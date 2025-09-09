Thiết bị đeo 'Gần như thần giao cách cảm' cho phép bạn giao tiếp im lặng với các thiết bị

Tóm tắt Startup Boston AlterEgo đã ra mắt một thiết bị đeo cho phép người dùng giao tiếp im lặng với máy móc bằng cách giải mã tín hiệu thần kinh cơ ở hàm và cổ họng. Công nghệ này được phát triển dựa trên nguyên mẫu từ Phòng thí nghiệm Truyền thông MIT năm 2018, cho thấy lời nói dưới âm (subvocal) có thể được ghi lại và dịch với độ chính xác cao. AlterEgo định vị phương pháp không xâm lấn của mình như một giải pháp thay thế thiết thực cho các cấy ghép não như Neuralink hoặc vòng đeo tay EMG từ Meta. Một startup Boston có tên AlterEgo vào hôm thứ Hai đã ra mắt một thiết bị đeo cho phép người dùng giao tiếp im lặng với máy tính, đánh dấu nỗ lực nghiêm túc đầu tiên để thương mại hóa một công nghệ cách mạng được tiên phong tại Phòng thí nghiệm Truyền thông MIT. Thiết bị này, được công ty mô tả là giao diện "gần như thần giao cách cảm", không đọc hoạt động não bộ. Thay vào đó, nó phát hiện các tín hiệu thần kinh cơ yếu ở mặt và cổ họng khi một người nội tâm hóa lời nói. Những tín hiệu này được giải mã bởi phần mềm học máy và truyền đi dưới dạng lệnh hoặc văn bản. Phản hồi được truyền đạt riêng tư thông qua âm thanh dẫn truyền qua xương. Câu chuyện này được Axios đưa tin đầu tiên và được nhà sáng lập công ty Arnav Kapur chia sẻ trên X. Giới thiệu Alterego: thiết bị đeo gần như thần giao cách cảm đầu tiên trên thế giới cho phép giao tiếp im lặng với tốc độ của suy nghĩ. Alterego biến AI thành phần mở rộng của tâm trí con người. Chúng tôi đã đạt được nhiều bước đột phá kể từ khi bắt đầu công việc tại MIT. Chúng tôi đang công bố những điều đó hôm nay. pic.twitter.com/KX5mxUIBAk — alterego (@alterego_io) ngày 8 tháng 9 năm 2025 Phương pháp này được xây dựng dựa trên nghiên cứu được trình bày lần đầu tại MIT vào năm 2018, khi Kapur, lúc đó là một sinh viên sau đại học, giới thiệu một nguyên mẫu tai nghe cùng tên. Phiên bản đó đã chứng minh rằng lời nói dưới âm—những từ được phát ra trong im lặng—có thể được ghi lại với độ chính xác đủ để điều khiển các hệ thống đơn giản. Phòng thí nghiệm định vị nó như một công cụ hỗ trợ tiềm năng cho những người khiếm khuyết về khả năng nói, đồng thời cũng gợi ý các ứng dụng rộng hơn trong tương tác người-máy tính. AlterEgo chưa tiết lộ chi tiết về nguồn vốn, thời gian ra mắt hoặc chiến lược thương mại hóa, nhưng công ty sẽ trình bày công nghệ này công khai...