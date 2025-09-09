2025-10-10 thứ sáu

Bitcoin Có Thể 'Dễ Dàng' Đạt 200,000 USD Trong Năm Nay, Theo Tom Lee

Bài đăng Bitcoin Có Thể 'Dễ Dàng' Đạt $200,000 Năm Nay, Theo Tom Lee xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Đối tác Quản lý của Fundstrat Global Advisors Tom Lee nói với CNBC rằng Bitcoin có thể đạt $200,000 năm nay. Ông tuyên bố trong cuộc phỏng vấn rằng đồng tiền kỹ thuật số sẽ được hưởng lợi nếu Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số và token khác đã hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp. Bitcoin vẫn có thể đạt $200,000 mỗi đồng vào cuối năm, nhà đầu tư lạc quan về tiền mã hóa và Đối tác Quản lý của Fundstrat Global Advisors Tom Lee nói với CNBC vào thứ Hai. Lee, người đã đưa ra những dự đoán táo bạo trong quá khứ, cho biết việc cắt giảm lãi suất dự kiến của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ tại cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo vào ngày 17 tháng 9 sẽ đẩy giá tài sản này cao hơn. "Bitcoin và các loại tiền mã hóa như Ethereum rất nhạy cảm với chính sách tiền tệ," Lee nói. "Tôi nghĩ ngày 17 tháng 9 là một chất xúc tác quan trọng." Ông nói thêm: "Tôi nghĩ Bitcoin có thể dễ dàng đạt $200,000 trước cuối năm, và tôi biết đó là một bước tiến lớn." Bitcoin gần đây được giao dịch ở mức hơn $112,000, tăng chưa đến một phần trăm trong 24 giờ qua, dữ liệu từ CoinGecko cho thấy. Nó đạt ATH vào tháng trước ở mức $124,128 trước khi giảm giữa lo lắng của nhà đầu tư về lạm phát, nền kinh tế Hoa Kỳ và các bất ổn vĩ mô khác. Lee, người cũng là lực lượng đứng sau chiến lược kho bạc Ethereum của công ty khai thác Bitcoin BitMine Immersions và giữ chức chủ tịch của công ty đó, nói chung đã đúng về sự tăng giá của Bitcoin, nhưng sai về thời điểm đồng tiền này đạt được các mục tiêu giá. Ví dụ, vào năm 2018, nhà đầu tư này đã nói rằng Bitcoin sẽ đạt $125,000 vào năm 2022. Giá cao nhất của đồng tiền mã hóa hàng đầu trong năm đó là $47,737 trước khi nó sụp đổ xuống dưới $16,000 sau khi đã phá vỡ kỷ lục $69,044 vào năm 2021. Cục Dự trữ Liên bang đã chậm cắt giảm lãi suất trong năm nay, bất chấp áp lực từ Tổng thống Donald Trump. Các nhà phân tích đang kỳ vọng...
MegaETH sẽ ra mắt Stablecoin với Ethena để giữ phí Blockchain thấp

Bài đăng MegaETH ra mắt Stablecoin với Ethena để Giữ Phí Blockchain Thấp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. MegaETH, một mạng lưới mở rộng Ethereum được thiết kế cho các giao dịch xử lý nhanh đến mức tự gọi mình là blockchain "thời gian thực", đã thông báo vào thứ Hai rằng họ đang ra mắt stablecoin bản địa với giao thức DeFi đang phát triển nhanh chóng Ethena ENA$0,7923. Theo bài đăng trên blog, token có tên USDm, sẽ được tích hợp chặt chẽ vào các ứng dụng và giao thức được xây dựng trên mạng lưới và nhằm giúp giữ chi phí giao dịch thấp trên chuỗi bằng cách chuyển hướng doanh thu từ tài sản dự trữ để trợ cấp chi phí sequencer. "USDm có nghĩa là phí thấp hơn cho người dùng và không gian thiết kế biểu đạt hơn cho các ứng dụng," đồng sáng lập MegaETH Shuyao Kong cho biết trong bài đăng trên blog. "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Ethena để tạo ra kịch bản đôi bên cùng có lợi cho tất cả các bên liên quan trong hệ sinh thái của chúng tôi." Token này ban đầu sẽ được hỗ trợ bởi USDtb của Ethena, một token tạo lợi nhuận được hỗ trợ bởi quỹ thị trường tiền tệ được token hóa BUIDL của BlackRock. Sau đó, các token khác và tương lai do Ethena phát hành có thể được thêm vào như USDe, MegaETH cho biết trong một bài đăng trên blog. Token quản trị của Ethena, ENA (ENA), đã tăng 7% trong 24 giờ qua, vượt trội hơn thị trường tiền mã hóa rộng lớn hơn. Stablecoin là một nhóm tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng, trị giá 270 tỷ đô la, chủ yếu với giá cố định với đồng đô la Mỹ. Chúng đóng vai trò là thanh khoản chính và cặp giao dịch trên các nền tảng tiền mã hóa, và cũng ngày càng được sử dụng cho các khoản thanh toán xuyên biên giới, hứa hẹn các giao dịch nhanh hơn, rẻ hơn trên nền tảng blockchain so với các kênh ngân hàng truyền thống. Chúng đã nhận được sự thúc đẩy về mặt quy định vào đầu năm nay tại Hoa Kỳ khi Tổng thống Donald Trump ký Đạo luật GENIUS, đạo luật tiền mã hóa quan trọng đầu tiên của đất nước, thành luật. Stablecoin của MegaETH là ví dụ mới nhất về các hệ sinh thái tiền mã hóa thực hiện các bước để phát hành stablecoin độc quyền với nhà cung cấp dịch vụ thay vì chỉ dựa vào các sản phẩm stablecoin hiện có, hiện đang bị thống trị bởi USDC của Circle và USDT của Tether. Ví tiền mã hóa phổ biến MetaMask gần đây đã thông báo việc ra mắt...
Điểm nhấn Ngày Truyền thông Trước Vòng loại World Cup

Bài đăng Điểm nổi bật Ngày Truyền thông Trước Vòng Loại World Cup xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cầu thủ Nigeria Moses Daddy Simon (trái) đang tranh bóng với Aubrey Maphosa Modiba của Nam Phi trong trận bán kết Cúp bóng đá châu Phi (CAN) 2024 giữa Nigeria và Nam Phi tại Sân vận động Hòa bình ở Bouake, Bờ Biển Ngà, vào ngày 7 tháng 2, 2024. (Ảnh của Anis/APP/NurPhoto qua Getty Images) NurPhoto qua Getty Images Trong hơn hai thập kỷ, Nam Phi đã chờ đợi. Lần cuối cùng Bafana Bafana thành công giành được vé tham dự FIFA World Cup thông qua vòng loại là vào năm 2001, giành được một vị trí tại giải đấu 2002 ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Sự xuất hiện của họ vào năm 2010 là nhờ đặc quyền chủ nhà, không phải thông qua quá trình vòng loại khó khăn. Kết quả là, cả một thế hệ người hâm mộ Nam Phi chưa bao giờ chứng kiến đội tuyển của họ giành được vị trí xứng đáng. Bây giờ, dưới sự dẫn dắt của Hugo Broos, Bafana Bafana đang đứng trước ngưỡng cửa chấm dứt cơn hạn hán kéo dài đó. Tình hình ở Bảng C Bafana Bafana Có Cơ Hội Đảm Bảo Vé Tham Dự FIFA World Cup 2026 Nếu Họ Có Thể Đánh Bại Nigeria vào ngày 9 tháng 9 Tại Sân vận động Toyota Ở Bloemfontein Được Cung Cấp Bafana Bafana sẽ đón tiếp Nigeria, biết rằng một chiến thắng có thể loại bỏ cơ hội dẫn đầu Bảng C của Super Eagles, trừ khi các vấn đề ngoài sân cỏ thay đổi tình hình. FIFA vẫn chưa xác nhận liệu Nam Phi có bị trừ ba điểm vì đã sử dụng tiền vệ Teboho Mokoena đang bị treo giò trong chiến thắng 2-0 trước Lesotho vào tháng 3 hay không, điều này khiến bảng xếp hạng còn chưa chắc chắn. Hiện tại, Nam Phi có 16 điểm sau bảy trận, nhiều hơn Benin ở vị trí thứ hai 5 điểm. Nigeria đứng ở vị trí thứ ba với 10 điểm, nghĩa là một chiến thắng có thể thu hẹp khoảng cách và giữ hy vọng sống. Nếu FIFA quyết định áp dụng hình phạt trừ điểm, cuộc đua có thể trở nên căng thẳng hơn đáng kể, tạo cơ hội cho Benin tận dụng. Chỉ có đội đứng đầu bảng...
Đàn Áp Quyết Liệt Các Đường Dây Buôn Người

Bài đăng Đàn Áp Quyết Liệt Các Đường Dây Buôn Người xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hoa Kỳ Trừng Phạt Lừa Đảo Crypto: Đàn Áp Quyết Liệt Các Đường Dây Buôn Người Bỏ qua nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Hoa Kỳ Trừng Phạt Lừa Đảo Crypto: Đàn Áp Quyết Liệt Các Đường Dây Buôn Người Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctions-crypto-scam/
Lion Group Lên kế hoạch Swap token SOL, SUI Holdings lấy HYPE

Bài đăng Lion Group lên kế hoạch Token Swap SOL, SUI Holdings lấy HYPE xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Lion Group (LGHL) niêm yết trên Nasdaq lên kế hoạch chuyển đổi tất cả các khoản nắm giữ SOL và SUI của mình lấy token HYPE. Nhà điều hành nền tảng giao dịch có trụ sở tại Singapore này đang nhắm đến việc tận dụng việc ra mắt dịch vụ giám sát cho hệ sinh thái Hyperliquid tại Hoa Kỳ bởi Giám sát viên tài sản kỹ thuật số BitGo. Lion Group cho biết họ lên kế hoạch tối ưu hóa danh mục đầu tư tiền mã hóa của mình bằng cách sử dụng khả năng trao đổi tương lai vĩnh cửu phi tập trung của mạng lớp 1 Hyperliquid, trong một thông báo vào hôm thứ Hai. Công ty bắt đầu mua token HYPE vào cuối tháng 6, sau khi đã công bố sáng kiến kho bạc Hyperliquid của mình. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Lion Group cho biết họ dự định tiếp tục mua SOL và SUI. CEO Lion Group Wilson Wang mô tả Hyperliquid là "cơ hội hấp dẫn nhất trong tài chính phi tập trung, với sổ lệnh trên chuỗi và cơ sở hạ tầng giao dịch hiệu quả." "Bằng cách chuyển các khoản nắm giữ của chúng tôi từ SOL và SUI sang HYPE thông qua quá trình tích lũy có kỷ luật, chúng tôi nhằm nâng cao hiệu quả danh mục đầu tư và định vị Công ty cho sự tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực tiền mã hóa," ông nói thêm. Tại thời điểm viết bài, HYPE có giá $51,39, tăng 9% trong 24 giờ qua. Cổ phiếu LGHL giao dịch ở mức $1,25 vào giữa trưa tại Bờ Đông vào thứ Hai, giảm 7,4% trong ngày. Nguồn: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/lion-group-plans-to-swap-sol-sui-holdings-for-hype
Ủy viên SEC Peirce Cảnh báo Quy định Sắp tới về Layer 2 Cho Các Giao thức Tập trung

Bài đăng SEC's Peirce Flags Looming Layer 2 Regulation For Centralized Protocols xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cảnh báo quan trọng: SEC's Peirce Flags Looming Layer 2 Regulation For Centralized Protocols Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Tiền điện tử Cảnh báo quan trọng: SEC's Peirce Flags Looming Layer 2 Regulation for Centralized Protocols Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/sec-layer-2-regulation-warning/
CTO của Ripple khen ngợi ví XRP vì phản ứng nhanh chóng trước cuộc tấn công chuỗi cung ứng

Bài đăng CTO Ripple Khen Ngợi Ví XRP Vì Phản Ứng Nhanh Chóng Trước Cuộc Tấn Công Chuỗi Cung Ứng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. David Schwartz, Chief Technology Officer（CTO）tại Ripple, đã khen ngợi Xaman, một ví XRP phổ biến, vì phản ứng nhanh chóng trước cuộc tấn công chuỗi cung ứng quy mô lớn vào hệ sinh thái Node Package Manager (NPM). Tài khoản NPM của một nhà phát triển uy tín gần đây đã bị xâm phạm, và các gói JavaScript phổ biến đã bị nhiễm mã độc. Phần mềm độc hại này nhắm vào các ví tiền mã hoá như MetaMask để chuyển hướng tiền của người dùng crypto chưa có kinh nghiệm đến kẻ tấn công bằng cách bí mật hoán đổi địa chỉ. Bạn Cũng Có Thể Thích Theo báo cáo của U.Today, CTO của Ledger Charles Guillemet đã kêu gọi người dùng crypto không có ví phần cứng với tính năng ký rõ ràng tạm thời ngừng thực hiện các giao dịch Xử lý on-chain. Phản ứng của Xaman Đội ngũ đứng sau ví Xaman đã ngay lập tức tiến hành kiểm toán, cho thấy ví an toàn cho người dùng. Đồng sáng lập XRPL Labs Wietse Wind Supply đã lưu ý rằng các cuộc tấn công chuỗi đang trở nên "ngày càng phổ biến." Nguồn: https://u.today/ripple-cto-praises-xrp-wallet-for-swift-reaction-to-supply-chain-attack
ETF Bitcoin Giao Ngay Của Mỹ Tăng Vọt Với Sự Đảo Chiều Dòng Tiền Đáng Chú Ý 364 Triệu USD

Bài đăng US Spot Bitcoin ETFs tăng vọt với sự đảo ngược dòng tiền đáng chú ý $364M xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. US Spot Bitcoin ETFs tăng vọt với sự đảo ngược dòng tiền đáng chú ý $364M Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto US Spot Bitcoin ETFs tăng vọt với sự đảo ngược dòng tiền đáng chú ý $364M Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/us-spot-bitcoin-etfs-rebound/
Coinshares Sẵn sàng Ra mắt trên Nasdaq với Định giá 1,2 tỷ USD, Mở rộng 200%

Bài đăng Coinshares Chuẩn bị ra mắt trên Nasdaq với định giá 1,2 tỷ USD, mở rộng 200% đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Coinshares đang tiến vào thị trường Mỹ với màn ra mắt trên Nasdaq trị giá 1,2 tỷ USD, nhằm thống trị đầu tư tài sản kỹ thuật số và mở rộng nền tảng 10 tỷ USD của mình trên toàn cầu. Coinshares Tiến tới ra mắt trên Nasdaq với giá trị 1,2 tỷ USD và tăng trưởng 200% Coinshares International Ltd. (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF) đã thông báo vào ngày 8 tháng 9 rằng họ sẽ sáp nhập [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/coinshares-set-for-nasdaq-debut-on-1-2b-valuation-200-expansion/
Những thay đổi của S&P 500 đẩy HOOD tăng cao hơn, MSTR thấp hơn

Bài đăng S&P 500 Changes Send HOOD Higher, MSTR Lower xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cổ phiếu Robinhood (HOOD) tăng vọt 15% vào thứ Hai sau khi công ty được đưa vào S&P 500, chỉ số tham chiếu được theo dõi rộng rãi cho Cổ phiếu Mỹ. Thông báo được đưa ra sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu và có hiệu lực với việc tái cân bằng chỉ số vào ngày 22 tháng 9. Nền tảng giao dịch, với giá cổ phiếu đã tăng gần gấp ba lần trong năm nay, từ lâu đã được coi là ứng cử viên hàng đầu để được đưa vào. Đây là một trong ba công ty đủ điều kiện lớn nhất chưa được thêm vào chỉ số. Trong khi đó, cổ phiếu của Strategy (MSTR) giảm sau khi công ty phát triển bitcoin BTC$111,661.49 bị bỏ qua, mặc dù đủ điều kiện để được đưa vào lần đầu tiên trong quý này. Strategy đã báo cáo 14 tỷ đô la thu nhập hoạt động và 10 tỷ đô la thu nhập ròng cho quý hai năm 2025 — những con số đáng kinh ngạc đáp ứng các yêu cầu của S&P. Nguồn gốc của lợi nhuận — sự tăng mạnh về giá của bitcoin — có thể không phù hợp với ủy ban lựa chọn, chắc chắn họ đã nhận thức được rằng BTC cũng có thể di chuyển theo hướng ngược lại. MSTR giảm 1,5% trong phiên giao dịch buổi sáng muộn tại Mỹ. Xuất hiện trên CNBC vào sáng thứ Hai, CEO của Strategy Michael Saylor cho biết ông không mong đợi được đưa vào ngay lập tức. "Tôi không nghĩ chúng tôi mong đợi được chọn ngay trong quý đầu tiên đủ điều kiện," ông nói. "Chúng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra vào một thời điểm nào đó." Nhà phân tích Benchmark Mark Palmer đồng tình với quan điểm đó, viết rằng Strategy "không cần sự chấp thuận của S&P như một sự xác nhận cho mô hình hoạt động của mình, vì bảng điểm thị trường đã cung cấp điều đó một cách rõ ràng." Nhà phân tích TD Cowen Lance Vitanca gọi quyết định của ủy ban là không gây ngạc nhiên. "Việc được đưa vào chưa bao giờ là trung tâm của luận điểm đầu tư của chúng tôi, mặc dù nó vẫn là một chất xúc tác tích cực tiềm năng," ông viết. Một số nhà quan sát suy đoán rằng ủy ban có thể do dự khi đưa vào một công ty gắn liền chặt chẽ với bitcoin. Vitanca đã đề cập trực tiếp đến khả năng này, viết: "Trong phạm vi mà Ủy ban đang...
