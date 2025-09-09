Những thay đổi của S&P 500 đẩy HOOD tăng cao hơn, MSTR thấp hơn

Bài đăng S&P 500 Changes Send HOOD Higher, MSTR Lower xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cổ phiếu Robinhood (HOOD) tăng vọt 15% vào thứ Hai sau khi công ty được đưa vào S&P 500, chỉ số tham chiếu được theo dõi rộng rãi cho Cổ phiếu Mỹ. Thông báo được đưa ra sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu và có hiệu lực với việc tái cân bằng chỉ số vào ngày 22 tháng 9. Nền tảng giao dịch, với giá cổ phiếu đã tăng gần gấp ba lần trong năm nay, từ lâu đã được coi là ứng cử viên hàng đầu để được đưa vào. Đây là một trong ba công ty đủ điều kiện lớn nhất chưa được thêm vào chỉ số. Trong khi đó, cổ phiếu của Strategy (MSTR) giảm sau khi công ty phát triển bitcoin BTC$111,661.49 bị bỏ qua, mặc dù đủ điều kiện để được đưa vào lần đầu tiên trong quý này. Strategy đã báo cáo 14 tỷ đô la thu nhập hoạt động và 10 tỷ đô la thu nhập ròng cho quý hai năm 2025 — những con số đáng kinh ngạc đáp ứng các yêu cầu của S&P. Nguồn gốc của lợi nhuận — sự tăng mạnh về giá của bitcoin — có thể không phù hợp với ủy ban lựa chọn, chắc chắn họ đã nhận thức được rằng BTC cũng có thể di chuyển theo hướng ngược lại. MSTR giảm 1,5% trong phiên giao dịch buổi sáng muộn tại Mỹ. Xuất hiện trên CNBC vào sáng thứ Hai, CEO của Strategy Michael Saylor cho biết ông không mong đợi được đưa vào ngay lập tức. "Tôi không nghĩ chúng tôi mong đợi được chọn ngay trong quý đầu tiên đủ điều kiện," ông nói. "Chúng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra vào một thời điểm nào đó." Nhà phân tích Benchmark Mark Palmer đồng tình với quan điểm đó, viết rằng Strategy "không cần sự chấp thuận của S&P như một sự xác nhận cho mô hình hoạt động của mình, vì bảng điểm thị trường đã cung cấp điều đó một cách rõ ràng." Nhà phân tích TD Cowen Lance Vitanca gọi quyết định của ủy ban là không gây ngạc nhiên. "Việc được đưa vào chưa bao giờ là trung tâm của luận điểm đầu tư của chúng tôi, mặc dù nó vẫn là một chất xúc tác tích cực tiềm năng," ông viết. Một số nhà quan sát suy đoán rằng ủy ban có thể do dự khi đưa vào một công ty gắn liền chặt chẽ với bitcoin. Vitanca đã đề cập trực tiếp đến khả năng này, viết: "Trong phạm vi mà Ủy ban đang...