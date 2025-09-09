Bitcoin Có Thể 'Dễ Dàng' Đạt 200,000 USD Trong Năm Nay, Theo Tom Lee
Bài đăng Bitcoin Có Thể 'Dễ Dàng' Đạt $200,000 Năm Nay, Theo Tom Lee xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Đối tác Quản lý của Fundstrat Global Advisors Tom Lee nói với CNBC rằng Bitcoin có thể đạt $200,000 năm nay. Ông tuyên bố trong cuộc phỏng vấn rằng đồng tiền kỹ thuật số sẽ được hưởng lợi nếu Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số và token khác đã hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp. Bitcoin vẫn có thể đạt $200,000 mỗi đồng vào cuối năm, nhà đầu tư lạc quan về tiền mã hóa và Đối tác Quản lý của Fundstrat Global Advisors Tom Lee nói với CNBC vào thứ Hai. Lee, người đã đưa ra những dự đoán táo bạo trong quá khứ, cho biết việc cắt giảm lãi suất dự kiến của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ tại cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo vào ngày 17 tháng 9 sẽ đẩy giá tài sản này cao hơn. "Bitcoin và các loại tiền mã hóa như Ethereum rất nhạy cảm với chính sách tiền tệ," Lee nói. "Tôi nghĩ ngày 17 tháng 9 là một chất xúc tác quan trọng." Ông nói thêm: "Tôi nghĩ Bitcoin có thể dễ dàng đạt $200,000 trước cuối năm, và tôi biết đó là một bước tiến lớn." Bitcoin gần đây được giao dịch ở mức hơn $112,000, tăng chưa đến một phần trăm trong 24 giờ qua, dữ liệu từ CoinGecko cho thấy. Nó đạt ATH vào tháng trước ở mức $124,128 trước khi giảm giữa lo lắng của nhà đầu tư về lạm phát, nền kinh tế Hoa Kỳ và các bất ổn vĩ mô khác. Lee, người cũng là lực lượng đứng sau chiến lược kho bạc Ethereum của công ty khai thác Bitcoin BitMine Immersions và giữ chức chủ tịch của công ty đó, nói chung đã đúng về sự tăng giá của Bitcoin, nhưng sai về thời điểm đồng tiền này đạt được các mục tiêu giá. Ví dụ, vào năm 2018, nhà đầu tư này đã nói rằng Bitcoin sẽ đạt $125,000 vào năm 2022. Giá cao nhất của đồng tiền mã hóa hàng đầu trong năm đó là $47,737 trước khi nó sụp đổ xuống dưới $16,000 sau khi đã phá vỡ kỷ lục $69,044 vào năm 2021. Cục Dự trữ Liên bang đã chậm cắt giảm lãi suất trong năm nay, bất chấp áp lực từ Tổng thống Donald Trump. Các nhà phân tích đang kỳ vọng...
