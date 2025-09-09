Hoa Kỳ sẽ thực hiện hoàn trả thuế quan đối với hàng hóa Nhật Bản
Thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Nhật Bản sẽ được giảm, nhà đàm phán thuế quan của Nhật Bản cho biết hôm thứ Ba. Akazawa đã viết trong một bài đăng trên X rằng Hoa Kỳ sẽ sửa đổi thuế quan đối với Nhật Bản vào thứ Ba, ngày 16 tháng 9. Ông đã trích dẫn thông báo của Cơ quan Đăng ký Liên bang dự kiến vào ngày đó và cho biết thuế quan đối với ô tô và phụ tùng ô tô từ Nhật Bản sẽ được cắt giảm. Vào tháng 4, Tổng thống Donald Trump đã áp dụng mức thuế 25% trên toàn bộ hàng nhập khẩu ô tô và phụ tùng. Đến tháng 7, ông thông báo rằng mọi sản phẩm đến từ Nhật Bản sẽ phải chịu mức thuế 25%. Sau đó vào tháng 7, mức thuế áp dụng cho Nhật Bản đã được cắt giảm xuống 15%, với các quan chức viện dẫn kế hoạch đầu tư 550 tỷ đô la vào Hoa Kỳ. Vào tháng 9, Trump đã lặp lại chính sách này trong một sắc lệnh hành pháp. Nó nói rằng, để đổi lấy mức thuế thấp hơn, Nhật Bản sẽ cung cấp cho các nhà sản xuất Mỹ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, nông nghiệp, thực phẩm, năng lượng và ô tô "những cơ hội đột phá trong tiếp cận thị trường."
Việc cắt giảm thuế quan của Hoa Kỳ dự kiến sẽ giảm chi phí cho các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản
Báo cáo tháng 8 của Toyota dự đoán rằng thuế quan ô tô sẽ cắt giảm thu nhập hoạt động vào năm 2026 xuống 1,4 nghìn tỷ yên, khoảng 9,5 tỷ đô la. Toyota cũng cắt giảm dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm xuống 16%, viện dẫn chi phí cao hơn từ thuế quan của Hoa Kỳ đối với ô tô, phụ tùng, thép và nhôm.
"Thật sự rất khó khăn cho chúng tôi để dự đoán điều gì sẽ xảy ra liên quan đến môi trường thị trường," Takanori Azuma, người đứng đầu bộ phận tài chính của Toyota, nói với một cuộc họp báo, cam kết sẽ tiếp tục sản xuất ô tô cho khách hàng Mỹ, bất kể tác động của thuế quan.
Cũng trong tháng 8, Honda cảnh báo rằng họ có thể thấy lợi nhuận năm nay giảm do thuế quan, ước tính thiệt hại 450 tỷ yên. Vào tháng 7, General Motors báo cáo mức giảm 1 tỷ đô la trong lợi nhuận quý gần nhất do thuế quan.
Nguồn: https://www.cryptopolitan.com/us-tariff-rollback-japanese-goods/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 14:45