Xu hướng tích luỹ có thể bùng nổ thành đợt tăng giá lớn

Phân tích Altcoin Trong hơn một tháng, đồng Pi đã bị kẹt trong biên độ hẹp, khiến các nhà giao dịch thất vọng khi tìm kiếm hướng đi. Token này hiện đang giao dịch quanh mức $0,345, với các tín hiệu động lượng đi ngang. Chỉ số RSI trên biểu đồ 1 giờ ở gần mức 50, phản ánh thị trường bị kẹt giữa người mua thận trọng và người bán kiên nhẫn. Điều nổi bật không phải là sự thiếu biến động, mà là chính sự nén này. Thị trường giao dịch đi ngang trong thời gian dài thường giải quyết bằng biến động mạnh. Pi đã chứng minh khả năng phục hồi tại vùng $0,30–$0,34, nơi các đợt giảm lặp đi lặp lại đã được hấp thụ. Khả năng phục hồi đó cho thấy người bán đang mất sức mạnh, ngay cả khi bull chưa hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Theo dõi mô hình: Liệu mức $1,20 có khả thi? Bên dưới bề mặt, một nền tảng Adam và Eve tiềm năng đang hình thành. Thiết lập này, nếu được xác nhận, có thể hướng tới mục tiêu breakout gần $1,20 — cao hơn gấp ba lần giá hiện tại. Các mức quan trọng cần theo dõi là $0,49 và $0,69, những rào cản đã làm chậm đà tăng giá hồi đầu năm nay. Vượt qua chúng với sự tin tưởng có thể cuối cùng giải phóng áp lực đã tích tụ trong giai đoạn củng cố đi ngang của Pi. Cho đến lúc đó, các nhà giao dịch nên dự kiến thêm nhiều biến động đi ngang, với mỗi lần đẩy giá cao hơn thất bại sẽ làm tăng trọng lượng cho động thái cuối cùng. Các nến hàng ngày thu hẹp gợi ý rằng năng lượng đang được tích trữ cho thời điểm đó. Sự phát triển hệ sinh thái tăng thêm hỗ trợ Ngoài biểu đồ, Pi Network đang đặt nền móng cho câu chuyện dài hạn của mình. Dự án đang tích hợp xác minh KYC vào lớp giao thức của mình, nhằm tạo ra một blockchain nơi tuân thủ và phi tập trung hoạt động cùng nhau. Hơn 14,8 triệu người dùng đã hoàn thành xác minh, trong tổng số cộng đồng hiện vượt quá 60 triệu. Các nâng cấp bảo mật cũng đang được nhấn mạnh. Khoá bảo mật, mang lại xác thực sinh trắc học và cấp thiết bị cho ví, đang được triển khai, trong khi các người điều hành tiếp tục trấn áp các địa chỉ liên quan đến gian lận. Những động thái này được thiết kế để xây dựng niềm tin giữa người dùng và nhà phát triển...