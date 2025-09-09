2025-10-10 thứ sáu

Dự đoán Bitcoin $200K hôm nay khi Kazakhstan lên kế hoạch Quỹ dự trữ Crypto vào năm 2026, và nhiều hơn nữa...

Dự đoán Bitcoin $200K hôm nay khi Kazakhstan lên kế hoạch Quỹ dự trữ Crypto vào năm 2026, và nhiều hơn nữa...

Cập nhật Giao Dịch Bitcoin Hyper Hôm nay: Dự đoán Bitcoin $200K Hôm nay khi Kazakhstan lên kế hoạch Quỹ dự trữ Crypto vào năm 2026, và Nhiều hơn nữa...
Ngân hàng BBVA hợp tác với Ripple để Lưu ký Bitcoin, Ether cho khách hàng bán lẻ

Ngân hàng BBVA hợp tác với Ripple để Lưu ký Bitcoin, Ether cho khách hàng bán lẻ

Trong một tin tức quan trọng về Ripple vào thứ Ba, ngân hàng hàng đầu Tây Ban Nha BBVA đã mở rộng quan hệ đối tác với Ripple Custody. Ripple sẽ cung cấp giải pháp lưu ký tài sản kỹ thuật số cấp độ tổ chức để bảo mật Bitcoin (BTC), Ether (ETH), và tài sản token hóa cho các nhà đầu tư bán lẻ. Ripple và BBVA Mở rộng Quan hệ Đối tác Hiện có Gã khổng lồ Crypto Ripple đã ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số cho gã khổng lồ ngân hàng Tây Ban Nha BBVA trị giá 106 tỷ đô la, theo thông báo vào ngày 9 tháng 9. Động thái này là phản ứng đối với dịch vụ giao dịch và lưu ký crypto được BBVA ra mắt vào tháng 7. Ngân hàng đã cho phép giao dịch BTC và ETH chỉ qua ứng dụng cho các nhà đầu tư bán lẻ, sau khi triển khai thành công giao dịch Bitcoin và Ether cho khách hàng tổ chức trước đó. BBVA dự định sử dụng giải pháp lưu ký tài sản kỹ thuật số cấp độ tổ chức của Ripple để cung cấp dịch vụ lưu ký có khả năng mở rộng và bảo mật cho crypto và tài sản token hóa tại Tây Ban Nha. "Giờ đây khi quy định Thị trường Tài sản Crypto của EU (MiCA) đã được thiết lập trên khắp châu Âu, các ngân hàng trong khu vực được khuyến khích ra mắt các dịch vụ tài sản kỹ thuật số mà khách hàng của họ đang yêu cầu," Cassie Craddock, giám đốc điều hành khu vực châu Âu tại Ripple cho biết. Ripple đã lưu ký tài sản crypto, bao gồm Bitcoin, Ether, USDC, Solana, XRP, AVAX, và Chiliz cho Granti BBVA có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ và BBVA Thụy Sĩ. Tin tức Ripple: Thúc đẩy Áp dụng Crypto và Bắc cầu Khoảng cách TradFi Công ty cơ sở hạ tầng crypto Ripple tiếp tục giúp thúc đẩy việc áp dụng crypto và bắc cầu khoảng cách giữa crypto và tài chính truyền thống với các dịch vụ của mình, bao gồm lưu ký crypto. Đáng chú ý, gã khổng lồ crypto này đã mua lại Metaco và Standard Custody & Trust Company trước đó để cung cấp dịch vụ lưu ký cho các tổ chức. Với nhu cầu token hóa ngày càng tăng, công ty đã hợp tác với các ngân hàng như HSBC, DBS, và Societe Generale, củng cố vị thế của mình trong ngành. Theo gã khổng lồ crypto này, 10% tài sản toàn cầu dự kiến sẽ được token hóa vào năm 2030. Ripple Custody đảm bảo việc bảo quản các khóa riêng tư, phát hành stablecoin, và quản trị on-chain và...
Các ví thêm kỷ lục 266K BTC, điều đó có nghĩa là gì

Các ví thêm kỷ lục 266K BTC, điều đó có nghĩa là gì

Sự Gia Tăng Tích Lũy Bitcoin: Ví Thêm Kỷ lục 266K BTC, Điều Đó Có Nghĩa Gì
Giá Bitcoin Dao động Trong Khoảng $109,000

Giá Bitcoin Dao động Trong Khoảng $109,000

Tin Crypto Giá Bitcoin đã bị kẹt trong một phạm vi hẹp giữa $109,000 và $112,000 trong tuần này, khiến các nhà giao dịch thất vọng sau khi giảm 11% từ mức cao nhất vào tháng 8 là $124,517. Trong khi phe tăng giá nhấn mạnh khả năng phục hồi của BTC trên mức $110K, các biểu đồ đang phát tín hiệu cảnh báo rằng động lượng đang giảm dần. Trong khi đó, Layer Brett ($LBRETT) đã nổi lên như câu chuyện viral của tuần này, với đợt bán trước phá vỡ mức $3 triệu ở mức chỉ $0,0055 mỗi token và những người staking sớm vẫn đang khóa lợi nhuận gần 800% APY. Đối với các nhà giao dịch đang săn đón đợt breakout tiếp theo, $LBRETT đang nhanh chóng trở thành cái tên nóng nhất trên thị trường. Phân tích giá Bitcoin: BTC bị kẹt trong phạm vi thu hẹp Bitcoin hiện giao dịch gần mức $111,000, đang củng cố sau nhiều tuần chịu áp lực bán. Đồng tiền mã hóa hàng đầu đã giảm gần 11% kể từ cuối tháng 8, thậm chí đã thử nghiệm mức $107,270 trong thời gian ngắn trước khi phục hồi trở lại trên $110K. Vốn hóa thị trường đứng ở mức khoảng $2,2 nghìn tỷ, nhưng khối lượng giao dịch hàng ngày đã giảm xuống còn từ $22B đến $90B, nhấn mạnh tình trạng thanh khoản thấp. Các biểu đồ cũng không có vẻ tốt. Các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn đã hình thành kể từ đỉnh của BTC ở mức $124K, với các mẫu hình nến như nến Doji chỉ ra sự thiếu quyết đoán. Hiện tại, giá đang bị nén vào một dải hẹp giữa $110,032 và $112,000 — một thiết lập thường báo hiệu một động thái lớn hơn. Phần lớn câu chuyện xung quanh Bitcoin hiện xoay quanh các ETF. IBIT của BlackRock dẫn đầu với hơn 746,000 BTC, tiếp theo là FBTC của Fidelity với gần 200,000. Mặc dù những dòng tiền vào này từng tạo ra sự phấn khích, tháng 8 thực sự chứng kiến $749 triệu chuyển ra ròng, cho thấy nhu cầu của tổ chức có thể chu kỳ và không đáng tin cậy như thế nào. Nói một cách đơn giản: Bitcoin là một gã khổng lồ, nhưng những gã khổng lồ không di chuyển nhanh. Đối với các nhà giao dịch đang săn đón lợi nhuận 20x hoặc 50x trong chu kỳ tăng giá sắp tới, BTC trông giống như một kho lưu trữ giá trị chậm hơn là một cơ hội thay đổi cuộc sống. Layer Brett: Đợt bán trước breakout mà những người trong cuộc đang...
Tom Lee Tự Tin Dự Đoán Bitcoin Sẽ Đạt 200,000 USD Vào Cuối Năm

Tom Lee Tự Tin Dự Đoán Bitcoin Sẽ Đạt 200,000 USD Vào Cuối Năm

Tom Lee, Chủ tịch của Bitmine Technologies, dự đoán rằng Bitcoin sẽ "dễ dàng" đạt 200,000 USD trong năm nay, trong khi đồng tiền mã hóa lớn nhất này đang giao dịch ở mức khoảng 113,000 USD. Lee giải thích rằng khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ là chất xúc tác quan trọng cho sự tăng giá của Bitcoin. Chính sách Tiền tệ và Độ nhạy cảm của Thị trường Tài trợ Tài trợ Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, Lee giải thích rằng các loại tiền mã hóa như Bitcoin và Ethereum (ETH) dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong chính sách tiền tệ. Ông nhấn mạnh cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới của Fed vào ngày 17 tháng 9 là một bước ngoặt quan trọng cho quyết định cắt giảm lãi suất và sự tăng giá tiếp theo của BTC. Các hành động gần đây của ông có thể ảnh hưởng đến dự báo này. Lee, một nhà phân tích lâu năm, cố vấn tài chính và doanh nhân, gần đây đã đảm nhận vai trò chủ tịch tại Bitmine, một công ty Ethereum DAT. Hiện tại, ông đảm nhiệm hai vai trò tại Fundstrat Capital, một công ty tài chính tự thành lập, và Bitmine. Theo Công cụ FedWatch của CME Group, những người tham gia thị trường đang dự đoán ba đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay và sáu đợt vào tháng 9 năm sau, tương đương với mức giảm 1,5% trong năm tới. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của nền kinh tế Mỹ dường như vẫn mạnh mẽ cho những đợt cắt giảm lãi suất rộng rãi như vậy. Tỷ lệ thất nghiệp đứng ở mức 4,3%, vẫn gần với mức việc làm đầy đủ, và ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ liên tục đạt mức cao kỷ lục kể từ cuối tháng 6. Kh
Nhà phân tích nói Bitcoin vẫn chưa chứng minh được vai trò "Vàng kỹ thuật số" của mình

Nhà phân tích nói Bitcoin vẫn chưa chứng minh được vai trò "Vàng kỹ thuật số" của mình

Bài đăng Nhà phân tích Nói Bitcoin Vẫn Chưa Chứng Minh Vai trò "Vàng Kỹ Thuật Số" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Gold có thể đang tăng lên mức cao kỷ lục, nhưng Bitcoin vẫn đang biến động giống như một cổ phiếu công nghệ hơn là tài sản trú ẩn an toàn. Nhà phân tích cảnh báo rằng cho đến khi các đám mây kinh tế vĩ mô tan biến, đợt tăng giá lớn tiếp theo của tiền mã hóa sẽ vẫn bị trì hoãn. Địa chính trị và Lo lắng Thị trường Các nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng bởi làn sóng các diễn biến bất ổn trong tuần này: số liệu việc làm Mỹ đáng thất vọng, tranh chấp thương mại leo thang, chiến tranh ở nhiều khu vực, và bất ổn chính trị ở Pháp. Sự kết hợp của các rủi ro đã đẩy giá vàng lên mức cao mới, nhưng Bitcoin không theo kịp. Thay vào đó, nó phản ánh Nasdaq 100, củng cố mối liên hệ chặt chẽ với cổ phiếu. Ecoinometrics: Câu chuyện "Vàng Kỹ Thuật Số" Vẫn Còn Thiếu Dữ liệu được tổng hợp bởi nhóm nghiên cứu Ecoinometrics cho thấy mối tương quan của Bitcoin với vàng và Trái phiếu Kho bạc Mỹ dao động gần mức không. Ngược lại, mối quan hệ của nó với tài sản rủi ro vẫn mạnh mẽ, với Ethereum thậm chí còn gắn kết chặt chẽ hơn với các mô hình giao dịch giống cổ phiếu. Nhà phân tích tại công ty nhấn mạnh rằng sự tách biệt được mong đợi từ lâu thành chế độ "vàng kỹ thuật số" vẫn chưa diễn ra. Cuộc Họp Fed Trở Thành Yếu Tố Quyết Định Sự chú ý hiện chuyển sang cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới. Các nhà giao dịch xem kết quả như một điểm chuyển: xác nhận về lộ trình cắt giảm lãi suất ổn định hoặc tăng tốc có thể thổi bùng sự lạc quan trên các thị trường rủi ro, trong khi một bước ngoặt theo hướng thắt chặt có thể kéo Bitcoin và cổ phiếu công nghệ cùng giảm. Bitwise: Vĩ mô Vẫn Quyết Định Xu hướng André Dragosch, người đứng đầu nghiên cứu châu Âu tại Bitwise, lập luận rằng sự suy giảm hiện tại hoàn toàn không liên quan đến nền tảng cơ bản của tiền mã hóa. Thay vào đó, ông chỉ ra tăng trưởng toàn cầu chậm lại và sự thu hẹp khẩu vị rủi ro là nguyên nhân thực sự của sự yếu kém. Mặc dù vậy, Dragosch vẫn lạc quan về tầm nhìn dài hạn. Ông kỳ vọng thanh khoản tăng và Fed tiếp tục nới lỏng sẽ tạo nền tảng cho môi trường thị trường lành mạnh hơn vào cuối năm nay. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng triển vọng ngắn hạn còn mong manh, gọi cuộc họp Fed là "sự kiện kép" cho Bitcoin: hoặc là bàn đạp cho động lực mới hoặc là...
Bitcoin Có Thể Đạt 150K USD Vào Dịp Giáng Sinh, Các Nhà Phân Tích Nói Với Michael Saylor

Bitcoin Có Thể Đạt 150K USD Vào Dịp Giáng Sinh, Các Nhà Phân Tích Nói Với Michael Saylor

Bài đăng Bitcoin Có Thể Đạt 150K Đô La Vào Lễ Giáng Sinh, Các Nhà Phân Tích Nói Với Michael Saylor xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Người ta nói rằng các nhà báo không bao giờ thực sự ngừng làm việc. Nhưng đối với Christian, đó không chỉ là một phép ẩn dụ, mà là một lối sống. Ban ngày, anh điều hướng qua những thay đổi không ngừng của thị trường tiền mã hóa, vận dụng từ ngữ như một biên tập viên dày dạn kinh nghiệm và tạo ra những bài viết giải mã thuật ngữ chuyên môn cho đại chúng. Tuy nhiên, khi máy tính chuyển sang chế độ ngủ đông, sở thích của anh lại mang tính cơ học hơn (và đôi khi là triết học). Hành trình của Christian với ngôn từ bắt đầu từ lâu trước kỷ nguyên Bitcoin. Trong những giảng đường thiêng liêng của học thuật, anh đã trau dồi kỹ năng viết lách với tư cách là một cây bút đặc sắc cho tờ báo đại học. Tình yêu sớm dành cho kể chuyện này đã mở đường cho một thời gian thành công với vai trò biên tập viên tại một công ty kỹ thuật dữ liệu, nơi bài luận đoạt giải trong tháng đầu tiên của anh đã tài trợ cho nguồn cung cấp đồ ăn cho chó và mèo kéo dài nhiều tháng - minh chứng cho sự tận tâm của anh với những người bạn lông xù (sẽ nói thêm về điều này sau). Christian sau đó đã chu du trong thế giới báo chí, làm việc tại các tờ báo ở Canada và thậm chí cả Hàn Quốc. Cuối cùng anh đã định cư tại một tập đoàn tin tức địa phương ở quê nhà Philippines trong một thập kỷ, trở thành một người nghiện tin tức thực thụ. Nhưng sau đó, điều gì đó mới đã thu hút sự chú ý của anh: tiền mã hóa. Nó giống như một cuộc săn kho báu kết hợp với kể chuyện - đúng sở trường của anh! Vì vậy, anh đã có được một công việc tuyệt vời tại NewsBTC, nơi anh là một trong những chuyên gia về mọi thứ liên quan đến crypto. Anh ấy phân tích những thông tin phức tạp thành những mảnh nhỏ dễ hiểu, giúp bất kỳ ai cũng có thể hiểu được (anh ấy cảm ơn đội ngũ quản lý đã dạy anh kỹ năng này). Bạn nghĩ Christian chỉ toàn làm việc mà không chơi gì sao? Không đời nào! Khi không ngồi trước máy tính, bạn sẽ thấy anh đang đắm mình trong niềm đam mê với xe máy. Là một người đam mê máy móc thực thụ, Christian thích nghịch ngợm với chiếc xe của mình và tận hưởng niềm vui trên những cung đường mở với chiếc Yamaha R3 320cc của mình. Từng là một tay đua tốc độ đã từng...
Sự thống trị của Bitcoin ở thị trường bán lẻ - Đây là lý do tại sao các cá voi BTC đang rút lui!

Sự thống trị của Bitcoin ở thị trường bán lẻ - Đây là lý do tại sao các cá voi BTC đang rút lui!

Bài đăng Bitcoin's retail takeover – Đây là lý do tại sao cá voi BTC đang rút lui! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Bitcoin mất đà khi lượng nắm giữ của cá voi giảm, trong khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ thống trị thị trường Futures. BTC dao động trong biên độ gần 112K USD, với rủi ro giảm giá gia tăng trừ khi nhu cầu mạnh mẽ hơn quay trở lại. Những người ủng hộ lớn nhất của Bitcoin [BTC] dường như đang lùi lại. Sau nhiều tháng tích lũy, lượng nắm giữ của cá voi đã giảm đi, để lại khoảng trống cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ lấp đầy. Thị trường Futures đang cho thấy rõ sự thay đổi này, và nó có thể định hướng cho BTC trong thời gian tới. Cá voi rút lui, BTC chịu áp lực Những người nắm giữ lớn nhất của Bitcoin đã bắt đầu cắt giảm sau nhiều tháng tích lũy ổn định. Dữ liệu gần đây cho thấy Tổng số dư của Cá voi đã giảm xuống dưới 3,36 triệu BTC, với Tỷ lệ biến động 30 ngày chuyển sang âm. Sự đảo ngược này trùng với áp lực bán tăng cao, đẩy giá xuống thấp hơn khi cá voi chuyển từ tích lũy sang phân phối. Nguồn: CryptoQuant Những đợt pullback như vậy thường là dấu hiệu của sự luân chuyển hoặc biến động giá cao. Khi lượng nắm giữ của cá voi giảm, động lượng giá của Bitcoin cũng yếu đi. Kết quả là, những người chơi lớn không còn hỗ trợ thị trường mạnh mẽ như họ đã làm vào đầu năm. Thị trường Futures chuyển sang phụ thuộc vào nhà đầu tư nhỏ lẻ Nguồn: TradingView Tiếp theo: Tại sao tiền mã hoá tăng giá hôm nay? Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, dòng tiền vào ETF và nhiều hơn nữa... Nguồn: https://ambcrypto.com/bitcoins-retail-takeover-heres-why-btc-whales-are-backing-off/
Hyperliquid chứng kiến Sky tham gia cuộc đua ra mắt stablecoin USDH

Hyperliquid chứng kiến Sky tham gia cuộc đua ra mắt stablecoin USDH

Bài đăng Hyperliquid thấy Sky tham gia cuộc đua ra mắt stablecoin USDH xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Gã khổng lồ crypto Sky đã tham gia cuộc đua ra mắt stablecoin USDH của Hyperliquid với kế hoạch mang lại thanh khoản mạnh mẽ, khả năng truy cập cross-chain và lợi nhuận ổn định cho cộng đồng Hyperliquid. Sky đang sử dụng bảng cân đối kế toán 8 tỷ đô la, bảy năm bảo mật và xếp hạng tín dụng S&P để định vị USDH như một tiêu chuẩn mới trong không gian stablecoin. Sky Frontier Foundation cho biết đề xuất sẽ làm cho USDH hoạt động giống như các stablecoin khác của Sky, DAI và USDS, đồng thời liên kết trực tiếp với hệ thống giao dịch của Hyperliquid. Kế hoạch tập trung vào tính minh bạch rõ ràng, tài sản thế chấp dễ kiểm tra và kiểm soát rủi ro mạnh mẽ được xây dựng trên các mô hình ngân hàng. Sky sử dụng hệ thống stablecoin của mình để hỗ trợ Hyperliquid Sky (trước đây được biết đến là MakerDAO) có hơn 8 tỷ đô la stablecoin USDS đang lưu hành. Nó được bảo đảm bởi hơn 13 tỷ đô la tài sản thế chấp, bao gồm tài sản crypto và các công cụ tài chính thực tế như trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ. Sky Frontier Foundation muốn liên kết Sky với Hyperliquid bằng cách tạo ra stablecoin USDH. Nếu đề xuất được chấp nhận, đồng coin này sẽ tiếp quản cùng khung làm việc như các stablecoin hiện tại của Sky là DAI và USDS. Bởi vì hai đồng coin này đã được sử dụng trong hơn bảy năm mà không có báo cáo tổn thất nào cho người nắm giữ, ngay cả trong những đợt suy giảm thị trường lớn, Sky đã phát triển một danh tiếng kiên cường mà người khác không thể so sánh. Với Hyperliquid, USDH có thể truy cập vào Peg Stability Module (PSM) của Sky và thanh khoản USDC ngay lập tức là 2,2 tỷ đô la. Với điều này, người dùng có thể rút số lượng lớn USDH mà không bị chậm trễ hoặc độ trượt giá cao. Những tỷ đô này cũng chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể trao đổi USDH để lấy giá trị ổn định. Đồng thời, USDH sẽ hoạt động trên nhiều blockchain thông qua công nghệ LayerZero mà không phụ thuộc vào phần mềm của bên thứ ba. Bằng cách này, người dùng có thể dễ dàng và an toàn tương tác với các hệ sinh thái khác nhau. Người dùng Hyperliquid sở hữu USDH cũng sẽ được hưởng lợi nhuận 4,85% từ số dư lớn của Sky...
Dự đoán giá Ripple (XRP): Khả năng phê duyệt ETF XRP hiện ở mức 50% vào năm 2026 vậy điều này có ý nghĩa gì đối với Layer Brett?

Dự đoán giá Ripple (XRP): Khả năng phê duyệt ETF XRP hiện ở mức 50% vào năm 2026 vậy điều này có ý nghĩa gì đối với Layer Brett?

Các nhà giao dịch đang chia rẽ về ý nghĩa của điều này đối với XRP của Ripple, đồng tiền tiếp tục bị nén trong một phạm vi giá đang thu hẹp. [...] Bài đăng Dự đoán giá Ripple (XRP): Tỷ lệ phê duyệt ETF XRP hiện đạt 50% vào năm 2026 vậy điều này có ý nghĩa gì đối với Layer Brett? xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.
