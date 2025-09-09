2025-10-10 thứ sáu

Lịch sử sân vận động của kem

Lịch sử sân vận động của kem

Bài đăng Lịch sử kem trong sân vận động xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Lịch sử của kem trong các sân vận động thể thao đã phát triển rất xa. Năm nay, Seattle và Sodexo Live! đã giới thiệu món nachos kem. Jack Ellis/Seattle Mariners Đội Seattle Mariners đang phục vụ một đĩa nachos kem, người dân ở Boston có rất nhiều món kem Gifford's phiên bản đặc biệt dựa trên các đội chuyên nghiệp yêu thích của họ và người hâm mộ ở Philadelphia có tám loại mũ bảo hiểm lưu niệm khác nhau để lựa chọn cho món kem sundae yêu thích của họ tại sân nhà của đội Phillies. Thời đại hiện đại của kem đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng, và tất cả đều do bóng chày dẫn đầu, ngôi nhà lịch sử của kem trong các sân vận động thể thao. "Kem có lẽ đã có từ rất lâu," Jamie Slotterback, phó chủ tịch chiến lược tiếp thị và đổi mới của Aramark Sports + Entertainment, nói với tôi. "Nó phổ biến hơn nhiều trong bóng chày và tôi cho rằng nó quay trở lại [lịch sử] đó như một món tráng miệng theo mùa." Carmen Callo, phó chủ tịch cấp cao và bếp trưởng điều hành của Sodexo Live!, nói với tôi rằng ông tin rằng kem gắn liền với lịch sử của các quầy bán đồ ăn và bán hàng trong bóng chày. Kem mềm trong mũ bảo hiểm bóng chày đã là một trong những món kem phổ biến nhất tại các sân vận động trong nhiều thập kỷ. Sodexo Live! Sự phát minh ra kem mềm vào khoảng những năm 1930 thực sự đã giúp người xem tại sân vận động thưởng thức nhiều hơn, mở ra cơ hội cho các vật đựng độc đáo để chứa món ăn này. Gợi ý đến mũ bảo hiểm bóng chày lưu niệm đựng kem sundae, có thể đã bắt đầu trong bóng chày vào khoảng năm 1970 và vẫn tiếp tục kể từ đó. THÊM: Cách thể thao đón nhận các nhà tài trợ phô mai, Cheddar mới của sân vận động Cùng lúc đó, đầu bếp Ron Krivosik, phó chủ tịch cấp cao ẩm thực của Levy, nói với tôi rằng những năm 70 rất thịnh hành với đá chanh và cốc mạch nha. "Không có gì tốt hơn chiếc thìa gỗ đó với kem," ông nói. Chiếc thìa gỗ đó...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 02:31
Trung Quốc nhập khẩu số lượng lớn quặng Đồng trong tháng Tám - Commerzbank

Trung Quốc nhập khẩu số lượng lớn quặng Đồng trong tháng Tám - Commerzbank

Bài đăng Trung Quốc nhập khẩu số lượng lớn quặng Đồng trong tháng 8 - Commerzbank xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Đồng đã giảm xuống dưới mức 10,000 đô la Mỹ mỗi tấn một lần nữa vào thứ Sáu sau khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ được công bố, nhà phân tích hàng hóa của Commerzbank Barbara Lambrecht lưu ý. Nhập khẩu Đồng của Trung Quốc giảm so với tháng trước "Cuối cùng, báo cáo thị trường lao động Mỹ yếu đã làm dấy lên lo ngại về nền kinh tế và nhu cầu, điều này, ít nhất là trong ngắn hạn, lấn át hy vọng về việc cắt giảm lãi suất nhanh chóng. Số liệu cán cân thương mại của Trung Quốc cũng khá đáng thất vọng: một mặt, nhập khẩu Đồng giảm so với tháng trước, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm nay. Điều này báo hiệu nhu cầu khá trầm lắng ở Trung Quốc." "Mặt khác, nhập khẩu quặng Đồng đã tăng đáng kể trong tháng thứ hai liên tiếp, lên 2,76 triệu tấn, con số hàng tháng cao thứ hai từ trước đến nay. Nhập khẩu kỷ lục vào tháng 4 năm nay chỉ cao hơn khoảng 6%. Nhìn chung, nhập khẩu quặng Đồng trong tám tháng đầu năm cao hơn gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 20 triệu tấn. Điều này làm giảm bớt lo ngại về việc thiếu nguyên liệu thô cho việc luyện Đồng ở quốc gia sản xuất lớn nhất và cho thấy sản xuất Đồng ở Trung Quốc tiếp tục ở mức cao." "Tuy nhiên, sáng nay, một báo cáo khác đang thúc đẩy giá Đồng: sau một sự cố, hoạt động tại mỏ Đồng lớn thứ hai thế giới, mỏ Grasberg ở Indonesia, đã phải tạm dừng. Mức độ và tính bền vững của thiệt hại vẫn chưa rõ ràng." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/china-imports-large-quantities-of-copper-ore-in-august-commerzbank-202509091149
BitcoinEthereumNews2025/09/10 02:16
CBOE sẽ ra mắt hợp đồng tương lai liên tục cho Bitcoin và Ethereum vào ngày 10 tháng 11

CBOE sẽ ra mắt hợp đồng tương lai liên tục cho Bitcoin và Ethereum vào ngày 10 tháng 11

Bài đăng CBOE sẽ ra mắt hợp đồng tương lai liên tục cho Bitcoin và Ethereum vào ngày 10 tháng 11 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính CBOE sẽ giới thiệu hợp đồng tương lai liên tục cho Bitcoin và Ethereum vào ngày 10 tháng 11. Những hợp đồng mới này cho phép các nhà giao dịch duy trì tiếp xúc với tài sản tiền mã hoá mà không cần chuyển đổi các hợp đồng hết hạn. CBOE dự định ra mắt hợp đồng tương lai liên tục cho Bitcoin và Ethereum bắt đầu từ ngày 10 tháng 11, theo Reuters. Sàn giao dịch Chicago Board Options Exchange sẽ bổ sung các sản phẩm phái sinh tài sản kỹ thuật số mới vào danh mục hợp đồng tương lai của họ vào tháng tới. Các hợp đồng tương lai liên tục sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tiếp xúc liên tục với cả Bitcoin và Ethereum mà không cần phải chuyển đổi các hợp đồng hết hạn. Việc ra mắt này thể hiện sự mở rộng cơ sở hạ tầng giao dịch tài sản kỹ thuật số của CBOE, dựa trên các sản phẩm phái sinh tiền mã hoá hiện có của sàn giao dịch. Nguồn: https://cryptobriefing.com/cboe-continuous-futures-bitcoin-ethereum-november-10/
BitcoinEthereumNews2025/09/10 01:18
BNP Paribas và HSBC tham gia mạng Blockchain Canton

BNP Paribas và HSBC tham gia mạng Blockchain Canton

Bài đăng BNP Paribas và HSBC Tham Gia Mạng Blockchain Canton xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: BNP Paribas và HSBC tham gia Mạng Canton, nâng cao chiến lược thị trường tài sản kỹ thuật số. Sự tham gia phù hợp với mục tiêu chuyển đổi số. Dự kiến thanh khoản tăng trong các giao dịch đa tài sản. BNP Paribas và HSBC đã tham gia Mạng Canton, một blockchain tập trung vào quyền riêng tư cho tài sản tổ chức, cùng với Goldman Sachs và Moody's, củng cố chiến lược tài chính số của họ. Sự hợp tác này có thể chuyển đổi thanh khoản tài sản kỹ thuật số và hiệu quả giao dịch, đánh dấu sự thay đổi trong đổi mới công nghệ tài chính cho các tổ chức. BNP Paribas và HSBC Tăng cường Chiến lược Blockchain BNP Paribas và HSBC đã tham gia Mạng Canton, bao gồm các gã khổng lồ tài chính như Goldman Sachs, Moody's và Dịch vụ FMI Hồng Kông. Quan hệ đối tác này hỗ trợ chiến lược chuyển đổi số của họ và nhằm mở rộng ứng dụng blockchain cho dịch vụ khách hàng. Thiết kế của Canton tập trung vào quyền riêng tư và đồng bộ hóa thị trường tài chính. Việc tham gia mạng này cho phép BNP Paribas và HSBC khám phá khả năng thanh khoản và giao dịch nâng cao trên nhiều tài sản. Tác động tức thì từ sự tham gia của họ xoay quanh việc nâng cao dịch vụ blockchain và cải thiện dịch vụ khách hàng. Cả hai tổ chức đều xem Mạng Canton như một con đường để tăng thanh khoản và hiệu quả trong giao dịch tài sản kỹ thuật số, cung cấp cơ sở hạ tầng mạnh mẽ cho tương tác đa tài sản. Phản ứng của cộng đồng tài chính bao gồm sự chú ý đến động thái chiến lược của cả hai ngân hàng. Tuy nhiên, không có tuyên bố trực tiếp nào trên mạng xã hội từ lãnh đạo của BNP Paribas hoặc HSBC về sự phát triển này. Phản ứng nhìn chung là tích cực khi động thái này phù hợp với xu hướng ngành hướng tới nâng cao kỹ thuật số. Khả năng kết nối tài sản quan trọng của Mạng Canton được các nhà phân tích ngành nhấn mạnh. Vai trò của Mạng Canton trong Đổi mới và Động lực Thị trường Bạn có biết? Mạng Canton có các thành viên sáng lập như Deutsche Börse và Microsoft, nhằm cách mạng hóa tài chính tổ chức. Ảnh hưởng kết hợp của họ nhấn mạnh sự chuyển đổi chiến lược hướng tới giải pháp blockchain bảo mật quyền riêng tư. Bitcoin (BTC) hiện giao dịch ở mức 112,626.66 USD, với vốn hóa thị trường 2.24 nghìn tỷ USD, theo...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 00:54
Củng cố đi ngang quanh mức 1.3800 trước khi có sự điều chỉnh US NFP

Củng cố đi ngang quanh mức 1.3800 trước khi có sự điều chỉnh US NFP

Bài đăng Củng cố đi ngang (Sideway consolidation) quanh mức 1.3800 trước khi có báo cáo điều chỉnh NFP của Mỹ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. USD/CAD dao động quanh mức 1.3800 khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo điều chỉnh chuẩn NFP của Mỹ. Fed gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tuần tới. USD/CAD giao dịch dưới EMA 200 ngày, cho thấy xu hướng chung là giảm. Cặp USD/CAD giao dịch trong biên độ hẹp trong phạm vi của ngày thứ Hai quanh mức 1.3800 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Cặp tiền Loonie củng cố đi ngang khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo điều chỉnh chuẩn Nonfarm Payrolls (NFP) của Hoa Kỳ (Mỹ), dự kiến sẽ được công bố lúc 14:00 GMT. Báo cáo điều chỉnh chuẩn NFP sẽ bao gồm giai đoạn 12 tháng đến tháng 3 năm 2025 trước khi báo cáo điều chỉnh chuẩn cuối cùng được công bố trong báo cáo việc làm tháng 2 năm 2026. Trước báo cáo điều chỉnh việc làm của Mỹ, Đồng Đô la Mỹ (USD) hoạt động kém hơn so với các đồng tiền chính khác do kỳ vọng chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tuần tới. Tại thời điểm viết bài, Chỉ số Đồng Đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chính, ghi nhận mức thấp mới trong sáu tuần gần 97.25. Trong khi đó, Đồng Đô la Canada (CAD) cũng hoạt động kém hơn so với các đồng tiền khác do điều kiện thị trường việc làm Canada suy yếu đã làm tăng nhu cầu cắt giảm lãi suất nhiều hơn của Ngân hàng Canada (BoC) trong ngắn hạn. USD/CAD duy trì dưới Exponential Moving Average (EMA) 200 ngày, giao dịch quanh mức 1.3870, cho thấy xu hướng chung là giảm. Chỉ số Relative Strength Index (RSI) 14 ngày dao động trong phạm vi 40.00-60.00, cho thấy xu hướng đi ngang. Trong thời gian tới, tài sản có thể trượt xuống mức tròn 1.3600 và mức thấp ngày 16 tháng 6 là 1.3540 nếu phá vỡ dưới mức thấp ngày 7 tháng 8 là 1.3722. Ngược lại, động thái phục hồi của cặp tiền trên mức cao ngày 22 tháng 8 là 1.3925 sẽ mở đường tiến tới mức cao ngày 15 tháng 5 là 1.4000, tiếp theo...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 00:31
Đĩa đơn mới của Bon Jovi trở thành bestseller tức thì

Đĩa đơn mới của Bon Jovi trở thành bestseller tức thì

Bài đăng Đĩa đơn mới của Bon Jovi trở thành Bestseller ngay lập tức xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đĩa đơn mới của Bon Jovi "Red, White, and Jersey" ra mắt trên bảng xếp hạng Singles Downloads và Singles Sales của Vương quốc Anh, đánh dấu bản hit mới đầu tiên của ban nhạc sau hơn một năm. RIO DE JANEIRO, BRAZIL – NGÀY 29 THÁNG 9: Jon Bon Jovi của ban nhạc Bon Jovi biểu diễn trên sân khấu trong ngày thứ 3 của Rock In Rio tại Cidade do Rock vào ngày 29 tháng 9 năm 2019 tại Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh của Alexandre Schneider/Getty Images) Getty Images Đã hơn một năm kể từ khi Bon Jovi phát hành Forever, album thứ mười sáu của ban nhạc. Album đó ra mắt vào tháng 6 năm 2024 và không tồn tại lâu trên các bảng xếp hạng ở các quốc gia như Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh. Để mang lại sức sống mới cho dự án — và cũng để bù đắp cho việc thiếu một chuyến lưu diễn, vì ca sĩ chính Jon Bon Jovi vẫn đang đối mặt với các vấn đề về dây thanh quản — nhóm sẽ phát hành Forever (Legendary Edition) vào tháng 10. Dự án tái hiện tất cả các bài hát trong Forever dưới dạng các bản hợp tác và cũng bao gồm một đĩa đơn hoàn toàn mới, đĩa đơn này trở thành bestseller ở Vương quốc Anh trong tuần này. "Red, White, and Jersey" ra mắt trên hai bảng xếp hạng "Red, White, and Jersey" lần đầu tiên xuất hiện trên hai bảng xếp hạng ở bên kia Đại Tây Dương trong khung thời gian này. Bài hát mở màn ở vị trí số 57 trên danh sách Official Singles Downloads và số 62 trên bảng xếp hạng Official Singles Sales. Bon Jovi thêm chiến thắng mới trên bảng xếp hạng Với "Red, White, and Jersey," Bon Jovi đạt được những chiến thắng quan trọng trên cả hai danh sách. Bài hát trở thành thành công thứ mười của nhóm trên bảng xếp hạng Official Singles Sales và thứ mười lăm trên bảng xếp hạng Official Singles Downloads. Hit mới đầu tiên sau hơn một năm Trên bảng xếp hạng Official Singles Downloads, Bon Jovi có được mục nhập mới đầu tiên sau hơn một năm. Ban nhạc lần cuối xuất hiện trong danh sách đó với "Living Proof"...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 00:16
Bitcoin Knots Tăng Lên 19% Số Node Khi Việc Triển Khai Core v29.1 Gặp Phản Ứng Dữ Dội

Bitcoin Knots Tăng Lên 19% Số Node Khi Việc Triển Khai Core v29.1 Gặp Phản Ứng Dữ Dội

Bài đăng Bitcoin Knots Tăng lên 19% của các Node khi việc Rollout Core v29.1 Gặp phải Phản ứng Dữ dội xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dựa trên dữ liệu khả dụng, ứng dụng node Bitcoin được gọi là Bitcoin Knots hiện chiếm 19% của các địa chỉ hoạt động, theo nhiều công cụ theo dõi và nền tảng phân tích tổng hợp và trình bày thống kê về số lượng node Bitcoin và thông tin ứng dụng. Bitcoin Core Vẫn Chiếm Ưu Thế, nhưng 19% của Knots Làm Nổi Bật Sự Chia Rẽ Ngày Càng Lớn về Chính Sách Giao Dịch Một sự chia rẽ đã [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-knots-climbs-to-19-of-nodes-as-core-v29-1-rollout-draws-blowback/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 23:29
CAD giữ biên độ trung lập so với USD – Scotiabank

CAD giữ biên độ trung lập so với USD – Scotiabank

Bài đăng CAD giữ phạm vi trung lập so với USD – Scotiabank xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng đô la Canada (CAD) hoàn toàn đi ngang trong phiên giao dịch, với cả xu hướng USD yếu hơn nói chung và sự quan tâm đến các đồng tiền hàng hóa liên quan đều không giúp nâng cao tâm lý thị trường (AUD/CAD giao dịch gần mức cao nhất kể từ cuối năm 2024), theo báo cáo của Chiến lược gia trưởng Forex của Scotiabank, Shaun Osborne và Eric Theoret. CAD giảm trên các cặp chéo so với USD "Tin tức về việc sáp nhập Anglo American/Teck trong một thỏa thuận (chủ yếu) toàn bộ cổ phần khó có khả năng tác động đáng kể đến CAD tại thời điểm này. Sự thay đổi trong tâm lý về lãi suất chính sách của BoC không có lợi cho CAD trên bề mặt, nhưng với việc thị trường đang chuyển sang định giá khả năng Fed nới lỏng nhiều hơn trong những tháng tới, thiệt hại thực sự đang xảy ra trên các cặp chéo, khiến CAD trở thành đồng tiền hoạt động kém nhất trong G10 trong tháng qua." "Chênh lệch hoán đổi 2 năm Mỹ/Canada phần lớn ổn định và giữ gần mức thấp gần đây. Giá Spot vẫn bị định giá cao đáng kể so với ước tính cân bằng (giá trị hợp lý) của chúng tôi là 1,3608. Phạm vi giao dịch hôm thứ Hai nằm trong phạm vi giao dịch rộng hơn được thấy vào thứ Sáu và phạm vi giao dịch hôm nay đang nằm trong biên độ của ngày hôm qua. Thị trường dường như có ít động lực để đẩy CAD theo bất kỳ hướng nào tại thời điểm này." "Việc thiếu sự tiếp diễn đà tăng trong giá Spot sau khi USD phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp trong ngày vào thứ Sáu cho thấy một số điểm yếu tiềm ẩn trong hành động giá giữa các tín hiệu nhìn chung là trái chiều trên biểu đồ USD/CAD. Từ đây, chuyển động/động lượng đáng kể hơn có thể phụ thuộc vào việc USD đẩy lên cao hơn 1,3850/55 hoặc xuống dưới 1,3730/40." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/cad-holds-neutral-range-vs-usd-scotiabank-202509091131
BitcoinEthereumNews2025/09/09 23:10
Xu hướng tích luỹ có thể bùng nổ thành đợt tăng giá lớn

Xu hướng tích luỹ có thể bùng nổ thành đợt tăng giá lớn

Bài đăng Xu hướng tích luỹ Có Thể Bùng Nổ Thành Đợt Tăng Giá Lớn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Phân tích Altcoin Trong hơn một tháng, đồng Pi đã bị kẹt trong biên độ hẹp, khiến các nhà giao dịch thất vọng khi tìm kiếm hướng đi. Token này hiện đang giao dịch quanh mức $0,345, với các tín hiệu động lượng đi ngang. Chỉ số RSI trên biểu đồ 1 giờ ở gần mức 50, phản ánh thị trường bị kẹt giữa người mua thận trọng và người bán kiên nhẫn. Điều nổi bật không phải là sự thiếu biến động, mà là chính sự nén này. Thị trường giao dịch đi ngang trong thời gian dài thường giải quyết bằng biến động mạnh. Pi đã chứng minh khả năng phục hồi tại vùng $0,30–$0,34, nơi các đợt giảm lặp đi lặp lại đã được hấp thụ. Khả năng phục hồi đó cho thấy người bán đang mất sức mạnh, ngay cả khi bull chưa hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Theo dõi mô hình: Liệu mức $1,20 có khả thi? Bên dưới bề mặt, một nền tảng Adam và Eve tiềm năng đang hình thành. Thiết lập này, nếu được xác nhận, có thể hướng tới mục tiêu breakout gần $1,20 — cao hơn gấp ba lần giá hiện tại. Các mức quan trọng cần theo dõi là $0,49 và $0,69, những rào cản đã làm chậm đà tăng giá hồi đầu năm nay. Vượt qua chúng với sự tin tưởng có thể cuối cùng giải phóng áp lực đã tích tụ trong giai đoạn củng cố đi ngang của Pi. Cho đến lúc đó, các nhà giao dịch nên dự kiến thêm nhiều biến động đi ngang, với mỗi lần đẩy giá cao hơn thất bại sẽ làm tăng trọng lượng cho động thái cuối cùng. Các nến hàng ngày thu hẹp gợi ý rằng năng lượng đang được tích trữ cho thời điểm đó. Sự phát triển hệ sinh thái tăng thêm hỗ trợ Ngoài biểu đồ, Pi Network đang đặt nền móng cho câu chuyện dài hạn của mình. Dự án đang tích hợp xác minh KYC vào lớp giao thức của mình, nhằm tạo ra một blockchain nơi tuân thủ và phi tập trung hoạt động cùng nhau. Hơn 14,8 triệu người dùng đã hoàn thành xác minh, trong tổng số cộng đồng hiện vượt quá 60 triệu. Các nâng cấp bảo mật cũng đang được nhấn mạnh. Khoá bảo mật, mang lại xác thực sinh trắc học và cấp thiết bị cho ví, đang được triển khai, trong khi các người điều hành tiếp tục trấn áp các địa chỉ liên quan đến gian lận. Những động thái này được thiết kế để xây dựng niềm tin giữa người dùng và nhà phát triển...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 22:07
Dogecoin sẽ tăng giá sau tin đồn ETF, Shiba AInu thua kém khả năng Mining BTC của Pepenode, và nhiều hơn nữa...

Dogecoin sẽ tăng giá sau tin đồn ETF, Shiba AInu thua kém khả năng Mining BTC của Pepenode, và nhiều hơn nữa...

Bài đăng Dogecoin tăng giá sau cơn sốt ETF, Shiba AInu thua cuộc trước khả năng Mining Bitcoin của Pepenode, và nhiều hơn nữa... đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cập nhật trực tiếp về Crypto tiếp theo sẽ bùng nổ: Dogecoin tăng giá sau cơn sốt ETF, Shiba AInu thua cuộc trước khả năng Mining Bitcoin của Pepenode, và nhiều hơn nữa... Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Là một nhà văn crypto, trách nhiệm của Bogdan được chia thành nghiên cứu và viết bài, đồng thời giải trí cho đội ngũ bằng sự hài hước của anh ấy gần như không chính trị, một Bill Burr đầy khát vọng, nếu bạn muốn. Nhờ vào hơn 12 năm kinh nghiệm viết lách trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ, bảo mật thông tin, người mẫu, thể hình, crypto và các chủ đề khác không được đề cập, anh đã trở thành một tài sản thực sự cho đội ngũ. Trong khi vị trí của anh ấy như một nhà văn cấp cao tại PrivacyAffairs đã dạy anh những bài học quý giá về sức mạnh của tự quản lý, toàn bộ sự nghiệp viết lách của anh ấy đã và đang là một bài tập về tự cải thiện. Bây giờ, anh ấy đã sẵn sàng để đắm mình vào crypto và dạy mọi người cách kiểm soát tiền của họ trên blockchain. Với fiat là một loại tiền tệ mất giá vĩnh viễn, Bitcoin và altcoin dường như là lựa chọn thay thế phù hợp nhất cho Bogdan. Thành tựu chuyên môn lớn nhất của Bogdan, ngoài việc đảm bảo vị trí như một nhà văn chính cho Bitcoinist, là quá trình 5 năm làm quản lý viết lách tại Blackwood Productions, nơi anh điều phối một đội ngũ gồm bốn nhà văn. Trong thời gian đó, anh đã học được giá trị của làm việc nhóm và tạo ra một môi trường làm việc nuôi dưỡng hiệu quả, tích cực và tình bạn. Trang web này sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đang đồng ý cho phép sử dụng cookies. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/next-crypto-to-explode-live-news-september-9-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 21:53
