

Bài đăng Cổ phần Eightco tăng vọt nhờ động thái Quỹ cộng đồng Worldcoin và sự hậu thuẫn từ BitMine xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Eightco Holdings, một công ty cung cấp hỗ trợ dòng tiền và dịch vụ đóng gói cho người bán hàng trực tuyến, đã ghi nhận một trong những biến động thị trường mạnh nhất trong năm sau khi tiết lộ kế hoạch phân bổ quỹ dự trữ của công ty chủ yếu vào Worldcoin. Công ty cũng đã nhận được sự hậu thuẫn mới từ BitMine, một công ty khai thác tiền mã hóa với danh mục đầu tư Ethereum blockchain rộng lớn, làm dấy lên đồn đoán về việc liệu token nhận dạng kỹ thuật số có thể đóng vai trò lớn hơn trong dự trữ doanh nghiệp. Đà tăng lịch sử và Tái cấu trúc Quỹ dự trữ Vào thứ Hai, cổ phần Eightco đóng cửa ở mức $45,08 sau khi giao dịch ở mức thấp $1,43 chỉ ba ngày trước đó. Cổ phiếu đã chạm mức cao nhất trong ngày là $83,12, đại diện cho mức tăng hơn 5,000% tại một thời điểm trong ngày. Đà tăng này diễn ra sau thông báo của Eightco rằng họ đã huy động được $250 triệu thông qua phát hành riêng để mua token Worldcoin (WLD). Sponsored Sponsored Biểu đồ cổ phiếu Eightco (niêm yết trên Nasdaq). Nguồn: Yahoo Finance Động thái này đánh dấu công ty giao dịch công khai đầu tiên cam kết cấu trúc dự trữ của mình chủ yếu xoay quanh Worldcoin. Dự án gây tranh cãi này sử dụng thiết bị sinh trắc học được gọi là Orbs để xác minh danh tính con người và phân phối token WLD. Theo dữ liệu CoinGecko, Worldcoin đã tăng 49% trong cùng ngày, đạt $1,54 và chạm mức giá cao nhất trong bảy tháng. Eightco cũng xác nhận rằng họ sẽ thay đổi mã giao dịch Nasdaq từ OCTO thành ORBS vào ngày 11 tháng 9 năm 2025. Việc điều chỉnh mã giao dịch nhấn mạnh ý định của công ty trong việc xây dựng thương hiệu xoay quanh hệ sinh thái định danh của World, phản ánh sự thay đổi chiến lược từ nguồn gốc là một nhà điều hành thương mại điện tử nhỏ. Sáng kiến của Eightco đã có thêm động lực khi BitMine đầu tư $20 triệu vào công ty. BitMine, hiện đang nắm giữ hơn hai triệu Ether trị giá khoảng $9 tỷ, mô tả giao dịch này là canh bạc "moonshot" đầu tiên của họ. Đối với BitMine, thỏa thuận này báo hiệu sự sẵn sàng đa dạng hóa từ khai thác và tích lũy Ethereum sang các dự án ở giao điểm của blockchain và cơ sở hạ tầng nhận dạng kỹ thuật số. Trong khi dự trữ của Eightco sẽ...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 10:23
Cổ phiếu Forward Industries Tăng vọt Sau khi Chuyển hướng Quỹ cộng đồng Solana trị giá 1,65 Tỷ đô la

Cổ phiếu Forward Industries Tăng vọt Sau khi Chuyển hướng Quỹ cộng đồng Solana trị giá 1,65 Tỷ đô la

Bài đăng Cổ phiếu Forward Industries Tăng vọt Sau Khi Chuyển hướng Quỹ 1,65 tỷ USD vào Solana xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Forward Industries đã công bố khoản đầu tư tư nhân 1,65 tỷ USD vào cổ phiếu công khai. Công ty sẽ tích lũy Solana, với sự hỗ trợ từ nhiều công ty khác. Giá cổ phiếu Forward đã tăng vọt 92% trong giao dịch trước khi niêm yết, nhưng sau đó giảm. Tính đến thời điểm viết bài, cổ phiếu vẫn tăng 40% trong ngày. Forward Industries đã công bố khoản đầu tư tư nhân 1,65 tỷ USD vào cổ phiếu công khai, hay PIPE, để củng cố chiến lược quỹ Solana vào hôm thứ Hai, theo thông cáo báo chí. Công ty, trước đây chuyên thiết kế sản phẩm cho các công ty y tế và công nghệ, dự kiến sẽ được lãnh đạo bởi đồng sáng lập và đối tác quản lý của Multicoin Capital, Kyle Samani, người sẽ giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị Forward Industries sau khi PIPE hoàn tất, công ty cho biết. Multicoin được thành lập như một công ty đầu tư vào năm 2017, và công ty đã đầu tư vào hệ sinh thái Solana kể từ vòng hạt giống của tài sản này vào tháng 5 năm 2018. Công ty cũng sẽ nhận được hỗ trợ chiến lược từ các công ty crypto tổ chức Galaxy Digital và Jump Crypto. Giá cổ phiếu Forward Industries (FORD) đã tăng vọt 92% trong giao dịch trước khi niêm yết lên 31,50 USD vào hôm thứ Hai, theo Yahoo Finance. Nó được giao dịch khoảng 28,61 USD một giờ sau khi thị trường mở cửa, cho thấy mức tăng 75% trong ngày, nhưng đã giảm kể từ đó. FORD hiện có giá 22,95 USD, tăng khoảng 40% trong ngày. Nếu Forward đổ toàn bộ số tiền thu được từ PIPE vào Solana, nó sẽ xếp hạng trong số các công ty quỹ lớn nhất dành riêng cho Bitcoin và Ethereum. Ba công ty giao dịch công khai nắm giữ hơn 1,65 tỷ USD giá trị Ethereum, theo Strategic Ethereum Reserve, trong khi tám công ty giao dịch công khai nắm giữ hơn 1,65 tỷ USD giá trị Bitcoin, theo Bitcoin Treasuries. Trong số các công ty quỹ Solana, Forward sẽ trở thành công ty lớn nhất nếu chi khoảng một phần tư số tiền thu được từ PIPE cho tài sản kỹ thuật số này. Công ty quỹ Solana Upexi sở hữu 2,000,518 Solana,...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 10:05
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó