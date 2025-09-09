Giá Bitcoin Dao động Trong Khoảng $109,000
Bài đăng Giá Bitcoin Dao động Trong Khoảng $109,000 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin Crypto Giá Bitcoin đã bị kẹt trong một phạm vi hẹp giữa $109,000 và $112,000 trong tuần này, khiến các nhà giao dịch thất vọng sau khi giảm 11% từ mức cao nhất vào tháng 8 là $124,517. Trong khi phe tăng giá nhấn mạnh khả năng phục hồi của BTC trên mức $110K, các biểu đồ đang phát tín hiệu cảnh báo rằng động lượng đang giảm dần.
Trong khi đó, Layer Brett ($LBRETT) đã nổi lên như câu chuyện viral của tuần này, với đợt bán trước phá vỡ mức $3 triệu ở mức chỉ $0,0055 mỗi token và những người staking sớm vẫn đang khóa lợi nhuận gần 800% APY. Đối với các nhà giao dịch đang săn đón đợt breakout tiếp theo, $LBRETT đang nhanh chóng trở thành cái tên nóng nhất trên thị trường.
Phân tích giá Bitcoin: BTC bị kẹt trong phạm vi thu hẹp
Bitcoin hiện giao dịch gần mức $111,000, đang củng cố sau nhiều tuần chịu áp lực bán. Đồng tiền mã hóa hàng đầu đã giảm gần 11% kể từ cuối tháng 8, thậm chí đã thử nghiệm mức $107,270 trong thời gian ngắn trước khi phục hồi trở lại trên $110K. Vốn hóa thị trường đứng ở mức khoảng $2,2 nghìn tỷ, nhưng khối lượng giao dịch hàng ngày đã giảm xuống còn từ $22B đến $90B, nhấn mạnh tình trạng thanh khoản thấp.
Các biểu đồ cũng không có vẻ tốt. Các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn đã hình thành kể từ đỉnh của BTC ở mức $124K, với các mẫu hình nến như nến Doji chỉ ra sự thiếu quyết đoán. Hiện tại, giá đang bị nén vào một dải hẹp giữa $110,032 và $112,000 — một thiết lập thường báo hiệu một động thái lớn hơn.
Phần lớn câu chuyện xung quanh Bitcoin hiện xoay quanh các ETF. IBIT của BlackRock dẫn đầu với hơn 746,000 BTC, tiếp theo là FBTC của Fidelity với gần 200,000. Mặc dù những dòng tiền vào này từng tạo ra sự phấn khích, tháng 8 thực sự chứng kiến $749 triệu chuyển ra ròng, cho thấy nhu cầu của tổ chức có thể chu kỳ và không đáng tin cậy như thế nào.
Nói một cách đơn giản: Bitcoin là một gã khổng lồ, nhưng những gã khổng lồ không di chuyển nhanh. Đối với các nhà giao dịch đang săn đón lợi nhuận 20x hoặc 50x trong chu kỳ tăng giá sắp tới, BTC trông giống như một kho lưu trữ giá trị chậm hơn là một cơ hội thay đổi cuộc sống. Layer Brett: Đợt bán trước breakout mà những người trong cuộc đang...
