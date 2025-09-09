2025-10-10 thứ sáu

Paxos đề xuất stablecoin USDH với 95% mua lại để thúc đẩy hệ sinh thái HYPE

Paxos đề xuất stablecoin USDH với 95% mua lại để thúc đẩy hệ sinh thái HYPE

Điểm chính Paxos đã giới thiệu USDH, một stablecoin liên kết với Hyperliquid có hệ thống phần thưởng HYPE tích hợp, nhắm đến việc áp dụng cho Người dùng tổ chức và tuân thủ Quy tắc tuân thủ. Hyperliquid vẫn là nhà lãnh đạo DeFi với khối lượng giao dịch mạnh mẽ và hoạt động của các "cá voi". Paxos, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng stablecoin, đã công bố kế hoạch giới thiệu USDH - Một stablecoin mới được tạo ra theo hướng "Hyperliquid-first" và hoàn toàn tuân thủ các khuôn khổ quy định như Đạo luật GENIUS và tiêu chuẩn MiCA. Theo công ty, "Chúng tôi đề xuất ra mắt USDH, một stablecoin ưu tiên Hyperliquid, hoàn toàn tuân thủ được xây dựng với mục đích thúc đẩy áp dụng, điều chỉnh các ưu đãi và làm nền tảng cho kỷ nguyên tăng trưởng tiếp theo của hệ sinh thái." Chi tiết về hợp tác Paxos - Hyperliquid Thông báo được công bố công khai nhấn mạnh một mô hình tokenomics độc đáo trong đó 95% lãi thu được từ dự trữ USDH sẽ được sử dụng để Mua lại token gốc của Hyperliquid - HYPE. Sau đó, Paxos sẽ phân phối lại lợi nhuận giữa người dùng, người xác thực và các giao thức đối tác. Đồng thời, nó cũng sẽ triển khai USDH trên HyperEVM và HyperCore. Điều này nhằm thu hút các nhà đầu tư tổ chức và nền tảng fintech bằng cách kết nối với hệ thống ngân hàng toàn cầu và tuân thủ các tiêu chuẩn quy định. Tận dụng mạng lưới hơn 70 đối tác tài chính trên khắp Hoa Kỳ, EU, Singapore, Abu Dhabi và Mỹ Latinh, Paxos sẽ phân phối USDH một cách hiệu quả trong khi vẫn duy trì sự tuân thủ với các quy định địa phương. Phản ứng của cộng đồng Các nhà quan sát trong ngành đã ca ngợi đề xuất USDH từ @withAUSD, @raincards, @LayerZero_Core và @EtherFi là bản đệ trình mạnh mẽ nhất cho đến nay. Theo Rob Hadick, ví dụ, đề xuất kết hợp cơ sở hạ tầng của Paxos, công cụ chi tiêu của Rain, Khả năng tương tác của blockchain của LayerZero và chuyên môn về kho bạc của Ether.fi. Ông cũng lưu ý rằng đề xuất này tránh được các vấn đề về quy mô và đối tác giao dịch thấy ở các đề xuất khác, thiết lập một nền tảng vững chắc cho tiềm năng chuyển đổi của USDH. "Vì vậy, cạnh tranh về sự hỗ trợ tổ chức tốt nhất, và có khả năng sử dụng và cơ sở hạ tầng mà không nghi ngờ gì vượt trội hơn những đề xuất khác." Ông nói thêm, "Sẽ rất thú vị để xem...
Metaplanet Hiện Nắm Giữ 20,136 BTC Sau Khi Mua $15M

Metaplanet Hiện Nắm Giữ 20,136 BTC Sau Khi Mua $15M

Kho Bitcoin Tăng Trưởng: Metaplanet Hiện Nắm Giữ 20,136 BTC Sau Khi Mua $15M
Kiểm duyệt Bitcoin Core Có Thể Trigger Fork: Lãnh đạo Ordinals

Kiểm duyệt Bitcoin Core Có Thể Trigger Fork: Lãnh đạo Ordinals

Bitcoin Core Censorship Could Trigger Hard Fork: Ordinals Leader
Cổ phiếu châu Á tăng trong khi đồng đô la giảm khi thị trường định giá việc cắt giảm lãi suất của Fed

Cổ phiếu châu Á tăng trong khi đồng đô la giảm khi thị trường định giá việc cắt giảm lãi suất của Fed

Cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương tăng cao hơn vào thứ Ba với hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tuần tới, ngay cả khi căng thẳng chính trị và rủi ro chính sách khiến thị trường tiền tệ và trái phiếu thận trọng. Chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương ngoại trừ Nhật Bản tăng 0,2% trong giao dịch đầu ngày, sau một ngày mạnh mẽ của Phố Wall kết thúc với kỷ lục Nasdaq. Tại New York, S&P 500 tăng 0,2%, chỉ kém một chút so với kỷ lục tuần trước. Dow tăng 114 điểm (0,3%), và Nasdaq tăng 0,5% lên mức kỷ lục mới. Định giá trong hợp đồng tương lai cho thấy cơ hội hơn 10% cho việc cắt giảm 50 điểm cơ bản trong tháng này, tăng từ mức không có cách đây một tuần, theo công cụ CME FedWatch. Hợp đồng tương lai cổ phiếu châu Âu giảm nhẹ sau khi thị trường tiền mặt tăng vào thứ Hai. Hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50 giảm 0,17%, hợp đồng tương lai FTSE giảm 0,04%, và hợp đồng tương lai DAX giảm 0,22%. Nikkei 225 của Nhật Bản tăng gần 0,3% lên 43.763,96; ASX 200 của Úc giảm 0,5% xuống 8.806,60; Kospi của Hàn Quốc tăng 0,6% lên 3.238,07; Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,2% lên 25.949,48; Shanghai Composite tăng nhẹ 0,1% lên 3.831,45. Về tiền tệ, đồng yên tăng 0,1% lên 147,37 yên/đô la, đảo ngược mức giảm hôm qua, trong khi đồng euro ổn định ở mức 1,1768 đô la. Lợi nhuận trái phiếu chính phủ Nhật Bản giảm sau khi tăng một ngày trước đó, vì giá và lợi nhuận di chuyển ngược chiều nhau. Đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong gần bảy tuần vào thứ Ba theo Reuters. Lợi suất Mỹ đứng gần mức thấp nhất của họ. Lợi suất Kho bạc hai năm, nhạy cảm với kỳ vọng chính sách, dao động gần mức đáy năm tháng ở 3,4966%. Lợi suất chuẩn 10 năm cũng gần mức thấp nhất trong năm tháng ở 4,0494%. Lợi suất Kho bạc 10 năm giảm xuống 4,04% từ 4,10% vào cuối ngày thứ Sáu và từ 4,28% vào thứ Ba tuần trước. Hàng hóa có diễn biến trái chiều. Trong giao dịch năng lượng, dầu thô chuẩn của Mỹ tăng 25 cent lên 62,51 đô la một thùng, và dầu Brent tăng 27...
Hoa Kỳ xem xét cấm các phòng thí nghiệm kiểm tra điện tử liên quan đến Trung Quốc

Hoa Kỳ xem xét cấm các phòng thí nghiệm kiểm tra điện tử liên quan đến Trung Quốc

Vào thứ Hai, Ủy ban Truyền thông Liên bang cho biết họ đã mở một thủ tục để thu hồi sự công nhận của Hoa Kỳ đối với bảy phòng thí nghiệm kiểm tra có liên quan đến chính phủ Trung Quốc, viện dẫn các lo ngại về an ninh quốc gia. Vào tháng 5, cơ quan này đã phê duyệt các quy định ngăn chặn một số phòng thí nghiệm có trụ sở tại Trung Quốc chứng nhận các thiết bị như điện thoại, máy ảnh và máy tính để bán tại Hoa Kỳ. FCC cho biết thêm rằng sự công nhận đối với bốn phòng thí nghiệm Trung Quốc khác đã hết hạn kể từ tháng 5 và sẽ không được gia hạn, bao gồm hai phòng thí nghiệm đã tìm cách xin gia hạn. "Các chính phủ đối địch nước ngoài không nên sở hữu và ki
Thị phần USDC của Circle 'Đang tăng mạnh,' Theo Broker phố Wall Bernstein

Thị phần USDC của Circle 'Đang tăng mạnh,' Theo Broker phố Wall Bernstein

Bài đăng "Thị phần USDC của Circle 'Tăng mạnh'," theo Broker Wall Street Bernstein xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hyperliquid đang lên kế hoạch ra mắt stablecoin riêng, trong một động thái có thể giảm sự phụ thuộc của sàn giao dịch phi tập trung (DEX) vào USDC của Circle. Bất chấp những lo ngại này, nguồn cung USDC đã tăng vọt lên 72,5 tỷ USD, vượt 25% so với dự đoán năm 2025 của broker Wall Street Bernstein. Công ty này đã dự đoán rằng nguồn cung của stablecoin sẽ đạt 74 tỷ USD vào cuối năm. Thị phần của stablecoin đang "tăng mạnh," các nhà phân tích do Gautam Chhugani dẫn đầu viết trong báo cáo hôm thứ Ba. Thị phần so với Tether, đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất thế giới USDT, cũng đã tăng lên 30%, tăng từ 28% trong quý hai, broker cho biết. Stablecoin là tiền điện tử có giá trị gắn liền với tài sản khác, chẳng hạn như đồng đô la Mỹ hoặc vàng. Chúng đóng vai trò quan trọng trong thị trường tiền điện tử, cung cấp cơ sở hạ tầng thanh toán và cũng được sử dụng để chuyển tiền quốc tế. Báo cáo lưu ý rằng 5,5 tỷ USD USDC (khoảng 7,5% nguồn cung) hiện đang được sử dụng làm tài sản thế chấp trên Hyperliquid. Mặc dù động thái của sàn giao dịch tạo ra sự cạnh tranh, việc khởi động đủ thanh khoản cho một stablecoin mới trong thị trường phái sinh, nơi độ tin cậy thực hiện và quy mô là yếu tố quan trọng, sẽ là một thách thức, các nhà phân tích viết. Bernstein cho biết rằng sau Đạo luật GENIUS, việc xuất hiện các stablecoin mới là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, việc khởi động thanh khoản cho các sản phẩm phái sinh không đơn giản. Những lo ngại về việc Circle bị ảnh hưởng bởi cắt giảm lãi suất (vì thu nhập lãi suất thấp hơn có thể ảnh hưởng đến doanh thu) bỏ qua bức tranh lớn hơn, theo các nhà phân tích Bernstein, vì đơn vị phát hành stablecoin được hưởng lợi từ việc mở rộng nguồn cung USDC. Việc cắt giảm lãi suất thậm chí có thể hỗ trợ tâm lý chấp nhận rủi ro trong tài sản kỹ thuật số, thúc đẩy nhu cầu về USDC và các chiến lược lợi nhuận liên quan, báo cáo bổ sung. Bernstein có xếp hạng vượt trội đối với cổ phiếu Circle, với mục tiêu giá 230 USD. Cổ phiếu đang giao dịch cao hơn 1,2%, khoảng 116 USD, tại thời điểm xuất bản. Đọc thêm: Circle ra mắt Blockchain Layer-1 Arc, báo cáo 428 triệu USD Q2...
Đây Là Những Tiết Lộ Mới Gây Sốc Nhất

Đây Là Những Tiết Lộ Mới Gây Sốc Nhất

Bài đăng Đây Là Những Tiết Lộ Mới Gây Sốc Nhất xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Ủy ban Giám sát Hạ viện vào tối thứ Hai đã công khai phát hành hồ sơ được chia sẻ từ di sản của Jeffrey Epstein để đáp ứng trát đòi—bao gồm một bản sao đã được biên tập của sách sinh nhật lần thứ 50 của ông với một bức vẽ khiếm nhã và thông điệp sinh nhật được cho là có chữ ký của Tổng thống Donald Trump—và một số tài liệu khác với những tiết lộ mới được cáo buộc. Một ảnh chụp màn hình của một trang từ sách sinh nhật Epstein được phát hành bởi Ủy ban Giám sát Hạ viện, cho thấy một ghi chú được cho là có chữ ký của Tổng thống Donald Trump. Ủy ban Giám sát Hạ viện Những Sự Kiện Chính Một tài liệu với các bản quét của Sách Sinh nhật lần thứ 50 của Epstein, được phát hành bởi ủy ban, dài 238 trang và bao gồm một bản sao của thông điệp được cho là có chữ ký của Tổng thống Donald Trump, cùng với một bức vẽ khiếm nhã ở trang 165. Trang hiển thị chữ ký được cho là của Trump, mà tổng thống trước đây đã gọi là giả mạo, và bức vẽ đã được chia sẻ lần đầu tiên trên mạng xã hội bởi các thành viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện. Trang 126 của sách sinh nhật có một ghi chú viết tay được cho là có chữ ký của cựu Tổng thống Bill Clinton, dường như khen ngợi "sự tò mò như trẻ con" của Epstein và "động lực để tạo ra sự khác biệt." Trump được nhắc đến lần nữa ở Trang 156 của tài liệu sách sinh nhật trong một bức ảnh và một chú thích viết tay với một trò đùa thô tục được cho là viết bởi Joel Pashcow, người mà Wall Street Journal báo cáo là một thành viên lâu năm của Mar-a-Lago. Bức ảnh cho thấy một tấm séc giả quá khổ trị giá 22,500 đô la đã được làm cho có vẻ như Trump đang trả tiền cho Epstein, theo sau là một chú thích nói rằng: "Jeffrey thể hiện tài năng sớm với tiền + phụ nữ! Bán [tên người phụ nữ đã được biên tập] 'đã khấu hao hoàn toàn' cho Donald Trump với giá 22,500 đô la." Tên và hình ảnh của người phụ nữ đã được biên tập khỏi tài liệu của Hạ viện, và theo New York Times, luật sư của di sản Epstein đã nói với ủy ban rằng việc biên tập được thực hiện để bảo vệ danh tính của trẻ vị thành niên và phụ nữ có thể...
Các Mô Hình AI Dự Đoán Xu Hướng Bitcoin Trung Lập: Cảnh Báo Về Cú Sốc Cuối Tháng 9

Các Mô Hình AI Dự Đoán Xu Hướng Bitcoin Trung Lập: Cảnh Báo Về Cú Sốc Cuối Tháng 9

Bài đăng AI Models Predict Neutral Bitcoin Trend: Warns Of Late-September Shock xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. AI Models Predict Neutral Bitcoin Trend: Warns Of Late-September Shock | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Hành trình của Sebastian vào thế giới tiền mã hóa bắt đầu cách đây bốn năm, được thúc đẩy bởi sự say mê với tiềm năng của công nghệ blockchain trong việc cách mạng hóa các hệ thống tài chính. Khám phá ban đầu của anh tập trung vào việc hiểu sự phức tạp của các dự án tiền mã hóa khác nhau, đặc biệt là những dự án tập trung vào việc xây dựng các giải pháp tài chính sáng tạo. Qua vô số giờ nghiên cứu và học hỏi, Sebastian đã phát triển hiểu biết sâu sắc về công nghệ nền tảng, động lực thị trường và các ứng dụng tiềm năng của tiền mã hóa. Khi kiến thức của anh ngày càng phát triển, Sebastian cảm thấy bắt buộc phải chia sẻ những hiểu biết của mình với người khác. Anh bắt đầu tích cực đóng góp vào các cuộc thảo luận trực tuyến trên các nền tảng như X và LinkedIn, tập trung vào nội dung liên quan đến fintech và tiền mã hóa. Mục tiêu của anh là chia sẻ các xu hướng và hiểu biết có giá trị đến đông đảo khán giả, thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về bối cảnh tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng. Những đóng góp của Sebastian nhanh chóng được công nhận, và anh trở thành một tiếng nói đáng tin cậy trong cộng đồng tiền mã hóa trực tuyến. Để nâng cao chuyên môn của mình, Sebastian đã theo đuổi chứng chỉ UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Chương trình nghiêm ngặt này đã trang bị cho anh những kỹ năng và kiến thức quý giá về Công nghệ Tài chính, thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống (TradFi) và tài chính phi tập trung (DeFi). Chứng chỉ này đã làm sâu sắc thêm hiểu biết của anh về bối cảnh tài chính rộng lớn hơn và sự giao thoa của nó với công nghệ blockchain. Niềm đam mê của Sebastian đối với tài chính và viết lách thể hiện rõ trong công việc của anh. Anh thích đi sâu vào nghiên cứu tài chính, phân tích xu hướng thị trường và khám phá những phát triển mới nhất trong không gian tiền mã hóa. Trong thời gian rảnh, Sebastian thường được tìm thấy đang đắm mình trong các biểu đồ, nghiên cứu các mẫu 10-K, hoặc tham gia vào các cuộc thảo luận sâu sắc về tương lai của tài chính. Hành trình của Sebastian như...
Kazakhstan Lên kế hoạch Quỹ dự trữ tiền mã hoá Quốc gia và Thành phố được hỗ trợ bởi Blockchain

Kazakhstan Lên kế hoạch Quỹ dự trữ tiền mã hoá Quốc gia và Thành phố được hỗ trợ bởi Blockchain

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã sử dụng bài phát biểu thường niên của mình để phác thảo tầm nhìn bao gồm cả quỹ dự trữ tiền mã hóa do chính phủ điều hành và [...] Bài đăng Kazakhstan Lên kế hoạch Quỹ dự trữ Crypto Quốc gia và Thành phố được hỗ trợ bởi Blockchain xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Những sự kiện blockchain quan trọng có thể định hình tâm lý thị trường

Những sự kiện blockchain quan trọng có thể định hình tâm lý thị trường

Bài đăng Các sự kiện Blockchain quan trọng có thể định hình Phân tích cảm xúc thị trường xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vì thị trường tiền mã hóa và blockchain vẫn năng động với sự đổi mới nhanh chóng, tuần tới từ ngày 8 đến 14 tháng 9 có một số sự kiện quan trọng trong các dự án blockchain khác nhau. Từ các cuộc bỏ phiếu quản trị và mở khóa token đến hard fork, kiểm toán và các thông báo hợp tác quan trọng, những cột mốc này có thể tạo ra tác động đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư và hướng đi ngắn hạn của thị trường. Thứ Hai, ngày 8 tháng 9: Quản trị và Tương tác cộng đồng Tuần bắt đầu với một số hoạt động hướng đến cộng đồng. Origin Protocol đã lên kế hoạch cho một Cuộc gọi cộng đồng, sẽ được tổ chức vào 4 giờ chiều UTC, và sẽ nhằm gặp gỡ người dùng và cập nhật cho họ về sự phát triển của dự án. Trong khi đó, Lido, một đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực staking thanh khoản, sẽ tổ chức Bỏ phiếu quản trị kép đáng chú ý trong bối cảnh phi tập trung hóa việc ra quyết định trên nền tảng của họ. Để tạo đà, dYdX ra mắt đề xuất quản trị đầu tiên, Bỏ phiếu Đề xuất #275, trong một loạt các đề xuất quản trị khi sàn giao dịch phái sinh phi tập trung củng cố hệ sinh thái của mình. Thứ Ba, ngày 9 tháng 9: Bỏ phiếu, Nâng cấp và AMA Thứ Ba cũng đầy ắp các biện pháp quản trị và cải tiến kỹ thuật. dYdX chuyển sang Bỏ phiếu Đề xuất #276, cho thấy sự phát triển nhanh chóng của quản trị dự án. Về mặt kỹ thuật, Tezos sẽ trải qua Nâng cấp Mạng Testnet Seoul, đánh dấu một bước chuyển đổi trong đó cả hai mạng thử nghiệm Shadownet và Ghostnet sẽ được chuyển đến Seoul. Một bước như vậy là một bước quan trọng hướng tới sự linh hoạt liên tục của blockchain. Hơn nữa, Metis có phiên Hỏi đáp với LazAI vào 4 giờ chiều UTC, mời cộng đồng của mình tìm hiểu thông tin chi tiết và kế hoạch cho tương lai. Thứ Tư, ngày 10 tháng 9: Đề xuất, Kiểm toán và Hard Fork Có ba sự kiện khác nhau vào thứ Tư. Celo sẽ áp dụng Ice Cream Hard Fork, một trong những bản nâng cấp quan trọng sẽ cải thiện sự ổn định và khả năng mở rộng của mạng lưới. AB là một blockchain định hướng bảo mật...
