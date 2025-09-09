2025-10-10 thứ sáu

Bitcoin ổn định khi biến động của Ethereum giảm

Bài đăng Bitcoin Steady as Ethereum's Volatility Drops xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tiền mã hoá chứng kiến sự quan tâm mới đối với Bitcoin, Ethereum và XRP khi chúng vượt qua các ngưỡng quan trọng. Biến động từng khét tiếng của Ethereum hiện đã ổn định đáng kể, duy trì dao động hẹp giữa các phạm vi đã định, trong khi Bitcoin vẫn mạnh mẽ trên các mức hỗ trợ quan trọng. Đọc tiếp: Bitcoin Steady as Ethereum's Volatility Drops Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-steady-as-ethereums-volatility-drops
Cleveland Guardians Xứng Đáng Được Làm Rõ Về Các Cáo Buộc Cờ Bạc

Bài đăng Cleveland Guardians Xứng Đáng Được Giải Quyết Dứt Điểm Về Cáo Buộc Cá Cược xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. CLEVELAND, OHIO – JULY 18: Emmanuel Clase #48 của Cleveland Guardians ăn mừng chiến thắng 8-6 của đội trước Athletics tại Progressive Field vào ngày 18/07/2025 tại Cleveland, Ohio. (Ảnh: Nick Cammett/Getty Images) Getty Images Cleveland Guardians vẫn đang chờ đợi kết quả điều tra của Giải Bóng Chày Nhà Nghề (Major League Baseball) về các vi phạm cá cược tiềm ẩn của hai cầu thủ ném bóng Cleveland. Quy tắc 21 của Giải Bóng Chày Nhà Nghề cấm bất kỳ ai liên quan đến trận đấu - bao gồm cầu thủ, trọng tài và nhân viên - tham gia cá cược vào bất kỳ trận đấu bóng chày hoặc bóng mềm nào, bất kể cấp độ. Cá cược vào các môn thể thao khác được cho phép nếu hợp pháp và không sử dụng thông tin nội bộ. Đặc biệt đáng chú ý là điều khoản sau trong Quy tắc 21: ("2) Bất kỳ cầu thủ, trọng tài, hoặc viên chức hay nhân viên của Câu lạc bộ hoặc Giải đấu nào đặt cược bất kỳ số tiền nào vào trận đấu bóng chày mà người đặt cược có nhiệm vụ tham gia, sẽ bị tuyên bố không đủ điều kiện vĩnh viễn." SACRAMENTO, CALIFORNIA – JUNE 22: Luis L. Ortiz #45 của Cleveland Guardians nhìn từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Athletics tại Sutter Health Park vào ngày 22/06/2025 tại Sacramento, California. (Ảnh: Lachlan Cunningham/Getty Images) Getty Images Nghỉ Có Lương: Vào ngày 3/07/2025, cầu thủ ném bóng thuận tay phải của Guardians, Luis Ortiz đã bị công ty giám sát tính toàn vẹn cá cược IC360 đánh dấu vì bị cáo buộc ném hai quả bóng nhận được hoạt động cá cược bất thường. Giải Bóng Chày Nhà Nghề đã cho Ortiz "nghỉ có lương không kỷ luật" đến ngày 17/07, là thời điểm kết thúc kỳ nghỉ All Star. Cuộc điều tra liên quan đến các cược "prop" - hoặc cá cược vào những quả bóng cụ thể mà Ortiz có thể đã cố tình ném để làm lệch tỷ lệ cá cược có lợi cho mình. Thời gian nghỉ có lương được thương lượng giữa Hiệp hội Cầu thủ MLB và Giải Bóng Chày Nhà Nghề. Vào ngày 18/07, MLB đã gia hạn thời gian nghỉ của Ortiz đến ngày 31/08. Một lần nữa, Hiệp hội Cầu thủ MLB và Giải Bóng Chày Nhà Nghề...
Bitcoin Trở Lại Mức $112K, Nhưng Dữ Liệu Nghi Ngờ Nó Sẽ Nắm Giữ

Bài đăng Bitcoin Trở Lại Mức $112K, Nhưng Dữ Liệu Nghi Ngờ Khả Năng Nắm Giữ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính: Độ lệch quyền chọn Bitcoin và tỷ lệ tài trợ hợp đồng tương lai cho thấy sự thận trọng dai dẳng, mặc dù BTC bảo vệ được mức hỗ trợ $110,000. Dòng tiền rút khỏi ETF Bitcoin Spot và quyết định tiêu cực của Strategy đối với chỉ số S&P 500 tiếp tục gây áp lực lên tâm lý nhà giao dịch. Bitcoin (BTC) đã vượt mức $112,000 vào thứ Hai, tách khỏi mức $108,000 của tuần trước. Tuy nhiên, đà tăng này chưa đủ mạnh để khôi phục niềm tin, theo các chỉ số phái sinh BTC. Các nhà giao dịch hiện đang cố gắng xác định điều gì đang ngăn cản tâm lý cải thiện và liệu Bitcoin có đủ động lượng để vượt qua mức $120,000 hay không. Độ lệch delta quyền chọn Bitcoin 30 ngày (put-call) tại Deribit. Nguồn dữ liệu: laevitas.ch Độ lệch delta quyền chọn BTC hiện đang ở mức 9%, nghĩa là quyền chọn put (bán) được định giá cao hơn so với công cụ call (mua) tương đương. Điều này thường báo hiệu sự né tránh rủi ro, mặc dù nó có thể chỉ phản ánh điều kiện giao dịch của tuần trước thay vì kỳ vọng rõ ràng về sự sụt giảm mạnh. Sự gia tăng thực sự trong nhu cầu bảo vệ đà giảm sẽ thể hiện rõ trong tỷ lệ put-to-call của quyền chọn. Tỷ lệ phí bảo hiểm put-to-call tại Deribit. Nguồn dữ liệu: laevitas.ch Vào thứ Hai, nhu cầu về quyền chọn put đã tăng vọt, đảo ngược xu hướng của hai phiên trước đó. Dữ liệu cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong nhu cầu về chiến lược trung lập đến bearish, cho thấy các nhà giao dịch vẫn thận trọng về khả năng giảm xuống dưới $108,000. Một phần thiếu nhiệt tình này xuất phát từ việc Bitcoin không thể phản ánh mức cao kỷ lục mới của cả S&P 500 và vàng. Số liệu thị trường lao động yếu hơn dự kiến tại Hoa Kỳ đã củng cố kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Lãi suất Fed Funds dự kiến tháng 3 năm 2026. Nguồn dữ liệu: Công cụ CME Fedwatch Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện gán xác suất 73% cho việc lãi suất sẽ giảm xuống 3,50% hoặc thấp hơn vào tháng 3 năm 2026, tăng từ 41% chỉ một tháng trước. ETF Bitcoin Spot đối mặt với dòng tiền rút ra khi dự trữ Ether của doanh nghiệp tăng tốc Thêm vào sự thận trọng, spot...
Các AI Agent sẽ định hình lại hệ sinh thái Game Blockchain, Giám đốc Game cho biết

Bài đăng Intelligent Agents Set to Reshape Blockchain Gaming Ecosystems, Gaming Director Says đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Lĩnh vực game Web3 đã chuyển từ mô hình đầu cơ sang tập trung vào tính bền vững, lối chơi mới được cải thiện và cơ sở hạ tầng vững chắc. Một giám đốc phát triển game nhìn nhận sự điều chỉnh thị trường hiện tại như một sự khởi động lại cần thiết, mở đường cho sự tăng trưởng ổn định bằng cách loại bỏ các dự án thiếu nền tảng cơ bản. Sự Khởi Động Lại Cần Thiết cho Game Web3 Trong vài năm qua, [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/intelligent-agents-set-to-reshape-blockchain-gaming-ecosystems-gaming-director-says/
Tin tức mới nhất về Pepe Coin: Từng được mệnh danh là Vua tiền mã hóa, các nhà đầu tư hiện đang chuyển sang Remittix để tìm kiếm lợi nhuận tương tự

Trong khi Pepe coin tiếp tục đạt được lợi nhuận khiêm tốn, nhiều nhà giao dịch đang chuyển hướng sự chú ý của họ sang Remittix, một altcoin PayFi mà [...] Bài đăng Tin tức mới nhất về Pepe Coin: Từng được mệnh danh là Vua tiền mã hóa, các nhà đầu tư hiện đang chuyển sang Remittix để tìm kiếm lợi nhuận tương tự xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
Hoa Kỳ sẽ thực hiện hoàn trả thuế quan đối với hàng hóa Nhật Bản

Bài đăng Hoa Kỳ thực hiện Giao dịch Rollback thuế quan đối với hàng hóa Nhật Bản xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Nhật Bản sẽ được giảm, nhà đàm phán thuế quan của Nhật Bản cho biết hôm thứ Ba. Akazawa đã viết trong một bài đăng trên X rằng Hoa Kỳ sẽ sửa đổi thuế quan đối với Nhật Bản vào thứ Ba, ngày 16 tháng 9. Ông đã trích dẫn thông báo của Cơ quan Đăng ký Liên bang dự kiến vào ngày đó và cho biết thuế quan đối với ô tô và phụ tùng ô tô từ Nhật Bản sẽ được cắt giảm. Vào tháng 4, Tổng thống Donald Trump đã áp dụng mức thuế 25% trên toàn bộ hàng nhập khẩu ô tô và phụ tùng. Đến tháng 7, ông thông báo rằng mọi sản phẩm đến từ Nhật Bản sẽ phải chịu mức thuế 25%. Sau đó vào tháng 7, mức thuế áp dụng cho Nhật Bản đã được cắt giảm xuống 15%, với các quan chức viện dẫn kế hoạch đầu tư 550 tỷ đô la vào Hoa Kỳ. Vào tháng 9, Trump đã lặp lại chính sách này trong một sắc lệnh hành pháp. Nó nói rằng, để đổi lấy mức thuế thấp hơn, Nhật Bản sẽ cung cấp cho các nhà sản xuất Mỹ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, nông nghiệp, thực phẩm, năng lượng và ô tô "những cơ hội đột phá trong tiếp cận thị trường." Việc cắt giảm thuế quan của Hoa Kỳ dự kiến sẽ giảm chi phí cho các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Báo cáo tháng 8 của Toyota dự đoán rằng thuế quan ô tô sẽ cắt giảm thu nhập hoạt động vào năm 2026 xuống 1,4 nghìn tỷ yên, khoảng 9,5 tỷ đô la. Toyota cũng cắt giảm dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm xuống 16%, viện dẫn chi phí cao hơn từ thuế quan của Hoa Kỳ đối với ô tô, phụ tùng, thép và nhôm. "Thật sự rất khó khăn cho chúng tôi để dự đoán điều gì sẽ xảy ra liên quan đến môi trường thị trường," Takanori Azuma, người đứng đầu bộ phận tài chính của Toyota, nói với một cuộc họp báo, cam kết sẽ tiếp tục sản xuất ô tô cho khách hàng Mỹ, bất kể tác động của thuế quan. Cũng trong tháng 8, Honda cảnh báo rằng họ có thể thấy lợi nhuận năm nay giảm do thuế quan, ước tính thiệt hại 450 tỷ yên. Vào tháng 7, General Motors báo cáo mức giảm 1 tỷ đô la trong lợi nhuận quý gần nhất do thuế quan. Đừng chỉ đọc tin tức tiền điện tử. Hãy hiểu nó. Đăng ký bản tin của chúng tôi. Nó miễn phí. Nguồn: https://www.cryptopolitan.com/us-tariff-rollback-japanese-goods/
Lực lượng đặc nhiệm tiền mã hóa của SEC sẽ tổ chức hội thảo lần thứ sáu về giám sát tài chính và quyền riêng tư

Lực lượng đặc nhiệm tiền mã hóa của SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) sẽ tổ chức cuộc họp bàn tròn tiếp theo vào tháng 10 để thảo luận về giám sát tài chính và quyền riêng tư. Ủy viên Hester Peirce, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm tiền mã hóa, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ...
OpenAI đe dọa rời khỏi California khi chính sách của tiểu bang đe dọa bước chuyển hướng vì lợi nhuận của công ty

Bài đăng OpenAI đe dọa rời khỏi California khi chính trị tiểu bang đe dọa kế hoạch chuyển đổi lợi nhuận của công ty xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. OpenAI đang cảnh báo rằng họ có thể rời khỏi California hoàn toàn khi các cuộc chiến pháp lý và phản ứng chính trị đe dọa phá hủy kế hoạch tái cơ cấu của họ. Các giám đốc điều hành đang cân nhắc khả năng rút lui sau khi nhận ra rằng tổng chưởng lý tiểu bang có thể ngăn chặn động thái trở thành tổ chức vì lợi nhuận của công ty. Toàn bộ tương lai của công ty hiện phụ thuộc vào việc nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý, hoặc đối mặt với nguy cơ mất gần 19 tỷ đô la tiền đầu tư. Theo báo cáo từ The Wall Street Journal, OpenAI đang bị nhắm mục tiêu bởi một số liên minh phi lợi nhuận, công đoàn và các nhóm từ thiện lớn nhất của California. Các tổ chức này muốn tổng chưởng lý điều tra liệu việc tái cơ cấu của công ty có vi phạm luật từ thiện của tiểu bang hay không. Các Tổng chưởng lý đe dọa hành động pháp lý nếu việc tái cơ cấu tiếp tục Tổng chưởng lý California và Delaware đều đang điều tra đề xuất này. Họ có quyền lực pháp lý để kiện hoặc yêu cầu thay đổi nếu họ tin rằng OpenAI đang vi phạm luật phi lợi nhuận. Văn phòng tổng chưởng lý California đã cảnh báo rằng kế hoạch hiện tại của OpenAI có thể đi ngược lại sứ mệnh ban đầu của công ty. Tiểu bang đã gửi một lá thư nêu lên những lo ngại, đặc biệt là trước thông tin về nhiều vụ tự tử được báo cáo bởi những người tương tác với ChatGPT trong thời gian dài. Trong lá thư, các nhà quản lý viết: "Những cái chết gần đây là không thể chấp nhận được. Chúng đã làm lung lay niềm tin của công chúng Mỹ vào OpenAI và ngành công nghiệp này một cách đúng đắn." Họ nói với OpenAI rằng an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Họ cũng làm rõ rằng tình trạng phi lợi nhuận của công ty đòi hỏi tính minh bạch và cách tiếp cận ưu tiên công chúng trong việc triển khai AI. Các giám đốc điều hành trong OpenAI không ngờ đến kiểu phản ứng này khi họ công bố việc tái cơ cấu vào cuối năm ngoái. Cường độ của áp lực pháp lý, đặc biệt là từ California, đã trở thành một mối đe dọa thực sự. Sam Altman, người đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015, đã xây dựng công ty thành một thế lực AI trị giá 86 tỷ đô la, nhưng giờ đây ông có nguy cơ chứng kiến nó sụp đổ vì những vấn đề kỹ thuật pháp lý. OpenAI vẫn đang được điều hành như một đơn vị vì lợi nhuận dưới một...
Cảnh báo lớn về Mạng Pi: Một mối đe dọa ẩn xuất hiện

Bài đăng Cảnh báo lớn về Pi Network: Một Mối đe dọa ẩn xuất hiện đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin Một tranh cãi mới đã nổi lên trong hệ sinh thái Pi Network sau khi các quản trị viên phát hiện một ví được cho là liên quan đến nhiều vụ trộm token Pi. Phát hiện này đã làm gia tăng các cuộc thảo luận về bảo vệ người dùng và xuất hiện vào thời điểm dự án đang cân nhắc đợt Chuyển Token lớn thứ hai. Mối lo ngại về lừa đảo gia tăng Thay vì các nỗ lực Giả mạo riêng lẻ, ví bị đánh dấu dường như đã nhắm mục tiêu có hệ thống vào người dùng đang mở khóa tài khoản của họ, chuyển hướng token và sau đó phân tán chúng qua nhiều địa chỉ nhỏ hơn. Đối với nhiều Người tiên phong, tiết lộ này đã củng cố những lo ngại tồn tại lâu dài rằng những kẻ lừa đảo đang khai thác các lỗ hổng trong xác minh và bảo mật. Cảnh báo này được khuếch đại bởi những tiếng nói nổi tiếng trong cộng đồng. Người có ảnh hưởng Woody Lightyear đã nhắc nhở các thành viên rằng các trang web giả mạo tiếp tục bẫy người dùng không nghi ngờ, kêu gọi họ kiểm tra chéo mọi liên lạc với Trung tâm hỗ trợ chính thức của Pi. Nhà phát triển giới thiệu biện pháp bảo vệ mới Song song đó, Đội ngũ cốt lõi của Pi đã triển khai các tính năng ứng dụng mới nhằm đóng các lỗ hổng. Bổ sung nổi bật là PassKey — một tùy chọn bảo mật liên kết quyền truy cập ví với kiểm tra cấp thiết bị như sinh trắc học hoặc mã PIN. Kết hợp với các tài nguyên mở rộng trong Trung tâm hỗ trợ, bản cập nhật được thiết kế để cung cấp cho người dùng các công cụ tốt hơn để chống lại gian lận. Trong khi nâng cấp bảo mật đóng vai trò trung tâm, việc chuyển đổi vẫn là trọng tâm dài hạn của cộng đồng. Tiền thưởng giới thiệu và số dư chưa xác minh đã làm trì trệ tiến độ trong nhiều năm, để lại một phần nguồn cung bên ngoài nền kinh tế mở. Các quản trị viên đã gợi ý rằng đợt chuyển đổi thứ hai có thể tạo lại động lực, khen thưởng Người dùng tần suất cao và khơi dậy sự quan tâm. Giá giữ ổn định Mặc dù có những phát triển này, giá token Pi hầu như không thay đổi. Giao dịch gần $0.3468 với biến động hàng ngày tối thiểu, đồng coin đã cho thấy ít biến động ngay cả sau khi được niêm yết trên Onramp Money. Nhà phân tích cho rằng phản ứng im lặng phản ánh sự thận trọng kéo dài cho đến khi mạng chuyển đổi hoàn toàn sang mainnet mở. Đối với Pi Network, ví bị đánh dấu đóng vai trò như một lời nhắc nhở về mức độ mong manh của niềm tin người dùng có thể...
Thiết bị đeo 'Gần như thần giao cách cảm' cho phép bạn giao tiếp im lặng với các thiết bị

Bài đăng 'Thiết bị đeo có khả năng gần như thần giao cách cảm' cho phép bạn giao tiếp im lặng với các thiết bị xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Startup Boston AlterEgo đã ra mắt một thiết bị đeo cho phép người dùng giao tiếp im lặng với máy móc bằng cách giải mã tín hiệu thần kinh cơ ở hàm và cổ họng. Công nghệ này được phát triển dựa trên nguyên mẫu từ Phòng thí nghiệm Truyền thông MIT năm 2018, cho thấy lời nói dưới âm (subvocal) có thể được ghi lại và dịch với độ chính xác cao. AlterEgo định vị phương pháp không xâm lấn của mình như một giải pháp thay thế thiết thực cho các cấy ghép não như Neuralink hoặc vòng đeo tay EMG từ Meta. Một startup Boston có tên AlterEgo vào hôm thứ Hai đã ra mắt một thiết bị đeo cho phép người dùng giao tiếp im lặng với máy tính, đánh dấu nỗ lực nghiêm túc đầu tiên để thương mại hóa một công nghệ cách mạng được tiên phong tại Phòng thí nghiệm Truyền thông MIT. Thiết bị này, được công ty mô tả là giao diện "gần như thần giao cách cảm", không đọc hoạt động não bộ. Thay vào đó, nó phát hiện các tín hiệu thần kinh cơ yếu ở mặt và cổ họng khi một người nội tâm hóa lời nói. Những tín hiệu này được giải mã bởi phần mềm học máy và truyền đi dưới dạng lệnh hoặc văn bản. Phản hồi được truyền đạt riêng tư thông qua âm thanh dẫn truyền qua xương. Câu chuyện này được Axios đưa tin đầu tiên và được nhà sáng lập công ty Arnav Kapur chia sẻ trên X. Giới thiệu Alterego: thiết bị đeo gần như thần giao cách cảm đầu tiên trên thế giới cho phép giao tiếp im lặng với tốc độ của suy nghĩ. Alterego biến AI thành phần mở rộng của tâm trí con người. Chúng tôi đã đạt được nhiều bước đột phá kể từ khi bắt đầu công việc tại MIT. Chúng tôi đang công bố những điều đó hôm nay. pic.twitter.com/KX5mxUIBAk — alterego (@alterego_io) ngày 8 tháng 9 năm 2025 Phương pháp này được xây dựng dựa trên nghiên cứu được trình bày lần đầu tại MIT vào năm 2018, khi Kapur, lúc đó là một sinh viên sau đại học, giới thiệu một nguyên mẫu tai nghe cùng tên. Phiên bản đó đã chứng minh rằng lời nói dưới âm—những từ được phát ra trong im lặng—có thể được ghi lại với độ chính xác đủ để điều khiển các hệ thống đơn giản. Phòng thí nghiệm định vị nó như một công cụ hỗ trợ tiềm năng cho những người khiếm khuyết về khả năng nói, đồng thời cũng gợi ý các ứng dụng rộng hơn trong tương tác người-máy tính. AlterEgo chưa tiết lộ chi tiết về nguồn vốn, thời gian ra mắt hoặc chiến lược thương mại hóa, nhưng công ty sẽ trình bày công nghệ này công khai...
