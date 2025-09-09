Cổ phiếu Forward Industries Tăng vọt Sau khi Chuyển hướng Quỹ cộng đồng Solana trị giá 1,65 Tỷ đô la
Tóm tắt Forward Industries đã công bố khoản đầu tư tư nhân 1,65 tỷ USD vào cổ phiếu công khai. Công ty sẽ tích lũy Solana, với sự hỗ trợ từ nhiều công ty khác. Giá cổ phiếu Forward đã tăng vọt 92% trong giao dịch trước khi niêm yết, nhưng sau đó giảm. Tính đến thời điểm viết bài, cổ phiếu vẫn tăng 40% trong ngày. Forward Industries đã công bố khoản đầu tư tư nhân 1,65 tỷ USD vào cổ phiếu công khai, hay PIPE, để củng cố chiến lược quỹ Solana vào hôm thứ Hai, theo thông cáo báo chí. Công ty, trước đây chuyên thiết kế sản phẩm cho các công ty y tế và công nghệ, dự kiến sẽ được lãnh đạo bởi đồng sáng lập và đối tác quản lý của Multicoin Capital, Kyle Samani, người sẽ giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị Forward Industries sau khi PIPE hoàn tất, công ty cho biết. Multicoin được thành lập như một công ty đầu tư vào năm 2017, và công ty đã đầu tư vào hệ sinh thái Solana kể từ vòng hạt giống của tài sản này vào tháng 5 năm 2018. Công ty cũng sẽ nhận được hỗ trợ chiến lược từ các công ty crypto tổ chức Galaxy Digital và Jump Crypto. Giá cổ phiếu Forward Industries (FORD) đã tăng vọt 92% trong giao dịch trước khi niêm yết lên 31,50 USD vào hôm thứ Hai, theo Yahoo Finance. Nó được giao dịch khoảng 28,61 USD một giờ sau khi thị trường mở cửa, cho thấy mức tăng 75% trong ngày, nhưng đã giảm kể từ đó. FORD hiện có giá 22,95 USD, tăng khoảng 40% trong ngày. Nếu Forward đổ toàn bộ số tiền thu được từ PIPE vào Solana, nó sẽ xếp hạng trong số các công ty quỹ lớn nhất dành riêng cho Bitcoin và Ethereum. Ba công ty giao dịch công khai nắm giữ hơn 1,65 tỷ USD giá trị Ethereum, theo Strategic Ethereum Reserve, trong khi tám công ty giao dịch công khai nắm giữ hơn 1,65 tỷ USD giá trị Bitcoin, theo Bitcoin Treasuries. Trong số các công ty quỹ Solana, Forward sẽ trở thành công ty lớn nhất nếu chi khoảng một phần tư số tiền thu được từ PIPE cho tài sản kỹ thuật số này. Công ty quỹ Solana Upexi sở hữu 2,000,518 Solana,...
