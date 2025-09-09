Cổ phiếu châu Á tăng trong khi đồng đô la giảm khi thị trường định giá việc cắt giảm lãi suất của Fed
Bài đăng Cổ phiếu châu Á tăng trong khi đồng đô la giảm khi thị trường định giá cắt giảm lãi suất của Fed xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương tăng cao hơn vào thứ Ba với hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tuần tới, ngay cả khi căng thẳng chính trị và rủi ro chính sách khiến thị trường tiền tệ và trái phiếu thận trọng. Chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương ngoại trừ Nhật Bản tăng 0,2% trong giao dịch đầu ngày, sau một ngày mạnh mẽ của Phố Wall kết thúc với kỷ lục Nasdaq. Tại New York, S&P 500 tăng 0,2%, chỉ kém một chút so với kỷ lục tuần trước. Dow tăng 114 điểm (0,3%), và Nasdaq tăng 0,5% lên mức kỷ lục mới. Định giá trong hợp đồng tương lai cho thấy cơ hội hơn 10% cho việc cắt giảm 50 điểm cơ bản trong tháng này, tăng từ mức không có cách đây một tuần, theo công cụ CME FedWatch. Hợp đồng tương lai cổ phiếu châu Âu giảm nhẹ sau khi thị trường tiền mặt tăng vào thứ Hai. Hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50 giảm 0,17%, hợp đồng tương lai FTSE giảm 0,04%, và hợp đồng tương lai DAX giảm 0,22%. Nikkei 225 của Nhật Bản tăng gần 0,3% lên 43.763,96; ASX 200 của Úc giảm 0,5% xuống 8.806,60; Kospi của Hàn Quốc tăng 0,6% lên 3.238,07; Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,2% lên 25.949,48; Shanghai Composite tăng nhẹ 0,1% lên 3.831,45. Về tiền tệ, đồng yên tăng 0,1% lên 147,37 yên/đô la, đảo ngược mức giảm hôm qua, trong khi đồng euro ổn định ở mức 1,1768 đô la. Lợi nhuận trái phiếu chính phủ Nhật Bản giảm sau khi tăng một ngày trước đó, vì giá và lợi nhuận di chuyển ngược chiều nhau. Đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong gần bảy tuần vào thứ Ba theo Reuters. Lợi suất Mỹ đứng gần mức thấp nhất của họ. Lợi suất Kho bạc hai năm, nhạy cảm với kỳ vọng chính sách, dao động gần mức đáy năm tháng ở 3,4966%. Lợi suất chuẩn 10 năm cũng gần mức thấp nhất trong năm tháng ở 4,0494%. Lợi suất Kho bạc 10 năm giảm xuống 4,04% từ 4,10% vào cuối ngày thứ Sáu và từ 4,28% vào thứ Ba tuần trước. Hàng hóa có diễn biến trái chiều. Trong giao dịch năng lượng, dầu thô chuẩn của Mỹ tăng 25 cent lên 62,51 đô la một thùng, và dầu Brent tăng 27...
